Экспедиция к предкам. Пленники речных долин. Откуда они появились



Каменный серп культуры Негада I, IV тысячелетие до н. э. Музей истории и искусства, Женева

«Привет тебе, Хапи,

Выходящий из этой земли.

Приходящий, чтобы напитать Египет.

Создающий ячмень.

Взращивающий полбу...

Когда он восходит – земля ликует,

Все люди в радости,

Все спины трясутся от смеха,

Все зубы рвут пищу...»

Гимн Нилу.

Н. Петровский, А. Белов.

Страна Большого Хапи

(М., Детгиз, 1955 г.) С.103



Карта речных долин Северной Африки, Передней Азии и Западной Индии, где возникли первые цивилизации

Климат всему голова!



Карта Древнего Египта. Районы затопления во время разливов Нила

Что было на восток от дельты Нила?



А вот такая находка имеется в Музее Израиля в Иерусалиме: каменная ступка и пестик культуры Кебаран, 22 000–18 000 лет назад. Высота: 29 см; диаметр: 25–28 см. Вес 11 кг. То есть семена злаков древние кебарцы уже толкли? Музей Израиля, Иерусалим, Израиль



Бусы. Такими бусами любили увешивать себя представители культуры Бадари, ок. 4400–3800 лет до н. э. Метрополитен-Музей, Нью-Йорк

Вот, оказывается, где была зарыта первая домашняя собака!

А в самом Египте в то время было так…



Карта распространения культуры Бадари в Египте



Черно-красный сосуд культуры Бадари. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Горшок для варки пищи. Культура Бадари. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Фигурка женщины Бадари. Резьба по кости бегемота, ок. 4000 до н. э, Британский музей



Еще одна женская бадарийская статуэтка. Лувр

Первые земледельцы в долине Нила



Костяная фигурка. Негада I – Негада II, 3900–3500 до н. э. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Наконечник стрелы, 3900–3500 до н. э. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Чаша, украшенная характерным белым орнаментом. Эль-Амра. Музей Мартина фон Вагнера, Вюрцбург, Германия



Этот прекрасный каменный сосуд выставлен в Королевском музее Онтарио в Торонто. Он был сделан в период Негада в истории Египта