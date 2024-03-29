Сага о ротном миномете в РККА. В чем была принципиальная ошибка краскомов
Расчет советского 50-мм ротного миномета обр. 1940 года во время боев в Сталинграде
Предыдущая часть: «Сага о ротном миномете в РККА. Практика применения, опыт».
Часть 3
Расчет 50-мм миномёта. Штатное расписание
По штатам № 04/620, 04/621, 04/626-04/630, 04/632-04/635, 04/651, 04/653-04/655 от 31.12.1935 года в стрелковом взводе 1 гранатомётное отделение: командир отделения и 3 бойца, каждый из них вооружен «мортиркой для метания ружейных гранат» – так в документе, в современной литературе – ружейным гранатомётом системы Дьяконова.
Ружейный гранатомёт системы Дьяконова
Подготовка к стрельбе из гранатомёта системы Дьяконова на открытой местности
Гранатомётчик в стрелковой ячейке
По штату № 04/29-04/38 от 13.09.1939 года на вооружении взвода уже запланирован 1 миномёт калибра 50-мм, расчёт 4 человека (напоминаю: 50-мм миномёт принят на вооружение 01.09.1938 года, в 1939 выпущено 1 780 шт., в 1940 году – 27 805 единиц).
По штату № 04/401 от 5 апреля 1941 года: во взводе 1 миномётное отделение, имевшее на вооружении 50-мм ротный миномёт и состоявшее из командира и трех бойцов. Командир расчета в звании младшего сержанта или сержанта, вооружен пистолетом, имеет компас. Три минометчика – красноармейцы, вооружены трёхлинейными винтовками Мосина. Один из них носит миномёт, остальные по два лотка с минами во вьючных приспособлениях. В каждом лотке по 7 мин. Итого носимый запас – 28 мин.
По штату № 04/601 от 29 июля 1941 года во взводе 1 миномётное отделение 4 человека.
Таким образом, 3 ружейных гранатомёта системы Дьяконова заменили на 50-мм миномёт, количество красноармейцев в миномётном отделении осталось прежним. Но в руководящие документы не внесли изменения, учитывающие особенности применения миномётов.
Руководящие документы по применению 50-мм миномётов в предвоенный период (до 1941 года) и во время Великой Отечественной войны
Знатоки скажут, что расчёты 50-мм миномётов должны стрелять из-за укрытий, и будут правы, именно так рекомендует действовать краткое руководство службы к миномету РМ-41, от 1942 г.: «…открыто расположенные минометы, а также минометы, долго находящиеся на одной и той же огневой позиции, легко обнаруживаются противником. Поэтому нужно тщательно выбирать каждую позицию и стараться располагать минометы за укрытиями, искусно используя для этого складки местности, и чаще менять огневую позицию».
Документ написан кровью – по опыту боёв 1941. Рассмотрим, как понимали применение ротных миномётов военачальники РККА с момента их постановки на вооружение в конце 1930-х годов.
Тактика и применение оружия стрелковыми подразделениям в этот период регламентировалось Боевым уставом пехоты (БУП-38) от 08 декабря 1938 года, который действовал до ноября 1942 года.
Действия миномётного (гранатомётного) отделения взвода в бою – изложены в 4-й главе БУП-38, статьи 173–186.
Гранатометное отделение обычно действует в составе стрелкового взвода, используется для сосредоточенного огня только по живым групповым целям и может вести стрельбу через свою пехоту при соблюдении установленных правил безопасности».
В общих положениях рекомендуется скрытное размещение отделения (статьи 174 и 175).
Район огневых позиций гранатометному отделению указывает командир стрелкового взвода; командир отделения должен указать место каждому гранатомету.
При необходимости быстрого открытия огня огневая позиция выбирается командиром отделения, а места гранатомётов – гранатометчиками».
Вблизи огневой позиции не должно быть заметных противнику ориентиров.
К огневой позиции должен быть укрытый путь для подноса боеприпасов».
Командиры взводов в своих действиях на поле боя руководствовались главой 4 БУП 38, в которой четко регламентированы действия командира гранатомётного отделения и его подчиненных.
В атаке:
Статья 178. Отделение должно наступать скачками, последовательно занимая огневые позиции, не теряя зрительной связи с командиром взвода и стрелковыми отделениями и находясь в постоянной готовности к открытию огня.
В обороне:
Во время атаки противника гранатометное отделение должно вести огонь по вторым эшелонам противника, способствуя отражению атаки.
В период борьбы внутри взводного района гранатометное отделение обязано поражать противника, распространяющегося по укрытым подступам в тыл.
При отходе взвода гранатометное отделение с нового рубежа должно прикрывать своим огнем отход стрелковых отделений.
