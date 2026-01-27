Высокоточное превосходство: эффект, сопоставимый с применением ядерного оружия

Высокоточное превосходство: эффект, сопоставимый с применением ядерного оружия
Изображение DALLE-3


Проведение российской специальной военной операции (СВО) на Украине наглядно показало превосходство наступательных систем над оборонительными.



Несмотря на то, что Россия обладает одними из наиболее современных и эффективных средств противовоздушной обороны (ПВО) в мире, украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) камикадзе большой дальности, крылатые ракеты (КР) и оперативно-тактические ракеты (ОТР) – точнее, их «обломки», как сообщают в официальных источниках, периодически всё равно достигают своих целей на территории нашей страны.

Несмотря на поставки Украине новейших зенитных ракетных комплексов (ЗРК) производства стран Запада, а также оказание ими вооружённым силам Украины (ВСУ) всесторонней информационной поддержки, ВСУ не удаётся перехватить значительную часть российских средств воздушного нападения (СВН) большой дальности.

Сегодня мы обзорно рассмотрим те СВН большой дальности, которые могут попасть на поля сражений в ближайшие 5 лет.

Крылатые ракеты


Угроза, исходящая от низколетящих крылатых ракет, возрастёт в связи с разработкой недорогих решений, выполненных на базе промышленных коммерчески доступных компонент, которые могут производиться десятками тысяч единиц в год.

В каком-то смысле Россию здесь можно считать «законодателем моды», поскольку у нас уже создана недорогая КР «Бандероль», которая может применяться даже с БПЛА и вертолётов.


КР «Бандероль»

Однако долго почивать на лаврах нам не дадут, в частности, в США разрабатывается семейство модульных КР Barrakuda – Barrakuda-100, Barrakuda-250, Barrakuda-500, с дальностью, соответственно, 150, 500 и 960 километров. Стоимость КР Barrakuda не должна превышать 300 тыс. долларов, что значительно ниже стоимости существующих КР типа Tomahawk (1,5-2,5 млн. долларов США) и JASSM-ER (1-2 млн. долларов США).


КР Barrakuda

Страны Европы совместно разрабатывают проект создания крылатой ракеты ELSA (Europian Long-Range Strike Approach) с дальностью полёта до 2000 километров.


Главное управление вооружений Франции (DGA) объявило о размещении первого заказа на ударные БПЛА-камикадзе большой дальности с реактивным двигателем, которые будут поставлены компанией MBDA и французским производителем дронов Aviation Design. Дальность данного БПЛА-камикадзе должна составить 500 километров, масса боевой части – 40 килограмм. По сути, это просто недорогая крылатая ракета, названная модной аббревиатурой «БПЛА».


Французский БПЛА-камикадзе с реактивным двигателем

Можно не сомневаться, что тематику создания недорогих КР и БПЛА-камикадзе с реактивным двигателем подхватят и другие страны, хотя бы та же Турция.

БПЛА-камикадзе большой дальности


В ходе СВО БПЛА-камикадзе большой дальности стали основным оружием для поражения целей в глубине территории противника как для России, так и для Украины. В настоящий момент количество применяемых сторонами БПЛА-камикадзе большой дальности достигает сотен единиц ежедневно.

Исходя из открытых данных, текущий объём производства БПЛА-камикадзе большой дальности семейства «Герань» составляет порядка 300–500 единиц в сутки.


БПЛА-камикадзе «Герань-2» – когда-то они были белыми

Теоретически производство БПЛА-камикадзе большой дальности промышленно развитыми странами, например США или КНР, может превышать миллион единиц в год, что позволит запускать их по противнику в количестве по несколько тысяч единиц в день. Да и Россия вполне может потянуть такое количество, если на это будет политическая воля.

FPV-дроны


FPV-дроны стали ещё одним открытием СВО – конечно, формально их вряд ли можно отнести к высокоточному оружию большой дальности, однако дальность отдельных образцов FPV-дронов, управляемых как по радиоканалу, так и по оптоволокну, уже превышает 60 километров, что сопоставимо с дальностью ствольной и реактивной артиллерии, возможно, что лет через пять их дальность будет составлять уже более сотни километров?

Кроме того, как показала практика украинской операции «Паутина», FPV-дроны могут быть тем или иным способом доставлены в тыл к противнику, после чего ими можно нанести удар, находясь в тысячах километров от точки запуска – мы тоже вполне можем осуществить что-то подобное, и впоследствии к этой теме обязательно вернёмся.


Такой FPV-дрон может пролететь свыше полусотни километров – подавить его средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) невозможно

Вооружённые силы Украины (ВСУ) планируют нарастить производство FPV-дронов до 4 млн единиц в год (с использованием комплектующих производства КНР). Возможно, что Россия способна производить сопоставимое количество, причём с большей локализацией комплектующих. Китай, скорее всего, может производить FPV-дроны десятками миллионов.

Оперативно-тактические ракеты


Одной из наиболее серьёзных угроз являются сверхзвуковые и гиперзвуковые оперативно-тактические ракеты, движущиеся по баллистической или по квазибаллистической траектории, с дальностью полёта до 1000 километров и более.

