Сага о ротном миномете в РККА. Принятие на вооружение
увидеть предмет для забивания гвоздей!
В ней есть протяжённость и известная масса!
Но это будет десятая, двадцатая функция предмета,
в то время, как с помощью логарифмической линейки
можно считать!Ю. С. Семёнов «Семнадцать мгновений весны»
Периодически среди энтузиастов, интересующихся историей и военным делом, и не только, возникают обсуждения на тему: каким должен быть ротный/взводный миномет.
А был ли он нужен?
Больше 100 лет на вооружении армий всего мира стоят минометы. Минометы средних и крупных калибров (от 81/82 мм и больше), появившиеся еще в далекие 20-е годы ХХ века, до сих пор составляют существенную часть артиллерийского парка и широко применяются в военных конфликтах в качестве орудий (артиллерийских систем) ближнего боя.
А вот опыт эксплуатации легких минометов калибра 50(60)-мм и меньше во время Второй мировой войны был признан неудачным, все основные армии мира отказались от их применения и сняли с вооружения из-за слабой поражающей способности мин (фугасного действия по проволочным заграждениям и относительно небольшой области сплошного поражения осколками) и малой дистанции применения (паспортной до 800–1 000 м, фактически эффективная дистанция применения была 400–500 м).
Лишь в 1960-е в ходе войны во Вьетнаме находившиеся на вооружении пехотных и аэромобильных подразделений США в качестве средства огневой поддержки 81-мм минометы были признаны малопригодными для условий маневренной войны из-за своего веса – 48,6 кг. Из-за низкой мобильности, обусловленной весом миномёта, и ограниченного количества боеприпасов, носимых расчетом, минометчики не могли своевременно оказывать огневую поддержку роте на всю глубину ее боевой задачи.
По этой причине часть минометов М29 (81-мм) изъяли из подразделений и в качестве временной меры заменили их на сохранявшиеся на складах 60-мм минометы моделей М2 и М19.
В 1970-м на основе опыта вьетнамской войны Пентагон заказал разработку более мощной миномётной системы калибра 60 мм. Принятый на вооружение миномет М224 был изготовлен по классической схеме «мнимого треугольника» и во многом напоминал своего предшественника М19 (1943).
Были вновь разработаны:
– прицельная система;
– целая линейка новых 60-миллиметровых боеприпасов, превосходящих уже имеющиеся, как по дальности стрельбы, так и по разрушительности боевого заряда;
– новый взрыватель с регулируемым подрывом, обеспечивающий возможность подрыва на любом заданном расстоянии до земли от 0,9 м до 3,6 м, а также срабатывающий на контакт с поверхностью или с замедлением для стрельбы по заглубленным полевым укреплениям с земляной обсыпкой;
– на смену центрирующему утолщению с канавками, служившими для уменьшения прорыва пороховых газов, пришло пластиковое кольцо-обтюратор, закрепленное в проточке на корпусе мины;
– изменились форма и способ крепления дополнительных зарядов. Заряд теперь представляет собой разрезанное кольцо и надевается непосредственно на трубку стабилизатора.
Дальность применения 60-мм миномета составила от 70 до 3 490 м; вес мины от 1,68 кг.
В Советской Армии, приготовившейся к массированному применению ядерного оружия на поле боя, по опыту Великой Отечественной войны – легкие минометы считались оружием, не оправдавшим возлагавшихся на него надежд, поэтому тема легких минометов для исследовательских и конструкторских работ была закрыта.
В 1970-е для повышения огневой мощи подразделений в пехотных батальонах 82-мм миномёты стали заменять автоматическими минометными системами «Василёк» и 120-мм миномётами, установленными на автомобильном и гусеничном шасси. Война в Афганистане показала, что в горных условиях носимые миномёты 82 мм заменить нечем, военная теория несколько оторвалась от практики.
Для усиления огневой мощи групп оперативного назначения (ГРУ, ВДВ и т. д.), воевавших в Афганистане за пределами территорий, контролируемых советскими войсками, в 1981 сотрудниками Государственного научно-исследовательского артиллерийского полигона был разработан 60-мм миномёт бесшумной стрельбы, но военные им не заинтересовались: низкая дальность (до 500 м), «слабый» боеприпас осколочного действия.
Разберёмся, почему так получилось. И нужен ли был армии ротный миномет калибром 50/60 мм?
