Спутниковые снимки ЗРС С-300П в дальнем зарубежье
В годы «холодной войны» Советский Союз активно экспортировал зенитные ракетные комплексы первого поколения. Объектовые ЗРК С-75 и С-125 в значительных количествах поставлялись восточноевропейским союзникам по Организации Варшавского договора. Такие комплексы получали в кредит абсолютно неплатёжеспособные африканские и азиатские страны «третьего мира», заявившие о «социалистическом пути развития», ряд ближневосточных государств, перманентно враждовавших с Израилем, но также ЗРК советского производства приобретали экономически вполне благополучные «неприсоединившиеся страны», такие как Индия и Финляндия.
После того как в середине 1980-х ряд близких союзников СССР получил дальнобойные ЗРК С-200ВЭ, в странах ОВД планировалось заменить одноканальные ЗРК С-75М3 с жидкостными ЗУР новыми многоканальными системами С-300ПМУ (экспортная модификация ЗРС С-300ПС), на которых твердотопливные ракеты в течение гарантийного срока эксплуатации хранились в герметичных транспортно-пусковых контейнерах.
Во второй половине 1980-х началась подготовка к передаче ЗРС С-300ПМУ странам Варшавского договора: Болгарии, Венгрии, ГДР, Польше и Чехословакии. На обучение в СССР из этих государств были отправлены расчёты и организованы поставки и развёртывание трёхкоординатных радиолокационных станций 19Ж6 (СТ-68У), которые должны были обеспечить своевременное обнаружение воздушных целей и выдачу целеуказания дивизионам С-300ПМУ.
Так, элементы новых ЗРС и приданные им радиолокаторы до падения Берлинской стены были доставлены в ГДР, но при выводе советских войск эту технику удалось вывезти обратно. Одну РЛС 19Ж6 получила Польша, и эта станция служила около 30 лет. По одному дивизиону С-300ПМУ с обзорными радиолокаторами до ликвидации ОВД поставили на вооружение Болгария и Чехословакия.
После окончания «холодной войны» спрос на дальнобойные объектовые системы ПВО в мире стал намного меньше, чем в 1960-1980-е годы. К тому же наша страна, испытавшая в 1990-2000-е годы экономические трудности, не была готова предоставлять дорогостоящие противовоздушные системы заказчикам, неспособным рассчитаться живыми деньгами. В связи с чем покупателей ЗРС семейства С-300П было немного. В рамках заключённых контрактов Россия передала Китаю ЗРС С-300ПМУ/ПМУ-1/ПМУ-2. Греция купила два дивизиона С-300ПМУ-1. После долгих препирательств Иран получил четыре дивизионных комплекта С-300ПМУ-2.
Кроме того, некоторые элементы С-300ПТ/ПС в результате мутных сделок оказались на полигонах в Великобритании и США, где они были досконально изучены, а приданные радиолокационные средства до сих пор применяются в ходе учений военно-воздушных сил стран НАТО и Израиля для отработки постановки помех.
Спутниковые снимки ЗРС С-300ПМУ в Болгарии
Болгария получила одну зенитную систему С-300ПМУ и одну трёхкоординатную РЛС дежурного режима 19Ж6 во второй половине 1989 года — незадолго до падения «Восточного блока». После окончания «холодной войны» единственный дивизион С-300ПМУ являлся самым ценным активом наземной составляющей болгарской ПВО, и он регулярно использовался натовской и израильской авиацией, базировавшейся на авиабазе «Граф Игнатьево», для отработки приёмов борьбы с ЗРС семейства С-300П.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПМУ в 12 км западней Софии. Снимок сделан в августе 2025 года
Позиция единственного болгарского дивизиона С-300ПМУ с РЛС 19Ж6 находится в 12 км западнее Софии рядом с населённым пунктом Аврамица. В настоящее время болгарская «трёхсотка», а также приданный ей радиолокатор находятся в конце жизненного цикла, и их вывод из эксплуатации — вопрос ближайшего времени.
