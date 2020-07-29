«Секретная гаубица» Шувалова

«Секретная гаубица образца 1753 г. системы П. И. Шувалова. Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Санкт-Петербург
Оружие из музеев. Во время учебы в Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта я жил в студенческом общежитии на Петроградской стороне, рядом с Петропавловской крепостью. Так как с детства рисовал танки и самолеты, то пройти мимо Музея инженерных войск и артиллерии я не мог. Фотоаппарат для студента в то время был непозволительной роскошью. Поэтому я купил альбом и по выходным ходил в музей, благо он был в пяти минутах ходьбы от общежития, и рисовал все, что только можно. Пушки, ружья, шпаги и знамена. Кавалеристов с картин на стенах музея. До сих пор с удовольствием листаю эти старые пожелтевшие альбомы. Некоторые детали оружия не всегда увидишь на фото. Да и в книгах не увидишь весь спектр стрелкового оружия XVII—XIX веков. А до 90-х годов прошлого века в популярной литературе нечасто можно было прочитать об оружии.
Во все времена люди стремились создавать пушки калибром побольше, чтобы добиться большей ударной силы ядра. Вот, например, перед вами мортира «Пумхарт», сделанная в Штирии в начале XV века. Пушка сделана из металлических полос, скрепленных обручами наподобие бочки. Калибр потрясает: 820 мм, вес ствола 8 тонн, длина 259 см, вес ядра 700 кг, причем посылала она такие вот ядра на 600 метров при заряде пороха в 15 кг и угле возвышения 10 градусов. Венский военно-исторический музей
Историческая литература больше уделяла внимания описанию событий, чем техническим параметрам оружия того периода.
Прочитав роман В. Пикуля «Пером и шпагой», я с увлечением стал копать информацию по истории Семилетней войны, благо, как добросовестный читатель, был допущен в святые святые городской библиотеки в родных Великих Луках. Да и институтская библиотека имела неплохой фонд исторической литературы, в том числе и научной.
А вот это ее французский аналог калибром поменьше из парижского Музея армии. И эта уже не кованая, а литая, причем из двух свинчивающихся деталей: ствола и каморы!
Увы, но, кроме описания и схем сражений, мало что удалось нарыть.
Кроме того, учеба занимала основное время. Я был, как говорит нынешняя молодежь, «ботаником». То есть пахал сам. Специальность «промышленное и гражданское строительство» да ещё специализация по кафедре «Архитектура» — это чертежи, чертежи и ещё раз чертежи. Причем компьютеры тогда были размером с комод и способны были производить лишь элементарные расчеты. Правда, калькуляторы уже появились. Отечественная «Электроника» имела приличные габариты. А импортные «Casio» и «Citizen» для студента были неподъемны. О чертежах на компьютере и не мечтали.
Изобретались как совсем чудовищные пушки, так и совсем легкие. Например, вот 37-мм «кожаная пушка» 1619-1653 гг. изготовления, принадлежавшая архиепископу Зальцбурга. Пушка имела предельно тонкий бронзовый ствол, обмотанный кожей и оплетенный веревкой! Дошедший до нас образец имеет трещину на стволе. Не выдержала она давления газов. Но зато как она устроена, видно хорошо! Германский национальный музей, Нюрнберг
Однако походы в Артиллерийский музей позволили достаточно подробно сформировать познания об оружии той эпохи. Как русской, так и прусской армий. Благо как отечественного, так и трофейного оружия в музее было в избытке.
Пушек допетровской эпохи в залах и на открытых площадках музея много, но рисовать стволы без лафетов было не очень интересно. Пушки времен Нарвы и Полтавы: увы, рисунки не сохранились. Где-то я их «посеял» при переездах. А вот по Семилетней войне графика сохранилась.
И хотя моя основная специализация в издательском деле — иллюстрации в журналах и книгах, эпистолярный жанр мне не чужд тоже.
Интересно, но вначале большинство пушек заряжалось с казенной части при помощи вот таких сменных камор, запиравшихся в стволе на «задвижку». Музей армии, Париж
Однажды, подняв свой архив, я обнаружил рисунки пушек Семилетней войны. В том числе шуваловских гаубиц. Почему бы не рассказать о них? Тем более что они стали предтечей орудий, получивших в Русской армии наименование «единорогов» и прослуживших верой и правдой более 100 лет.