Концепция вооружения роты в первой трети XX века
По итогам Первой мировой военными теоретиками были сделаны следующие выводы: объективно необходимо, чтобы в прямом распоряжении командира стрелковой роты было «своё», на поле боя подчиняющиеся непосредственно только ему, носимое тяжелое оружие непосредственной поддержки*(далее по тексту ТОНП). Применяя ТОНП, командир роты мог огневым маневром максимально быстро менять ситуацию на поле боя в свою пользу, не тратя время на согласование с вышестоящим командованием применение огневых средств батальонного/полкового подчинения.
При их отсутствии устойчивость роты в обороне и в наступлении считалась неудовлетворительной.
В состав ТПО теоретики включили:
– станковые мелкокалиберные пулеметы (отсюда вырос немецкий единый пулемет): задача подавить активность стрелков противника на дистанции до 800 м от занимаемых позиций;
– гранатомёты (они же носимые миномёты калибра до 50 мм), задача поразить осколками гранат/мин стрелков противника, укрывшихся за неровностями местности или в окопах на дистанции до 800 м от занимаемых позиций;
– противотанковые ружья, которые перед фронтом роты должны остановить/поразить броневик противника или танк минимум с противопульным бронированием на дистанции до 300 м. Напоминаю, кроме кинетического удара пулей/снарядом на тот момент не было других методов дистанционного поражения бронемашин и танков. А идея создания танков с противоснарядным бронированием была реализована только ближе к середине 30-х годов.
* Тяжёлое оружие непосредственной поддержки – оно же групповое, обслуживается расчетами из двух и более человек, перемещается по полю боя вместе с боеприпасами только людьми, без помощи лошадей и транспортных средств. К нему относятся станковые пулемёты, гранатомёты, легкие и средние миномёты, а также носимые противотанковые средства.
Справка скомпилирована на основе материалов, размещенных в Сети (ссылки по возможности указаны: некоторые материалы скопированы на многих сайтах один в один, и кто из них автор, непонятно), и статьи К. В. Черенцовой (Санкт-Петербург) «Из истории создания 50-мм ротных минометов Специальным конструкторским бюро № 4 Ленинградского машиностроительного завода № 7 (1936–1940 годы)».
Принятие на вооружение легких минометов в РККА
По мере восстановления экономики СССР ещё в 20-е годы прошлого века началось финансирование работ по совершенствованию вооружений, в том числе и в области артиллерии. Среди военного имущества, доставшегося РККА от армии Российской империи, принятого на вооружение, были и минометы калибром 58-мм (всего в 1915–1917 гг. было изготовлено 3 421 единиц) и 90-мм (в 1915–1917 гг. было изготовлено 12 519 единиц). Эти минометы использовались на полях сражений Гражданской войны в 1918–1922 годы и до 1936 года стояли на вооружении РККА.
С 1927 года по теме миномёты стала целенаправленно работать группа «Д» Газодинамической лаборатории, расположенная в г. Ленинграде. Ее руководителем был Н. А. Доровлев, отсюда и индекс лаборатории. В октябре 1929 года на КВЖД начался советско-китайский вооруженный конфликт. В ходе боев части Красной Армии захватили несколько десятков китайских минометов системы Стокса-Брандта (калибром 81-мм, 107-мм и 152-мм) и сотни мин к ним.
На основе результатов испытаний трофейных систем, проведенных специалистами группы «Д», были разработаны проекты миномётов: ротный – 60-мм, батальонные – 76-мм и 82-мм, и полковой – 120-мм. Уже в 1931 году были проведены первые испытания разработанного образца 82-мм миномёта.
Рабочие чертежи 60-мм ротного миномета Доровлев отправил в Артуправление РККА 19 января 1932 года. Но разработанные лабораторией образцы 60-мм миномета по результатам испытаний не устроили военных – низкая точность. Вследствие чего интерес к ротному миномёту угас, в лаборатории сосредоточили внимание на 82-мм, 107-мм и 120-мм миномётах.
Производственной базой для изготовления опытных образцов миномётов первоначально были завод «Большевик» и механический завод № 7 (г. Ленинград). С 1932 года опытное производство орудий ближнего боя по проектам группы «Д» было сконцентрировано на заводе «Красный Октябрь» (г. Харьков, УССР), где было создано СКБ, сопровождавшее внедрение в производство изделий, разработанных группой «Д».
В данном СКБ под руководством инженера Б. И. Шавырина в инициативном порядке проводились работы по проектированию и изготовлению: 82-мм батальонного миномета и 107-мм химического миномета повышенной дальности, и боеприпасов к ним. Серийное изготовление разработанных СКБ литых чугунных 107-мм мин было освоено в 1934 году на харьковском заводе «Поршень», ранее все мины точили из стали.
С 1934 года завод «Красный Октябрь» был отнесен к Наркомату местной промышленности УССР, что внесло значительные затруднения в скорости и качестве коммуникаций между СКБ и производством, на котором изготавливались опытные образцы по его разработкам.
