Спутниковые снимки американских радаров раннего ракетного предупреждения и средств противоракетной обороны
Во второй половине 1960-х основным средством доставки ядерного оружия стали баллистические ракеты сухопутного базирования и размещённые на подводных лодках, а дальние бомбардировщики оказались отодвинуты на второй план. В отличие от бомбардировщиков, ядерные боевые блоки МБР и БРПЛ на траектории были практически неуязвимы, а подлётное время до цели, по сравнению с бомбардировщиками, уменьшалось многократно.
Именно с помощью МБР Советскому Союзу удалось добиться ядерного паритета с США. До этого американцы, вложившие огромные средства в систему ПВО Северной Америки (США и Канады), не без оснований надеялись отразить атаки относительно немногочисленных советских дальних бомбардировщиков. Однако после массового развёртывания в СССР позиций МБР расклад сил и прогнозируемые сценарии ядерного конфликта поменялись кардинально.
Соединенные Штаты в новых условиях уже не могли отсидеться за океаном и надеяться на то, что основными районами применения ядерного оружия станут Европа и северо-восточная Азия. Данное обстоятельство привело к изменению подходов и взглядов американского военно-политического руководства на методы и средства обеспечения безопасности и перспективы развития стратегических ядерных сил.
К началу 1970-х произошло сокращение количества радарных постов освещения воздушной обстановки в Северной Америке, в первую очередь это коснулось кораблей радиолокационного дозора. На территории США были практически полностью ликвидированы многочисленные позиции ЗРК большой дальности, бесполезные против советских МБР. В свою очередь Советский Союз находился в более сложной ситуации, близость многочисленных американских баз и аэродромов тактической и стратегической авиации вынуждала тратить огромные средства на обеспечение ПВО собственной территории.
По мере того как МБР и БРПЛ становились основой ядерных арсеналов, началось создание систем, способных своевременно обнаруживать пуски ракет и рассчитывать их траектории с целью определения степени опасности. В противном случае одна из сторон получала возможность нанесения превентивного обезоруживающего удара. На первом этапе средствами предупреждения о ракетной атаке стали надгоризонтные РЛС с дальностью обнаружения 2000-3000 км, что соответствовало времени оповещения 10—15 минут до подлёта к цели. В связи с этим американцы размещали свои станции AN/FPS-49 в Великобритании, Турции, Гренландии и на Аляске – как можно ближе к советским ракетным позициям. Впрочем, первоначально задачей этих РЛС было предоставление информации о ракетном нападении для систем противоракетной обороны (ПРО), а не обеспечение возможности ответно-встречного удара.
В США в рамках проекта Wizard вместе с радиолокационной станцией дальнего обнаружения боевых блоков AN/FPS-49 были созданы противоракеты Nike-Zeus, Spartan и Sprint (проекты Sentinel и Safeguard). После подписания Договора об ограничении систем противоракетной обороны СССР и США в 1974 году согласились отказаться от создания, испытания и развертывания глобальной противоракетной обороны морского, воздушного, космического или мобильно-наземного базирования. После дополнительных переговоров было заключено соглашение, по которому каждой из сторон разрешалось иметь только одну такую систему: либо вокруг столицы, либо в районе пусковых установок МБР. Американцы противоракетами Spartan и Sprint прикрыли шахтные пусковые установки МБР «Минитмен» в штате Северная Дакота, а в Советском Союзе систему ПРО А-35 развернули вокруг Москвы.
Однако вскоре после заключения договора противоракеты «Спартан», имевшие дальность перехвата боевых блоков МБР до 750 км и потолок 560 км, в США сняли с вооружения. Противоракеты «Спринт» с дальностью пуска 40 км и потолком 30 км, предназначенные для уничтожения боевых блоков МБР, прорвавшихся мимо противоракет «Спартан», после их входа в атмосферу, стояли на боевом дежурстве до 1976 года. В 1980-е годы перехватчики ближней зоны «Спринт» без ядерных боеголовок использовались в экспериментах по программе СОИ.
Основной причиной отказа США от противоракет в середине 1970-х была их сомнительная боевая эффективность при весьма значительных эксплуатационных расходах. Кроме того, защита районов развертывания баллистических ракет к тому моменту уже не имела особого смысла, так как около половины американского ядерного потенциала приходилась на баллистические ракеты атомных подводных лодок, осуществлявших боевое патрулирование в океане.
Американские радиолокаторы системы предупреждения о ракетном нападении
Самым старым действующим американским радаром, способным осуществлять обнаружение боевых блоков баллистических ракет в космосе, является станция PAR (англ. Perimeter Acquisition Radar — радар периметрического обзора). Данная станция, функционирующая на авиабазе Кавальер в штате Северная Дакота, представляет собой модифицированную РЛС AN/FPQ-16, изначально спроектированную для работы в составе системы противоракетной обороны.
