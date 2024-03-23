Сага о ротном миномете в РККА. Принятие на вооружение

– Можно и в логарифмической линейке

увидеть предмет для забивания гвоздей!

В ней есть протяжённость и известная масса!

Но это будет десятая, двадцатая функция предмета,

в то время, как с помощью логарифмической линейки

можно считать!Ю. С. Семёнов «Семнадцать мгновений весны»

А был ли он нужен?

Концепция вооружения роты в первой трети XX века

* Тяжёлое оружие непосредственной поддержки – оно же групповое, обслуживается расчетами из двух и более человек, перемещается по полю боя вместе с боеприпасами только людьми, без помощи лошадей и транспортных средств. К нему относятся станковые пулемёты, гранатомёты, легкие и средние миномёты, а также носимые противотанковые средства.

Историческая справка

Справка скомпилирована на основе материалов, размещенных в Сети (ссылки по возможности указаны: некоторые материалы скопированы на многих сайтах один в один, и кто из них автор, непонятно), и статьи К. В. Черенцовой (Санкт-Петербург) « Справка скомпилирована на основе материалов, размещенных в Сети (ссылки по возможности указаны: некоторые материалы скопированы на многих сайтах один в один, и кто из них автор, непонятно), и статьи К. В. Черенцовой (Санкт-Петербург) « Из истории создания 50-мм ротных минометов Специальным конструкторским бюро № 4 Ленинградского машиностроительного завода № 7 (1936–1940 годы) ».

Принятие на вооружение легких минометов в РККА



1 – ствол миномета; 2 – двунога; 3 – плита; 4 – прицел; 5 – вьюк для переноски системы; 6 – уровень прицела; 7 – выступ кронштейна прицела; 8 – вертлюг; 9 – рукоятка подъемного механизма; 10 – зажимная втулка; 11 – гайка зажимной втулки; 12 – втулка.

50-мм ротный миномет РМ-38 «Оса»



50-мм ротный миномет РМ-41

Пояснение, почему РККА был выбран именно 50-мм миномёт