А вот зачем этой кулеврине (калибр 125 мм, вес 2546 кг, отлита в 1584 г. для Фридриха фон Монтбелиарда, герцога Вюртемберга) вот такой витой ствол и на нем змея? Но что тут скажешь – мода была такая! Музей армии, Париж
Тот же В. Пикуль писал (простите, не дословно), мол, возьмите дырку, обрамите её бронзой — и получите пушку. На самом деле не все так просто.
Создавая регулярную армию, Петр I уделял огромное внимание развитию артиллерии. В наследство от стрелецкого войска новая русской армии досталось большое количество орудий, не отвечавших требованиям времени. Это были пушки и мортиры, значительно различавшиеся по калибру и конструкции. Полевая артиллерия практически отсутствовала. Петр I предпринял попытку унифицировать систему артиллерийского вооружения. В период его правления значительно уменьшилось количество калибров орудий и упростилась конструкция лафетов и станков. Появились новые пушки с укороченными стволами — гаубицы. Эти орудия могли вести не только настильный, но и навесной огонь. Однако русских оружейных дел мастеров не покидала мысль улучшить боевые характеристики новых орудий. Если стрельба ядрами зависела лишь от длины ствола и заряда пороха, то стрельба картечью требовала иных подходов. Ведь при выстреле картечью пули разлетаются от обреза ствола во всех направлениях. Часть их летит выше цели, а часть зарывается в землю, не долетая до цели. Чтобы большая часть картечи разлеталась в горизонтальном направлении, нужно было как бы «раздвинуть» ствол орудия в стороны. Первую опытную 3-фунтовую пушку отлили из чугуна тульские оружейники в 1722 году. Она имела ствол прямоугольного сечения и могла стрелять как ядрами, так и картечью. В ствол входило три ядра, то есть ширина ствола равнялась трем высотам. Новое орудие выдержало испытания, но на вооружение принято не было. Его боевые характеристики оказались очень низкими. Из-за прорыва пороховых газов в промежутки между ядрами и в углах ствола дальность стрельбы была незначительной, большая часть картечи тоже не долетала до цели. Живучесть ствола орудия также была невысокой: в углах прямоугольника из-за неравномерной нагрузки образовались трещины. Стрелять из такой пушки стало опасно.
Еще одно очень красивое орудие из Военно-исторического музея Вены. А «дельфины», ручки для подъема орудия, ну прямо как живые!
Спустя тридцать лет благодаря совершенствованию технологии изготовления орудий русские оружейники создали новую гаубицу. Идея создания принадлежит генерал-фельдцейхмейстеру графу П. И. Шувалову. А воплотили ее в жизнь оружейники майор Мусин-Пушкин и мастер Степанов. Орудие имело овальный ствол и коническую зарядную камеру. Это позволяло, с одной стороны, обеспечить разлет основной массы картечных пуль в горизонтальной плоскости. С другой стороны, живучесть ствола повысилась до приемлемого уровня. Гаубицы предназначались в первую очередь для уничтожения пехоты и кавалерии противника на поле боя. С середины 1754 года новые гаубицы стали поступать в полки полевой артиллерии. Первое время стволы новых орудий на марше закрывали чехлами, чтобы враг не узнал об их конструкции.
А это «дельфины»-женщины! Украшают пушку 1733 года, отлитую в Дрездене. Сегодня стоит в Лондоне перед арсеналом в Вулвиче
Боевое крещение «секретные» гаубицы (так их стали называть) получили в сражениях Семилетней войны, в боях с армией Фридриха II. В сражении под Гросс-Егерсдорфом именно секретным гаубицам принадлежит главная роль в победе. Вот как известный писатель Валентин Пикуль описывает эти события:
Навстречу казакам, тяжело взрывая копытами землю, рванулись прусские кирасиры в латах. Железным косяком они врубились в румяное зарево битвы, из дыма блестели — четко и неярко — длиннющие тусклые палаши…
Казачья лава, настигаемая врагом, панически отхлынула обратно. Вытянулись в полете остромордые степные кони, раздувая ноздри — в крови, в дыму. Никто не догадался в ставке Левальда, что это совсем не бегство казаков, — нет, это был рискованный маневр…
Русская инфантерия расступилась перед казаками. Она словно открывала сейчас широкие ворота, в которые тут же проскочила казачья лава. Теперь эти «ворота» надо спешно захлопнуть, чтобы — следом за казаками — не ворвались враги в центр лагеря. Пехота открыла неистовый огонь, но «ворота» затворить не успела… Не успела и не смогла!
