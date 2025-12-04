Система ПВО Индии: ПЗРК, буксируемые, самоходные зенитные артиллерийские и ракетно-артиллерийские установки
В составе Корпуса противовоздушной обороны Сухопутных войск Индии имеется более семидесяти подразделений войсковой ПВО (полков и отдельных дивизионов), и из них примерно половина оснащена буксируемыми зенитными артиллерийскими установками, а также самоходными артиллерийскими и ракетно-артиллерийскими установками.
В прошлом в индийских СМИ регулярно появлялись статьи, авторы которых критиковали армейское командование за то, что оно слишком крепко держится за «устаревшую» зенитную артиллерию. Но сейчас, когда стало очевидно, что зенитные автоматы обладают хорошим потенциалом в части борьбы с ударными и разведывательными БПЛА среднего класса, голоса скептиков поутихли. Понятно, что наличие на вооружении в Индии значительного количества буксируемых зениток во многом было обусловлено нехваткой финансовых ресурсов и невозможностью закупки в достаточном количестве современных ЗРК, ЗСУ и ЗРПК.
Впрочем, модернизация обладающих неплохим потенциалом зенитных орудий, разработанных в 1950–1960-е годы, оснащение их новыми прицельными приспособлениями, компьютеризированными баллистическими вычислителями, работающими совместно с лазерными или радиолокационными дальномерами, и современными средствами управления огнём, а также внедрение в боекомплект снарядов с дистанционным подрывом позволяет многократно повысить эффективность стрельбы.
Переносные зенитные ракетные комплексы
В 1970-е годы Индия закупила в СССР до 1500 «труб», снаряженных ракетами «Стрела-2М», приблизительно 500 пусковых устройств и полсотни тренажеров для обучения стрелков-операторов ПЗРК. Для своего времени этот комплекс обладал высокими характеристиками и неплохо проявил себя в ряде локальных конфликтов.
Тренажер-имитатор, предназначенный для подготовки стрелков-операторов ПЗРК «Стрела-2М»
При весе в снаряженном состоянии около 15 кг, максимальной дальности стрельбы 4200 м и досягаемости по высоте 2300 м ПЗРК «Стрела-2М» мог поражать цели, летящие со скоростью до 260 м/с. Однако неохлаждаемая тепловая головка самонаведения налагала ряд существенных ограничений и имела невысокую помехозащищённость. В реальных боевых действиях, даже когда противник не использовал меры противодействия, в среднем из десяти запущенных ракет только одна попадала в цель. Если воздушная цель отстреливала тепловые ловушки и активно маневрировала, то результативность стрельбы снижалась примерно в три раза.
Кроме того, ПЗРК «Стрела-2М» имел очень ограниченные возможности в части стрельбы по вражеским самолётам в лоб. Хотя вероятность поражения воздушных целей у этой ракеты была относительно низкой, переносные комплексы этого типа брали массовостью, и они были хорошо освоены в войсках.
В большинстве случаев отдельные роты ПЗРК придавались пехотным полкам. Расчёты переносных комплексов также могли иметься в составе полков, вооруженных буксируемыми 23-40-мм зенитными артиллерийскими установками. ПЗРК также прикрывали радиолокационные роты Корпуса ПВО и мобильные подразделения связи.
Эксплуатация ПЗРК «Стрела-2М» в вооруженных силах Индии продолжалась до начала 21 века. Примерно 25 лет назад их стали изымать из строевых подразделений и отправлять на склады, что во многом было связано с массовым выходом из строя одноразовых элементов электропитания. Возможно, что часть этих ПЗРК до сих пор находится на хранении, но в войска они уже, скорей всего, не вернуться.
В 1980-е годы Советский Союз поставил переносные комплексы «Игла-1Э», которые эксплуатируются до сих пор, но даже приблизительное их число неизвестно. Можно предположить, что численность ПЗРК «Игла-1Э» примерно соответствовала количеству комплексов «Стрела-2М».
Индийский военнослужащий с ПЗРК «Игла-1Э»
Комплекс «Игла-1Э», разработанный в 1981 году, является модификацией, предназначенной для поставок на экспорт, и в нём используется ИК ГСН от ПЗРК «Стрела-3».
В боевом положении ПЗРК «Игла-1Э» весит 17,8 кг. Максимальная дальность стрельбы составляет 5000 м. Верхняя граница зоны поражения – 3000 м. По сравнению с моделью «Стрела-2М» существенно увеличились максимальные скорости обстреливаемых целей и вероятность поражения. Этого удалось добиться за счёт внедрения миниатюрных реактивных двигателей, обеспечивающих разворот ЗУР в упрежденную точку встречи с целью на начальном участке полета. Также на пусковой установке появился электронный переключатель режимов «вдогон — навстречу». Боевую часть ракеты оснастили дополнительным неконтактным взрывателем, обеспечивающим поражение цели при небольшом промахе.
