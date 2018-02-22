Историческая победа русской армии на Кавказе. Присоединение Восточной Армении
190 лет назад, 22 февраля 1828 года, между Российской империей и Персией (Ираном) был подписан Туркманчайский мирный договор. В состав России вошла Восточная Армения. Это была блистательная победа русского оружия и русской дипломатии.
Причины войны
Граница России с Персией в Закавказье на протяжении первой четверти XIX века была «прозрачной» и поэтому спокойствия на ней не было. Особенно там, где с Грузией граничило Эриванское ханство, включавшее в свой состав большую часть земель Восточной Армении. Новая русско-персидская война была неизбежна, вопрос был только о времени её начала и её продолжительности.
Русско-персидская война 1804 – 1813 гг. закончилась для России победой и подписанием Гюлистанского мирного договора, по которому Персия признала присоединение к России Грузии, Дагестана и ханств Северного Азербайджана (они были вассалами Тегерана). Однако Фетх-Али из династии Каджаров всячески тянул с решением вопроса о разграничении пограничных земель в районе озера Гокча (Севан). В Тегеране считали, что наступил благоприятный момент для реванша. Россия в это время была на грани войны с Турцией. Кроме того, в Петербурге произошёл мятеж представителей тайных обществ (декабристов), что, по мнению персов, ослабило северную империю. России было не до войны на Кавказе.
Петербург попытался предотвратить назревавший конфликт и удержать персидского шаха от войны. В Тегеран была направлена дипломатическая миссия генерал-майора А. С. Меншикова. Однако её прибытие оказало обратное действие. Восточные правители расценили эту миссию как свидетельство слабости правительства Николая I. Персидское правительство не желало и слушать о каком-либо разграничении «их земель». Пока шли переговоры, наследный принц Аббас-Мирза стягивал войска к границам русской Карабахской (Карабагской) провинции. Первый удар должен был нанести эриванский сардар, третий человек в персидской иерархии. Он имел своё войско, двор и диван (ханский совет). А Эриванская крепость была одна из самых мощных в стране.
В результате война была вызвана стратегическими интересами России и Персии, которые сталкивались на Кавказе и на Каспии. Российская империя в этот период была на взлёте и расширяла свою сферу влияния. Персия, как сильная региональная держава, издавна претендовала на Кавказ и имела там сильные позиции.
Кроме того, войны была вызвана т. н. Большой игрой – противостоянием великих держав, претендовавших на доминирование в тех или иных регионах планеты. В частности, Британия – как возможный лидер всего западного мира, ставила России «палки в колёса» практически везде, где могла, в том числе и на Кавказе. В 1814 году Персия подписала договор с Англией, по которому она обязалась не пропускать через свою территорию в Индию войска какой бы то ни было державы. Англия, со своей стороны, согласилась добиваться пересмотра Гюлистанского договора в пользу Персии, а в случае войны обязалась предоставлять шаху денежную помощь в размере 200 тыс. туманов в год и помогать войсками и оружием. Британские дипломаты, добиваясь прекращения персидско-турецкой войны, начавшейся в 1821 году, подталкивали Фетх Али-шаха и наследника престола Аббас-Мирзу на выступление против России. Таким образом, Англия вела традиционную политику натравливания на Россию соседей – Швеции, Турции, Персии и т. д.
Силы сторон
С помощь западной помощи была проведена реорганизация персидской армии по европейским стандартам. К 1826 году Персия при помощи английских военных инструкторов сформировала новую армию и имела 38,5 тыс. регулярной пехоты (не считая оставшейся нерегулярной пехоты) и 42 орудия полевой артиллерии. Персидская пехота была вымуштрована иностранцами, вооружена и снаряжена на европейский манер. Кроме того, Персия имела многочисленную конницу, в основном из племенных ополчений, до 90 – 100 тыс. всадников.
Россия же имела в это время около 10 тыс. бойцов. На границе с Персией располагалось всего около 3 тыс. человек — донской казачий полк подполковника Андреева (ок. 500 казаков, разбросанных мелкими группами по всей территории), два батальона Тифлисского пехотного полка и две роты карабинеров. Войска были растянуты узкой полоской вдоль границы и не располагали резервами. Главнокомандующим русскими войсками на Кавказе был генерал А. П. Ермолов, затем его сменил И. Ф. Паскевич.
Главнокомандующий персидской армией, наследный принц Аббас-Мирза (1789 — 1833)
Главнокомандующий русскими войсками Иван Фёдорович Паскевич. Худ. Франц Крюгер, 1834 год
Война
Имея полное военное преимущество, главнокомандующий шахской армией принц Аббас-Мирза не скромничал. Он планировал быстрым ударом вклиниться в Закавказье захватить Тифлис и выбить русских из Грузии и Северного Азербайджана. В дальнейшем русских собирались оттеснить далеко за Кавказский хребет, даже за Терек. Эти планы строились на зыбкой почве мнимой «слабости» России. Ситуация осложнялась тем, что персы могли рассчитывать на удар кавказских горцев с тыла по русским войскам. Кроме того, помощь персидской армии обещали карабахские беки и многие представители знати соседних провинций, которые ещё не смирились с жизнью в составе Российской империи и поддерживали постоянные контакты с персами.
19 (31) июля 1826 года огромная регулярная 60-тыс. персидская армия, сопровождаемая многими тысячами иррегулярной конницы и подкрепленная войском владельца Эривани, без объявления войны перешла границу на реке Аракс и вторглась в пределы Закавказья на территорию Карабахского и Талышского ханств. Восточная конница рассыпалась по территории западной части Северного Азербайджана, став грабить и жечь сначала здесь, а затем и на соседних грузинских территориях. Русские части были вынуждены с боем отступать к Караклису. Гумры и Караклис вскоре оказались окружены.
Полковник И. А. Реут приказал отвести все войска, находящиеся в Карабахской провинции, в крепость Шушу (Подробнее в статье ВО: Начало Русско-персидской войны 1826—1828 гг. Героическая оборона Шуши). Гарнизон крепости Шуши составил 1300 человек (6 рот 42-го Егерского полка и казаки при 4 орудиях). Казаки за несколько дней до полной блокады крепости согнали за её стены семьи местной мусульманской знати в качестве заложников. В крепости укрылись также жители армянских сёл Карабаха и мусульмане (их тогда называли татарами), оставшиеся верными России. Они поддерживали русский гарнизон в ходе обороны. Крепость была расположена на высокой скале, считалась неприступной и с древних времен являлась оплотом Карабаха. Но её слабостью было отсутствие источника воды. Оборона Шуши продолжалась 47 дней и имела большое значение для хода военных действий, сковав армию врага.
