Сага о ротном миномете в РККА. В чем была принципиальная ошибка краскомов



Расчет советского 50-мм ротного миномета обр. 1940 года во время боев в Сталинграде

Часть 3

Расчет 50-мм миномёта. Штатное расписание



Ружейный гранатомёт системы Дьяконова



Подготовка к стрельбе из гранатомёта системы Дьяконова на открытой местности

Гранатомётчик в стрелковой ячейке

Руководящие документы по применению 50-мм миномётов в предвоенный период (до 1941 года) и во время Великой Отечественной войны

Статья 173. «Гранатометное отделение владеет грозным оружием для поражения противника, скрывающегося за складками местности и недоступного огню пулеметов и винтовок.



Гранатометное отделение обычно действует в составе стрелкового взвода, используется для сосредоточенного огня только по живым групповым целям и может вести стрельбу через свою пехоту при соблюдении установленных правил безопасности».

Статья 174: «Свои задачи гранатометное отделение выполняет с огневых позиций – основной и запасных, обеспечивающих укрытое от наблюдения противника расположение гранатометов.



Район огневых позиций гранатометному отделению указывает командир стрелкового взвода; командир отделения должен указать место каждому гранатомету.



При необходимости быстрого открытия огня огневая позиция выбирается командиром отделения, а места гранатомётов – гранатометчиками».

Статья 175. «Для огневых позиций гранатометов используются обратные скаты, лощины, котловины, овраги, ямы, воронки от снарядов, строения и т. п.



Вблизи огневой позиции не должно быть заметных противнику ориентиров.



К огневой позиции должен быть укрытый путь для подноса боеприпасов».

Статья 177. Командир отделения, получив приказ командира взвода, должен уточнить указанное ему направление, выяснить наличие огневых позиций для гранатометов и укрытых подходов к ним, отдать приказ (ст. 11 и 12) и вести отделение в указанном направлении.



Статья 178. Отделение должно наступать скачками, последовательно занимая огневые позиции, не теряя зрительной связи с командиром взвода и стрелковыми отделениями и находясь в постоянной готовности к открытию огня.

Статья 184. В период наступления пехоты противника гранатомётное отделение обязано заранее подготовленным внезапным огнем препятствовать накапливанию, в первую очередь поражая противника, находящегося в укрытиях и в укрытых подступах.



Во время атаки противника гранатометное отделение должно вести огонь по вторым эшелонам противника, способствуя отражению атаки.



В период борьбы внутри взводного района гранатометное отделение обязано поражать противника, распространяющегося по укрытым подступам в тыл.



При отходе взвода гранатометное отделение с нового рубежа должно прикрывать своим огнем отход стрелковых отделений.

«непрерывно управлять боем своего подразделения, организуя и поддерживая постоянную связь с подчиненными, начальником и соседями»

командир взвода должен видеть весь свой взвод

* Радиосвязь на уровне взвод/отделение была еще недоступна, управление флажками сразу привлекало внимание противника, сигналы цветными ракетами были предназначены для связи с вышестоящим командованием. Звуковые сигналы свистком – в РККА не использовались.

Статья 223.



« …. Задачами миномета во всех видах боя являются:



а) уничтожение (подавление) огневых средств и живой силы противника, расположенных открыто и в укрытиях, на скатах, в лощинах, в лесу, в кустарнике и т. д.;



б) разрушение искусственных препятствий (проволочные заграждения)».



Статья 226. «Огневая позиция миномета, как правило, – закрытая глубина укрытия не менее 1,5 м), должна выбираться на скатах, в глубоких складках местности, в оврагах и лощинах, в воронках от снарядов крупных калибров, лесу – на небольших полянах, за строениями и т. п.».



Статья 227. «Для выполнения своей задачи командир миномета обязан знать задачу поддерживаемого стрелкового подразделения, основное направление стрельбы и объекты поражения».



Статья 229. «Командир миномета, получив боевую задачу... обязан наметить направление перемещения миномета, рубежи и скрытые подступы к ним для последующих позиций при продвижении пехоты вперед.



Перемещение миномета производится во всех случаях, когда решение огневой задачи с занимаемой позиции становится невозможным (отсутствие наблюдения, дальность цели, превышающая дальность стрельбы миномета, а также угроза потери связи с поддерживаемым стрелковым подразделением)».



Статья 231. «В обороне для миномета необходимо выбрать и оборудовать основную и запасные огневые позиции и создать запас боеприпасов.



С основной огневой позиции, расположенной в глубине района, миномет должен вести огонь для атаки пехоты противника.



Эта позиция должна маскироваться особенно тщательно; в ней оборудуется убежище для личного состава и погреб для боеприпасов.



С передовой (запасной) позиции миномет может прикрывать огнем боевое охранение и поражать наступающего противника…»

Вывод 3

Приказ «О реорганизации миномётных подразделений в батальоны и дивизионы» № 0405 12 октября 1941 года

«Существующая организация и боевое применение минометов, распыленных среди мелких стрелковых подразделений, не дает нужного огневого действия по противнику.



Минометы, действующие в одиночку, много теряют в огневом отношении. Огонь минометов, отличающийся большим моральным воздействием и материальным поражением, не используемый массированно, не дает нужных результатов.



Тот же огонь группы минометов, централизованный в руках одного начальника, по своей мощи, губительному воздействию на противника приводит всегда к быстрому подавлению и уничтожению его, предопределяя успех боя стрелковых частей.



Легкость переноски минометов, простота и доступность выбора огневых позиций позволяют производить маневр группы минометов с одного направления боя батальона и полка на другой, чем может быть достигнуто в короткий срок огневое превосходство над противником.