Этот очень крупный радиолокатор с импульсной мощностью более 15 МВт был глазами системы ПРО Safeguard, в составе которой имелись перехватчики Spartan и Sprint, и предназначался для обнаружения боеголовок на дальних подступах к защищаемому объекту и выдачи целеуказания. Каждый противоракетный комплекс должен был иметь по одной РЛС этого типа. На дальности до 3200 километров РЛС PAR могла увидеть радиоконтрастный объект диаметром 0,25 метра. Радар обнаружения системы ПРО размещён в массивном железобетонном основании, под углом к вертикали в заданном секторе. Станция, сопряжённая с вычислительным комплексом, могла одновременно отслеживать и сопровождать десятки целей в космосе. Благодаря очень приличной дальности действия имелась возможность своевременно обнаружить приближающиеся боеголовки и обеспечить запас времени для выработки огневого решения и перехвата.
Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: РЛС PAR в штате Северная Дакота. Снимок сделан в июле 2025 года
В данный момент это единственный действующий элемент системы «Сэйфгард». После модернизации РЛС в Северной Дакоте продолжила службу в качестве элемента системы предупреждения о ракетном нападении, контролирующего северное направление.
Ещё одной надгоризонтной РЛС, введённой в эксплуатацию в самый разгар «холодной войны» — в 1977 году, — является AN/FPS-108 COBRA DANE.
Радар, расположенный на острове Шемия недалеко от Аляски, смотрит в северо-западном направлении и первоначально предназначался для сбора разведывательной информации об испытаниях советских МБР и отслеживания боевых блоков испытываемых ракет, падающих на мишенное поле полигона Кура на Камчатке.
Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: РЛС AN /FPS-108 COBRA DANE на острове Шемия. Снимок сделан в июне 2023 года
С момента ввода в строй станция на острове Шемия неоднократно модернизировалась. В настоящее время она функционирует в интересах Агентства по противоракетной обороне США. Согласно имеющейся информации, РЛС AN/FPS-108 COBRA DANE работает в диапазоне 1215–1400 МГц и способна отслеживать объекты в космосе на дистанции более 2000 км и может использоваться для целеуказания и корректировки траектории полёта перехватчиков.
Основой наземного сегмента американской СПРН являются радары AN/FPS-132, размещённые в Гренландии, недалеко от авиабазы Туле, в Великобритании на авиабазе Файлингдейлс, на Аляске на военной базе Клир, в Калифорнии на авиабазе Билл, на Космической станции Кейп-Код в штате Массачусетс и неподалёку от авиабазы Равдат-Хатан в Катаре.
Станция, размещённая в Файлингдейлс, имеет возможность кругового сканирования пространства, для чего было добавлено третье зеркало антенны. Каждая антенная решетка перекрывает сектор в 120° по азимуту.
Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: РЛС AN/FPS-132 на авиабазе Файлингдейлс. Снимок сделан в апреле 2023 года
Согласно открытым данным, РЛС AN/FPS-132 имеет импульсную мощность 2,5 МВт и способна обнаруживать объекты в околоземном пространстве на дальности до 5 000 км.
Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: РЛС AN/FPS-132 в 1 км южней авиабазы Равдат-Хатан в Катаре. Снимок сделан 14 февраля 2026 года
Сообщается, что РЛС AN/FPS-132 Block-5, расположенная на территории Катара в 1 км южней авиабазы Равдат-Хатан, 28 февраля 2026 года подверглась атаке иранского дрона-камикадзе.
В 2000 году, несмотря на протесты КНР, одна «устаревшая» надгоризонтная РЛС AN/FPS-115 была поставлена Тайваню и размещена в горной местности в уезде Синьчжу.
Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: РЛС AN/FPS-115 на Тайване. Снимок сделан в ноябре 2024 года
Радиолокатор СПРН на Тайване начал работу в 2006 году. Ряд экспертов считает, что эта РЛС AN/FPS-115 лишь формально числится устаревшей, а фактически она модернизирована до уровня AN/FPS-132. Хотя эксплуатантами станции AN/FPS-115 формально являются тайваньские военные, радиолокационная информация с неё по спутниковым каналам в режиме реального времени поступает в США.
На территории Норвегии работают вспомогательные радиолокаторы американской СПРН и ПРО: AN/FPS-129 Have Stare (Globus-II) и EISCAT.
В 1998 году недалеко от норвежского города Вардё начал функционировать радар AN/FPS-129 Have Stare, созданный корпорацией Raytheon. РЛС мощностью 200 кВт имеет антенну диаметром 27 м в обтекателе диаметром 35 м.
Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: РЛС AN/FPS-129 Have Stare на южной окраине норвежского города Вардё. Снимок сделан в августе 2019 года
Согласно заявлениям официальных представителей США, задачей данной станции является сбор информации о «космическом мусоре» в целях обеспечения безопасности космических полётов. Однако географическое расположение этого радара позволяет его использовать для слежения за запусками российских ракет.
Другим «исследовательским» американским объектом в Скандинавии является радарный комплекс EISCAT (англ. European Incoherent Scatter Scientific Association – Европейские некогерентные совместные исследования).
Основная аппаратная часть комплекса EISCAT находится на Шпицбергене, восточней норвежского городка Лонгйир.
Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: элементы радарного комплекс EISCAT на Шпицбергене. Снимок сделан в июле 2023 года
Дополнительные станции имеются в 15 км восточней норвежского города Тромсё, в Соданкюля в Финляндии и в Кируне в Швеции.
Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: элементы радарного комплекса EISCAT восточней Тромсё. Снимок сделан в июле 2022 года
В 2008 году часть комплекса, расположенного восточней норвежского города Тромсё, была модернизирована, в его составе наряду с подвижными параболическими антеннами появилась неподвижная антенна с ФАР.
Радарный комплекс ALTAIR
В 1969 году в западной части тихоокеанского атолла Кваджалейн был введён в эксплуатацию мощный радарный комплекс ALTAIR (англ. ARPA Long-Range Tracking and Instrumentation Radar — Радар дальнего слежения и измерительной аппаратуры ARPA). Радарный комплекс на Кваджалейне является частью масштабного проекта ARPA (англ. Advanced Research Projects Agency — Слежение и идентификация на дальнем расстоянии с помощью радара).
За прошедшие 56 лет значение данного объекта для системы контроля за космическими объектами и СПРН США только возросло. Кроме того, без этого радарного комплекса на Тихоокеанском ракетном полигоне было бы невозможно проводить полноценные испытания противоракетных систем.
Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: элементы радарного комплекса ALTAIR на атолле Кваджалейн. Снимок сделан в июне 2023 года
В исходном варианте импульсная мощность радара составляла 5 МВт и средняя излучаемая — 250 кВт. По данным, опубликованным Министерством обороны США, точность определения координат на околоземной орбите металлических объектов площадью 1 м² — от 5 до 15 метров.
В 1982 году ALTAIR был серьёзно модернизирован, а в 1998 году в состав комплекса вошла цифровая аппаратура анализа и высокоскоростного обмена данными с другими объектами СПРН. Для передачи информации в командный центр «Зоны ПВО Гавайских островов» на острове Гуам с атолла Кваджалейн проложен защищённый оптоволоконный кабель.
Радиолокационная станция GBR-P
В южной части атолла Кваджалейн в 1998 году начала функционировать радиолокационная станция GBR-P (англ. Ground Based Radar – Prototype — Наземный радар – прототип).
Эта станция задействована в программе создания Национальной противоракетной обороны, на момент ввода в строй имела излучаемую мощность 170 кВт и площадь антенны 123 м². Дальность обнаружения боеголовок МБР составляет не менее 2000 км. В 2016 году состоялась модернизация РЛС GBR-P, после модернизации произошло увеличение излучаемой мощности, что, в свою очередь, привело к повышению дальности обнаружения и разрешающей способности.
Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: РЛС GBR-P на атолле Кваджалейн. Снимок сделан в октябре 2023 года
В настоящий момент РЛС GBR-P задействована в обеспечении противоракетной обороны американских военных объектов на Гавайях и в случае необходимости может использоваться для выдачи целеуказания противоракетной системе THAAD. По заявлениям американских официальных лиц, развёртывание ракет-перехватчиков в этом удалённом регионе связано с угрозой нанесения ракетно-ядерных ударов со стороны КНДР.
Плавучая радиолокационная станция SBX-1
В 2006 году в строй была введена радиолокационная станция SBX-1, предназначенная для раннего предупреждения о ракетном нападении и выдачи целеуказания системам ПРО. Радар, установленный на самоходной плавучей платформе, может быть оперативно перебазирован в любую часть мирового океана. Это является существенным преимуществом мобильного радиолокатора перед стационарными станциями СПРН, радиус действия которых ограничен кривизной земной поверхности.
На двухкорпусной полупогружной платформе, помимо основной РЛС с АФАР, работающей в X-диапазоне с радиопрозрачным куполом диаметром 37 метров, имеется несколько вспомогательных антенн. Элементы основной антенны установлены на плоской восьмиугольной пластине, она может вращаться на 270 градусов по горизонтали и менять угол наклона в пределах 0–85 градусов. Согласно опубликованным в СМИ данным, дальность обнаружения целей с ЭПР 1 м² составляет более 4000 км, средняя излучаемая мощность — 135 кВт.
Водоизмещение судна – 50 000 т. Длина – 119 м, ширина – 73 м. Осадка на ходу – 10 м, на позиции – 30 м. Судно может развивать скорость 9 узлов. Экипаж – 85 человек. Стоимость постройки – около $1 млрд.
В порту Адак на Аляске для РЛС SBX-1 возведён специальный причал с соответствующей инфраструктурой и системами жизнеобеспечения. Предполагалось, что SBX-1, находясь в этом месте, будет нести боевое дежурство, контролируя западное ракетоопасное направление, и выдавать в случае необходимости целеуказание американским противоракетам, развёрнутым в Форте-Грили.
Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: РЛС SBX-1 у пирса военно-морской базы Пёрл-Харбор. Снимок сделан в ноябре 2022 года
Однако большую часть времени радарная платформа SBX-1 проводит у пирса военно-морской базы Пёрл-Харбор на Гавайях.