Индийские военные оценили по достоинству ПЗРК «Игла-1Э» и активно их использовали в приграничных столкновениях с Пакистаном. В 1992 году в ходе операции Trishul Shakti ракетой «Игла-1Э» над ледником Сиачен был сбит пакистанский вертолёт, в результате чего погиб бригадный генерал Масуд Навид Анвари, занимавший тогда пост командующего силами Северных территорий.
Сообщалось, что на местных предприятиях имеющиеся ПЗРК «Игла-1Э» были модернизированы до варианта «Игла-1М». Это позволило продлить срок их службы и подтянуть характеристики до уровня, соответствующего современным образцам.
В конце 1990-х Индия заказала более 2000 транспортно-пусковых контейнеров с ЗУР 9К38 «Игла», неизвестное число съёмных пусковых устройств (оценочно не менее 400 единиц) и несколько десятков тренажерных комплексов.
Индийские женщины-военнослужащие с тренажерными комплексами ПЗРК «Игла»
Основным достоинством ПЗРК «Игла» в сравнении с предыдущими переносными комплексами стала улучшенная чувствительность ГСН и возможность работы в условиях искусственных тепловых помех. Максимальная скорость полёта ЗУР по сравнению с «Игла-1Э» увеличилась с 580 м/с до 600 м/с, а дальность — до 5200 м.
Относительно недавно был заключён контракт на поставку 48 пусковых устройств и 316 ракет «Игла-С». Этот комплекс имеет дальность стрельбы до 6 000 м, потолок – более 3 500 м и увеличенную вероятность поражения.
Индийские источники пишут, что подразделения, оснащённые переносными комплексами «Игла-С», размещены вдоль границы с Пакистаном. В ближайшее время ожидается поставка ещё 96 пусковых устройств и 300 ЗУР «Игла-С».
В 2020 году армейская авиация Индии получила последние из 22 боевых вертолётов американского производства AH-64Е Apache, контракт на поставку которых был заключён в 2016 году. Вместе с вертолётами поступило 245 ПЗРК FIM-92 Stinger, конкретная модификация ЗУР не раскрывалась, но, по всей видимости, речь идёт о FIM-92F с перепрограммируемым микропроцессором Block I. Также эта ракета оснащена датчиком опрокидывания, имеет улучшенное программное обеспечение, что позволяет оптимизировать процесс управления полётом и повысить вероятность поражения высокоманёвренных и малогабаритных целей.
ПЗРК FIM-92 Stinger
Переносной комплекс данной модификации в боевом положении весит около 16 кг, а стартовая масса ракеты составляет 10,1 кг. Возможно поражение воздушных целей на дальности от 200 до 4500 м. Досягаемость по высоте – 3800 м. Максимальная скорость ЗУР – 750 м/с. Ракета, оснащенная компактной литиевой батареей, усовершенствованным процессором и запоминающим устройством, в котором фиксируются параметры цели до старта, считается достаточно эффективной. Охлаждаемая головка самонаведения способна захватывать цели с малой тепловой заметностью, а микропроцессор обеспечивает селекцию цели на фоне тепловых ловушек.
Хотя имеющиеся в Индии переносные комплексы «Стингер» в основном предназначались для вооружения вертолётов, для них имеется несколько десятков пусковых устройств, позволяющих осуществлять запуск с плеча. Кроме официально полученных от США ПЗРК, в ходе Каргильской войны в 1999 году индийские военные захватили несколько комплексов американского производства, поставленных в Пакистан, и досконально изучили их.
В 2017 году стало известно, что индийская компания Tata Advanced Systems и американская Raytheon заключили соглашение о совместном производстве компонентов «Стингеров» на территории Индии. Производство будет развернуто в рамках программы Make in India, активно продвигаемой правительством Нарендры Моди.
В 2025 году начались серийные поставки носимых зенитных ракетных комплексов Starstreak, выпуск которых ведётся совместным британо-индийским предприятием, образованным компаниями Thales Air Defence и Bharat Dynamics Limited. При этом доля деталей индийского производства составляет более 60%.
Запуск ракет Starstreak производится с установки LML, на которой может быть вертикально размещено до трёх транспортно-пусковых контейнеров и прицельный узел на поворотном устройстве.
