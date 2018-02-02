11:13 02 февраля

Белые воевали за интересы Запада

Белые воевали за интересы Запада

«Было бы ошибкой считать, что в ходе гражданской войны в России мы сражались там за белое дело. Нет, это белые воевали за наши интересы».
Уинстон Черчилль


Россия в 1917 году взорвалась. Началась очередная русская смута. Это произошло в первую очередь из-за огромного заряда внутренних противоречий, накопленных за столетия. Старая полуфеодальная и полукапиталистическая Россия погибла. Но из руин, как птица феникс, возродилась новая, советская Россия.


Когда произошла февральско-мартовская революция, против царя выступила практически вся верхушка российского общества, включая даже духовенство. Николай Второй неожиданно оказался один. А армия, которая спасла Россию от краха в 1905-1907 гг., была бездарно уложена в землю на полях сражений мировой бойни. Новые же офицеры, набранные в основном из рядов интеллигенции, сплошь либеральной, и крестьяне, только что надевшие шинели, защищать царское правительство не желали.

Смута 1917— 1920 гг. была мифологизирована практически сразу. В СССР получил распространение миф, что Красная Армия сражалась с белыми, которые хотели посадить на трон царя и вернуть феодальный строй. В целом белая армия, белый барон снова готовят нам царский трон.

В постсоветской России родилась противоположная версия (её начали культивировать ещё белые за границей). В этом мифе красные «недочеловеки», люмпен-пролетариат, уголовное «дно» и купленные немцами большевики разрушили «старую Россию», убили царя, изнасиловали гимназисток, вырезали дворянство, духовенство, интеллигенцию, офицерство, купечество, зажиточных трудолюбивых крестьян. Те, кто не погиб в застенках и концлагерях, бежали за границу. То есть красные выбили «лучшую часть» русского народа, огнем и мечом прошли по цветущей и богатой Российской империи, обратили её в «пустыню». Затем правили до 1991 года, продолжая резать и грабить, превращая остатки народа в «совок-быдло». Благородная же Белая армия героически билась с «красной чумой» за веру, царя и Отечество!

Среди кучки русских националистов радикалов родилась ещё одна версия. Россия процветала, должна была стать вскоре ведущей мировой державой, но тут случилась «еврейская революция». «Евреи-комиссары», составлявшие верхушку партии большевиков, были куплены и материально поддержаны евреями-финансистами и сионистами, чтобы разрушить православную Россию. Они захватили власть и утопили страну в крови. То есть роль еврейства, которое было лишь одной из множества сил, заинтересованных в разрушении царской России, была мифологизирована, крайне преувеличена.

Проблема в том, что реальная история 1917 года и последующих действительно кровавых лет не вписывается в рамки этих мифов. Такие мифы могли процветать только при недостатке информации и её односторонней подаче. В частности, когда в 1990-е годы пошла мутная волна антисоветской литературы, воспоминаний белых беженцев, и эту линию поддерживали на государственном уровне, всей силой основных СМИ.

Так, простое сопоставление фактов показывает, что большевики не имели никакого отношения к Февралю. Это не они свергли царя, царское правительство, разрушили самодержавие и саму империю. Роль большевиков-коммунистов в этих событиях близка к нулю. Они после начала мировой войны в 1914 году честно заявили, что война имеет империалистический, грабительский характер, что для революционеров правильная позиция – это пораженчество. Так как поражение русской армии и России в войне, их разложение, приведут к росту социального недовольства и революции (так и произошло). За эту честность партию полностью разгромили. Активисты сидели по тюрьмам и ссылкам или жили заграницей. Ленин в конце 1916 года считал, что при его жизни революции в России вообще не будет. В результате партия большевиков имела самые слабые позиции в России, практически отсутствовала на политической арене.

А смута, Гражданская война в России фактически началась сразу же после разрушения монархии, которая оставалась единственной опорой (после гибели кадровой имперской армии) «старой России». В частности, сразу же началась крестьянская война. Ненависть крестьян больше ничего не сдерживало. Священная царская власть пала. Царской армии с железной дисциплиной не было. Крестьяне сами в массе стали солдатами, проливали чужую и свою кровь (то есть не боялись пролить кровь), бежали с фронта с оружием в руках. Теперь крестьяне смогли отомстить. Сотнями горели помещичьи имения, лилась кровь. Начался беспощадный русский бунт.

Уже позже крестьяне будут воевать как с красными, так и с белыми, создадут свои «армии». Будут воевать против власти и государства вообще. Именно масштабные крестьянские восстания в тылу станут одной из важнейших причин поражения Белого движения. Белые не смогут успокоить крестьян, найти подход к ним, не помогут и жесточайшие репрессии и террор. Крестьяне создадут свой проект народной вольницы. Он предполагал осуществление совершенно утопического идеала жизни – без властей и государства, земля принадлежит крестьянам на основах соседства и взаимопомощи обрабатывающих её. Понятно, в мире капиталистических индустриальных держав это была утопия, которая не могла спасти русскую цивилизацию и народ. Но крестьяне боролись за мираж и заплатили за него страшную цену – миллионы жизней. Большевики с огромным трудом подавили этот проект, который также вёл нашу цивилизацию к окончательной гибели. Крестьянская война и борьба с ней белых и красных стала одной из самых кровавых и жестоких страниц русской смуты.

Тут же в тыл хлынули фронтовики, неся с собой хаос и оружие. Они не желали слушать никаких сходов и старост, потребовали нового передела земли. При этом февралисты-революционеры, не только «демократизировали» армию, добив в ней порядок и организацию, но и уничтожили старую полицию, охранку, судебную систему, уничтожили картотеки, базы данных, разогнали старые, опытные кадры правоохранительной системы. Устроили амнистию, выпустив вместе с политическими преступниками и уголовников. Главной силой в городах стали анархические массы солдат и матросов, к которым присоединялись представители городского «дна» и уголовники. Началась криминальная революция, неизменный спутник любой смуты.

Ещё одну войну в России развязали разного рода националисты-сепаратисты. Рвали Россию на части польские, финские, украинские, кавказские, крымские и прочие националисты. Они формировали свои «армии», создавали правительства, и чаще всего опирались на поддержку западных и восточных держав (Турции, Японии). В этом же духе действовали казаки, добивавшиеся полной автономии своих войск. Россия буквально на глазах разваливалась на «самостийные» бантустаны и республики.