Спутниковые снимки греческих ЗРС С-300ПМУ-1
Во второй половине 1990-х стало известно, что Кипр заказал в России современные на тот момент ЗРС С-300ПМУ-1. Фактическим покупателем полкового комплекта являлась Греция, и после острой реакции со стороны Турции две зенитных системы были доставлены на греческий остров Крит, где в 2013 году во время учений Lefkos Aetos 2013 проводились тренировочные стрельбы.
Первоначально основные элементы ЗРС С-300ПМУ-1 разместили на заброшенном аэродроме «Тимбаки» в южной части острова.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: элементы ЗРС С-300ПМУ-1 на аэродроме Тимбаки. Снимок сделан в ноябре 2002 года
В прошлом греческие ЗРС С-300ПМУ-1 на острове Крит были неоднократно задействованы в военных учениях, в ходе которых авиация НАТО и Израиля училась бороться с современными системами ПВО российского производства.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: пустая огневая позиция ЗРС С-300ПМУ-1 в 3 км восточней аэродрома Казантзакис. Снимок сделан в феврале 2025 года
Огневые позиции для зенитных систем российского производства оборудовали в 3 км восточней аэродрома Казантзакис, но развёртывание осуществляется изредка, только в ходе крупных учений.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: элементы ЗРС С-300ПМУ-1 на аэродроме Казантзакис. Снимок сделан в феврале 2025 года
В 2015 году между российскими и греческими представителями велось обсуждение условий выделения российской стороной долговременного кредита на закупку новых ЗУР и запасных частей для имеющихся зенитных систем, но переговоры закончились безрезультатно.
В настоящее время ЗРС С-300ПМУ-1 на острове Крит хранятся в окрестностях аэродрома Казантзакис и постоянного боевого дежурства не несут. С учётом того, что «трёхсотки» сейчас являются для Афин «чемоданом без ручки», и для поддержания в работоспособном состоянии двух систем требуются значительные капиталовложения. Греция, будучи членом НАТО, заинтересована обменять устаревающие российские зенитные ракетные системы на новые американские Patriot.
Спутниковые снимки ЗРС С-300ПМУ-2 в Иране
В начале 21 века между Москвой и Тегераном велись переговоры относительно поставки ЗРС С-300ПМУ-1, и в конце декабря 2007 года министр обороны ИРИ Мостафа Мохаммад Наджар обнародовал информацию о заключении контракта с «Рособоронэкспортом» на сумму $800 млн. После этого на руководство России началось сильнейшее давление со стороны США и Израиля, и в 2010 году, вскоре после принятия в Совете безопасности ООН резолюции, предусматривающей введение санкций против Ирана, наша страна аннулировала сделку.
В ответ в апреле 2011 года Иран подал в Суд ОБСЕ по примирению и арбитражу иск к «Рособоронэкспорту». В ходе предварительных слушаний иранские представители заявили, что поставка российских зенитных систем не должна подпадать под резолюцию Совета безопасности ООН, поскольку контракт был подписан до введения санкций против ИРИ. В данном случае иранцы были абсолютно в своём праве, и поставка оборонительных зенитных систем не угрожала безопасности других стран. Попав в довольно сложное положение, российское правительство предложило взамен С-300ПМУ-1 мобильные ЗРК малой дальности «Тор-М1Э», что в свою очередь было отвергнуто Ираном. В сентябре 2011 года стало известно, что Россия вернула $166,8 млн, полученные в качестве предоплаты.
В апреле 2015 года Владимир Путин отменил запрет на поставки ЗРС С-300П в Иран. Однако практической реализации контракта мешало, что к тому моменту производство зенитных систем семейства С-300П в России было свёрнуто и на имеющихся производственных мощностях строили С-400. Ирану была предложена войсковая система на гусеничной базе С-300ВМ «Антей-2500» (экспортный вариант С-300В).
Однако данное предложение не встретило понимания, так как ЗРС С-300ВМ во многом ориентирована на отражение ударов баллистических ракет малой дальности, и её возможности по несению длительного боевого дежурства и огневая производительность хуже, чем у объектовых зенитных систем семейства С-300П. Тем не менее сторонам удалось договориться, и судебный иск против России был отозван. При этом количество зенитных дивизионов, поставляемых в Иран, уменьшилось до четырёх, а стоимость контракта несколько возросла.
Как следует из информации, обнародованной в СМИ, Ирану предложили более продвинутую по сравнению с первоначальным вариантом модификацию С-300ПМУ-2. Впрочем, непонятно, откуда взялись эти системы, пришлось ли заново налаживать их производство, или это доработанные до экспортного варианта ЗРС С-300ПМ, взятые из наличия ВКС РФ.
Доставка четырёх дивизионов С-300ПМУ-2 в ИРИ осуществлялась несколькими партиями в течение 2016 года. На первом этапе все иранские «трёхсотки» базировались недалеко от столицы.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПМУ-2 в районе Khavar Shahr. Снимок сделан в мае 2017 года
Судя по спутниковым снимкам, постановка первого дивизиона С-300ПМУ-2 на боевое дежурство произошла в июле 2016 года. Он был развернут на бывшей позиции ЗРК MIM-23 HAWK в районе Khavar Shahr в непосредственной близости от КП ПВО столичного региона.
Ещё один дивизион с августа 2016 года в течение нескольких лет нёс боевое дежурство на площадке, спешно оборудованной на юго-востоке Тегерана, но впоследствии он сменил дислокацию.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПМУ-2 на юго-востоке Тегерана. Снимок сделан в октябре 2016 года
Ещё одна позиция С-300ПМУ-2 имелась в южном пригороде Тегерана, где ранее также размещался ЗРК MIM-23 HAWK.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПМУ-2 Снимок сделан в сентябре 2021 года
В марте 2017 года в ходе учений Damavand производились пуски зенитных ракет, на основании чего можно судить, что расчёты иранских ЗРС С-300ПМУ-2 хотя бы минимально освоили новую технику.
По состоянию на сегодняшний день нет никакой информации о том, каких успехов удалось добиться иранским «трёхсоткам» в июне 2025 года в ходе отражения ударов израильской авиации. Также неизвестно, в каком состоянии эти системы находятся сейчас.
Спутниковые снимки ЗРС С-300ПМУ/ПМУ-1/ПМУ-2 в КНР
В дальнем зарубежье наибольшее количество С-300П различных модификаций имеется в Китае. Первая партия из четырех ЗРС С-300ПМУ и 120 ЗУР была передана заказчику в 1993 году. До начала поставок несколько десятков китайских военных и гражданских специалистов прошли подготовку в России. В 1994 году в КНР было дополнительно отправлено ещё две сотни зенитных ракет.
Хотя экспортная система С-300ПМУ по сравнению с ЗРС С-300ПС, стоящими на вооружении в России, имела ряд ограничений, она многократно превосходила по боевым и служебно-эксплуатационным характеристикам китайские ЗРК HQ-2B/J, созданные на базе советского С-75 и являвшиеся в течение длительного периода времени основой зенитных ракетных войск НОАК.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПМУ на северо-восточной окраине Пекина. Снимок сделан в апреле 2016 года
Для ЗРС С-300ПМУ, развёрнутых вокруг Пекина, китайские военные строители возвели очень хорошо оборудованные бетонированные позиции с расположенными рядом капитальными укрытиями для личного состава и хранилищами запасных ЗУР.
В 2001 году между Москвой и Пекином был подписан новый контракт на поставку ещё 8 дивизионов С-300ПМУ-1 и 198 ракет 48Н6Е.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПМУ-1 на южной окраине Пекина. Снимок сделан в июле 2015 года
Судя по спутниковым снимкам, системы С-300ПМУ-1 до сих пор активно используются для прикрытия важных китайских административно-промышленных и оборонных центров.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПМУ-1 на северо-западной окраине Шанхая. Снимок сделан в марте 2025 года
Вскоре после выполнения контракта по С-300ПМУ-1 командование НОАК захотело получить более совершенные ЗРС С-300ПМУ-2, обладавшие противоракетными возможностями. Заказ включал 12 дивизионов С-300ПМУ-2 и 256 ЗУР 48Н6Е2 — эти наиболее современные на тот момент экспортные зенитные системы российского производства могли поражать цели на дальности до 200 км. Первые дивизионы С-300ПМУ-2 в ЗРВ НОАК встали на боевое дежурство во второй половине 2007 года.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПМУ-2 в 15 км западней города Далянь. Снимок сделан в марте 2022 года
Вместе с зенитными системами в КНР поставлялись станции дежурного и боевого режима 19Ж6, 96Л6E и 64Н6.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: РЛС 19Ж6 и 64Н6 на востоке Шанхая. Снимок сделан в мае 2024 года
Значительное число полученных ЗРС С-300ПМУ-2 дало возможность прикрыть не только Пекин, но и достаточно густо развернуть эти весьма эффективные системы ПВО на побережье КНР.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПМУ-2 на берегу Формозского пролива в 16 км восточней Чжэнчжоу. Снимок сделан в июле 2025 года
На свежих снимках китайского С-300ПМУ-2, развёрнутого в 16 км восточней Чжэнчжоу, видно, что дивизион несёт дежурство не полным составом, а на позициях имеется не больше четырёх пусковых установок. Также обращает на себя внимание тот факт, что для защиты зенитных систем от неблагоприятных метеорологических факторов используются ангары и лёгкие укрытия.
Для большей части китайских ЗРС С-300ПМУ/ПМУ-1/ПМУ-2 оборудованы очень хорошие капитальные позиции, рядом с которыми имеются подземные убежища и комфортные жилые помещения личного состава. Однако зенитные дивизионы периодически перебазируются на новые места, что затрудняет наблюдение за ними. Каждая зенитная система в зоне своей ответственности имеет несколько подготовленных площадок. В том числе для этого используются переоборудованные стартовые позиции снятых с вооружения ЗРК HQ-2.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: элементы ЗРС С-300П на базе хранения расположенной в северо-западном пригороде Пекина. Снимок сделан в мае 2023 года
По состоянию на середину 2024 года в ЗРВ НОАК было развёрнуто двенадцать дивизионов С-300ПМУ-2. В данный момент практически все ЗРС С-300ПМУ и часть С-300ПМУ-1 выведена в резерв и заменена зенитными ракетными системами китайского производства.
Спутниковые снимки ЗРС С-300ПМ2 в Сирии
Согласно официальным источникам, в 2018 году сирийским военным было передано четыре дивизионных комплекта С-300ПМ2, взятых из наличия ВКС РФ. Зенитные системы доставлялись в САР тяжёлыми военно-транспортными самолётами Ан-124 «Руслан».
Впрочем, доставка ЗРС С-300ПМ2 в Сирию не оказала заметного влияния на расклад сил в регионе и не воспрепятствовала израильским авианалётам.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПМ2 в 20 км к северо-западу от города Масьяф. Снимок сделан в апреле 2022 года
На спутниковых снимках удалось обнаружить два дивизиона С-300ПМ2 неполного состава, дислоцированных на позициях к северо-западу от города Масьяф в провинции Хама.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: ещё одна позиция ЗРС С-300ПМ2 к северо-западу от города Масьяф. Снимок сделан в апреле 2022 года
Хотя неподалёку от этого места находятся площадки, где ранее размещались ЗРК С-75, для сирийских «трёхсоток» на возвышенностях построили отдельные позиции, а неподалёку разместили радиолокационные станции дежурного и боевого режима. Но, судя по спутниковым снимкам, вышки 40В6М с антенными постами РПН и низковысотными обнаружителями 5Н66М не разворачивались.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: РЛС 19Ж6 неподалёку от стартовой позиции С-300ПМ2. Снимок сделан в апреле 2022 года
Ряд российских источников утверждал, что «трёхсотки» также защищали от израильских авиаударов Дамаск, но никаких доказательств этого не имеется. Возможно, что два неразвёрнутых на позициях дивизиона являлись стратегическим резервом сирийской ПВО, и они были спрятаны в железобетонные укрытия на военных базах.
