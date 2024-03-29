Сага о ротном миномете в РККА. В чем была принципиальная ошибка краскомов

0
Сага о ротном миномете в РККА. В чем была принципиальная ошибка краскомов
Расчет советского 50-мм ротного миномета обр. 1940 года во время боев в Сталинграде

Предыдущая часть: «Сага о ротном миномете в РККА. Практика применения, опыт».

Часть 3
Расчет 50-мм миномёта. Штатное расписание


По штатам № 04/620, 04/621, 04/626-04/630, 04/632-04/635, 04/651, 04/653-04/655 от 31.12.1935 года в стрелковом взводе 1 гранатомётное отделение: командир отделения и 3 бойца, каждый из них вооружен «мортиркой для метания ружейных гранат» – так в документе, в современной литературе – ружейным гранатомётом системы Дьяконова.




Ружейный гранатомёт системы Дьяконова


Подготовка к стрельбе из гранатомёта системы Дьяконова на открытой местности
Гранатомётчик в стрелковой ячейке

По штату № 04/29-04/38 от 13.09.1939 года на вооружении взвода уже запланирован 1 миномёт калибра 50-мм, расчёт 4 человека (напоминаю: 50-мм миномёт принят на вооружение 01.09.1938 года, в 1939 выпущено 1 780 шт., в 1940 году – 27 805 единиц).

По штату № 04/401 от 5 апреля 1941 года: во взводе 1 миномётное отделение, имевшее на вооружении 50-мм ротный миномёт и состоявшее из командира и трех бойцов. Командир расчета в звании младшего сержанта или сержанта, вооружен пистолетом, имеет компас. Три минометчика – красноармейцы, вооружены трёхлинейными винтовками Мосина. Один из них носит миномёт, остальные по два лотка с минами во вьючных приспособлениях. В каждом лотке по 7 мин. Итого носимый запас – 28 мин.

По штату № 04/601 от 29 июля 1941 года во взводе 1 миномётное отделение 4 человека.

Таким образом, 3 ружейных гранатомёта системы Дьяконова заменили на 50-мм миномёт, количество красноармейцев в миномётном отделении осталось прежним. Но в руководящие документы не внесли изменения, учитывающие особенности применения миномётов.

Руководящие документы по применению 50-мм миномётов в предвоенный период (до 1941 года) и во время Великой Отечественной войны


Знатоки скажут, что расчёты 50-мм миномётов должны стрелять из-за укрытий, и будут правы, именно так рекомендует действовать краткое руководство службы к миномету РМ-41, от 1942 г.: «…открыто расположенные минометы, а также минометы, долго находящиеся на одной и той же огневой позиции, легко обнаруживаются противником. Поэтому нужно тщательно выбирать каждую позицию и стараться располагать минометы за укрытиями, искусно используя для этого складки местности, и чаще менять огневую позицию».

Документ написан кровью – по опыту боёв 1941. Рассмотрим, как понимали применение ротных миномётов военачальники РККА с момента их постановки на вооружение в конце 1930-х годов.

Тактика и применение оружия стрелковыми подразделениям в этот период регламентировалось Боевым уставом пехоты (БУП-38) от 08 декабря 1938 года, который действовал до ноября 1942 года.

Действия миномётного (гранатомётного) отделения взвода в бою – изложены в 4-й главе БУП-38, статьи 173–186.

Статья 173. «Гранатометное отделение владеет грозным оружием для поражения противника, скрывающегося за складками местности и недоступного огню пулеметов и винтовок.

Гранатометное отделение обычно действует в составе стрелкового взвода, используется для сосредоточенного огня только по живым групповым целям и может вести стрельбу через свою пехоту при соблюдении установленных правил безопасности».

В общих положениях рекомендуется скрытное размещение отделения (статьи 174 и 175).

Статья 174: «Свои задачи гранатометное отделение выполняет с огневых позиций – основной и запасных, обеспечивающих укрытое от наблюдения противника расположение гранатометов.

Район огневых позиций гранатометному отделению указывает командир стрелкового взвода; командир отделения должен указать место каждому гранатомету.

При необходимости быстрого открытия огня огневая позиция выбирается командиром отделения, а места гранатомётов – гранатометчиками».