К середине 30-х годов среди специалистов Арткома РККА утвердилось мнение о необходимости замены гранатомёта Дьяконова (ружейный гранатомет), чем они и делились со специалистами подведомственных заводов. Агентура докладывала, что почти во всех армиях капиталистических государств (Германия, Италия, Польша, США, Франция, Япония и т. д.) на вооружении пехотной роты имеются лёгкие подвижные орудия ближнего боя калибром 50-мм и меньше. Эти орудия, стреляющие по навесной или настильной траектории, дополняли систему огня роты и позволяли ей самостоятельно выполнять некоторые задачи, не привлекая для этого артиллерийские подразделения. В СССР возобновились работы по легкому/ротному миномёту.
К концу 1935 года новым местом расположения СКБ по инициативе Б. И. Шавырина был определен Ленинградский государственный машиностроительный завод № 7, его начальником был назначен сам Шавырин. В 1936 году заводом № 7 были изготовлены опытные образцы нового 60-мм ротного миномета «60-РМ», разработанного на основе чертежей группы «Д». В конце 1936 года миномет прошел полигонные испытания на НИАПе (Научно-испытательный артиллерийский полигон РККА). Миномет не выдержал испытаний из-за плохой устойчивости, неудовлетворительной меткости и непрочности амортизатора.
20 мая 1937 года на завод № 7 были направлены тактико-технические требования (ТТТ) для проектирования 50-мм гранатомета (миномёта)* и осколочной гранаты к нему. Новая система предназначалась для вооружения небольших пехотных подразделений и должна была обеспечивать стрельбу навесным огнем по живой силе и огневым точкам противника.
Главными требованиями к гранатомету были легкость, портативность и удобство в обращении, а также простота и дешевизна производства. Система должна была обеспечивать дальность стрельбы не менее 800 м и скорострельность не менее 20 выстрелов в минуту.
Гранатомет должен был допускать возможность стрельбы из положения сидя или лежа, обеспечивать удобство при переноске за спиной, а его конструкция – высокую скорость изготовки к бою и быстрый перенос огня с одной цели на другую. Осколочная 50-мм граната должна была обладать ударным действием и обеспечивать наземный взрыв с поражением на любом рельефе. Производство гранат должно было быть простым и дешевым.
* Термин «миномет» в середине 30-х еще не стал общеупотребимым, чаще использовали термин «гранатомет».
СКБ при заводе № 7 вновь переработало чертежи миномета «60-РМ». В конце 1937 года – начале 1938 года были проведены успешные заводские испытания 60-мм ротного миномета завода № 7 на НИАПе.
В конце 1937 года ГАУ была одобрена основная схема миномётного вооружения РККА, на основе которой в январе 1938 года были разработаны (тактико-технические требования) ТТТ № 33 на ротный миномёт (гранатомёт), в котором были указаны следующие характеристики:
– калибр – 50 мм;
– вес оперенного снаряда (мины: осколочная, дымовая) – 1 кг;
– наибольшая дальность стрельбы – 800 м;
– наименьшая дальность – 100 м;
– угол возвышения – от 45° до 80°;
– скорострельность – 30 выстрелов в минуту;
– вес системы – 8 кг.
В новых ТТТ указывалось на необходимость разработки двух способов изменения дальности стрельбы: с помощью дистанционного крана путем разных сочетаний изменения объема каморы, углов возвышения и положения дистанционного крана. В качестве прицела предлагалось использовать уровень для контроля угла возвышения и простейшее визирное устройство для горизонтальной наводки.
Директивой ГШ № 43557 от 16 марта 1938 года были назначены сравнительные испытания различных образцов миномётов и гранатомётов, которые состоялись в конце мая 1938 года. Испытания имели своей целью выбрать из числа разрабатываемых образцов один, наиболее соответствующий тактико-техническим требованиям. Испытания были проведены в период с 25.03.1938 г. по 03.04.1938 г. На испытания были представлены следующие образцы:
Таблица 1. Сравнительные тактико-технические характеристики испытывавшихся образцов.
Таблица 2. Показатели боевого веса систем.
Читателей, интересующихся деталями испытаний отсылаю к статье в журнале Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение. № 2, 2012, стр. 87. Таблицы № 1 и 2 взяты из этого же источника.
По результатам испытаний победителем признали 50-мм миномет «Оса» завода № 7.
Остановимся подробнее на результатах испытаний минометов калибра 50, 60 и 82 мм.
