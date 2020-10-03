Замок Святого Ангела в Риме: убежище, сокровищница, тюрьма

Трудно сказать, с какого расстояния замок Святого Ангела в Риме производит самое сильное впечатление. И вблизи, и издалека его круглая башня буквально нависает над окружающими его зданиями
…ибо эта крепость была неудобна для осады…
Вторая книга Маккавейская 12:21
Вторая книга Маккавейская 12:21
Замки и крепости. Что-то давно у нас на «ВО» ничего не было про замки. И это весьма серьезное упущение с моей стороны, потому что про замки людям читать интересно. И хотя обо всех сохранившихся замках рассказать все равно не получится, в отношении некоторых из них это просто необходимо. И в особенности это касается замка Святого Ангела в Риме, который, по сути, стал образцом для строителей замков в Европе, причем изначально он замком не являлся. Такая вот удивительная это постройка, и вот сегодня мы вам про нее и расскажем.
Бронзовый архангел Михаил увенчивает замок. Именно в его честь он и получил свое название
Начать следует с его не вполне необычного названия. Ведь изначально это был никакой не замок, а роскошный мавзолей для римских императоров. Потом уже его превратили в укрепленное убежище для римских пап, сокровищницу их богатств, тюрьму, где содержались как политические преступники, так и религиозные еретики и даже художник Бенвенуто Челлини. Кроме того, с ним связано множество рассказов и удивительных легенд. И даже Дэн Браун именно замок Святого Ангела выбрал в качестве пристанища для злобных иллюминатов.
Идем к замку по мосту через Тибр
Добраться до него в том случае, если вы окажетесь в Риме, нетрудно. Он построен на правом берегу реки Тибр на расстоянии километра от собора Святого Петра и Ватикана.
Тибр в Риме — река мелкая и мутная… В особенности летом!
С левого берега, где расположены такие знаковые сооружения, как Колизей, Римский форум и Пантеон, к замку Святого Ангела идет пешеходный мост, который украшают фигуры ангелов. Сам замок окружает парк Адриана характерной «звездной» формы, повторяющей внешний контур этого замка. Интересно, что в зимнее время римляне катаются здесь на коньках и одновременно любуются замком. Однако в летнюю римскую жару, чтобы представить это, потребуется некоторая фантазия!
Сама центральная башня замка окружена четырьмя бастионами более поздней постройки, на которых были размещены пушки
Самое интересное, что замок Святого Ангела никакого отношения с самого начала к ангелам не имел, а пап, когда его строили, еще не было. Да и неудивительно: ведь сооружен он был еще во II веке н.э. в качестве роскошной усыпальницы императора Адриана, а также членов его семьи и всех его последующих преемников. В 139-217 гг. н.э. в этом мавзолее захоронили прах целого ряда императоров, последним среди которых стал император Каракалла.
Общий план замка Святого Ангела и окружающей его территории
Император Адриан значительную часть своей жизни провел в походах, объездил всю империю, но в самом Риме бывал довольно редко. Поэтому именно здесь ему захотелось выстроить нечто грандиозное, ну и, конечно, связанное с его именем. Вот так и родился мавзолей Адриана, украшенный статуями людей и животных, с прекрасным садом, имевшим квадратное основание, где были возведены две колоннады с колоннами разной высоты. Наверху мавзолея стояла статуя императора Адриана, представленного в виде бога солнца Гелиоса, стоящего на золотой колеснице-квадриге, то есть колеснице, запряженной четырьмя конями.
Подземные галереи замка
Первый мавзолей в Риме был построен для императора Октавиана Августа. Мавзолей Адриана был вторым, но зато он стал самой высокой постройкой в городе на момент строительства. А дальше началась сухая прагматика…
Мраморный бюст императора Адриана из мавзолея Адриана. Национальный музей замка Святого Ангела, Рим
В 270 г. н.э. империи и Риму стали угрожать готы. Правивший в то время император Марк Аврелий приказал укрепить Рим второй линией стен, и вот в этот защитный периметр и был включен мавзолей Адриана, размеры и прочность стен которого позволяли ему играть роль важного укрепления. И надо заметить, что только благодаря своему защитному функционалу эта языческая, в общем-то, постройка и сохранилась до наших дней, а не была разобрана праведными христианами на камни, как это получилось в случае с другими античными постройками.
Макет первоначального вида мавзолея Адриана. Национальный музей замка Святого Ангела, Рим
Правда, свое внешнее великолепие мавзолей Адриана все же потерял: лишился и статуй, и декора, то есть всего того, что при императорах его украшало. В средние века мавзолей стал крепостью, поэтому лишился всех архитектурных излишеств.
И вышло так, что сегодня замок Св. Ангела больше всего похож на слоеный пирог! В основании — фундамент мавзолея Адриана, а вот все, что над ним, — это позднейшие надстройки и добавления разных пап, которые использовали это сооружение в качестве своей запасной резиденции на случай разных бед.
