Итоги недели. Русская угроза: теперь и под водой

Школа, школа... куда несёшься ты?

Эта резня в первую очередь показывает явные проблемы в воспитании подрастающего поколения. Социальное неравенство и подмена жизнеутверждающих понятий на жажду славы, халявы, бесцельного прожигания дней - вот это и порождает то что произошло в Перми.

Жена работает в школе, так вот старые учителя рассказывают, что которые обучались в пору их молодости, теперь приводят таких же детей и внуков, это раз. Два, то что очень многие родители сейчас действуют по принципу - я ребёнка вам привёл, вот вы и воспитывайте. И ещё большая проблема, то что те недоделки, в т.ч. состоящие на учете в психдиспансерах, которые ранее обучались в спецшколах, теперь учатся в школах обычных, потому как, видите ли, обучение в спецшколе нарушает их права.

И вообще сделали из школы непонятно что, обслуживающий персонал, у которого и прав никаких нет, одни обязанности.

Системой надо заняться - это точно, причем от А до Я. Вернуть стране идеологию социализма, обновленную и справедливую. Иначе все будет продолжаться по нарастающей. Вам же прямо сказали - умники нам (нам - это не нам, а им) не нужны, нам нужны бараны потребители и тупая обслуга.

Что за минорный либерализм в соусе ностальгии социалистического толка? проблема не столько в системе образования, сколько в умах родителей этих деток. Весь навоз пришел вместе с правами детей и защитниками этих прав. Розги, ремень и горох прекрасно лечат помутнение детского рассудка.

Оно точно надо?..

На бумаге и макете это конечно все выглядит не плохо , а вот на практике всегда получается долгострой , тем более что то новое.

Проблемы с постройкой УДК скорей всего действительно будут. Ни СССР, ни Россия такие корабли не строили. Да и вообще с закладки последнего корабля такого водоизмещения, произошла смена поколения боевых кораблей. Тут важно другое, это не просто проект на бумаге, а идут вполне практические работы по модернизации верфи и подготовки к закладке УДК.

СССР строил круче. Атомный лихтеровоз, вертолётоносцы, корабли-носители СВВП... А вот универсальные «ни рыба ни мясо» действительно не строили.Резонно не были уверены в их необходимости. Лично я не уверен в необходимости "универсализма" в виде совмещения десантного корабля-дока и десантного вертолётоносца.

Палата или лаборатория?

Вся фишка в том, что отказ от российского газа позволил украинским жуликам поднять тарифы для населения в несколько раз на волне "укропатритизма". Теперь же, можно не снижая тарифы, вновь покупать газ в России, а маржа осядет в Нафтогазе.

Россия сделала то, что никто от неё не ожидал - она стала тупо ....ждать. Время играет на неё. Не надо ничего доказывать, а надо просто ждать.

И тут вдруг такие вещи начинают происходить, такие переодевания и переобувания в воздухе, начинают появляться даже у самых закоренелых скептиков вопросы по поводу несоответствия декларируемым вещам с реальными, что понимаешь всю глубину и истинность фразы "Время покажет", особенно, если правда на твоей стороне...

Никто их не превращал, они сами захотели стать выходцами из дурдома под названием "щеневмерла".

Нельзя унизить человека, если он сам не желает быть униженным.

Русский авиабан – это вам не немецкий автобан какой-то...

У нас третьи сутки сильные снегопады, и ветер порывистый! Да и движение в области по трассам бешеное! Так что пилоты реально молодцы!

Вот только такую отработку прошло слишком мало пилотов. Всего три. Из которых один - командующий армии. Что явно не будет сам летать на задания в случае военных действий. А по идее, это должен уметь и отработать КАЖДЫЙ строевой летчик. Причем не только с касанием полотна, а с полным циклом. Вплоть до групповой отработки развертывания полевого аэродрома на шоссе. Хоть и понятно, что это значительно дороже.

