Экспедиция к предкам. Пленники речных долин. Откуда они появились

Каменный серп культуры Негада I, IV тысячелетие до н. э. Музей истории и искусства, Женева
«Привет тебе, Хапи,
Выходящий из этой земли.
Приходящий, чтобы напитать Египет.
Создающий ячмень.
Взращивающий полбу...
Когда он восходит – земля ликует,
Все люди в радости,
Все спины трясутся от смеха,
Все зубы рвут пищу...»
Гимн Нилу.
Н. Петровский, А. Белов.
Страна Большого Хапи
(М., Детгиз, 1955 г.) С.103
Выходящий из этой земли.
Приходящий, чтобы напитать Египет.
Создающий ячмень.
Взращивающий полбу...
Когда он восходит – земля ликует,
Все люди в радости,
Все спины трясутся от смеха,
Все зубы рвут пищу...»
Гимн Нилу.
Н. Петровский, А. Белов.
Страна Большого Хапи
(М., Детгиз, 1955 г.) С.103
Мигранты и миграции. Судя по количеству откликов, цикл «Экспедиция к предкам» читатели ВО одобрили. Хотя, понятно, что мнения их разделились. Кому-то он нравится, кому-то нет. Только вот аргументов что-то маловато у тех, кто находит в нем множество изъянов, а ведь вполне можно было бы написать в ответ развернутый материал со ссылками на свои данные, чтобы мне, как автору, можно было бы сравнить мои источники с источниками оппонентов. Но… чего нет, того нет.
А вот замечание, что текст подается в излишне обобщенном виде, что, например, можно было бы написать о доместикации растений и животных не одну, а две статьи, вполне справедливо. Но тут все завязано на подаче материала в определенном объеме. То есть можно писать «широкими мазками», особо не обращая внимания на «мелочи» (но тогда будет многое упущено), а можно рассказывать о «мелочах», но тогда может статья так растянуться, что «за деревьями не будет видно леса».
И вот сегодня мы как раз попробуем уйти от чрезмерного обобщения данной темы и более подробным образом коснуться её отдельных деталей. Опять же, связанных с миграциями наших далеких предков, которые когда-то поселились ни «где-то там», а в местах нам всем хорошо известных, а именно: в речных долинах таких великих рек, как Нил, Тигр и Евфрат. А также в долинах рек Индии и Китая, иными словами в местностях, где как раз и сформировались самые древние цивилизации представителей рода человеческого.
Ну а начнем мы с Египта, потому что этот регион все-таки самый известный для каждого из нас, не говоря уже о том, что многие россияне там побывали и продолжают ездить туда отдыхать и любоваться руинами древней египетской цивилизации. Вот только откуда же она взялась?
Карта речных долин Северной Африки, Передней Азии и Западной Индии, где возникли первые цивилизации
Климат всему голова!
Начнем с естественно-географических особенностей этой территории, потому что они имеют очень важное для нас значение. И вот что уже доказано: в Египте в раннем неолите был климат более влажный, но и прохладный, нежели теперь. Вокруг долины Нила обширные территории тоже не были безотрадной пустыней, какой они стали сегодня. Там, где сегодня видны лишь опалённые солнцем пески, над которыми дуют знойные ветры, росли травы и даже кустарники. Места эти были благоприятными для диких ослов, антилоп, газелей и жирафов, которыми кормились такие хищники, как львы и леопарды.
Карта Древнего Египта. Районы затопления во время разливов Нила
В ущельях – вади, ныне безводных, прорезающих возвышенные берега Нила, текла вода (по крайней мере, так было весной) и произрастали высокие деревья. Нил тоже был и шире, и полноводнее. В густых прибрежных зарослях и лесах обитало множество самых разных птиц и зверей, ну а воды реки изобиловали рыбой.
Совсем неудивительно, что эти места постоянно притягивали племена охотников, оставлявших по его берегам свои изделия из камня. Но при этом здесь никто из них надолго не селился, уж слишком тут было топко и сыро. Не очень-то приятно жить в болоте, когда кругом расстилаются степи, где полным-полно всякой живности, которую охотники вполне могли добывать, имея в руках лук и стрелы.
