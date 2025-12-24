О морской блокаде Украины: выбор между сложным и невозможным
Изображение Globallookpress
Итак, в материале «О морской блокаде Украины: морской и воздушный десант или форсирование Днепра?» мы рассмотрели возможность лишения Украины выхода к морю для исключения возможности совершения вооружёнными силами Украины (ВСУ) и Главным управлением разведки Украины (ГУР) террористических атак в отношении российских военных и гражданских судов с помощью безэкипажных катеров (БЭК).
Как мы говорили в предыдущем материале, в настоящее время высадка морского и воздушного десанта для захвата побережья Украины обречена на провал, а попытка её осуществления приведёт к чудовищным потерям ВС РФ. У ВС РФ отсутствуют и в обозримой перспективе не предвидится появление сил и средств, способных эффективно обеспечить проведение такой операции – даже для США это стало бы серьёзным вызовом.
Попытка форсирования Днепра в нижнем течении для создания и последующего расширения плацдарма на правом берегу также несёт в себе высокие риски и, скорее всего, обречена на провал при высочайших сопутствующих потерях.
Для обеспечения возможности форсирования Днепра и последующего развития успеха необходимо полностью сломить сопротивление ВСУ на территории левобережной Украины, но обеспечить это в относительно короткие сроки можно только путём разрушения основных транспортных сооружений через Днепр, обеспечивающих снабжение ВСУ.
Также значительное снижение производственных, логистических и мобилизационных возможностей противника может быть обеспечено уничтожением электроподстанций 750 кВ, что приведёт к необходимости остановки украинских АЭС и обесточиванию большей части территории Украины. Более того, при таком развитии событий можно ожидать не только развала обороны ВСУ на территории левобережной Украины, но и возникновения системных проблем у Украины как государства в целом.
Как справедливо отметили в комментариях, рассмотренные варианты не являются морской блокадой в прямом смысле этого слова, но, тем не менее, это способы решения той проблемы, которая у нас имеется, к сожалению, на текущий момент полный захват украинского побережья входит скорее в категорию «невозможное».
С момента публикации предыдущего материала были совершены новые атаки – нанесён удар по военно-морской базе в Новороссийске, был атакован очередной танкер, только теперь уже в Средиземном море. Это подтверждает ранее озвученные предположения о том, что ВСУ запускают БЭК с гражданских судов, хотя существует вероятность и того, что это было сделано и с территории какой-либо из стран НАТО.
Справедливо и то, о чём мы неоднократно говорили ранее: удары БЭК-камикадзе могут быть нанесены ВСУ и ГУР Украины в любой точке мира, где есть покрытие Starlink или OneWeb. Одна радость, что до Северного флота Starlink вроде как пока не дотягивается (но это не точно), а то «завалили» бы нам ТАРКР «Адмирал Нахимов» прямо на испытаниях, то-то была бы оплеуха...
Предполагаемая зона покрытия спутников Starlink
А вот Тихоокеанскому флоту ВМФ России уже надо быть настороже, не говоря уже о Балтийском флоте ВМФ России, ведь атака БЭК на наши корабли на Балтике – это, скорее всего, лишь вопрос времени.
Кстати, уже после сдачи статьи, но за пару дней до публикации предыдущего материала, появились видео ударов по украинскому мосту в Затоке Одесской области, в результате мост хоть и не разрушен, но движение грузовых автомобилей по нему приостановлено, что подтверждает изложенный в предыдущем материале тезис о том, что мосты даже не обязательно уничтожать, достаточно поддерживать их в непригодном для эксплуатации состоянии, периодически «взбадривая» противника.
Впрочем, вернёмся к морской блокаде Украины – сегодня мы поговорим уже не о захвате прибрежной полосы, а именно о блокаде, и эту задачу можно разбить на две составляющие – «классическая» блокада в части запрета прохода крупных «экипажных» судов и блокада в части исключения выхода БЭК в открытое море.