Транспортно-пусковые контейнеры для зенитных ракет Starstreak на установке LML
Такую зенитную установку сложно назвать переносной. Вес треноги составляет 16 кг, инфракрасного прицела – 6 кг, следящей системы – 9 кг, прицельного блока – 19,5 кг. То есть в общей сложности, без учёта трёх зенитных ракет – более 50 кг.
Особенностью комплекса Starstreak являются уникальные для ПЗРК система наведения и принцип поражения цели. Разгонный блок ЗУР содержит три стреловидных поражающих элемента. Каждый стреловидный элемент (длина – 400 мм, диаметр – 22 мм) имеет свою электрическую батарею, контур управления и наведения по лазерному лучу, который определяет местоположение цели путем анализа модуляции лазера. Такой принцип наведения, известный как «лазерная тропа», обычно используется в ПТРК. Единственным зарубежным серийным ЗРК со сходной системой наведения является шведский RBS-70.
Зенитная ракета Starstreak
После старта реактивный двигатель разгоняет боевую часть до скорости более 3,5 М. По достижению максимально возможной скорости происходит отстрел трёх стреловидных боевых элементов массой 900 г каждый. После отделения от разгонного блока «стрелы» выстраиваются треугольником. В полёте расстояние между «стрелами» составляет примерно 1,5 м. Каждый боевой элемент наводится на цель индивидуально лазерными лучами, формируемыми прицельным узлом, один из которых проецируется в вертикальной, а другой в горизонтальной плоскостях. При этом оператор комплекса всё время должен удерживать на воздушной цели прицельную марку.
Головная часть «стрелы» выполнена из тяжелого и прочного вольфрамового сплава, в средней части корпуса суббоеприпаса находится заряд взрывчатого вещества весом около 400 г, подрываемый контактным взрывателем с некоторой задержкой. По поражающему эффекту попадание стреловидного элемента в цель примерно соответствует 40-мм снаряду зенитной пушки «Бофорс», и при стрельбе по наземным целям стреловидный суббоеприпас способен пробить лобовую броню советской БМП-1. По заявлению фирмы-производителя, боевые элементы на протяжении всего участка полёта способны перехватывать воздушные цели, маневрирующие с перегрузкой до 9 g.
При всей своей оригинальности противовоздушный комплекс «Старстрик» имеет как достоинства, так и недостатки. Существенным минусом является то, что оператору после пуска ракеты приходится осуществлять наведение до встречи поражающего элемента с целью, это налагает определённые ограничения. Наличие на комплексе аппаратуры, с помощью которой происходит передача команд наведения, усложняет эксплуатацию и увеличивает его стоимость. По сравнению с ПЗРК, в которых используются ракеты с ИК-ГСН, британский комплекс лучше приспособлен для поражения целей, летящих на предельно малой высоте, и он абсолютно нечувствителен к тепловым помехам. В то же время массогабаритные характеристики ЗРК Starstreak делают его использование бойцами, действующими в пешем порядке, весьма затруднительным, и оптимальным является размещение комплекса на лёгких транспортных средствах повышенной проходимости. При высокой помехозащищённости и точности наведения лазерная система сильно подвержена негативному воздействию таких метеорологических факторов, как осадки и туман.
9 октября 2025 года был заключён контракт с компанией Thales Air Defence стоимостью $468 млн на поставку универсальных переносных систем Martlet («Ласточка»), известных также как LMM (Lightweight Multirole Missile — «Лёгкая многоцелевая ракета»). Это оружие разработано для поражения малоскоростных воздушных целей (в основном БПЛА и вертолётов), а также легкобронированной техники, транспортных средств и точечных целей на поле боя.
При создании ракеты Martlet и системы наведения использовались наработки по ЗРК Starstreak. Выпуск серийных изделий начался в 2020 году.
Ракета Martlet в полётной конфигурации
В головной части ЗУР размещена аппаратура управления, за ней — кумулятивно-осколочная боевая часть массой 3 кг, в хвостовом отсеке находится твердотопливный двигатель. Длина ракеты составляет 1,3 м. Диаметр — 76 мм. Стартовый вес — 13 кг.
Ракета имеет комбинированную систему наведения, имеющую несколько режимов работы, состоящую из приемников лазерного излучения и ИК ГСН. При стрельбе по воздушной цели ЗУР может наводиться по «лазерной тропе» (как Starstreak), также может использоваться головка самонаведения, принимающая тепловое излучение цели. Также возможно комбинированное использование двух принципов наведения (лазерное на начальном участке и ИК ГСН на конечном). Двухступенчатый реактивный двигатель разгоняет ракету до скорости 510 м/с, что обеспечивает максимальную дальность стрельбы до 8 000 м. Досягаемость по высоте – около 4 000 м.
