Боевые корабли. Крейсера. Арриведерчи, белле!

И вот на этой ноте (пока сложно сказать, радостной или траурной), мы начинаем обозрение последней пары итальянских легких крейсеров типа «Кондотьери», тип Е. Да, после них были еще корабли типа F, но, как говорится, пороху не нюхавшие.
А вот тип Е… Спорно, но позволю себе высказаться так: это были весьма и весьма хорошие корабли. Ничем не уступающие одноклассникам из других стран, более того, в чем-то даже превосходившие. И то, сколько прослужили эти корабли, есть лучшее тому подтверждение.
Но давайте по порядку.
Слава. Не знаю точно кому, но глория по латыни тем, кто в итальянском морском командовании додумался и убедил остальных отказаться от довольно бредовой идеи крейсера-скаута, который способен гоняться за эсминцами и быть грозой для них и для лидеров эсминцев.
Наверное, самая умная мысль после мысли о капитуляции была именно о строительстве нормальных легких крейсеров, а не натягивания осьминога на глобус в попытке сделать хотя бы что-то из проекта «Кондотьери» в целом.
Осьминог, простите, не сова, на глобус запросто налезает. Но легче от этого не становится никому. И когда до итальянских морских командиров дошло, что легкий крейсер можно построить и нужно, тогда у них наконец-то получились весьма интересные корабли.
«Джузеппе Гарибальди» и «Луиджи ди Савойя дюка дельи Абруцци».
Идея крейсера-скаута без брони, но способного гоняться с эсминцами, утонула, а на ее основе получились легкие крейсера «Кондотьери» тип Е. Весьма сбалансированные и универсальные корабли без заскоков.
Естественно, водоизмещение пришлось увеличивать. Снова. И не просто увеличивать, а еще на 1 000 тонн, если сравнивать с «Дюка ди Аоста». За водоизмещением несколько увеличили размеры корабля. Крейсер стал шире на 1,4 метра. Это повлекло за собой множество изменений в конструкции. Причем изменения пошли только на пользу кораблю.
Увеличенная ширина корпуса позволила перекомпоновать котлы, разместив их попарно. Это повлекло за собой уменьшение длины энергетического отсека. Далее уменьшение длины отсека позволило сместить артиллерийские башни ближе к центру корабля. Разгрузка оконечностей (носовой и кормовой частей корабля) позволила сократить длину бронепояса с одной стороны и увеличить его толщину с другой. Бронепояс был увеличен на 30 мм.
Но главное, что позволили эти меры, – увеличить количество орудий главного калибра до десяти.
Стало похоже внешне на американский тяжелый крейсер типа «Пенсакола», у которого так же была размещена артиллерия, две трехорудийные башни, две двухорудийные.
Скорость ожидаемо упала, до 31 узла. Однако это был уже другой корабль, под несколько иные задачи.
Получился корабль с весьма интересным профилем. Силуэт был очень похож на новые линкоры типа «Джулио Чезаре», естественно, в уменьшенном масштабе.
В итоге водоизмещение «Гарибальди» достигло 11 295 тонн, «Абруцци» — 11 760 тонн.
Механизмы крейсеров состояли из 8 котлов «Ярроу», 2 турбин «Парсонс» общей расчетной мощностью 100 000 л.с. Они обеспечивали запрошенную скорость хода — 31 узел. Запас топлива равнялся 1 680 тонн, он гарантировал дальность плавания 4 125 миль с крейсерской скоростью 12,75 узла.
На испытаниях «Абруцци» развил мощность 103 990 л.с. и показал скорость 34,8 узла. Но я уже упоминал не раз, что итальянцы обычно жульничали при замерах, и «Абруцци» был облегчен до 8 500 тонн. «Гарибальди» при водоизмещении 10 120 тонн и мощности механизмов 101 050 л.с. — 33,6 узла.
Но обычной скоростью была скорость в 31 узел.
Бронирование
Бронирование по сравнению с первыми «Кондотьери» было роскошным. Вообще, по плану оно должно было держать удар 203-мм снарядов, но это позволю поставить под сомнение. А вот снаряды меньших калибров – вполне.