Сегодня мы поговорим о «классической» морской блокаде, и для того, чтобы её реализовать, у России есть все возможности, но, судя по всему, нет желания. А может, это помешает бизнесу «уважаемых» людей?
Разумеется, во всех сценариях БЭК нам из уравнения не исключить, то есть если ранее мы могли просто останавливать / досматривать / захватывать / уничтожать суда, следующие в украинские порты и из них силами надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России, то теперь наши корабли сами, скорее всего, станут целью для БЭК-камикадзе противника.
Да, защищённость надводных кораблей, в том числе и гражданских, от атак БЭК-камикадзе можно значительно повысить, например, мы ранее говорили об этом в материале Черноморскому флоту ВМФ РФ нужна «Кольчуга»: или защита на кораблях, или корабли на дне (кстати, ничего подобного пока на наших судах не делается – терпим), но, это сработает только в том случае, если даже защищённые корабли не будут лезть в «осиное гнездо», где их смогут одновременно атаковать десятки БЭК противника.
В сочетании модифицированные противоторпедные сети, водомёты, огневые пулемётные точки с тепловизорами и FPV-дроны могут значительно повысить выживаемость больших надводных кораблей
Как можно минимизировать необходимость участия в морской блокаде крупных надводных кораблей, которые сами могут стать целью для БЭК-камикадзе?
Минирование акватории и вертолётный десант
Разумеется, первое, что можно предложить, — это минирование акватории, о чём мы говорили уже неоднократно, тем более что ВСУ и без нас работали в этом направлении, так что, если рассуждать цинично, любые последствия можно «спихнуть» на них. Скрытое минирование могут осуществлять ДЭПЛ проекта 636 из состава ЧФ ВМФ РФ — надо же им чем-то заниматься, пока их все у пирсов не разобрали на запчасти.
Опасаться в данной ситуации необходимо только украинских/британских АНПА (автономных необитаемых подводных аппаратов), а также того, что украинское побережье уже утыкано умными морскими минами производства стран НАТО, предназначенными для работы исключительно по подводным лодкам.
Также доставку морских мин могут осуществлять наши БЭК – когда-то они у нас ведь появятся в «товарных» количествах? Для постановки мин чего-то особенного не требуется.
Возможно, что может это делать и авиация, но здесь есть риски потерь от украинской авиации или зенитных ракетных комплексов (ЗРК) – это если подойти к побережью Украины слишком близко, также существуют риски применения доработанных ракет «воздух-воздух» или зенитных управляемых ракет (ЗУР) с БЭК противника.
Тем не менее морские мины — это вполне реально. Конечно, ВСУ будут осуществлять разминирование с помощью АНПА, но всё это время и ресурсы. Кроме того, пара-тройка крупных транспортов противника, подорвавшихся на минах (или торпедированных), и количество желающих шляться в украинские порты резко сократится.
Минирование прибрежных вод может сочетаться с захватом судов с помощью вертолётных десантов, правда, здесь имеются серьёзные риски уничтожения вертолётов с десантом авиацией противника, ЗРК или зенитными средствами с БЭК. Да и на гражданских кораблях страны НАТО, в отличие от нас, не постесняются посадить бойцов частных военных компаний (ЧВК) с переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК), противотанковыми ракетными комплексами (ПТР) и пулемётами.
Если от авиации противника можно организовать истребительное прикрытие, от ЗРК просто держаться подальше, вынуждая суда, идущие на Украину, держаться подальше от берега путём постановки минных заграждений, о чём мы говорили выше, то защитить вертолёты от БЭК, ПЗРК и ПТРК будет значительно сложнее. Проще уничтожить. Да и нагляднее.
Так что более радикальный и эффективный вариант, сторонником которого является автор, – это уничтожение самих украинских портов. Всех.
Уничтожение портовой инфраструктуры и кораблей в порту
Нет портов – нет возможности нормальной разгрузки/погрузки судов, а то и вовсе возможности причалить к берегу.
