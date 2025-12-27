Слышь? Кепку подними и рот закрой – простудишься. Тут Чукотка...

«История – не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, но только наказывает за незнание уроков.»

Исследователи-филологи О. И. Соколова и С. А. Станиславская, исследуя речевой портрет В. М. Пескова, оценивают творчество В. М. Пескова как образец журналистского мастерства, считая его носителем высокого типа речевой культуры. Свою оценку они основывают на отнесении журналиста к носителям полнофункционального типа речевой культуры, основанной на жизненном опыте и нравственных ценностях, и отмечают:



«Для его речи характерны как творческая индивидуальность, проявляющаяся в умелом использовании экспрессивно-выразительных средств, благодаря которому узнается «почерк» автора, так и своеобразие газетно-публицистического дискурса профессиональной журналистской речи: следование законам жанра, реализация основной функции публицистического стиля, соблюдение норм литературного языка».

Кандидат филологических наук М. А. Куроедова неотъемлемой речевой характеристикой выступлений Пескова называет поэтизацию жизненного пространства, которое включает природу и её живых обитателей.

Вот про широту… Ведь правда – Владивосток на той же параллели, что и Сочи, примерно 43-43,5 градусов северной широты. И даже Петропавловск-Камчатский, о котором, поднимая палец, говорят как об очень отдалённом северном городе – он южнее Ленинграда/Санкт-Петербурга, 53 градуса северной широты против 60 градусов ленинградских. А посёлок Провидения, так скажем, уже немного ближе к полюсу – 64,5 градусов (64 градусов 25 минут) всё той же северной широты. И ведь каждый градус широты — это 60 минут, то есть миль, которая, в среднем, составляет 1852 метра, всего градус это 111 километров.



И долгота с удалением от Ленинграда всё съезжает дальше и дальше от цивилизации, доходя до 173 градусов 13 минут… нет, не восточной, а уже западной долготы! То есть, уже после астрономической линии смены даты, если бы не Постановление ещё Совнаркома об установлении часового пояса UTC+12 часов, по недоразумению (ну конечно же нет, это было разумное и правильное решение) объединив Камчатку (153 градуса восточной долготы Петропавловска-Камчатского) и Чукотку (173 градуса западной долготы Провидения). Как известно, в целом принято один часовой пояс считать 15 градусов долготы, по 7,5 градусов западнее-восточнее от срединной линии, а началом, нулевым меридианом, считать Гринвичский. Ведь тут всё просто – 360 градусов окружности Земли делится на 24 часа, вот и получается 15 градусов/час.