Комплекс может устанавливаться на различные колёсные или гусеничные шасси, вертолёты или корабли. Аппаратура на носителе включает оптоэлектронные средства с ночным каналом, лазерный дальномер-целеуказатель и автомат сопровождения цели. В наземной возимо-носимой версии «Ласточка» интегрирована с блоком управления и пусковой установкой Starstreak. Также существует упрощённый вариант аппаратуры, крепящейся непосредственно на транспортно-пусковой контейнер, что позволяет производить запуск ракеты с плеча.
С учётом того, что в последние годы резко возросла роль разведывательных БПЛА среднего класса и дронов-камикадзе, выбор для противодействия им универсального комплекса Martlet является вполне оправданным.
Самоходные зенитные артиллерийские установки ЗСУ-23-4 «Шилка»
Во второй половине 1970-х Индия приобрела в СССР до полутора сотен зенитных самоходных установок ЗСУ-23-4М «Шилка». Этими установками, наряду с мобильными ЗРК малой дальности «Стрела-10М», вооружались зенитные ракетно-артиллерийские полки, придаваемые танковым дивизиям в составе механизированных корпусов.
Для действий в одних боевых порядках с гусеничными БМП и танками «Шилка» обладала необходимой подвижностью и проходимостью. Дизельный двигатель мощностью 250 л. с. мог разогнать на шоссе машину массой 21 т до 50 км/ч. Запас хода – до 450 км. Экипаж – 4 человека. Самоходная зенитная установка со всех сторон прикрыта противоосколочной броней толщиной 9–15 мм.
ЗСУ-23-4 «Шилка» вооружена четырьмя 23-мм автоматами АЗП-23 (модификация автомата 2А14 буксируемой установки ЗУ-23) с суммарным темпом 3200 выстр./мин. Боекомплект – 2000 снарядов.
Для стрельбы из 23-мм используются боеприпасы, применявшиеся ранее в авиационной пушке Волкова-Ярцева (ВЯ). Бронебойно-зажигательный снаряд весом 200 г, покинув ствол с начальной скоростью 970 м/с, на дистанции 700 м способен пробить 15-мм броню высокой твёрдости, расположенную под углом 60°. Питание автоматов — ленточное.
Самостоятельный поиск воздушных целей осуществлялся радиолокационным комплексом РЛК-2, позволявшим обнаружить вражеский штурмовик на дальности до 18 км и взять его на сопровождение с 12 км. Для вычисления точки встречи снаряда с целью на основании данных, полученных от РЛК-2, используется аналоговый счетно-решающий прибор. Установка способна вести стрельбу в автоматическом режиме – воздушная цель сопровождается комплексом по дальности и угловым координатам, счётно-решающий прибор определяет необходимое упреждение и даёт команду на открытие огня при достижении целью дальности эффективной стрельбы и прекращает его при выходе цели из зоны поражения. Заявлено, что на дальности 500 м при использовании РЛК-2 истребитель типа F-4 Phantom II, летящий со скоростью 250 м/с, на высоте 1000 м мог быть поражен с вероятностью 0,4. Эффективная дальность стрельбы по воздушным целям – до 2500 м. Досягаемость по высоте – 1500 м.
К началу 1990-х радиоприборный комплекс «Шилки», построенный на ламповой элементной базе, устарел, и назрела необходимость его модернизации. Но только в 2004 году индийская армия заключила с компаниями Bharat Electronics Limited (BEL) и Israel Aircraft Industries (IAI) контракт на сумму $104 млн.
Однако первоначальный вариант модернизации военных не устроил. В индийских СМИ говорится, что точность стрельбы первого образца была не выше, чем у РЛК-2, а обновленная аппаратура не давала заметных преимуществ. В связи с чем потребовалась серьёзная доработка исходного проекта.
В настоящее время модернизированными «Шилками» в Сухопутных войсках Индии вооружено два зенитных полка смешанного состава (ЗСУ-23-4М + спаренные установки ЗУ-23 на грузовиках), общее количество машин в войсках и на хранении может превышать 70 единиц.
Согласно открытым источникам, на капитально отремонтированных и модернизированных индийских «Шилках» полностью обновлён прицельно-поисковый комплекс. Сейчас он включает в себя трёхкоординатную РЛС с дальностью обнаружения до 20 км, оптоэлектронную систему с ночным каналом и цифровой баллистический вычислитель. На машине установлен новый дизельный двигатель фирмы Caterpillar мощностью 350 л.с., автоматическая трансмиссия и более экономичный турбогенератор, обеспечивающий энергоснабжение на стоянке.
