Замок Святого Ангела в Риме: убежище, сокровищница, тюрьма

Трудно сказать, с какого расстояния замок Святого Ангела в Риме производит самое сильное впечатление. И вблизи, и издалека его круглая башня буквально нависает над окружающими его зданиями

…ибо эта крепость была неудобна для осады…

Вторая книга Маккавейская 12:21

Бронзовый архангел Михаил увенчивает замок. Именно в его честь он и получил свое название

Идем к замку по мосту через Тибр

Тибр в Риме — река мелкая и мутная… В особенности летом!

Сама центральная башня замка окружена четырьмя бастионами более поздней постройки, на которых были размещены пушки

Общий план замка Святого Ангела и окружающей его территории

Подземные галереи замка

Мраморный бюст императора Адриана из мавзолея Адриана. Национальный музей замка Святого Ангела, Рим

Макет первоначального вида мавзолея Адриана. Национальный музей замка Святого Ангела, Рим

В подземельях замка хорошо прятаться от невыносимой римской жары

Изначальное устройство мавзолея Адриана. Национальный музей замка Святого Ангела, Рим

Коридор, ведущий к библиотеке

Вот он, Пассетто, — ход в замок, идущий по стене над городом!

Пассетто подходит к бастиону Сан-Марко

Бастион Сан-Марко, как видите, был хорошо снабжен артиллерией и запасом каменных ядер!

В толще каменных стен замка можно увидеть вот такие артиллерийские казематы с пушками XV в.

Пирамиды каменных ядер к орудиям тоже впечатляют. Это сколько же нужно было доставить камня и сколько трудиться каменотесам, чтобы столько таких вот ядер вытесать?!

Еще один артиллерийский каземат… Позаботился о том, чтобы вооружить замок по последнему слову техники, папа Бонифаций IX (1389-1404)

Кстати, во дворе замка можно увидеть и реплику вот этой странной метательной машины

Бронзовая статуя императора Адриана в парке у замка