Сделать это можно двумя способами, первый – это использование судов-брандеров, замаскированных под гражданские суда, с несколькими тысячами тонн взрывчатки.
Их детонация в порту или вблизи него превратит сам порт, прибрежную инфраструктуру и пришвартованные корабли в груду обломков – о такой возможности мы говорили ещё в августе 2022 года в материале «Операция «Балтийский балет», причём применительно к военно-морским базам (ВМБ) Польши, безнаказанно поставляющей на Украину оружие. Очень эффектно и демонстративно – переговорный фон сразу улучшится, можно сразу начинать торговаться за всю левобережную Украину.
Последствия взрыва парохода в порту Галифакса. Груз парохода составляли 2300 тонн мокрой и сухой пикриновой кислоты, 500 тонн тротила, 10 тонн пироксилина и 35 тонн бензола в бочках. Взрывом и последовавшими за ним пожарами было полностью уничтожено 1630 домов, ещё 12 000 существенно повреждено
Сейчас это сделать сложнее, чем пару лет назад, но всё ещё вполне реально, например, загрузив такой корабль взрывчаткой где-нибудь в третьей стране, проведя его в Чёрное море по подложным документам и загнав в какой-либо из портов Украины под видом одного из судов с грузом.
Ещё один вариант уничтожения портовой инфраструктуры и кораблей в портах – это массированное применение БПЛА-камикадзе, о чём в августе 2023 года говорили в материале «БПЛА-шторм» над военно-морскими базами.
Массированное применение нескольких сотен БПЛА-камикадзе с осколочно-фугасными, кумулятивными и зажигательными боевыми частями, скорее всего, приведёт к уничтожению большей части кораблей в портах, а также значительной части портовой инфраструктуры. То, что не удастся поразить БПЛА-камикадзе, можно добить ударами «Кинжалов» и «Калибров».
Если такое натворила одна единственная «Герань», то что произойдёт, если их будут сотни?
Учитывая то, что порты расположены на побережье (капитан очевидность подтверждает), возможность прикрытия их авиацией у противника будет минимальной, а это значит, что большинство БПЛА-камикадзе и крылатых ракет доберутся до своих целей.
В идеале оба способа лучше сочетать, чтобы наверняка.
Выводы
Вариант блокады Украины с моря, по крайней мере в части остановки судоходства в Украину и из неё, можно признать вполне реалистичным, хотя и достаточно сложным в реализации, но, разумеется, блокада с моря потребует от нас максимально жёстких мер как по отношению к Украине, так и к её союзникам – здесь «воскресные перемирия» не прокатят.
Для организации блокады Украины с моря необходимо обеспечить:
1. Уничтожение всех морских портов, а также портов, расположенных на Дунае и на Днепре, способных принимать мало-мальски крупные суда.
2. Уничтожение любых судов, следующих к побережью Украины или от него, например, путём постановки минных заграждений или прямых атак торпедным вооружением ДЭПЛ проекта 636 из состава ЧФ ВМФ России, а также с помощью БЭК-камикадзе или БПЛА-камикадзе.
3. Досмотр любых подозрительных судов в Чёрном море силами ЧФ ВМФ России, без оглядки на мифические нормы международного права, исходя только из национальных интересов России, а при необходимости захват или уничтожение указанных судов – если кого-то мучают сомнения относительно совершаемого в контексте упомянутого «международного права» или «общечеловеческих ценностей», то им стоит внимательно посмотреть на то, как действуют такие оплоты демократии, как США и Израиль.
Если же прибегать к жёстким и решительным мерам мы не планируем, то о морской блокаде Украины не стоит и говорить.
Но рассмотренные выше меры проблемы БЭК-камикадзе не решают, и в дальнейшем мы вернёмся к рассмотрению морской блокады Украины уже в части противодействия БЭК.