Среди обязанности командира взвода в бою, есть пункт д) в статье 10: «непрерывно управлять боем своего подразделения, организуя и поддерживая постоянную связь с подчиненными, начальником и соседями».
Одновременно, есть требование в статье 235. «Во всех случаях боевых действий командир взвода должен видеть весь свой взвод и иметь надежную связь с командиром роты». Т. е. комвзвода не может допустить, чтобы миномётное (гранатометное) отделение отстало от наступающих порядков взвода больше, чем на 50–70 м: дистанция, на которой четко различимы команды, поданные голосом*.
* Радиосвязь на уровне взвод/отделение была еще недоступна, управление флажками сразу привлекало внимание противника, сигналы цветными ракетами были предназначены для связи с вышестоящим командованием. Звуковые сигналы свистком – в РККА не использовались.
Далее, командир миномётного отделения должен организовать доставку мин, либо по приказу взводного миномётчики шли простыми стрелками в общую цепь взвода.
Обращаю внимание, в РККА к этому времени уже был опыт эксплуатации миномётов калибром 82-мм и более. Правила их применения описаны в Главе 7 БУП-38 статьи 223–231.
« …. Задачами миномета во всех видах боя являются:
а) уничтожение (подавление) огневых средств и живой силы противника, расположенных открыто и в укрытиях, на скатах, в лощинах, в лесу, в кустарнике и т. д.;
б) разрушение искусственных препятствий (проволочные заграждения)».
Статья 226. «Огневая позиция миномета, как правило, – закрытая глубина укрытия не менее 1,5 м), должна выбираться на скатах, в глубоких складках местности, в оврагах и лощинах, в воронках от снарядов крупных калибров, лесу – на небольших полянах, за строениями и т. п.».
Статья 227. «Для выполнения своей задачи командир миномета обязан знать задачу поддерживаемого стрелкового подразделения, основное направление стрельбы и объекты поражения».
Статья 229. «Командир миномета, получив боевую задачу... обязан наметить направление перемещения миномета, рубежи и скрытые подступы к ним для последующих позиций при продвижении пехоты вперед.
Перемещение миномета производится во всех случаях, когда решение огневой задачи с занимаемой позиции становится невозможным (отсутствие наблюдения, дальность цели, превышающая дальность стрельбы миномета, а также угроза потери связи с поддерживаемым стрелковым подразделением)».
Статья 231. «В обороне для миномета необходимо выбрать и оборудовать основную и запасные огневые позиции и создать запас боеприпасов.
С основной огневой позиции, расположенной в глубине района, миномет должен вести огонь для атаки пехоты противника.
Эта позиция должна маскироваться особенно тщательно; в ней оборудуется убежище для личного состава и погреб для боеприпасов.
С передовой (запасной) позиции миномет может прикрывать огнем боевое охранение и поражать наступающего противника…»
Вывод 3:
У краскомов перед Великой Отечественной войной отсутствовало понимание разницы в применении гранатомёта и легкого миномёта, прежде всего из-за отсутствия опыта массового боевого применения к 1938 году, когда был принят документ.
При этом для объективности нужно учитывать, что выпуск ротных минометов был освоен только в 1939 году. На момент написания БУП-38 у РККА не было опыта боевого применения ротных минометов, так как их на тот момент ещё не приняли на вооружение.
Бои Советско-финской войны, видимо, не дали нужного количества материала, а скорее всего, было выявлено столько недостатков по военной подготовке подразделений, что до осмысления тактики применения ротных минометов и ее корректировки в нормативных документах руки не дошли.
Лишь осенью 1941 года на основе реалий летних боёв было принято решение о выводе 50-мм минометов из состава роты.
Приказ «О реорганизации миномётных подразделений в батальоны и дивизионы» № 0405 12 октября 1941 года
Минометы, действующие в одиночку, много теряют в огневом отношении. Огонь минометов, отличающийся большим моральным воздействием и материальным поражением, не используемый массированно, не дает нужных результатов.
Тот же огонь группы минометов, централизованный в руках одного начальника, по своей мощи, губительному воздействию на противника приводит всегда к быстрому подавлению и уничтожению его, предопределяя успех боя стрелковых частей.
Легкость переноски минометов, простота и доступность выбора огневых позиций позволяют производить маневр группы минометов с одного направления боя батальона и полка на другой, чем может быть достигнуто в короткий срок огневое превосходство над противником.
Существующая организация минометных подразделений не отвечает этим выгодным требованиям и является порочной.
Приказываю:
1. Отменить существующую штатную организацию распыленных минометных подразделений.
2. Изъять из стрелковых рот и батальонов минометы и в каждом стрелковом полку в распоряжении командира полка* иметь минометный батальон 3-ротного состава, в каждой роте по 4 взвода, во взводе 4 миномета.
