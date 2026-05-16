Система ПВО Египта: истребительная авиация
Египет стал первой арабской страной, закупившей в 1955–1956 годах реактивные истребители МиГ-15 в Чехословакии. В дальнейшем Советский Союз и Чехословакия поставляли самолёты МиГ-17 и МиГ-19, которые применялись в арабо-израильских войнах.
Со второй половины 1960-х основным истребителем ВВС Египта стали МиГ-21 различных модификаций, всего до 1974 года было получено более 400 «двадцать первых». Последние МиГ-21ПФМ выведены из эксплуатации примерно 10 лет назад.
Незадолго до прекращения военно-технического сотрудничества между странами в Египет прибыло 18 истребителей с изменяемой геометрией крыла МиГ-23МС, МиГ-23Б и МиГ-23УБ. Однако служба этих весьма сложных в эксплуатации машин в «Стране пирамид» была недолгой.
Часть МиГ-23 египтяне вместе с другими современными вооружениями советского передали США и Китаю. В качестве компенсации от КНР было получено более 30 истребителей J-7 (копия МиГ-21-Ф13).
После заключения мирного договора с Израилем начались поставки в Египет западного оружия, в том числе боевых самолётов американского и французского производства McDonnell Douglas F-4 Phantom II и Dassault Mirage V.
С окончанием «холодной войны» российско-египетские оборонные связи возобновились, и помимо американских F-16 и французских Mirage 2000 в составе ВВС Египта появились российские истребители МиГ-29М/М2 поколения 4+.
В настоящее время в списочном составе ВВС Египта числится более 300 реактивных истребителей. Постоянное присутствие строевых авиационных подразделений имеется на 14 авиабазах.
Постоянно действующие авиабазы ВВС Египта
На представленной схеме видно, что большая часть авиабаз расположена в наиболее заселённых районах: на северо-востоке страны, в зоне Суэцкого канала, рядом с основными портами и крупными административно-промышленными центрами.
На авиабазах, где дислоцируются строевые истребительные эскадрильи, построены массивные высокопрочные железобетонные укрытия, вмещающие сразу несколько самолётов.
Спутниковый снимок Google Earth: истребители F-16 рядом с железобетонными укрытиями на авиабазе Абу-Сейр, расположенной неподалёку от Суэцкого канала. Снимок сделан в апреле 2024 года
Всего в распоряжении египетских Военно-воздушных сил имеется более тридцати основных и резервных взлётно-посадочных полос.
Истребители General Dynamics F-16 Fighting Falcon
Египет стал одной из первых стран, получивших истребители F-16А/В Fighting Falcon. Первые «Сражающиеся Соколы» прибыли на авиабазу Каир-Западный 16 марта 1982 года. В рамках американо-египетской программы Peace Vector-1 в 1982-1984 гг. Каир принял 42 истребителя F-16, из них 34 одноместных F-16A Block-15 и 8 двухместных учебно-боевых F-16B Block-15. В дальнейшем поставки истребителей F-16 были расширены, и всего в ВВС Египта поступило 240 истребителей F-16, включая современные модификации Block 52.
По меркам начала 1980-х истребитель F-16A Block-15 являлся очень совершенной боевой машиной. Самолёт с максимальным взлётным весом 17010 кг имел практическую дальность полёта 1310 км. Двухконтурный турбореактивный двигатель Pratt Whitney F100-PW-200 с максимальной тягой на форсаже 10810 кгс на большой высоте разгонял до 2120 км/ч. Максимальная скорость у земли – 1430 км/ч.
БРЛС AN/APG-66, установленная на истребителе F-16A Block 15, была способна обнаружить МиГ-21 на дистанции немногим более 55 км. Ранние F-16 несли до шести ракет ближнего боя с тепловым наведением AIM-9 Sidewinder, а также две ракеты средней дальности AIM-7 Sparrow. На девяти узлах подвески также могли быть размещены различные бомбы, управляемые и неуправляемые ракеты, подвесные баки и станции постановки помех. Максимальный вес боевой нагрузки — 5420 кг. Внутри фюзеляжа слева от кабины смонтирована 20-мм пушка M61A1 Vulcan с боекомплектом 511 выстрелов.
