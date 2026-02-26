Werwolf - партизаны Третьего Рейха. Южный Тироль и Кёнигсберг
Южный Тироль на карте Италии
Южный Тироль (Südtirol) до 1919 года был частью Австро-Венгрии, около 86% его населения составляли немцы. В 1919 году, после Первой мировой войны, в которой Австро-Венгрия потерпела поражение, Южный Тироль по Сен-Жерменскому мирному договору был присоединён к Италии.
Итальянские власти, особенно после прихода к власти фашистов, всячески пытались лишить жителей Южного Тироля их немецкой идентичности. Фактически, их поставили перед дилеммой: ассимилироваться (итальянизироваться) или эмигрировать. Даже города получили новые, итальянские названия.
Приход к власти национал-социалистов в Германии и аншлюс Австрии дал надежду немцам Южного Тироля на защиту их «матерью-родиной» — новым Германским Рейхом. Однако вскоре обстоятельства изменились — соперничество и даже неприязнь между двумя тоталитарными режимами сменились дружбой. В ноябре 1937 года Италия присоединилась к антикоминтерновскому пакту, а 22 мая 1939 года был заключен Германо-итальянский договор о союзе и дружбе («Стальной пакт»).
Гитлер оказался в сложной ситуации: вступить в конфликт со своим главным европейским союзником или предать этнических немцев Тироля. В 1939 году между Германией и Италией была достигнута договоренность о переселении южнотирольских немцев на территорию Рейха. Тот, кто считал себя немцем, мог перебраться в Германию. Почти четверть проживавших в Южном Тироле фольксдойче готовы были самостоятельно перебраться на «Великую Родину». Другая часть немцев хотела оказаться на территории Германии, но не хотела уезжать. А потому они ждали, что Италия передаст эти земли рейху. Третья группа немцев, не желая принимать итальянизацию, тем не менее хотела оставаться на своей земле. В результате после 1938 года 78 тысяч жителей покинули регион.
Летом 1942 года Альфред Фрауэнфельд, будущий германский генеральный комиссар Крыма, выступил с меморандумом о целесообразности переселения южнотирольских немцев в Крым после окончания войны.
Гитлер отнесся к этой идее благосклонно и на одном из совещаний сказал:
В 1943 году режим Муссолини рухнул. На севере Италии под руководством дуче была создана Итальянская социальная республика (итал. Repubblica Sociale Italiana), неофициально известная под названием Республика Сало (итал. Repubblica di Salò).
При этом, к восторгу тирольских немцев, фактический контроль над Южным Тиролем полностью перешел к Германии. Партийный контроль над этой территорией получил Франц Хофер, гауляйтер Тироля.
Создание отрядов «Вервольфа» в Южном Тироле началось еще в конце 1944 года и шло как по линии СС, так и Вермахта и Гитлерюгенда. Отправным пунктом существования «тирольских вервольфов» стало 19 ноября 1944 года, когда старшие чины СС, находившиеся на территории «Альпийского форланда», получили инструкции из «Бюро Прюцмана». В Северной Италии шла активная вербовка и обучение будущих партизан.
К концу войны на территории Южного Тироля скопилось до 600 тысяч отступавших немецких военнослужащих, что втрое превышало численность местного населения. Вступившим сюда 2 мая 1945 года первым частям союзников пришлось вести тяжелые бои. Активную поддержку немецким войскам оказывало местное население.
В Южном Тироле на протяжении всего мая продолжались акты неповиновения или массовое сопротивление, направленные как против американцев, так и против вступивших туда отрядов итальянских партизан. Так, в городе Брикстон был взорван барак, в котором остановились на постой американские солдаты. В тот же день в городке Эйзак взлетел на воздух дом, погребя под своими обломками более двадцати американцев. 3 мая в городе Меран между немцами и итальянцами завязался форменный бой. Итальянцы были разбиты, а оставшиеся в живых были расстреляны на центральной площади города.