Статья 175. «Для огневых позиций гранатометов используются обратные скаты, лощины, котловины, овраги, ямы, воронки от снарядов, строения и т. п.

Вблизи огневой позиции не должно быть заметных противнику ориентиров.

К огневой позиции должен быть укрытый путь для подноса боеприпасов».

Командиры взводов в своих действиях на поле боя руководствовались главой 4 БУП 38, в которой четко регламентированы действия командира гранатомётного отделения и его подчиненных.

В атаке:

Статья 177. Командир отделения, получив приказ командира взвода, должен уточнить указанное ему направление, выяснить наличие огневых позиций для гранатометов и укрытых подходов к ним, отдать приказ (ст. 11 и 12) и вести отделение в указанном направлении.

Статья 178. Отделение должно наступать скачками, последовательно занимая огневые позиции, не теряя зрительной связи с командиром взвода и стрелковыми отделениями и находясь в постоянной готовности к открытию огня.

В обороне:

Статья 184. В период наступления пехоты противника гранатомётное отделение обязано заранее подготовленным внезапным огнем препятствовать накапливанию, в первую очередь поражая противника, находящегося в укрытиях и в укрытых подступах.

Во время атаки противника гранатометное отделение должно вести огонь по вторым эшелонам противника, способствуя отражению атаки.

В период борьбы внутри взводного района гранатометное отделение обязано поражать противника, распространяющегося по укрытым подступам в тыл.

При отходе взвода гранатометное отделение с нового рубежа должно прикрывать своим огнем отход стрелковых отделений.

Среди обязанности командира взвода в бою, есть пункт д) в статье 10: «непрерывно управлять боем своего подразделения, организуя и поддерживая постоянную связь с подчиненными, начальником и соседями».

Одновременно, есть требование в статье 235. «Во всех случаях боевых действий командир взвода должен видеть весь свой взвод и иметь надежную связь с командиром роты». Т. е. комвзвода не может допустить, чтобы миномётное (гранатометное) отделение отстало от наступающих порядков взвода больше, чем на 50–70 м: дистанция, на которой четко различимы команды, поданные голосом*.
* Радиосвязь на уровне взвод/отделение была еще недоступна, управление флажками сразу привлекало внимание противника, сигналы цветными ракетами были предназначены для связи с вышестоящим командованием. Звуковые сигналы свистком – в РККА не использовались.

Далее, командир миномётного отделения должен организовать доставку мин, либо по приказу взводного миномётчики шли простыми стрелками в общую цепь взвода.

Обращаю внимание, в РККА к этому времени уже был опыт эксплуатации миномётов калибром 82-мм и более. Правила их применения описаны в Главе 7 БУП-38 статьи 223–231.

Статья 223.

« …. Задачами миномета во всех видах боя являются:

а) уничтожение (подавление) огневых средств и живой силы противника, расположенных открыто и в укрытиях, на скатах, в лощинах, в лесу, в кустарнике и т. д.;

б) разрушение искусственных препятствий (проволочные заграждения)».

Статья 226. «Огневая позиция миномета, как правило, – закрытая глубина укрытия не менее 1,5 м), должна выбираться на скатах, в глубоких складках местности, в оврагах и лощинах, в воронках от снарядов крупных калибров, лесу – на небольших полянах, за строениями и т. п.».

Статья 227. «Для выполнения своей задачи командир миномета обязан знать задачу поддерживаемого стрелкового подразделения, основное направление стрельбы и объекты поражения».

Статья 229. «Командир миномета, получив боевую задачу... обязан наметить направление перемещения миномета, рубежи и скрытые подступы к ним для последующих позиций при продвижении пехоты вперед.

Перемещение миномета производится во всех случаях, когда решение огневой задачи с занимаемой позиции становится невозможным (отсутствие наблюдения, дальность цели, превышающая дальность стрельбы миномета, а также угроза потери связи с поддерживаемым стрелковым подразделением)».

Статья 231. «В обороне для миномета необходимо выбрать и оборудовать основную и запасные огневые позиции и создать запас боеприпасов.

С основной огневой позиции, расположенной в глубине района, миномет должен вести огонь для атаки пехоты противника.