Мобильная противоракетная система THAAD
Как известно, американский ЗРК MIM-104 Patriot обладает некоторыми противоракетными возможностями. В связи с тем, что зенитные ракеты комплекса PAC-2, разработанные для поражения аэродинамических целей, имели недостаточное поражающее действие осколочных БЧ при применении против оперативно-тактических баллистических ракет, была создана и принята на вооружение противоракета с кинетической вольфрамовой боевой частью ERINT (англ. Extended Range Interceptor – «Перехватчик ближней зоны»). Она способна бороться с баллистическими ракетами с дальностью пуска до 1000 км. Впрочем, даже модернизированный до уровня PAC-3 MSE «Пэтриот» так и не стал по-настоящему эффективным средством противоракетной обороны.
Ракета ERINT имеет относительно скромные характеристики: дальность поражения – 25 км и потолок – 20 км, и фактически рассматривается как последний вспомогательный рубеж ПРО на ТВД, в случае, когда вражеская баллистика прорвалась через все заслоны.
Наряду с совершенствованием ЗРК «Пэтриот» и разработкой для него специализированной противоракеты, в начале 1990-х, ещё до выхода США из договора по ПРО, на полигоне Уайт-Сендз в штате Нью-Мексико начались лётные испытания опытных образцов ракет-перехватчиков нового противоракетного комплекса, спроектированного корпорацией Lockheed Martin и получившего обозначение THAAD (англ. Terminal High Altitude Area Defense — «Противоракетный подвижный комплекс наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности»). Перед разработчиками комплекса стояла задача создать ракету-перехватчик, которая могла бы эффективно поражать баллистические цели с дальностью полета до 3500 км. При этом зона поражения THAAD должна была составить до 200 км и на высотах от 40 до 150 км.
Ракета-перехватчик комплекса THAAD оснащена неохлаждаемой ИК ГСН и инерционно-радиокомандной системой управления. Так же, как и для ERINT, принята концепция уничтожения цели прямым кинетическим ударом. Противоракета THAAD при длине 6,17 м весит 900 кг. Одноступенчатый двигатель разгоняет противоракету до скорости 2,8 км/с. Запуск осуществляется отделяемым твердотопливным ускорителем.
Система ПРО THAAD должна составлять первый рубеж зональной противоракетной обороны. Характеристики системы позволяют осуществлять последовательный обстрел одной баллистической ракеты двумя противоракетами по принципу «пуск — оценка — пуск». Это означает, что в случае промаха первой противоракеты будет осуществлён пуск второй. В случае промаха THAAD в действие должен вступать ЗРК «Пэтриот», на который от РЛС GBR будут поступать данные о траектории полёта и скоростных параметрах прорвавшейся баллистической ракеты. По расчетам американских специалистов, вероятность поражения баллистической ракеты системой ПРО, состоящей из THAAD и ERINT, должна составлять не менее 0,96.
В состав батареи THAAD входит четыре основных компонента: шесть самоходных ПУ с восемью противоракетами, транспортно-заряжающие машины, мобильный радиолокатор (AN/TPY-2) и пункт управления огнём. В качестве шасси для пусковых установок и тягачей используются тяжелые колёсные транспортёры Oshkosh PLS.
Помимо системы THAAD, РЛС AN/TPY-2 может применяться в составе других противоракетных систем, а также для раннего обнаружения баллистических ракет.
Радиолокационная станция с АФАР, производимая компанией Raytheon, работает в диапазоне 8,55–10 ГГц и имеет инструментальную дальность около 1000 км. Углы сканирования по вертикали -10-60°, по горизонтали - 80°. Данные, полученные от РЛС AN/TPY-2 по спутниковым каналам аппаратуры JTAGS, в реальном режиме времени транслируются в вышестоящие штабы и другим подразделениям ПРО и ПВО. Для связи с батарейным командным пунктом системы «ТХААД», который может быть удалён от стартовой позиции на 14 км, используются радиорелейная аппаратура тактических станций JTIDS, работающая в формате Link-16.
По информации, опубликованной в открытых источниках, заказчику поставлено 12 РЛС AN/TPY-2, которые развёрнуты на американских базах в разных частях планеты.
До недавнего времени РЛС AN/TPY-2 размещалась на территории Республики Корея, в 10 км к западу от города Куми уезда Сочжу провинции Северная Кенсан.
Спутниковый снимок Google Earth: РЛС AN/TPY-2 в 10 км к западу от города Куми. Снимок сделан в июне 2024 года
В Турции, западней в 5 км юго-западней посёлка Дурулова в провинции Малатья, несёт дежурство станция, контролирующая ракетоопасное направление со стороны Ирана. Радиолокационная информация, полученная с противоракетного радара, в режиме реального времени транслируется по спутниковым каналам на региональные командные пункты ПВО/ПРО НАТО и в турецкий командный центр, расположенный на авиабазе Диярбакыр.