Наружный пояс толщиной 30 мм смыкался под углом 12 градусов с внутренним поясом толщиной 100 мм. Палуба была толщиной 40 мм, боевая рубка имела толщину стен 140 мм, крыша — 75 мм. Башни главного калибра бронировались в лобовой части броней 145 мм, крыша 60 мм, боковые стенки — 35 мм. Барбеты башен имели броню 100 мм. Щиты орудий универсального калибра имели толщину 8 мм. Общий вес брони корабля — 2 131 тонна.
Вооружение
На крейсерах типа Е установили новые 152-мм орудия. Такие же, как противоминные орудия линкоров типа «Литторио». Орудия фирмы «Ансальдо» образца 1934 года имели длину 55 калибров и лучшие данные. Снаряд весом 50 кг орудие могло отправить на дальность более 25 км. Учитывая, что к проекту «Кондотьери» тип Е конструкторы отошли от практики двух орудий в одной люльке, точность огня существенно возросла.
Универсальный калибр был представлен все теми же 100-мм орудиями в установках системы Минизини. 4 спаренных установки, 8 стволов. Но установили башни более рационально, так что огнем можно было охватывать более широкий сектор. Система управления стрельбой тоже осталась прежней.
Малокалиберная зенитная артиллерия состояла из восьми 37-мм зенитных автоматов и восьми 13,2-мм пулеметов. И пушки, и пулеметы устанавливались в спарках.
В торпедное вооружение входили 2 трехтрубных 533-мм торпедных аппарата, размещенных побортно, с боекомплектом из 12 торпед, противолодочное вооружение состояло из двух бомбометов. Крейсера могли принять на борт 120 мин.
Интересно был решен вопрос с авиационной группой. Когда перепланировали главный и вспомогательный калибры, стало понятно, что как на крейсерах ранних типов, катапульту, которая могла бы действовать на оба борта, установить не получится. Да и ангар в таком исполнении мешал бы стрельбе одной из кормовых башен.
И было принято весьма оригинальное решение: установить по обе стороны дымовой трубы №2 две катапульты. От ангара пришлось отказаться. Теоретически крейсер мог взять четыре самолета (все те же RO.43), но, чтобы не устраивать бардака на палубе с запасными самолетами, не крепить их и так далее, ограничивались той парой, что сразу устанавливалась на катапультах.
Вообще, этот RO.43 был весьма так себе самолетик, с небольшим радиусом действия и слабо вооруженный. А разведчиков реально достаточно было и одного.
Экипаж крейсера состоял из 692 человек.
О модификациях. Модификаций было очень много, но в основном они происходили после войны. У обеих крейсеров вообще жизнь удалась в плане долголетия.
Что касается периода Второй мировой, то тут все было просто: нечего улучшать то, что уже неплохо вышло. Так что основной упор итальянцы сделали на улучшения крейсеров первых типов, а тип Е вниманием обошли.
В 1943 году убрали бесполезные 13,2-мм пулеметы, а вместо них установили пять спаренных установок 20-мм зенитных автоматов.
«Абруцци» от немецких союзников перепала РЛС. Со своими у итальянцев было все очень плохо.
Все остальные модернизации происходили после выхода Италии из войны, так что о них мы поговорим в конце.
Служба
Здесь тоже получилось… по-итальянски. Головным, то есть первым заложенным, был «Джузеппе Гарибальди». Но верфь CRDA в Триесте не отличалась быстротой работы, поэтому «Абруцци», который строили на верфи фирмы ОТО в Специи, построили раньше. Так что головным кораблем можно именовать любой, но в основном именуют именно по «Гарибальди», хотя прав у «Абруцци» не меньше.
Итак, «Луиджи ди Савойя Дюка делльи Абруцци».
Заложен 28 декабря 1934, спущен на воду 21 апреля 1936 года, вошел в состав флота 1 декабря 1937 года.
По вступлении в строй корабль прошел курс подготовки экипажа и вошел в состав 8-й дивизии крейсеров. Успел принять участие в Гражданской войне в Испании, поддерживал войска генерала Франко, но без особо значимых событий.
