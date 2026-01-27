Высокоточное превосходство: эффект, сопоставимый с применением ядерного оружия
Изображение DALLE-3
Проведение российской специальной военной операции (СВО) на Украине наглядно показало превосходство наступательных систем над оборонительными.
Несмотря на то, что Россия обладает одними из наиболее современных и эффективных средств противовоздушной обороны (ПВО) в мире, украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) камикадзе большой дальности, крылатые ракеты (КР) и оперативно-тактические ракеты (ОТР) – точнее, их «обломки», как сообщают в официальных источниках, периодически всё равно достигают своих целей на территории нашей страны.
Несмотря на поставки Украине новейших зенитных ракетных комплексов (ЗРК) производства стран Запада, а также оказание ими вооружённым силам Украины (ВСУ) всесторонней информационной поддержки, ВСУ не удаётся перехватить значительную часть российских средств воздушного нападения (СВН) большой дальности.
Сегодня мы обзорно рассмотрим те СВН большой дальности, которые могут попасть на поля сражений в ближайшие 5 лет.
Крылатые ракеты
Угроза, исходящая от низколетящих крылатых ракет, возрастёт в связи с разработкой недорогих решений, выполненных на базе промышленных коммерчески доступных компонент, которые могут производиться десятками тысяч единиц в год.
В каком-то смысле Россию здесь можно считать «законодателем моды», поскольку у нас уже создана недорогая КР «Бандероль», которая может применяться даже с БПЛА и вертолётов.
КР «Бандероль»
Однако долго почивать на лаврах нам не дадут, в частности, в США разрабатывается семейство модульных КР Barrakuda – Barrakuda-100, Barrakuda-250, Barrakuda-500, с дальностью, соответственно, 150, 500 и 960 километров. Стоимость КР Barrakuda не должна превышать 300 тыс. долларов, что значительно ниже стоимости существующих КР типа Tomahawk (1,5-2,5 млн. долларов США) и JASSM-ER (1-2 млн. долларов США).
КР Barrakuda
Страны Европы совместно разрабатывают проект создания крылатой ракеты ELSA (Europian Long-Range Strike Approach) с дальностью полёта до 2000 километров.
Главное управление вооружений Франции (DGA) объявило о размещении первого заказа на ударные БПЛА-камикадзе большой дальности с реактивным двигателем, которые будут поставлены компанией MBDA и французским производителем дронов Aviation Design. Дальность данного БПЛА-камикадзе должна составить 500 километров, масса боевой части – 40 килограмм. По сути, это просто недорогая крылатая ракета, названная модной аббревиатурой «БПЛА».
Французский БПЛА-камикадзе с реактивным двигателем
Можно не сомневаться, что тематику создания недорогих КР и БПЛА-камикадзе с реактивным двигателем подхватят и другие страны, хотя бы та же Турция.
БПЛА-камикадзе большой дальности
В ходе СВО БПЛА-камикадзе большой дальности стали основным оружием для поражения целей в глубине территории противника как для России, так и для Украины. В настоящий момент количество применяемых сторонами БПЛА-камикадзе большой дальности достигает сотен единиц ежедневно.
Исходя из открытых данных, текущий объём производства БПЛА-камикадзе большой дальности семейства «Герань» составляет порядка 300–500 единиц в сутки.
БПЛА-камикадзе «Герань-2» – когда-то они были белыми
Теоретически производство БПЛА-камикадзе большой дальности промышленно развитыми странами, например США или КНР, может превышать миллион единиц в год, что позволит запускать их по противнику в количестве по несколько тысяч единиц в день. Да и Россия вполне может потянуть такое количество, если на это будет политическая воля.
FPV-дроны
FPV-дроны стали ещё одним открытием СВО – конечно, формально их вряд ли можно отнести к высокоточному оружию большой дальности, однако дальность отдельных образцов FPV-дронов, управляемых как по радиоканалу, так и по оптоволокну, уже превышает 60 километров, что сопоставимо с дальностью ствольной и реактивной артиллерии, возможно, что лет через пять их дальность будет составлять уже более сотни километров?
Кроме того, как показала практика украинской операции «Паутина», FPV-дроны могут быть тем или иным способом доставлены в тыл к противнику, после чего ими можно нанести удар, находясь в тысячах километров от точки запуска – мы тоже вполне можем осуществить что-то подобное, и впоследствии к этой теме обязательно вернёмся.
