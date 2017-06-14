Битва за Дунай

Наступление русской армии на Балканском фронте в 1877 году началось с форсирования Дуная, великой европейской реки. Во время прежних войн России с Турцией её армии приходилось более 30 раз форсировать этот водный рубеж. При этом чаще всего русскую армию поддерживал сильный Черноморский флот, который защищал побережье России от ударов османского флота, содействовал наступлению левого (приморского) фланга армии при операциях на Балканах в районе четырёхугольника крепостей.С конца XVIII и до 1856 года России принадлежало устье Дуная, где находились две крепости — Килия и Измаил. Они были базами Дунайской речной флотилии, что позволяло контролировать Нижний Дунай, буксировать суда с десантами, перевозить материалы для постройки мостов, обеспечивать переправу через Дунай. Однако после 1856 года Россия лишилась этих преимуществ. После поражения в Крымской (Восточной) войне Россия утратила Южную Бессарабию с устьем Дуная и лишилась возможности содержать Дунайскую флотилию. Правда, с отменой ограничительных статей Парижского соглашения (Россия во время франко-прусской войны сделала это в одностороннем порядке), Россия получила возможность восстановить Черноморский флот. Но, конечно, в короткие сроки эту задачу решить было сложно. Кроме того, высшее командование не принимало экстренных мер по восстановлению флота на Чёрном море, считая, что на таком ограниченном театре сильный флот не нужен.А Турция к началу войны при поддержке западных держав создала значительный броненосный флот. Русское командование вынуждено было считаться с этим фактором, а также возможностью появления на Чёрном море на стороне Османской империи английского флота. Кроме того, в распоряжении Турции имелась довольно сильная Дунайская речная флотилия, имевшая на вооружении 77 орудий и экипаж численностью около 1 тыс. человек. Эту флотилию в любой момент могли усилить корабли черноморской эскадры Турции, которые базировались на Сулинский рейд. Таким образом, для форсирования такой серьёзной водной преграды, как Дунай, требовалось приложить много усилий.Русское командование понимало всю сложность операции и тщательно готовилось к наступлению. Всесторонняя разведка реки осуществлялась на широком фронте специальными группами — девятью русскими и тремя румынскими. Особое внимание уделялось району Зимницы, где по плану войны собирались переправить главные силы армии. Разведывательную группу на этом участке возглавлял полковник Д. С. Нагловский. Район Зимницы, по мнению Нагловского, полностью удовлетворял ряду требований. В частности, место переправы располагалось довольно далеко от места расположения основных сил турецкой армии и значительная часть русской армии могла форсировать реку раньше подхода турецких войск. Местность давала возможность для скрытого сосредоточения наших войск. Острова Адда и Бужиреску, разделяющие Дунай на два рукава, облегчали наводку мостов. После переправы войска могли занять важный узел дорог, ведущих в Рущук, Тырново и через Плевну в Софию. Отсюда шло кратчайшее направление через Балканский горный хребет на Адрианополь и Константинополь в обход главных сил турецкой армии, расположенных в четырёхугольнике крепостей.Правда, форсирование Дуная в районе Зимницы имело и свои трудности. Турки имели в этом районе переправы более 4 тыс. солдат с 6 орудиями, из них 770 человек с 2 орудиями в Систово, более 3300 человек с 4 орудиями — у Вардама. Турецкие командование имело резервы: войска в Тырново (4 тыс. человек), в Рущуке (более 21 тыс. человек) и Никополе (около 10 тыс. человек), которые находились от района переправы в 50-80 км. Ширина реки достигала 700 метров, а южный, обрывистый берег, возвышался над уровнем реки на 8-20 метров. В результате успех операции зависел от быстроты и решительности русской армии.Инженерным обеспечением форсирования Дуная руководил начальник инженеров армии генерал-майор А. Ф. Депп. Ещё 26 декабря 1876 г. (7 января 1877 г.) он составил «Примерный расчёт переправы войск на правы берег Дуная», где определялись силы и средства, необходимые для преодоления реки, и излагались способы действия войск. Так как табельного инженерного имущества было недостаточно, а изыскать на месте переправочные средства не удалось, было решено в Слатине на р. Ольта построить деревянные понтоны для двух мостов, сплавить их в Дунай и провести их к месту переправы под вражеским огнем из Никополя. Эти мосты должны были стать основным средством, обеспечивающим переход через Дунай главных сил русской армии. Для переброски первых десантных отрядов намечалось использовать железные понтоны системы полковника Томиловского. Остальные силы десанта Депп предложил переправить при помощи парохода «Аннета». Этот пароход под английским флагом был захвачен у Фламунды, где он с двумя буксируемыми баржами сел на мель. Турки пытались уничтожить пароход огнем артиллерии, но русские временно затопили его, предохраняя от уничтожения машины.В январе 1877 года командирам Дунайской армии был отдан приказ выявить плотников, чтобы использовать их для сооружения понтонов и мостов. Всего взяли на учёт около 2 тыс. человек. Одновременно производились сбор и отправка в Бессарабию из Петербурга, Одессы, Николаева и других мест материалов, необходимых для устройства мостов и бонов. Были разработаны, утверждены и разосланы в части правила содержания мостов, движения по ним войск и грузов. С целью обучения саперов и понтонеров организованы были теоретические и практические занятия. Отрабатывались упражнения по спуску понтонов на воду, перевозке десантов, наведению и разведению мостов, бросанию якорей.