В период с 1986 по 1988 год было поставлено 34 одноместных F-16С Block-32 и 6 двухместных F-16D Block 32. Эти машины были оснащены улучшенной авионикой, инфракрасной системой переднего обзора FLIR, лазерным дальномером Pave Penny и расширенным ассортиментом авиационных средств поражения. Появилась возможность подвески 30-мм пушки в подфюзеляжном контейнере GPU-5/A.
Следующим вариантом «Сражающегося Сокола», появившимся в составе ВВС Египта, стал Block 40. Несколькими партиями по 12–35 машин с 1991 по 2002 год египтяне приняли 103 одноместных F-16С и 36 двухместных F-16D.
Истребитель F-16С с ТРДДФ Pratt Whitney F100-PW-229, развивающим на форсаже тягу 13 225 кгс, имеет повышенную тяговооруженность, что позволило не только улучшить разгонные характеристики, но и довести вес боевой нагрузки до 9276 кг. Максимальный взлётный вес составляет 19185 кг. Максимальная скорость на большой высоте – 2145 км/ч, у земли – 1436 км/ч. Практический потолок – 17 200 м. Перегоночная дальность полёта – 3 940 км. Данная модификация оснащена БРЛС APG-68V(5) с дальностью обнаружения крупной воздушной цели около 240 км. Истребители модификации F-16С/D Block 40 благодаря внедрению прицельно-навигационной системы Martin-Marietta LANTIRN, совмещенной с аппаратурой GPS, и компьютерной системы GEC Marconi HUD обладают способностью действовать в любых погодных условиях и ночью. Также в распоряжении экипажа появились новые средства отображения информации и связи.
К 1997 году большая часть имевшихся F-16A/B Block 15 была модернизирована до уровня Block 42, после чего модернизированные истребители раннего варианта по составу БРЭО стали соответствовать F-16С/D Block 40.
В 2012–2013 гг. боевой состав пополнился 16 истребителями F-16С Block 50 и 4 F-16D Block 50 с двигателем General Electric F110-GE-129 тягой 13 150 кгс, оснащенным цифровой системой управления, оптимизирующей режимы работы и снижающей расход топлива.
Египетские истребители F-16С Block 50
Самолёт сохранил БРЛС APG-68(V5), но остальное БРЭО было серьёзно изменено. Наиболее существенным внешним изменением в кабине стало появление 4-дюймовых цветных многофункциональных дисплеев. Улучшению подвергся прицельно-навигационный комплекс, внедрен модульный вычислитель боевых задач, цифровая система наведения по рельефу местности, модернизированная шина данных MIL-STD-1760, появилась цветная видеокамера записи изображения обзора со шлема пилота, а также система постановки помех AN/ALE-47.
По состоянию на 2024 год в боевом составе военно-воздушных сил Египта числилось 218 одноместных и двухместных истребителей F-16 всех модификаций. Однако стоит понимать, что по причине выработки ресурса планера самолёты, принятые на вооружение в начале-середине 1980-х, подлежат скорому списанию.
Спутниковый снимок Google Earth: истребители F-16C/D на авиабазе Асуан. Снимок сделан в октябре 2022 года
В египетских ВВС истребителями F-16 вооружено шесть истребительных авиакрыльев (полков), приписанных к авиабазам: Файид (две эскадрильи F-16C/D), Каир-Западный (четыре эскадрильи F-16C/D), Джанаклис (три эскадрильи F-16C/D), Мерса-Матрух (две эскадрильи F-16A/B), Асуан (две эскадрильи F-16C/D), Бени-Суэйф (одна эскадрилья F-16C/D) и Абу-Сувейр (одна эскадрилья F-16C/D).