Добротная прусская кавалерия, сияя латами, «пошквадронно, в наилучшем порядке текла как некая быстрая река» прямо внутрь русского каре. Фронт был прорван, прорван, прорван… Кирасиры рубили подряд всех, кто попадал под руку.
Казачья лава, настигаемая врагом, панически отхлынула обратно. Вытянулись в полете остромордые степные кони, раздувая ноздри — в крови, в дыму. Никто не догадался в ставке Левальда, что это совсем не бегство казаков, — нет, это был рискованный маневр…
Русская инфантерия расступилась перед казаками. Она словно открывала сейчас широкие ворота, в которые тут же проскочила казачья лава. Теперь эти «ворота» надо спешно захлопнуть, чтобы — следом за казаками — не ворвались враги в центр лагеря. Пехота открыла неистовый огонь, но «ворота» затворить не успела… Не успела и не смогла!
Добротная прусская кавалерия, сияя латами, «пошквадронно, в наилучшем порядке текла как некая быстрая река» прямо внутрь русского каре. Фронт был прорван, прорван, прорван… Кирасиры рубили подряд всех, кто попадал под руку.
Опытная 3-фунтовая пушка Тульского завода, 1722 г. Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Санкт-Петербург
Но тут подкатила русская артиллерия, и фон Левальд, отложив курицу, снова поспешил на лужайку. Увы, он уже ничего не видел. От множества пудов сгоревшего в бою пороха дым сгустился над гросс-егерсдорфским полем — в тучу! Дышать становилось невозможно. Лица людей посерели, словно их обсыпали золой. Из гущи боя Левальд слышал только густое рычание, будто там, в этом облаке дыма, грызлись невидимые страшные звери (это палили «шуваловские» гаубицы!)
— Я ничего не вижу, — в нетерпении топал ботфортами Левальд, — Кто мне объяснит, что там случилось?
А случилось вот что…
Атака казаков была обманной, они нарочно завели кирасиров прямо под русскую картечь. Гаубицы шарахнули столь удачно, что целый прусский эскадрон (как раз средний в колонне) тут же полег костьми. Теперь «некая быстрая река» вдруг оказалась разорванной в своем бурном неустрашимом течении. Кирасиры же, которые «уже вскакали в наш фрунт, попали как мышь в западню, и они все принуждены были погибать наижалостнейшим образом».
— Я ничего не вижу, — в нетерпении топал ботфортами Левальд, — Кто мне объяснит, что там случилось?
А случилось вот что…
Атака казаков была обманной, они нарочно завели кирасиров прямо под русскую картечь. Гаубицы шарахнули столь удачно, что целый прусский эскадрон (как раз средний в колонне) тут же полег костьми. Теперь «некая быстрая река» вдруг оказалась разорванной в своем бурном неустрашимом течении. Кирасиры же, которые «уже вскакали в наш фрунт, попали как мышь в западню, и они все принуждены были погибать наижалостнейшим образом».
Шуваловская «секретная гаубица» и 3-фунтовая пушка Тульского завода, 1722 г. Рисунок автора
Насчет «подкатила» Валентин Пикуль, конечно, загнул. Увы, конструкция лафетов полевых орудий не позволяли оперативно перемещать их по полю боя.
Скорее всего, позиция гаубиц была подготовлена заранее, а казаки просто вывели под стволы пушек прусских кирасиров. А дальше — дело техники.
Однако желание иметь возможность оперативно перемещать по полю артиллерийские орудия менее чем через 50 лет приведет к появлению в европейских армиях конной артиллерии.
107-мм полкой единорог. Ствол бронзовый. Длина 114 см. Масса 180 кг. Отлит во второй половине XVIII. Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Санкт-Петербург
Однако «секретные» гаубицы недолго состояли на вооружении полевой артиллерии русской армии. Все же живучесть ствола оказалась ниже, чем у обычных орудий, да и стрельба ядрами из них оказалась практически невозможной. А главное, в русской армии появились новые системы артиллерийских орудий — «единороги». Созданные на основе гаубиц, они имели более длинный ствол и коническую зарядную камеру. Баллистические характеристики оказались выдающимися для своего времени. Единороги состояли на вооружении русской армии более ста лет. Но это уже другая история.