Эта позиция должна маскироваться особенно тщательно; в ней оборудуется убежище для личного состава и погреб для боеприпасов.

С передовой (запасной) позиции миномет может прикрывать огнем боевое охранение и поражать наступающего противника…»

Вывод 3:

У краскомов перед Великой Отечественной войной отсутствовало понимание разницы в применении гранатомёта и легкого миномёта, прежде всего из-за отсутствия опыта массового боевого применения к 1938 году, когда был принят документ.

При этом для объективности нужно учитывать, что выпуск ротных минометов был освоен только в 1939 году. На момент написания БУП-38 у РККА не было опыта боевого применения ротных минометов, так как их на тот момент ещё не приняли на вооружение.

Бои Советско-финской войны, видимо, не дали нужного количества материала, а скорее всего, было выявлено столько недостатков по военной подготовке подразделений, что до осмысления тактики применения ротных минометов и ее корректировки в нормативных документах руки не дошли.

Лишь осенью 1941 года на основе реалий летних боёв было принято решение о выводе 50-мм минометов из состава роты.

Приказ «О реорганизации миномётных подразделений в батальоны и дивизионы» № 0405 12 октября 1941 года


«Существующая организация и боевое применение минометов, распыленных среди мелких стрелковых подразделений, не дает нужного огневого действия по противнику.

Минометы, действующие в одиночку, много теряют в огневом отношении. Огонь минометов, отличающийся большим моральным воздействием и материальным поражением, не используемый массированно, не дает нужных результатов.

Тот же огонь группы минометов, централизованный в руках одного начальника, по своей мощи, губительному воздействию на противника приводит всегда к быстрому подавлению и уничтожению его, предопределяя успех боя стрелковых частей.

Легкость переноски минометов, простота и доступность выбора огневых позиций позволяют производить маневр группы минометов с одного направления боя батальона и полка на другой, чем может быть достигнуто в короткий срок огневое превосходство над противником.

Существующая организация минометных подразделений не отвечает этим выгодным требованиям и является порочной.

Приказываю:

1. Отменить существующую штатную организацию распыленных минометных подразделений.

2. Изъять из стрелковых рот и батальонов минометы и в каждом стрелковом полку в распоряжении командира полка* иметь минометный батальон 3-ротного состава, в каждой роте по 4 взвода, во взводе 4 миномета.

В минометной роте иметь два взвода по 4 «50-мм миномета» и два взвода по 4 «82-мм миномета». Всего в минометной роте 16 минометов; в минометном батальоне 48 минометов...»

То, чего нет в приказе – таким образом, обязанности по обучению л/с матчасти и тактике применения, выбору огневых позиций и снабжению боеприпасами 50-мм миномётов перешли от командира стрелковой роты к специалисту – командиру миномётного взвода (офицеру).

Приказ НКО № 306 от 8.10.1942 года


По опыту боев в течение 1942 года в целях усиления рот и батальонов, как в наступлении, так и в обороне, в ряде дивизий были ликвидированы минометные батальоны полков и минометные дивизионы дивизии. За их счет в стрелковых ротах были созданы взводы 50-мм минометов.

Это было установлено Приказом НКО № 306 от 8.10.1942 года, закрепившим эти изменения для всех дивизий, действовавших на фронте, одновременно было запрещено изъятие минометов из подразделений распоряжением старших начальников.

«Седьмое. Каждой роте передать из батальона взвод 50-мм минометов (три штуки). Окончательно закрепить за стрелковым батальоном роту 82-мм минометов (9 штук) и за стрелковым полком батарею 120-мм минометов (6 штук) и изъятия их командирами полков из батальона и командирами дивизий из полка не допускать...»

Все эти изменения были отражены в БУП-42.

БУП-42, осмысление опыта боев 1941–1942 гг. в руководящем документе


Действия миномётного взвода описаны в пунктах с 400 по 430. Все функции по управлению действиями минометного взвода в наступлении и обороне возложены на командира взвода. Командиры подразделений, к которым прикреплен взвод, только ставят огневые задачи и в действия комвзвода не вмешиваются.

Статья 406. «Минометный взвод является неделимой огневой единицей».