Ожидается, что модернизированные «Шилки» останутся на вооружении ещё 10 лет. В мае 2025 года индийские ЗСУ-23-4М привлекались для уничтожения пакистанских беспилотников в окрестностях города Удхампур, расположенном на союзной территории Джамму и Кашмир.
Самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска»
С учётом позитивного опыта эксплуатации самоходных установок ЗСУ-23-4М «Шилка» командование индийских Сухопутных сил в середине 1990-х решило заказать более совершенные самоходные комплексы российского производства. С 1998 по 2009 год индийский Корпус противовоздушной обороны получил 80 ЗРПК 2С6М «Тунгуска-М» и 2С6М1 «Тунгуска-М1». Согласно справочным данным, они стоят на вооружении двух самоходных полков армейской ПВО, и часть машин ранней модификации находится на хранении.
Гусеничное шасси ГМ-352 пушечно-ракетного комплекса «Тунгуска-М», при массе боевой машины 34 т, обеспечивает скорость движения по шоссе до 65 км/ч. Экипаж и внутреннее оборудование прикрыты лёгкой бронёй, обеспечивающей защиту от пуль винтовочного калибра с дистанции 300 м. Для энергоснабжения ЗРПК при отключённом основном дизельном двигателе имеется турбоагрегат.
Боевая машина ЗРПК «Тунгуска-М» на военном параде в честь Дня Республики
Зенитные самоходные комплексы семейства «Тунгуска» имеют комбинированное ракетно-пушечное вооружение. Помимо пары двуствольных пушек 2А38 калибра 30-мм, на боевой машине имеются: радиолокационная станция кругового обзора дециметрового диапазона и 8 ЗУР с радиокомандным наведением через оптический канал по трассеру ракеты. В данной зенитной самоходной установке достигнуто совмещение двух видов вооружения (пушечного и ракетного) с единым для них радиолокационно-приборным комплексом. Огонь из 30-мм пушек может вестись с ходу или с места, а пуск ЗУР только после остановки.
Радиолокационно-оптическая система управления огнём ЗРПК «Тунгуска-М» получает первичную информацию от обзорной РЛС с дистанцией обнаружения целей до 18 км. Также имеется радиолокатор сопровождения целей с дальностью действия 13 км. Кроме РЛС, в состав системы управления огнём входят: цифровая ЭВМ, стабилизированный оптический прицел и приборы, определяющие угловые координаты и государственную принадлежность цели. Боевая машина оснащена аппаратурой навигации, топопривязки и ориентирования для определения координат на местности.
Двуствольный 30-мм зенитный автомат 2А38 весит 195 кг и обеспечивает стрельбу патронами, подаваемыми из общей для двух стволов патронной ленты. Суммарный темп стрельбы — 4050-4800 выстр./мин. Начальная скорость снарядов — 960-980 м/с. Максимальная длина непрерывной очереди – 100 выстрелов, после чего требуется охлаждение стволов. При стрельбе из зенитных пушек цифровая вычислительная система в автоматическом режиме решает задачу встречи снаряда с целью после входа её в зону поражения по данным, поступающим с РЛС сопровождения и дальномера. При этом компенсируются ошибки наведения, учитываются угловые координаты, дальность, а при движении машины — углы крена и курса.
В случае подавления противником канала дальномера осуществлялся переход на ручное сопровождение цели по дальности, а при невозможности ручного сопровождения — на сопровождение цели по дальности от станции обнаружения или на ее инерционное сопровождение. При постановке интенсивных помех станции сопровождения по угловым каналам сопровождение цели по азимуту и углу места осуществлялось оптическим прицелом. Но в этом случае существенно ухудшается точность стрельбы и невозможно обстреливать цели в условиях плохой видимости.
Зенитная управляемая ракета 9М311 длиной 2,56 м весит 42 кг (54 кг в ТПК) и построена по бикалиберной схеме. Стартово-разгонный двигатель в пластиковом корпусе диаметром 152 мм разгоняет ЗУР до 900 м/с и отделяется примерно через 2,5 с после старта.
Отсутствие маршевого двигателя исключает задымление и позволяет использовать относительно простую аппаратуру наведения с оптической линией визирования цели. Благодаря такой схеме удалось обеспечить надежное и точное наведение ЗУР, снижение массы и габаритов ракеты, упростить компоновку бортовой аппаратуры и боевого снаряжения.