Cпутниковый снимок Google Earth: истребители F-16C/D на авиабазе Джанкалис. Снимок сделан в апреле 2009 года
В прошлом израильское руководство просило США не поставлять в арабские страны дальнобойные ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM с активной радиолокационной системой самонаведения, что должно было обеспечить качественное превосходство ВВС Израиля над потенциальными противниками в регионе. В связи с этим в боекомплекте египетских «Сражающихся Соколов» имелись только ракеты ближнего боя AIM-9M/L/P Sidewinder с тепловой ГСН и УР средней дальности AIM-7P/M Sparrow с полуактивной радиолокационной ГСН, наводящиеся на отраженный от цели сигнал, что требовало постоянной подсветки радиолокатором, вплоть до поражения вражеского летательного аппарата, что сильно ограничивало боевые возможности при ведении дальних ракетных дуэлей. В сложившейся ситуации командование ВВС Египта обратилось к другим поставщикам. В частности, от России были получены новейшие УР Р-77, а с Францией договорились о поставках ракет MICA EM/IR и Meteor. Лишь после этого в 2025 году Государственный департамент США одобрил передачу Египту 100 ракет AMRAAM модификации AIM-120C-8.
Истребители Dassault Mirage 2000Е/В
Истребители-бомбардировщики Dassault Mirage V, полученные в конце 1970-х, произвели благоприятное впечатление на египетских пилотов, но этот самолёт, ориентированный в основном на решение ударных задач, был оснащён упрощённым бортовым оборудованием и не имел БРЛС.
В начале 1980-х Франция активно продвигала на внешнем рынке многоцелевой истребитель четвёртого поколения Dassault Mirage 2000, и Египет стал первым иностранным покупателем этого самолёта. Контракт на поставку 20 машин был заключён в 1982 году. Передача заказчику 16 одноместных Mirage 2000Е и 4 двухместных Mirage 2000В произошла в 1986 году.
Истребитель Mirage 2000Е ВВС Египта
Истребитель Mirage 2000Е имеет максимальный взлётный вес 17 000 кг. Турбовентиляторный двигатель SNECMA M53-P2 с тягой на форсаже около 10 000 кгс обеспечивает максимальную скорость на большой высоте 2335 км/ч. На малой высоте скорость полёта составляет 1110 км/ч. Практический потолок – 17 000 м. Перегоночная дальность – 3 335 км. Боевой радиус – до 1 500 км. На девяти узлах подвески может быть размещено вооружение массой 6 300 кг. Встроенное вооружение – две 30-мм пушки DEFA 554 с боекомплектом по 125 выстрелов на ствол. Для борьбы с воздушными целями могли использоваться ракеты средней дальности Matra Super 530 с полуактивным радиолокационным наведением и УР ближнего боя R550 Magic с ТГС. Бортовой радиолокатор Thomson-CSF RDM способен обнаружить крупную воздушную цель на дальности до 100 км.
После того как египетские пилоты в должной мере освоили Mirage 2000Е/В, были проведены тестовые воздушные бои с истребителями американского производства F-16А/В. В ходе этих схваток выяснилось, что при надлежащей квалификации пилота эти самолёты могут успешно использоваться для завоевания превосходства в воздухе и перехвата ударной авиации противника. По горизонтальной манёвренности на некоторых режимах полёта «Мираж» имел превосходство над «Сражающимся Соколом».
В целом истребители Mirage 2000Е/В устраивали командование ВВС Египта. Однако с учётом того, что американцы возражали против того, чтобы египтяне тратили финансовую помощь, выделяемую США на закупку вооружения в других странах, больше заказов на «Миражи» не последовало.
По мере старения французских истребителей встал вопрос их капитального ремонта и модернизации. После долгих переговоров с компаниями Dassault Aviation и Thales примерно 10 лет назад начались работы по продлению срока службы и обновлению бортового оборудования.
Модернизированные самолёты получили обозначение Mirage 2000ЕМ и Mirage 2000ВМ. По состоянию на 2024 год в строю имелось 16 одноместных и два двухместных истребителя французского производства. Все Mirage 2000ЕМ и Mirage 2000ВМ приписаны к 82-й истребительной эскадрилье на авиабазе Гебель Эль-Басур.