Таким образом, противник не смог использовать эффект неожиданного вторжения большой армии и наличие многотысячной конницы, которая предпочла не воевать с небольшими русскими отрядами, уничтожая их и вклиниваясь вглубь территории, а грабить и жечь окрестные села.
Ермолов ждал удара со стороны Персии. Поэтому война неожиданностью для него не стала. Он приказал войскам Отдельного Кавказского корпуса сходиться к столице наместничества городу Тифлису. Однако в условиях войны этот приказ дошёл не до всех полков и гарнизонов. Да и войск для решительного полевого сражения было крайне мало. Персидская конница двинулась к городу Елизаветполю (Елисаветполь, бывшая Гянджа) и отдельными отрядами появилась в Иверии всего в 70 верстах от Тифлиса. Одновременно мусульманская конница Гассан-хана Эриванского (Хусейн-хан) разбойничала на востоке Грузии.
Когда сведения о персидским вторжении в Закавказье дошли до Петербурга, император Николай, ещё не остывший после восстания декабристов, выразил недовольство действиями заслуженного полководца Ермолова. И потребовал решительных действий для «наказания персиян». Но для этого требовалась военная сила. Кроме того, Ермолов попал в опалу – он был известным вольнодумцем, острым и несдержанным на язык, имел связь со многими мятежниками-декабристами. Во время восстания даже ходили слухи, что Ермолов двинет полки на Петербург. Поэтому из столицы на Кавказ срочно отправили известного полководца, ещё одного героя Отечественной войны, генерал-лейтенанта Ивана Фёдоровича Паскевича. Он уже успел стать фаворитом нового русского царя. На первое время он получил должность «командующего войсками под главным начальством Ермолова». Ермолов всё понял и написал прошение об отставке, его сразу удовлетворили. В дальнейшем прекрасного полководца и организатора не привлекали к большим делам, хотя прожил Ермолов долго и мог ещё хорошо послужить Родине.
Получив сведения, что основные персидские силы скованы осадой Шуши, генерал Ермолов, ещё до отставки, отказался от первоначального оборонительного плана. К этому времени ему удалось сосредоточить в Тифлисе до 8 тыс. человек. Из них был сформирован отряд под командованием генерал-майора князя В. Г. Мадатова (4300 человек), который повёл наступление на Елизаветполь, чтобы остановить продвижение персидских сил к Тифлису и снять осаду с Шуши. 3 (15) сентября 1826 года у селения Шамхор отряд Мадатова разбил 14-тыс. авангард персидской армии под началом шахзаде Мохаммеда, сына Аббас-Мирзы.
Боевой порядок персидских войск был построен в форме полумесяца, выгнутого в сторону противника, в центре его находилась регулярная пехота (сарбазы), а на флангах — иррегулярная конница. Сзади располагались орудия и фальконеты. Мадатов, несмотря на большое превосходство противника в силах, с ходу атаковал его позиции. В. А. Потто в «Кавказской войне» писал: «Шамхорская битва длилась недолго и была несложна. Она окончилась одним стремительным ударом. Сопротивление неприятеля было так слабо, что блистательная победа, разгром в пять раз сильнейшего врага,- стоили русским войскам всего двадцать семь человек, выбывших из строя, в то время, как потери неприятеля были громадны. По сознанию самих персиян, они потеряли в этот фатальный для них день свыше двух тысяч человек одними убитыми. Шахская гвардия, участвовавшая в деле, более не существовала,- она почти вся легла под ударами русской конницы. Пространство от Шамхора до Елизаветполя, на протяжении тридцати с лишком верст, устлано было неприятельскими трупами. Об этом свидетельствовал, между прочим, и сам Паскевич, проезжавший, спустя восемь дней, через поле битвы,- а Паскевича никак нельзя заподозрить в пристрастии к Мадатову или в желании преувеличить значение шамхорской победы».
Русские войска освободили Елизаветполь. Туда же был направлен и Паскевич с отрядом. Русское войско у Елизаветполя выросло до 8 тыс. человек при 22 орудиях. Поражение персидских войск под Шамхором вынудило Аббас-Мирзу 5 (17) сентября 1826 года снять осаду Шуши и выступить к Елизаветполю. Несмотря на неравенство сил, Паскевич по настоянию Мадатова решился дать сражение. 13 (25) сентября русский отряд под командованием генерала Паскевича в решительном сражении под Елизаветполем сокрушил 35-тысячную (из них 15 тыс. регулярной пехоты) при 24 орудиях персидскую армию. В войне произошёл коренной перелом в пользу русской армии (Русские победы на Кавказе: Шамхорская битва и сражение под Елисаветполем в 1826 году). Персидские войска отступили за Аракс. Персидская армия на некоторое время перестала существовать, её остатки просто разбежались. В конце кампании 1826 года обе стороны обменялись рейдами.
Сражение под Елисаветполем. Худ. Франц Рубо
Военная кампания 1827 года началась весной, когда персы возобновили грабительские набеги на русские владения. Царь Николай потребовал у Паскевича начать поход в Персию безотлагательно, не считаясь с весенней распутицей, и нехваткой припасов. Выполняя приказ, Паскевич двинул войска на Эривань. Персы не ожидали такого хода с русской стороны. Русские войска, перенеся все тяготы горного похода, заняли древний армянский город Эчмиадзин и знаменитый Эчмиадзинский монастырь, на подступах к Эривани. Чтобы прикрыть земли Северного Азербайджана от грабительских налётов с территории южного Азербайджана, Паскевич расположил на Араксе отряд под началом опытного кавказского генерала Н. П. Панкратьева. Это остановило разбойные рейды с вражеской стороны. Кроме того, Паскевич установил связь с бывшим владельцем Карабаха Мехти-Кули-ханом, который удалился в Персию в 1822 году. Этот хан имел несколько тысяч конницы и совершал опасные набеги. Он принял предложение наместника перейти в русское подданство и переселился обратно в Закавказье.