В настоящее время имеется явная тенденция увеличения дальности ОТР с 300-500 до 800-1000 километров. В частности, существующие ОТР ATACMS, запускаемые из пусковых установок (ПУ) M142 HIMARS и M270 MLRS, имеют дальность стрельбы порядка 300 километров, тогда как у перспективной ОТР PrSM, близкой к принятию на вооружение вооружёнными силами (ВС) США, дальность стрельбы может составить порядка 1000 километров.


ОТР PrSM

Китайской аэрокосмической компанией «Линкун Тяньсин» разрабатывается баллистическая ракета с планирующим гиперзвуковым боевым блоком YKJ-1000 с дальностью 1300 км, выполненная из недорогих коммерчески доступных материалов, например, в качестве теплостойкого покрытия используется пенобетон, что позволит производить эти ракеты крупной серией, недостижимой для существующих образцов гиперзвукового оружия.


Баллистическая ракета с планирующим гиперзвуковым боевым блоком YKJ-1000

Конечно, на текущий момент военно-политическая ситуация в мире такова, что с китайскими гиперзвуковыми ракетами мы не должны столкнуться, но это не значит, что китайский опыт не переймёт какая-либо другая враждебная нам страна, например, Турция или Польша.

В США для ПУ HIMARS разрабатывается компактная гиперзвуковая ракета Blackbeard GL со скоростью полёта до 5 Махов и дальностью полёта порядка 500-1000 км. Конечно, боевая часть (БЧ) ракет Blackbeard GL будет уступать БЧ ОТР ATACMS и PrSM, однако ведь и БЧ существующих ракет комплекса HIMARS могут причинить значительный ущерб.

Кроме того, осуществляя пуски ракет Blackbeard GL совместно с ОТР ATACMS или PrSM, противник сможет перегружать нашу ПВО ракетами Blackbeard GL, а наиболее важные цели атаковать ОТР ATACMS и PrSM.


Ракета Blackbeard GL

«Космос-поверхность»


Это новая тема, хотя мы говорили о рисках появления у противника оружия класса «космос-поверхность» уже давно, и далеко не факт, что она будет реализована в ближайшие 5 лет, однако, многое здесь будет зависеть от того, как будут идти полностью многоразовой космической системы Starship-Super Heavy от компании SpaceX Илона Маска.

Задержки с запусками и ряд неудачных запусков дают повод скептикам говорить о том, что у SpaceX ничего не получится, однако в самой компании так не считают и наращивают темпы и объёмы производства прототипов, параллельно внося существенные изменения в их конструкцию.

Как только Starship-Super Heavy станет реальностью, то его военное применение станет практически неизбежным – в контексте возрастающей конкуренции между США и Китаем сторона, получившая революционные преимущества в выводе полезной нагрузки на орбите, явно не упустит своей возможности ими воспользоваться.


Starship-Super Heavy – как говорится, оцените масштаб...

Наверняка в первую очередь Starship-Super Heavy загрузят в военных целях в интересах создания системы противоракетной обороны «Золотой купол», но и тематика нанесения ударов с орбиты также будет развиваться, например, теми же гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками (с тем же теплоизоляционным покрытием из пенобетона для снижения стоимости), только выводимыми на орбиту не индивидуально, а «оптом».

Так что в случае начала серийных полётов Starship-Super Heavy мы вполне можем ожидать сброса с орбиты первых прототипов оружия класса «космос-поверхность» в течение ближайших пяти лет.

Сухие цифры


Представьте, что мы готовились к проведению некоей новой СВО в течение 5 лет, но готовили мы не танки и боевые машины пехоты, а производили в год (в скобках за 5 лет):

- 100000 (500000) БПЛА-камикадзе большой дальности типа «Герань-2» с дальностью применения до 2000 км;

- 10 000 (50 000) KP, оптимизированных для массового производства, с дальностью применения до 400 км;

- 1 000 (5 000) ракет типа «Торнадо-С» с дальностью применения до 200 км;

- 500 (2 500) ОТР с дальностью применения до 800 км.


Текущее производство ракет в России по мнению противника

А теперь представим, что две трети этого количества были бы выпущены в разгар рабочего дня по объектам на территории Украины в течение трёх суток, причём не по каким-то трансформаторным будкам во дворах, второстепенным мостам или блокпостам, а по основным объектам инфраструктуры — подстанциям 750 кВ, транспортным сооружениям через Днепр, включая дамбы, правительственным зданиям в Киеве и других городах, газо-нефтехранилищам, крупнейшим банкам и дата-центрам, критическим объектам сотовой связи.

Какая система ПВО смогла бы отразить такой удар? К каким последствиям для страны-мишени привёл бы такой удар?

А ещё можно представить, что не мы, а наш противник – государство, превосходящее нас по производственным возможностям, производит в год (в скобках – за 5 лет):

-1 000 000 (5 000 000) БПЛА-камикадзе большой дальности типа «Герань» с дальностью применения до 2000 км;

- 20 000 (100 000) КР, оптимизированных для массового производства, с дальностью применения до 400 км;

- 4000 (20 000) перспективных ракет типа HIMARS с дальностью применения до 500 км;

- 1000 (5 000) ОТР с дальностью применения до 1000 км.

