Сага о ротном миномете в РККА. Снять с вооружения как не оправдавший возлагавшихся на него надежд
Окончание. Предыдущая часть: «Сага о ротном миномете в РККА. В чем была принципиальная ошибка краскомов».
Основные демаскирующие признаки 50-мм минометов
Кроме всего прочего, минометы при их применении имели характерные демаскирующие признаки, что также снижало выживаемость расчетов на поле боя.
Характерные демаскирующие признаки для 50-мм минометов – вспышка выстрела и струя дыма, поднимающаяся до 1,0…1,5 м (эти признаки хорошо видны на роликах в Ютубе, где показано применение американских 60-мм миномётов).
Помимо этих признаков, у 50-мм миномёта модели РМ-38(40) при выстреле возникала пылевая взвесь, т. к. при выстреле часть пороховых газов выходила из ствола миномёта (камеры) через выходное отверстие в дистанционном кране, которое было направлено вниз-вперед, при этом выходящие газы ударялись о грунт (снег), поднимали пыль (снег) и демаскировали позицию. На миномёте Шамарина (РМ-41) этот недостаток устранен, пороховые газы, выходящие через дистанционный кран, выбрасываются вперед-вверх по газоотводной трубке.
Оценка заметности миномётного расчета на поле боя
Попробуем оценить заметность расчета 50-мм миномёта по сравнению с одиночным бойцом, используя стандартные мишени. Размеры и формы мишеней выбраны военными на основе боевого опыта и неких статистических расчетов. Мы их используем как данность.
На рисунке слева грудная мишень, которая имитируют одиночного бойца противника, изготовившегося к стрельбе в положении лежа, площадь фигуры S = 0,20 м2. Правая мишень, заменит нам миномётный расчет, что корректно, достаточно внимательнее посмотреть на ранее приведенные фотографии расчетов (смотри п. 3.2), площадь фигуры S ≈ 0,48 м2. Т. е. заметность миномётного расчета, изготовившегося к стрельбе и находящегося в залегшей стрелковой цепи, примерно в 2–2,5 раза выше, чем у одиночного стрелка, лежащего рядом.
С учётом того, что пулемётчикам и стрелкам приказывают в первую очередь выбивать командиров и наиболее опасные цели (расчёты пулемётов и миномётов), очевидно, что одними из первых выбивают л/с отделения 50-мм миномёта как наиболее опасную и габаритную цель.
Вывод 4: в дуэльной ситуации (кто быстрее поразит противника) между минометным и пулеметными расчетами на дистанции до 800 м* у первого шансы на выживание очень низкие.
*Дальность эффективной стрельбы из пулемёта до 800–1 000 м.
Тактическая ниша для 50-мм миномётов
У каждого оружия есть своя тактическая ниша, задача ротных минометов в наступлении – не дать занять обороняющимся свои позиции и открыть огонь по наступающим, когда большие калибры переходят от артиллерийской подготовки (к ударам по линии обороны) к сопровождению атаки (огонь переносят на фланги и в глубину обороны).
При фронтальном огне 50-мм минометов радиус безопасного удаления нашей пехоты при дистанции стрельбы до 500 метров – 156 метров (до 100 м дистанция поражения осколками мины + 56 м максимальный радиус отклонения от точки прицеливания по длине при стрельбе с дистанции 500 м – смотри п. #). Т. е. под прикрытием артиллерийского огневого вала пехота может подойти к вражеской линии обороны на дистанцию до 400 метров, потом поддерживаемая огнем из минометов до 180–200 метров, затем идет атака под прикрытием огня пулеметов. Минометы в это время бьют по флангам и по второй линии окопов.
По итогу у 50-мм миномёта в наступлении узкая ниша (до 500 метров дальность действительного огня), и если огня больших стволов не хватает, то расчетам ротных минометов приходится работать в зоне огня стрелкового оружия, т. е. нести большие потери: т. к. это более заметная мишень, чем одиночные стрелки, а для того чтобы поразить цель, расчету необходимо много времени для взятия цели «в вилку».
В обороне минометный взвод действует, как правило, в составе миномётной роты. Взвод должен оборудовать, кроме основной огневой позиции, не менее 3-х запасных и создать там запас боеприпасов. Командир взвода должен заранее подготовить данные для ведения заградительного огня по закрепленным за ним участкам неподвижного заградительного огня, со всех огневых позиций. Как правило, в обороне 50-мм миномёты на дальности до 500 м весьма эффективно (прицельно) действуют по живой силе противника, расположенной как на открытой местности, так и укрытой в складках местности.