Пожалуй, главной операцией, в которой принял участие «Абруцци», стала оккупация Албании в 1939 году. Вообще, захватывать Албанию итальянцы пошли силою не то что грозною, а способной испугать кого угодно. 2 линкора, 4 тяжелых крейсера, 4 легких крейсера, 12 эсминцев, 4 миноносца, 7 вспомогательных судов. И еще полсотни транспортов с экспедиционным корпусом.
В общем, для такой страны, как Албания, – выше крыши.
«Абруцци» и 4 эсминца геройски прикрывал десант, захватывающий город Санти Кваранти. Несколько залпов по городу, бомбежка итальянских ВВС – и город был захвачен.
Далее началась Вторая мировая. «Абруцци» со товарищи искал французские и британские корабли в июне 1940 года, но не нашел. Принимал участие в бою у Пунто Стило, но, как и все итальянские крейсера, просто обозначил участие.
С декабря 1940 года по март 1941 года крейсер действовал в Адриатическом море, патрулируя акваторию и эскортируя конвои. 4 марта «Абруцци» вместе с «Гарибальди» обстреляли греческие позиции у Пакерасы. Можно сказать, что крейсер принял участие в претензиях Италии на греческую территорию. Далее были попытки срыва снабжения британских войск в Греции, но даже в бою у Гавдоса участие крейсера было невыразительным. Стрелял по британским кораблям.
Затем «Абруцци» получил приказание идти на базу, что, можно сказать, стало провидением, потому что в окончательной фазе сражения у Матапана итальянцы потеряли 3 тяжелых крейсера и 2 эсминца, а линкор «Витторио Венето» получил серьезные повреждения.
Прикрытие конвоев снабжения в Северную Африку заняло весьма много времени, до середины 1941 года. Надо сказать, что сделав Мальту своей опорной базой, британцы фактически нарушили снабжение германо-итальянских войск в Северной Африке. И в конце 1941 года ситуация стала не очень приятной. В штабе итальянского флота приняли решение провести несколько конвоев, снабдив их сильным соединением прикрытия. «Абруцци» попал в состав сил прикрытия… Попал по полной программе.
21 ноября корабли вышли в море, а 22 числа все началось не так. Сперва британская подводная лодка удачно попала торпедами в тяжелый крейсер «Триесте», а потом прилетела британская авиация с Мальты. Первым, кто поймал торпеду от летчиков, был «Абруцци». Случилось это сразу после полуночи.
Понятно, что конвой пошел своей дорогой, оставив крейсер и два эсминца решать проблемы на месте. Естественно, британцы решили добить поврежденный крейсер. Надо сказать, что торпеда попала очень удачно, в корму, заклинив рули. Прямо как «Бисмарку».
Но, в отличие от экипажа немецкого линкора, итальянцы рук не опустили. 4 часа одни отбивали атаки британской авиации, а вторые откачивали воду, расклинивали валы и чинили рули.
Упорство награждается. Сперва экипаж смог дать ход в 4 узла. Это ни о чем с одной стороны, а с другой – как только стало светать, самолеты точно добили бы стоящий на месте корабль.
Рули еще не починили, так что «Абруцци» мог только описывать медленные и широкие круги. Но и этого хватило на первое время, чтобы отбиться от самолетов. Вообще, картина должна была быть весьма сюрреалистичной, как британские летчики в свете осветительных бомб и ракет пытались добить поврежденный корабль, а тот не сдавался.
В общем, все были сильными и мужественными воинами, и итальянские моряки, и британские пилоты. Просто итальянцы были на секунду дольше сильнее. И чудо произошло: рули починили, и крейсер медленно, но уверенно пополз в Мессину. И дошел-таки!
Крейсер вернулся в строй только летом 1942 года, когда итальянский флот был фактически парализован топливным кризисом. И до капитуляции Италии «Абруцци» в море не выходил.
А потом Италия закончила войну и союзники решили припахать крейсер в патрулированиях Атлантики для борьбы с немецкими рейдерами и блокадопрорывателями. В Атлантику «Абруцци» выходил на патрулирование пять раз и занимался этим делом до апреля 1944 года, после чего вернулся в Италию и до конца войны использовался как транспорт.
После окончания войны «Абруцци» был оставлен в составе итальянского флота. Повезло еще раз, могли и отдать кому-то по репарациям.