Это неизбежно приводило к карательным акциям, которые итальянцы устраивали против тирольцев. Стали возникать конфликты между тирольскими немцами и прибывавшими в эту область итальянцами. В этих условиях отряды вермахта и «Вервольфа» рассматривались местными этническими немцами как их защитники.
Сторонниками воссоединения Южного Тироля с Австрией была создана подпольная радиостанция, которая вещала с австрийской территории. Кроме этого, так называемая «Федерация Южных Тирольцев» контрабандными путями доставляла на территорию Италии соответствующую пропагандистскую и агитационную литературу. Тем не менее, постепенно обстановка в регионе стабилизировалась — сторонники воссоединения Южного Тироля с Австрией начали переходить к политическим методам борьбы.
После окончания войны в Южном Тироле было собрано 155 000 подписей местных жителей, представленных австрийскому правительству, которые настаивали на проведении референдума о присоединении к Австрии, но данная идея была отвергнута с одобрения союзников (за исключением СССР).
Вступивший в силу 15 сентября 1947 года Парижский мирный договор с Италией оставлял за ней Южный Тироль. К мирному договору прилагался Договор Де Гаспери — Грубера, также известный как Парижское соглашение — договор, заключенный между Австрией и Италией 5 сентября 1946 года в Париже во время работы Мирной конференции. При этом немецкоязычному меньшинству Южного Тироля предполагалось гарантировать полное равенство прав с италоязычным населением, включая официальное использование немецкого языка и его преподавание, возвращение немецких топонимов и право на возвращение тирольских немцев на их малую родину. Была создана автономная область Трентино-Альто-Адидже, в котором Южный Тироль является северной провинцией Больцано (вторая, преимущественно италоговорящая, южная провинция — Трентино).
Лишение права на воссоединение с Австрией вызвало новый взрыв недовольства тирольских немцев. Забастовки и демонстрации в Больцано, Брикстоне, Меране переросли в вооруженные столкновения. Летом 1946 года начался массовый саботаж. «Тирольские вервольфы» разрушали железнодорожные пути, подрывали опоры электропередач и электротрансформаторы. Это было вызвано тем, что Италия хотела сохранить за собой Южный Тироль именно из-за гидроэлектростанций, которые могли удовлетворить «энергетический голод» страны. В своих агитационных материалах лидеры «тирольских вервольфов» грозились вести «трансформаторную войну» до тех пор, пока Южный Тироль не воссоединится с северным, австрийским.
В 1956 году тирольским общественным деятелем Зеппом Кершбаумером и его сподвижниками был создан Комитет освобождения Южного Тироля (нем. Befreiungsausschuss Südtirol), который путём пропаганды и террора пытался добиться выхода Южного Тироля из состава Италии. В 1980-х годах появилась еще одна сепаратистская группировка Ein Tirol. Естественно, эти движения нельзя напрямую связать с «Вервольфом».
За 32 года — с 20 сентября 1956 по 30 октября 1988 года — в результате конфликта в Южном Тироле был совершён 361 террористический акт. Погиб 21 человек (15 полицейских, 2 гражданских, 4 активиста), 57 пострадали (24 полицейских, 33 гражданских). Осуждены 157 человек: 103 жителя Южного Тироля, 40 граждан Австрии, 14 граждан Германии.
Наибольшую известность получила так называемая «Огненная ночь». В ночь с 11 на 12 июня 1961 года членами Комитета освобождения Южного Тироля были взорваны 42 опоры линий электропередач, что лишило электроэнергии весь север Италии. Её продолжение последовало через месяц, когда в ночь с 12 на 13 июля взрыв 8 линий электропередач парализовал движение поездов.
Распределение языков в Южном Тироле (2001 г.). Зеленым выделены районы с немецким населением
Благодаря этим событиям мировая общественность узнала о положении германоязычной общины в Италии. Проведенный опрос подтвердил, что 95% жителей Южного Тироля не считают себя итальянцами. В 2001 году Южный Тироль был признан как автономная немецкоговорящая провинция Больцано-Боцен. Впрочем, до сих пор там действуют партии, выступающие за выход Южного Тироля из состава Италии и воссоединение с Австрией.