Обезопасив таким образом свои тылы, Паскевич в мае с 15 тыс. корпусом совершил быстрый марш в горах и соединился с авангардом, который уже стоял у Эривани. Началась блокада сильной крепости. Но прибытие осадной артиллерии ждали только в сентябре. В результате Паскевич использовал старый ермоловский план войны, осознав, что без захвата Эривани поход в Персию, на столицу Южного Азербайджана город Тавриз слишком опасен. Эриванский гарнизон мог ударить в тыл, прервать коммуникации русской армии. Блокируя Эривань небольшими силами, Паскевич имел возможность главными силами разбить в поле персидскую армию, если она снова пойдёт в наступление.
Блокада Эривани была поручена генералу А. И. Красовскому. Сам Паскевич с главными силами двинулся на юг, по долине Аракса, чтобы занять Нахичевань и крепость Аббас-Абад. 26 июня авангард генерал-адъютанта К. Х. Бенкендорфа занял Нахичевань. Нахичеваньские жители вместе со своим Эксан-ханом приняли подданство России. 1 июля русские вышли к крепости Аббас-Абад, которая возводилась под руководством британских специалистов. Русские войска установили батареи и начали громить крепость. Вскоре стена стала обваливаться и появилась огромная брешь. Но персы упорствовали, ожидая прихода армии наследного принца. Действительно, Аббас-Мирза собрав 16-тыс. войско, двинулся на выручку осажденной крепости. Обнаружив противника Паскевич, ставив в осадном лагере часть войск, пошёл навстречу врагу. Рядом последовательных ударов, Паскевич 5 (17) июля нанёс поражение Аббас-Мирзе у ручья Джеван-Булак. Сам персидский принц еле унёс ноги от донских казаков. 7 (19) июля вражеский гарнизон, утратив надежду на помощь, капитулировал. Оружие сложили 2700 человек, русскими трофеями стали 23 орудия (Русские победы на Кавказе: взятие Аббас-Абада и Джеванбулакский бой).
После этого главные силы Паскевича вернулись к Эривани. За время их отсутствия там также шли упорные бои. В начале августа персидский главнокомандующий Аббас-Мирза, стремясь предотвратить вторжение русских в Иранский Азербайджан, с 25-тысячной армией вторгся в Эриванское ханство. Персы, соединившись с войсками Эриванского сардара Хуссейн-хана, 15 (27) августа осадили Эчмиадзин. Здесь оборону держал батальон Севастопольского пехотного полка (до 500 солдат) и армянские добровольцы. 16 (28) августа отряд А. И. Красовского с (до 3 тыс. бойцов при 12 орудиях) выступил на помощь осаждённому Эчмиадзину. Русский отряд атаковали превосходящие силы врага – до 30 тыс. человек пехоты и конницы при 24 орудиях. Отряд Красовского двигался в полном окружении. Русские войска, понеся серьёзные потери (более 1,1 тыс. человек), смогли пробиться к Эчмиадзину (Ошаканская битва 17 (29) августа 1827 года). Узнав о том, что на выручку к своим идут основные силы Паскевича, персы сняли осаду и ушли за Аракс.
В сентябре прибыла осадная артиллерия. Кроме того, русский корпус были усилен армянскими и грузинскими добровольческими дружинами. Началась правильная осада Эриванской крепости, которая считалась в Персии одной из самых сильных. Сначала Паскевич решил взять крепость Сардар-Абад, где засел 2 тыс. вражеский гарнизон. Русская артиллерия разрушала старые стены, образовалось несколько брешей. Крепость капитулировала. Гассан-хан со своей охраной смог сбежать в Эривань. При преследовании большая часть ханской дружины была перебита или пленена. В крепости захватили 16 орудий и главное – огромные запасы хлеба (русские войска испытывали большой недостаток в провианте).
Мощные бомбардировки быстро привели к успеху. От огня орудий рушились башни и стены, появлялись всё новые бреши. Паскевич предложил сдать крепость на условиях свободного выхода хана и его войск. Правитель Эривани ответил гордым отказом. Он надеялся на мощную оборону и помощь со стороны Аббас-Мирзы. Продолжение артиллерийского обстрела вызвало новые разрушения и сильный пожар. Хан выслал парламентеров и выразил согласие сдать крепость, но попросил подождать официального согласия персидского принца. Хитрая уловка с целью затянуть время не удалась. Паскевич теперь требовал сдачи крепости без всяких условий.
Мощная артиллерийская подготовка деморализовала ханский гарнизон (Падение Эриванского ханства). В городе началось восстания армянского населения. Сотни армян, вооружившись чем попало, бросились на стены, захватили участки стен и стали размахивать белыми платками. Русские войска были уже в боевой готовности и через бреши и отворенные ворота вошли в город. Через несколько часов сардар Гассан-хан, его дружина и 3 тыс. пехотинцев сложили оружие у главной мечети. Так, 1 (13) октября Паскевич взял Эривань. В крепости были захвачены богатые трофеи и продовольственные запасы, с помощью которых можно было вести войну несколько месяцев. Пал древний оплот Персии на Кавказе, важный узел коммуникаций. Восточная Армения – Эриванское ханство – вошла в состав России. Это было историческое событие. Армения освобождалась от ига иноземцев и иноверцев. Местное православное духовенство это отлично понимало и призывало «вместе с полками воинства Российского… в случае необходимости не пощадить и последней капли крови нашей».
Взятие русскими войсками Эриванской крепости. Худ. Ф. Рубо
Однако война ещё не закончилась. Необходимо было поставить победную точку. Паскевич выступил походом на столицу Южного Азербайджана город Тавриз. Первым на вражескую территорию двинулся авангард генерал-лейтенанта Эристова. Русские воины форсировали Аракс и заняли город Маранд. Местное мусульманское население было настроено дружелюбно. Аббас-Мирза не смог организовать оборону. Оставшиеся у него войска разбежались. У принца осталось 3 тыс. воинов с 12 орудиями. С такими силами продолжать войну не было смысла.
Первый шахский министр Аллаяр-хан попытался организовать оборону Тавриза. Но его усилия были тщетный: из 60 тыс. горожан, способных носить оружие, в армию записались единицы. Даже репрессии — отказавшимся слушать приказы резали уши и носы, не помогли. 13 (25) октября отряд Эристова подошел к городу. Аллаяр-хан вывел в поле 6 тыс. воинов, но при первых же орудийных выстрелах они разбежались. А толпа в городе бросилась грабить дворец наследного принца. 14 (26) октября отряд Г. Е. Эристова без боя овладел Тавризом. Русским войскам достались богатые трофеи.
