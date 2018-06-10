Итоги недели. Лет до ста расти нам без старости

Армин жжёт

В данном случае все потуги "журналиста" быть смелым при общении с ВВП выглядели настолько идиотскими, что я ржал, когда смотрел. А эта блаженная улыбка говорит про уровень толерантности у Эуропе.

Грамотно отшил шрайбикуса по всем провокационным вопросам. Радует, что ВВП никогда за словом в карман не лезет.

Это верно. 7 июня так же, " без кармана", все вопрошающие , получат ответ на любой вопрос. Всё, и ни о чём.

Это Оскар!

Да, 3-й мировой не будет. Будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется.

Новейшее оружие. Это наверное единственное, где к гаранту претензий нет.

на все ваши вопросы

дадим простой ответ

у нас есть пулемёты

у вас пулемётов нет...

В целом от мероприятия с Путиным возникла польза в тех случаях, когда люди обращались с конкретными проблемами. Например, закрывают школу в деревне, жители обращаются к Путину. Он звонит куда надо. Ему отвечают - одну секунду – алле-гоп, школа уже открыта! Но в серьезных вопросах, как цена на бензин, он или забалтывает проблему, или переводит стрелки по примеры Зюганова или позднего Горбачева. В международных вопросах он почему-то полагается на здравый смысл супостатов. Ага - щас.

Зато стрельба по мирному населению у них без осечек

Бывает. Если кататься на предсерийных образцах, можно сказать!)

На видео экипажи выглядят, как сборная фашиков разных нацбатов! А не как военные...

Наш "Танковый биатлон" ближе к показухе. На войне сражаются не отдельные танки (и экипажи).И наш похож на "Контактные виды спорта", не имеющие общего реальностью.

Украина не виновата. Танк-то разработали ещ` при СССР. Вот он и виноват. Еще виноваты харьковчане-ремонтники. Они явно работали на Кремль. Короче, во всем по любому виновата Россия. Если бы не она, Оплот порвал бы там всех:)

Потерь нет, радиации тоже нет

Новость - раздутый фейк. Даже если горит лес, то там уже давно все выветрилось. Посчитайте количество циклов сброса листвы за 22 года, и прикиньте скорость распада опавшей листвы. А в стволах деревьев радионуклиды уже практически не опасны. Небольшое превышение нормы как максимум. Кроме того, саркофагу над реактором лесной пожар абсолютно не страшен. Хиросима была практически полностью восстановлена в 60-х.

А вы, уважаемый, специалист в этой области?

Радионуклиды (вещества, содержащие радиоактивные изотопы) из воздуха попадают в почву, затем оттуда - в растения. Итак, растения горят (пожар), и радионуклиды вновь попадают в почву и уносятся с воздухом (дым). В почве есть вероятность перехода их в фиксированное состояние, что затруднит вымывание их почвенными водами. Дым разносится на большие площади.

22 (32) года, хорошо. А вы смотрели, каков период полураспада радиоактивных изотопов? Каков состав продуктов? Радиоактивны они или нет? Если да - каков у них период полураспада? Насколько хорошо они задерживаются в почве и т.д.

Всегда поражаюсь невыносимой лёгкости, с которой "специалисты" наши делают свои выводы...

В "малыше" сброшенном на Хиросиму было 64 кг урана, 1 кг полностью прореагировал, 63 распылились. В чернобыльском рбмк было 190 тонн ядерного топлива, вот и считай... Верх глупости сравнивать эти 2 события...

Транспортник-перехватчик и другие перемоги украинской армии

Вояки распетушились)))

Это те самые "киборги" )) С мая 2014 до января 2015 подразделения 93-й бригады "удерживали" Донецкий аэропорт. По состоянию на 1 апреля 2017 г. 93-я отдельная механизированная бригада в ходе АТО потеряла погибшими 222 человека, это по укроверсии...

Вы ни чего не путаете? Может, все-таки петухи "развоевались"?