Деревня, не получая промышленной продукции, стала придерживать до лучших времен продовольствие. Система снабжения городов и остатков вооруженных сил, и так плохо работавшая, окончательно рухнула. Транспорт был парализован. Солдаты и казаки штурмом брали эшелоны, чтобы вернуться домой. Централизованный подвоз продовольствия и топлива в города прекратился. Заводы и фабрики останавливались, лишенные сырья и топлива, с разрушенным управлением и распавшимися хозяйственными связями. Это была настоящая катастрофа. Россия проваливалась в инферно! Это произошло ещё до Октября!

Убили «старую Россию» не большевистские комиссары и красногвардейцы, они пришли позже, когда им расчистили дорогу. Николая Второго свергла российская «элита» — генералы и депутаты, великие князья и высшие иерархи церкви, масоны высоких степей посвящения и банкиры, аристократы и промышленники, купцы и чиновники. Их можно назвать февралистами-революционерами, масонами-западниками. Они желали получить полную власть и повести Россию по западному пути развития, а русское самодержавие им мешало.

Верхушка общества – промышленно-финансовая, политическая, частью военная и административная, иерархи церкви и интеллигенция, она тогда почти вся была либеральной, ненавидевшей царский режим, и выступила как главный отряд Февральской революции. Многие февралисты-революционеры входили в масонские ложи, которые иерархически подчинялись «старшим братьям» на Западе. Масонские ложи и клубы и стали силой, которые согласовали интересы и выступление различных отрядов и групп российской элиты. Все они ненавидели самодержавие, которое не давало им всю полноту власти. Поэтому Николая II никто не защищал. Отдельные генералы и офицеры, которые были готовы защищать престол, были изолированы, не имели организационных и материальных возможностей.

Простой народ, уставший от войны, разозлённый потерями и ухудшением жизни, оказался равнодушен к перевороту, который смёл самодержавие. Партии монархистов, черносотенцев, которые сыграли большую роль в подавлении революции 1905-1907 гг., и объединявшие широкие слои простого народа, были в предшествующие годы деморализованы, дезорганизованы действиями самих властей, поэтому их вообще не было видно. Духовенство приняло февральский переворот и даже частью поддержало его, чтобы восстановить институт патриаршества.

Русская национальная буржуазия, которая в массе своей была староверческой, считала режим Романовых антихристовым, гонителем истинной русской веры. Романовы, по мнению старообрядцев, насаждали западную мерзость. Поэтому старообрядчество в целом и особенно старообрядческая буржуазия (а она контролировала до половины всего промышленного капитала России), ненавидевшая режим Романовых, материально поддержала революцию. Поддержала буржуазно-либеральную революцию и прозападная буржуазия, часто инородческая (немцы, евреи и т. д.), желавшая снять все ограничения с «рынка». В итоге Смута смела их всех. Часть буржуазии погибла, часть бежала. Староверческий мир был разрушен.

Ещё одной силой, которая приняла самое активное участие в разрушении «старой России», была интеллигенция. Она была в основе своей либеральной, прозападной. Европейская цивилизация рассматривалась как идеал. С Запада перенимались все идеологии, утопии, политические доктрины, веяния искусства и достижения науки. Часть интеллигенции была либерально-демократической ориентации, часть – радикально-революционной. И почти вся интеллигенция была очарована «просвещенным Западом», мечтала втащить Россию в Западный мир. Интеллигенция была страшно далека от народа, не понимала и не принимала русский цивилизационный проект. Она выступила против самодержавия, так как царский режим мешал приблизиться к «милой Европе», установить «демократию». В результате интеллигенция сыграла как разрушительную, так и самоубийственную роль. Она более или менее процветала именно в «старой России». Смута погубила большую часть старой интеллигенции.

Февралисты хотели полной власти, чтобы направить её по западному пути развития. Они желали быть частью «цивилизованного мира». Примером для них была Франция и Англия. Царь им мешал, его устранили. Тем самым либералы-западники, не понимавшие сути русской цивилизации и народа, окончательно открыли дорогу в инферно, разрушив последние скрепы, сдерживавшие начало смуты – сакральную царскую власть и армию.

Таким образом, победив царский режим, февралисты-революционеры вызвали катастрофу «старой России», в которой они были успешны, богаты и влиятельны. Далее часть из них, правое крыло, видя нарастающий хаос, с помощью генералов попыталось «успокоить» страну, установив военную диктатуру. Левые февралисты во главе с Керенским эту попытку провалили. Страна усилиями Временного правительства всё глубже погружалась в смуту. Февралисты снесли буквально всё. Только поэтому большевики и русские коммунисты и смогли взять власть. Но смута и Гражданская война началась уже до них.

Февралисты, желая вернуть власть, начали организацию Белого движения. Это был проект либерально-демократический, буржуазный. Его продвигали масоны-западники. Его поддержали и страны Антанты, заинтересованные в том, чтобы русские убивали русских и Гражданская война полностью обескровила русскую цивилизацию, народ. Тем временем Запад делил Россию на сферы влияния и полуколонии-бантустаны. Очевидно, что Гражданская война в России была крайне выгодна хозяевам Англии, США и Франции, при участии Японии и других стран. Сила русских истреблялась в братоубийственной бойне. Русский народ истекал кровью. Напомню, что в начале XX столетия русские по численности были третьим народом в мире, уступая только населению Китая и Индии. И если бы не мировая война, и смута 1917— 1920 гг. и последующие катастрофы, мы могли сохранить эту позицию и иметь в настоящее время около 500 млн. человек.

А после жесточайшей бойни, сопровождавшейся величайшим грабежом России в истории (до 1991 г., когда началась новая смута), хозяева Запада могли навсегда решить «русский вопрос». На месте Русской империи возникли бы «независимые» государства вроде Польши и Финляндии, прибалтийских стран (в реальности – сателлиты западных держав), самостийные бантустаны вроде Украины, Грузии или Сибирской республики. Богатства России попадали под контроль Запада. Россия как цивилизация и главный геополитический враг Запада исчезала с лица планеты. Остатки русского народа ждала рабская участь, ассимиляция, роль этнографического материала для «освежения крови» других наций и полное угасание.

Таким образом, большевики не могли начать Гражданскую войну. Она началась ещё до Октября. Царское правительство подписало смертный приговор «старой России», когда стало воевать в мировой войне за интересы Франции, Англии и США. Выродившаяся «элита» Российской империи свергла царя, убила самодержавие и империю, чтобы создать «свободную, демократическую Россию», в которой вся полнота власти принадлежит «богатым и успешным». Понятно, что хозяева Запада всеми силами помогали февралистам-революционерам, решая главную задачу – уничтожение своего тысячелетнего врага, русской цивилизации и народа.