Спутниковый снимок Google Earth: военная база в провинции Малатья, на территории которой развёрнута РЛС AN/TPY-2. Снимок сделан в июле 2024 года
Мобильная РЛС раннего ракетного предупреждения AN/TPY-2, развёрнутая в Турции, находится на высоте 2000 м над уровнем моря и на удалении около 700 км от границы с Ираном.
Два радара AN/TPY-2 развёрнуты в Японии: на базах Сярики (префектура Аомори) и Кётанго (префектура Киото). Для защиты от неблагоприятных метеорологических факторов эти станции прикрыты радиопрозрачными куполами.
Спутниковый снимок Google Earth: военная база Сярики, на территории которой развёрнута РЛС AN/TPY-2. Снимок сделан в августе 2023 года
Один радар AN/TPY-2, приданный батарее «ТХААД», находится на гавайском острове Кауаи.
Спутниковый снимок Google Earth: радиолокационный пост с РЛС AN/TPY-2 на западном побережье острова Кауаи. Снимок сделан в ноябре 2021 года
Также радиолокаторы этого типа имеются в Израиле, Саудовской Аравии, Республике Корея, Катаре и ОАЭ. Станция, развёрнутая в Иордании на авиабазе Муваффак Салти, 7 марта 2023 года серьёзно пострадала в результате удара иранского дрона-камикадзе.
Завершающий этап испытаний системы «ТХААД» прошел в 2006 году на Тихоокеанском полигоне Barking Sands, расположенном на западном побережье острова Кауаи на Гавайях. В ходе испытаний удалось перехватить мишень, имитирующую ракету типа «Скад», запуск которой был осуществлён с мобильной платформы в Тихом океане. В качестве имитаторов БР «Скад» использовались ракеты-мишени "Шторм" (первой ступенью служит модернизированный двигатель ОТР "Сержант", а второй — третья ступень МБР "Минитмэн-1") и "Гера" (на базе второй и третьей ступеней МБР "Минитмэн-2").
Спутниковый снимок Google Earth: самоходные пусковые установки системы THAAD на западном побережье острова Кауаи. Снимок сделан в ноябре 2021 года
В конце октября 2007 года, после окончания испытаний, одна батарея THAAD приступила к несению опытно-боевого дежурства в восточной части острова Кауаи. 5 июня 2008 года с плавучей платформы была запущена еще одна ракета-мишень, успешно перехваченная на высоте около 22 км. Из четырнадцати пусков на полигоне «Баркинг Сэндз», осуществлённых с ноября 2006 по октябрь 2012 года, одиннадцать признали успешными.
Заключение первого контракта на поставку серийных противоракетных систем «ТХААД» в американскую армию произошло в 2006 году. В мае 2008 года на военной базе Форт-Блисс была сформирована первая батарея, вошедшая в состав 4-го дивизиона противоракетной обороны 11-й бригады ПВО. В октябре 2009 года Армия США и Агентство противоракетной обороны сформировали вторую батарею «ТХААД» в Форт-Блисс.
Спутниковый снимок Google Earth: самоходные пусковые установки системы THAAD в Форт-Блисс. Снимок делан в мае 2016 года
По состоянию на 2025 год американская армия располагала восемью батареями «ТХААД». Официальным местом дислокации трёх батарей является база Форт-Блисс, две батареи приписаны к базе Форт-Худ, одна была развёрнута на авиабазе Андерсен на острове Гуам, ещё одна прикрывала от северокорейских ракет американские объекты в Южной Корее.
В сентябре 2017 года батарею ПРО THAAD разместили на бывшем поле для гольфа, в 10 км к западу от города Куми уезда Сочжу провинции Северная Кенсан, что примерно в 300 километрах к юго-востоку от Сеула.
Спутниковый снимок Google Earth: самоходные пусковые установки системы THAAD на позиции в 10 км к западу от города Куми. Снимок сделан в июне 2024 года
В начале марта 2026 года стало известно, что все элементы системы THAAD, дислоцированные в Корее, были спешно переброшены на Ближний Восток.
Система противоракетной обороны GBMD
Договор 1972 года запрещал развертывание систем противоракетной обороны, но не их разработку, чем, собственно, и воспользовались американцы. Комплексы THAAD и Patriot РАС-3 с противоракетой ERINT, по сути, являются системами противоракетной обороны ближнего рубежа и в основном предназначены для защиты войск от ударов баллистическими ракетами с дальностью пуска до 1000 км. Создание системы противоракетной обороны территории США от межконтинентальных баллистических ракет началось в начале 1990-х, и эти работы обосновывались необходимостью защиты от ядерного шантажа «стран-изгоев».
Новый комплекс противоракетной обороны стационарного базирования получил наименование GBMD (англ. Ground-Based Midcourse Defense – Наземная оборона на маршевом участке). Эта система во многом базируется на технических решениях, отработанных при создании ранних противоракетных систем. Но в отличие от THAAD и Patriot, имеющих собственные средства обнаружения и целеуказания, работоспособность GBMD напрямую зависит от станций СПРН. Перехват боеголовок МБР и БРПЛ должен был осуществляться за пределами атмосферы на основном участке траектории, на удалении до 5 000 км от цели.
