Сага о ротном миномете в РККА. Практика применения, опыт
Начало читайте: «Сага о ротном миномете в РККА. Принятие на вооружение».
Часть 2
В своей статье «Находится на положении беспризорника…» от 24 июля 2019 Андрей Уланов сделал обзор выписок из архивных документов об «оценке роли 50-мм ротных миномётов» на основе опыта Великой Отечественной войны.
Во время Великой Отечественной войны сбором информации об использовании вооружения в бою занимались как офицеры Генерального штаба Красной Армии, так и «профильных» управлений – ГАУ, ГАБТУ и так далее. Не дожидаясь, когда в поверженном Берлине 1945 года стихнут последние выстрелы, в отделах по изучению опыта войны начали свою работу.
1. Иметь ли РМ-50 на вооружении стрелкового взвода или стрелковой роты: какое количество миномётов должно быть в том или другом случае?
2. Из скольких человек должен состоять миномётный расчёт?
3. Какие изменения должны быть внесены в тактико-технические требования существующего последнего образца ротного миномёта?..
Помимо ответа на каждый поставленный вопрос, необходимо дать вполне обоснованную мотивировку предлагаемого того или иного варианта с приведением характерных боевых примеров.
Председатель стрелково-тактического комитета Красной Армии генерал-лейтенант Смирнов, полковник Гончаров. 28 апреля 1945 года».
Большинство респондентов, как сейчас принято говорить, ограничились ответами только на первый пункт – по той простой причине, что их мнение о 50-мм ротных миномётах было однозначным».
Процитируем наиболее характерные высказывания из статьи-первоисточника.
«Ротный 50-мм миномёт изъять с вооружения стрелковой роты как не оправдавший себя в ходе Великой Отечественной войны.
Во-первых, 50-мм миномёт, обладая малой эффективностью огня, малой дистанцией стрельбы и плохой меткостью стрельбы, не соответствует своему назначению.
Во-вторых, 50-мм миномёт ввиду малой дистанции стрельбы всегда находится в боевых порядках пехоты и поэтому доставка боеприпасов во время боя очень затруднительна, а зачастую невозможна.
Расчет миномета РМ-38(40) готов к открытию огня
«О ротном 50-мм миномёте. Весь опыт проведённых боев показал, что 50-мм миномёт:
а) в обороне сохраняет свою устойчивость, как огневая единица. Эффективно используется как кочующий миномёт непосредственно на переднем крае;
б) в наступлении никакого эффективного огня, как в период артподготовки, так и при ближнем бое, не даёт.
С момента броска в атаку, как правило, до 90 % расчётов выбывают из строя и участия в наступательном бою не принимают. Огнём миномёта, как правило, никто не управляет, и он на поле боя остаётся сам по себе, вследствие этого [имеются] ничем не оправданные потери личного состава.
Общее отношение командиров рот и взводов к миномёту крайне отрицательное, а поэтому он находится на положении беспризорника.
Вывод: 50-мм миномёт необходимо с вооружения снять, как не оправдавшего себя в Отечественной войне».
«1. На вооружении стрелковых рот и взводов 50-мм миномётов нет. Опыт наступательных боев, проведённых дивизией за Отечественную войну, подтверждает низкую эффективность огня существующего последнего образца ротного миномёта в условиях ближнего боя. Как правило, расчёты ротных миномётов на поле боя представляли сильно уязвимую цель для противника, быстро выводились из строя, а в лучших случаях не могли обеспечить ротный миномёт вполне достаточным количеством 50-мм мин.
Наиболее эффективное применение ротные миномёты нашли в обороне, когда противостоящие стороны были удалены друг от друга не более 400 метров. В обороне, когда условия позволяют сосредотачивать запас 50-мм мин для сильного и эффективного огня, полезно каждой стрелковой роте иметь не менее шести стволов 50-мм миномётов для воспрепятствования производству окопных работ, уничтожению и подавлению огневых точек противника.
Расчёт ротного миномёта – не менее трёх человек».