Февралисты-западники мечтали поставить Россию на рельсы западного пути развития, а в реальности разрушили последние скрепы, сдерживавшие коренные противоречия, которые копились в России столетиями, армию и самодержавие (священную царскую власть). Церковь уже утратила «святой дух», поэтому перестала быть сдерживающим фактором. Более того, сами церковные иерархи способствовали февральско-мартовской революции. В итоге верхушка русского общества и открыла ворота в инферно, началась беспощадная русская смута.

В этом хаосе большевики, как один из отрядов революционеров (в начале смуты самый слабый), использовали свой шанс и взяли власть. При этом они предложили новый проект развития – советский, который мог спасти цивилизацию и народ от полного разрушения. Февралисты выдвинули свой проект – Белое движение. Но он был, по сути, либерально-демократическим, буржуазным. То есть исходил из возможности интеграции России в европейскую (западную) цивилизацию. Это не соответствовало русской матрице (социальная справедливость и господство этики совести).

Крестьяне вели свою войну против власти и государства вообще и выдвинули свой проект – народной вольности. Но в условиях господства великих капиталистических индустриальных держав, с миллионными армия вооруженными самолетами, танками, орудиями и пулеметами, этот проект также вёл к окончательной гибели России. Крестьянская Россия, даже победив красных и белых, не могла выстоять против западных хищников. Россия становилась беззащитной жертвой.

Таким образом, единственной силой, которая стояла за социальную справедливость, ликвидацию социальных паразитов, угнетающих народные массы, и имеющую приемлемый для большинства населения проект и программу развития, оказались русские коммунисты. Поэтому большевики и победили. Они и смогли воссоздать Россию уже в виде красной империи, которая не только восстановила прежние позиции в мире, но и включила в свою сферу влияния половину планеты. Началась русская глобализация – создание справедливого мирового порядка. Испуганные этим хозяева Запада создали проект «Третий рейх», отдали Гитлеру почти всю Европу и бросили немецких «белокурых бестий» на Советский Союз. Началась новая мировая война.
Автор: Самсонов Александр


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 61

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  1. Серж72 Сегодня, 06:12
    Белые воевали за свое видение будущего России.
    Офицеры военного времени - бывшие рабочие и крестьяне, генералы (Деникин, Корнилов) - разночинцы.
    В то же время среди красных было много тех же дворян (Ленин, Тухачевский). И они тоже воевали за свое представление будущего России.
    Просто каждый видел его по своему
    Серж72
    1. parusnik Сегодня, 07:17
      Белые воевали за свое видение будущего России.
      ...Да это так, белые "вчера", воевали за "светлое сегодня".....
      parusnik
    2. Ольгович Сегодня, 07:26
      Цитата: Серж72
      Белые воевали за свое видение будущего России.

      Белые воевали:

      -против 13,5 млн трупов от голода, людоедства, трупоедства 21-22, 32-33, 47-48 гг-НЕВИДАННЫХ в России НИКОГДА,
      --против концлагерей, которых в России не было НИКОГДА,
      -против сегрегации и апартеида по социальному признаку, которых не было никогда
      -против многомиллионных вопиюще-преступных ограблений и ссыок крестьян,
      -против бессудных расстрелов сотен тысяч невинных людкй в МИРНОЕ время,
      -против ВМВ
      -против диктатуры тупости, неграмотности кучки авантюристов, захвативших власть

      Воевали ЗА:
      -СВОБОДУ       слова, партий, собраний, совести , мысли,
      -за РАВЕНСТВО ВСЕХ и за равные права-абсолютно ВСЕХ граждан России.
      -За Единую и Неделимую Россию
      -за Русскую культуру, памятники, истрию, разрушенные узурпаторами так -как вандалы разрушали Рим.


      Автор пишет:
      Так, простое сопоставление фактов показывает, что большевики не имели никакого отношения к Февралю

      Напомню автору то, что писл Вождь в "Кратком курсе вкпбе" о ФЕВР. революции:
      Рееволюцию совершил ПРОЛЕТАРИАТ.
      Руководили им на улицах-БОЛЬШЕВИКИ

      Большевики же установили выходной, праздник-День свержения самодержавия-наверное, в честь "буржуазии". lol
      Ольгович
      1. venaya Сегодня, 07:44
        Цитата: Ольгович
        .. Большевики же установили выходной, праздник - День свержения самодержавия - наверное, в честь "буржуазии".

        Это какой такой день? Может 23 февраля - День создания Красной Армии, или 8-ое марта - Международный Женский День, или 25 октября (7-ое ноября по новому стилю). Уточните, а то в Вашем "посте" совершенно ничего понятного не получилось, хотелось бы уточнение.
        venaya
        1. Ольгович Сегодня, 09:10
          Цитата: venaya
          Уточните, а то в Вашем "посте" совершенно ничего понятного не получилось, хотелось бы уточнение.

          Непонятно-ЧТО непонятно request : " Большевики установили выходной, праздник - День свержения самодержавия". Число хотите? Пожалуйста: 12 марта ( был и 27 февраля).
          Видимо -чествовали буржуинов и дворян, "свергнувших" царя lol yes
          Ольгович
    3. rkkasa 81 Сегодня, 07:49
      Цитата: Серж72
      Белые воевали за свое видение будущего России

      Удобная позиция, так можно что угодно оправдать. А ничего, что "белое видение", кардинально не соответствовало интересам подавляющего большинства населения страны ? А вот с интересами англичан-французов и прочих немцев-японцев, как раз таки совпадало.
      rkkasa 81
      1. Ольгович Сегодня, 09:02
        Цитата: rkkasa 81
        А ничего, что "белое видение", кардинально не соответствовало интересам подавляющего большинства населения страны ?

        Кто Вам- дал право говорить от имени "подавляющего большинства населения"? belay Оно, население, отдало ВЛАСТЬ на ВЫБОРАХ отнюдь НЕ большевикам, если не в курсе.
        Ольгович
        1. rkkasa 81 Сегодня, 09:46
          Цитата: Ольгович
          Кто Вам- дал право говорить от имени "подавляющего большинства населения"?