Статья 409 «Командир минометного взвода устанавливает связь с командиром стрелкового подразделения и выполняет поставленные им огневые задачи».

Военные специалисты Красной Армии по опыту боёв осознали, что 50-мм миномёты не просто замена гранатомётов Дьяконова на более совершенное оружие. В стрелковую роту был введен новый вид оружия, имеющий свою тактическую специфику применения. Для максимально полной реализации его огневого потенциала было необходимо создание отдельного подразделения во главе со специалистом: офицером-артиллеристом, что и было закреплено в БУП-42.

Система обучения личного состава


Ротный миномет превосходил пушку или гаубицу в одном – в простоте, считалось, что достаточно обучить одного командира расчета*. От остальных членов расчета требовалось таскать «эту дуру» и кормить ее минами по приказу. Определял дистанцию и давал данные по наводке подготовленный специалист – сержант, но если он выбывал из строя, то прицельно стрелять было некому.

Миномет, как и станковый пулемёт или артиллерийское орудие, является коллективным оружием, требующим специальных знаний при наведении на цель, обслуживании, а также достаточно длительного обучения тактике и навыкам применения. Т. е. командир пехотного подразделения должен был иметь специальные знания, обучать, контролировать применение и обслуживание оружия подчиненными. Этому командиров стрелковых рот и взводов в то время не учили. А по БУП-38, все это было возложено на сержанта-срочника.

Напоминаю, по штатному расписанию на 1941 год в каждом взводе пехоты было по 1 минометному расчету под командованием сержанта-срочника.
* До 1941 года учить командиров расчётов 50-мм миномётов было некому – оружие было принято на вооружение летом 1938 года, а начало поступать в войска фактически в 1940 году.

Напоминаю: в 1939 году промышленность изготовила 1 715 штук. В 1940 году было изготовлено – 27 805 единиц. На 1 января 1941 года на балансе ГАУ КА числилось 29 340 минометов, из которых 227 требовали текущего ремонта, 90 – капитального и 11 подлежали списанию.

Знания об устройстве 50-мм миномёта и личный опыт стрельбы могли получить пехотные лейтенанты-выпускники пехотных училищ, закончившие их в 1939 и 1940 году. Остальные командиры взводов и рот могли лишь прочесть об их устройстве в «Наставлении по стрелковому делу (НСД-40). Ротный миномёт образца 1938 г.,1940 г. (50 РМ)», где описано устройство миномёта, но ни слова не сказано о тактике их применения. В БУП-38 описана тактика действия гранатометных расчётов, вооруженных мортирками Дьяконова, и расчетов батальонных 82-мм миномётов.

Тактика применения ротных миномётов военными теоретиками ещё только осознавалась, а боевую практику применения войска получили лишь в финской кампании зимой 1939–1940 года, опыт которой осмысливался в течение 1940 года.

Лишь весной 1941 года в войсках началось централизованное обучение командиров расчётов 50-мм миномётов.

Пример (информация была любезно предоставлена адмиралом Бенбоу, сайт Альтернативная история): 159-я стрелковая дивизия – 16 мая 1941 года был получен приказ от штаба Киевского особого военного округа о проведении обучения младшего начсостава запаса и рядового состава запаса при войсковых частях на специальных курсах в мае-июне 1941 года.

Курсы по боевой подготовке специалистов пехоты из рядового состава запаса.

Продолжительность обучения45 календарных дней (исчисляется со дня прибытия военнообязанного в войсковую часть и до дня его убытия к месту жительства).

Учебных дней – 36 (276 учебных часов). Продолжительность учебного дня – 8 часов, в субботу – 6 часов. Из них: тактическая подготовка – 84 часа, огневая подготовка – 130 часов. При проведении учебных стрельб выдавались на один расчет (3 человека) 29 учебных и 7 боевых мин калибром 50 мм.