Ну реально они ее только касались, ( я все это наблюдал своими глазами) если бы сели по настоящему, уже бы не развернулись. Дорога слишком узкая, места для рулежки и разворота нет. Но зрелище завораживает. Да к стати еще был вертолет КА-27, вероятно с командованием прилетел.

И та полоса, на которую они садились, была шириной метров семь-девять. Обычная двухпутка, трасса М24, район станица Тацинская.

Вся Сибирь под допингом...

Я тут на днях стрелял на соревнованиях. Всегда, перед этим делом, неплохо выпить валерьянки, но я покрутил головой - ВАДА со всякими Родченковыми и близко не наблюдалось, - поэтому замахнул коньяка - из 50 очков выбил 45 - хороший результат, но видимо, мало допинга принял, можно было и лучше!

На любых соревнованиях всегда есть те кто, не смог принять участие, по каким либо причинам... Просто поднять статистику по другим соревнованиям... И всё... А так чего воздух гонять... А так всё как обычно... выброс субстанции на вентилятор... а потом толи у него пальто украли, толи он украл... и не надо оставлять это безнаказанным... сейчас богатая судебная практика привлечения к ответственности за клевету...

Кроме того, что написал автор статья, я бы отметил, что бегство бесполезно, т.к. допинг контроль тут же может прийти с внеплановой проверкой и если на неё не явиться, то санкции последуют сразу же.

Поэтому я тоже не понимаю кипиша.

Кстати, когда я в молодости участвовал в соревнованиях, при численности в среднем около 30 человек и ПОЛНОМ отсутствии допинг-контроля, пару тройку человек не приходили по болезни.

Закон един для всех?

С каких это пор наше правосудие пляшет под украинскую дудку ? Какая-то чушь несусветная...

Это было бы справедливо, если бы перед законом были все равны. Но ведь у нас законы только для таких как этот бедолага.

Что же тогда Януковича с товарищами не выдали? По украинским законам тот еще преступник.

Цинизм высшей пробы.

Судебная система сама по себе бездушна, но страшнее когда в государстве процветает идеология бездушия...

Минск переедет в Астану?

В очередной раз поражаюсь хитрож..сти х..лов - объявили агрессором, но пункт о разрыве дипотношений с Москвой и денонсацией договоров о взаимном признании границ двумя государствами выкинули, и всё это на фоне роста товарооборота между нашими странами! Причем ещё в пояснительной записке уточнили, кто будет восстанавливать Донбасс, если чё... Не зря говорят, что когда хохол родился, еврей заплакал!

Эти "редиски" с самого начала мечтают Россию в войну ввергнуть. Только вот пока Путин в Кремле - им это сделать не удастся. Когда пойдёте на выборы - помните об этом.

А по поводу "Минских соглашений", так они в резолюции ООН отражены первым пунктом, которую Рада в этом же документе признала.

Это главная проблема Вашингтона, как заставить ВСУ пойти в наступление. Снимают все законодательные ограничения, чтобы приказ о наступлении был как бы законным, и от его выполнения было трудно отвертеться. Главная трудность американцев, возможно, в Генштабе ВСУ, который не хочет наступать. Чтобы поменять Генштаб, нужно убрать главнокомандующего Порошенко.

Турецкие аргументы для силовой зачистки Африна

В любом случае курдо-турецкий антагонизм будет решаться силовым способом. Ни одна из сторон не готова к переговорам. Если раньше курды были более разумной стороной конфликта, то теперь, окончательно оформив союз (или вассалитет) с США, курды решительно идут к своей цели, как минимум — объединению своих анклавов на севере Сирии, а вследствие этого — приобретению большего веса в решениях о сирийском обустройстве.

Асад в силу обстоятельств более лояльно относится к курдам. Речь идёт об автономии. Но и он не согласится с попыткой создания независимого государства.