Краткие итоги
50-мм минометная система была объективно лучше и превосходила по всем параметрам гранатомёт Дьяконова, который она заменила. Желающие познакомиться с ТТХ гранатомёта Дьяконова см. [ul=https://ru.wikipedia.org/wiki/Гранатомёт_Дьяконова]тут[/url].
1. 50-мм миномёты по сравнению с гранатомётом Дьяконова были более эффективным оружием против живой силы противника, как на открытой местности, так и укрытой в естественных складках местности на дистанциях до 400–500 м при действии в обороне.
2. Ротные миномёты были конструктивно изначально неточной системой, шаг наводки был конструктивно установлен 50 м (далее дистанция устанавливалась при помощи манипуляций дистанционным кольцом) – поэтому для «выцеливания местонахождения цели» требовалось не менее 10–12 минут, плюс для надёжного поражения цели требовалось столько же.
Дело в том, что на конечном участке своей траектории мина падает вертикально, её мощность ограничена (радиус фугасного действия и разлета осколков), поэтому нужно знать дистанцию с точностью до единиц метров. А дистанцию командир миномёта определял на глазок, и для каждой цели наведение уточнялось пристрелкой (пресловутой «вилкой»).
3. Практика применения этого оружия летом-осенью 1941 года была неэффективной – отделения ротных минометов были по штату в составе взвода. Поэтому расчеты миномётов ходили в атаку вместе с л/с взводов, вместо того, чтобы прикрывать их перемещение – миномётным огнем подавлять оборонительную активность противника: вынуждая его укрываться, а не вести наблюдение и стрельбу по атакующим цепям (напоминаю: полоса наступления взвода – до 150 м – п. 252 Устава РККА 1938 года).
Немцы в первую очередь выбивали в атакующих цепях командиров, минометчиков и пулеметчиков, а также подносчиков боеприпасов. После чего атакующие цепи, лишившись командиров и огневой поддержки, залегали, а атака часто захлебывалась.
Район обороны взвода – до 300х250 м (там же п. 297) позволял минометному расчету оборудовать несколько ячеек для того, чтобы быстро менять позицию в ходе отражения нападения или ведения беспокоящего огня. Но смена позиции и тактика применения миномётов также зависела от квалификации взводных командиров, что прямо влияло на длительность жизни солдат минометного расчета.
4. Командир миномётного отделения, не имея бинокля (не положено по штату), давал целеуказание, полагаясь только на зоркость глаз. На дистанциях до 300–400 м это давало приемлемые результаты, на больших дистанциях точность наведения была значительно ниже.
Для более точного наведения на цель (по дальности), наблюдение результатов попаданий необходимо вести сбоку от миномёта, на удалении до 50–100 м. Но в условиях наступательного боя, на открытой местности это невозможно – нет надежной связи, не привлекающей внимания противника, между командиром/наблюдателем и миномётным расчетом.
Отклонения влево/вправо наблюдал сам наводчик, используя ориентиры на местности или механический прицел, длина прицельной линии которого была менее 150 мм (как у пистолета).
Следовательно, у расчёта советского 50-мм миномета не было эффективной системы прицеливания и наведения на цель, особенно на дистанциях больших, чем 400–500 м.
5. Демаскировка при выстреле. У наиболее широко распространённой модели «Оса» 50-мм миномета имелся существенный конструктивный недостаток – при выстреле часть пороховых газов выходила из ствола миномёта (камеры) через выходное отверстие в дистанционном кране, которое было направлено вниз-вперед, при этом выходящие газы ударялись о грунт (снег), поднимали пыль и демаскировали позицию.
6. Была ошибка специалистов РККА в организационном плане: ротные миномёты пытались использовать, исходя из тактики применения винтовочных гранатометов, когда гранатометчики находились непосредственно в рядах наступающих/обороняющихся, ничем не выделяясь от других красноармейцев. А в легком миномёте в те времена отцы-командиры РККА видели некое чудо-оружие, находящееся в первой линии пехотных цепей, «дополняющее систему огня роты и позволяющее ей самостоятельно выполнять некоторые задачи, не привлекая для этого артиллерийские подразделения».
7. Обучение. Массовое обучение личного состава срочной службы по применению 50-мм ротного миномёта началось лишь весной 1941 года.
8. Логистика. Носимый отделением (4 человека) запас мин был до 56 шт. = 14 мин *4 человека, при условии, что каждый миномётчик, помимо личного военного имущества, боеприпасов и оружия нес по два лотка мин.