Из заключения комиссии:
• «82-мм миномет завода № 7 не отвечает ТТТ по следующим показателям:
– тяжёлая система (23,6 кг);
– тяжёлый боекомплект – два бойца могут нести не более 12 мин;
– большой расчёт – 4 номера и командир;
– затруднительность доставки боеприпасов в бою из-за большого веса».
• «60-мм миномет завода № 7 признан неудовлетворительным:
– тяжёлая система;
– тяжёлый боекомплект, вследствие чего расчёт из 4 человек сможет переносить не более 20 мин;
– разработанная мина, при взрыве даёт слишком мелкие осколки;
– затруднительность доставки боеприпасов в бою из-за большого веса».
• «50-мм гранатомет «Оса» признан удовлетворительным. Гранатомёт способен вести навесной огонь на дальности 100–800 м. Расчёт гранатомёта составляет 2 человека. Они могут переносить 14 гранат (мин) в подсумках, а при необходимости ещё и упаковку с 42 гранатами, что позволяет поразить 5–6 целей.
Гранатомёт также показал удовлетворительные результаты при стрельбе по коробчатым и плоским мишеням. С целью увеличения устойчивости в ходе испытаний гранатомёт подвергся доработке – передний сошник заменили двуногой опорой. В результате устойчивость гранатомёта улучшилась, прицел при выстреле перестал сбиваться. Скорострельность гранатомета составила 30 выстрелов в минуту».
Таким образом, по результатам испытаний единственным вариантом для дальнейшей отработки был признан 50-мм гранатомет «Оса» СКБ-4 завода № 7.
В конструкцию миномёта требовалось внести ряд изменений: полностью разработать составляющие выстрела (мина, заряд, взрыватель), ввести в конструкцию прицел, изменить конструкцию опорной двуноги (по образцу 60-мм ротного миномета), отработать шкалы дистанционного крана, спроектировать новые приспособления для переноски, изготовить мины в количестве 200 шт. и отработать заряды к ним.
Сроки доработки системы и боеприпасов – к 1 августа 1938 года. На опытной серии в 30 шт. гранатометов должны были быть отработаны чертежи и начато серийное производство систем.
Если сравнивать основные характеристики гранатомёта Дьяконова и 50-мм миномёта «Оса»: вес 8,2 кг (гранатомёт в комплекте с винтовкой) и 8,6 кг (миномёт), вес боеприпасов 0,33 кг (гранатомет) и 1,0 кг (миномёт), дальность стрельбы у обоих видов оружия до 800 м, становится понятно, что понимания у военспецов Арткома об особенностях применения минометов не было, и замена гранатомёта на миномет делалась в стиле «быть не хуже, чем у других».
Войсковые испытания гранатомета «Оса» были проведены в Закавказском и Ленинградском военных округах. По их итогам, согласно Научно-техническому журналу (НТЖ) АУ РККА № 0177 от 1 сентября 1938 года, система была принята на вооружение как «50-мм ротный миномет обр. 1938 года».
1 – ствол миномета; 2 – двунога; 3 – плита; 4 – прицел; 5 – вьюк для переноски системы; 6 – уровень прицела; 7 – выступ кронштейна прицела; 8 – вертлюг; 9 – рукоятка подъемного механизма; 10 – зажимная втулка; 11 – гайка зажимной втулки; 12 – втулка.
50-мм ротный миномет РМ-38 «Оса»
Одновременно с шавыринским бюро к созданию 50-мм ротного миномета в инициативном порядке присоединился инженер завода № 7 В. Н. Шамарин, работавший сначала в СКБ-4, затем перешедший в артиллерийское КБ завода (под руководством Л. И. Горлицкого). 12 января 1938 года один опытный образец 50-мм миномета конструкции В. Н. Шамарина был направлен на заводские испытания. В мае 1939 года на НИАПе были проведены его полигонные испытания.
Принципиальным отличием этой системы от штатного 50-мм ротного миномета РМ-38 (конструкции СКБ-4) был другой тип устройства дистанционного крана (клапанного типа) и более простой механизм горизонтирования. Отличались от принятого на вооружение 50-мм миномета и баллистические характеристики.
50-мм ротный миномет РМ-41
Система В. Н. Шамарина (РМ-41) при угле возвышения ствола 50° и соответствующих установках дистанционного крана позволяла вести огонь на расстояние (в метрах) 100, 120, 140, 160, 180, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. При угле возвышения 75° дальность стрельбы при этих же установках крана будет вдвое меньше.