К началу форсирования Дуная были изготовлены и сосредоточены в Слатине на р. Ольта понтоны и плоты для двух мостов (172 понтона и 60 плотов). Все эти средства с погруженными на них мостовыми принадлежностями распределяли на три эшелона. Общее руководство сплавом по Ольте, а затем и по Дунаю возглавлял капитан 1 ранга Новосильский. Горная река Ольта имела быстрое течение, извилистый фарватер с множеством рукавов, мелей и запруд. Поэтому это была сложная задача. Но её решили успешно. Плоты, понтоны и материалы для мостов в сопровождении двух саперных рот и моряков были отправлены из Слатины в период 10-12 (22-24) июня и в ночь на 14-15 (26-27) июня. Все три эшелона успешно сплавились к устью Ольты, а затем в район Зимницы.Одной из самых сложных задач была борьба за господство на Дунае. Османы имели на реке речную флотилию, необходимо было уничтожить турецкие корабли или парализовать их деятельность. Слабость Дунайской флотилии была в том, что турецкие корабли были рассредоточены по Дунаю: в Сулине — 2 монитора, в Тулче — 2 броненосных корвета и канонерская лодка, в Мачине — 2 вооруженных парохода, в Гирсове — 2 канонерские лодки и вооруженный пароход, в Силистрии — вооруженный пароход, в Рущуке — 3 канонерских лодки и 2 железных баркаса, в Видине — 2 канонерские лодки и вооруженный пароход. Наличие на Дунае нескольких турецких крепостей с сильной артиллерией, сильной флотилии, а также возможность появления на реке с Чёрного моря кораблей турецкого флота требовало от русского командования решения этой серьёзной задачи. Решение этой задачи облегчалось непродуманным размещением кораблей турецкой флотилии. Турецкое командование стремилось установить контроль на Дунае от Железных ворот до Черного моря (более 800 км), что привело к распылению сил флотилии. В результате турки не смогли обеспечить достаточного сосредоточения сил ни на одном из участков реки. Русские моряки получили отличную возможность бить врага по частям.Русское верховное командование решило путем постановки минных заграждений в устье Дунае не допустить прохода турецких кораблей в реку со стороны Чёрного моря. Планировалось с помощью мин изолировать отдельные отряды турецкой Дунайской флотилии и при поддержке береговых батарей уничтожить их атаками катеров, вооруженных шестовыми минами. Также предусматривалась постановка оборонительных минных заграждений выше и ниже переправы с целью не допустить к ней корабли противника. Поэтому командование начало осенью 1876 года отправку моряков из Кронштадта и Николаева. В Кишиневе из них сформировали два отряда: 1) отряд гвардейского экипажа под командованием капитан-лейтенанта Тудера (458 человек); 2) Черноморский флотский отряд под началом капитана 1 ранга И. Г. Рогули (197 человек). Оба отряда были подчинены начальнику инженеров генерал-майору А. Ф. Деппу. Отряд гвардейского экипажа предназначался для действий на Среднем Дунае, Черноморский отряд — на Нижнем Дунае. В распоряжении моряков к началу 1877 года поступило 14 паровых катеров, 5 ботов (из них 1 водолазный), 10 гребных катеров и 14 шлюпок. Суда привезли из Петербурга и Николаева в Кишинев по железной дороге, откуда их доставили на фронт разными способами.Средствами активной борьбы с противником на Дунае были шесть минных катеров. Самыми быстрыми и крупными были металлические катера «Шутка» и «Мина», имевшие скорость 14-16 узлов. Остальные давали по течению 6 узлов, против течения — 2-3 узла. Ни один из них не имел артиллерийского вооружения и брони. Оснащались они шестовыми минами, а быстроходные катера, кроме шестовых, ещё и буксируемыми минами — «крылатками». На каждом катере было 8 мин. Заряд мины состоял из 2,5 пуда пороха. При атаке катер подходил вплотную к вражескому судну и ударял его шестовой миной или подводил под днище буксирную мину. Таким образом, минная атака требовала от экипажа большой храбрости, ведь требовалось подойти к вражескому кораблю под огнем, вплотную. Отряды моряков усиленно занимались боевой подготовкой в условиях, максимально приближенных к боевым. Для совершенствования теоретических знаний в части использования минного оружия в Кишиневе были созданы минный офицерский класс и школа рядового состава.Зимой 1876-1877 гг. и весной 1877 г. в крепость Бендеры, где был создан минный склад, привезли 755 мин, 1800 пудов пороха и 400 пудов динамита. Одновременно доставили 330 пробковых поясов, 10 сигнальных фонарей и 10 подзорных труб. В апреле 1877 г. была сформирована специальная команда пловцов-водолазов в составе 10 матросов. Её возглавил лейтенант М. Ф. Никонов. Главная задача команды состояла в том, чтобы подводить мины под турецкие суда в местах их стоянки. Таким образом, русские провели целый комплекс мероприятий для борьбы с вражескими судами на Дунае.После объявления войны русские моряки приступили к постановке мин на Нижнем Дунае. Одно из первых минных заграждений, поставленное у Рени в устье р. Серет, имело целью защитить от артиллерийских обстрелов турецкими кораблями барбошский железнодорожный мост, по которому проходили составы с грузами для русской армии. Заграждения ставились с минных катеров и гребных шлюпок линиями по 5-10 мин. Условия были сложными: сильное течение срывало мины, поэтому минерам часто приходилось ставить каждую мину на 5-8 пудовом якоре. Заграждения ставились под прикрытием огня береговых батарей, расположенных у Рени, Барбоша и Браилова.Продолжение следует…