Такой FPV-дрон может пролететь свыше полусотни километров – подавить его средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) невозможно
Вооружённые силы Украины (ВСУ) планируют нарастить производство FPV-дронов до 4 млн единиц в год (с использованием комплектующих производства КНР). Возможно, что Россия способна производить сопоставимое количество, причём с большей локализацией комплектующих. Китай, скорее всего, может производить FPV-дроны десятками миллионов.
Оперативно-тактические ракеты
Одной из наиболее серьёзных угроз являются сверхзвуковые и гиперзвуковые оперативно-тактические ракеты, движущиеся по баллистической или по квазибаллистической траектории, с дальностью полёта до 1000 километров и более.
В настоящее время имеется явная тенденция увеличения дальности ОТР с 300-500 до 800-1000 километров. В частности, существующие ОТР ATACMS, запускаемые из пусковых установок (ПУ) M142 HIMARS и M270 MLRS, имеют дальность стрельбы порядка 300 километров, тогда как у перспективной ОТР PrSM, близкой к принятию на вооружение вооружёнными силами (ВС) США, дальность стрельбы может составить порядка 1000 километров.
ОТР PrSM
Китайской аэрокосмической компанией «Линкун Тяньсин» разрабатывается баллистическая ракета с планирующим гиперзвуковым боевым блоком YKJ-1000 с дальностью 1300 км, выполненная из недорогих коммерчески доступных материалов, например, в качестве теплостойкого покрытия используется пенобетон, что позволит производить эти ракеты крупной серией, недостижимой для существующих образцов гиперзвукового оружия.
Баллистическая ракета с планирующим гиперзвуковым боевым блоком YKJ-1000
Конечно, на текущий момент военно-политическая ситуация в мире такова, что с китайскими гиперзвуковыми ракетами мы не должны столкнуться, но это не значит, что китайский опыт не переймёт какая-либо другая враждебная нам страна, например, Турция или Польша.
В США для ПУ HIMARS разрабатывается компактная гиперзвуковая ракета Blackbeard GL со скоростью полёта до 5 Махов и дальностью полёта порядка 500-1000 км. Конечно, боевая часть (БЧ) ракет Blackbeard GL будет уступать БЧ ОТР ATACMS и PrSM, однако ведь и БЧ существующих ракет комплекса HIMARS могут причинить значительный ущерб.
Кроме того, осуществляя пуски ракет Blackbeard GL совместно с ОТР ATACMS или PrSM, противник сможет перегружать нашу ПВО ракетами Blackbeard GL, а наиболее важные цели атаковать ОТР ATACMS и PrSM.
Ракета Blackbeard GL
«Космос-поверхность»
Это новая тема, хотя мы говорили о рисках появления у противника оружия класса «космос-поверхность» уже давно, и далеко не факт, что она будет реализована в ближайшие 5 лет, однако, многое здесь будет зависеть от того, как будут идти полностью многоразовой космической системы Starship-Super Heavy от компании SpaceX Илона Маска.
Задержки с запусками и ряд неудачных запусков дают повод скептикам говорить о том, что у SpaceX ничего не получится, однако в самой компании так не считают и наращивают темпы и объёмы производства прототипов, параллельно внося существенные изменения в их конструкцию.
Как только Starship-Super Heavy станет реальностью, то его военное применение станет практически неизбежным – в контексте возрастающей конкуренции между США и Китаем сторона, получившая революционные преимущества в выводе полезной нагрузки на орбите, явно не упустит своей возможности ими воспользоваться.
Starship-Super Heavy – как говорится, оцените масштаб...
Наверняка в первую очередь Starship-Super Heavy загрузят в военных целях в интересах создания системы противоракетной обороны «Золотой купол», но и тематика нанесения ударов с орбиты также будет развиваться, например, теми же гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками (с тем же теплоизоляционным покрытием из пенобетона для снижения стоимости), только выводимыми на орбиту не индивидуально, а «оптом».
Так что в случае начала серийных полётов Starship-Super Heavy мы вполне можем ожидать сброса с орбиты первых прототипов оружия класса «космос-поверхность» в течение ближайших пяти лет.
