О причинах, по которым эскадренный броненосец «Ретвизан» не строился серийно для Российского императорского флота

Честь имею уведомить Ваше превосходительство, что г. Лагань, главный строитель и управляющий Тулонскими верфями общества «Форж э Шантье», предполагает приехать в Санкт-Петербург 11 мая для представления в Технический комитет составленных им проектов броненосца в 12 700 т и крейсера в 6 000 т водоизмещения по предложенным Морским министерством программам.

Ошибка американского кораблестроителя

Самый предмет заключенного контракта на постройку броненосца не удовлетворяет заданиям Морского технического комитета и относится, как это видно из контракта, даже не к броненосцу в 12 400 тонн водоизмещения, который предлагался самим г. Крамп в письме его на имя управляющего Морским министерством от 29 марта, а к совершенно неизвестному комитету судну в 11 966 т.

О проблеме современной методологии сравнения броненосцев французского и американского проектов

Ключевая проблема проекта «Ретвизана»

А может, следовало просто верить?

Выводы