Миномёт – оружие неточное: для наведения «вилкой» на групповую цель (пулемёт, миномёт, отделение/взвод противника) опытным расчётом стандартно расходуется не менее 8–12 мин. Затем столько же мин – на поражение/подавление цели. Т. е. для уничтожения/(подавления активности) одной цели расходовалось до 24 мин.
Следовательно, в наступательном бою расчет миномёта мог уничтожить 2, максимум 3 цели, после чего носимый боезапас будет полностью исчерпан. Перенос мин без укупорки (лотков) запрещен. Дополнительные лотки для мин не предусмотрены комплектностью (всего 8 лотков на 1 миномёт), поэтому командир миномёта (отделения) должен с разрешения взводного обеспечить снабжение миномёта минами с ротного пункта боепитания, что в условиях боя было делом небезопасным, без гарантии доставки боеприпасов.
Фактически при движении миномётчиков в наступающих цепях миномёт изначально становился бесполезным грузом после поражения 2…3 целей (или стрельбы в их сторону).
Для перевозки миномёта, мин и другого приданого имущества применялась двухколесная повозка. В роте РККА не было хозяйственного подразделения, поэтому повозки находились в составе батальонного хозвзвода. Т. е. оперативно пополнить боезапас ротный пункт боепитания не мог, все запасы нужно было сделать заранее. При этом в случае перемещения роты, старшина роты должен был изыскать возможность перевезти все боеприпасы и имущество роты. Приоритет при этом отдавался патронам и гранатам, а также вещевому имуществу, мины грузились в последнюю очередь.
Обобщение
50-мм минометная система, принятая на вооружение летом 1938 года, изначально не соответствовала объективным требованиям к переносным миномётам на поле боя в период Великой Отечественной войны – слабая мина, низкая дальность эффективного огня.
При проведении испытаний, перед постановкой на вооружение ротной миномётной системы у военных не было понимания, как правильно использовать новое оружие – делали замену гранатомёту Дьяконова, т. к. при его эксплуатации винтовки Мосина выходили из строя примерно после 200–250 выстрелов гранатой. Этим же было обусловлено принятие на вооружение 50-мм миномёта, а не 60-мм миномёта: военные считали, что ротный миномёт (и его расчёт) должен быть в составе подразделения, поэтому вес миномёта и мин должен быть минимальным, а его расчет – не более 2–3 человек.
Боевые действия летом 1941 года показали, что для ведения действенного огня и сохранения материальной части расчёты 50-мм миномётов должны быть выделены в отдельные подразделения.
Уже осенью 1941 года миномётные отделения были выведены за штат стрелковой роты – был создан взвод 50-мм миномётов во главе с офицером, который входил в миномётную роту при пехотном батальоне.
На командира взвода 50-мм минометов была возложена обязанность по организации реализации поставленной огневой задачи (по тактике применения миномётов), обучению л/с взвода, снабжения миномётов подразделения боеприпасами на поле боя и т. д.
Т. е. организацией огневого воздействия и практикой применения 50-мм миномётов стал заниматься профессиональный специалист, а не призывной состав.
Командир взвода по штату имел бинокль для наблюдения за противником и ведения корректировки миномётного огня, т. е. улучшилось инструментальное обеспечение.
В ходе боёв 1941–1942 гг. у военных появилось понимание, каким должен быть переносной миномёт ротного уровня – военные потребовали увеличения мощности боеприпаса, дальности применения до 1,5 км и точности попадания.
Для модернизации 50-мм миномёта требовалось выполнить следующие технические мероприятия:
– нарастить дистанцию применения по противнику до 1 500 м;
– разработать новый прицел, позволяющий целиться на дистанции до 1,5–2 км, т. е. оптический;
– увеличить точность попадания, за счёт конструктивных нововведений;
– сконструировать более мощную мину, позволяющую поражать не только живую силу противника, но и проволочные заграждения, т. е. с большей областью сплошного поражения осколками и более высоким фугасным действием;
– в целях упрощения эксплуатации и снижения демаскирующих признаков отказаться от дистанционного крана и перейти к классической схеме миномёта.
В штате миномётной роты с 1941 года были 2 взвода с 50-мм миномётами и 2 взвода с 82-мм миномётами. Пехотные командиры (которых поддерживали то взвод 50-мм миномётов, то 82-мм) воочию могли сравнить эффективность этих двух миномётных систем в ходе боёв, и сравнение было не в пользу 50-мм миномётов. Поэтому в своих требованиях к 50-мм миномёту они ориентировались на характеристики 82-мм систем.