          Знание истории своей страны.
          Цитата: Ольгович
          население, отдало ВЛАСТЬ на ВЫБОРАХ отнюдь НЕ большевикам

          Главное не выборы, не галочка на бумажке, а то, кого будут поддерживать, или наоборот не поддерживать реальными делами. И подавляющее большинство населения страны большевиков в итоге так или иначе поддержало, а вот бълодельцам всяким, как могли сопротивлялись.
          rkkasa 81
          1. Ольгович Сегодня, 10:44
            Цитата: rkkasa 81
            Главное не выборы, не галочка на бумажке

            Когда главное НЕ выборы, то наступает ГРАЖДАНСКАЯ война.
            Цитата: rkkasa 81
            И подавляющее большинство населения страны большевиков в итоге так или иначе поддержало

            Еще раз: ВЫБОР народа уважайте, а бандит в подворотне-тоже сильнее и что:-он прав?
            Ольгович
  2. venaya Сегодня, 06:17
    .. хозяева Запада всеми силами помогали февралистам-революционерам, решая главную задачу – уничтожение своего тысячелетнего врага, русской цивилизации и народа.

    Они помогали всем революционЭрам! Другое дело что не абсолютно все эти революционеры стремились помогать "западу" для реализации х главной задачи: "уничтожение своего тысячелетнего врага, русской цивилизации и народа". Некоторые из них, как оказалось, имели ещё и свои собственные планы, не совпадающие с планами организаторов всех этих революций. Такое тоже бывает, не часто но иногда.
    venaya
  3. moskowit Сегодня, 06:47
    А у нас все, кто против Народа и Российского Государства, воюет за интересы Запада..... На протяжении всей истории Русской государственности с любой формой правления...
    moskowit
  4. Korsar4 Сегодня, 06:50
    Нет в Гражданской войне правых.

    А в статье, увы, слишком много лозунгов.
    Korsar4
    1. Letnab Сегодня, 07:13
      как ни было, но точка зрения очень хорошая, каждый что то искал свое выгодное...
      В таком духе нужно рассматривать все смуты в учебнике истории, что бы дети учились думать, а не кидаться в объятья всяких навальных...
      Letnab
    2. rkkasa 81 Сегодня, 07:52
      Цитата: Korsar4
      Нет в Гражданской войне правых

      Есть. За правое дело воевали красные, и наше счастье, что они победили.
      rkkasa 81
      1. Korsar4 Сегодня, 08:27
        Продразверстка. Грабеж и разрушение Храмов. Это благодеяния? Троцкий - представитель правого дела?
        Korsar4
        1. rkkasa 81 Сегодня, 08:56
          Цитата: Korsar4
          Продразверстка. Грабеж и разрушение Храмов. Это благодеяния? Троцкий - представитель правого дела?

          Продразверстка - придумана еще при царе, как мера против продовольственного кризиса. Большевики также были вынуждены ее применять.
          Грабеж и разрушение Храмов - храмы в основном сносили если только они мешали строительству важных объектов - заводы-школы-больницы-жилые дома -дороги итд. И таки да, это благодеяние.
          И еще - храмы и церкви, и до большевиков сносили только в путь.
          По поводу грабежа - все церковные богатства появились за счет пота и крови народа. После революции народ просто забрал то, что по праву принадлежало ему, а не попам.
          Троцкий конечно неоднозначная личность, но в период революции, гражданской войны и интервенции, он скорее сыграл положительную роль. Его дальнейшие действия, это другой разговор.
          rkkasa 81
          1. Korsar4 Сегодня, 09:08
            Хорошо. Действительно, продразверстка не большевиками придумана. Только картинки большевистской продразверстки из памяти людей не выкинешь до сих пор. Даже потомков. Пообщайтесь.

            Насчёт Храмов - Вы искренне верите в то, что изложили?

            Кто ещё для Вас положителен? Урицкий? Свердлов?
            Korsar4
            1. rkkasa 81 Сегодня, 09:55
              Цитата: Korsar4
              Хорошо. Действительно, продразверстка не большевиками придумана. Только картинки большевистской продразверстки из памяти людей не выкинешь до сих пор. Даже потомков. Пообщайтесь.

              Да, в принципе согласен с вами. Увы, потомки не отличаются умом и интересом к истории своей страны. Пропагандоны рассказали потомкам про то, что продразверстку придумали большевики, а потомки и верят. Тут с вами не поспоришь.
              Цитата: Korsar4
              Насчёт Храмов - Вы искренне верите в то, что изложили?

              Да.
              Цитата: Korsar4
              Кто ещё для Вас положителен? Урицкий? Свердлов?

              Оба.
              rkkasa 81
          2. ПоручикТетеринъ Сегодня, 09:08
            [quote=rkkasa 81]Продразверстка - придумана еще при царе, [/quote]
            Вот только при царе продукты изымались по твёрдой цене и в строго установленных количествах.
            [quote=rkkasa 81], [Грабеж и разрушение Храмов - храмы в основном сносили если только они мешали строительству важных объектов - заводы-школы-больницы-жилые дома -дороги итд. И таки да, это благодеяние./quote]
            Откровенная ложь. Строительству какого «важного объекта» мешал Храм Христа Спасителя, построенный на народные пожертвования в память о героях войны 1812 года.
            И что же, для Вас уничтожение центров духовной жизни народа—это благодеяние?
            ПоручикТетеринъ
            1. rkkasa 81 Сегодня, 10:35
              Цитата: ПоручикТетеринъ
              Вот только при царе продукты изымались по твёрдой цене и в строго установленных количествах

              Твердые цены, и установленное количество, это еще ни о чем не говорит. Цена может быть твердой, но при этом мизерной, за которую никто продовольствие продавать не захочет.
              Цитата: ПоручикТетеринъ
              Откровенная ложь. Строительству какого «важного объекта» мешал Храм Христа Спасителя

              1 - Планы были на Дворец Советов, война помешала.
              2 - Ради ХХС был снесен монастырь, и ничего страшного.
              Цитата: ПоручикТетеринъ
              Храм Христа Спасителя, построенный на народные пожертвования

              Врете. ХХС строился на казенные деньги.
              Цитата: ПоручикТетеринъ
              уничтожение центров духовной жизни народа—это благодеяние?

              А что это за зверь такой - центры духовной жизни народа ? Заводы-школы-больницы-музеи, это я понимаю. И почему храмы лучше для духовной жизни, чем музеи например ?
              rkkasa 81
            2. Ольгович Сегодня, 10:53
              Цитата: ПоручикТетеринъ
              Строительству какого «важного объекта» мешал Храм Христа Спасителя, построенный на народные пожертвования в память о героях войны 1812 года.