«Вервольф» на территории Кёнигсбергской/Калининградской области
Думаю, что этот раздел будет особо интересен российским читателям. Хочу сразу предупредить, что вся информация, как принято часто писать, «взята из открытых источников» и ее полную достоверность не гарантирую.
Вступив на территорию Восточной Пруссии, Красная Армия и ВМФ, включая их подразделения СМЕРШ, НКГБ и НКВД, столкнулись с деятельностью разведывательно-диверсионных и партизанских групп противника как в прифронтовой полосе, так и в своем тылу и на оккупированных советскими войсками территориях.
Утверждается, что в бывшем орденском замке в Нессельберке (Nesselberck), ныне поселок Орловка, находился штаб местных «вервольфов», а также центр их подготовки для действий на территории, занятой Красной Армией. Всего было подготовлено 500 агентов двух возрастных категорий: 15 – 17 лет и 50 – 55 лет. В Кёнигсберге штаб этой организации располагался на Лёнцштрассе, 3-5 (ныне – улица Лермонтова).
При приближении Красной армии к границам Восточной Пруссии там началось строительство отдельных бункеров, рассчитанных на кратковременное размещение небольших разведывательно-диверсионных групп и запасов оружия, боеприпасов, средств связи и продовольствия.
Там же хранилось и множество изготовленных специалистами РСХА (Главное управление имперской безопасности — Reichssicherheitshauptamt) документов военнослужащих Красной Армии: офицерские и солдатские книжки, продаттестаты, справки из госпиталей, командировочные предписания. Кроме того, там были заложены различные документы военнослужащих Вермахта, военнопленных, иностранных рабочих и гражданских лиц. Всё это позволяло членам «Вервольфа» действовать под разными личинами, становясь настоящими «оборотнями». Для их финансовой поддержки хранились и значительные суммы в рейхсмарках, советских рублях и иностранной валюте.
Строительство подобных бункеров велось не только в лесных массивах, небольших городках и селах, но и в самом Кёнигсберге. Примером могут служить бункеры во дворе универмага “KEPA” (здание сохранилось, находится на нынешнем Ленинском проспекте), около Штайндаммской кирхи, во дворе пивзавода «Понарт», в районе Замкового пруда и т.д. Бункеры в условиях строжайшей конспирации оборудовались также в подвалах частично или полностью разрушенных домов.
Штайндаммская кирха
Эти тайники периодически находят до сих пор в разных уголках Калининградской области. Несколько лет назад в одном из них, в лесу под бывшим городом Циммербуде (теперь Светлый), обнаружили четыре немецких противотанковых гранатомета, 88 ручных и 235 ружейных осколочных и кумулятивных гранат и почти 4 тысячи патронов к стрелковому оружию.
После весьма удачно и в кратчайший срок проведенной операции «Ганнибал» по эвакуации морем 2,5 млн человек гражданского населения Восточной Пруссии (и всё это производилось при абсолютном господстве в воздухе советской авиации!) при крайне минимальных потерях — моряки германского ВМФ, торгового и рыболовного флота этим могут с честью гордиться — по данным НКВД СССР на сентябрь 1945 года на территории будущей Калининградской области оставалось около 139 тысяч немцев, включая немецкое население, бежавшее из приграничных польских районов от террора «Армии Крайовой» против немцев.
В мае 1945 года был создан штаб Уполномоченного НКВД СССР по Восточной Пруссии. Ему были подчинены три специализированных отдела: 1-й (следственный), 2-й (оперативный), 3-й (милиция), на которые, в свою очередь, замыкались по линиям работы два оперативных сектора: Кенигсбергский (в составе 15 опергрупп) и Инстербургский (6 опергрупп). Уже к началу первой послевоенной осени удалось обезвредить 3029 германских агентов разведки и контрразведки, активных членов национал-социалистической партии, участников организаций и групп, оставленных немецким командованием для подрывной деятельности в тылу советских войск. С 10 мая по 1 сентября чекисты ликвидировали 13 диверсионно-террористических групп, семь бандформирований, две подпольных террористических группы, одну контрреволюционную группу по распространению листовок и две резидентуры военной разведки противника.