До декабря 2024 года сирийские С-300ПМ2 прикрывали с юго-восточного направления российскую военно-воздушную базу Хмеймим, базу материально-технического снабжения Тартус и порт Латакия. Однако после бегства из страны президента Башара Асада ЗРС С-300ПМ2, а также приданные им радиолокаторы, средства управления и связи были эвакуированы с позиций.
Спутниковые снимки ЗРС С-300ПМУ в Словакии
В годы «холодной войны» основные средства ПВО Чехословакии были развёрнуты в западной и центральных частях страны. На территории Словакии стационарные позиции ЗРК имелись только вокруг Братиславы. При разделе военного имущества после «бархатного развода» с Чехией Словацкой Республике отошла самая важная часть наземной ПВО — единственная ЗРС С-300ПМУ и две трёхкоординатные РЛС 19Ж6 (СТ-68У).
В конце 1990-х вооруженные силы Словакии отказались от объектовых комплексов первого поколения С-75М3 и С-125М, после чего боевое дежурство в течение длительного периода времени нёс дивизион, вооруженный «трёхсоткой», развёрнутый в 7 км к западу от города Нитра.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПМУ в 7 км к западу от города Нитра. Снимок сделан в сентябре 2019 года
Зенитный ракетный дивизион С-300ПМУ в течение длительного периода времени являлся гордостью ВВС Словакии. Элементы этой зенитной системы регулярно демонстрировались на выставках техники и вооружения и участвовали в военных парадах. Словацкий дивизион С-300ПМУ не только прикрывал столицу Братиславу с восточного направления, но он также использовался для тренировок на болгарском полигоне «Шабла», во время которых боевые самолёты стран НАТО учились взламывать систему ПВО, построенную на комплексах советского и российского производства.
Отдельные элементы словацкой ЗРС С-300ПМУ проходили ремонт на предприятии МSМ Banská Bystrica. В начале 2000-х тягачи советского производства КрАЗ-260, используемые для буксировки РЛС 19Ж6 и низковысотного обнаружителя 76Н6, были заменены чешскими Tatra 815. В 2012 году словацкие представители начали зондировать почву на предмет возможного капитального ремонта и модернизации С-300ПМУ в России. Также словаки выражали заинтересованность в получении дополнительных зенитных ракет. Словакии не удалось найти финансовые ресурсы для реализации желаемого, а к чести нашего тогдашнего руководства, совершенствовать систему ПВО страны, являющейся членом НАТО, в кредит российская сторона отказалась.
К началу 2022 года основные элементы словацкой ЗРС достигли критической степени износа, а зенитные ракеты в несколько раз превысили гарантийные сроки эксплуатации. В апреле 2022 года Словакия сэкономила на утилизации «трёхсотки», передав устаревшую зенитную систему Украине.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: бывшая позиция ЗРС С-300ПМУ в 7 км к западу от города Нитра. Снимок сделан в марте 2025 года
Взамен снятой с вооружения С-300ПМУ союзники по НАТО развернули на словацкой территории три батареи ЗРК Patriot из состава ВВС Германии и Нидерландов.
Спутниковые снимки элементов ЗРС С-300П в странах НАТО
До сих пор командование военно-воздушных сил стран НАТО считает зенитные системы советского и российского производства основной угрозой. В связи с этим в ходе учений регулярно отрабатывается прорыв и подавление ПВО. При этом тренировка осуществляется с использованием не только макетов и имитаторов, но и реальных элементов ЗРК и ЗРС, в том числе и С-300П, которые имеются на полигонах в Великобритании и США.