              Как какому?! Строительству ЯМЫ, которая была "сооружена" на его месте (т.н. "бассейн").
              А мраморные доски с именами Героев Отечественной войны и следующих войн были испльзованы-для ЩЕБНЯ дорожек парков.
              Как такие же плиты с именами Героев русских моряков из Морского Собора в Кронштадте-на ЩЕБЕНЬ. тоже.
              А храмы 11го века-как КАМЕНОЛОМНИ для стр-ва ...горбани.
              А мрамор взорванной гробницы ПОЖАРСКОГО-на облицовку ... райкома.
              Ольгович
          3. РУСС Сегодня, 09:54
            Цитата: rkkasa 81
            Грабеж и разрушение Храмов - храмы в основном сносили если только они мешали строительству важных объектов - заводы-школы-больницы-жилые дома -дороги итд. И таки да, это благодеяние.

            Наглая и не прикрытая ложь , взрывали и рушили храмы и монастыри, в церквях открывали склады и конюшни , в монастырях психбольницы и тюрьмы итд. Была открытая борьба с церковью, о каких важных так необходимых объектах идёт речь когда рушили Храм Христа спасителя или церкви в Кремле? Или зачем разрушили сотни ,если не тысячи деревенских церквей? Я сам лично знаю о трёх деревенских храмах которые разрушили ,а на месте так и есть пустырь!
            РУСС
        2. давно в запасе. Сегодня, 09:02
          продразверстка.это то что придумало именно царское правительство?грабеж и разрушения?а грабить людей под прикрытием веры это видимо хорошо?троцкий-наказан.виновники голода в воюющей стране наказанны?а те трудами коих снаряды обходились втридорога наказанны?те кто виновен был за бардак на транспорте в военное время наказанны?или может те кто уложил солдат в 1914году в Пруссии наказанны?может наказали тех кто гнилье в армию поставлял?нет..может наказали виновных в постоянном голоде народа?тоже нет.. вот поэтому и случилась революция..из за неспособности правящего класса управлять страной..видимо распутин представитель правого дела..
          давно в запасе.
          1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 09:27
            Цитата: давно в запасе.
            а грабить людей под прикрытием веры это


            Простите, а кто «грабил народ»? Церковь? Пожертвования на которую были добровольными, и, в отличие от партвзносов никто не принуждал платить.
            Цитата: давно в запасе.
            виновники голода в воюющей стране наказанны

            Вы, наверное, имеете в виду Германию? Потому что в России в отличие от Германии и в помине не было тех брюквенных похлёбок и эрзац-хлеба, которыми питались немцы.
            Цитата: давно в запасе.
            те кто уложил солдат в 1914году в Пруссии наказанны

            Виновен в поражении в Восточной Пруссии генерал Самсонов. И за вину свою он сам себя наказал. Тяжелейшей карой.
            ПоручикТетеринъ
            1. давно в запасе. Сегодня, 09:56
              ага..голодных бунтов не было .. 15 г городе Богородске начался голодный бунт-закончилось забастовкой где по данным полиции участвовало 80тыс человек.Историки фиксируют лишения населения, порожденные дефицитом продовольствия и эскалацией цен. В Петрограде, например, «женщины вынуждены были стоять часами в очередях при минусовой температуре, чтобы купить немного сахара и крупы», и уже к декабрю 1915 г. после года войны «безнадежные поиски продовольствия, топлива и рост цен стали нестерпимыми чертами каждодневной жизни» . Особенно показательным усиление кризиса было в двух российских городах: в первые годы войны цены на жизненно важные товары выросли на 131 % в Москве и более чем на 150 % в Петрограде .это пишет Барбара Энгл профессор Колорадского университета-ниразу не большевик...в вашей реальности конечно только немцы брюквой питались...конечно самсонов виноват-он же главнокомандующий.и один там воевал.взял так армию и пошел никого не спросясь и никому не докладывая...очень удобно свалить на того кто погиб..теперь церковь..я понимаю что вы не очень грамотны-уже успел убедится по вашим постам но..церковную десятину отменили только в конце 19века..совсем не давно от данных событий.и да попробуй не заплати..что такое метрическая книга и кто ее заполнял вы видимо понятия не имеете..читайте больше..желательно книги а не жеже с контактом..
              давно в запасе.
              1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 11:03
                Цитата: давно в запасе.
                это пишет Барбара Энгл профессор Колорадского университета

                Где Вы такого профессора нашли, о котором информацию даже в «Скопусе»—международной сети публикаций найти нельзя?
                Про «голодный бунт в Богородске» тоже нет никаких данных. Стачки и протесты были в стране, но вызваны они были ростом цен. Это—было. А вот о голодных бунтах—даже в листовках большевиков тех лет ничего нет.
                Цитата: давно в запасе.
                и один там воевал.взял так армию и пошел никого не спросясь и никому не докладывая...

                Простите, но это Вы сейчас серьёзно или просто прикидываетесь таким... альтернативно одарённым? Самсонов—командующий 2 армией. Потерял управление войсками и ответственность за поражение—лежит на нем. Это непреложное правило всех армий мира—командующий отвечает за управление войсками. Если он утратил управление—ответственность на нем и только на нем.
                Цитата: давно в запасе.
                церковную десятину отменили только в конце 19века

                Ссылку на Свод Законов Российской империи предоставьте пожалуйста. В которой говорится об отмене десятины, и о том, что она существовала в 19 веке. До этого Ваши слова—лишь голословные заявления.
                ПоручикТетеринъ
  5. rkkasa 81 Сегодня, 07:00
    «Было бы ошибкой считать, что в ходе гражданской войны в России мы сражались там за белое дело. Нет, это белые воевали за наши интересы»
    Уинстон Черчилль

    Советское руководство про это отлично знало :
    rkkasa 81
    1. роман66 Сегодня, 07:44
      народ прекрасно знал
      МУНДИР АНГЛИЙСКИЙ...

      Мундир английский,
      Погон французский,
      Табак японский,
      Правитель омский.

      Припев:

      Эх, шарабан мой,
      Американка,
      Не будет денег,
      Возьму продам-ка!

      Мундир сносился,
      Погон свалился,
      Табак скурился,
      Правитель смылся.

      Омск заняли,
      Иркутск отняли
      И с шарабаном
      Колчака забрали.
      роман66
    2. ПоручикТетеринъ Сегодня, 08:26
      Вообще-то Черчилль имел в виду, что Антанта видела в белых продолжателей дела борьбы Русской императорской армии с германским блоком. И как только был подписан мир с Германией, страны Антанты начали эвакуацию своих войск с территории России.
      ПоручикТетеринъ
      1. venaya Сегодня, 08:44
        Цитата: ПоручикТетеринъ
        .. Черчилль имел в виду, что Антанта видела в белых продолжателей дела борьбы Русской императорской армии с германским блоком ..