В минометной роте иметь два взвода по 4 «50-мм миномета» и два взвода по 4 «82-мм миномета». Всего в минометной роте 16 минометов; в минометном батальоне 48 минометов...»
То, чего нет в приказе – таким образом, обязанности по обучению л/с матчасти и тактике применения, выбору огневых позиций и снабжению боеприпасами 50-мм миномётов перешли от командира стрелковой роты к специалисту – командиру миномётного взвода (офицеру).
Приказ НКО № 306 от 8.10.1942 года
По опыту боев в течение 1942 года в целях усиления рот и батальонов, как в наступлении, так и в обороне, в ряде дивизий были ликвидированы минометные батальоны полков и минометные дивизионы дивизии. За их счет в стрелковых ротах были созданы взводы 50-мм минометов.
Это было установлено Приказом НКО № 306 от 8.10.1942 года, закрепившим эти изменения для всех дивизий, действовавших на фронте, одновременно было запрещено изъятие минометов из подразделений распоряжением старших начальников.
Все эти изменения были отражены в БУП-42.
БУП-42, осмысление опыта боев 1941–1942 гг. в руководящем документе
Действия миномётного взвода описаны в пунктах с 400 по 430. Все функции по управлению действиями минометного взвода в наступлении и обороне возложены на командира взвода. Командиры подразделений, к которым прикреплен взвод, только ставят огневые задачи и в действия комвзвода не вмешиваются.
Статья 409 «Командир минометного взвода устанавливает связь с командиром стрелкового подразделения и выполняет поставленные им огневые задачи».
Военные специалисты Красной Армии по опыту боёв осознали, что 50-мм миномёты не просто замена гранатомётов Дьяконова на более совершенное оружие. В стрелковую роту был введен новый вид оружия, имеющий свою тактическую специфику применения. Для максимально полной реализации его огневого потенциала было необходимо создание отдельного подразделения во главе со специалистом: офицером-артиллеристом, что и было закреплено в БУП-42.
Система обучения личного состава
Ротный миномет превосходил пушку или гаубицу в одном – в простоте, считалось, что достаточно обучить одного командира расчета*. От остальных членов расчета требовалось таскать «эту дуру» и кормить ее минами по приказу. Определял дистанцию и давал данные по наводке подготовленный специалист – сержант, но если он выбывал из строя, то прицельно стрелять было некому.
Миномет, как и станковый пулемёт или артиллерийское орудие, является коллективным оружием, требующим специальных знаний при наведении на цель, обслуживании, а также достаточно длительного обучения тактике и навыкам применения. Т. е. командир пехотного подразделения должен был иметь специальные знания, обучать, контролировать применение и обслуживание оружия подчиненными. Этому командиров стрелковых рот и взводов в то время не учили. А по БУП-38, все это было возложено на сержанта-срочника.
Напоминаю, по штатному расписанию на 1941 год в каждом взводе пехоты было по 1 минометному расчету под командованием сержанта-срочника.
* До 1941 года учить командиров расчётов 50-мм миномётов было некому – оружие было принято на вооружение летом 1938 года, а начало поступать в войска фактически в 1940 году.
Напоминаю: в 1939 году промышленность изготовила 1 715 штук. В 1940 году было изготовлено – 27 805 единиц. На 1 января 1941 года на балансе ГАУ КА числилось 29 340 минометов, из которых 227 требовали текущего ремонта, 90 – капитального и 11 подлежали списанию.
Знания об устройстве 50-мм миномёта и личный опыт стрельбы могли получить пехотные лейтенанты-выпускники пехотных училищ, закончившие их в 1939 и 1940 году. Остальные командиры взводов и рот могли лишь прочесть об их устройстве в «Наставлении по стрелковому делу (НСД-40). Ротный миномёт образца 1938 г.,1940 г. (50 РМ)», где описано устройство миномёта, но ни слова не сказано о тактике их применения. В БУП-38 описана тактика действия гранатометных расчётов, вооруженных мортирками Дьяконова, и расчетов батальонных 82-мм миномётов.
Тактика применения ротных миномётов военными теоретиками ещё только осознавалась, а боевую практику применения войска получили лишь в финской кампании зимой 1939–1940 года, опыт которой осмысливался в течение 1940 года.
Лишь весной 1941 года в войсках началось централизованное обучение командиров расчётов 50-мм миномётов.
Пример (информация была любезно предоставлена адмиралом Бенбоу, сайт Альтернативная история): 159-я стрелковая дивизия – 16 мая 1941 года был получен приказ от штаба Киевского особого военного округа о проведении обучения младшего начсостава запаса и рядового состава запаса при войсковых частях на специальных курсах в мае-июне 1941 года.