Сухие цифры
Представьте, что мы готовились к проведению некоей новой СВО в течение 5 лет, но готовили мы не танки и боевые машины пехоты, а производили в год (в скобках за 5 лет):
- 100000 (500000) БПЛА-камикадзе большой дальности типа «Герань-2» с дальностью применения до 2000 км;
- 10 000 (50 000) KP, оптимизированных для массового производства, с дальностью применения до 400 км;
- 1 000 (5 000) ракет типа «Торнадо-С» с дальностью применения до 200 км;
- 500 (2 500) ОТР с дальностью применения до 800 км.
Текущее производство ракет в России по мнению противника
А теперь представим, что две трети этого количества были бы выпущены в разгар рабочего дня по объектам на территории Украины в течение трёх суток, причём не по каким-то трансформаторным будкам во дворах, второстепенным мостам или блокпостам, а по основным объектам инфраструктуры — подстанциям 750 кВ, транспортным сооружениям через Днепр, включая дамбы, правительственным зданиям в Киеве и других городах, газо-нефтехранилищам, крупнейшим банкам и дата-центрам, критическим объектам сотовой связи.
Какая система ПВО смогла бы отразить такой удар? К каким последствиям для страны-мишени привёл бы такой удар?
А ещё можно представить, что не мы, а наш противник – государство, превосходящее нас по производственным возможностям, производит в год (в скобках – за 5 лет):
-1 000 000 (5 000 000) БПЛА-камикадзе большой дальности типа «Герань» с дальностью применения до 2000 км;
- 20 000 (100 000) КР, оптимизированных для массового производства, с дальностью применения до 400 км;
- 4000 (20 000) перспективных ракет типа HIMARS с дальностью применения до 500 км;
- 1000 (5 000) ОТР с дальностью применения до 1000 км.
И всё это «добро», накопленное за пять лет, полетит на нас (за исключением Москвы, по понятным причинам), к примеру, в разгар зимы, это не считая самолётов тактической авиации, которые пойдут следом, — как долго мы продержимся?
Выводы
В настоящее время можно выделить два основных направления, в которых развивается высокоточное оружие большой дальности:
1) Уменьшение себестоимости и соответствующее увеличение объёмов производства.
В первую очередь это относится к БПЛА-камикадзе большой дальности и низколетящим крылатым ракетам, однако эта тенденция не обходит стороной и оперативно-тактические баллистические ракеты.
Достигается снижением себестоимости путём оптимизации конструкции и применения промышленных коммерчески доступных компонент. Особенно впечатляет китайская попытка создания гиперзвуковых «бетонных» ракет (конечно, если она будет доведена до логического завершения).
2) Повышение характеристик высокоточного оружия, в частности, повышение его дальности и снижение уязвимости от средств ПВО противника.
За последние несколько лет мы увидели, что дальность ОТР «Искандер» возросла с 500 до, предположительно, 800-1000 километров. Американские ракеты ATACMS с дальностью порядка 300 километров получат замену в виде ОТР PrSM с дальностью до 1000 километров.
На крылатых ракетах появляются средства противодействия наведению зенитных управляемых ракет (ЗУР) и ракет «воздух-воздух» с тепловым наведением – инфракрасные ловушки и средства РЭБ.
БПЛА-камикадзе и вовсе превращаются в многофункциональные платформы, способные нести мины и ракеты «воздух-воздух», пробираться к цели на малой высоте или идти стаями на больших высотах, пикируя затем вниз с отключенным двигателем.
БПЛА-камикадзе типа «Герань», вооружённый переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК)
В настоящее время ведущие державы начинают понимать те революционные изменения, которые несёт в себе возможность массированного применения высокоточного оружия большой дальности. В масштабах, когда оперативно-тактические ракеты смогут производиться и применяться тысячами, крылатые ракеты — десятками тысяч, а БПЛА-камикадзе большой дальности — миллионами единиц в год, их эффект станет сопоставим с воздействием ядерного оружия, как минимум тактического класса.
В июле 2025 года в материале Битва концепций: стратегическое господство в воздухе или высокоточное оружие большой дальности? мы говорили о том, что эффективнее — воевать с помощью авиации или высокоточного оружия большой дальности.
Конечно, оптимальным решением всегда будет их сочетание, но вполне возможно, что лет через пять-десять именно высокоточное оружие большой дальности сможет решать основные задачи по дистанционному разгрому противника без применения самолётов пилотируемой авиации.