82-мм миномёты полностью отвечали указанным выше требованиям и серийно выпускались промышленностью. Заводам в условиях войны было проще все силы бросить на выпуск крупносерийной стандартной продукции по возможности меньшей номенклатуры, чем распылять силы. Производство взрывателей для 50-мм мин было проще переориентировать на их изготовление для 82-мм боеприпасов (возможно, они были одной и той же модели, в Сети нет информации). Корпуса мин были не взаимозаменяемые.
Поэтому от модернизации 50-мм миномётов отказались, их сняли с производства с июня 1943 года, а в войсках их начали заменять на 82-мм системы. Имеющиеся в войсках 50-мм миномёты постепенно выбыли из-за боевых потерь или были списаны в ходе переформирования частей.
Таким образом, ротные 50-мм системы были сняты с вооружения по объективным причинам, как не соответствующие предъявленным требованиям к переносным миномётам на поле боя.
Наше время
В связи с проведением СВО, интернет-общественностью опять поднимается вопрос придания стрелковой роте артиллерийского оружия ближнего боя – 60-мм миномёта.
Напрашивается вопрос, в каком статусе и для чего?
Наступления пехотных цепей нет, и не предвидится.
Для поражения укреплений порой не хватает мощности 152-мм снарядов, что тут говорить о 60-мм мине.
Остается статус «кочующего миномёта», задача которого – быстро отстреляться и убежать (сменить позицию), пока не накрыли. Этим в настоящее время успешно занимаются более мощные миномётные системы с транспортным обеспечением. Единственный их недостаток – они не ротного подчинения, и для их применения командиру роты нужно пройти ряд согласований, т. е. нет оперативности.
Другое применение – как средство усиления огневой мощи диверсионно-штурмовых групп, задача которых нанести удар по назначенному объекту и быстро уйти.
Таким образом, 60-мм миномёт стрелковой роте не нужен – он предназначен для решения задач, ей не свойственных. Но придание роте расчёта 82-мм миномёта вполне допустимо, пока рота находится в обороне. Для этого командир роты должен выйти с рапортом-обоснованием на командира батальона. Т. е. это вопрос, решаемый в рабочем порядке.
60-мм миномёт имеет узкую нишу применения – усиление огневой мощи пеших подразделений, когда вес оружия и боеприпасов имеет определяющее значение. Т. е. для диверсионных групп ГРУ и ВДВ, а также для горно-стрелковых частей, где вес оружия и боеприпасов играет существенную роль.
В настоящее время для усиления огневой мощи групп оперативного назначения (спецназа) разработан 82-мм российский бесшумный носимый миномёт – 2Б25 «Галл», который с 2019 года начал поступать в войска.
На его основе сейчас (интернет-сведения) создаётся миномёт калибра 60 мм, более лёгкий и удобный для использования спецподразделениями. Планируется, что дальность стрельбы нового образца превысит 3,5 км.
В помощь пехотинцу в предвоенный период (до 1941 года)
Альтернативная история интересует существенную часть читающей публики, поэтому решил изложить свои соображения по модернизации 50-мм миномёта и его применению.
Конструкторы 50-мм миномёта исходили из условия, что стреляет из миномёта пехотинец, имеющий единственный прибор для измерения расстояний – свои глаза.
Выстрел происходил при «самонаколе» мины, что снижало точность стрельбы, т. к. при спуске мины по стволу, происходило биение мины о стенки ствола – положение мины в стволе при выстреле (в результате накола капсюля метательного патрона с пороховым зарядом) случайным образом незначительно изменялось.
Регулировка дальности стрельбы производилась так называемым дистанционным краном, находящимся в казённой части ствола и выпускающим часть газов наружу, тем самым уменьшая давление в стволе. Угол возвышения 45° обеспечивал наибольшую дальность огня, доходящую до 800 м, а при полностью открытом дистанционном кране угол наклона ствола 75° обеспечивал минимальную дальность 200 м. При стрельбе на все дальности применялся только один метательный заряд (4,5 г пороха).
Дополнительное изменение дальности стрельбы также осуществлялось за счёт изменения пути мины в стволе по отношению к основанию ствола посредством передвижения бойка при помощи вращения установочной втулки с дистанционным кольцом, в результате чего менялся объём каморы. Расстояние стрельбы было указано на дистанционной втулке, по которой вращалось дистанционное кольцо.
Прицел ротного миномёта был механическим, без оптических приспособлений, что существенно влияло на расход мин при пристрелке, особенно да дальние расстояния.