Практика ведения огня из миномета, описанная в литературе о Великой Отечественной войне


А. И. Шумилин «Ванька-ротный», отрывок:

« – Вот что, Серaфим! Метрaх в пятидесяти перед нaшей трaншеей сегодня ночью отроешь две щели для нaблюдения и две огневые позиции для ротных минометов. Щели для нaблюдaтелей рaсположим нa флaнгaх

Нa прaвом НП постaвим стереотрубу. Для неё тaм сделaешь приступку. Минометные ячейки отроешь в кустaх, вот здесь и здесь. Минометные ячейки и нaблюдaтельные пункты соединить телефонной связью…

Высотa 220 перед нaми. Немецкaя трaншея опоясывaет ее горизонтaльной дугой. В стереотрубу её видно отлично. Двa нaблюдaтеля с биноклем нa левом флaнге. Мы с ординaрцем спрaвa, со стереотрубой. Минометы стоят посередине. Расстояние между нaми небольшое, в случaе обрывa проводa, будем поддерживaть связь голосом…

Определив дaльность и угол превышения, я подaю комaнду, и в сторону немецкой трaншеи летит первaя пристрелочнaя минa. Минометные ячейки отрыты в кустaх, вспышки огня и выбросa дымa со стороны немцев не видно…

Миномет сновa чихнул. Звук выстрелa тaкой, кaк будто кто-то деревянной пaлкой удaрил по пустой железной бaнной шaйке.

Смотрю в стереотрубу. Небольшой дымок вскинулся перед немецкой трaншеей.

– Доведи нa пол деления обрaтно! И дaвaй еще одну осторожно, с любовью!

Левый нaблюдaтель подтвердил попaдaние в трaншею. Когдa минa влетaет в трaншею, всплескa дымa при взрыве не было видно.

К вечеру обстрел совсем прекрaтился. В темноте хорошо видны вспышки при выстрелaх».

В отрывке хорошо описаны основы боевого применения ротного миномёта в обороне:

– разнос в стороны наблюдателей с биноклями, для корректировки огня;
– оборудование позиции скрытой от наблюдателей противника: миномётные окопы отрыты в кустарнике, что скрывает вспышки выстрелов и сам расчёт от стрелкового огня.

Прицельная стрельба из миномёта


Компиляция заметок, бывших в открытом доступе (ссылка недоступна):

«Задача пристрелки – привести точку прицеливания к центру цели (в идеале). Сбившаяся и не восстановленная наводка во время пристрелки превращает стрельбу в мартышкин труд. После каждого выстрела нужно постоянно вносить корректировку относительно тех установок, которые были до этого.

Стрельба на поражение начинается после того, как точка прицеливания приведена к центру цели. Для максимальной эффективности расхода боеприпасов нужно восстанавливать наводку после каждого выстрела и при стрельбе на поражение (в большинстве случаев так и делается). Но для огневого налета можно просто накидать мин в максимальном темпе. Да, рассеивание увеличится, но в район цели все равно прилетит.

Грубо, опытный расчет переходит на поражение цели с 8-й мины, посредственный – с 10…12-й.

Процесс пристрелки – одинаковый:

Первичная подготовка данных: 1 выстрел.
Корректировка по направлению: 2–4 выстрела.
Вилка по дальности: 2 выстрела.
Уполовинивание вилки: 2 выстрела.
Последняя корректировка – переход на поражение.

После каждого выстрела УВН* (да и УГН*) миномета меняются (грубо говоря, плита забивается в грунт). Во время стрельбы на поражение этим можно пренебречь, но во время пристрелки с корректировкой – категорически нет. Вся эта возня с выставлением уровня прицела при установке миномёта нужна для того, чтобы наводчик мог выставлять повторяемые УВН от выстрела к выстрелу. В противном случае УВН у нас будет гулять на несколько градусов незаметно для наводчика и случайно смещаться на эти же несколько градусов после каждого выстрела.
* УВН, УГН – угол вертикальной наводки, угол горизонтальной наводки.

Строго говоря, в зависимости от характера грунта после пары десятков выстрелов (но это если сильно не повезло, чаще на 5–6-м десятке) начинается следующая стадия – миномет начинает разбивать грунт под собой, так что расчету приходится его укреплять бревнами, камнем и прочим мусором. Это регулярное явление на стационарных позициях.

Лечение этого явления, чтобы можно было попадать по цели, прямо прописано в таблицах стрельбы и руководствах – после каждого выстрела наводчик должен проверить наводку».
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»