Ничего не будет. С-300 выдвинули как систему противокорабельной обороны, поскольку никаких "Бастионов" и т.п. у украинцев нет. А ракеты комплекса можно задействовать и по наземным и по надводным целям...

Стрельба из С-300 по морским целям напомнила анекдот "однажды, когда я служил на флоте, во время моего дежурства я увидел всплывающую неподалёку подлодку врага. Не теряя ни секунды, я бросил свою бескозырку на перископ. Так как перископ был накрыт, то в подлодке не поняли, что они уже достигли поверхности, и лодка продолжала подниматься. На высоте трёх километров мы сбили её из зенитки".

С-400 – красная тряпка для США

Вообще последнее десятилетие, это время когда с международных отношений, слетает последний лоск. Всем становится видно, что "Мировая Политика" - это просто бандитский базар. (особая благодарность Трампу, но не только ему).

И что американцы не додумаются сами покупать наши С-400 прямо со всем "тиражом"? Ну, чтобы никому не достались. От такого предложения наши барыги вряд ли бы отказались.

Насколько я помню, те же греки закупали наши корабли на воздушной подушке и советские еще средства ПВО, да и С300, и никакой возни вокруг этого не было. Видимо американскому ВПК шибко денежек не хватает.

Наша сверхтугоплавкость

Тупиковый путь... Вернее будет создание силовых полей исключающих контакт высокотемпературной среды со стенками...

Вот так запросто... одной фразой, взяли и "умыли" весь ДВФУ.

Всегда можно добавить ложку дегтя в бочку меда. Во-первых, как тяжел способ получения сплава, есть ли технология его массового изготовления, а не нескольких грамм. Во вторых его стоимость и технологичность обработки. В третьих его прочностные характеристики?

Ну, так сказано, что метод экстремального синтеза. Естественно, речь идет, в лучшем случае, о граммах. И цена, естественно, запредельная! Но ведь и алюминий был когда-то дороже золота!

О-о-и-я-и-ё-о, ба-та-рей-ка!..

На чем возят "Пересвет" не так интересно. Интересней на чем возят оборудование и "батарейки" к нему.

Еще в 1985 году в СССР была создана и пущена первая в мире передвижная атомная электростанция «Памир-630Д». Реакторный и турбогенераторные блоки размещались на двух специальных полуприцепах, в качестве основного тягача для установки использовался автомобиль МАЗ-7960.В 1986 году, после Чернобыльской аварии, безопасность использования данных комплексов была подвергнута критике. В феврале 1988 года по решению Совмина СССР и президиума Академии наук БССР работы по проекту «Памир-630Д» были прекращены.

Мой знакомый работал в НИИ в СССР. Делали лазеры. Закрыли за бесперспективностью. Вот проблемы, которые не могли решить:

1. Слабая мощность, да сигарету они могли поджечь, а на большее не хватает.

2. Одноразовость. Один раз стрельнул, меняй линзы.

3. Надо таскать за собой электростанцию.

4. Потери из-за погодных условий, да просто потери.

5. Если объект будет отражать, то эффективность падает.

После изучения всех материалов и даже учитывая технологии на перспективу, проект было решено закрыть. И это в СССР, где денег не жалели. Смысл было открывать заново - непонятен.

Не верю. Я просто знаком немного, как сейчас делается. Просто достают чертежи из хранилища, стряхивают пыль, требуют несколько лярдов и говорят, что сделали новое оружие, основанное на новых принципах.

Чтобы сделать оружие на новых физических принципах, нужно открыть новые законы физики.

