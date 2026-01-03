Чукотский флот. Анатомия убийства

Привет, как жизнь?

-Нормально, скриплю вот …

-Перьями скрипишь, надеюсь? А то прочитал твои басни, ну ты заворачиваешь… Ведь брешешь, наверное! Ну не могут люди там жить и так жить, давно бы разбежались!

— Да уж дудки, туда если попал — обратно дороги нет…

— Что, часовые стоят и колючкой выезд затянут?

-Всё смеешься… Север, Чукотка — затягивают… Да и знаешь же, какой драйв-то, по-нынешнему говоря! Чем мы хвалились, вспомнил? «Вот попробуй-ка так — слабо»? Вот на этом пионерском задоре вся жизнь на северАх-то и держалась…

-Это правда… Ну, по тараньке?

-Пожужжим…

Очень важное предисловие…

8 декабря 1991 г. президентами Российской Федерации, Белоруссии и Украины в Минске объявлено о прекращении существования СССР и создании Содружества Независимых Государств. В результате распада Союза ССР в течение 1991–1993 гг. было утрачено до 40 процентов сухопутных, морских, авиационных сил и средств с инженерно-техническими сооружениями и оборудованием, жилищным и казарменным фондом в местах их дислокации, в том числе все пункты пропуска на путях международного сообщения западного направления. В этой связи значительная часть государственной границы Российской Федерации осталась неприкрытой в войсковом отношении.



Так выглядела территория 110 ПОГО в начале 1990 условным летом



110 ПОГО зимой, уже никого нет...

Это всё же Чукотка, братцы…

Ураган



Стоянка-зимовка катеров дивизиона 1991/1992 год на новом месте у пирса Гидробазы

Настоящим доношу, что в ночь с 22 на 23 декабря в результате стихийного бедствия — ветра до 40 и более метров в секунду, повлёкшего за собой взламывание льда в бухте Комсомольской и образовавшего волну до 2–3 м, произошло смещение и разворот плавпирса дивизиона. Катера в результате навала на пирс и друг на друга, а также из-за сильного волнения в результате ударов о грунт получили следующие повреждения:

— ПСКА 273, командир катера мичман Терещенко — разбиты пограничные огни, в румпельном отделении выше ватерлинии продавлен борт 5×10 см;

— ПСКА 279, командир катера мичман Мамонтов — разбиты клотиковые огни, помят фальшборт с 5 по 11 шпангоут правого борта, разбит иллюминатор в кубрике личного состава, в каюте командира иллюминатор деформирован, сорван резиновый привальный брус с 3 по 18 шп., помят корпус с 5 по 11 шп.;

— ПСКА 281 (бортовой номер 695), командир катера мичман Беляевсков — две трещины в днище в ДП (диаметральной плоскости) с 16 по 18 шп. длиной 25 см шириной 0,2-0,5 см, помят фальшборт 6-15 шп. левого борта и 21-40 шп. правого борта, разбиты клотиковые огни, сбита вентиляционная шахта в моторное отделение на верхней палубе.



Материальная часть катеров, а также силовая установка, рулевая насадка и валолиния исправны, после урагана проверены в действии. Совместно с представителями СРМ порта указанные повреждения могут быть устранены до начала навигации в СРМ порта и силами личного состава.



Личный состав не пострадал, травм не допущено.



…. Сложная предаварийная ситуация на стоянке дивизиона возникла в результате непредсказуемого развития метеорологических условий, отсутствия необходимых условий базирования и обеспечения.

Для исключения в дальнейшем аналогичных ситуаций необходимо добиться размещения пункта базирования дивизиона в п. Провидения, выделения для этого материальных и денежных средств, придания приоритета в обеспечении дивизиона всеми видами довольствия, учитывая особые условия Чукотки, а также скорейшее внесение изменений в штаты дивизиона для обеспечения его развёртывания в п. Провидения.



Наша надежда и отрада — авиация 7 ОАЭ (не путать с Объединёнными Арабскими Эмиратами! Ну хоть немного-то можно) на аэродроме Провидения

Борьба за живучесть

надводный

подводным

МТО чукотского флота



Камчатка и Чукотка в одном флаконе. Вот оттуда и туда всё МТО и доставлялось...