Cпутниковый снимок Google Earth: истребители Mirage 2000 на авиабазе Гебель Эль-Басур. Снимок сделан в марте 2016 года
Но, судя по спутниковым снимкам, египетские Mirage 2000ЕМ/ВМ сейчас летают очень мало, находятся в конце жизненного цикла и, по всей видимости, подлежат скорому списанию.
Истребители МиГ-29М/М2
Где-то с 2013 года египетские представители обсуждали возможность приобретения истребителей МиГ-35. Однако, в связи с тем, что доводка этого самолёта затянулась, а сам он находился в стадии испытаний, Египет в апреле 2015 года заключил контракт стоимостью более $2 млрд на поставку 46 истребителей МиГ-29М (модификация 9.41СМ) и МиГ-29М2 (модификация 9.47СМ). По неподтверждённой информации, речь идёт о 40 одноместных МиГ-29М и шести двухместных МиГ-29М2. Все самолёты должны были быть переданы заказчику в 2020 году.
Египетский МиГ-29М2
Основной конструктивной доработкой, реализованной на МиГ-29М, является внедрение аналого-цифровой электродистанционной системы управления с четырехкратным резервированием в продольном канале и трехкратным — в поперечном, что позволило реализовать концепцию продольной статической неустойчивости самолета, за счёт чего удалось повысить маневренность и увеличить дальность полета благодаря уменьшению балансировочных потерь на крейсерском режиме. Также была изменена форма наплывов крыла и горизонтального оперения, использована новая система защиты двигателей от попадания посторонних предметов, повышена эффективность тормозов и усилено шасси. Улучшился обзор из кабины, а в распоряжении пилота появились импортные цветные многофункциональные дисплеи.
Истребитель получил новую систему управления вооружением, основу которой составили радиолокационный прицельный комплекс РЛПК-29УМ и оптоэлектронный прицельно-навигационный комплекс ОЭПрНК-29М. Импульсно-доплеровская БРЛС Н010 имеет дальность обнаружения цели типа истребитель в передней полусфере 80 км, может одновременно сопровождать 10 целей и обеспечить обстрел четырех целей одновременно. Бортовой комплекс обороны МиГ-29М включает новую станцию предупреждения об облучении, которая имеет возможность выдавать целеуказание головкам самонаведения противорадиолокационных ракет, станцию активных помех и блоки отстрела тепловых и радиолокационных ловушек. Для постановки активных помех станциям наведения ЗРК может использоваться подвесной контейнер MSP-418K. Сообщается, что по сравнению с МиГ-29 ранних модификаций дымность двигателя сведена к минимуму, что снижает визуальную заметность истребителя.
Встроенное вооружение представлено 30-мм пушкой ГШ-30-1 с боекомплектом 150 выстрелов. На девяти точках подвески можно разместить боевую нагрузку массой до 4500 кг. В состав вооружения, помимо традиционных для ранних модификаций МиГ-29 УР ближнего боя Р-73 с ТГС и ракет средней дальности Р-27 с полуактивной головкой самонаведения, введены ракеты Р-77 с активной радиолокационной ГСН.
Поставленные Египту ракеты Р-77 сопоставимы или даже превосходят по дальности стрельбы ракеты AIM-120 AMRAAM, имеющиеся в распоряжении ВВС Израиля. Однако по характеристикам БРЛС израильские истребители имеют преимущество.
Максимальная взлётная масса МиГ-29М составляет 22 300 кг. Два турбовентиляторных двигателя РД-33МК выдают тягу на форсаже по 9 000 кгс каждый. Максимальная скорость полёта на большой высоте – 2 100 км/ч, у земли – 1 400 км/ч. Практический потолок – 16 000 м. Практическая дальность полёта без ПТБ – более 2 000 км.
