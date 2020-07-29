«Секретная гаубица» Шувалова

«Секретная гаубица образца 1753 г. системы П. И. Шувалова. Военно- исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Санкт-Петербург

Во все времена люди стремились создавать пушки калибром побольше, чтобы добиться большей ударной силы ядра. Вот, например, перед вами мортира «Пумхарт», сделанная в Штирии в начале XV века. Пушка сделана из металлических полос, скрепленных обручами наподобие бочки. Калибр потрясает: 820 мм, вес ствола 8 тонн, длина 259 см, вес ядра 700 кг, причем посылала она такие вот ядра на 600 метров при заряде пороха в 15 кг и угле возвышения 10 градусов. Венский военно-исторический музей

А вот это ее французский аналог калибром поменьше из парижского Музея армии. И эта уже не кованая, а литая, причем из двух свинчивающихся деталей: ствола и каморы!

Изобретались как совсем чудовищные пушки, так и совсем легкие. Например, вот 37-мм «кожаная пушка» 1619-1653 гг. изготовления, принадлежавшая архиепископу Зальцбурга. Пушка имела предельно тонкий бронзовый ствол, обмотанный кожей и оплетенный веревкой! Дошедший до нас образец имеет трещину на стволе. Не выдержала она давления газов. Но зато как она устроена, видно хорошо! Германский национальный музей, Нюрнберг

Интересно, но вначале большинство пушек заряжалось с казенной части при помощи вот таких сменных камор, запиравшихся в стволе на «задвижку». Музей армии, Париж

А вот зачем этой кулеврине (калибр 125 мм, вес 2546 кг, отлита в 1584 г. для Фридриха фон Монтбелиарда, герцога Вюртемберга) вот такой витой ствол и на нем змея? Но что тут скажешь – мода была такая! Музей армии, Париж

Еще одно очень красивое орудие из Военно-исторического музея Вены. А «дельфины», ручки для подъема орудия, ну прямо как живые!

А это «дельфины»-женщины! Украшают пушку 1733 года, отлитую в Дрездене. Сегодня стоит в Лондоне перед арсеналом в Вулвиче

Навстречу казакам, тяжело взрывая копытами землю, рванулись прусские кирасиры в латах. Железным косяком они врубились в румяное зарево битвы, из дыма блестели — четко и неярко — длиннющие тусклые палаши…

Казачья лава, настигаемая врагом, панически отхлынула обратно. Вытянулись в полете остромордые степные кони, раздувая ноздри — в крови, в дыму. Никто не догадался в ставке Левальда, что это совсем не бегство казаков, — нет, это был рискованный маневр…

Русская инфантерия расступилась перед казаками. Она словно открывала сейчас широкие ворота, в которые тут же проскочила казачья лава. Теперь эти «ворота» надо спешно захлопнуть, чтобы — следом за казаками — не ворвались враги в центр лагеря. Пехота открыла неистовый огонь, но «ворота» затворить не успела… Не успела и не смогла!

Добротная прусская кавалерия, сияя латами, «пошквадронно, в наилучшем порядке текла как некая быстрая река» прямо внутрь русского каре. Фронт был прорван, прорван, прорван… Кирасиры рубили подряд всех, кто попадал под руку.

Опытная 3-фунтовая пушка Тульского завода, 1722 г. Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Санкт-Петербург

Но тут подкатила русская артиллерия, и фон Левальд, отложив курицу, снова поспешил на лужайку. Увы, он уже ничего не видел. От множества пудов сгоревшего в бою пороха дым сгустился над гросс-егерсдорфским полем — в тучу! Дышать становилось невозможно. Лица людей посерели, словно их обсыпали золой. Из гущи боя Левальд слышал только густое рычание, будто там, в этом облаке дыма, грызлись невидимые страшные звери (это палили «шуваловские» гаубицы!)

— Я ничего не вижу, — в нетерпении топал ботфортами Левальд, — Кто мне объяснит, что там случилось?

А случилось вот что…

Атака казаков была обманной, они нарочно завели кирасиров прямо под русскую картечь. Гаубицы шарахнули столь удачно, что целый прусский эскадрон (как раз средний в колонне) тут же полег костьми. Теперь «некая быстрая река» вдруг оказалась разорванной в своем бурном неустрашимом течении. Кирасиры же, которые «уже вскакали в наш фрунт, попали как мышь в западню, и они все принуждены были погибать наижалостнейшим образом».

Шуваловская «секретная гаубица» и 3-фунтовая пушка Тульского завода, 1722 г. Рисунок автора

107-мм полкой единорог. Ствол бронзовый. Длина 114 см. Масса 180 кг. Отлит во второй половине XVIII. Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Санкт-Петербург