«РМ-50 в частях дивизии почти не применялись. Во всех видах боя при применении этого миномёта выяснилось, что по своим тактико-техническим данным, особенно в горно-лесистой местности, он непригоден.
Бойцы и командиры, вооружённые РМ-50, подчас не пользовались ими и в бою прибегали к другим видам оружия. Миномёт имеет значительный вес, требует большого расхода мин, требует иметь минимум четыре человека обслуживающих. Совершенно непригоден для разрушения более или менее значительных сооружений. Миномёт РМ-50, как не оправдавший себя в боях, с вооружения снять».
Расчет немецкого ротного миномета на позиции
«О ротном 50-мм миномёте:
1. Для ведения ближнего боя, как во время наступательного, так и оборонительного боя, можно использовать 50-мм ротный миномёт на вооружении стрелкового взвода. Считаю более удобным в стрелковой роте иметь два ротных миномёта, чтобы во взводе иметь отделение миномётчиков – два миномёта и два-три стрелка.
2. Миномётный расчёт должен состоять из трёх человек. Командир-наводчик и два подносчика мин.
3. Изменения в тактико-технических требованиях внести: увеличить дальность стрельбы до 1 000 метров, для поражения живой силы во второй и третьей линиях траншей противника».
Попытка объективного осмысления негативных результатов применения 50-мм миномётов во время Великой Отечественной войны. Точность попадания
Точность миномётов ограничена конструктивно, он не просто гладкоствольный, а ещё и с воздушным зазором между миной и стволом. Мина при выстреле испытывает биения о ствол, её центровка при движении вверх по стволу не в полной мере обеспечивается центрирующим утолщением с канавками за счет пороховых газов, обгоняющих мину по её периметру.
Относительно низкая точность миномёта несколько компенсировалась мощностью 50-мм мины, поскольку та имела вдвое-втрое больший вес чугуна и взрывчатки, чем ручная граната или граната к гранатомёту Дьяконова.
При неизменном прицеле, при выстреле мины не попадают в одну точку, они рассеиваются по площади, границы этой области образуют продольный эллипс. Его центр – истинная точка наведения миномёта.
Возьмем данные из книги «Наставление по стрелковому делу (НСД-40). Ротный миномёт образца 1938 г., 1940 г. (50 РМ)» (стр. 78): отклонения по дальности Вд на предельной дальности (800 м) = 16 м; боковые отклонения Вб = 8 м. Данных для других дистанций нет.
Рассчитаем точность 50-мм миномёта, по книге Никифоров Н. Н. «Минометы» (стр. 199–201):
50 % лучших попаданий на дальности 800 м, отклонение от центра эллипса по длине 2*Вд = 32 м;
50 % лучших попаданий на дальности 800 м боковое отклонение от центра эллипса 2*Вб = 16 м;
100 % попаданий на дальности 800 м отклонение от центра по длине 8*Вд = 128 м;
100 % попаданий на дальности 800 м боковое отклонение от центра 8*Вб = 64 м.
Вд/Вб – ширины лучших полос бокового отклонения/отклонения по длине. В полосу шириной 2*Вд(Вб) приходится 50 % попаданий, наиболее близких к точке наведения/прицеливания. Эти величины получают путем практических измерений отклонений мест попадания мин от точки наведения/прицеливания на полигоне, и дальнейшей их математической обработки.
Таким образом, на дистанции 800 м, мина может упасть в любой точке продольного эллипса площадью ≈ 25 700 м2.
Площадь эллипса лучших попаданий ≈ 1 607 м2.
Площадь поражения осколками 50-мм мины – круговая зона площадью ≈ 300 м2.
Радиус поражения осколков ≈ 9,7 м.
Кому интересно, начните читать со страницы 194 книгу Н. Н. Никифорова «Минометы».
Выводы
Вывод 1: стрельбу из миномета (РМ-38 и 40) на дистанцию 800 м трудно назвать эффективной/прицельной, скорее «в том направлении» или, говоря армейскими терминами – «стрельбой по площадям».