        Было дело, только с одним не мало важным нюансом: Цель Февраля как раз и заключалась в том чтобы исключить во всех случаях Россию как страну победительницу в последующей делёжки контрибуций в результате победы Антанты. Это было основным условием вступления в войну доселе нейтральных США. Иначе зачем они организовывали весь этот "Февраль" с последующим "Октябрём"? "Октябрь по их планам должен был окончательно уничтожить все остатки Руси на планете.
        venaya
  6. parusnik Сегодня, 07:15
    «Было бы ошибкой считать, что в ходе гражданской войны в России мы сражались там за белое дело. Нет, это белые воевали за наши интересы» Уинстон Черчилль
    ...Уж кто, кто , а Черчилль знал , что говорил....
    parusnik
    1. РУСС Сегодня, 08:03
      Цитата: parusnik
      «Было бы ошибкой считать, что в ходе гражданской войны в России мы сражались там за белое дело. Нет, это белые воевали за наши интересы» Уинстон Черчилль
      ...Уж кто, кто , а Черчилль знал , что говорил....

      Ну конечно! Странно ,что вообще ура-патриоты ссылаются на Черчилля, это деятель положил начало Холодной войны и уже в 40-х готовил план бомбежки Союза.
      РУСС
      1. parusnik Сегодня, 08:19
        Да он об этом не скрывает, целую книгу написал, как воевал с большевизмом, Вы же тоже с ним воюете, с большевизмом-то....
        parusnik
        1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 08:40
          Черчилль был убеждённым русофобом и сквозь редкие слова уважения к России у него прорывается ненависть, прикрываемая, как маской лозунгом борьбы с большевизмом.
          Русофобия и борьба с общим злом зачастую совмещаются в одном человеке. Трумэн, например, боролся с нацизмом, как и русский народ. Но и русофобом при этом был изрядным...
          ПоручикТетеринъ
          1. давно в запасе. Сегодня, 09:05
            боже опять ляпы ...какой Трумэн? вообще то Рузвельт..когда грамотным то станете..
            давно в запасе.
            1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 09:35
              Историю учите, пожалуйста.
              В узком кругу Трумэн заявил без обиняков: «Русские скоро будут поставлены на место, и тогда США возьмут на себя руководство развитием мира по пути, по которому его следует вести».

              Это слова—Трумэна. И его политика разительно отличалась от политики Рузвельта. В годы Второй Мировой—председатель сначала сенатского комитета, а затем—вице-президент. Да, он боролся с нацизмом, находясь на управленческом посту так же, как и Черчилль в годы ПМВ.
              Так что любезный, Вам бы вместо «обличающих» криков лучше бы историю поучить.
              ПоручикТетеринъ
              1. давно в запасе. Сегодня, 10:15
                да вы что?? надо же значит с нацизмом боролся Трумэн..особенно приведенная вами цитата это показывает..да вам точно надо учится..Рузвельт всю войну руководил государством и был крайне последовательным противником нацизма.12 апреля 1945 года, после внезапной кончины Рузвельта, Трумэн, согласно конституции США, занял президентский пост.сколько там до 9мая оставалось?мда неисповедимы пути движения мыслей по лабиринту вашего мозга..
                давно в запасе.
          2. parusnik Сегодня, 10:54
            Русофобия и борьба с общим злом зачастую совмещаются в одном человеке.
            ...А общее зло что это?...Поконкретнее...
            parusnik
  7. Dzmicer Сегодня, 08:13
    ликвидацию социальных паразитов, угнетающих народные массы

    Священнослужители, офицеры, промышленники, интеллигенция, зажиточные крестьяне - социальные паразиты.
    Дезертиры, деклассированные рабочие, уголовники, вечно пьяная сельская беднота - угнетенные народные массы.
    Товарищ, не путай!
    Белые воевали за интересы Запада

    Белые воевали за Россию. Красные - за интернационал и мировую революцию. Кому что, но мне ближе мое Отечество и мой народ, не интернационал, центром которого отчего-то являлся исконно русский город Лондонград.
    И да, за слова о "красной империи" автора расстреляли бы 30-е годы как контрреволюционера.
    Dzmicer
    1. venaya Сегодня, 08:28
      Цитата: Dzmicer
      .. Белые воевали за Россию. ..

      Поэтому организовали Февральскую Революцию? Оригинальное восприятие интересов России. Не правда ли? Неужели в интересах России был этот самый разгром России, доходчиво изложенный в "Указе №1". Разве его не князь Львов подписал, по научению А.Керенского и составленного депутатом Петросовета Соколовым?
      venaya
      1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 08:37
        Уважаемый, Февральскую революцию организовали люди, в Белом движении не привечаемые. Князь Львов, например, при первой же возможности удрал в США, а затем в Париж. Иуда-Гучков ошивался возле Деникина, а затем точно также сбежал «налаживать связи» в Англию.
        ПоручикТетеринъ
      2. Dzmicer Сегодня, 08:39
        Поэтому организовали Февральскую Революцию?

        Русский человек задним умом крепок.
        И да, не распространяйте вину конкретных заговорщиков на всех русских людей, вступивших в ряды добровольческой армии.
        Dzmicer
        1. venaya Сегодня, 08:57
          Цитата: Dzmicer
          .. не распространяйте вину конкретных заговорщиков на всех русских людей, вступивших в ряды добровольческой армии

          Вы бы подсчитали количество этих самых "конкретных заговорщиков". Уму не постижимо, но там ведь практически были все верхние слои общества, и родственники императора, и практически всё высшее командования Царской Армии (за исключением всего-то двух человек), да и сама церковь, что вовсе не объяснимо простой логикой. А что делала профессура в университетах а ВУЗах? Практически все, абсолютно все, работали на развал страны, ну как в последствии перед 1991-ым, аналогично. То есть управляющие кадры империи работали на её развал. Сейчас даже сегодня на этом сайте ВО сколько подобных насчитаете? И ведь они наиболее активны, явно не за просто так.
          venaya
          1. Dzmicer Сегодня, 09:30
            То есть управляющие кадры империи работали на её развал

            Эти люди работали на то, что считали благом. Благом же они считали то, что им вложили в голову прогрессивные профессора и прогрессивные СМИ, десятилетиями работавшие на революцию, твердившие о том, что все в России не то и не так, и власть плохая, строй отсталый, и т.д.и т.п.
            Кто и как контролировал и направлял эту прогрессивную общественность - отдельный вопрос.
            Но в любом случае, февралисты хоть и преступники, но свои, им Россию было ЖАЛКО. Большевики же ЧУЖИЕ, Россия и русский народ для них были только топливом для глобалистского проекта мировой революции, и сжигали они это топливо нещадно, так, как будто никогда оно не закончится.
            Dzmicer
            1. venaya Сегодня, 10:20
              Цитата: Dzmicer
              ..февралисты хоть и преступники, но свои, им Россию было ЖАЛКО. Большевики же ЧУЖИЕ, Россия и русский народ для них были только топливом для глобалистского проекта мировой революции ..