Регулировка давления в каморе миномета за счет сброса давления при помощи газового крана была не самым удачным решением – для обеспечения стабильной точности стрельбы на заданную дистанцию необходимо было чистить от пороховой гари детали газового крана миномета после каждого боя, для чего миномёт полностью разбирался.
Более удачным было решение, примененное на японском миномете Тип 92. Регулировка дальности производилась изменением положения ударника в стволе, до которого опускалась мина, т. е. изменялся только объем газовой камеры => изменялось давление пороховых газов, давящих на мину, при неизменном пороховом заряде. Установка дистанции стрельбы выполнялась при помощи маховика, вращая который стрелок подавал вверх/вниз полый ударник с подпружиненным бойком внутри. Дистанция стрельбы была указана на рейке, связанной с ударником. При стрельбе на все дальности применялся только один метательный заряд.
Для выстрела требовалось спустить предварительно взведённый ударный механизм, т. е. изначально мина занимала устойчивое положение в столе (напоминаю, выстрел из немецкого 50-мм миномёта Granatenwerfer 36, который считается более точным по сравнению с 50-мм «Осой», также производился спуском ударного механизма).
Если герой попал на пост, позволяющий влиять на решения краскомов, то считаю необходимым:
- Из штата стрелковой роты миномёты убрать, сформировать отдельное подразделение при батальоне – миномётную роту, где сформировать взводы 50-мм миномётов. На период выполнения боевой задачи за каждой стрелковой ротой закреплять миномётный взвод поддержки приказом командира батальона (БУП-42 наше всё).
- У военных специалистов должно быть понимание, что у 50-мм миномётов узкая ниша тактического применения, и сам миномёт – это дешевое промежуточное решение с высоким мобилизационным потенциалом (для их производства, за исключением ствола, достаточно было оборудования рядовой механической мастерской). С увеличением логистических возможностей армии их неизбежно заменят 82-мм миномёты.
- Увеличить длину ствола до 1,00–1,2 м так, чтобы, увеличить эффективную дальность стрельбы до 800 м, максимальная дальность при этом будет порядка 1 200 м. Увеличить вес, жесткость и площадь опорной плиты. Это позволит использовать дополнительные грузы, устанавливаемые на опорную плиту (мешки с грунтом), для повышения устойчивости миномёта при выстрелах.
- Выстрел миномёта, как правило, должен производиться при помощи спускового устройства – что позволит быстрее вводить поправки на дальность и отклонения вправо/влево. При этом должен быть режим «беглый огонь», когда выстрел происходит от самонакалывания мины.
- Отказаться от дистанционного крана, для установки дальности стрельбы использовать механизм такой же, как у японского миномёта Тип 89. При стрельбе на все дальности применять только один метательный заряд (расчет 50-мм миномётов должен быть мобильным, быстро менять позицию, не тратить время на подготовку мин к применению).
- В 50-мм миномёте боек был выполнен как полый цилиндр с иглой на одном из концов, о которую и происходил накол капсюля вышибного патрона. Предлагаю подумать над конструкцией ударника, так, чтобы хвостовик мины более однообразно занимал положение в стволе миномёта перед наколом капсюля вышибного заряда.
- Увеличить вес и размеры мины, подумать о «готовых» осколках. Учитывая низкий технологический уровень СССР перед войной, предлагаю в тонкостенный чугунный корпус мины, вставить навивку из проволоки квадратного сечения с нанесенной насечкой, что позволит при взрыве мины формировать готовые осколки весом ≈2 г*.
* Читал на профильном форуме профессиональных военных (году так в 2010), что при взрыве заряда тротила весом 60 г в радиусе до 3 м металлические осколки весом 0,25 г наносят, как правило, нелетальные поражения, а вот осколки больше 2,0 г – чаще летальные (возможно, заблуждаюсь, но других данных у меня нет).
- Желательно проработать возможность применения обтюрационного кольца на мине, что уменьшит прорыв газов, с одной стороны, с другой – мина меньше будет биться о стенки ствола при выстреле, т. е. должна увеличиться точность миномёта. Американцы для этого используют пластиковое кольцо с высоким коэффициентом скольжения, кроме меди, другого подходящего материала, широко используемого в те времена промышленностью СССР, я не знаю.
- Олег Константинов
- Сага о ротном миномете в РККА. Принятие на вооружение
Сага о ротном миномете в РККА. Практика применения, опыт
Сага о ротном миномете в РККА. В чем была принципиальная ошибка краскомов
Сага о ротном миномете в РККА. Снять с вооружения как не оправдавший возлагавшихся на него надежд
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