И всё это «добро», накопленное за пять лет, полетит на нас (за исключением Москвы, по понятным причинам), к примеру, в разгар зимы, это не считая самолётов тактической авиации, которые пойдут следом, — как долго мы продержимся?

Выводы


В настоящее время можно выделить два основных направления, в которых развивается высокоточное оружие большой дальности:

1) Уменьшение себестоимости и соответствующее увеличение объёмов производства.

В первую очередь это относится к БПЛА-камикадзе большой дальности и низколетящим крылатым ракетам, однако эта тенденция не обходит стороной и оперативно-тактические баллистические ракеты.

Достигается снижением себестоимости путём оптимизации конструкции и применения промышленных коммерчески доступных компонент. Особенно впечатляет китайская попытка создания гиперзвуковых «бетонных» ракет (конечно, если она будет доведена до логического завершения).

2) Повышение характеристик высокоточного оружия, в частности, повышение его дальности и снижение уязвимости от средств ПВО противника.

За последние несколько лет мы увидели, что дальность ОТР «Искандер» возросла с 500 до, предположительно, 800-1000 километров. Американские ракеты ATACMS с дальностью порядка 300 километров получат замену в виде ОТР PrSM с дальностью до 1000 километров.

На крылатых ракетах появляются средства противодействия наведению зенитных управляемых ракет (ЗУР) и ракет «воздух-воздух» с тепловым наведением – инфракрасные ловушки и средства РЭБ.

БПЛА-камикадзе и вовсе превращаются в многофункциональные платформы, способные нести мины и ракеты «воздух-воздух», пробираться к цели на малой высоте или идти стаями на больших высотах, пикируя затем вниз с отключенным двигателем.


БПЛА-камикадзе типа «Герань», вооружённый переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК)

В настоящее время ведущие державы начинают понимать те революционные изменения, которые несёт в себе возможность массированного применения высокоточного оружия большой дальности. В масштабах, когда оперативно-тактические ракеты смогут производиться и применяться тысячами, крылатые ракеты — десятками тысяч, а БПЛА-камикадзе большой дальности — миллионами единиц в год, их эффект станет сопоставим с воздействием ядерного оружия, как минимум тактического класса.

В июле 2025 года в материале Битва концепций: стратегическое господство в воздухе или высокоточное оружие большой дальности? мы говорили о том, что эффективнее — воевать с помощью авиации или высокоточного оружия большой дальности.

Конечно, оптимальным решением всегда будет их сочетание, но вполне возможно, что лет через пять-десять именно высокоточное оружие большой дальности сможет решать основные задачи по дистанционному разгрому противника без применения самолётов пилотируемой авиации.
  1. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +1
    Сегодня, 03:30
    "А теперь представим, что две трети этого количества были бы выпущены в разгар рабочего дня по объектам на территории Украины в течение трёх суток"
    я думаю это физически невозможно из-за отсутствия носителей и средств запуска в достаточном количестве
    1. Михаил Драбкин Звание
      Михаил Драбкин
      +1
      Сегодня, 06:09
      О чем эта статья?

      Нудное описание не требующего доказательства принципа диамата: ПЕРЕХОД КОЛИЧЕСТВА В КАЧЕСТВО в контексте ЕДИНСТВА И БОРЬБЫ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ.

      И каков рецепт выживания в этих условиях - а это ОТРИЦАНИЕ ОТРИЦАНИЯ, т.е отрицание неиспользования ИИ отрицанием роли Человека в этих экспоненциально расходящихся количественных бесконечностях.

      Энгельс!!!
      1. Гражданский Звание
        Гражданский
        0
        Сегодня, 06:54
        Конечно, оптимальным решением всегда будет их сочетание, но вполне возможно, что лет через пять-десять именно высокоточное оружие большой дальности сможет решать основные задачи по дистанционному разгрому противника без применения самолётов пилотируемой авиации.

        У Ирана не получилось однако
  2. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    +2
    Сегодня, 03:32
    Спасибо, Андрей!
    В глобальном противостоянии основную роль играет не стоимость изделий, а скорость нанесения упреждающего удара и гарантированность выполнения миссии.
    Так что условно "медленные" средства поражения - это отрыжка позиционного тупика Первой Мировой войны и одновременно реинкарнация "оружия возмездия". Ни то, ни другое на роль решающего, всеупреждающего удара не подходит.
    В связи с этим забавно очередной раз читать про стратегический удар из космоса за счёт схода с орбиты вооружённых спутников. Тут внезапность и оперативность явно не являются приоритетом.
    1. СерегаБосс Звание
      СерегаБосс
      0
      Сегодня, 08:22
      Так не сход с орбиты спутников, а сброс планирующих блоков с ТЯО(например) по статическим объектам недвижимости, атомным станциям, стратегическим заводам, капитолий и тд...
      1. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        0
        Сегодня, 08:57
        Это - одно и тоже.
        Ваш блок стартует с подвижной платформы, и, чтобы войти в управляемое пике ему нужно затормозить и сориентироваться.
        В космосе - своя баллистика. Куда интересней спутниковое минирование низких орбит с целью массового применения ЭМИ- оружия.
  3. Дырокол Звание
    Дырокол
    +5
    Сегодня, 03:44
    В настоящее время ведущие державы начинают понимать те революционные изменения, которые несёт в себе возможность массированного применения высокоточного оружия большой дальности
    .
    Они это осознали еще в прошлом веке и продемонстрировали это наглядно и доходчиво еще в 1991 году.
    А теперь представим, что две трети этого количества были бы выпущены в разгар рабочего дня