Первоначально комплекс, предназначавшийся для перехвата боеголовок МБР за пределами атмосферы на основном участке траектории, обозначавшийся как NVD (англ. National Missile Defense — Национальная противоракетная оборона). В 2002 году, после интеграции в программу системы ПРО на базе корабельной БИУС «Иджис», комплекс получил нынешнее наименование. Испытания противоракетного комплекса GBMD начались в июле 1997 года на атолле Кваджалейн.
Так как боевые блоки МБР имеют более высокую скорость по сравнению с ОТР и БРСД, для эффективной защиты прикрываемой территории необходимо обеспечить поражение боевых блоков на среднем участке траектории, проходящем в космическом пространстве. Для уничтожения боеголовок МБР был выбран метод кинетического перехвата. Раньше все разрабатывавшиеся и принятые на вооружение американские и советские системы ПРО, осуществлявшие перехват в космосе, использовали противоракеты с ядерными боевыми частями. Это позволяло добиться приемлемой вероятности поражения цели при значительной погрешности в наведении.
Однако после ядерного взрыва в космическом пространстве образуются непроницаемые для излучения радиолокаторов «мёртвые зоны». Данное обстоятельство не позволяет осуществлять обнаружение, сопровождение и повторный обстрел других целей. При столкновении тяжелой металлической болванки противоракеты с ядерной боеголовкой МБР происходит гарантированное уничтожение последней, без образования не просматриваемых «мёртвых зон», что позволяет производить последовательный перехват других боевых блоков баллистических ракет. Но такой метод борьбы с МБР требует очень точного наведения на цель. В связи с этим испытания комплекса GBMD шли с большими трудностями и потребовали значительных доработок как самих противоракет, так и системы их наведения.
В опытных вариантах противоракет GBI использовались вторая и третья ступени снятых с вооружения МБР «Минитмэн-2». На втором этапе испытаний работы велись уже со специально созданной противоракетой GBI-EKV, на которой применялись разгонные ступени твердотопливной ракеты-носителя Taurus. Этот перехватчик создавался совместно компаниями Boeing Defense, Orbital Sciences Corporation, Raytheon, Space & Security.
Стартовая масса серийной противоракеты значительно увеличилась и, по не подтверждённым данным, может достигать 21 т. Длина – 16,61 м. Диаметр – 1,28 м. Дальность стрельбы варьируется в зависимости от высоты траектории от 2 000 до 5 500 км. Максимальная досягаемость по высоте – 2 000 км.
Противоракета GBI выводит в космос перехватчик EKV (англ. Exoatmospheric Kill Vehicle – «Внеатмосферная машина-убийца») со скоростью 8,3 км в секунду. Кинетический космический перехватчик EKV весит около 70 кг, он оснащен инфракрасной системой наведения, собственным двигателем и рассчитан на прямое попадание в боеголовку. При столкновении боеголовки МБР и перехватчика EKV их суммарная скорость составляет около 15 км/с, и при этом выделяется энергия, эквивалентная той, что образуется в результате взрыва примерно 1,5 тонн тротила.
Известно о разработке ещё более совершенной модели космического перехватчика MKV (англ. Мiniature Кill Vehicle – «миниатюрная машина-убийца») массой всего 5 кг. Предполагается, что противоракета GBI будет нести более десятка перехватчиков, что должно резко повысить возможности противоракетной системы. Однако из-за высокой сложности и дороговизны эта программа заморожена.
Всего было произведено 18 натурных испытаний противоракет GBI с перехватом баллистических целей (17 – имитаторов боевых блоков баллистических ракет средней дальности, и одно – имитатора МБР), причем только десять перехватов признаны успешными. Развертывание перехватчиков GBI началось в конце 2010 года.
Строительство шахтных пусковых установок на территории базы Форт-Грили на Аляске началось в 2002 году, то есть задолго до окончания испытаний.
Спутниковый снимок Google Earth: шахтные пусковые установки противоракет GBI на территории базы Форт-Грили. Снимок сделан в августе 2024 года
Шахты с противоракетами также имеются на авиабазе Ванденберг в Калифорнии. Отсюда в основном осуществляются испытательные пуски, но, согласно имеющейся информации, на авиабазе Ванденберг перехватчики GBI-EKV несут боевое дежурство в ШПУ, где ранее размещались МБР «Минитмен-3».
Спутниковый снимок Google Earth: шахтная пусковая установка на авиабазе Ванденберг. Снимок сделан в марте 2025 года
Согласно информации, опубликованной в 2022 году, на Аляске развёрнуто 40 противоракет, а в Калифорнии – четыре противоракеты. Из этих противоракет большая часть оснащена перехватчиками модификации EKV CE-I, 10 – перехватчиками модификации EKV CE-II, и 14 – перехватчиками модификации EKV CE-II Block 1. Всего запланировано развернуть 64 перехватчика.