Средняя скорость маршевой ступени ракеты диаметром 76 мм на траектории составляет 600 м/с. При этом обеспечивается поражение на встречных и догонных курсах целей, летящих со скоростью до 500 м/с и маневрирующих с перегрузкой 5-7g. Боевая часть стержневого типа массой 9 кг оснащена контактным и неконтактным взрывателями. В ходе испытаний на полигоне было установлено, что вероятность прямого попадания в цель при отсутствии организованных помех – более 0,5. При величине промаха до 15 м подрыв БЧ осуществляется неконтактным взрывателем с лазерным датчиком. После пуска ЗУР сопровождение цели по угловым координатам осуществляется с помощью оптического прицела. Стартовавшая ракета выводится в поле зрения оптического пеленгатора аппаратуры выделения координат. По сигналу от трассера в аппаратуре определяются угловые координаты ЗУР относительно линии визирования цели, которые поступали в вычислительную систему. После формирования команд управления они кодируются в импульсные посылки и передатчиком станции наведения радиосигналами транслируются на ракету. Для наведения зенитной ракеты цель требуется наблюдать визуально, что существенно ограничивает эффективность ЗРПК. Ночью, при сильном задымлении и тумане, возможно применение только артиллерийского вооружения.
Максимальная дальность поражения воздушных целей артиллерийскими автоматами — до 4 км, по высоте — до 3 км. Возможен обстрел цели зенитными ракетами на дальности — от 2,5 до 8 км, по высоте — до 3,5 км. Готовый к применению боекомплект составляет 8 ЗУР и 1904 артиллерийских выстрела. В состав боезапаса входят осколочно-фугасно-зажигательные и осколочно-трассирующие снаряды (в соотношении 4:1). Вероятность поражения цели типа «истребитель» при обстреле из пушек — 0,6. Для ракетного вооружения — 0,65.
От предыдущей модификации боевая машина ЗРПК «Тунгуска-М1» внешне отличается антенной радиолокатора обзора воздушной обстановки, имеющей овальную форму, и шасси российского производства ГМ-5975 (ранее использовалось белорусское ГМ-352).
Для модернизированного комплекса была создана новая ЗУР 9М311М с улучшенными характеристиками. В этой ракете лазерный неконтактный датчик цели заменен радиолокационным, и это повысило вероятность поражения малоразмерных скоростных целей. Вместо трассера установлена импульсная лампа, что вместе с использованием новой рецептуры топлива позволило увеличить дальность поражения с 8000 м до 10000 м.
Эффективность стрельбы возросла в 1,3-1,5 раза. Благодаря введению в аппаратную часть комплекса новой системы управления огнём и использованию импульсного оптического ответчика удалось значительно увеличить помехозащищённость канала управления ЗУР и повысить вероятность уничтожения воздушных целей, которые действуют под прикрытием оптических помех.
Модернизация оптического прицельного оборудования комплекса позволила существенно упростить процесс сопровождения цели, одновременно с этим увеличив точность сопровождения цели и уменьшив зависимость эффективности боевого использования оптического канала наведения от профессионального уровня подготовки наводчика. Доработка системы измерения углов качки и курса дала возможность значительно уменьшить возмущающие воздействия на гироскопы и снизить ошибки измерения углов наклона и курса, повысить устойчивость контура управления зенитными автоматами.
При создании модернизированного ЗРПК 2С6М1 «Тунгуска-М1» разработчики старались учесть недостатки, выявленные на ранних вариантах. Однако в связи с высокой сложностью комплекса он, как и на предыдущих модификациях, предъявляет повышенные требования к квалификации экипажей и обслуживающего инженерно-технического персонала. Индийские военные отмечают, что для поддержания «Тунгусок» в работоспособном состоянии требуется неукоснительное выполнение трудоёмких регламентных работ, но даже при своевременном проведении РТО время наработки на отказ аппаратной части оставляет желать лучшего. Также имелись нарекания на подвижность и надёжность базового шасси в условиях пустынной и горной местности. В связи с этим командование индийского Корпуса ПВО Сухопутных войск в 2017 году приступило к сравнительным испытаниям ЗРПК «Тунгуска-М1» и южнокорейской зенитной пушечно-ракетной самоходной установки K30 Biho. Однако окончательное решение о том, какой самоходный комплекс является более предпочтительным, не принято до сих пор.
Зенитные артиллерийские установки ЗУ-23
Как уже говорилось выше, около половины полков Корпуса противовоздушной обороны в Сухопутных войсках Индии вооружены зенитными автоматами. В данный момент индийская армия располагает более чем тремястами 23-мм зенитными спарками ЗУ-23, большая часть которых установлена на грузовых шасси повышенной проходимости.