    Автор как и многие стали жертвой позиционной войны, когда неспособность армии взять под контроль территорию противника пытаются компенсировать разрушением его инфраструктуры, это древняя теория Джулио Дуэ которую опровергли во Вторую мировой войну, когда стратегическая авиация стирала в щебень целые города, но победа была зафиксирована только когда была оккупирована столица Германии. Сегодня же непонятно откуда у многих возникает оптимизм от того, что на территории противника в тылу разорвалось 10 тонн ВВ и якобы это может оказать влияние на ход СВО... Жутко наивно на фоне килотонн ВВ которые регулярно накрывали Германию разрывами бомб.
    Как только Starship-Super Heavy станет реальностью, то его военное применение станет практически неизбежным

    Реально уже сегодня США формируют скелет системы «Золотой купол» и не только. И это делается силами куда слабой F-9, поэтому введение в строй Starship-Super Heavy не является главным фактором, в конце концов есть для этого New Glenn, которая может похуже, но вполне способна вывести на орбиту требуемую нагрузку.
    Почему система связи Starlink является скелетом всех орбитальных систем вооружений, Starlink обеспечивает мгновенную передачу данных из ЛЮБОЙ точки над нашей планетой и не точка-тире, а огромные массивы данных. Т.е. теперь нет необходимости размещать боевые системы на ГСО ради возможности управлять ими с земли, а достаточно вывести их на низкую орбиту и они будут управляться хоть из ванной комнаты с ноутбука. Это будущее, а не FPV-дроны и БПЛА-камикадзе.
    1. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      +2
      Сегодня, 04:57
      Стирать в щебень города это конечно не очень гуманно. А вот стирать в щебень военные производства и энергетику это очень даже сильно приближает победу. Потому что воющим войскам просто нечем будет воевать если не будет оружия даже если оно будет, но его не подвезут.
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        +2
        Сегодня, 05:05
        Цитата: Михаил Нашарашев
        А вот стирать в щебень военные производства и энергетику это очень даже сильно приближает победу.

        Что и делала союзная авиация. Однако капитуляцию подписывали в Берлине, а не Амстердаме или Бресте.
        Цитата: Михаил Нашарашев
        Потому что воющим войскам просто нечем будет воевать если не будет оружия даже если оно будет, но его не подвезут.

        Вы заметили недостаток вооружений?
      2. свой1970 Звание
        свой1970
        -1
        Сегодня, 07:17
        Цитата: Михаил Нашарашев
        Стирать в щебень города это конечно не очень гуманно. А вот стирать в щебень военные производства и энергетику это очень даже сильно приближает победу. Потому что воющим войскам просто нечем будет воевать если не будет оружия даже если оно будет, но его не подвезут.

        По итогу Шпеер писал в 1945 о снижении до уровня 92-98% от начального- за исключением синтетического топлива- производственных мощностей.
        4 года тотальных бомбардировок со сбросом за вылет нескольких килотонн бомб - уничтожили аж целых 8% производства!!!
    2. ycuce234-san Звание
      ycuce234-san
      -1
      Сегодня, 06:45
      Можно размещать рядом со спутниками старлинка небольшие дешёвые кубсаты, которые и будут генератором направленных на старлинк помех. Это и есть аналоги дронов для космических условий.
      Но запускать их надо в разы больше чем число спутников которые они контролируют.
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        +1
        Сегодня, 07:00
        Цитата: ycuce234-san
        Можно размещать рядом со спутниками старлинка небольшие дешёвые кубсаты, которые и будут генератором направленных на старлинк помех.

        А вы осознаете, что кубсат даже большой 12U Cubesat это не более 100Вт и масса 16 кг и на него нужно будет поставить ЭМ излучатель, вычислитель направления и т.д. На выходе вы получите ЭМ излучение на 50 Вт (если не меньше, нужно питать платформу и систему охлаждения)? Starlink V2 Mini его даже не заметит.
  4. D O Звание
    D O
    +2
    Сегодня, 03:50
    А ещё можно представить, что не мы, а наш противник – государство, превосходящее нас по производственным возможностям, производит в год (в скобках – за 5 лет):
    -1 000 000 (5 000 000) БПЛА-камикадзе большой дальности типа «Герань» с дальностью применения до 2000 км;
    - 20 000 (100 000) КР, оптимизированных для массового производства, с дальностью применения до 400 км;
    - 4000 (20 000) перспективных ракет типа HIMARS с дальностью применения до 500 км;
    - 1000 (5 000) ОТР с дальностью применения до 1000 км.
    И всё это «добро», накопленное за пять лет, полетит на нас (...) не считая самолётов тактической авиации, которые пойдут следом, — как долго мы продержимся?