Так что селиться в долине Нила люди начали лишь тогда, когда они уже в полной мере овладели неолитической техникой обработки камня, узнали керамику и начали переходить к разведению домашних животных и культурных растений. Начало вполне можно отнести к VI тысячелетию до н. э. Во всяком случае, доказано, что уже в конце VI и тем более в V тысячелетии на берегах Нила древние земледельцы уже жили.
Но вот вопрос, а откуда там они все-таки взялись?
Что было на восток от дельты Нила?
Известно, что 18–10 тысяч лет до н. э. в восточном Средиземноморье существовала так называемая Кебарская (Кебаран) культура. Назвали её так по месту находок в Кебарской пещере, южнее города Хайфы. Люди этой культуры были кочевыми охотниками и собирателями. Охотились они в основном на газелей, костей которых оставили очень много. По времени существования её относили и к верхнему палеолиту и мезолиту. Считается она и непосредственным предком натуфийской культуры.
Могли ли они во время своих перекочевок добираться, по крайней мере, до дельты Нила? Наверное, могли, вот только доказать это пока не удалось.
А вот такая находка имеется в Музее Израиля в Иерусалиме: каменная ступка и пестик культуры Кебаран, 22 000–18 000 лет назад. Высота: 29 см; диаметр: 25–28 см. Вес 11 кг. То есть семена злаков древние кебарцы уже толкли? Музей Израиля, Иерусалим, Израиль
Следующая культура, существовавшая на территории Леванта – натуфийская археологическая культура эпохи, опять же, мезолита. Возраст около 12 500–9 500 лет до н. э. Развилась на основе более ранней кебарской культуры, и еще каких-то других местных культур.
Натуфийцы не только охотились, но и сбором зерна дикорастущих злаков занимались, о чем говорят найденные жатвенные ножи и зернохранилища. Некоторые исследователи даже полагают, что именно натуфийцы как раз и совершили переход от собирательства к возделыванию злаков, и были первыми земледельцами планеты.
Бусы. Такими бусами любили увешивать себя представители культуры Бадари, ок. 4400–3800 лет до н. э. Метрополитен-Музей, Нью-Йорк
Вот, оказывается, где была зарыта первая домашняя собака!
А ещё они вместе с представителями соседней с ними зарзийской культуры первыми одомашнили собак. Об этом говорят их погребения примерно 10 000 гг. до н. э., в которых нашли скелеты и щенков, и взрослых собак, которых похоронили вместе с людьми.
А еще пещере Ракефет на юго-восточной стороне горы Кармель в Израиле нашли каменные ступки, и вот как раз анализ того, что там осталось, показал, что натуфийцы уже около 13 тысяч лет назад производили из пшеницы и ячменя пиво! Хлеба еще не знали и печь его не умели, а вот пиво пили! Правда, было оно очень густым и больше походило на… «пьяную кашу», чем на пенистый напиток.
Удалось провести и генетический анализ останков шести натуфийцев с территории Израиля, и нескольких охотников-собирателей с территории Ирана. И выяснилось, что и те и другие были, так сказать, евразийцами до мозга костей, и практически не имели примеси неандертальских генов!
Потом на территории Синайского полуострова и пустыни Негев Б обнаружили харифскую, или харифийскую археологическую культуру. Её датируют периодом около 8800–8200 гг. до н. э. По времени – конец докерамического неолита. По месту жительства – совсем рядом с дельтой Нила.
Неужели харифийцы туда не заглядывали? Или заглядывали, но остаться не остались…
А в самом Египте в то время было так…
Там обитали люди тасийской культуры – древнейшей среди все прочих археологических культур додинастического периода, которая распространилась по территории Верхнего Египта и существовала около 4500 года до н. э. Погребения нашли между городами Асьют и Ахмим, причем их очень вроде бы легко распознавать, потому что вместе с усопшим в могилу клали очень характерную «керамику с чёрным верхом». Почему она была украшена именно так, а не как-то иначе, сказать нельзя. Явно одно – такая керамика тасийцам нравилась.