Поставки буксируемых ЗУ-23 в Индию велись одновременно с самоходками ЗСУ-23-4М «Шилка». В буксируемых и самоходных установках используются одинаковые боеприпасы и очень близкие конструктивно артиллерийские автоматы. Питание ЗУ-23 также ленточное. Ленты помещаются в быстросменных коробках на 50 выстрелов. Темп стрельбы – 1 800 выстр./мин, практическая скорострельность – 400 выстр./мин. Дальность стрельбы по воздушным целям – до 2 500 м. Досягаемость по высоте – 1 500 м. Масса установки – 950 кг. Расчёт – 5 человек.
23-мм скорострельные буксируемые зенитки очень нравились индийским военным, но относительно простые прицельные приспособления при стрельбе по реактивным самолётам не обеспечивали удовлетворительной вероятности поражения и не позволяли полностью раскрыть потенциал этого оружия. В связи с этим в рамках конкурса индийскими и иностранными фирмами было предложено несколько вариантов модернизации буксируемых спаренных установок.
В настоящее время наиболее совершенными ЗУ-23 в индийской армии являются установки, получившие обозначение MGS-23. Этот вариант создан компанией Tonbo Imaging из Бангалора. В ходе модернизации 23-мм спарку оснастили камерой высокого разрешения с тепловизионным каналом, лазерным дальномером, прицельным дисплеем и электрическими приводами наведения. В качестве опции в составе артиллерийской зенитной установки могут использоваться ПЗРК «Игла-1М», что многократно увеличивает результативность стрельбы. В мае 2025 года такие зенитные установки уничтожали низколетящие пакистанские беспилотники над Удхампуром и несколькими другими районами Джамму и Кашмира.
Зенитные артиллерийские установки Bofors L/60 и Bofors L/70
После обретения Индией независимости вооруженным силам страны досталось несколько десятков 40-мм зенитных автоматов Bofors L/60 британского производства. В 1950-1960-е годы крупные партии установок этого типа были закуплены в США и Европе, и они активно использовались в индийско-пакистанских войнах 1965 и 1971 годов.
Британская 40-мм буксируемая зенитная артиллерийская установка Bofors L/60 на огневой позиции с расчётом
Зенитные автоматы Bofors L/60 в силу хорошего баланса служебно-эксплуатационных и боевых характеристик пользовались популярностью в вооруженных силах многих государств и производились в Бельгии, Финляндии, Франции, Венгрии, Норвегии, Польше, Великобритании, США и Канаде. К концу Второй мировой во всём мире было изготовлено более 100 тыс. 40-мм зенитных орудий «Бофорс».
Артиллерийская часть Bofors L/60 размещена на четырехколесной подрессоренной повозке с двумя откидными станинами. В боевом положении система стояла на четырех опорах, колеса вывешивались. Масса 40-мм зенитной установки в зависимости от страны изготовителя составляла 2250 - 2320 кг. Углы вертикальной наводки: от −5° до +90°. Для стрельбы применялся боеприпас размерности 40×311 мм. Заряжание осуществлялось обоймами по четыре патрона. Осколочный снаряд массой 900 г покидал ствол со скоростью 850 м/с. Дальность стрельбы – 4200 м. Досягаемость по высоте – 2800 м. Темп стрельбы – до 140 выстр./мин. Боевая скорострельность – около 60 выстр./мин. Расчёт – 8 человек. Непосредственно в стрельбе участвовало 4-5 человек.
Активная эксплуатация орудий Bofors L/60 в индийской армии продолжалась до середины 1980-х. После чего их отправили на хранение, где до сих пор находится примерно две сотни устаревших зенитных автоматов.
Для замены зениток Bofors L/60 в середине 1960-х Швеция поставила несколько сотен 40-мм буксируемых установок Bofors L/70. После того как генералы Корпуса ПВО убедились в высоких боевых характеристиках новых зениток, была приобретена лицензия на производство орудий Bofors L/70.
40-мм буксируемая зенитная установка Bofors L/70
40-мм зенитная установка Bofors L/70 является дальнейшим развитием Bofors L/60, но для увеличения дальности стрельбы в ней используется более мощный боеприпас 40×364R со снарядом массой 870 г. Увеличение внутреннего объёма гильзы в сочетании с облегчённым снарядом позволило довести начальную скорость до 1030 м/с, что положительно сказалось на точности стрельбы и несколько добавило дальность. Кроме этого был переделан лафет и противооткатный механизм. В ноябре 1953 года это орудие приняли в качестве стандартной зенитки НАТО и вскоре оно начало производится тысячными сериями.