Мирные переговоры
Полное военное поражение заставило персов пойти на мирные переговоры. Персидская военная авантюра потерпела крах. Воевать Персия больше не могла, остатки её армии бежали из Южного (Иранского) Азербайджана. Сам шах Фетх-Али в страхе перед русскими бежал из Тегерана. Аббас-Мирза решил начать переговоры. При этом русская сторона отказалась от британского посредничества. Переговоры с персами вёл действительный статский советник Обрезков.
Обрезков вставил следующие условия: переговоры могут начаться только после отвода персидских войск в саму Персию южнее озера Урмия, а русские войска занимают весь Южный Азербайджан. 24 октября Паскевич устроил в Тавризе военный парад, чтобы впечатлить персов и английского посланника полковника Д. Макдональда.
Дальнейшие переговоры вёл прибывший из российской столицы дипломат А. С. Грибоедов. Условия были тяжелые. Грибоедов, среди прочего, потребовал уплаты военной контрибуции в 20 млн. рублей и значительных территориальных уступок – Эриванское и Нахичеванское ханства. Только 28 ноября Аббас-Мирза согласился удовлетворить эти требования.
Тем временем пока в Дехкоргане шли трудные переговоры, в Тегеране британцы работали не покладая рук, настраивая персов на затягивание переговоров и продолжение войны. Кроме того, ожидалось выступление против России Турции, которая после поражения в Наваринском морском сражении активно готовилась к войне с русскими. В итоге шах приказал задержать уже отправленные для выплаты контрибуции деньги и лишил сына полномочий для ведения мирных переговоров. Тегеран отказался утверждать предварительные условия мира. Война грозила вот-вот возобновиться. Для продолжения переговоров (вернее их затягивания) из Тегерана выехал министр иностранных дел Абдуль-Хасан-хан, который получал жалованье золотом от британцев. Под предлогом болезни он добирался до Дехкоргана целых 22 дня и прибыл только в начале января 1828 года.
Однако так «шутить» с тогдашними русскими полководцами и государственными деятелями было бессмысленно и опасно. Русская империя была на пике своего могущества. Паскевич немедленно ответил. Левый фланг Кавказского корпуса продвинулся в Мешхинское ханство, что давало возможность в случае возобновления военных действий сразу же нанести удар по врагу и начать наступление на Тегеран. Когда Абдуль-Хасан отказался принять условия мира, Паскевич объявил поход на Тегеран. Русские кавказские войска начали движение по всей ширине фронта. Шахская армия не была восстановлена и персы не могли сопротивляться. Русские без боя заняли город Урмия, Ардебиль, где хранилась часть запасов шахской армии. Сам Паскевич шёл по главной дороге на Тегеран.
Положение Персии стало критическим. Держава была под угрозой полного краха. Армии для продолжения войны не было. Шахский трон зашатался, уже начались восстания, недовольная властью Каджаров знать зашевелилась. Русские войска могли поддержать мятеж знати и династия могла рухнуть.
Эриванское и Нахичеванское ханства, отошедшие к Российской империи. Карта 1902 года
Мир
В деревне Туркманчай по дороге из Тебриза в Тегеран 10 (22) февраля 1828 года был подписан мирный трактат. Мирный договор подписали наследный принц Аббас-Мирза и царский наместник на Кавказе генерал И. Ф. Паскевич. Договор состоял из 16 статей. Важнейшей была 3-я статья: Персия «уступала Российской империи в совершенную собственность ханство Эриванское по сю и по ту сторону Аракса и ханство Нахичеванское». Теперь граница проходила по реке Аракс. По статье 6-й на Персию налагалась контрибуция в 20 млн руб. серебром. Большая часть денег была уже выслана из Тегерана. Военная контрибуция разорила казну Персии, шаху пришлось даже заложить свой трон. Жены шаха и его придворные сдали в казну свои драгоценности. Статья 8-я подтверждала свободу мореплавания русских на Каспии и исключительное право России иметь здесь военный флот.
Одновременно с мирным договором был подписан торговый трактат, в соответствии с которым русские купцы получили право свободной торговли на всей территории Персии. «Особый акт о торговле» устанавливал, что «во всех делах и тяжбах, могущих возникнуть на территории Ирана между русскими подданными или между ними и подданными какой-либо другой державы, русские подданные подлежали юрисдикции русских дипломатических представителей».
В марте 1828 года русские войска начали покидать Персию. Город Тавриз был возвращен Аббас-Мирзе, где была его ставка. По реке Аракс стала дозорами русская пограничная стража. За убедительную и быструю победу во второй Персидской войне полководец Иван Фёдорович Паскевич удостоился графского достоинства и славного именования – Эриванского. Фетр-Али-шах наградил своего победителя – графа Паскевича-Эриванского орденом Льва и Солнца, украшенного бриллиантами, на такой же цепи, стоимостью в 60 тыс. рублей. Это была высшая орденская награда Персии.
Таким образом, договор укрепил позиции России в Закавказье, способствовал усилению влияния России на Среднем и Ближнем Востоке и подрывал позиции Англии в Персии и в регионе в целом. Это была блистательная победа русского оружия и русской дипломатии.
Однако вскоре после заключения Туркманчайского договора едва не началась третья Персидская война. Новый русский посланник в Тегеране Грибоедов был великим писателем, но как дипломат вёл себя резко и вызывающе, возбудив против себя влиятельных людей Персии. 11 февраля 1829 года враждебно настроенной придворной группой (тесно связанной с британскими агентами и близкой к шаху) был организован и осуществлён погром русской миссии. Казаки конвоя, несколько человек служителей посольства и сам Грибоедов мужественно приняли неравный бой. Сам посол отчаянно рубился шашкой (воевал гусаром в Отечественной войне 1812 года) и пал под ударами нескольких кинжалов.
Шахский дворец был в курсе события, но не препятствовал нападению. Однако вскоре в Тегеране поняли, что наделали. Воевать Персия по-прежнему не могла. Ей грозило быстрое поражения и возможный крах династии. Виновников из числа столичной «черни» наказали. Персы поспешили принести извинения великой северной империи. Среди подарков был и огромный индийский бриллиант «Шах». Император Николай I, не желавший вступать в новую войну в условиях противостояния с Турцией, удовлетворился принесёнными шахом извинениями.