Оценим точность 50-мм миномёта на дальности 400 и 500 м (рекомендуемая дистанция применения 50-мм миномётов до 500 м указана в п. 402 БУП-42).
Нам известны из Наставления для 50-мм миномёта цифры для дистанции 800 м. Расчет будет оценочный, по методу подобия, т. к. движение мин 50 мм и 82 мм происходит по подобным траекториям, а скорости полета – одного порядка. За основу взяты данные по 82-мм миномёту на расстояниях 400 и 1 000 м, приведённые на рисунке ниже.
Как растет площадь рассеивания мин с изменением дальности стрельбы и заряда у 82-мм миномёта.
Источник: рисунок 134 на стр. 198 из книги Н. Н. Никифорова «Минометы». – 3-е изд., перераб. – Москва: Воениздат, 1956. – 248 с.
Данные для 82-мм миномёта с основным зарядом:
– Вд 400 м = 5,3 м; Вд 1 000 м = 15 м, К пересчёта = 5,3/15 = 0,35;
– Вб 400 м = 1,7 м; Вб 1 000 м = 5,9 м, К пересчёта = 1,7/5,9 = 0,29.
Тогда оценочно для 50-мм миномёта на расстоянии 400 м точность:
– 50 % попаданий на дальности 400 м, отклонение от центра по длине 2*Вд ≈ 11 м;
– 50 % попаданий на дальности 400 м боковое отклонение 2*Вб ≈ 5 м;
– 100 % попаданий на дальности 400 м отклонение от центра по длине 8*Вд ≈ 45 м;
– 100 % попаданий на дальности 400 м боковое отклонение 8*Вб ≈ 19 м;
– площадь эллипса лучших попаданий ≈ 173 м2;
– площадь эллипса 100 % попаданий ≈ 2 864 м2.
Как видно из оценочных расчетов, для 50-мм мины с радиусом поражения ≈ 9,7 м (площадь поражения ≈ 300 м2), эффективная дальность применения 400 м, указанная фронтовиками математически обоснована. Площадь лучшей половины попаданий (50 % попаданий, близких к центру точки наведения/прицеливания) на расстоянии 400 м составляет ≈ 173 м2 (почти в 2 раза меньше площади поражения мины) и примерно в 9 раз меньше такой же площади на расстоянии 800 м (≈ 1 607 м2). Примерно в половине случаев (фактически чуть меньше) при точном наведении цель будет поражена осколками с первого/второго выстрела. В худшем случае не более 10 минут (нужно учесть, что нормой при наведении миномёта на цель –«взять в вилку» считается 6–7 минут).
На расстоянии 500 м точность для 50-мм миномёта оценочно равна (используем метод пропорций за неимением лучшего):
• 50 % попаданий на дальности 500 м, отклонение от центра по длине 2*Вд ≈ 13,7 м;
• 50 % попаданий на дальности 500 м боковое отклонение 2*Вб ≈ 6,2 м;
• 100 % попаданий на дальности 500 м отклонение от центра по длине 8*Вд ≈ 56 м;
• 100 % попаданий на дальности 500 м боковое отклонение 8*Вб ≈ 24 м;
• площадь эллипса лучших попаданий ≈ 259 м2;
• площадь эллипса 100 % попаданий ≈ 4 220 м2.
На дистанции 500 м эффективность 50-мм миномёта ухудшается, площадь эллипса лучших попаданий (≈ 259 м2) уже сравнима с площадью поражения мины. Оценочно для поражения цели при точном наведении необходимо не менее 3 минут. В худшем случае – не менее 14 минут.
Вывод 2: эффективная дальность применения миномета (РМ-38 и 40) ≈ до 400 м.
В БУП-42 п. 402 рекомендованная эффективная дальность стрельбы из 50-мм миномета по огневым точкам и живой силе противника указана до 500 м, что согласуется с нашими оценочными расчетами: на дистанции более 400 м точность миномёта существенно падает, что снижает его боевую эффективность.
Продолжение следует...
Информация