Курсы по боевой подготовке специалистов пехоты из рядового состава запаса.
Продолжительность обучения – 45 календарных дней (исчисляется со дня прибытия военнообязанного в войсковую часть и до дня его убытия к месту жительства).
Учебных дней – 36 (276 учебных часов). Продолжительность учебного дня – 8 часов, в субботу – 6 часов. Из них: тактическая подготовка – 84 часа, огневая подготовка – 130 часов. При проведении учебных стрельб выдавались на один расчет (3 человека) 29 учебных и 7 боевых мин калибром 50 мм.
Практика ведения огня из миномета, описанная в литературе о Великой Отечественной войне
А. И. Шумилин «Ванька-ротный», отрывок:
Нa прaвом НП постaвим стереотрубу. Для неё тaм сделaешь приступку. Минометные ячейки отроешь в кустaх, вот здесь и здесь. Минометные ячейки и нaблюдaтельные пункты соединить телефонной связью…
Высотa 220 перед нaми. Немецкaя трaншея опоясывaет ее горизонтaльной дугой. В стереотрубу её видно отлично. Двa нaблюдaтеля с биноклем нa левом флaнге. Мы с ординaрцем спрaвa, со стереотрубой. Минометы стоят посередине. Расстояние между нaми небольшое, в случaе обрывa проводa, будем поддерживaть связь голосом…
Определив дaльность и угол превышения, я подaю комaнду, и в сторону немецкой трaншеи летит первaя пристрелочнaя минa. Минометные ячейки отрыты в кустaх, вспышки огня и выбросa дымa со стороны немцев не видно…
Миномет сновa чихнул. Звук выстрелa тaкой, кaк будто кто-то деревянной пaлкой удaрил по пустой железной бaнной шaйке.
Смотрю в стереотрубу. Небольшой дымок вскинулся перед немецкой трaншеей.
– Доведи нa пол деления обрaтно! И дaвaй еще одну осторожно, с любовью!
Левый нaблюдaтель подтвердил попaдaние в трaншею. Когдa минa влетaет в трaншею, всплескa дымa при взрыве не было видно.
К вечеру обстрел совсем прекрaтился. В темноте хорошо видны вспышки при выстрелaх».
В отрывке хорошо описаны основы боевого применения ротного миномёта в обороне:
– разнос в стороны наблюдателей с биноклями, для корректировки огня;
– оборудование позиции скрытой от наблюдателей противника: миномётные окопы отрыты в кустарнике, что скрывает вспышки выстрелов и сам расчёт от стрелкового огня.
Прицельная стрельба из миномёта
Компиляция заметок, бывших в открытом доступе (ссылка недоступна):
Стрельба на поражение начинается после того, как точка прицеливания приведена к центру цели. Для максимальной эффективности расхода боеприпасов нужно восстанавливать наводку после каждого выстрела и при стрельбе на поражение (в большинстве случаев так и делается). Но для огневого налета можно просто накидать мин в максимальном темпе. Да, рассеивание увеличится, но в район цели все равно прилетит.
Грубо, опытный расчет переходит на поражение цели с 8-й мины, посредственный – с 10…12-й.
Процесс пристрелки – одинаковый:
Первичная подготовка данных: 1 выстрел.
Корректировка по направлению: 2–4 выстрела.
Вилка по дальности: 2 выстрела.
Уполовинивание вилки: 2 выстрела.
Последняя корректировка – переход на поражение.
После каждого выстрела УВН* (да и УГН*) миномета меняются (грубо говоря, плита забивается в грунт). Во время стрельбы на поражение этим можно пренебречь, но во время пристрелки с корректировкой – категорически нет. Вся эта возня с выставлением уровня прицела при установке миномёта нужна для того, чтобы наводчик мог выставлять повторяемые УВН от выстрела к выстрелу. В противном случае УВН у нас будет гулять на несколько градусов незаметно для наводчика и случайно смещаться на эти же несколько градусов после каждого выстрела.
* УВН, УГН – угол вертикальной наводки, угол горизонтальной наводки.
Строго говоря, в зависимости от характера грунта после пары десятков выстрелов (но это если сильно не повезло, чаще на 5–6-м десятке) начинается следующая стадия – миномет начинает разбивать грунт под собой, так что расчету приходится его укреплять бревнами, камнем и прочим мусором. Это регулярное явление на стационарных позициях.
Лечение этого явления, чтобы можно было попадать по цели, прямо прописано в таблицах стрельбы и руководствах – после каждого выстрела наводчик должен проверить наводку».
- Олег Константинов
- Сага о ротном миномете в РККА. Принятие на вооружение
Сага о ротном миномете в РККА. Практика применения, опыт
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