Генерал от инфантерии И. Ф. Паскевич и принц Аббас-Мирза на подписании мирного договора в Туркманчае
Причины войны
Граница России с Персией в Закавказье на протяжении первой четверти XIX века была «прозрачной» и поэтому спокойствия на ней не было. Особенно там, где с Грузией граничило Эриванское ханство, включавшее в свой состав большую часть земель Восточной Армении. Новая русско-персидская война была неизбежна, вопрос был только о времени её начала и её продолжительности.
Русско-персидская война 1804 – 1813 гг. закончилась для России победой и подписанием Гюлистанского мирного договора, по которому Персия признала присоединение к России Грузии, Дагестана и ханств Северного Азербайджана (они были вассалами Тегерана). Однако Фетх-Али из династии Каджаров всячески тянул с решением вопроса о разграничении пограничных земель в районе озера Гокча (Севан). В Тегеране считали, что наступил благоприятный момент для реванша. Россия в это время была на грани войны с Турцией. Кроме того, в Петербурге произошёл мятеж представителей тайных обществ (декабристов), что, по мнению персов, ослабило северную империю. России было не до войны на Кавказе.
Петербург попытался предотвратить назревавший конфликт и удержать персидского шаха от войны. В Тегеран была направлена дипломатическая миссия генерал-майора А. С. Меншикова. Однако её прибытие оказало обратное действие. Восточные правители расценили эту миссию как свидетельство слабости правительства Николая I. Персидское правительство не желало и слушать о каком-либо разграничении «их земель». Пока шли переговоры, наследный принц Аббас-Мирза стягивал войска к границам русской Карабахской (Карабагской) провинции. Первый удар должен был нанести эриванский сардар, третий человек в персидской иерархии. Он имел своё войско, двор и диван (ханский совет). А Эриванская крепость была одна из самых мощных в стране.
В результате война была вызвана стратегическими интересами России и Персии, которые сталкивались на Кавказе и на Каспии. Российская империя в этот период была на взлёте и расширяла свою сферу влияния. Персия, как сильная региональная держава, издавна претендовала на Кавказ и имела там сильные позиции.
Кроме того, войны была вызвана т. н. Большой игрой – противостоянием великих держав, претендовавших на доминирование в тех или иных регионах планеты. В частности, Британия – как возможный лидер всего западного мира, ставила России «палки в колёса» практически везде, где могла, в том числе и на Кавказе. В 1814 году Персия подписала договор с Англией, по которому она обязалась не пропускать через свою территорию в Индию войска какой бы то ни было державы. Англия, со своей стороны, согласилась добиваться пересмотра Гюлистанского договора в пользу Персии, а в случае войны обязалась предоставлять шаху денежную помощь в размере 200 тыс. туманов в год и помогать войсками и оружием. Британские дипломаты, добиваясь прекращения персидско-турецкой войны, начавшейся в 1821 году, подталкивали Фетх Али-шаха и наследника престола Аббас-Мирзу на выступление против России. Таким образом, Англия вела традиционную политику натравливания на Россию соседей – Швеции, Турции, Персии и т. д.
Силы сторон
С помощь западной помощи была проведена реорганизация персидской армии по европейским стандартам. К 1826 году Персия при помощи английских военных инструкторов сформировала новую армию и имела 38,5 тыс. регулярной пехоты (не считая оставшейся нерегулярной пехоты) и 42 орудия полевой артиллерии. Персидская пехота была вымуштрована иностранцами, вооружена и снаряжена на европейский манер. Кроме того, Персия имела многочисленную конницу, в основном из племенных ополчений, до 90 – 100 тыс. всадников.
Россия же имела в это время около 10 тыс. бойцов. На границе с Персией располагалось всего около 3 тыс. человек — донской казачий полк подполковника Андреева (ок. 500 казаков, разбросанных мелкими группами по всей территории), два батальона Тифлисского пехотного полка и две роты карабинеров. Войска были растянуты узкой полоской вдоль границы и не располагали резервами. Главнокомандующим русскими войсками на Кавказе был генерал А. П. Ермолов, затем его сменил И. Ф. Паскевич.
Главнокомандующий персидской армией, наследный принц Аббас-Мирза (1789 — 1833)
Главнокомандующий русскими войсками Иван Фёдорович Паскевич. Худ. Франц Крюгер, 1834 год
Война
Имея полное военное преимущество, главнокомандующий шахской армией принц Аббас-Мирза не скромничал. Он планировал быстрым ударом вклиниться в Закавказье захватить Тифлис и выбить русских из Грузии и Северного Азербайджана. В дальнейшем русских собирались оттеснить далеко за Кавказский хребет, даже за Терек. Эти планы строились на зыбкой почве мнимой «слабости» России. Ситуация осложнялась тем, что персы могли рассчитывать на удар кавказских горцев с тыла по русским войскам. Кроме того, помощь персидской армии обещали карабахские беки и многие представители знати соседних провинций, которые ещё не смирились с жизнью в составе Российской империи и поддерживали постоянные контакты с персами.
19 (31) июля 1826 года огромная регулярная 60-тыс. персидская армия, сопровождаемая многими тысячами иррегулярной конницы и подкрепленная войском владельца Эривани, без объявления войны перешла границу на реке Аракс и вторглась в пределы Закавказья на территорию Карабахского и Талышского ханств. Восточная конница рассыпалась по территории западной части Северного Азербайджана, став грабить и жечь сначала здесь, а затем и на соседних грузинских территориях. Русские части были вынуждены с боем отступать к Караклису. Гумры и Караклис вскоре оказались окружены.
Полковник И. А. Реут приказал отвести все войска, находящиеся в Карабахской провинции, в крепость Шушу (Подробнее в статье ВО: Начало Русско-персидской войны 1826—1828 гг. Героическая оборона Шуши). Гарнизон крепости Шуши составил 1300 человек (6 рот 42-го Егерского полка и казаки при 4 орудиях). Казаки за несколько дней до полной блокады крепости согнали за её стены семьи местной мусульманской знати в качестве заложников. В крепости укрылись также жители армянских сёл Карабаха и мусульмане (их тогда называли татарами), оставшиеся верными России. Они поддерживали русский гарнизон в ходе обороны. Крепость была расположена на высокой скале, считалась неприступной и с древних времен являлась оплотом Карабаха. Но её слабостью было отсутствие источника воды. Оборона Шуши продолжалась 47 дней и имела большое значение для хода военных действий, сковав армию врага.