Напряжённость сохраняется

Или американцы настоятельно рекомендовали израильтянам летать только с линзами во избежание раскрытия реальных характеристик, или Израиль пытался выдать «Адир» за пассажирский «Боинг», чтобы сделать селфи (для этого вполне могли лететь ещё и с транспондером от гражданского борта). Или это всё договорняк с русскими в Тартусе, и Биби — агент Кремля :)

Линзы ставят, чтобы не раскрывать истинных значений ЭПР вблизи систем, способных её измерить и отследить. Но шила в мешке не утаишь. "Летающие пингвины" во все возрастающем количестве поступают союзникам США. Турки претендуют на "свои", и тут у них ещё С-400 появляется. И турки проверят "невидимость" своих самолетов российским комплексом… И? Тут два варианта. Или он действительно невидимый, и наши разработчики срочно начнут докручивать нашу технику для улучшения характеристик. Или он реально видим — и неизбежен грандиозный скандал…

Израильтяне, естественно, сейчас начнут доказывать, что их 35-й невидимый и непобедимый. Но все точки над "i" сможет расставить только реальный бой. А вот тут уже много будет зависеть от подготовки самой операции и от исполнителей — экипажей самолетов и их противников, расчётов ПВО. Нападающая сторона всегда имеет преимущество. У Израиля прекрасно работает разведка, агентурные возможности Ирана в Израиле, чтоб вскрыть возможную подготовку к нанесению удара, нам неизвестны, различные технические возможности ПВО ИРИ на дальних подступах тоже неясны. Могут их и сирийцы предупредить или даже наши (престиж российских комплексов С-300 на вооружении у иранцев не должен пострадать).

То ли дело кольт!

"Россия позитивно отреагировала на нашу инициативу по закупке автоматического стрелкового оружия, однако нет боеприпасов подходящего калибра, поэтому нет и смысла рассматривать российские предложения".

Ну, когда индусы эту инициативу проявляли, они, конечно, ещё не знали, что не имеют патронов к автомату Калашникова… Причина уважительная.

Выкрутасы Индии стали обыденным делом, но терять этот рынок нельзя, понятно, что от нас не всё зависит, тут и лобби внутри самой Индии, и дурацкая их привычка делать винегрет из ВВТ, ну и, конечно, факт возросшей мировой конкуренции на данном рынке неоспорим, но то, что АК-12 (АК-74) — один из лучших (если не самый лучший) в части цена-качество-надежность, доказано временем.

Pindad SS2 — это лицензионная копия бельгийской FN FNC. А бельгийцы, в свою очередь, газовый двигатель и затворную группу слизали у АК. И было это в далёком 1978 году. Так что крайне сомнительный выбор танцоров-хвостокрутов.

Тереза в зеркале

Да чё сразу взятка, может, она гувернанткой у российского бизнесмена подрабатывает. Зарплату перевели.

Ещё не вечер!

Вопрос в другом — как насчет тайны банковских вкладов? Им же не почтовым переводом деньги слали. Откуда зеркальные журналисты пронюхали про пополнение счетов сразу нескольких неполживых индивидов?

Тут явно русские хакеры свои отпечатки оставили.

Так что ещё не вечер…

Так Терезу даже на свадьбу принца не пригласили. Т.е. фактически отлучили от королевского дома. А это в мелкобритании много значит.

Заповедь психиатра

Красная армия за три года прошла от Сталинграда до Берлина, а ВСУ за четыре сто километров пройти не может. Почему, доходчиво расписано в статье. Плюс однозначно!

Красная армия воевала за Родину и освобождала Европу от нацизма, а укробанда воюет исключительно со своим народом. Вот и вся разница. Однозначно!!!

Любой псих считает себя нормальным!!! Заповедь психиатра.

Нет советского, нет и постсоветского!

Есть Россия, наша с вами страна. Есть суверенные государства на бывшем постсоветском пространстве. У них свой путь, своя картина мира. Ждать от них благодарности, особенного к нам какого-то отношения глупо и бессмысленно. Будет наша страна выгодным партнёром — союзники к нам потянутся сами…

Неумных людей полно везде. Добрые люди помнят добро, злые вспоминают только негатив. В том, что в бывших республиках возникают такие настроения, виновата и сама Россия. Слишком часто мы отставляем собственные проблемы на второй план и выносим на обсуждение чужие, не имея на это ни прав, ни времени. Строгость и порядочность в отношениях обязательны не только между людьми.