              Февралисты свои? Это какой же "свой" князь Львов - член масонской ложи "Великий Восток Франции"? Работал он на своих хозяев, банкиров Франции, тех которые и замутили ПМВ, натравив РИ на ГИ и после наоборот. Может глава "Великого Востока России" А.Керенский был "свой"? Так его организация (ВВР) полностью подчинялась головной французской секции, членом которой был князь Львов. И кто там во Временном правительстве заботился о России? Деньги то от Я.Шиффа из Нью-Йорка шли на имя А.Керенского на Октябрьский переворот, "Красную Гвардию" для этого вооружал тоже А.Керенский из Петроградского арсенала, а не из-за бугра. Найдите пожалуйста кто там во ВП конкретно был "свой", а кто не свой. Я таких своих там не нашёл ни одного, все были членами масонских лож, то есть предателями, которых уничтожать необходимо было в первую очередь. Насчёт "Большевиков" так это вообще песня: Заводила Мировой Революции Л.Троцкий никогда не состоял в Ленинской фракции Большевиков, даже более того имел собственную фракцию, жёстко боровшуюся с ленинцами. Это он то Большевик? ЦК Ленинской фракции осудила председателя уже "Партии Большевиков" Я.Свердлова и всем составом проголосовало против намечающегося переворота на 25-го октября. Пришлось Я.Свердлову полностью заменить Ленинское ЦК на своё (Свердловское), которое и пошло на поводу у А.Керенского в направлении на переворот намечающийся 25-го октября. Эти что, тоже Большевики, вместе с Л.Троцким? Людям так загадили мозги, что они на автопилоте уже давным давно ничего не понимают. Стоит ли Троцкистов-Свердловцев ассоциировать членами фракции, ведь это они истинные коммунисты-интернационалисты, в отличии от Сталина, который был вынужден стать чистым государственником, кстати с не совсем с Марксисткой идеологией. Думаю что если мы сумеем отделить Троцкистов-интернационалистов от Сталинистов-государственников, то тогда целесообразно вообще отказаться от затуманенного термина "Большевики" - ибо под этим словом часто понимают людей с абсолютно противоположными взглядами, что основательно всех запутывает, поэтому не имеет смысловой нагрузки. Вы бы попробовали самостоятельно заменить термин "Большевики" на более ясный и понятный, тогда всё станет на свои места и не будет путаницы и в понятиях и в смысловом содержании используемых терминах.
              venaya
              1. Dzmicer Сегодня, 10:30
                Я имел в виду генералов-февралистов (политических младенцев), которые затем, поняв, что натворили, стали во главе добровольческой армии. Им еще можно простить измену Государю, "ибо не ведали, что творили".
                Шпионы, агенты влияния, масоны - совсем другая песня.
                Dzmicer
          2. Dzmicer Сегодня, 09:57
            Кто и как контролировал и направлял эту прогрессивную общественность - отдельный вопрос.

            К примеру:
            В годы ПМВ в России паслось целое стадо тех, кого ныне называют пиарщиками, во главе с Sir Samuel Hoare. Официально - для помощи в борьбе с германской пропагандой. Чем они занимались неофициально догадаться несложно - курировали компанию по распространению клеветы в отношение Государя Императора и его семьи.
            Сразу же после февральского переворота сэр Хоар покинул Россию, из-за "проблем со здоровьем".
            "Мавр сделал свое дело, мавр может уходить." laughing

            Заголовок номера: "Полная история российской революции - еще один британский прибыток"
            Dzmicer
    2. давно в запасе. Сегодня, 09:06
      никогда не слышал о народе лжецов..
      давно в запасе.
      1. Dzmicer Сегодня, 09:34
        никогда не слышал о народе лжецов..

        Не будь черты оседлости - слышали бы. laughing
        Если бы русских как поляков матушки с детства учили тому, что евреям верить нельзя, то история России в ХХ веке могла пойти несколько иным путем.
        Dzmicer
        1. давно в запасе. Сегодня, 10:09
          а вы что еврей?надо же..странно врете вы-а виноваты евреи..
          давно в запасе.
          1. Dzmicer Сегодня, 10:16
            Вывсеврети - тоже позиция laughing
            Впрочем, для нее много ума не нужно.
            Dzmicer
    3. ПоручикТетеринъ Сегодня, 09:36
      Это верно сказано. От себя добавлю, что автора за размышления о русском народе в те годы ещё и заклеймили бы «великорусским шовинистом—защитником угнетателей».
      ПоручикТетеринъ
  8. ПоручикТетеринъ Сегодня, 08:23
    Фантастический по своему содержанию бред, выдержанный в духе геббельсовской пропаганды.
    Новые же офицеры, набранные в основном из рядов интеллигенции, сплошь либеральной, и крестьяне, только что надевшие шинели, защищать царское правительство не желали

    Офицеры были готовы защищать и Царя и правительство. Они были поставлены перед фактом того что Николай II вроде бы отрёкся, а его брат Михаил не принял Престол и отписался в сторону некоего Временного правительства.
    Они после начала мировой войны в 1914 году честно заявили, что война имеет империалистический, грабительский характер, что для революционеров правильная позиция – это пораженчество.

    Чудо, господа! Автор в кои-то веки честно сознался, что большевики были обыкновенными предателями-пораженцами, изменившими своей Родине в час, когда Россия подверглась германской агрессии.
    Они формировали свои «армии», создавали правительства, и чаще всего опирались на поддержку западных и восточных держав (Турции, Японии). В этом же духе действовали казаки, добивавшиеся полной автономии своих войск. Россия буквально на глазах разваливалась на «самостийные» бантустаны и республики.

    Вообще-то автор лукаво забывает упомянуть, что «самостийники» в первую очередь требовали автономии, которая разительно отличается от независимости. А ещё он забывает, что все эти «самостийные» республики получили потом полное оформление в виде «союзных республик» СССР. А лозунгом белых было «За единую неделимую Россию». Именно белые были противниками разного рода сепаратистских движений. В отличие от большевиков, признававших независимость всех сепаратистов подряд.
    мечтала втащить Россию в Западный мир. И

    Смешная шутка. Нельзя было втащить Россию туда, где она и так уже была
    .
    Напомню, что в начале XX столетия русские по численности были третьим народом в мире, уступая только населению Китая и Индии. И если бы не мировая война, и смута 1917— 1920 гг. и последующие катастрофы, мы могли сохранить эту позицию и иметь в настоящее время около 500 млн. человек.