В настоящий момент осуществляется модернизация противоракет GBI и наземной инфраструктуры. На свежих спутниковых снимках базы Форт-Грили видно, что рядом со стартовой позицией противоракет ведутся земляные работы, что может свидетельствовать о строительстве здесь новых ШПУ. 15 апреля 2024 года компания Lockheed Martin получила контракт стоимостью $17 млрд. на разработку противоракеты следующего поколения, получившей обозначение NGI (англ. Next generation interceptor – перехватчик нового поколения), которые планируется развернуть в 2030 году. Цена одной противоракеты – приблизительно $75 млн.
Системы противоракетной обороны морского и сухопутного базирования на основе БИУС Aegis
В 1990-х годах была инициирована программа по созданию противоракетных систем, предназначенных для базирования как на суше, так и на море. В основе этих систем лежали радиолокационные технологии и вычислительные комплексы корабельной многофункциональной боевой информационно-управляющей системы Aegis («Иджис»), а также зенитные ракеты семейства Standard («Стандарт»). Система включала в себя также автоматизированные подсистемы боевого управления и оборудование для обмена данными с внешними источниками. Одним из ключевых преимуществ БИУС «Иджис» является её способность принимать и анализировать радиолокационную информацию, поступающую от других кораблей и летательных аппаратов, а также выдавать целеуказания.
Первым кораблем, оснащённым системой «Иджис», был ракетный крейсер USS Ticonderoga (CG-47), вошедший в состав ВМС США 23 января 1983 года. К настоящему времени такой системой оборудовано более 100 крейсеров и эсминцев. Помимо ВМС США, её используют ВМС Австралии, Испании, Норвегии, Республики Корея и Морские силы самообороны Японии.
Спутниковый снимок Google Earth: крейсеры типа «Тикондерога» у пирса военно-морской базы Сан-Диего. Снимок сделан в ноябре 2025 года
По состоянию на сентябрь 2025 года в боевом составе оставалось семь кораблей типа «Тикондерога». Из-за высокой стоимости технического обслуживания и возраста крейсеры этого типа постепенно выводятся из эксплуатации, и последние корабли планируется списать в 2027 году.
Спутниковый снимок Google Earth: эсминец типа «Aрли Бёрк» у пирса военно-морской базы Сан-Диего. Снимок сделан в феврале 2024 года
В настоящее время основными носителями перехватчиков SM-3 и SM-6 в ВМС США являются эсминцы Arleigh Burke, которые будут оставаться таковыми, по меньшей мере, до 2035 года. В 2025 году в строю числилось 74 эсминца модификаций Flight I/II/IIA/IIAR3/IIATI/III.
Основным элементом системы «Иджис» является РЛС с ФАР AN/SPY-1 дециметрового диапазона со средней излучаемой мощностью 32–58 кВт и импульсной мощностью 4–6 МВт. Она способна осуществлять автоматический поиск, обнаружение и сопровождение 250–300 целей и наведение на них до 18 зенитных ракет. Причём всё это может происходить в автоматическом режиме. Дальность обнаружения высотных целей в благоприятных условиях достигает 320 км.
В настоящее время компания Lockheed Martin совместно с японской компанией Fujitsu разработала и производит гораздо более совершенную РЛС AN/SPY-7(V). Детально характеристики этого радара не раскрываются. Известно, что благодаря использованию элементов на основе нитрида галлия, производительность и быстродействие РЛС, работающей в частотном диапазоне 2–4 ГГц и выполненной из отдельных твердотельных радарных панелей, повысились многократно.
Испытательные пуски противоракет с боевых кораблей, оборудованных БИУС «Иджис», начались одновременно с выходом США из договора по ПРО. Испытания проводились на противоракетном полигоне имени Рональда Рейгана в районе атолла Кваджалейн. В ходе испытательных пусков удалось поразить прямым попаданием несколько имитаторов баллистических ракет. Обнаружение и сопровождение целей в верхних слоях атмосферы и в космическом пространстве происходит с помощью модернизированных радаров AN/SPY-1 или AN/SPY-7(V)1.
После обнаружения цели данные передаются системе «Иджис», которая вырабатывает огневое решение и дает команду на старт ракеты-перехватчика. Противоракета запускается из ячейки с помощью твердотопливного стартового ускорителя. После завершения работы ускорителя он сбрасывается, и запускается двухрежимный твердотопливный двигатель второй ступени, который обеспечивает подъём ракеты через плотные слои атмосферы и вывод её на границу безвоздушного пространства. Сразу же после старта ракетой устанавливается двусторонний канал цифровой связи с кораблём-носителем, по этому каналу происходит непрерывная корректировка траектории полёта. Точное определение текущего положения в пространстве противоракеты происходит при помощи системы GPS.
После отработки и сброса второй ступени включается импульсный двигатель третьей ступени. Он еще дополнительно разгоняет противоракету и выводит её на встречную траекторию для поражения цели. На конечном этапе полёта в дело вступает самонаводящийся кинетический заатмосферный перехватчик, осуществляющий самостоятельный поиск цели с помощью собственной инфракрасной головки самонаведения с матрицей, работающей в длинноволновом диапазоне, способной «видеть» вражескую боеголовку на дистанции до 300 км.
