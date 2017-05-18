100 лет назад, в мае 1917 года, состоялась Десятая битва при Изонцо. На основании состоявшегося в ноябре 1916 г. соглашения в Шантильи итальянская армия должна была принять участие в общем одновременном весеннем наступлении армий Антанты, причем им была предоставлена свобода в выборе фронта их активных действий. Но согласовать наступление англо-французов и итальянцев по времени не удалось.Итальянский главнокомандующий генерал Кадорна в течение всего апреля 1917 года, когда на Французском фронте шли ожесточенные бои («Мясорубка Нивеля»), решавшие участь операции, бездействовал, ожидая, что австрийцы нанесут удар в районе Трентино. И только в середине мая, убедившись, что австрийская армия не собирается наступать со стороны Трентино, он решил начать свою наступательную операцию на Изонцу (уже десятую). То есть итальянцы решили пойти в наступление в то именно время, когда англо-французское наступление уже выдохлось. В результате итальянцы не смогли добиться решительного успеха, только несколько потеснили противника.В течение первых месяцев 1917 года боевые действия на Итальянском театре не велись из-за погодных условий. В этот период итальянское командование продолжало работу по укреплению армии: было сформировано 8 новых дивизий, 262 батареи (52 легких, 44 горных и 166 средних). Число тяжелых и средних орудий возросло с 1180 до 2101. Значительно увеличилось число пулеметов, которых ранее сильно не хватало. Военно-воздушные силы были усилены как численном, так и качественном отношение, улучшилось качество подготовки летчиков.Значительно возросло военное производство, особенно производство снарядов и патронов. В военную промышленность вложили большие средства: со 100 млн. лир в 1915 году до 1332 млн. лир в 1917 году. Производство железа и стали возросло с 600 тыс. тонн до почти 1 млн. тонн. Количество предприятий, производящих военные материалы, увеличилось с 125 при 115 тыс. рабочих в 1915 году до 1800 при 600 тыс. рабочих в 1917 году. Италия даже получила возможность вывозить некоторое количество военных материалов в союзные страны: легкие орудия, самолеты, легковые и грузовые автомобили, ручное огнестрельное оружие и т. д. Но в целом военная промышленность Италии ещё не могла обеспечить потребности армии для ведения крупномасштабных военных операций.В ноябре 1916 года на конференции в Шантильи было принято решение об общем наступлении союзных армий в феврале 1917 года. Но командующие могли установить срок начала наступления в пределах трехнедельного срока и даже продлить его в зависимости от особенностей на своём фронте. Таким образом, как и раньше, союзники не смогли добиться согласованного выступления на Французском, Русском, Итальянском и Балканском фронтах.В январе 1917 года в Риме прошла ещё одна конференция союзных стран. Луиджи Кадорна предложил сосредоточить усилия союзников на Итальянском фронте с целью прорыва вражеского фронта, что вело решительному стратегическому успеху. Кадорна считал, что если итальянская армия будет усилена несколькими британскими и французскими дивизиями и тяжелой артиллерией, то можно будет весной прорвать вражеский фронт, что приведёт к разгрому Австро-Венгрии, а Германия останется одна и будет вынуждена капитулировать. Первоначально Кадорна просил 8 дивизий и 300 тяжелых орудий, затем — до 10 дивизий и 400 тяжелых орудий. По мнению итальянского главнокомандующего, захват Лайбаха и Триеста, который он надеялся осуществить получив англо-французские подкрепления, открывал путь в незащищенную южную Германию, что вело к более быстрому завершению войны, чем прорыв на Западном фронте, так как на Французском театре важные германские военно-промышленные объекты располагались далеко от фронта и там можно было только освободить часть ранее утраченных французских земель.Однако, французский и британские генеральные штабы выступили против такой идеи, они не хотели участвовать в крупных операциях за пределами Французского фронта. Французы и британцы готовили крупное наступление (операция Нивеля), и не собирались переводить войска в Италию, чтобы не ослаблять Западный фронт. В крайнем случае, союзники были готовы предоставить итальянцам тяжелые орудия, но только до апреля, когда их необходимо вернуть. Кадорна не соглашался, так как климатические условия (зима в горах кончалась позднее) не позволяли начать серьёзную операцию раньше апреля. В итоге от идеи решительного удара на Итальянском театре отказались. Союзники все же предоставили итальянцам 99 орудий, в основном тяжелых, в начале осени передали ещё 102 орудия (после завершения операции, их отозвали обратно).При этом итальянское командование опасалось серьёзного наступления противника. Австрийский главнокомандующий генерал Конрад действительно предлагал провести в начале 1917 года австро-германское наступление в районе Трентино, но его предложение отвергли. Надежды на поддержку англо-французов не было, они готовились к наступлению на западном фронте. Кадорна доложил премьер-министру Бозелли, что Италия должна полагаться только на себя и что необходимо мобилизовать «всю нашу энергию и все наши ресурсы». Февральско-мартовская революция в России совершенно разрушила ударную мощь русской армии, которая в ходе всей войны была главной угрозой для Австро-Венгерской империи — основного противника Италии. Теперь Италии приходилось опасаться удара всей австрийской армии, которая могла оставить на Русском фронте несколько слабых и второстепенных дивизий, и несколько частей в Румынии и в Македонии. Итальянская разведка считала, что наступление противника неизбежно.Таким образом, итальянцы одновременно готовились отразить вражеский удар в районе Трентино и готовили своё наступление в районе реки Изонцо. Так как зимой серьёзного удара австрийцев не ждали, резервная артиллерия 1-й армии и новой 6-й армии были переброшены на Изонцо. 4 марта была сформирована Горицкая группа войск в составе 6-го, 26-го и 8-го корпусов, её придали 2-й армии. Позднее этой группе передали и 2-й корпус. Группу возглавил генерал Капелло, который отличился в предшествующих боях. 5 апреля Кадорна создал подчиненную верховному командованию резервную группу: 19-й, 24-й и 26-й корпуса, 12-я, 54-я, 57-я и 60-я дивизии (всего 10 дивизий).Убедившись, что в районе Трентино австро-венгерские войска наступать не будут, командующий итальянской армией генерал Кадорна принял решение начать новое крупное наступление у Изонцо. На первом этапе наносился сильный артиллерийский удар на участке от Тольмино до моря; на втором — Горицкая группа атаковала высоты между Плавой и Горицей, особенно Монте Кук, Монте Водиче, Монте Санто и Монте Сан Габриеле; третий — наступление 3-й армии на Корсо (Карсо) с целью выхода на подступы к Триесту. В наступление должны были принять участие специальная армейская группа (Горицкая группа) и 3-я армия. Горицкая группа имела в своем составе 12 дивизий, 140 легких батарей, 528 тяжелых орудий и 67 минометных батарей. В 3-ю армию герцога Аосты входило 16 дивизий, 190 легких батарей, 530 тяжелых орудий, 63 минометные батареи. Итальянские войска поддерживали 130 самолетов.Итальянцам противостояла 5-я австрийская армия Бороевича. Австрийцы перед наступлением итальянцев подтянули подкрепления, артиллерию и на данном участке имели 18 дивизий. Австрийцы имели преимущество в запасах боеприпасов и опирались на сильную оборонительную линию.Кадорна дал приказ начать наступление 7 мая 1917 г. Но его отложили на несколько дней из-за погодных условий. Артиллерийская подготовка началась 12 мая и длилась 2 дня. 14 мая 1917 года итальянские войска перешли в наступление. Завязались упорные бои, которые длились 7 дней. Австрийцы ожидали итальянского наступления на Корсо, поэтому были мало готовы для встречи противника севернее Горицы. Однако австрийцы быстро опомнились и организовали ряд яростных контратак, но сбить наступательный пыл итальянцев не смогли. Итальянские войска взяли важные высоты Кук, Водиче и западные отроги горы Санто, на чем успехи итальянцев в целом и завершились. Таким образом, в ходе боёв итальянцам удалось продвинуться на 2-3 км и несколько улучшить свои позиции. В плен было захвачено 7 тыс. австрийских солдат и большое количество трофеев.19 мая австрийцы, пытаясь отвлечь внимание итальянцев от района Изонцо, произвели ряд контратак в Трентино на Азьяго. Но эти контратаки имели незначительный успех и 22 мая прекратились. После этого итальянская армия 23 мая нанесла свой главный удар на Корсо. Здесь была сосредоточена почти вся тяжелая артиллерия 3-й армии. Артиллерия открыла огонь в 6 часов утра и основательно разрушила вражеские укрепления, и в 16 часов итальянская пехота пошла в атаку. Правда, из-за нехватки боеприпасов артиллерия не могла оказать долговременного воздействия на оборону врага, поддержать наступление в последующем. Число тяжелых орудий серьёзно возросло, но снарядов было мало. Уже 17 мая (в ходе первого этапа операции) Кадорна приказал не применять артиллерия средних и тяжелых калибров, за исключением наступательных операций и отражения крупных атак противника.Однако наступление поддержали флот и авиация. Со стороны моря атаке содействовала корабельная артиллерия и, кроме того, атаку сухопутных войск поддержали 130 самолетов, которые бомбили австрийские позиции и обстреливали их из пулеметов. Итальянцы захватили ряд важных позиций и выбили противника с первой линии обороны. Австрийские войска упорно отбивались, неоднократно переходили в ожесточенные контратаки, но все их атаки были отбиты, они не смогли вернуть ранее утраченные позиции. 25 мая итальянские войска в ходе упорного боя прорвали оборону противника на склонах трудно преодолимой Монте Гермада, который был важнейшим узлом обороны австрийской армии на пути к Триесту. В последующие дни сражение ещё более ожесточилось, некоторые пункты по нескольку раз переходили из рук в руки. Австрийцы подтянули артиллерию и отбрасывали итальянцев. 29 мая сражение утихло, происходили только небольшие стычки, обе стороны закреплялись на новых рубежах обороны.В итоге итальянцам удалось продвинуться на 2-4 км, завладеть первой и отчасти второй линиями австрийских укреплений и западными склонами горного массива Гермада, этой естественной цитадели на пути к Триесту. На этом их успехи закончились. В районе Корсо итальянцы захватили в плен около 16 тыс. человек.Контратака австро-венгерской пехоты в районе плато Карст. Июнь 1917Таким образом, успехи итальянской армии в Десятой битве на Изонцо имели исключительно тактическое значение. Однако успех итальянцев в районе Гермады создал угрозу австро-венгерской военно-морской базе на Адриатическом побережье — Триесту. Когда верховное австрийское командование запросило командующего 5-й армией Бороевича, сможет ли он гарантировать безопасность Триеста, он ответил, что положение угрожающее и необходимо предпринять контрнаступление, что исправить ситуацию. Это вынудило австрийское командование усилить 5-ю армию тремя дивизиями.4 июня австрийцы пошли в контрнаступление, нанеся удар по 3-й итальянской армии. На первом этапе итальянские войска, которые понесли серьёзные потери в предшествующих боях, были измотаны и ещё не успели закрепиться, были оттеснены назад и утратили значительную часть территории, которую они ранее захватили. Затем итальянские войска энергично контратаковали и восстановили положение. Однако австрийцы добились успеха на крайне правом фланге, где они смогли застать врасплох 20-ю итальянскую дивизию. Это привело к крушению итальянской обороны на всем южном участке фронта, большие массы итальянских солдат попали в плен. Итальянские войска на этом участке откатились на исходные позиции. Как отмечал Кадорна, хотя здесь были показаны многочисленные примеры исключительной храбрости, но «ради исторической правды, мы должны признаться, что в некоторых частях имели место случаи, достойные сожаления». В этом контрнаступлении австрийцы захватили в плен более 20 тыс. человек.Сражение носило крайне ожесточенный и кровопролитный характер. В ходе Десятой битвы при Изонцо итальянцы потеряли 36 тыс. убитыми, 96 тыс. ранеными и 25 тыс. пленными. Австрийцы потеряли около 100 тыс. убитыми и ранеными и 24 тыс. пленными.