Все египетские МиГ-29М/М2, сведённые в 42-ю эскадрилью 104-го истребительного авиакрыла, приписаны к авиабазе Вади-Абу-Риш на северо-востоке страны.
Cпутниковый снимок Google Earth: истребители МиГ-29М на авиабазе Вади-Абу-Риш. Снимок сделан в апреле 2018 года
Судя по общедоступным спутниковым снимкам, МиГ-29М/М2 появились на авиабазе Вади-Абу-Риш в первой половине 2018 года, и в настоящее время эти самолёты весьма активно летают. К сожалению, не обошлось без потерь. В ходе тренировочных полётов в 2018 и 2019 году из-за технической неисправности разбились два одноместных МиГ-29М. Пилотам удалось успешно катапультироваться.
Cпутниковый снимок Google Earth: сожженные и повреждённые истребители МиГ-29М на суданском аэродроме Меерове. Снимок сделан в июле 2023 года
Один египетский истребитель российского производства был сожжен, а ещё два повреждены на аэродроме Мерове в Судане в ходе мятежа местных военных в апреле 2023 года.
Истребители Dassault Rafale
В феврале 2015 года была обнародована информация, что Египет стал первым заказчиком одноместных истребителей Rafale EM и двухместных Rafale DM. Первые три «спарки» были переданы заказчику в июле 2015 года. В рамках первоначального контракта Египет заказал 8 одноместных и 16 двухместных «Рафалей».
Истребители ВВС Египта Rafale DM
Вдвое большее число двухместных учебно-боевых машин в первой партии по сравнению с одноместными было связано с желанием командования ВВС Египта за короткий срок подготовить как можно большее число лётчиков. Всего Египет заказал 54 самолета, из которых по состоянию на январь 2026 года было поставлено 42 единицы. Согласно экспертным оценкам, стоимость одного «Рафаля» с учётом комплекта расходников – около $100 млн.
Истребитель ВВС Египта Rafale EM
Одноместный Rafale EМ с максимальным взлётным весом 24 500 кг имеет длину 15,25 м и размах крыла 10,9 м. Два турбовентиляторных двигателя Snecma M88-4e с тягой на форсаже 7650 кгс каждый на большой высоте позволяют развить скорость 1910 км/ч. Скорость у земли – 1390 км/ч. Потолок – 15 800 м. Перегоночная дальность достигает 3 700 км. Боевой радиус – до 1 850 км. На борту имеется встроенная 30-мм пушка GIAT 30/M791 с боекомплектом 125 выстрелов. На 14 узлах внешней подвески может быть размещена нагрузка массой 9 500 кг, что для самолёта такого класса очень солидно. Для дальнего перехвата и встречных ракетных дуэлей предназначены ракеты Meteor с прямоточным твердотопливным двигателем и комбинированным наведением.
На начальном этапе полёта ракеты используется инерциальное управление, потом задействуется двусторонняя линия связи с ракетой, позволяющая производить коррекцию курса и перенацеливание, а на завершающем участке траектории включается активная радиолокационная головка самонаведения. При стартовой массе около 190 кг официально заявленная дальность стрельбы составляет 120 км.
БРЛС Thales RBE2 АА с АФАР, устанавливаемая на истребителях Rafale EM/DM, обеспечивает обнаружение воздушных целей на дальности более 200 км, одновременное сопровождение до 40 целей и применение ракет по 8 целям одновременно. Для скрытного поиска воздушных целей может использоваться оптоэлектронная система IRST, разработанная компаниями Thales и SAGEM, способная по тепловой сигнатуре обнаружить цель на дистанции несколько десятков километров.
Также «Рафали» оснащены встроенной системой радиотехнической разведки и РЭБ Thales Spectra, которая в автоматическом режиме обеспечивает выявление и анализ радиолокационного облучения в широком спектре частот, предупреждение о лазерном облучении, предупреждение о приближении ракет, постановку активных помех, а также отстрел тепловых ловушек и дипольных отражателей. Кроме того, на внешнем узле можно подвесить контейнер с более мощной станцией постановки помех, обеспечивающей прикрытие группы самолётов.
