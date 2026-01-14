Спутниковые снимки ЗРС С-300П в дальнем зарубежье

Спутниковые снимки ЗРС С-300ПМУ в Болгарии



Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПМУ в 12 км западней Софии. Снимок сделан в августе 2025 года

Спутниковые снимки греческих ЗРС С-300ПМУ-1



Спутниковый снимок Googlе Еarth: элементы ЗРС С-300ПМУ-1 на аэродроме Тимбаки. Снимок сделан в ноябре 2002 года



Спутниковый снимок Googlе Еarth: пустая огневая позиция ЗРС С-300ПМУ-1 в 3 км восточней аэродрома Казантзакис. Снимок сделан в феврале 2025 года



Спутниковый снимок Googlе Еarth: элементы ЗРС С-300ПМУ-1 на аэродроме Казантзакис. Снимок сделан в феврале 2025 года

Спутниковые снимки ЗРС С-300ПМУ-2 в Иране



Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПМУ-2 в районе Khavar Shahr. Снимок сделан в мае 2017 года



Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПМУ-2 на юго-востоке Тегерана. Снимок сделан в октябре 2016 года



Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПМУ-2 Снимок сделан в сентябре 2021 года

Спутниковые снимки ЗРС С-300ПМУ/ПМУ-1/ПМУ-2 в КНР



Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПМУ на северо-восточной окраине Пекина. Снимок сделан в апреле 2016 года



Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПМУ-1 на южной окраине Пекина. Снимок сделан в июле 2015 года



Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПМУ-1 на северо-западной окраине Шанхая. Снимок сделан в марте 2025 года



Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПМУ-2 в 15 км западней города Далянь. Снимок сделан в марте 2022 года



Спутниковый снимок Googlе Еarth: РЛС 19Ж6 и 64Н6 на востоке Шанхая. Снимок сделан в мае 2024 года



Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПМУ-2 на берегу Формозского пролива в 16 км восточней Чжэнчжоу. Снимок сделан в июле 2025 года



Спутниковый снимок Googlе Еarth: элементы ЗРС С-300П на базе хранения расположенной в северо-западном пригороде Пекина. Снимок сделан в мае 2023 года

Спутниковые снимки ЗРС С-300ПМ2 в Сирии



Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПМ2 в 20 км к северо-западу от города Масьяф. Снимок сделан в апреле 2022 года



Спутниковый снимок Googlе Еarth: ещё одна позиция ЗРС С-300ПМ2 к северо-западу от города Масьяф. Снимок сделан в апреле 2022 года



Спутниковый снимок Googlе Еarth: РЛС 19Ж6 неподалёку от стартовой позиции С-300ПМ2. Снимок сделан в апреле 2022 года

Спутниковые снимки ЗРС С-300ПМУ в Словакии



Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПМУ в 7 км к западу от города Нитра. Снимок сделан в сентябре 2019 года



Спутниковый снимок Googlе Еarth: бывшая позиция ЗРС С-300ПМУ в 7 км к западу от города Нитра. Снимок сделан в марте 2025 года

Спутниковые снимки элементов ЗРС С-300П в странах НАТО



Спутниковый снимок Googlе Еarth: РЛС подсвета и наведения 30Н6 на британском полигоне Спейддам. Снимок сделан в апреле 2025 года



Спутниковый снимок Googlе Еarth: макет СПУ из состава ЗРС С-300ПС на британском полигоне Спейддам. Снимок сделан в июне 2018 года



Спутниковый снимок Googlе Еarth: элементы ЗРС С-300ПС на полигоне Тонопа. Снимок сделан в декабре 2006 года



Спутниковый снимок Googlе Еarth: самоходные пусковые установки из состава ЗРС С-300ПС на полигоне Тонопа. Снимок сделан в декабре 2022 года



Спутниковый снимок Googlе Еarth: самоходная пусковая установк из состава ЗРС С-300ПС и другая военная техника на полигоне Эглин. Снимок сделан в марте 2013 года



Спутниковый снимок Googlе Еarth: РЛС П-37 на полигоне Эглин. Снимок сделан в марте 2013 года