Штаты после Хиросимы стратегию "мировой войны" изменили: вместо краткосрочной в 3-4 года — "ползучая агрессия". Маленькие страны заглатывают целиком, крупные государства дробят.

Жадность, как любая страсть, не имеет предела. Полная, тотальная власть над миром.

Серьёзный тип и серьёзные проблемы

А я вот все прочитал... Слава богу, у нас уже есть "Гермес 2" для асимметричного ответа подобной системе, главное — доводить его до серийного производства и насыщать им войска.

Пора бы уже и на наш разрекламированный "Ансат" или "Касатку" установить комплекс обнаружения/наведения, подобный "Кайова Уориор"...

Я бы поспорил. В том смысле, что «Гермес» нужен не для ответа «Хелфайеру», а для поражения наземных целей. А для «Хелфайера» нужны средства поражения «Апачей». Ибо, как доказал автор, есть возможность локально перенасытить систему ПВО.

Скромные вопросы:

1. Следуя логике автора, вертолёт должен зависнуть в воздухе, не долетая 15+ км и находясь на дальности 15-16 км, атаковать нашу бронетехнику. Причём работать придётся в зависании на высоте не менее 20-30 метров. Следуя банальной логике, окажется, что вражеский вертолёт с вероятностью, близкой к 1, обнаружит технику на земле ближе чем в 16 км,что автоматически делает его целью для названных систем ПВО.

2. Такое ощущение,что войска будут прикрывать либо «Торы», либо «Панцири». А остальной ансамбль ПВО куда успел деться? Куда делись «Буки» и комплексы С-300В? Вообще-то, система ПВО в российской армии подразумевает мноуровневость. Так что ударный вертолёт США оказывается в пределах работы систем ПВО большинства типов с учётом того, что ровно на расстоянии 16 км вертолёт может работать только в чисто полигонных условиях, реальная дальность работы будет в районе тех же 10-12 км.

Американские металлурги понесли потери в холодной войне

Старые песни о главном.

Металлургическая промышленность США просто и банально не конкурентна с нашей.

За чем дело стало — автоматизируйте процесс, обратите внимание на издержки.

Всё сведётся к вытеснению нашего металлопроката с североамериканского рынка с помощью увеличения пошлин, вот и вся декларируемая США конкуренция и приверженность правилам ВТО.

Нормальное явление в бизнесе. Производители требуют от правительства закрыть чужой экспорт любыми способами и субсидировать свой импорт.

Главное — нам тоже надо так делать.

Отвечать нужно. Гнать матрасню из России. Форды, кокаколы и прочая хрень пусть убирается на хрен.

Ага, и возьмите на своё соцобеспечение работников с данных производств. Заодно уплатите налоги в бюджет.

Хорошо, наверное, двигать лозунги с дивана?

Русская угроза: теперь и под водой

Прилюдно показывают то, чего НЕТ, на самом деле. Но скрывают то, что ЕСТЬ. И пусть "партнеры" трепещут…

Эту тему ещё год назад, обсудили со всех сторон, включая кто, когда, кому и зачем "нечаянно" показал часть документа.

Самое смешное, что технически данный аппарат сделать при современном уровне прогресса не так и сложно. Ежели у него ядерная двигательная установка, то не 10 тысяч дальность, а вообще неограниченная. Вопрос позиционирования ныне не проблема.

Царь на троне засиделся?

Из Британии, конечно, виднее кто "позор" и какой нации. При этом у себя истинного позора не замечают — не принято. Мне кажется, что Трамп, вопреки потугам английских лордов-пэров поддержать друзей-демократов в США, не только высидит, но ещё и успеет показать "козу" Англии.

«Самое же плохое то, что он открыто презрел партнёров и союзников США в Европе, зато попытался сблизиться с авторитарными лидерами в Китае, России и на Ближнем Востоке».

Вот это и есть главная причина. Всё остальное шелуха. Американская закулиса встала на тропу войны с Россией. Любой, кто попытается хоть как-то этому помешать (замедлить), становится врагом.