    Абсолютно правильно и своевременно поставленный вопрос, который я бы назвал стратегическим. Я бы оценил сию статью не одной, а целой страницей звездочек. Зачем противнику нужно применять ЯО, если инфраструктуру России можно уничтожить выше названными средствами?
    Что же делать россиянам?
    Понятное дело, укреплять ПВО, в том числе её авиационную компоненту. Мобилизовать промышленность - как для производства средств ПВО, так и выше перечисленных современных вооружений, чтобы не проиграть войну.
    Но самое главное, не допускать затягивания СВО и возможных грядущих военных конфликтов со странами НАТО - всяческими договорняками, неприкосновенностью мостов и прочей логистической инфраструктуры противника.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +2
      Сегодня, 04:19
      Мобилизовать, укреплять, развивать и т. д. все это надо, можно делать, помимо всего прочего... но как всегда, самое надёжное ПВО у нас что????
      1. Михаил Нашарашев Звание
        Михаил Нашарашев
        0
        Сегодня, 04:58
        Бинго! Танки на аэродромах противника.
        1. tsvetahaki Звание
          tsvetahaki
          0
          Сегодня, 06:41
          Цитата: Михаил Нашарашев
          Бинго! Танки на аэродромах противника.

          Я бы сказал, возможность это сделать.
          Пока на западных аэродромах даже украины что-то не видно нащих танков...
    2. parma Звание
      parma
      +2
      Сегодня, 07:50
      Извините, но что правильного и своевременного?
      Начнем с базы, с экономики. По открытым данным на сегодня стоимость «герани» составляет примерно 50тыс$. Автор рассуждает, что за год производство должно составить только этих БПЛА порядка 10 000! Если взять калькулятор, это получается порядка 5млрд $. Если учесть, что по заявлению президента наши траты на армию в 2025 составили примерно 135млрд. Возникает вопрос, насколько слова автора адекватны? Скажу так - американцы за обе операции в Ираке использовали меньше высокоточки, чем автор предлагает в год производить одних только «гераней». Нужно брат не количеством, а качеством и грамотностью применения.
      Касательно же якобы прозрения многих стран касательно высокоточного оружия - лидеры этого направления осознали полезность сего изобретения ещё во Вьетнаме и с того момента всю свою доктрину построили вокруг высокоточки. На сколько это рабочий вариант нам прекрасно продемонстрировали в иракской компании 1991 года, когда «изнеженные любители колы» просто в сухую раскатали армию ветеранов 8 летней войны (ирано-иракской), которые еще и их ждали. Потом нам продемонстрировали это в Сербии (именовавшей себя тогда Югославией), а уже потом ещё раз в Ираке.
      Автор считает, что если мы застряли в позиционной войне, то так будет у всех, а значит FPV и удары по инфраструктуре «двойного назначения» всему голова. Но так ли это?…
      ЗЫ: ну и напоследок - украинцы уже отрапортовали, что за прошлый год произвели 4,5 млн беспилотников, на 2026 год мечтают о 7 млн (а не о 5 как пишет автор), помогло это им победить?…
      1. Дедок Звание
        Дедок
        0
        Сегодня, 08:38
        ЗЫ: ну и напоследок - украинцы уже отрапортовали, что за прошлый год произвели 4,5 млн беспилотников, на 2026 год мечтают о 7 млн (а не о 5 как пишет автор), помогло это им победить?…

        в данном случае, надо говорить о потерях, которые и определяют победу...
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 04:17
    Опять и снова, средства нападения, при правильном применении и достаточном количестве, наносят противнику самый серьёзный урон и остановит это не удаётся.
    Понятно, что ПВО свою работу делает, но по объективным причинам, оборонятся в этом случае гораздо сложнее и дороже!
    1. D O Звание
      D O
      0
      Сегодня, 05:49
      rocket757, располагая 4-летним опытом СВО на Украине и данными разведки, вполне себе можно рассчитать оптимальное соотношение средств обороны и нападения, их абсолютное количество, и численность обученного личного состава.
      1. Гражданский Звание
        Гражданский
        +3
        Сегодня, 06:59
        Цитата: D O
        rocket757, располагая 4-летним опытом СВО на Украине и данными разведки, вполне себе можно рассчитать оптимальное соотношение средств обороны и нападения, их абсолютное количество, и численность обученного личного состава.

