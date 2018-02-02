Белые воевали за интересы Запада

«Было бы ошибкой считать, что в ходе гражданской войны в России мы сражались там за белое дело. Нет, это белые воевали за наши интересы».

Уинстон Черчилль

Россия в 1917 году взорвалась. Началась очередная русская смута.Старая полуфеодальная и полукапиталистическая Россия погибла. Но из руин, как птица феникс, возродилась новая, советская Россия.Когда произошла февральско-мартовская революция, против царя выступила практически вся верхушка российского общества, включая даже духовенство. Николай Второй неожиданно оказался один. А армия, которая спасла Россию от краха в 1905-1907 гг., была бездарно уложена в землю на полях сражений мировой бойни. Новые же офицеры, набранные в основном из рядов интеллигенции, сплошь либеральной, и крестьяне, только что надевшие шинели, защищать царское правительство не желали.Смута 1917— 1920 гг. была мифологизирована практически сразу. В СССР получил распространение миф, что Красная Армия сражалась с белыми, которые хотели посадить на трон царя и вернуть феодальный строй. В целом белая армия, белый барон снова готовят нам царский трон.В постсоветской России родилась противоположная версия (её начали культивировать ещё белые за границей). В этом мифе красные «недочеловеки», люмпен-пролетариат, уголовное «дно» и купленные немцами большевики разрушили «старую Россию», убили царя, изнасиловали гимназисток, вырезали дворянство, духовенство, интеллигенцию, офицерство, купечество, зажиточных трудолюбивых крестьян. Те, кто не погиб в застенках и концлагерях, бежали за границу. То есть красные выбили «лучшую часть» русского народа, огнем и мечом прошли по цветущей и богатой Российской империи, обратили её в «пустыню». Затем правили до 1991 года, продолжая резать и грабить, превращая остатки народа в «совок-быдло». Благородная же Белая армия героически билась с «красной чумой» за веру, царя и Отечество!Среди кучки русских националистов радикалов родилась ещё одна версия. Россия процветала, должна была стать вскоре ведущей мировой державой, но тут случилась «еврейская революция». «Евреи-комиссары», составлявшие верхушку партии большевиков, были куплены и материально поддержаны евреями-финансистами и сионистами, чтобы разрушить православную Россию. Они захватили власть и утопили страну в крови. То есть роль еврейства, которое было лишь одной из множества сил, заинтересованных в разрушении царской России, была мифологизирована, крайне преувеличена.Проблема в том, что реальная история 1917 года и последующих действительно кровавых лет не вписывается в рамки этих мифов. Такие мифы могли процветать только при недостатке информации и её односторонней подаче. В частности, когда в 1990-е годы пошла мутная волна антисоветской литературы, воспоминаний белых беженцев, и эту линию поддерживали на государственном уровне, всей силой основных СМИ.Так, простое сопоставление фактов показывает, что большевики не имели никакого отношения к Февралю. Это не они свергли царя, царское правительство, разрушили самодержавие и саму империю. Роль большевиков-коммунистов в этих событиях близка к нулю. Они после начала мировой войны в 1914 году честно заявили, что война имеет империалистический, грабительский характер, что для революционеров правильная позиция – это пораженчество. Так как поражение русской армии и России в войне, их разложение, приведут к росту социального недовольства и революции (так и произошло). За эту честность партию полностью разгромили. Активисты сидели по тюрьмам и ссылкам или жили заграницей. Ленин в конце 1916 года считал, что при его жизни революции в России вообще не будет. В результате партия большевиков имела самые слабые позиции в России, практически отсутствовала на политической арене.Ненависть крестьян больше ничего не сдерживало. Священная царская власть пала. Царской армии с железной дисциплиной не было. Крестьяне сами в массе стали солдатами, проливали чужую и свою кровь (то есть не боялись пролить кровь), бежали с фронта с оружием в руках. Теперь крестьяне смогли отомстить. Сотнями горели помещичьи имения, лилась кровь.Уже позже крестьяне будут воевать как с красными, так и с белыми, создадут свои «армии». Будут воевать против власти и государства вообще. Именно масштабные крестьянские восстания в тылу станут одной из важнейших причин поражения Белого движения. Белые не смогут успокоить крестьян, найти подход к ним, не помогут и жесточайшие репрессии и террор., земля принадлежит крестьянам на основах соседства и взаимопомощи обрабатывающих её. Понятно, в мире капиталистических индустриальных держав это была утопия, которая не могла спасти русскую цивилизацию и народ. Но крестьяне боролись за мираж и заплатили за него страшную цену – миллионы жизней. Большевики с огромным трудом подавили этот проект, который также вёл нашу цивилизацию к окончательной гибели.