Кёнигсберг, 1945 г.
После образования в составе СССР Кенигсбергской области здесь начала работу самостоятельная оперативная группа Министерства госбезопасности. В столице региона ей были переданы здание бывшего Полицайпрезидиума и часть внутренней тюрьмы.
Следует отметить, что на территориях Рейха, оккупированных Красной Армией и войсками западных союзников, немалые потери неслись от применяемых немцами ядов. Разработка сильнодействующих ядов для применения в партизанской войне на территории Рейха началась в 1944 году. Ими предполагалось отравлять продукты питания и спиртные напитки.
Особым успехом увенчалось отравление «оборотнями» алкоголя с помощью метила и других химических препаратов. Первой территорией, где была применена тактика массовых отравлений, стала Восточная Пруссия. Наступающие советские войска вдруг обнаружили практически нетронутые склады с продуктами и напитками. Долго ожидать массовых отравлений со смертельным исходом не пришлось. Гибли рядовой состав и офицеры. Только в 24-й бронетанковой бригаде за короткий период времени потери от отравления составили около десяти офицеров. Были также случаи отравления водоисточников. Обнаруженную в одном из складов в г. Лайдау «специальную команду» отравителей расстреляли на месте.
После употребления отравленных продуктов и алкоголя иной раз гибли целые отделения и взводы, особенно когда военнослужащие, употребившие спиртное, некоторое время оставались живы. Коварство заключалось в том, что смертельный исход наступал спустя некоторое время – через сутки и даже двое.
Аналогичные диверсии «Вервольф» применял и против союзников. По данным американского командования, только в феврале – июле 1945 г. смерть в результате отравления алкоголем наступила у 188 человек. Не улучшилась ситуация и позже.
В Государственном архиве Калининградской области хранится «Справка» 1960-х годов о борьбе с вражеским подпольем, авторство которой приписывается областному УКГБ. Вероятно, она предназначалась для пропагандистов с целью развеивания всяческих местных слухов.
Согласно данной «Справке», в 1945 году управлением контрразведки «Смерш» 3-го Белорусского фронта было обезврежено более десятка групп «Оборотней». Были обнаружены тайники с оружием и благоустроенные бункеры для «вервольфов». В «Справке» приводится список изъятого из тайников: 2 491 кг взрывчатых веществ, 803 500 патронов, боеприпасов к различным артиллерийским системам, мин и гранат — 47 451, 4 030 автоматов, 300 пулемётов, 152 противотанковых ружья, два миномёта, два артиллерийских орудия, 17 множительных аппаратов, 6 радиостанций.
Всего по состоянию на 1 сентября 1945 года чекистами при содействии воинских частей и подразделений внутренних и пограничных войск на территории Восточной Пруссии было выявлено и ликвидировано 43 диверсионных группы.
По достоинству оценили чекисты и довольно неплохую организацию конспиративной связи между отдельными разведывательными, диверсионно-террористическими и пропагандистскими группами. Тут огромным успехом советских контрразведчиков можно считать то, что среди массы немецких военнопленных удалось выявить бывшего начальника продовольственного снабжения кёнигсбергской школы «Вервольфа» Леонарда Редера. По роду своей деятельности он знал места расположения многих объектов этой организации. Показания Редера помогли обезвредить множество «оборотней».
Надо заметить, что гражданское население оказывало «Вервольфу» существенную поддержку. И этот факт необходимо учитывать современным ученым-историкам в спорах о том, нужно ли было выселять всех немцев из областей, отошедших к СССР и Польше после Потсдамской конференции.
Окончательный конец деятельности местного «Вервольфа» наступил с полной депортацией немецкого населения — с осени 1947 года по лето 1951 года с территории области было депортировано в советскую зону оккупации Германии 110 000 немцев — жителей бывшей Восточной Пруссии.
Источники:
