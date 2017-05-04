100 лет назад, в апреле-мае 1917 года, войска Антанты попытались прорвать оборону германской армии. Это было крупнейшее сражение Первой мировой войны по количеству участвовавших. Наступление было названо по имени главнокомандующего французской армии Робера Нивеля и закончилось тяжелым поражением Антанты. Наступление союзников стало символом бессмысленных человеческих жертв, поэтому получило название «Бойня Нивеля» или «Мясорубка Нивеля.На союзной конференции в Шантильи в ноябре 1916 года было решено активизировать действия на всех фронтах, с наибольшим количеством сил в самом начале 1917 г., чтобы сохранить стратегическую инициативу. Державы Антанты собирались использовать своё превосходство в силах и средствах и решить ход войны в ходе кампании 1917 года. Французский главнокомандующий генерал Жоффр подразделял кампанию 1917 г. на два периода: 1) зимний — операции местного значения с целью не дать противнику перейти в решительное наступление и не дать ему сохранить резервы до летнего времени; 2) летний — широкое наступление на всех главных фронтах.Первоначальный план действий в 1917 г. на Французском театре был составлен генералом Жоффром и состоял в повторении удара по обе стороны Соммы одновременно с решительным наступлением на Русском, Итальянском и Балканском фронтах. По общему плану Жоффра наступление на Французском фронте начинали британцы в районе Арраса, через несколько дней их должна была поддержать северная труппа французских армий между Соммой и Уазой. Через 2 недели после этого в планировали бросить в бой 5-ю армию из резервной группы между Суассоном и Реймсом: для развития успеха главного удара, наносимого группой британских армий и северной группой французских армий, или для самостоятельного прорыва, если атака основных сил захлебнется. Французское верховное командование планировало нанести решительное поражение германской армии: прорвать фронт и использовать это для полного разгрома врага. Одновременно итальянские войска должны были атаковать на Изонцо, а русско-румынская и салоникская армии — наступать на Балканах с целью вывести из строя Болгарию.Однако во Франции в связи с румынской катастрофой произошла смена кабинете Бриана, замена его министерством Рибо. Почти одновременно, после многочисленных политических интриг, был сменен и французский главнокомандующий генерал Жоффр, место которого занял генерал Робер Нивель. Нивель служил в Индокитае, Алжире и Китае и получил звание бригадного генерала уже в ходе Первой мировой войны. Во время Верденской битвы 1916 года был главным помощником Петена и проявил свой полководческий талант, командуя французскими войсками во время взятия форта Дуамон. Вскоре Нивель стал командующим Верденского сектора.25 января новый французский главнокомандующий Нивель представил свой план операций на Западном фронте на 1917 год. Генеральное наступление было назначено на начало апреля и должно было начаться с нанесения двух мощных ударов в районе городка Камбре (в 60 километрах к северо-востоку от Амьена) и чуть восточнее, в бассейне реки Эна. Чтобы ускорить «расстройство» неприятеля, по замыслу Нивеля, затем в наступление должны были переходить войска и на других участках фронта. Операция была разбита на три этапа: 1) разгромить как можно больше сил противника, сковывая остальные силы врага на других участках фронта; 2) выдвинуть вперед маневренную массу с целью задержать и разбить германские резервы; 3) развить и использовать достигнутые успехи для нанесения решительного поражения германской армии.Британское наступление в направлении на Камбре и операция северной группы французских войск против наибольшего количества неприятельских сил должны были отвлечь противника. Затем через несколько дней следовал прорыв главной массой французских войск (резервная группа армий) обороны противника на р. Эна и операция по разгрому германских войск, связанных первой группой. Войска на остальных участках фронта переходили в общее наступление, завершая расстройство и разгром германской армии. Таким образом, суть плана была в захвате в клещи германского выступа у Нуайон, что вело к уничтожению значительной массы германских войск и появлению большой бреши в оборонительной линии противника. Это мокло привести к крушению всей германской обороны на Западном фронте и решительному поражению немецкой армии.Британский премьер-министр Ллойд Джордж поддержал Нивеля, поручив ему командовать английскими войсками в совместной операции. Французский генерал утверждал, что массированный удар по германской линии обороны приведёт к победе Франции в течение 48 часов. При этом Нивель рассказывал о своём плане любому, кто интересовался им, включая журналистов, в результате чего о плане узнало германское командование и элемент неожиданности был утрачен.Французский главнокомандующий Робер НивельПока союзники готовились к решительному наступлению, германское командование спутало все карты французов, неожиданно начав в феврале заранее подготовленную операцию по отводу войск на заблаговременно подготовленную позицию по всему фронту от Арраса до Вайи на р. Эна. Этот отход был начат, после того как верховное германское командование решило перейти к стратегической обороне и вывести занимавшие выступ у Нуайона войска из опасного положения. Войска отвели на т. н. «Линию Гинденбурга», которую строили почти год. Линия имела несколько рядов траншей, проволочные заграждения, минные поля, бетонные бункеры, пулеметные гнезда, блиндажи и бункера для пехоты, соединенные подземными тоннелями. Считалось, что эти укрепления должны выдержать даже удары тяжелой артиллерии противника. Сократив фронт, германцы получили возможность уплотнить оборонительные порядки и выделить дополнительные резервы (до 13 дивизий). Французы прозевали отход германской армии, и начатое 3-й армией преследование противника ничего не дало.Заместитель начальника германского Генштаба генерал Эрих фон Людендорф так описал ход операции: «В тесной связи с началом подводной войны привели к решению отвести наш фронт с дуги, выгнутой в сторону Франции, на позицию Зигфрида (один из участков «Линии Гинденбурга» — А. С.), которая к началу марта должна была быть уже обороноспособной, и произвести планомерные разрушения в полосе, шириною в 15 километров, перед новой позицией». Отводя войска, германцы вывозили всё что могли — продовольствие, металлы, дерево и т. д., и разрушали то, что оставляли, следуя тактике «выжженной земли» — пути сообщения, строения, колодцы. «Решиться отвести назад фронт было чрезвычайно тяжело, — писал Людендорф, — Это являлось признанием нашей слабости, которое должно было подействовать воодушевляюще на противника и подавляюще на нас. Но так как с военной точки зрения отступление являлось необходимым, то выбора не оставалось».Обстановка коренным изменилась. Германские войска к середине марта произвели успешный отход на новую хорошо подготовленную оборонительную линию. Произошла революция в России. События в России с одной стороны обрадовали союзников — Временным правительством было легче манипулировать, чем царским правительством, с другой — грозили ослаблением натиска русской армии (русский главнокомандующий Алексеев отказался начать решительное наступление ранней весной). А выступление на стороне Антанты не сулило быстрой помощи. Американцы не спешили с переброской армии в Европу. Всё это заставило французское правительство задуматься о том, а не следует ли отложить наступление. После ряда обсуждений, наступление на Французском и Итальянском фронтах было решено начать в апреле 1917 г., пока германцы ещё не сняли войска с Русского фронта. При этом правительство дало указание прекратить наступательную операцию, если прорыв фронта не будет достигнут в течение 48 часов.Отход германских войск привел к перегруппировке союзных армий и изменению первоначального плана. Главный удар теперь наносила группа резервных армий, которая должна была прорвать германский фронт между Реймсом и Энским каналом: 5-я и 6-я армии предназначались для прорыва фронта, а 10-я и 1-я армии (последняя была перекинута из северной группы армий) — для развития наступления. Этот главный удар поддерживали справа 4-я армия, атакующая между Реймсом и р. Сюип, а слева — северная группа армий, атакующая к югу от Сен-Кантена. Второстепенный удар наносили 3-я и 1-я английские армии.Таким образом, вместо захвата в клещи Нуайонского выступа, что составляло суть первого плана, здесь ставка делалась на прорыв центра германского расположения между морем и Верденом и с прорывом на широком фронте в виде клина, острый угол которого составляли ударные армии резервной группы. Этому прорыву должна была помочь второстепенная атака британских войск.Союзные войска располагались от Ньюпорта до швейцарской границы. От Ньюпорта до Ипра стоял французский корпус (на побережье) и бельгийская армия. От Ипра до дороги Руа — Амьен держали оборону пять английских армий. От этой дороги до Суассона — северная группа французских армий, состоявшая из 3-й и 1-й армии. От Суассона до Реймсa — резервная группа французских армий, имея 6-ю и 5-ю на фронте и 10-ю в резерве. В Шампани и в Вердене, от Реймса до С.-Миеля — группа армий центра, из 4-й и 2-й армий. От Сен-Мийеля до швейцарской границы — 8-я и 1-я армии.Германская армия дислоцировала от моря до Суассона группу кронпринца Баварского из трех армий: 4-й — в Бельгии, 6-й — от бельгийской границы до Арраса и 2-й — от Арраса до Суассона. От Суассона (до Вердена располагалась группа кронпринца Германского: имея 7-ю армию от Суассона до Реймса, 3-ю — от Реймса до верховьев р. Эна и 5-ю — до Вердена. Сюда же была перекинута с севера и 1-я армия, получившая участок между 7-й и 3-й армиями. От Вердена до швейцарской границы держала оборону группа герцога Вюртембергского из 3 армейских соединений с выступом у Сен-Мийеля и далее почти по государственной границе. Стоит отметить, что германцы легко перекидывали свои войска с Русского на Французский фронт и обратно, используя развитую сеть железных дорог в Германской империи.В апреле 1917 года союзники на Западном фронте располагали большими силами и средствами. Войска Антанты составляли французские, британские, бельгийские и португальские войска, а также Русский экспедиционный корпус. Общая численность союзных войск была около 4,5 млн. человек (около 190 дивизий), более 17,3 тыс. орудий, германская армия имела 2,7 млн. человек (154 дивизии), 11 тыс. орудий. Всего для проведения операции намечалось привлечь более 100 пехотных дивизий союзников и свыше 11 тыс. орудий всех типов и калибров, около 200 танков и 1 тыс. самолетов. Германское командование на направлении главного удара располагало 27 пехотными дивизиями, 2431 орудием и 640 самолётами.Битва при Скарпе. 10 апреля 1917 г.9 апреля на севере Франции союзники начали первую в 1917 году крупную наступательную операцию. Участвовали в ней только английские части, которые атаковали позиции германцев в районе города Аррас. Кроме собственно англичан, в битве приняли активное участие части из доминионов — канадские, новозеландские и австралийские.Англичане провели большую подготовительную работу. Так, британские инженеры прорыли до передовых позиций тоннели общей длиной более 20 километров, в которых были проложены железные дороги для доставки боеприпасов и закладки мин. Только в этих тоннелях могли разместиться 24 тысячи человек. С тактической точки зрения, британцы учли опыт битвы на Сомме, выбрав для наступления один небольшой участок фронта, на котором предполагалось достичь максимальной плотности артиллерийского огня. Артиллерийская подготовка началась 7 апреля и продолжалась два дня, за которые было израсходовано более 2,5 млн. снарядов. Особого эффекта, однако, англичанам добиться не удалось, за исключением того, что был сорван подвоз продовольствия на позиции противника и германские солдаты на некоторых участках оставались без пищи более трех дней. Также британцам не повезло и в воздухе, так как под Аррасом не удалось сконцентрировать достаточного количества опытных пилотов, чтобы добиться господства в воздухе. Немцы же из-за бездействия русской армии, которая быстро разлагалась, смогли собрать на Западном фронте самых опытных асов.10-12 апреля продолжались ожесточенные бои в районе города Аррас. Несмотря на мощнейшую артподготовку, в целом наступление британской армии провалилось. Лишь на северных окраинах Арраса, в районе возвышенности Вими прорвать оборону противника на небольшом участке смогли канадские солдаты. При поддержке танков им удалось продвинуться на несколько километров в глубину оборонительных порядков противника. При этом основные укрепления считавшейся неприступной «Линии Гинденбурга» в этом районе были почти полностью разрушены, и германцы не успевали подтягивать по раскисшим и разбитым дорогам резервы. Но и британские танки, в свою очередь, увязли в грязи, и не удалось вовремя перебросить вслед наступающей пехоте артиллерию. Союзники не смогли наладить взаимодействие пехоты с артиллерией и танками. В результате немцы к 13 апреля успели закрыть брешь, отведя уцелевшие части на вторую линию обороны.Атака британской пехотыКанадские пулеметчики в Вими, апрель 1917 г.16 апреля в Шампани, в районе Суассона перешли в наступление и французские части (5-я и 6-я армии), которые изначально должны были атаковать одновременно с британцами. Наступлению основных сил французских армий на направлении главного удара предшествовала артиллерийская подготовка, проведенная с 7 по 12 апреля. Наступление из-за плохой артиллерийской подготовки было отложено до 16 апреля, однако новая артиллерийская подготовка также не дала ожидаемых результатов.Немцы были готовы к атаке противника. За две недели до начала операции германцы взяли в плен французского унтер-офицера, который имел при себе копию основного плана операции. В нем упоминалось также и то, что удар британцев под Аррасом будет отвлекающим. В результате германское командование отвело основные силы с первой линии, чтобы они не попали под артиллерийский удар, оставив только пулемётные расчёты в бетонных колпаках. Французы тут же попали под страшный пулеметный и артиллерийский огонь и понесли огромные потери, лишь местами сумев захватить передовые окопы противника. Не помогли французам и их первые танки «Шнейдер», которые показали себя хуже, чем английские. Из 128 машин первого брошенного на врага отряда германцы подбили 39. Второй отряд «Шнейдеров», который атаковала германская авиация, был уничтожен почти целиком — 118 машин из 128. Часть машин провалилась в заранее подготовленные рвы. Слабыми местами этих танков оказались крайне ненадежное тракторное шасси и низкая скорость, из-за чего они становились легкой добычей немецкой артиллерии. Кроме того, во время атаки под Суассоном, чтобы увеличит запах хода, к танкам снаружи прикрепили дополнительные баки с горючим, из-за чего «Шнейдеры» очень хорошо горели.Подбитый французский танк «Шнейдер»17 апреля атака была продолжена. 4-я французская армия при поддержке 10-й продолжала генеральное наступление. Наиболее ожесточенные бои в эти дни разгорелись в местности, известной как «Холмы Шампани», к востоку от города Реймс. В первый день французы продвинулись всего на 2,5 километра вглубь вражеской территории, к 23 апреля — до 5-6 километров, и то лишь на некоторых участках. Наступавшие взяли в плен более 6 тысяч немцев, при этом потери французской армии всего за 5 дней боев составили более 21 тыс. убитыми и ранеными. Решительного успеха наступление не принесло, германские войска организованно отступили на следующий рубеж обороны.Таким образом, и наступление французской армии провалилось. Военный историк, генерал Андрей Зайончковский так писал о операции Нивеля: «По количеству собранных здесь войск, артиллерии, снарядов, авиационных средств и танков атака французов между Суассоном и Реймсом представляла собой наиболее грандиозное предприятие за всю войну. Естественно, что французы могли ожидать полного успеха от прорыва и быть уверенными в развитии его в большую стратегическую победу. Но надежды французов не оправдались. Длительные приготовления и политические обсуждения, вызванные этим наступлением, совместно с 10-дневной артиллерийской подготовкой, отняли все выгоды неожиданности, а дурная погода лишила французские войска участия сильной авиации».Атака французской пехотыТем временем, кровавая битва ещё продолжалась. Командующий британскими войсками лорд Хейг ещё 22 апреля объявил о решении «всеми силами продолжать британское наступление, чтобы поддержать наших союзников», хотя французы на этот момент из-за огромных потерь на время прекратили атаки. Как отмечал историк Первой мировой войны Безил Лиддел Гарт, на самом деле тогда уже «нечего и некого было поддерживать». 23 апреля британские войска атаковали германцев в долине реки Скарпа. На первом этапе им удалось захватить передовые траншеи противника, но затем уже германцы подтянули резервы и контратаковали. Отчаянными усилиями бойцам канадского Королевского Ньюфаундледского полка удалось отстоять взятую деревню Монше-ле-Про, что стало последним успехом союзников. После этого, учитывая тяжелые потери, генерал Хейг приостановил бесплодное наступление.28 апреля канадцы снова смогли немного продвинуться и захватили деревню Арлё-ан-Гоэль, расположенную рядом с деревней Вими, занятой двумя неделями ранее. Русский военный историк Зайончковский так описывал общие итоги британского наступления: «Все эти атаки местами улучшили только тактическое положение союзников, передав в их распоряжение несколько хороших опорных и наблюдательных пунктов».30 апреля на совещании командующих армиями союзников генерал Хейг сообщил, что у него мало надежд на успех наступления французов, но заявил о готовности продолжить наступление британских частей, «чтобы методично продвигаться вперед» до достижения хорошего оборонительного рубежа. В итоге локальные бои продолжались до 9 мая. Так, 3 мая британские солдаты штурмовали укрепления у деревни Белькур и в районе Арраса в долине реки Скарпа. Все атаки были германцами отбиты. 4 мая, учитывая огромные потери, британское командование на время решило приостановить наступление.Полный провал грандиозных планов генерала Нивеля был уже очевиден. «Французское наступление [начавшееся] 16 апреля на реке Эн, введением к которому послужила атака [англичан] у Арраса, оказалось еще более тяжелой катастрофой [по сравнению с английскими атаками], уничтожившей легкомысленные надежды и предсказания Нивеля и в своих развалинах похоронившей его карьеру», — отметил историк Гарт.Стоит отметить, что в ходе этого сражения английская авиация понесла тяжелейшие потери. В историю Королевских ВВС те события вошли как «кровавый апрель». В течение месяца британцы потеряли более 300 самолетов, 211 пилотов и других членов летного состава погибли или пропало без вести, 108 попали в плен. Только германская эскадрилья «Jasta 11» под командованием Манфреда Рихтгофена (самого именитого немецкого аса Первой мировой) сообщила о 89 победах. Около 20 из них были на счету самого Рихтгофена. Германская авиация за этот же период потеряла только 66 самолетов.Кроме того, во французской армии начались первые волнения. Французский политик Поль Пенлеве вспоминал: «Когда после провала прорыва были возвещены новые операции, упадок духа в войсках тотчас же стал переходить в недоверие и негодование. 3 мая во 2-й пехотной дивизии колониальных войск были замечены признаки коллективного неповиновения. Оно было без труда подавлено. Однако глухое возбуждение продолжало расти среди солдат как в пострадавших частях, которых после урезанного отдыха снова посылали на линию огня, так и в свежих дивизиях, которые при приближении к линии огня слышали потрясающие рассказы сменяемых ими товарищей».Позже, уже в 1932 году, когда был снят запрет на «упаднические выступления», газета «L’Humanite» опубликовала воспоминания одного из очевидцев солдатского бунта во время «Наступления Нивеля»: «Атаки 9 мая 1917 года превратились в ужаснейшую бойню. В 59-м полку солдаты стреляли в своих офицеров. Полк, от которого уцелели только жалкие остатки, теперь на отдыхе в подвалах Арраса. Восстание ширится. Солдаты заявляют офицерам: «Мы не пойдем в атаку. Долой войну!» 59-й и 88-й полки заняли окопы в Рокленкуре. После непродолжительной артиллерийской подготовки, которая не уничтожила проволочных заграждений, отдается приказ идти в атаку. Никто не двигается. В окопах передают из уст в уста лозунг: «59-й полк не пойдет в атаку! 88-й полк не пойдет в атаку!» Лейтенант моей роты угрожает револьвером молодым рекрутам призыва 1917 года. Тогда один старый солдат приставляет свой штык к груди офицера. Несколько напуганных рекрутов вышли из окопов. Почти все они были убиты наповал. Штурм не состоялся. Через некоторое время 88-й полк был расформирован».Танки «Шнейдер», следующие на фронт для атаки в районе Реймса. Апрель 1917 г.Атаки союзников оказались безрезультатными, германский фронт не был прорван. Под давлением правительства операция была прекращена. Всё обернулось очередной бессмысленной бойней и эта операция вошла в историю как «Мясорубка Нивеля». В «Бойне Нивеля» французы потеряли убитыми и ранеными 180 тыс. человек, англичане 160 тыс. человек, русские — более 5 тыс. человек (из 20 тыс.). Потери германской армии составили 163 тыс. человек (29 тыс. пленными).После этого неудачного наступления 15 мая Нивель был снят со своего поста, на его место был назначен генерал Анри Пэтен — «герой Вердена». А военным министром назначили Клемансо, которому дали диктаторские полномочия. Во французской армии, деморализованной провалом наступления (на фоне прошлых «мясорубок»), начались мятежи, солдаты отказывались повиноваться, покидали окопы, захватывали грузовики и поезда, чтобы отправиться в Париж. Мятеж охватил 54 дивизии, 20 тыс. солдат дезертировало. Волна забастовок прошла на военных заводах Франции, в лёгкой промышленности и на стройках. В мае и июне бастовали рабочие металлургической промышленности. Однако французские власти не миндальничали. Новый командующий очень жёстко подавлял все выступления в армии. Митинги и демонстрации разогнали свинцом. Все издания, которые проявили малейшую нелояльность, разогнали. Арестовали всех видных оппозиционеров. Мятежные полки блокировали кавалерией и разоружили. Кое-кого расстреляли на месте, заработали военно-полевые суды. Трибуналы осудили тысячи человек, одних расстреляли, других бросили в тюрьмы и каторги. В июле был отдан приказ о введении смертной казни за отказ повиноваться. Таким образом, французы быстро восстановили порядок в армии и в тылу.Революционное движение охватило и Русский экспедиционный корпус, который отважно сражался и понёс тяжелые потери. 1-я Особая бригада взяла форт Бримон, отразила несколько вражеских контратак. 3-я Особая бригада вырвалась вперед французов, атаковала редуты Свиной Головы, выдержала германский контрудар. Французские газеты восторгались и превозносили «доблесть войск свободной России…». Провал наступления и огромные жертвы вызвали возмущение в среде русских солдат. Зная о революции в России, они потребовали возвращения на родину. В июле русские части были сняты с фронта и переведены в лагерь Ля-Куртин, лагерь был окружён французскими войсками, которые с особой жестокостью подавили восстание русских солдат к 19 сентября. 110 человек было предано суду, остальные отправлены на Салоникский фронт.Казнь под Верденом во время мятежей во французской армии