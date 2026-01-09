Супостат. Для забывчивых

Супостат



Командир корабля. Кадры решают всё. Кадры решили — и всё…

«Команде на корабле — форма номер 3, первый срок!»

Сейчас как рванет! Как было то, чего никогда не было…

ЧФ — Чукотский

Чукотский флот. Начало.

Чукотский флот. Анатомия убийства. Предыдущие статьи этого цикла:Командир корабля. Кадры решают всё. Кадры решили — и всё…«Команде на корабле — форма номер 3, первый срок!»Сейчас как рванет! Как было то, чего никогда не было…ЧФ — Чукотский флот Чукотский флот. Начало.Чукотский флот. Анатомия убийства.

Ремарка об ошибках:



Мы много всего читаем в разных источниках, да не всегда авторы могут/умеют/хотят соблюсти чистоту жанра, так сказать. И ещё больше — когда допускаются явные или неявные, вольные или нет ошибки/описки/опечатки. А так как ВО читают люди с разным уровнем занудности, то и пища для этого занудства имеется постоянно в наше время. Идеального источника нет и быть не может, сам неоднократно натыкался на разные благоглупости в трудах уважаемых людей…



Итак: в моих рассказах о пограничной службе, касающейся кораблей 1 дивизии МЧПВ, часто даны шифры проектов кораблей. Иногда они даны с некоторыми опечатками и даже с нечаянными ошибками. Это в основном касается проекта 1124, который у меня часто обозначен как 1124П, и пр. 1135.1, который иногда, «на автомате» также несёт индекс «П». Расставим точки над «i». На вооружении дивизии проект 1124 был в чисто флотской комплектации с пограничными дополнениями, т. е. имели и ЗРК, и ТА, и ГАС. Эти корабли имели внутризаводской индекс «П», который ставился в документации перед номером проекта. Проект же 1135.1 так и должен писаться, без допиндексов и через точку, которая при наборе с клавиатуры иногда не пробивается. Вот так на сегодня выглядит официальное обозначение проектов кораблей дивизии. И да будет так, а очень беспокоящимся за чистоту написания — приношу свои извинения за доставленные неудобства, повлёкшие их нежданное нервное возбуждение и желание всё делать правильно. Будут ошибки — пишите, не ошибаются те, кто ничего не делает. Я же обещаю нечаянные ошибки корректировать по мере возможности.

Супостат американский

Критерии объявления залива историческим достаточно простые:



— Длительное осуществление власти государства над заливом.

— Географическое положение и конфигурация залива, которые могут обосновывать особый правовой статус.

— Экономическое и оборонное значение для государства.

— Международное признание или молчаливое согласие других государств с претензией на суверенитет.

Японский супостат



Японский серийный траулер-нарушитель

Шикотан, Шикотан —

Сопочка с буграми

Провались ты Шикотан

С длинными рублями…



Не хочу на материк

Я к культуре не привык

Я буду драться и кусаться

Я буду лаять, как барбос

Я буду с вилами бросаться

На железный паровоз



Здесь на острове родном

Нам не нужен гастроном

Нам была бы лишь продсправка

Мы на каше проживём



Гром гремит, земля дрожит

Народ на сопочку бежит

Выходят в море корабли

Прощайте длинные рубли!..



Японский морозильный траулер «Эйхо Мару»

Первая стрельба по нарушителю экономзоны СССР на Тихом океане

Корейский супостат



Руководство лова



Руководители лова КНДР. 1986 г. Охотское море. В центре — командир осмотровой группы



Вот так доставляли осмотровую группу на свои траулеры корейцы. Очутиться в море перспектива была вполне...

Неожиданные супостаты… наши



Джентельменский набор снаряжения любителей острых ощущений и мест массового шпионского туризма южного побережья Магадана