На британском полигоне Спейддам в графстве Нортумберленд, являющемся единственным объектом в Европе, где возможна не только отработка радиоэлектронной борьбы с ЗРК, но и применение авиационных средств поражения, с середины 1990-х годов находится РЛС подсвета и наведения 30Н6, которая, судя по всему, работоспособна до сих пор.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: РЛС подсвета и наведения 30Н6 на британском полигоне Спейддам. Снимок сделан в апреле 2025 года
Также на этом полигоне установлен макет самоходной пусковой установки из состава ЗРС С-300ПС, который, по замыслу НАТОвских генералов, должен был повысить реализм учебно-тренировочного процесса.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: макет СПУ из состава ЗРС С-300ПС на британском полигоне Спейддам. Снимок сделан в июне 2018 года
После ликвидации Организации Варшавского договора и развала СССР в распоряжении западных экспертов оказались системы ПВО, о которых они ранее даже не могли мечтать. Некоторое время западные специалисты пребывали в растерянности, не зная, с чего начать изучение свалившегося на их голову богатства. В начале 1990-х в странах НАТО было создано несколько рабочих групп, укомплектованных военными и гражданскими.
В США испытания велись на полигонах Тонопа и Неллис (Невада), Эглин (Флорида), Уайт-Сэндз (Нью-Мексико). Основным центром испытаний советских систем ПВО в 1990-е годы стал обширный полигон Тонопа в штате Невада, который по площади превосходит расположенный неподалёку гораздо более известный Невадский ядерный полигон.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: элементы ЗРС С-300ПС на полигоне Тонопа. Снимок сделан в декабре 2006 года
Хотя до ликвидации ОВД Чехословакия и Болгария успели получить зенитно-ракетные системы С-300ПМУ, и эксперты НАТО имели к ним доступ, эти страны предпочли оставить современные ЗРС у себя. В итоге британцы и американцы пошли на хитрость, приобретя по частям элементы зенитных систем С-300ПТ/ПС и С-300В в России, Белоруссии и Казахстане.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: самоходные пусковые установки из состава ЗРС С-300ПС на полигоне Тонопа. Снимок сделан в декабре 2022 года
Элементы ЗРС С-300ПТ/ПС также замечены на полигоне вблизи авиабазы Эглин во Флориде.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: самоходная пусковая установк из состава ЗРС С-300ПС и другая военная техника на полигоне Эглин. Снимок сделан в марте 2013 года
На Украине были куплены радиолокаторы 35Д6 и 36Д6М, входившие в состав полкового комплекта ЗРС С-300ПТ/ПС, а также всевысотный обнаружитель 96Л6Е. На первом этапе радиолокационные средства тщательно тестировались, а затем использовались в ходе учений боевой авиации ВВС, ВМС и КМП США.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: РЛС П-37 на полигоне Эглин. Снимок сделан в марте 2013 года
В полигонных условиях с участием американских боевых самолётов были проведены испытания радиолокационного приборного комплекса РПК-1 «Ваза», РЛС П-15, П-18, П-19, П-37, П-40, 35Д6, 36Д6М и радиовысотомеров ПРВ-9, ПРВ-13 и ПРВ-16. При этом лучшие результаты по обнаружению летательных аппаратов, выполненных с элементами малой радиолокационной заметности, продемонстрировали радиолокаторы метрового диапазона П-18, а также трёхкоординатные РЛС дежурного режима 35Д6 и 36Д6М, использующиеся для управления боевой работой ЗРС С-300П. Доскональное исследование характеристик радаров и станций наведения зенитно-ракетных систем позволило усовершенствовать аппаратуру постановки помех и выработать рекомендации для уклонения и борьбы с наземными средствами ПВО советского и российского производства.
Продолжение следует...