Некоторых гложет чувство обязанности. Им давали больше, чем была их собственная отдача, они выросли "приживалами", думая, что их будут кормить из ложечки вечно… Ложка сломалась…

Всё просто: продаются тем, у кого больше денег. У Запада их больше, а мораль… Ну кто в таком случае думает о морали?

Это сейчас во всём СНГ модно называть «многовекторностью».

Один уже домноговекторился… Еле слинял в Ростов. И войну… после себя оставил.

Ямальский крест на теле России

В целом да. Уничтожить инфраструктуру — не такая уже и проблема. А если учитывать фактор зимы, то для уничтожения города достаточно обесточить на 3 суток. И всё население можно полностью переселять. Или аллес капут.

Полёт фантазии бесконечен… То есть "ответка" России вообще не учитывается? Или наши МБР на газе летают? Теоретически все США Россия может уничтожить…

И Европа без газа, там бомбить ничего не надо, совсем старушка загнётся.

Автор, похоже, жжёт? А вот только откуда он собрался наносить удары по этим точкам? От Эстонии до Нижнего около 2000 км, от Норвегии до залива Литке — столько же. Американцы аэродром в Сирии не смогли уничтожить таким же количеством ракет с 500 км. Первоочередные цели для такого удара — системы ПВО и ПРО, пусковые ядерных ракет, а не гипотетическое желание оставить без газа полстраны!..

А мы-то за кого будем?

Ну какая тут может быть война, из-за каких-то 2-3 млрд.? Сущие пустяки, мелочишка на бельишко. Это просто повод для ЕС встать в гордую позу и заявить о своём "возмущении". ЕС возместит эту сумму за счёт таких стран, как Украина, Молдавия, Болгария и прочее. Тем и ограничится. Думаю, что и в США, и в ЕС это прекрасно понимают, и потому никто особо не обращает внимания на комариный писк чиновников ЕС.

Воюют они, а "айфоны" подорожают у нас. Европа не ровня США и по экономике, и в военном плане, Штаты в труху сотрут.

Давайте откровенно, часть санкций, которые подписал Трамп, надо было нашим же властям вводить, так большая их часть их касалась денег олигархов, которые стали бегать и суетиться как блохи…

А что что наша страна зависит от торговых войн, чужой национальной валюты, — ну вот такая у нас экономика получилась за 20 лет, у них в ЕС торговые войны, а у нас в глубинке вся номенклатура товаров дорожает…

А мы-то за кого будем? Европа к нам ближе, но денежки с Америкой предпочитаем мутить, всё по Шекспиру, верней, по Чапаю: ты за большевиков али за коммунистов? ))

Лет до ста расти нам без старости

Задача правительства — повышение доходов пенсионеров, значительное повышение. Надо уменьшить в 2 раза число людей, живущих за чертой бедности. А как будет эту задачу решать правительство, это мы обсудим. Ещё раз скажу: главная задача — повышение уровня жизни граждан. И это обязательно нужно сделать.

Интересно, а когда можно будет проверить обещание президента — всем дожить до 80-ти?

Будет очередная «линия», президент будет говорить: я давал указания, они не выполняются… Кстати, не исполнены ещё те президентские майские указы, от лохматого года…

Ну, это цветочки, впереди ещё: "вторая очередь "Платона", "налог на самозанятых", "улучшенный (понятно, в какую сторону) Трудовой кодекс", "дальнейшее углубление самофинансирования в сфере образования", "обязательное коммерческое медстрахование" (фактически платная медицина), "обязательное страхование здоровья, имущества и недвиги", "лицензионное пользование природными ресурсами" (прощай, свободные походы в лес за грибами и ягодами, здравствуй, лицензия на лов рыбы), "дальнейшее развитие коммерческой транспортной инфраструктуры" (платные дороги), "цифровизация государства" (то есть чипизация населения, обязательная электронная регистрация любой деятельности человека в государстве), "уход от наличности и перевод населения на электронные деньги" (прощай, свобода денежного обращения) и пр., и пр.