С учётом местных условий индийские инженеры внесли ряд второстепенных конструктивных и технологических изменений, что никак не сказалось на боевых характеристиках и надёжности. Поначалу данные зенитных установок Bofors L/70, произведённых в Индии (более 1700 единиц), практически не отличались от исходного образца.
40-мм буксируемая зенитная установка индийского производства Bofors L/70
Масса артиллерийской установки с автономным бензиновым энергогенератором достигала 4800 кг. Максимальная дальность стрельбы по воздушным целям составляет 8400 м. Эффективная – до 4000 м. Темп стрельбы – 330 выстр./мин. Питание осуществляется из пополняемого магазина на 16 выстрелов. В вертикальной плоскости орудие может наводиться в диапазоне от -4º до +90º. Расчёт установки — 6 человек, непосредственно в боевой работе участвует 4 человека. Имеется возможность централизованной наводки зенитных установок с единого прибора управления зенитным огнём. Для этого использовались гидравлические приводы, а команды поступали по кабелю. Спереди и по бокам расчёт установки частично прикрыт бронёй, выдерживающей попадания лёгких осколков.
Для управления действиями артиллерийской батареи и выдачи точного целеуказания с 1985 года в Индии используются радиолокационные станции Flycatcher KL/MSS-6720. Эта РЛС орудийной наводки разработана голландской компанией Hollandse Signaal Apparaten BV и производилась по лицензии компанией Bharat Electronics Limited. Первоначально в Нидерландах было приобретено 12 радиолокаторов и ещё 248 построено в Индии.
Буксируемая радиолокационная станция управления зенитным огнём Flycatcher KL/MSS-6720
Станция способна обнаруживать воздушные цели на дистанции до 20 км. Скорость обновления информации происходит каждую секунду. Поисковый радар излучает электромагнитные волны длиной 1,5-3 см, радиолокатор с параболической антенной, предназначенный для сопровождения и точного определения координат, работает в диапазоне 0,75-1,3 см. Импульсная мощность 160 кВт. Расчёт – 2 человека.
В настоящее время ведётся поставка более эффективных радиолокаторов BEL Atulya, выпускаемых индийской корпорацией Bharat Electronics Limited.
Самоходная радиолокационная станция управления зенитным огнём BEL Atulya
Точные данные станции, установленной на грузовом шасси повышенной проходимости, не разглашаются. Известно лишь, что трёхкоординатный поисковый радар работает в Х-диапазоне, а радиолокационный дальномер-высотомер сопровождения работает в Ка-диапазоне. Также имеется пассивная оптоэлектронная система, совмещённая с лазерным дальномером. Эксперты в области радиолокации считают, что дальность станции обнаружения целей достигает 30 км.
Зенитной артиллерийской группе, состоящей из нескольких батарей, может придаваться мобильная РЛС Reporter, способная обнаруживать маловысотные цели на дистанции до 60 км.
Мобильные РЛС Reporter на параде
Помимо совершенствования средств управления зенитной батареи, модернизации подвергались сами артиллерийские установки. В конце 1990-х индийские пушки Bofors L/70 начали оснащать новыми прицельными приспособлениями, а также аппаратурой приёма целеуказания. Модернизационные работы осуществлялись компаниями Ordnance Factory Board и Bharat Electronics Limited.
Позже появился вариант, оснащённый тепловизионной камерой, что улучшило возможности по индивидуальному поиску цели и стрельбе в тёмное время суток. Такие 40-мм пушки вели огонь по пакистанским разведывательным БПЛА в мае 2025 года.
Относительно недавно компания L&T Defence выиграла тендер на модернизацию 240 буксируемых 40-мм установок. Помимо интегрированной системы управления огнём с оптоэлектронным прицелом, лазерным дальномером, тепловизионной камерой, компьютеризированным баллистическим вычислителем, современными средствами отображения и обмена информацией, модернизированная установка получила более точные и быстродействующие электрические приводы наведения. Управление модернизированным зенитным орудием осуществляется при помощи джойстика. Также установка может быть интегрирована со станцией постановки помех Zen Anti-Drone, предназначенной для подавления каналов управления и видеотрансляции беспилотных аппаратов.
В настоящее время в войсках и на складах в Индии имеется более 1000 зенитных пушек Bofors L/70, значительная часть которых нуждается в модернизации. С учётом нынешних реалий, при условии оснащения этих зенитных автоматов современными средствами наведения и управления, а также массового внедрения в боекомплект новых снарядов с контролируемым подрывом, казалось бы, безнадёжно устаревшие 40-мм зенитки могут быть очень полезны.