В сентябре 1939 года для решения вопроса о выборе наилучшей конструкции 50-мм ротного миномета для серийного заказа на 1940 год на АНИОПе были проведены сравнительные испытания РМ-38 и РМ-41. По итогам испытаний в ходе проведенных 23 стрельб лучшие баллистические качества продемонстрировал опытный образец 50-мм ротного миномета конструкции В. Н. Шамарина. В целом данная система в большей степени удовлетворяла характеристикам, указанным в ТТТ № 33 и в отношении веса.
В ходе Советско-финляндской войны (1939–1940) боевое применение 50-мм ротного миномета обр. 1938 года выявило ряд конструктивных недостатков:
• велика минимальная дальность (200 м);
• имел относительно большой вес;
• имел большие габариты, чем затруднялась его маскировка;
• слишком сложное устройство дистанционного крана;
• шкала дистанционного крана не соответствовала дальности;
• выходное отверстие в дистанционном кране направлено вниз-вперед, благодаря чему при стрельбе выходящие газы, ударяясь о грунт, поднимали пыль (снег) и тем затрудняли работу расчета;
• ненадежное и сложное крепление прицела;
• слабость боеприпаса.
СКБ-4 оперативно отреагировало на замечания военных и доработало РМ-38. 27 февраля 1940 года состоялись испытания в районе боевых действий 85-го стрелкового полка 100-й дивизии. По их результатам 50-мм ротный миномет «поправился» до 11,5 кг, был «рекомендован как лучший из существующих образцов ротных минометов для вооружения им действующих армий» (в Акте комиссии эта система именовалась как «Оса-40»).
26 апреля 1940 года на пленарном заседании ГВС РККА (Главный Военный совет РККА) было принято решение о необходимости модернизации 50-мм ротного миномета с целью отвода газов, причем из двух вариантов конструкции – Б. И. Шавырина и В. Н. Шамарина – К. Е. Ворошиловым было указано остановиться на варианте последнего.
В конце апреля 1940 года СКБ-4 было расформировано, работы по усовершенствованию 50-мм ротных минометов продолжились в отделе главного конструктора завода № 7. Параллельно с этим велись работы по ротным системам и в НИИ-13, где был организован VIII минометный отдел, который возглавил Б. И. Шавырин.
Серийное производство 50-мм ротного миномёта обр. 1938 года началось в 1939 году, когда сдали 1 715 штук. К 1 августа 1940 года было изготовлено 18 994 миномёта, а всего за год – 27 805 единиц. На 1 января 1941 года на балансе ГАУ КА числилось 29 340 минометов, из которых 227 требовали текущего ремонта, 90 – капитального и 11 подлежали списанию. В период с 1941 по 1943 год было выпущено более 130 тысяч миномётов обр. 1941 года.
Боекомплекты 50-мм миномета РМ-41 и минометов образца 1938 и 1940 года абсолютно идентичны и состоят из стальной шестиперой осколочной мины 0-822 и чугунной четырехперой осколочной мины 0-822А.
50-миллиметровая четырёхпёрая осколочная мина обр. 1938 года О-822 весом 922 грамма снаряжалась 90-граммовым зарядом тротила. Заряд пороха в хвостовом патроне миномета весил четыре с половиной грамма. Однако этих четырех с половиной граммов было достаточно для того, чтобы заставить мину вылететь из ствола со скоростью 97 м/с, подняться па высоту 216 метров и затем упасть в 800 метрах от миномета.
Впоследствии в 1940 году появилась шестипёрая мина О-822Ш обр. 1940 годв, имевшая 850-граммовую массу и уменьшенный до 4 г хвостовой заряд. Дальность стрельбы ею не отличалась от дальности стрельбы четырёхпёрой.
Ротные миномёты 50-мм калибра из-за недостаточной эффективности были сняты с вооружения в 1943 году, когда Советские войска перешли к массовым наступательным операциям во второй половине Великой Отечественной войны.
Пояснение, почему РККА был выбран именно 50-мм миномёт
К концу 30-х пехота РККА была по-прежнему на сиротском положении с точки зрения логистики – грузовые автомобили шли прежде всего в артиллерию и бронетанковые войска.
Поэтому краскомы считали, что ТОНП* (см. выше) должен быть носимым не только на поле боя, но и в походных порядках, т. е. быть максимально легким. Для пехоты в первую очередь планировалось перевозить боеприпасы и продовольствие. Всё оружие стрелковая рота должна была нести самостоятельно.
Разумеется, по нормативным документам, для перевозки миномётов, пулемётов и боеприпасов к ним были гужевые повозки, закрепленные за расчетами, но фактически числились они в хозвзводе по штату батальона, наряду с полевыми кухнями и продовольственным обозом. Краскомы прекрасно понимали реалии армейской жизни.
Продолжение следует...
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