Это они погорячились. Просидит 4+4, как пить дать!

Смелый профессор

Да какая разница, признают они там что-то или нет? Почему мы должны оглядываться на этих воров международного масштаба?

Один профессор Lyle J. Goldstein — это ещё даже не четверть профессуры. Есть любители альтернативного мнения. Ему-то какой прок от признания? Тем более что за речи, идущие вразрез с политикой правительства в военном колледже, его просто вышибут с должности за нарушение им подписанного контракта. Армия США вне политики.

Подавляющему большинству рядовых американцев (не ошибусь, если скажу), 99,9%, глубоко фиолетово, чей Крым.

Лучше бы усилили на Запад информацию о том, какие положительные изменения для крымчан произошли за эти годы. Чем больше будет иностранных гостей, тем лучше. Вот после этого можно надеяться, что лёд потихоньку тронулся.

Досадно, что в большинстве своём "разносчики демократии" не знают русского языка и не умеют читать по губам.

Им же сказали: " Крым НАШ!"

Нравится это или не нравится, согласны они с этим или не согласны, — это есть ФАКТ.

Всё! Тhe game is over. Занавес.

Суета вокруг Грудинина

Конечно, прошла команда. Слушаю "ВестиФМ" — в первый же день два злобных выступления за несколько часов. Захожу на сайт один — там каждый день по мерзкой, клеветнической статье. (Больше на этот сайт не захожу.) Очень властная верхушка напугалась народного кандидата, да ещё на фоне своих провалов.

На ТВ началась организованная, откровенная, открытая травля Грудинина. В один голос, как по методичке. Смотреть противно. Памятуя другие подобные события, приведу цитату: «Я слышал столько клеветы в ваш адрес, что у меня нет сомнений: вы прекрасный человек!» (О. Уайльд).

Посмотрите ролик о совхозе Грудинина — это островок процветания. И что? Это что-то хорошее говорит о власти? Напротив. Власть ничего не сделала для совхоза, ни копейки не дала! Вдумайтесь: ни копейки! Только вопреки власти Грудинин сохранил и приумножил хозяйство и сделал это искренне для людей. Хозяйство Грудинина — исключение из правил: все сельскохозяйственные предприятия Московской области уничтожены. И так обстоит по каждому работающему проекту, который вроде работает посреди разрухи, да ещё и прибыль разворовывается кремлёвскими олигархами, а народу ничего не достаётся, зарплаты унизительные, а пенсии нищенские.

Кто бы что ни говорил, но признают абсолютно все, что в стране в последнее время дела обстоят не самым лучшим образом. И все это на фоне какого-то дикого мракобесия на федеральных каналах ТВ… Какие-то экстрасенсы, детекторы лжи, семейные дрязги молодых и не очень "звезд" эстрады…



Смотрю вот сейчас «Вести» на «России 1»: про выборы (!) в нашей (!) стране — 2 минуты; про Америку и Трампа — 5 минут. Это что? И кстати, предвыборная кампания в США в том году на отечественном телевидении освещалась в РАЗЫ подробнее и полнее, чем нынешняя кампания в России. Наверное, потому, что хозяева за океаном находятся, соответственно, и интерес разный.

При Путине дела пошли в гору, и не только у меня. Я за стабильное развитие и спокойствие — за Путина.

При Путине дела у меня шли вопреки ВВП. Суды с архитектурой, проволочки с департаментом здравоохранения и т. д. и т. п. Через всё пришлось пройти. Если кто скажет, что государство за развитие малого бизнеса, я посмеюсь ему в лицо. Потому, что это только на словах.

По комментариям видно, что народ не обманешь. По "ящику" твердят, как всё хорошо в России, всё налаживается — рост экономики и т. д. Но как-то рядовые граждане не ощущают на себе этот рост. А про выборы — все знают итог.