Сага о ротном миномете в РККА. Практика применения, опыт

Как растет площадь рассеивания мин с изменением дальности стрельбы и заряда у 82-мм миномёта. Источник: рисунок 134 на стр. 198 из книги Н. Н. Никифорова «Минометы». – 3-е изд., перераб. – Москва: Воениздат, 1956. – 248 с.

«Вопросник по миномётному вооружению начинался с оценки роли 50-мм ротных миномётов. 1. Иметь ли РМ-50 на вооружении стрелкового взвода или стрелковой роты: какое количество миномётов должно быть в том или другом случае? 2. Из скольких человек должен состоять миномётный расчёт? 3. Какие изменения должны быть внесены в тактико-технические требования существующего последнего образца ротного миномёта?.. Помимо ответа на каждый поставленный вопрос, необходимо дать вполне обоснованную мотивировку предлагаемого того или иного варианта с приведением характерных боевых примеров. Председатель стрелково-тактического комитета Красной Армии генерал-лейтенант Смирнов, полковник Гончаров. 28 апреля 1945 года». Большинство респондентов, как сейчас принято говорить, ограничились ответами только на первый пункт – по той простой причине, что их мнение о 50-мм ротных миномётах было однозначным».

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»