Ты — командир. Тебе даны и власть, и право посылать людей на смерть. Заруби себе на носу: боец должен быть сытым, одетым и обутым. Нету, не хватает? Сними с себя, последнее отдай, но солдат не должен быть голодным и раздетым/разутым! Тогда солдат понимает, что он Родине нужен, командир его ценит, и в бой он с тобой пойдёт спокойно. И победит. Нет чего-то — бейся с командованием, тылом, не бойся испортить отношения, ведь за тобой стоят люди, которые поставлены страной в полную от тебя зависимость, и никто их не обогреет и не защитит, если командир заботится только о себе. На войне, да и в военном деле солдат — главная ценность. Заботься и береги его. И вот тогда у тебя будет моральное право требовать от него всего того, что в уставах написано. Иначе — проиграешь!



Вот часовой. На Чукотке. Он обязан. И служил

«Анализ служебно-боевой деятельности дивизиона за I полугодие 1992 года»



III. Материально-техническое обеспечение

Не получено обмундирование матросами призыва осень 1990 года:

Матрос Подгорнов, м-с Акимов, м-с Гончар, м-с Стовпец, м-с Макаров, м-с Кулмаков, м-с Родионов (всего 7 человек) — всем перечисленным обмундирование в 1991 и 1992 годах не выдавалось.

10 человек из призыва осень 1991 года (из в/ч 2333, учебный центр МЧ ПВ в г. Анапе) — тёплые тельняшки не получали в Анапе.

Мичманы и офицеры получали обмундирование в июне 1991 года. Не обмундирован полностью призванный в июне 1992 года старшина 2 статьи сверхсрочной службы Старостин (командир баржи в Анадыре).

Обеспечение по ШТО (шкиперско-техническому обеспечению), СМВ (малоценных вещей) — 10–5% от нормы по приказу.

Пошивочных ателье в Провидении и Анадыре нет.

Пополнение. Катера и… люди



Пункт базирования дивизиона в порту Провидения на стоянке Гидрографического предприятия. Так начинался дивизион на новом месте

Несколько слов о тактике



Вот это и есть ТВД локального масштаба. Именно здесь и должен был нести службу дивизион. И начал этот участок осваивать



Супостат. И хоть это — «голоса», а по мне так и ничего, похожи...



ПТН на Истихеде



Карта несения службы катерами и ПОГЗ 110 ПОГО на Провиденском направлении и б. Ткачен

Пункт базирования в Провидении



Новое место базирования дивизиона ПСКА совместно с гидробазой, п. Провидения

Получение катеров



Выход катеров на отработку задач службы

Чёрный день

Служба пограничная, служба необычная. Радиация

Итоги служебно-боевой деятельности и в/дисциплин дивизиона ПСКА за 1991 год



В 1991 году продолжалось пополнение до штата корабельного состава дивизиона. В марте от госпромышленности принят ПСКА пр. 1496 — 1 шт., и в июле ПСКА пр. Т-4М — 1 шт. В период июнь–июль совершил переход ПСКА-403 из п. Советская Гавань в п. Провидения, в июле–августе-сентябре к месту постоянной дислокации прибыл ПСКА пр. Т-4м. Неукомплектованность корабельного состава составляет 1 ед. пр. 1496.



[i]Закончено в мае с. г. формирование управления, укомплектованность составляет 100%.



Согласно распоряжению округа, прибывшие ПСКА пр. 1496 после двухнедельной подготовки приготовлены к несению службы на участке, с 10.08 по 20.11 находились в компании. За 100 суток нахождения в строю использовались в службе по охране границы ПСКА-402 — 14 суток, ПСКА-403 — 15 суток (Кн 402 = 0,14, Кн 403 = 0,15). График несения службы катерами не выполнен ввиду постоянных переносов сроков выхода катеров в море командованием отряда…



Вот это светлое пятно на фото - и есть то, что осталось и от 110 ПОГО, и от 7 ОАЭ, и дивизиона тоже...