        В 1989 году наши вышли парадным строем и многолетним опытом из Афганистана, а через 5 (!) в Чечне заново приобретали опыт.
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 04:30
    Наша страна ведёт позиционную войну в СВО времен ПМВ исключительно по политическим мотивам...это очень дорого обходится в целом.
    Попытка измотать противника лишив его экономических и военных ресурсов исключительно упирается в время и международную поддержку извне.
    Для России это затянулось уже на 5 лет.
    Как бы затянулась СВО если бы все наши ракеты и авиаудары пришлись бы по центрам принятия решения врага?
    Дезорганизовав управление парализовав волю противника к сопротивлению, лишив его возможности организовать БД мы бы добились целей СВО гораздо быстрее. request
    Так Кремль планирует воевать со странами НАТО, но не с укронациками. what
    Не укладывается сценарий автора в эту стратегию Кремля никак...это совсем другая история.
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +1
      Сегодня, 04:36
      Образно говоря, бьём сейчас врага расстопыренными пальцами в грудь, а не кулаком в челюсть.
    2. Дырокол Звание
      Дырокол
      +4
      Сегодня, 05:09
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      мы бы добились целей СВО гораздо быстрее

      Вы Алексей наивно полагаете, что мы имеем возможности, но не имеем желания. Полно вам, все дело в отсутствии возможности. До СВО свои возможности преувеличили так, что когда потребовалось их реализовать туфта вылезла наружу и чтобы ее прикрыть придумали "а мы еще не начинали".
      1. Дедок Звание
        Дедок
        0
        Сегодня, 08:46
        что мы имеем возможности, но не имеем желания.

        между возможностями и желаниями есть еще исполнители (того и другого)...
        помните про: "А и Б сидели на трубе..."
        как мне представляется - с исполнителями у нас не очень...
  7. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 05:28
    Цитата: Дырокол
    Полно вам, все дело в отсутствии возможности.

    Хм... smile яркий пример пленение Мадуро силами спецназа и приданной поддержки. request
    Там и не такие уж большие силы.
    То есть получается успех операции упирается в грамотное планирование и тщательный просчёт всех мелочей.
    Контраст очевиден.
    Сейчас мне трудно представить... смогли бы наши спецназовцы захватить Зеленского и уничтожить его британскую охрану...хотя параллели прямо таки напрашиваются. hi
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +6
      Сегодня, 05:42
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      яркий пример пленение Мадуро силами спецназа

      Планирование захвата одного человека и планирование БД на территории противника довольно разные по масштабу действия. На начальном этапе СВО было очевидно, что Киев планировали быстро захватить, и ожидалось, что правительство сбежит до того на запад. Не вышло ни первое, ни на удивление многих второе. Уровень планирования не предусмотрел даже не выполнения первого момента, т.е. что делать дальше, если Киев не под контролем. Более того оказалось, что ВКС не способны нейтрализовать ПВО дабы реализовать после господство в воздухе, а ракет оказалось мало и эффект от их использования оказался не высоким. Т.е. попытки вывести из строя центры отвечающие за управление ВСУ оказались неэффективными и чем дальше затягивалось СВО тем сложнее становилась задача нарушить систему управления. На сегодня имеющимися силами и средствами это уже не возможно, разве что ядерным оружием.
      1. Konnick Звание
        Konnick
        +2
        Сегодня, 06:26
        Цитата: Дырокол
        Т.е. попытки вывести из строя центры отвечающие за управление ВСУ оказались неэффективными и чем дальше затягивалось СВО тем сложнее становилась задача нарушить систему управления

        Вся связь ВСУ была на 2-х серверах и одном коммерческом спутнике. Планировал операцию точно не тот, кто Крым оставил без связи в 2014 году. Там четко заняли узлы связи и знали что отключать, даже хозяева этих узлов удивились осведомленности наших спецов.
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          -1
          Сегодня, 06:30
          Цитата: Konnick
          Планировал операцию точно не тот, кто Крым оставил без связи в 2014 году

          В Крыму проще было, можно было беспрепятственно перемещаться, а в 2022 как бы вы их захватили? А сотовую связь? Оно может выглядит просто...
        2. Дедок Звание
          Дедок
          +1
          Сегодня, 08:47
          Планировал операцию точно не тот, кто Крым оставил без связи в 2014 году.

          да, вопрос - в "исполнителях"...
    2. D O Звание
      D O
      -3
      Сегодня, 06:04
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      яркий пример пленение Мадуро силами спецназа и приданной поддержки.
      (...)
      мне трудно представить... смогли бы наши спецназовцы захватить Зеленского и уничтожить его британскую охрану

      Уничтожать Зелю нам не выгодно, ибо на его место придет боевой генерал, а не популист-юморист. Здесь та же ситуация, что и с Гитлером в ВОВ.
      А насчет взаимоотношений США и Венесуэлы, пока еще ничего не ясно. Ибо разве США уже качают на халяву венесуэльскую нефть? Не исключено, что для халявного доступа хотя бы к нефти Гайаны, полосатикам еще придется повоевать в джунглях.
    3. свой1970 Звание
      свой1970
      -1
      Сегодня, 07:29
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      хотя параллели прямо таки напрашиваются.

      Цитата: Тот же ЛЕХА
      смогли бы наши спецназовцы захватить Зеленского и уничтожить его британскую охрану...хотя параллели прямо таки напрашиваются.