Cпутниковый снимок Google Earth: истребители Rafale EM/ DM на авиабазе Гебель Эль-Басур. Снимок сделан в декабре 2022 года
Необходимая инфраструктура для истребителей Rafale EM/DM создана на авиабазе Гебель Эль-Басур, расположенной к северу от города Садат в провинции Монуфия. Здесь же базируются истребители французского производства Mirage 2000ЕМ/ВМ.
Учебно-боевые самолёты Dassault/Dornier Alpha Jet
В середине 1970-х французская компания Dassault Aviation и западногерманская Dornier для ВВС своих стран создали двухдвигательный реактивный двухместный дозвуковой самолет Alpha Jet, который мог использоваться как учебно-тренировочный и лёгкий штурмовик. После того как проект вышел из стадии проектирования, к нему также присоединилась Бельгия. Производство узлов для Alpha Jet было разделено между Францией (Dassault), Германией (Dornier) и Бельгией (SABCA), при этом каждая страна осуществляла окончательную сборку и проверку готовых самолетов на собственных предприятиях. В общей сложности ВВС Франции и ФРГ получили 176 и 175 самолетов соответственно, а бельгийское предприятие SABCA сдало 33 самолёта.
«Альфа Джет» имеет высокорасположенное стреловидное крыло, двухместную тандемную кабину пилотов с катапультными креслами Martin-Baker Mk.4. Компоновка и размещение кабины обеспечивали хороший обзор «вперёд — вниз». По критерию «стоимость-эффективность» лёгкий реактивный самолёт превосходил все другие машины такого назначения, имевшиеся в ВВС западноевропейских государств в конце 1970-х — начале 1980-х.
При максимальной массе 8000 кг радиус действия, в зависимости от профиля полёта и массы боевой нагрузки, составлял от 390 до 1000 км. При использовании четырёх сбрасываемых топливных баков ёмкостью 310 литров дальность ведения воздушной разведки могла достигать 1300 км. Максимальная скорость на большой высоте без внешних подвесок — 930 км/ч. Боевая нагрузка массой до 2500 кг размещалась на пяти узлах подвески. Состав вооружения, помимо НАР и бомб, мог включать контейнер с 27-30-мм пушкой и управляемые ракеты.
Хорошие лётные и эксплуатационные характеристики в сочетании с достаточно мощным и разнообразным вооружением позволяли успешно решать задачи непосредственной авиационной поддержки сухопутных войск, изоляции поля боя, лишения возможности подтягивания резервов и доставки противнику боеприпасов. Кроме того, «Альфа Джет» мог привлекаться для нанесения ударов по штабам и командным пунктам, позициям РЛС и ЗРК, аэродромам, складам боеприпасов и горючего и другим важным военным целям, расположенным в оперативной глубине. Высокая манёвренность, лёгкость управления и наличие лётчика-наблюдателя, своевременно информирующего об угрозах, могли обеспечить повышенную выживаемость при действиях на малых высотах.
В конце 1970-х Египет разместил первоначальный заказ на 30 самолетов Alpha Jet MS1 в стандартной для ВВС Франции учебно-тренировочной конфигурации. Четыре готовых самолета были поставлены непосредственно с завода Dassault во Франции, а остальные 26 машин собрали в Египте из поставленных машинокомплектов на предприятии Helwan Aircraft Factory в Хелване. В 1982 году с компанией Dassault был заключён контракт на поставку ещё трёх десятков модернизированных Alpha Jet MS2, которые также были собраны в Хелване. Впоследствии большая часть египетских УТС Alpha Jet MS1 модернизировали до уровня боевого Alpha Jet MS2.