Таким образом, противник не смог использовать эффект неожиданного вторжения большой армии и наличие многотысячной конницы, которая предпочла не воевать с небольшими русскими отрядами, уничтожая их и вклиниваясь вглубь территории, а грабить и жечь окрестные села.
Ермолов ждал удара со стороны Персии. Поэтому война неожиданностью для него не стала. Он приказал войскам Отдельного Кавказского корпуса сходиться к столице наместничества городу Тифлису. Однако в условиях войны этот приказ дошёл не до всех полков и гарнизонов. Да и войск для решительного полевого сражения было крайне мало. Персидская конница двинулась к городу Елизаветполю (Елисаветполь, бывшая Гянджа) и отдельными отрядами появилась в Иверии всего в 70 верстах от Тифлиса. Одновременно мусульманская конница Гассан-хана Эриванского (Хусейн-хан) разбойничала на востоке Грузии.
Когда сведения о персидским вторжении в Закавказье дошли до Петербурга, император Николай, ещё не остывший после восстания декабристов, выразил недовольство действиями заслуженного полководца Ермолова. И потребовал решительных действий для «наказания персиян». Но для этого требовалась военная сила. Кроме того, Ермолов попал в опалу – он был известным вольнодумцем, острым и несдержанным на язык, имел связь со многими мятежниками-декабристами. Во время восстания даже ходили слухи, что Ермолов двинет полки на Петербург. Поэтому из столицы на Кавказ срочно отправили известного полководца, ещё одного героя Отечественной войны, генерал-лейтенанта Ивана Фёдоровича Паскевича. Он уже успел стать фаворитом нового русского царя. На первое время он получил должность «командующего войсками под главным начальством Ермолова». Ермолов всё понял и написал прошение об отставке, его сразу удовлетворили. В дальнейшем прекрасного полководца и организатора не привлекали к большим делам, хотя прожил Ермолов долго и мог ещё хорошо послужить Родине.
Получив сведения, что основные персидские силы скованы осадой Шуши, генерал Ермолов, ещё до отставки, отказался от первоначального оборонительного плана. К этому времени ему удалось сосредоточить в Тифлисе до 8 тыс. человек. Из них был сформирован отряд под командованием генерал-майора князя В. Г. Мадатова (4300 человек), который повёл наступление на Елизаветполь, чтобы остановить продвижение персидских сил к Тифлису и снять осаду с Шуши. 3 (15) сентября 1826 года у селения Шамхор отряд Мадатова разбил 14-тыс. авангард персидской армии под началом шахзаде Мохаммеда, сына Аббас-Мирзы.
Боевой порядок персидских войск был построен в форме полумесяца, выгнутого в сторону противника, в центре его находилась регулярная пехота (сарбазы), а на флангах — иррегулярная конница. Сзади располагались орудия и фальконеты. Мадатов, несмотря на большое превосходство противника в силах, с ходу атаковал его позиции. В. А. Потто в «Кавказской войне» писал: «Шамхорская битва длилась недолго и была несложна. Она окончилась одним стремительным ударом. Сопротивление неприятеля было так слабо, что блистательная победа, разгром в пять раз сильнейшего врага,- стоили русским войскам всего двадцать семь человек, выбывших из строя, в то время, как потери неприятеля были громадны. По сознанию самих персиян, они потеряли в этот фатальный для них день свыше двух тысяч человек одними убитыми. Шахская гвардия, участвовавшая в деле, более не существовала,- она почти вся легла под ударами русской конницы. Пространство от Шамхора до Елизаветполя, на протяжении тридцати с лишком верст, устлано было неприятельскими трупами. Об этом свидетельствовал, между прочим, и сам Паскевич, проезжавший, спустя восемь дней, через поле битвы,- а Паскевича никак нельзя заподозрить в пристрастии к Мадатову или в желании преувеличить значение шамхорской победы».
Русские войска освободили Елизаветполь. Туда же был направлен и Паскевич с отрядом. Русское войско у Елизаветполя выросло до 8 тыс. человек при 22 орудиях. Поражение персидских войск под Шамхором вынудило Аббас-Мирзу 5 (17) сентября 1826 года снять осаду Шуши и выступить к Елизаветполю. Несмотря на неравенство сил, Паскевич по настоянию Мадатова решился дать сражение. 13 (25) сентября русский отряд под командованием генерала Паскевича в решительном сражении под Елизаветполем сокрушил 35-тысячную (из них 15 тыс. регулярной пехоты) при 24 орудиях персидскую армию. В войне произошёл коренной перелом в пользу русской армии (Русские победы на Кавказе: Шамхорская битва и сражение под Елисаветполем в 1826 году). Персидские войска отступили за Аракс. Персидская армия на некоторое время перестала существовать, её остатки просто разбежались. В конце кампании 1826 года обе стороны обменялись рейдами.
Сражение под Елисаветполем. Худ. Франц Рубо
Военная кампания 1827 года началась весной, когда персы возобновили грабительские набеги на русские владения. Царь Николай потребовал у Паскевича начать поход в Персию безотлагательно, не считаясь с весенней распутицей, и нехваткой припасов. Выполняя приказ, Паскевич двинул войска на Эривань. Персы не ожидали такого хода с русской стороны. Русские войска, перенеся все тяготы горного похода, заняли древний армянский город Эчмиадзин и знаменитый Эчмиадзинский монастырь, на подступах к Эривани. Чтобы прикрыть земли Северного Азербайджана от грабительских налётов с территории южного Азербайджана, Паскевич расположил на Араксе отряд под началом опытного кавказского генерала Н. П. Панкратьева. Это остановило разбойные рейды с вражеской стороны. Кроме того, Паскевич установил связь с бывшим владельцем Карабаха Мехти-Кули-ханом, который удалился в Персию в 1822 году. Этот хан имел несколько тысяч конницы и совершал опасные набеги. Он принял предложение наместника перейти в русское подданство и переселился обратно в Закавказье.