В подземельях замка хорошо прятаться от невыносимой римской жары
Интересно, что само христианское название замка связано с эпидемией чумы 590 года. Тогда в Риме от нее умерло множество людей, никто не знал, когда придет этой напасти конец. Но тут папе Григорию Великому явился во сне архангел Михаил, причем не где-нибудь, а именно в императорском мавзолее. Он вложил меч в ножны, и это посчитали счастливым знамением – знаком того, что эпидемия скоро кончится! Понятно, что так оно и случилось.
Изначальное устройство мавзолея Адриана. Национальный музей замка Святого Ангела, Рим
За ниспосланное архангелом чудо его отблагодарили: переименовали замок, а на его вершине поставили его деревянную статую. Потом ее еще несколько раз меняли. Сегодня фигура архангела над замком бронзовая.
Коридор, ведущий к библиотеке
В средние века обстоятельства заставили римских пап использовать замок Святого Ангела в качестве убежища. А папа Николай III в 1277 году и вовсе приказал построить Passeto — особый проход по высокой крепостной стене длиной 800 метров, соединивший Ватикан с замком. Теперь папы могли по нему быстро перейти в замок и там спастись если уж не насовсем, то на какое-то время. И ход этот и впрямь папам пригодился. Так, папа Александр VI воспользовался им для бегства, когда на Рим в 1494 году напали войска короля Франции Карла VIII.
Вот он, Пассетто, — ход в замок, идущий по стене над городом!
А самым известным случаем, когда этот ход и замок и впрямь спасли жизнь римскому папе, связан с осадой Рима войсками императора Карла V в 1527 году, после которой город был взят и жестоко разграблен. Тогда папа Климент VII сумел сбежать из Ватикана именно по Пассетто и переждать «нашествие» за его стенами. Зато почти все его швейцарские гвардейцы из личной гвардии тогда погибли, защищая собор Святого Петра, а население Рима уменьшилось с 55 000 до 10 000 человек. Кстати, по этой же стене заключенных водили из тюрьмы замка в Ватикан для допросов и суда.
Пассетто подходит к бастиону Сан-Марко
Постепенно внешний вид замка Св. Ангела приближался к тому, что мы знаем сегодня. При этом в ходе многочисленных перестроек фундамент его был расширен, добавлены зубчатые стены и артиллерийские бастионы, вокруг был вырыт ров, были сооружены ворота, оборудованные подъемным мостом.
Бастион Сан-Марко, как видите, был хорошо снабжен артиллерией и запасом каменных ядер!
В толще каменных стен замка можно увидеть вот такие артиллерийские казематы с пушками XV в.
Уже к концу XVI века замок стал больше походить на дворец, нежели на крепостное сооружение.
Пирамиды каменных ядер к орудиям тоже впечатляют. Это сколько же нужно было доставить камня и сколько трудиться каменотесам, чтобы столько таких вот ядер вытесать?!
Внутри замка повсюду видны гербы римских пап, так что не будет преувеличением сказать, что вся история папства представлена на его стенах. Здесь и «пилюли» Медичи, и лилии Фарнезе, и пчелы Барберини, и красный бык семейства Борджиа. И каждый папа старался приложить руку к тому, чтобы не только укрепить этот замок, но и приспособить его к существующей моде. Но кто-то, понятно, сделал больше других. В их числе был и папа Павел III Фарнезе, пригласивший для отделки интерьеров замка самых талантливых итальянских мастеров, расписавших его помещения изысканными фресками и украсивших их скульптурами, картинами и колоннами из мрамора.
Еще один артиллерийский каземат… Позаботился о том, чтобы вооружить замок по последнему слову техники, папа Бонифаций IX (1389-1404)
Столь труднодоступное сооружение в самом центре Рима для тайных встреч, да к тому же еще и столь богато украшенное, естественно, не могло не использоваться и для разного рода тайных встреч и не слишком-то афишируемых «мероприятий». В частности, считается, что самый распутный римский папа Александр VI Борджиа именно в замке Святого Ангела встречался со своими многочисленными любовницами и устраивал оргии. Но кто знает, так ли все это было на самом деле, ведь людская молва просто обожает сгущать краски, в особенности по отношению к тем, кого она определила в козлы отпущения.
Кстати, во дворе замка можно увидеть и реплику вот этой странной метательной машины
Замок Св. Ангела прославился еще и тем, что он служил тюрьмой для лиц, неугодных папам. Здесь были камеры и комнаты для пыток. Причем в заключении здесь томились весьма и весьма примечательные личности: прославленный скульптор, живописец и в немалой степени авантюрист Бенвенуто Челлини, еретик Джордано Бруно и… граф Калиостро. Некоторые папы также смогли побывать узниками в этом замке. Недаром сказано, что от сумы и от тюрьмы зарекаться не стоит никому. И даже папам…
Бронзовая статуя императора Адриана в парке у замка
Закрыли тюрьму в замке только в 1901 году: вот насколько была востребована обществом его мрачная неприступность.