Тут же в тыл хлынули фронтовики, неся с собой хаос и оружие. Они не желали слушать никаких сходов и старост, потребовали нового передела земли. При этом февралисты-революционеры, не только «демократизировали» армию, добив в ней порядок и организацию, но и уничтожили старую полицию, охранку, судебную систему, уничтожили картотеки, базы данных, разогнали старые, опытные кадры правоохранительной системы. Устроили амнистию, выпустив вместе с политическими преступниками и уголовников. Главной силой в городах стали анархические массы солдат и матросов, к которым присоединялись представители городского «дна» и уголовники.Рвали Россию на части польские, финские, украинские, кавказские, крымские и прочие националисты. Они формировали свои «армии», создавали правительства, и чаще всего опирались на поддержку западных и восточных держав (Турции, Японии). В этом же духе действовали казаки, добивавшиеся полной автономии своих войск. Россия буквально на глазах разваливалась на «самостийные» бантустаны и республики.Деревня, не получая промышленной продукции, стала придерживать до лучших времен продовольствие. Система снабжения городов и остатков вооруженных сил, и так плохо работавшая, окончательно рухнула. Транспорт был парализован. Солдаты и казаки штурмом брали эшелоны, чтобы вернуться домой. Централизованный подвоз продовольствия и топлива в города прекратился. Заводы и фабрики останавливались, лишенные сырья и топлива, с разрушенным управлением и распавшимися хозяйственными связями.— генералы и депутаты, великие князья и высшие иерархи церкви, масоны высоких степей посвящения и банкиры, аристократы и промышленники, купцы и чиновники. Их можно назвать февралистами-революционерами, масонами-западниками. Они желали получить полную власть и повести Россию по западному пути развития, а русское самодержавие им мешало.Верхушка общества – промышленно-финансовая, политическая, частью военная и административная, иерархи церкви и интеллигенция, она тогда почти вся была либеральной, ненавидевшей царский режим, и выступила как главный отряд Февральской революции. Многие февралисты-революционеры входили в масонские ложи, которые иерархически подчинялись «старшим братьям» на Западе. Масонские ложи и клубы и стали силой, которые согласовали интересы и выступление различных отрядов и групп российской элиты. Все они ненавидели самодержавие, которое не давало им всю полноту власти. Поэтому Николая II никто не защищал. Отдельные генералы и офицеры, которые были готовы защищать престол, были изолированы, не имели организационных и материальных возможностей.Простой народ, уставший от войны, разозлённый потерями и ухудшением жизни, оказался равнодушен к перевороту, который смёл самодержавие. Партии монархистов, черносотенцев, которые сыграли большую роль в подавлении революции 1905-1907 гг., и объединявшие широкие слои простого народа, были в предшествующие годы деморализованы, дезорганизованы действиями самих властей, поэтому их вообще не было видно. Духовенство приняло февральский переворот и даже частью поддержало его, чтобы восстановить институт патриаршества.Русская национальная буржуазия, которая в массе своей была староверческой, считала режим Романовых антихристовым, гонителем истинной русской веры. Романовы, по мнению старообрядцев, насаждали западную мерзость. Поэтому старообрядчество в целом и особенно старообрядческая буржуазия (а она контролировала до половины всего промышленного капитала России), ненавидевшая режим Романовых, материально поддержала революцию. Поддержала буржуазно-либеральную революцию и прозападная буржуазия, часто инородческая (немцы, евреи и т. д.), желавшая снять все ограничения с «рынка». В итоге Смута смела их всех. Часть буржуазии погибла, часть бежала. Староверческий мир был разрушен.Ещё одной силой, которая приняла самое активное участие в разрушении «старой России», была интеллигенция. Она была в основе своей либеральной, прозападной. Европейская цивилизация рассматривалась как идеал. С Запада перенимались все идеологии, утопии, политические доктрины, веяния искусства и достижения науки. Часть интеллигенции была либерально-демократической ориентации, часть – радикально-революционной. И почти вся интеллигенция была очарована «просвещенным Западом», мечтала втащить Россию в Западный мир. Интеллигенция была страшно далека от народа, не понимала и не принимала русский цивилизационный проект. Она выступила против самодержавия, так как царский режим мешал приблизиться к «милой Европе», установить «демократию». В результате интеллигенция сыграла как разрушительную, так и самоубийственную роль. Она более или менее процветала именно в «старой России». Смута погубила большую часть старой интеллигенции.