Обезопасив таким образом свои тылы, Паскевич в мае с 15 тыс. корпусом совершил быстрый марш в горах и соединился с авангардом, который уже стоял у Эривани. Началась блокада сильной крепости. Но прибытие осадной артиллерии ждали только в сентябре. В результате Паскевич использовал старый ермоловский план войны, осознав, что без захвата Эривани поход в Персию, на столицу Южного Азербайджана город Тавриз слишком опасен. Эриванский гарнизон мог ударить в тыл, прервать коммуникации русской армии. Блокируя Эривань небольшими силами, Паскевич имел возможность главными силами разбить в поле персидскую армию, если она снова пойдёт в наступление.
Блокада Эривани была поручена генералу А. И. Красовскому. Сам Паскевич с главными силами двинулся на юг, по долине Аракса, чтобы занять Нахичевань и крепость Аббас-Абад. 26 июня авангард генерал-адъютанта К. Х. Бенкендорфа занял Нахичевань. Нахичеваньские жители вместе со своим Эксан-ханом приняли подданство России. 1 июля русские вышли к крепости Аббас-Абад, которая возводилась под руководством британских специалистов. Русские войска установили батареи и начали громить крепость. Вскоре стена стала обваливаться и появилась огромная брешь. Но персы упорствовали, ожидая прихода армии наследного принца. Действительно, Аббас-Мирза собрав 16-тыс. войско, двинулся на выручку осажденной крепости. Обнаружив противника Паскевич, ставив в осадном лагере часть войск, пошёл навстречу врагу. Рядом последовательных ударов, Паскевич 5 (17) июля нанёс поражение Аббас-Мирзе у ручья Джеван-Булак. Сам персидский принц еле унёс ноги от донских казаков. 7 (19) июля вражеский гарнизон, утратив надежду на помощь, капитулировал. Оружие сложили 2700 человек, русскими трофеями стали 23 орудия (Русские победы на Кавказе: взятие Аббас-Абада и Джеванбулакский бой).
После этого главные силы Паскевича вернулись к Эривани. За время их отсутствия там также шли упорные бои. В начале августа персидский главнокомандующий Аббас-Мирза, стремясь предотвратить вторжение русских в Иранский Азербайджан, с 25-тысячной армией вторгся в Эриванское ханство. Персы, соединившись с войсками Эриванского сардара Хуссейн-хана, 15 (27) августа осадили Эчмиадзин. Здесь оборону держал батальон Севастопольского пехотного полка (до 500 солдат) и армянские добровольцы. 16 (28) августа отряд А. И. Красовского с (до 3 тыс. бойцов при 12 орудиях) выступил на помощь осаждённому Эчмиадзину. Русский отряд атаковали превосходящие силы врага – до 30 тыс. человек пехоты и конницы при 24 орудиях. Отряд Красовского двигался в полном окружении. Русские войска, понеся серьёзные потери (более 1,1 тыс. человек), смогли пробиться к Эчмиадзину (Ошаканская битва 17 (29) августа 1827 года). Узнав о том, что на выручку к своим идут основные силы Паскевича, персы сняли осаду и ушли за Аракс.
В сентябре прибыла осадная артиллерия. Кроме того, русский корпус были усилен армянскими и грузинскими добровольческими дружинами. Началась правильная осада Эриванской крепости, которая считалась в Персии одной из самых сильных. Сначала Паскевич решил взять крепость Сардар-Абад, где засел 2 тыс. вражеский гарнизон. Русская артиллерия разрушала старые стены, образовалось несколько брешей. Крепость капитулировала. Гассан-хан со своей охраной смог сбежать в Эривань. При преследовании большая часть ханской дружины была перебита или пленена. В крепости захватили 16 орудий и главное – огромные запасы хлеба (русские войска испытывали большой недостаток в провианте).
Мощные бомбардировки быстро привели к успеху. От огня орудий рушились башни и стены, появлялись всё новые бреши. Паскевич предложил сдать крепость на условиях свободного выхода хана и его войск. Правитель Эривани ответил гордым отказом. Он надеялся на мощную оборону и помощь со стороны Аббас-Мирзы. Продолжение артиллерийского обстрела вызвало новые разрушения и сильный пожар. Хан выслал парламентеров и выразил согласие сдать крепость, но попросил подождать официального согласия персидского принца. Хитрая уловка с целью затянуть время не удалась. Паскевич теперь требовал сдачи крепости без всяких условий.
Мощная артиллерийская подготовка деморализовала ханский гарнизон (Падение Эриванского ханства). В городе началось восстания армянского населения. Сотни армян, вооружившись чем попало, бросились на стены, захватили участки стен и стали размахивать белыми платками. Русские войска были уже в боевой готовности и через бреши и отворенные ворота вошли в город. Через несколько часов сардар Гассан-хан, его дружина и 3 тыс. пехотинцев сложили оружие у главной мечети. Так, 1 (13) октября Паскевич взял Эривань. В крепости были захвачены богатые трофеи и продовольственные запасы, с помощью которых можно было вести войну несколько месяцев. Пал древний оплот Персии на Кавказе, важный узел коммуникаций. Восточная Армения – Эриванское ханство – вошла в состав России. Это было историческое событие. Армения освобождалась от ига иноземцев и иноверцев. Местное православное духовенство это отлично понимало и призывало «вместе с полками воинства Российского… в случае необходимости не пощадить и последней капли крови нашей».
Взятие русскими войсками Эриванской крепости. Худ. Ф. Рубо
Однако война ещё не закончилась. Необходимо было поставить победную точку. Паскевич выступил походом на столицу Южного Азербайджана город Тавриз. Первым на вражескую территорию двинулся авангард генерал-лейтенанта Эристова. Русские воины форсировали Аракс и заняли город Маранд. Местное мусульманское население было настроено дружелюбно. Аббас-Мирза не смог организовать оборону. Оставшиеся у него войска разбежались. У принца осталось 3 тыс. воинов с 12 орудиями. С такими силами продолжать войну не было смысла.
Первый шахский министр Аллаяр-хан попытался организовать оборону Тавриза. Но его усилия были тщетный: из 60 тыс. горожан, способных носить оружие, в армию записались единицы. Даже репрессии — отказавшимся слушать приказы резали уши и носы, не помогли. 13 (25) октября отряд Эристова подошел к городу. Аллаяр-хан вывел в поле 6 тыс. воинов, но при первых же орудийных выстрелах они разбежались. А толпа в городе бросилась грабить дворец наследного принца. 14 (26) октября отряд Г. Е. Эристова без боя овладел Тавризом. Русским войскам достались богатые трофеи.