И… нравилась не только им. Потому что очень похожие черно-красные горшки встречаются и в более позднее время в погребениях другой культуры – бадарийской, культуры развитого неолита, 4500–3250 г.г до н. э. Распространена она вдоль Нила была очень широко. Известно около шестисот могил бадарийцев 40 поселений.
Карта распространения культуры Бадари в Египте
Черно-красный сосуд культуры Бадари. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
Изучать её начали давно. И, в частности, еще учеными времен СССР Института истории естествознания и техники было высказано предположение, что бадарийцы были мигрантами из Азии. Что это они принесли зачатки металлургии меди, то есть исследователи выдвинули тогда гипотезу, что древнеегипетская культура антропологически была родом с Азиатского материка.
Горшок для варки пищи. Культура Бадари. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
Но совсем недавно, а именно в 2023 году, было сообщено, что антропологические находки из захоронений в древнем Египте в IV тысячелетии до н. э. в районе Эль-Бадари и Накады не показывают демографической зависимости от Леванта. То есть если бадарийцы откуда-то на берега Нила и пришли, то это был Юг, то есть Африка, а отнюдь не Восток.
И вот они-то как раз и были там первыми земледельцами!
Фигурка женщины Бадари. Резьба по кости бегемота, ок. 4000 до н. э, Британский музей
Еще одна женская бадарийская статуэтка. Лувр
Первые земледельцы в долине Нила
Древние бадарийцы выбирали место для поселений подальше от Нила, поскольку в низине было очень влажно, да и во время разливов Нила их, несомненно, заливало.
Бадарийцы были умелым народом: имели прекрасные шлифованные топоры из различного камня, знали лук и стрелы, могли выделывать глиняную посуду. В их погребениях нашли не только превосходные кремнёвые наконечники для стрел типично неолитической формы, но такое оружие, как деревянный бумеранг, украшенный ещё и орнаментом в виде ямок.
Между прочим – это самый древний в мире образец этого метательного оружия, до которого непонятно как додумались наши предки.
Костяная фигурка. Негада I – Негада II, 3900–3500 до н. э. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
Однако здесь же в одном из горшков нашли мякину, в другом шелуху от зёрен. Обнаружили среди инвентаря бадарийцев и кремнёвые зубчатые лезвия, которые, скорее всего, служили им в качестве лезвий для серпов. А ещё они выделывали сосуды из камня (!), слоновой кости (!), причем даже… из очень твердого базальта.
Наконечник стрелы, 3900–3500 до н. э. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
Культуру Бадари сменила амратская культура или культура Негада I, причем самих этих культур Негада (ещё одно название Накада) было целых три. Название она получила по месту обнаружения – город Эль-Амра в Среднем Египте.
Что от неё осталось?
Довольно многое, а главное – все артефакты очень интересные. Прежде всего, это лощеная красная керамика с белой росписью, встречающаяся в погребениях. Появляются и первые медные предметы, то есть медь люди амратской культуры уже знали.
Чаша, украшенная характерным белым орнаментом. Эль-Амра. Музей Мартина фон Вагнера, Вюрцбург, Германия
Опять-таки, на основании находок можно говорить о том, что они занимались мотыжным земледелием, скотоводством и охотой, как на берегах Нила, так и на возвышенностях, его окружающих.
Амратскую культуру сменила герзейская, которая в свою очередь подразделяется на три периода, но при этом одновременно является… культурой Негада II.
Следующей за герзейской культурой стала додинастическая семанийская культура или Негада III (3600–3300 гг. до н. э.), но так как с этого времени началась уже другая история, по сути, история собственно Древнего Египта, рассказано о событиях этого времени будет как-нибудь в другой раз…
Этот прекрасный каменный сосуд выставлен в Королевском музее Онтарио в Торонто. Он был сделан в период Негада в истории Египта
Продолжение следует…