Февралисты хотели полной власти, чтобы направить её по западному пути развития. Они желали быть частью «цивилизованного мира». Примером для них была Франция и Англия. Царь им мешал, его устранили. Тем самым либералы-западники, не понимавшие сути русской цивилизации и народа, окончательно открыли дорогу в инферно, разрушив последние скрепы, сдерживавшие начало смуты – сакральную царскую власть и армию.Таким образом,, в которой они были успешны, богаты и влиятельны. Далее часть из них, правое крыло, видя нарастающий хаос, с помощью генералов попыталось «успокоить» страну, установив военную диктатуру. Левые февралисты во главе с Керенским эту попытку провалили. Страна усилиями Временного правительства всё глубже погружалась в смуту. Февралисты снесли буквально всё. Только поэтому большевики и русские коммунисты и смогли взять власть. Но смута и Гражданская война началась уже до них.и Гражданская война полностью обескровила русскую цивилизацию, народ. Тем временем Запад делил Россию на сферы влияния и полуколонии-бантустаны. Очевидно, что Гражданская война в России была крайне выгодна хозяевам Англии, США и Франции, при участии Японии и других стран. Сила русских истреблялась в братоубийственной бойне. Русский народ истекал кровью. Напомню, что в начале XX столетия русские по численности были третьим народом в мире, уступая только населению Китая и Индии. И если бы не мировая война, и смута 1917— 1920 гг. и последующие катастрофы, мы могли сохранить эту позицию и иметь в настоящее время около 500 млн. человек.А после жесточайшей бойни, сопровождавшейся величайшим грабежом России в истории (до 1991 г., когда началась новая смута), хозяева Запада могли навсегда решить «русский вопрос». На месте Русской империи возникли бы «независимые» государства вроде Польши и Финляндии, прибалтийских стран (в реальности – сателлиты западных держав), самостийные бантустаны вроде Украины, Грузии или Сибирской республики. Богатства России попадали под контроль Запада. Россия как цивилизация и главный геополитический враг Запада исчезала с лица планеты. Остатки русского народа ждала рабская участь, ассимиляция, роль этнографического материала для «освежения крови» других наций и полное угасание.Таким образом,Царское правительство подписало смертный приговор «старой России», когда стало воевать в мировой войне за интересы Франции, Англии и США. Выродившаяся «элита» Российской империи свергла царя, убила самодержавие и империю, чтобы создать «свободную, демократическую Россию», в которой вся полнота власти принадлежит «богатым и успешным». Понятно, что хозяева Запада всеми силами помогали февралистам-революционерам, решая главную задачу – уничтожение своего тысячелетнего врага, русской цивилизации и народа.Февралисты-западники мечтали поставить Россию на рельсы западного пути развития, а в реальности разрушили последние скрепы, сдерживавшие коренные противоречия, которые копились в России столетиями, армию и самодержавие (священную царскую власть). Церковь уже утратила «святой дух», поэтому перестала быть сдерживающим фактором. Более того, сами церковные иерархи способствовали февральско-мартовской революции. В итоге верхушка русского общества и открыла ворота в инферно, началась беспощадная русская смута.В этом хаосе большевики, как один из отрядов революционеров (в начале смуты самый слабый), использовали свой шанс и взяли власть. При этом они предложили новый проект развития – советский, который мог спасти цивилизацию и народ от полного разрушения. Февралисты выдвинули свой проект – Белое движение. Но он был, по сути, либерально-демократическим, буржуазным. То есть исходил из возможности интеграции России в европейскую (западную) цивилизацию. Это не соответствовало русской матрице (социальная справедливость и господство этики совести).Крестьяне вели свою войну против власти и государства вообще и выдвинули свой проект – народной вольности. Но в условиях господства великих капиталистических индустриальных держав, с миллионными армия вооруженными самолетами, танками, орудиями и пулеметами, этот проект также вёл к окончательной гибели России. Крестьянская Россия, даже победив красных и белых, не могла выстоять против западных хищников. Россия становилась беззащитной жертвой.Испуганные этим хозяева Запада создали проект «Третий рейх», отдали Гитлеру почти всю Европу и бросили немецких «белокурых бестий» на Советский Союз. Началась новая мировая война.