    А вот это уже—откровенная хуцпа. Русский народ понёс в 20 веке чудовищнейшие потери именно из-за власти большевиков. Голод, вызванный политикой «военного коммунизма». Расстрелы неугодных в годы Гражданской войны. Голод, вызванный «коллективизацией». Смертность в лагерях и среди «спецпоселенцев». Бездарная внешняя политика и руководство армией, приведшая к катастрофическому началу ВОВ. Голод 1946 года. И виноваты в этом—бездари-проходимцы большевики. И только они.
    Остатки русского народа ждала рабская участь, ассимиляция, роль этнографического материала для «освежения крови» других наций и полное угасание.

    Вообще-то автор только что описал национальную политику большевиков. С их попытками построить «новую историческую общность», запретом на создание компартии в РСФСР, восстановлением смертной казни из-за «русского дела» Ленинградского обкома КПСС и сносами памятников русским героям.
    Они и смогли воссоздать Россию уже в виде красной империи,

    Большевики не Россию воссоздали, а свою собственную страну начали создавать, к России имевшую такое же отношение как Зимбабве к Родезии.
    ПоручикТетеринъ
  9. Curious Сегодня, 08:43
    Очередной наброс на вентилятор с целью поддержать процесс, который в некоторых малокультурных кругах классифицируется, как срач.. Пора уже отдельный раздел заводить для таких "произведений".
    Curious
    1. Комментарий был удален.
    2. РУСС Сегодня, 09:56
      Цитата: Curious
      Очередной наброс на вентилятор с целью поддержать процесс,

      Рейтинг сайта ! Бизнес и ничего личного.
      Цитата: Curious
      Очередной наброс на вентилятор с целью поддержать процесс,

      Согласен, в особенности умиляет то ,что "историк" Самсонов в рубрике История laughing .
      РУСС
      1. Dzmicer Сегодня, 10:07
        Для г-на Самсонова нужна отдельная рубрика: "Говорит и показывает политрук" laughing
        Dzmicer
    3. Diminisher Сегодня, 10:15
      Проблема ещё в том, что для некоторых людей не существует отрезок времени 1917-1991, как и для других история России начинается с 1917.
      Вместо того, чтобы понять и обсудить причину и следствие хода времени (к примеру, почему победили большевики, а не белые), оппоненты закидывают друг друга цветочками.
      Вместо того, чтобы рассмотреть историю России цельной и неделимой, они начинают приукрашивать часть одной истории и обливать грязью другую (к примеру, в РИ были кисельные берега, а большевики всё испортили. Это работает и наоборот, но почему-то веришь коммунистам, ибо стат. данные вряд ли будут лгать).

      Напоследок: Может всё же в подобных статьях начнём обсуждать причины распада РИ и СССР (и как вновь избежать этих проблем), а не сочинять альтернативные истории (обращение к монархистам и всяческим противникам левых), а не кидать в друг друга цветочки?
      Diminisher
  10. Вышибала Сегодня, 10:05
    Белые воевали за Россию без ...
    Как кстати и некоторые "красные" - за "советы без коммунистов".
    Были такие лозунги ж
    А иностранной помощью все стороны пользовались - каждая в своих целях
    Закон курятника))
    Вышибала
  11. Просто человек Сегодня, 10:28
    Просто поразительно, как мозги за 30 лет промыли. Некоторые любители хруста французской булки хотят представить что белогвардейское движение есть суть спасти Россию и облагодействовать народ. Странно только почему до 17 года они об этом не думали. Присутствие в штабах всех белогвардейских армий представителей (советников) западных стран на западном и южном направлении, а японцев и американцев на Дальнем востоке видимо объясняется тоже страстным желанием "сделать счастливым" народы России. А армейские подразделения 14 стран мира присутствовали на территории России только для того, чтобы принести нашим предкам счастье , свободу и благо - святые херувимы. А то что убивали наших людей они, так то же только во имя счастья убитых. Народ, вы что, белены объелись.
    Просто человек
  12. Опер Сегодня, 10:53
    Особенно мне понравилось про полуфеодальную Россию, империалистическую грабительскую войну (кого Россия грабила?!) России за интересы западных держав против других западных держав, правильную позицию большевиков - пораженчество, беспощадный русский крестьянский бунт и войну крестьян против всех (крестьян анархистов видимо да?!) и особенно про русских (?!?!?!)))))))))) коммунистов, которые привели к победе большевиков!!!!!))))))) А еще больше понравилось про большевиков, которые воссоздали империю только красную и вернули стране прежние (?!?!?!)))))))) позиции в мире!!!!!! Простите, это какие прежние?! Позиции полуфеодальной Российской империи?! ))))))) Это явно по Фрейду! На самом деле автор знает правду! Он даже и не врет! Он просто фантазирует и начинает сам глубоко верить в свои фантазии! Это состояние очень опасно, как для здоровья самих фантазирующих, что собственно говоря их дело! Но на особой стадии смертельно опасно и для окружающих, что собственно и доказывает октябрь 1917 года! Если конечно таких фантазеров вовремя не изолировать и как то чисто по христиански стараться им помочь, вылечить может...
    P.S. Скажите, а здесь можно вообще все что угодно писать?! Прям любые статьи и кому угодно?! Однако...
    Опер
  13. ротмистр Сегодня, 10:58
    "Таким образом, единственной силой, которая стояла за социальную справедливость, ликвидацию социальных паразитов, угнетающих народные массы, и имеющую приемлемый для большинства населения проект и программу развития, оказались русские коммунисты. Поэтому большевики и победили. Они и смогли воссоздать Россию уже в виде красной империи, которая не только восстановила прежние позиции в мире, но и включила в свою сферу влияния половину планеты. ".
    Уважаемый автор, куда дели земли и народ? До 1917г у нас население было около 180. млн в Российской империи, а после 75 лет правления коммунистов стало 146 млн. И то благодаря буржуям, Крым ( подаренный вашими кумирами националистам ) вернули. Территория Российской империи была 21799058 кв.км., а территория РФ в 2014г-17 098 246 км². Благодаря усилиям буржуев приросли Крымом- 17 125 191 км². Куда дели землю и народ радетели вы за Россию? Националистам всех мастей подарили вы нашу землю. Русофобы вы и предполагаю , что пособники сионистов.
    ротмистр
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