      Конечно не смогли бы и они не смогли - за 34 минуты можно прилететь, принять от военных Венесуэлы( до этого расстрелявших охрану) груз и улететь.
      Не более.
      Потому что даже просто искать за закрытыми дверями человека - даже при знании помещений!!!! - это минимум 5-10 минут.
      А если охрана/ сам двери запер? Их выбивать надо!!
      А если он спрятался даже в банальный шкаф belay - я уж не говорю про бункер?
      А время - с учетом обратного полета!!!! - капает, 10 минут полета вертолета - 20 км грубо.....
      34 минуты - слишком мало времени
  8. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +4
    Сегодня, 05:49
    Цитата: Дырокол
    На сегодня имеющимися силами и средствами это уже не возможно, разве что ядерным оружием.

    ЯО исключено...имеющих сил недостаточно для быстрой победы, затягивание конфликта чревато внутренними конфликтами...тупик что ли?
    Черт...а как все хорошо начиналось в первые дни СВО...бросались в воздух чепчики и котелки, народ был полон оптимизма и надежд на быструю победу.
    А сейчас наблюдается усталость в обществе... request ну прям калька 1917 года...не хватает только партии большевиков во главе с Лениным на броневике.
    Я буду очень удивлен если вдруг появится подобный лидер. what
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +5
      Сегодня, 06:06
      Да ладно - ещё в 1916-м о Ленине и большевиках мало кто вообще в России слышал. К началу 1917-го членов партии было от силы тыщ 20 на всю страну. Из которых многие были либо в бегах либо сидели. А уже к октябрю - на тебе, взяли власть. Так что... Тут главное назревшая революционная ситуация в стране.
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        Сегодня, 07:34
        Цитата: paul3390
        А уже к октябрю - на тебе, взяли власть. Так что...

        К Октябрю ситуация была как в 1991- власть валялась бесхозная. Кто понаглей был - тот и взял. Был бы у нас Пиночет- стали бы в 1991 диктатурой, были бы настоящие большевики - строили бы коммунизм дальше
      2. Boris55
        Boris55
        -1
        Сегодня, 07:40
        Суть Русской цивилизации есть большевизм.

        Цитата: paul3390
        Тут главное назревшая революционная ситуация в стране.

        Сама назрела или может кто поспособствовал назреть её?

        Вот интересно. В перестройку люди без работы сидели, Повсеместная нищета, голод, безпризорники, а революционной ситуация так и не назрела.... А тут вдруг на ровном месте и назрела?

        Может не надо выдавать желаемое за действительность?
    2. Дырокол Звание
      Дырокол
      +1
      Сегодня, 06:27
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      тупик что ли?

      Это должен быть не вопрос, а утверждение.
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Черт...а как все хорошо начиналось в первые дни СВО

      Из хорошего были только результаты на юге, но их обнулили потратив три месяца на Мариуполь, вместо того чтобы бросить все силы средства на Николаев и Одессу. По итогу потеряли кучу времени дав возможность подтянуть резервы на оборону Николаева и уже после сдачи Херсона можно было фиксировать убытки.
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      А сейчас наблюдается усталость в обществе...

      Это не сравнимо с 1917, тогда и проблемы с продовольствием начались и призыв задел гораздо больше семей, чем сегодня. В обществе больше состояние секса пьяным, не рад что залез и непонятно когда закончишь...
    3. tsvetahaki Звание
      tsvetahaki
      0
      Сегодня, 06:45
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      А сейчас наблюдается усталость в обществе... request ну прям калька 1917 года...

      Так можно не ждать новых большевиков и самим заключить Брестский мир...
      Пардон, Стамбул-2 или как его назовут. Похоже, по высказанным вами причинам, этим и занимаются.
  10. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 06:24
    Цитата: paul3390
    Тут главное назревшая революционная ситуация в стране.

    И что самое интересное... все прогнозы и гадания на кофейной гуще можно смело выкидывать в сортир.
    Кто бы мог подумать в 2022 году что Москва и резиденция президента будет подвергаться массированным налётам БПЛА врага.
    Поэтому всегда надо критически относиться к своим успехам...чтобы не забронзоветь на постаменте. smile
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Сегодня, 07:05
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      И что самое интересное... все прогнозы и гадания на кофейной гуще можно смело выкидывать в сортир.

      Не стоит. Мы сейчас "под юрисдикцией" товарища Си который обеспечил безопасность кого нужно "корейскими стрелками", поэтому СВО будет продолжаться.
      1. smart fellow Звание
        smart fellow
        -1
        Сегодня, 07:59
        товарища Си который обеспечил безопасность кого нужно "корейскими стрелками"

        Ну вы хотя бы корееведов/востоковедов (Владимир Хрусталев, Алексей Маслов, Константин Асмолов и др.) послушайте или почитайте о том, что КНДР не получает приказы из Пекина. Это полностью суверенное и независимое государство. Торговля с Китаем обеспечивает 90% всего внешнеторгового оборота КНДР, но это не ставит Пхеньян в политическую зависимость от Пекина. Во времена ковида КНДР полностью закрыла на 2 года свои границы с Китаем и Россией (01.2020-03.2022) и хотя это дорого обошлось экономике КНДР, но рост экономики продолжился и были достигнуты большие успехи в создании новых вооружений (гиперзвуковые БРСД, крылатая ракета дальностью 2000 км, велись работы над первой твердотопливной МБР Хвасон-18 - испытана в 2023). В январе 2021 года на VIII съезде Трудовой партии Кореи (ТПК) руководство КНДР официально объявило о проектировании и строительстве собственной атомной подводной лодки (АПЛ) в рамках долгосрочной стратегии сдерживания и модернизации флота.
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          +1
          Сегодня, 08:09
          Цитата: smart fellow
          Торговля с Китаем обеспечивает 90% всего внешнеторгового оборота КНДР,