Существующая организация минометных подразделений не отвечает этим выгодным требованиям и является порочной.



Приказываю:



1. Отменить существующую штатную организацию распыленных минометных подразделений.



2. Изъять из стрелковых рот и батальонов минометы и в каждом стрелковом полку в распоряжении командира полка* иметь минометный батальон 3-ротного состава, в каждой роте по 4 взвода, во взводе 4 миномета.



В минометной роте иметь два взвода по 4 «50-мм миномета» и два взвода по 4 «82-мм миномета». Всего в минометной роте 16 минометов; в минометном батальоне 48 минометов...»

Приказ НКО № 306 от 8.10.1942 года

«Седьмое. Каждой роте передать из батальона взвод 50-мм минометов (три штуки). Окончательно закрепить за стрелковым батальоном роту 82-мм минометов (9 штук) и за стрелковым полком батарею 120-мм минометов (6 штук) и изъятия их командирами полков из батальона и командирами дивизий из полка не допускать...»

БУП-42, осмысление опыта боев 1941–1942 гг. в руководящем документе

Статья 406. «Минометный взвод является неделимой огневой единицей».



Статья 409 «Командир минометного взвода устанавливает связь с командиром стрелкового подразделения и выполняет поставленные им огневые задачи».

Система обучения личного состава

* До 1941 года учить командиров расчётов 50-мм миномётов было некому – оружие было принято на вооружение летом 1938 года, а начало поступать в войска фактически в 1940 году.

Пример

из рядового состава запаса

Продолжительность обучения

Практика ведения огня из миномета, описанная в литературе о Великой Отечественной войне

« – Вот что, Серaфим! Метрaх в пятидесяти перед нaшей трaншеей сегодня ночью отроешь две щели для нaблюдения и две огневые позиции для ротных минометов. Щели для нaблюдaтелей рaсположим нa флaнгaх …



Нa прaвом НП постaвим стереотрубу . Для неё тaм сделaешь приступку. Минометные ячейки отроешь в кустaх, вот здесь и здесь. Минометные ячейки и нaблюдaтельные пункты соединить телефонной связью…



Высотa 220 перед нaми. Немецкaя трaншея опоясывaет ее горизонтaльной дугой. В стереотрубу её видно отлично. Двa нaблюдaтеля с биноклем нa левом флaнге. Мы с ординaрцем спрaвa, со стереотрубой. Минометы стоят посередине. Расстояние между нaми небольшое, в случaе обрывa проводa, будем поддерживaть связь голосом…



Определив дaльность и угол превышения, я подaю комaнду, и в сторону немецкой трaншеи летит первaя пристрелочнaя минa. Минометные ячейки отрыты в кустaх, вспышки огня и выбросa дымa со стороны немцев не видно…



Миномет сновa чихнул. Звук выстрелa тaкой, кaк будто кто-то деревянной пaлкой удaрил по пустой железной бaнной шaйке.



Смотрю в стереотрубу. Небольшой дымок вскинулся перед немецкой трaншеей.



– Доведи нa пол деления обрaтно! И дaвaй еще одну осторожно, с любовью!



Левый нaблюдaтель подтвердил попaдaние в трaншею. Когдa минa влетaет в трaншею, всплескa дымa при взрыве не было видно.



К вечеру обстрел совсем прекрaтился. В темноте хорошо видны вспышки при выстрелaх».

Прицельная стрельба из миномёта

«Задача пристрелки – привести точку прицеливания к центру цели (в идеале). Сбившаяся и не восстановленная наводка во время пристрелки превращает стрельбу в мартышкин труд. После каждого выстрела нужно постоянно вносить корректировку относительно тех установок, которые были до этого.



Стрельба на поражение начинается после того, как точка прицеливания приведена к центру цели. Для максимальной эффективности расхода боеприпасов нужно восстанавливать наводку после каждого выстрела и при стрельбе на поражение (в большинстве случаев так и делается). Но для огневого налета можно просто накидать мин в максимальном темпе. Да, рассеивание увеличится, но в район цели все равно прилетит.



Грубо, опытный расчет переходит на поражение цели с 8-й мины, посредственный – с 10…12-й.



Процесс пристрелки – одинаковый:



Первичная подготовка данных: 1 выстрел.

Корректировка по направлению: 2–4 выстрела.

Вилка по дальности: 2 выстрела.

Уполовинивание вилки: 2 выстрела.

Последняя корректировка – переход на поражение.



После каждого выстрела УВН* (да и УГН*) миномета меняются (грубо говоря, плита забивается в грунт). Во время стрельбы на поражение этим можно пренебречь, но во время пристрелки с корректировкой – категорически нет. Вся эта возня с выставлением уровня прицела при установке миномёта нужна для того, чтобы наводчик мог выставлять повторяемые УВН от выстрела к выстрелу. В противном случае УВН у нас будет гулять на несколько градусов незаметно для наводчика и случайно смещаться на эти же несколько градусов после каждого выстрела.

* УВН, УГН – угол вертикальной наводки, угол горизонтальной наводки.



Строго говоря, в зависимости от характера грунта после пары десятков выстрелов (но это если сильно не повезло, чаще на 5–6-м десятке) начинается следующая стадия – миномет начинает разбивать грунт под собой, так что расчету приходится его укреплять бревнами, камнем и прочим мусором. Это регулярное явление на стационарных позициях.



Лечение этого явления, чтобы можно было попадать по цели, прямо прописано в таблицах стрельбы и руководствах – после каждого выстрела наводчик должен проверить наводку».