В 1950—1953 годах «Абруцци» прошёл ряд модернизаций. Количество 100-мм спаренных установок сократили до двух, все итальянские зенитные автоматы заменили на лицензионные 40-мм автоматы «Бофорс». Четыре счетверенных установки и четыре спаренных.
Затем убрали вторую дымовую трубу и два котла из восьми. Скорость упала, но незначительно, до 29 узлов. Зато освобожденное пространство позволило оснастить корабль комплексом американских РЛС.
В качестве артиллерийского крейсера «Абруцци» прослужил до 1961 года, когда все-таки был выведен из состава флота и в 1965 году разобран на металл.
«Джузеппе Гарибальди».
Заложен 1 декабря 1933 года на верфи CRDA в Триесте, спущен на воду 21 апреля 1936 года, вошел в состав флота 20 декабря 1937 года.
После прохождения испытаний и курса боевой подготовки принимал участие в операциях по поддержке мятежников генерала Франко и в апреле 1940 года во вторжении в Албанию.
«Гарибальди» попал в группу, целью которой был крупнейший албанский порт Дураццо. В это соединение также входили линкор «Джулио Чезаре», 4 тяжелых крейсера типа «Пола», легкий крейсер «Луиджи Кадорна» и 10 эсминцев. И им пришлось поработать по полной программе.
Когда началась высадка, албанские береговые батареи смели первую волну десанта. Конечно, в дело пошел главный калибр линкора и крейсеров, и батареи смолкли. Была высажена вторая волна десанта, и город оказался в руках итальянцев.
Далее боевой путь «Гарибальди» протекал вместе с систершипом «Абруцци». Патрулирования, конвойные операции…
Во время одной из таких операций, летом 1941 года, когда задача была уже выполнена и крейсер возвращался на базу, случилась ситуация, которая лишний раз подтверждает, что на войне расслабляться нельзя.
Неподалеку от острова Меретимо «Гарибальди» был торпедирован британской подводной лодкой «Апхолдер». Это произошло 28 июля 1941 года. Торпеда попала в носовую часть у первой башни главного калибра. Крейсер принял больше 700 тонн воды, но экипаж справился и корабль дошел до базы.
Уже в ноябре 1941 года «Гарибальди» оказался в подобной ситуации с крейсером «Абруцци», который был торпедирован британской авиацией. «Гарибальди» пришел к поврежденному собрату и помогал отбивать атаки вражеских самолетов. А потом сопровождал до Мессины.
До середины 1943 года «Гарибальди» занимался проводкой конвоев в Северную Африку и прочей рутинной службой.
После капитуляции Италии крейсер совершил переход на Мальту. Союзное командование хотело использовать крейсер для патрулирования в Атлантике, но затянувшийся ремонт не дал осуществиться этим планам.
До мая 1945 года «Гарибальди» использовался как транспорт, а после войны его оставили в составе итальянского флота. В первые послевоенные годы на нем усилили зенитное вооружение и установили новые РЛС.
Но самое интересное началось в 1957 году, когда было принято решение перестроить «Гарибальди» в ракетный крейсер. И перестроили.
Основной ударной силой стали четыре американские баллистические ракеты «Поларис А1» первой серии, без ядерных боеголовок, но с возможностью установления оных при необходимости.
Кроме «Поларисов», вооружение крейсера составляли спаренная установка ЗРК «Терьер» с б/к из 72 ракет. Артиллерийское вооружение состояло из четырех универсальных орудий 135-мм и восьми зенитных автоматов 76-мм. На корме разместили противолодочный вертолет.
В таком виде “Гарибальди” прослужил 10 лет, после чего 20 февраля 1971 года был выведен в резерв. Последний итальянский легкий крейсер времен Второй мировой войны разобрали в 1979 году.
Что можно сказать в качестве итога? Хороший корабль служит долго. Стоило итальянцам отказаться от явных переборов в плане создания крейсеров-скаутов, как у них получился реально хороший легкий крейсер, ничем не уступающий аналогам из других стран.
Путь, который прошли крейсера «Кондотьери», только подтверждает то, что в Италии умели строить корабли. Данное семейство кораблей не может полностью служить примером, но… «Гарибальди» и «Абруцци» действительно были очень хорошими кораблями.