          После этих строк как вам вообще на ум приходит мысль о независимости?
          1. smart fellow Звание
            smart fellow
            0
            Сегодня, 08:28
            Я уже вам объяснил почему. Дополню, СССР и Китай оказывали значительную экономическую помощь (безвозмездно), но несмотря на это Ким Ир Сен проводил национальную политику и стремился стать лидером 3 мира. СССР и КНР были вынуждены с этим мириться из-за США, но как могли ограничивали Пхеньян. Так СССР отказался предоставить КНДР баллистические ракеты и Пхеньян получил их на Ближнем Востоке. Сначала от Египта, а потом предположительно от Сирии. В текущем столетии Пекин потребовал от Пхеньяна прекратить разработку ракетно-ядерной программы и в частности проведение ядерных испытаний т.к. США уверяли, что причина размещения сил США (дело тогда уперлось еще в размещение THAAD в РК) в СВ Азии это военная программа КНДР. Но КНДР провела ядерное испытание и Пекин предложил самые жесткие санкции ООН против КНДР, включая запрет на экспорт угля, железной руды, цветных металлов и РЗМ, текстиля и морепродуктов. Так как все это экспортировалось в Китай, то китайцы знали куда бить и экспорт КНДР уменьшился с $6 млрд до нескольких сотен млн. долларов. КНДР продолжила развивать свою ракетно-ядерную программу, а американцы все равно разместили THAAD в РК. После этого до китайцев дошло, что американцы их кинули и сейчас экспорт КНДР в КНР составляет около $6 млрд и по разведданным Южной Кореи в позапрошлом году КНДР поставила в Китай 46 тонн РЗМ.
            Развитие отношений с Россией должно снизить влияние КНР на экономику КНДР - это современная политика КНДР. Даже туристические зоны КНДР первыми открыла для российских туристов, а не китайских.
    2. Boris55
      Boris55
      0
      Сегодня, 08:33
      Большевизм – есть суть Русской цивилизации.

      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Кто бы мог подумать в 2022 году что Москва и резиденция президента будет подвергаться массированным налётам БПЛА врага.

      В 1941-м фашисты Москву бомбили и чем закончилось?

      После этого налёта (одного БПЛА) на Москву и Московскую обл., купированы полностью. Остальным регионам станы следует брать пример с Собянина и Воробьёва в организации ПВО. Кстати, ПВО Ленинграда восстановлено (из 17 объектов - 16, который скоро будет достроен.).

      Кто мог подумать?
      Тот, кто уничтожил Московский округ ПВО и др. (подсказка - это не Путин).
  11. Boris55
    Boris55
    +1
    Сегодня, 07:19
    Большевизм – есть суть Русской цивилизации.

    Цитата: А.Митрофанов
    Стратегический вызов, на который ни у кого пока нет ответа.

    И как сказал наш всенародно избранный (77,49 %) президент В.В.Путин: ~ "Со временем у них появится такое оружие, но к этому времени у нас будет уже другое". Запад (США) в роли догоняющего. Вот что животворящие кредиты ВПК под 3-5 % производителям творят!
  12. Дмитрий Эон Звание
    Дмитрий Эон
    0
    Сегодня, 07:52
    Весь смысл в том что внаУкраине нет уже давно военных или промышленных предприятий, кроме кустарных гаражных производств в виде 3D принтера и пайки для ФПВ. Поэтому бить то некуда, а вот в европе полно целей.
    А позиционный тупик на фронте будет до той поры пока не одна из сторон не создаст удачную модель дрон-истребителя (типа Bf109 в свое время), и не начнет применять такой дрон массово на определенными участками фронта. Через несколько суток напряженных боев у одной сторон просто закончатся свои дроны, и она будет вынуждена отступить или быть разгромленной
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 08:56
      нет уже давно военных или промышленных предприятий, кроме кустарных гаражных производств в виде 3D принтера и пайки для ФПВ.

      вы посмотрите на автопром Японии: на сборочные конвейеры приходят тысячи наименований комплектующих "из гаражей" и при этом надежность автомобилей не страдает...
      к чему я: централизация и децентрализация при грамотном подходе к самой организации производства - тождественны между собой...
      а для целей поражения производства, децентрализация имеет преимущества...
  13. dragon772 Звание
    dragon772
    0
    Сегодня, 08:18
    Китайской аэрокосмической компанией «Линкун Тяньсин» разрабатывается баллистическая ракета с планирующим гиперзвуковым боевым блоком YKJ-1000 с дальностью 1300 км, выполненная из недорогих коммерчески доступных материалов, например, в качестве теплостойкого покрытия используется пенобетон

    Пример,уже есть. Давайте штамповать из пенобетона гиперзвуковые БР и крушить врага.