На первом этапе американцы пытались перехватывать баллистические цели при помощи модифицированных твердотопливных зенитных ракет Standard Missile 2 (SM-2), созданных на базе корабельной ЗУР средней дальности RIM-66. Однако для поражения баллистических целей за пределами атмосферы более подходящей является семейство трёхступенчатых ракет RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3). Противоракета SM-3 оснащена кинетической боевой частью с собственным двигателем и матричной охлаждаемой ИК ГСН. Масса ракеты – 1 510 кг. Длина – 6,6 м. Модификация SM-3 Block IIА имеет дальность стрельбы более 2000 км, досягаемость по высоте – до 1000 км. Масса кинетического перехватчика – 23 кг, скорость – 4,5 км/с. Стоимость одной противоракеты SM-3 – около $18 млн.
Кроме противодействия баллистическим ракетам, противоракеты SM-3 способны бороться со спутниками на низких орбитах, что было продемонстрировано 21 февраля 2008 года. Тогда противоракета, запущенная с борта крейсера USS Lake Erie (CG-70), находящегося в водах Тихоокеанского полигона «Баркинг Сэндз», поразила прямым попаданием аварийный разведывательный спутник USA-193, находящийся на высоте 247 километров, двигающийся со скоростью 7,6 км/с.
Также для поражения боеголовок баллистических ракет на атмосферном участке траектории могут использоваться ЗУР SM-6, унифицированная по планеру с более ранней ракетой SM-2ER Block IV. Вместо полуактивной радиолокационной ГСН на конечном участке наведения используется активная радиолокационная ГСН от УР «воздух-воздух» AIM-120C AMRAAM. Ракета SM-6 имеет максимальную скорость полёта 1,2 км/с, может перехватывать аэродинамические и баллистические цели.
Согласно озвученным планам, противоракетной системой «Иджис» в ближайшие 20 лет будет оснащено до 90 боевых кораблей. Количество произведённых противоракет SM-3 в 2022 году превысило 500 единиц. Предполагается, что американские боевые корабли с противоракетами SM-3 должны преимущественно нести боевое дежурство в тихоокеанской зоне.
Для защиты от ракетных ударов объектов в Европе планируется использовать сухопутные комплексы системы противоракетной обороны AAMDS (англ. AEGIS Ashore Missile Defense System — Система противоракетной обороны AEGIS Ashore).
Головным подрядчиком по разработке и постройке наземной системы ПРО AAMDS является корпорация Lockheed Martin. В техническом отношении наземная система очень близка к корабельной и основывается на последней версии морской системы. Основные отличия состоят в том, что некоторые вспомогательные системы сухопутного «Иджиса» упрощены в соответствии с менее жесткими требованиями к аппаратуре, развёртываемой на берегу. Программное обеспечение наземной системы с целью экономии средств практически полностью идентично корабельным версиям, за исключением ненужных для береговой системы функций управления другими типами корабельного вооружения.
Спутниковый снимок Google Earth: РЛС Aegis Ashore на острове Кауаи. Снимок сделан в феврале 2024 года
Первая наземная РЛС Aegis Ashore в апреле 2015 года была сдана в опытную эксплуатацию в апреле 2015 года на острове Кауаи недалеко от атолла Кваджалейн. Её строительство в этом месте связано с необходимостью отработки наземной компоненты ПРО и с испытаниями противоракет SM-3 на тихоокеанском ракетном полигоне «Баркинг Сэндз».
В 2016 году был формально введён в строй первый наземный комплекс AAMDS, расположенный на авиабазе Девеселу в южной части Румынии. Помимо БИУС «Иджис», в состав которой входит многофункциональная РЛС AN/SPY-1, здесь развернуто 24 противоракеты SM-3.
Спутниковый снимок Google Earth: аппаратная часть комплекса Aegis Ashore на авиабазе Девеселу. Снимок сделан в марте 2024 года
Объект ПРО, размещённый в Румынии, ранее находился в опытной эксплуатации на территории США, в окрестностях города Морестоун, штат Нью-Джерси. Благодаря тому, что основные элементы конструкции имеют модульное исполнение, они были испытаны в США и затем перевезены в Румынию в контейнерах. Общая масса металлической четырёхэтажной наземной надстройки превышает 900 т.
Спутниковый снимок Google Earth: пусковые установки противоракет SM-3 на авиабазе Девеселу. Снимок сделан в марте 2024 года
На 2022 год была запланирована модернизация американских комплексов ПРО, размещённых в Европе. Помимо новых ЭВМ и улучшенного программного обеспечения, в боекомплект должны были войти дополнительные зенитные ракеты SM-6, что даёт возможность эффективно бороться с крылатыми ракетами и боевыми самолётами. Согласно озвученным планам, на авиабазе Девеселу планируется развернуть ещё 24 противоракеты.
Весной 2024 года начал функционировать второй в Европе объект противоракетной обороны AAMDS, расположенный на севере Польши, в 17 км от Балтийского побережья в окрестностях населённого пункта Редзиково. Однако все спутниковые снимки этого места заблюрены.
Продолжение следует…