Лёгкий штурмовик Alpha Jet MS2 ВВС Египта
На модернизированной машине, не пошедшей в серию во Франции, существенно улучшены ударные возможности и лётные характеристики. Alpha Jet MS2 получил новую высокоточную инерциальную навигационную систему SAGEM Uliss 81 INS, гиромагнитный компас SFIM, радиолокационный альтиметр TRT, аппаратуру «закрытой» связи CSF, проекционный индикатор HUD и лазерный дальномер-целеуказатель TMV 630 в носовой части фюзеляжа. Самолет оснастили более мощными двигателями Larzac 04-C20 с тягой 1440 кгс. Число узлов подвески возросло до семи, а боевая нагрузка — на 500 кг. В египетских ВВС «Альфа Джет» в середине 1980-х заменили безнадежно устаревшие МиГ-17, использовавшиеся в роли штурмовиков. Впрочем, спектр вооружения, который могли нести египетские Alpha Jet MS2, был существенно расширен, и помимо ракет ближнего боя AIM-9M Sidewinder или Matra R.550 Magic имелась возможность подвески ракет «воздух-поверхность» AGM-65 Maverick и ПКР AM-39 Exocet.
Впрочем, «Альфа Джет» оказался не только неплохой ударной машиной, но и весьма сложным противником в ближнем воздушном бою. Испытательные схватки с истребителями египетских ВВС показали, что он мог успешно противостоять атакам истребителей с треугольным крылом МиГ-21 и гораздо более маневренных в горизонтальной плоскости F-16. Во всех случаях, когда экипажу «Альфа Джета» удавалось вовремя заметить истребитель, он успешно уклонялся от атаки, встав в вираж на малой скорости. Более того, если пилот истребителя пытался повторить манёвр и втягивался в бой на виражах, то он вскоре сам попадал под удар. И чем меньше была скорость, тем большим становилось преимущество штурмовика в манёвренности на горизонтали. С убранными закрылками сваливание «Альфа Джета» начинается на скорости полета около 185 км/ч.
Cпутниковый снимок Google Earth: самолёты Alpha Jet MS2 на авиабазе Эль-Минья. Снимок сделан в мае 2024 года
В настоящее время египетские «Альфа Джет», несмотря на солидный возраст, продолжают летать. В строю по состоянию на 2025 год числилось 46 машин.
Cпутниковый снимок Google Earth: самолёты Alpha Jet MS2 на авиабазе Абу-Сэйр. Снимок сделан в июле 2021 года
Примерно тремя десятками Alpha Jet MS2 вооружены две эскадрильи 308-го истребительного крыла авиационной поддержки, приписанного к авиабазе Эль-Минья в провинции Минья в центральной части страны. Остальные используются в учебно-тренировочных целях в Центре лётной подготовки на авиабазе Абу-Сэйр, расположенной неподалёку от города Исмаилия.
Учебно-боевые самолёты Aero L-59 Super Albatros
К началу 1990-х египетские учебно-боевые самолёты Aero L-29 Delfin полностью выработали ресурс. Заменой им стали модернизированные L-59Е Super Albatros. Эта машина, созданная на базе широко распространённого L-39 Albatros, казалась командованию ВВС Египта достойной заменой хорошо себя зарекомендовавшим «Дельфинам».
Учебно-боевой самолёт L-59Е Super Albatros
Первоначально модернизированный самолёт нёс обозначение L-39MS, но для того, чтобы привлечь покупателей, его обозначили как L-59. Усовершенствованная модель отличалась усиленными элементами планера, новым электронным оборудованием и более мощным двигателем ЗМДВ ДВ-2, развивавшим на максимальном режиме до 2200 кгс. К другим новшествам на L-59 можно отнести конструктивные изменения в механизации крыла и установку улучшенного шасси с новыми тормозами. Внешне, за исключением более заостренного носового обтекателя и несколько измененного по форме хвостового стабилизатора, L-59 не сильно отличался от L-39. Египет заключил контракт на поставку 48 самолетов, получивших обозначение L-59E. По требованию заказчика самолёты оснастили американской электроникой фирмы AlliedSignal Bendix/King, а подкрыльевые пилоны приспособили для подвески как западных, так и советских образцов вооружения. Все самолёты были переданы заказчику в 1994 году.