Мирные переговоры
Полное военное поражение заставило персов пойти на мирные переговоры. Персидская военная авантюра потерпела крах. Воевать Персия больше не могла, остатки её армии бежали из Южного (Иранского) Азербайджана. Сам шах Фетх-Али в страхе перед русскими бежал из Тегерана. Аббас-Мирза решил начать переговоры. При этом русская сторона отказалась от британского посредничества. Переговоры с персами вёл действительный статский советник Обрезков.
Обрезков вставил следующие условия: переговоры могут начаться только после отвода персидских войск в саму Персию южнее озера Урмия, а русские войска занимают весь Южный Азербайджан. 24 октября Паскевич устроил в Тавризе военный парад, чтобы впечатлить персов и английского посланника полковника Д. Макдональда.
Дальнейшие переговоры вёл прибывший из российской столицы дипломат А. С. Грибоедов. Условия были тяжелые. Грибоедов, среди прочего, потребовал уплаты военной контрибуции в 20 млн. рублей и значительных территориальных уступок – Эриванское и Нахичеванское ханства. Только 28 ноября Аббас-Мирза согласился удовлетворить эти требования.
Тем временем пока в Дехкоргане шли трудные переговоры, в Тегеране британцы работали не покладая рук, настраивая персов на затягивание переговоров и продолжение войны. Кроме того, ожидалось выступление против России Турции, которая после поражения в Наваринском морском сражении активно готовилась к войне с русскими. В итоге шах приказал задержать уже отправленные для выплаты контрибуции деньги и лишил сына полномочий для ведения мирных переговоров. Тегеран отказался утверждать предварительные условия мира. Война грозила вот-вот возобновиться. Для продолжения переговоров (вернее их затягивания) из Тегерана выехал министр иностранных дел Абдуль-Хасан-хан, который получал жалованье золотом от британцев. Под предлогом болезни он добирался до Дехкоргана целых 22 дня и прибыл только в начале января 1828 года.
Однако так «шутить» с тогдашними русскими полководцами и государственными деятелями было бессмысленно и опасно. Русская империя была на пике своего могущества. Паскевич немедленно ответил. Левый фланг Кавказского корпуса продвинулся в Мешхинское ханство, что давало возможность в случае возобновления военных действий сразу же нанести удар по врагу и начать наступление на Тегеран. Когда Абдуль-Хасан отказался принять условия мира, Паскевич объявил поход на Тегеран. Русские кавказские войска начали движение по всей ширине фронта. Шахская армия не была восстановлена и персы не могли сопротивляться. Русские без боя заняли город Урмия, Ардебиль, где хранилась часть запасов шахской армии. Сам Паскевич шёл по главной дороге на Тегеран.
Положение Персии стало критическим. Держава была под угрозой полного краха. Армии для продолжения войны не было. Шахский трон зашатался, уже начались восстания, недовольная властью Каджаров знать зашевелилась. Русские войска могли поддержать мятеж знати и династия могла рухнуть.
Эриванское и Нахичеванское ханства, отошедшие к Российской империи. Карта 1902 года
Мир
В деревне Туркманчай по дороге из Тебриза в Тегеран 10 (22) февраля 1828 года был подписан мирный трактат. Мирный договор подписали наследный принц Аббас-Мирза и царский наместник на Кавказе генерал И. Ф. Паскевич. Договор состоял из 16 статей. Важнейшей была 3-я статья: Персия «уступала Российской империи в совершенную собственность ханство Эриванское по сю и по ту сторону Аракса и ханство Нахичеванское». Теперь граница проходила по реке Аракс. По статье 6-й на Персию налагалась контрибуция в 20 млн руб. серебром. Большая часть денег была уже выслана из Тегерана. Военная контрибуция разорила казну Персии, шаху пришлось даже заложить свой трон. Жены шаха и его придворные сдали в казну свои драгоценности. Статья 8-я подтверждала свободу мореплавания русских на Каспии и исключительное право России иметь здесь военный флот.
Одновременно с мирным договором был подписан торговый трактат, в соответствии с которым русские купцы получили право свободной торговли на всей территории Персии. «Особый акт о торговле» устанавливал, что «во всех делах и тяжбах, могущих возникнуть на территории Ирана между русскими подданными или между ними и подданными какой-либо другой державы, русские подданные подлежали юрисдикции русских дипломатических представителей».
В марте 1828 года русские войска начали покидать Персию. Город Тавриз был возвращен Аббас-Мирзе, где была его ставка. По реке Аракс стала дозорами русская пограничная стража. За убедительную и быструю победу во второй Персидской войне полководец Иван Фёдорович Паскевич удостоился графского достоинства и славного именования – Эриванского. Фетр-Али-шах наградил своего победителя – графа Паскевича-Эриванского орденом Льва и Солнца, украшенного бриллиантами, на такой же цепи, стоимостью в 60 тыс. рублей. Это была высшая орденская награда Персии.
Таким образом, договор укрепил позиции России в Закавказье, способствовал усилению влияния России на Среднем и Ближнем Востоке и подрывал позиции Англии в Персии и в регионе в целом. Это была блистательная победа русского оружия и русской дипломатии.
Однако вскоре после заключения Туркманчайского договора едва не началась третья Персидская война. Новый русский посланник в Тегеране Грибоедов был великим писателем, но как дипломат вёл себя резко и вызывающе, возбудив против себя влиятельных людей Персии. 11 февраля 1829 года враждебно настроенной придворной группой (тесно связанной с британскими агентами и близкой к шаху) был организован и осуществлён погром русской миссии. Казаки конвоя, несколько человек служителей посольства и сам Грибоедов мужественно приняли неравный бой. Сам посол отчаянно рубился шашкой (воевал гусаром в Отечественной войне 1812 года) и пал под ударами нескольких кинжалов.
Шахский дворец был в курсе события, но не препятствовал нападению. Однако вскоре в Тегеране поняли, что наделали. Воевать Персия по-прежнему не могла. Ей грозило быстрое поражения и возможный крах династии. Виновников из числа столичной «черни» наказали. Персы поспешили принести извинения великой северной империи. Среди подарков был и огромный индийский бриллиант «Шах». Император Николай I, не желавший вступать в новую войну в условиях противостояния с Турцией, удовлетворился принесёнными шахом извинениями.
Генерал от инфантерии И. Ф. Паскевич и принц Аббас-Мирза на подписании мирного договора в Туркманчае
Автор: Самсонов Александр
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