Однако в ходе эксплуатации двигатель ДВ-2 оказался капризным, и имеющийся в Египте парк L-59E пришлось дорабатывать и оснащать системой управления американского производства.
Максимальная взлётная масса самолёта L-59E составляет 7 000 кг. Максимальная скорость на высоте 5000 м – 865 км/ч. Крейсерская скорость – 776 км/ч. Практическая дальность – 1 570 км. Практический потолок – 12 200 м. Под фюзеляжем может быть подвешен контейнер с 23-мм пушкой ГШ-23Л, а на четырёх пилонах под крылом – бомбы, зажигательные баки и ракеты. Максимальный вес боевой нагрузки составляет 1 500 кг.
В настоящее время в лётном состоянии осталось 11 «Супер Альбатросов», которые эксплуатируются в Центре лётной подготовки на авиабазе Абу-Сэйр.
Учебно-боевые самолёты Karakorum-8Е
Учебно-боевой Karakorum-8 (Nanchang JL-8) является совместным китайско-пакистанским проектом, и, помимо поставок в ВВС НОАК и ВВС Пакистана, предлагается иностранным заказчикам. В ВВС Египта этот самолёт обычно обозначается как К-8Е. Первая партия из 30 самолётов была собрана из комплектов китайского производства в 1999 году на предприятии в Хелване. Впоследствии был налажен лицензионный выпуск самолётов с высокой степенью локализации египетских деталей. Всего Военно-воздушные силы Египта получили около 120 учебно-боевых К-8Е.
Самолёты К-8Е египетской пилотажной группы «Серебряные звёзды»
Максимальный взлётный вес К-8Е составляет 4330 кг. Двигатель американского производства Honeywell TFE731-2A с максимальной тягой около 1600 кгс позволяет развивать скорость 800 км/ч. Практический потолок достигает 13 000 м. Практическая дальность – 2 250 км. Кабина оснащена современной авионикой, встроенная система диагностики даёт возможность своевременно выявлять неисправности и поддерживать высокий уровень боеготовности. На пяти узлах подвески можно разместить боевую нагрузку общей массой до 2 000 кг: ракеты класса «воздух-воздух»: PL-5 и PL-7, класса «воздух-поверхность»: TL-10, TL-20 и YJ-9, 250 кг авиабомбы, подвесные топливные баки и контейнер с 23-мм пушкой.
Самолёты K-8E эксплуатируются в составе двух эскадрилий 201-го авиационного крыла, специализирующегося на подготовке пилотов.
Cпутниковый снимок Google Earth: учебно-тренировочные самолёты на авиабазе Бильбейс. Снимок сделан в мае 2025 года
Эти учебные эскадрильи базируются на авиабазах Бильбейс в провинции Шаркия и авиабазе Эль-Минья в провинции Минья. Еще две эскадрильи составляют ядро 770-го истребительного крыла, размещённые на авиабазе Ас-Салихия в провинции Шаркия.
Cпутниковый снимок Google Earth: самолёты Е-8Е на авиабазе Эль-Минья. Снимок сделан в апреле 2023 года
В настоящее время в составе Egyptian Air Force имеется более 170 реактивных дозвуковых учебно-тренировочных и учебно-боевых Alpha Jet MS2, L-59E и Е-8Е, что превышает актуальные потребности, необходимые для обучения пилотов. То, что лёгкие реактивные самолёты помимо учебных подразделений имеются в составе строевых истребительных авиакрыльев, говорит о том, что командование ВВС Египта рассматривает их как важный компонент, пригодный не только для оказания непосредственной авиационной поддержки, но и для перехвата дальнобойных ударных и разведывательных беспилотников.
P.S. Эта часть цикла должна была стать завершающей, но по просьбе читателей выйдет ещё одна публикация, в которой будет предпринята попытка анализа эффективности всей противовоздушной обороны Египта, рассмотрены её сильные и слабые стороны.
Окончание следует…
