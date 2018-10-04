Как Хмельницкий освободил Львов

370 лет назад, в октябре 1648 года, западнорусское войско во главе с Богданом Хмельницким освободило Львов.После блестящей победы под Пилявцами 11-13 сентября 1648 года масштабы народно-освободительной борьбы русского народа против польских оккупантов ещё более расширились. Была ликвидирована польская власть на Волыни и Подолии. Усилилось восстание и в Галиции. Продолжало шириться восстание и на Белой Руси. Здесь действовали отряды Кривошапки, Махненко, Гаркуши и других народных атаманов. Активно включился в борьбу молдаванский народ. Вскоре после победы под Пилявцами в крестьянско-казацкое войско влился полк молдаван. Крестьянские восстания начались и в самой Польше. Отряды восставших крестьян действовали даже под Варшавой.16 сентября 1648 года после взятия Староконстантинова собралась казацкая рада. Решали, что делать дальше: продолжать наступление и преследовать разбитого врага или остановиться на достигнутом? Хмельницкий был хитрым и осторожным политиком. Он знал, что многие старшины во время боев с поляками набрали много добра и теперь думали, как бы им помириться с Варшавой и жить припеваючи. Они хотели вернуться домой и зажить как паны. Простой же народ с наиболее буйными атаманами – Кривоносом, Богуном, Чарнотой, Нечаем и другими, желал продолжения борьбы. В итоге рада решила идти на ляхов. Войско из казаков, татар, крестьян, горожан во главе своими атаманами и старшинами двинулось на Збараж, Зборов, Глиняны и Львов.Когда передовые отряды крестьянско-казацкого войска во главе с Максимом Кривоносом подошли к Збаражу, казаки и мещане, перебив поляков, открыли ворота. Овладев замком, казаки захватили много трофеев. К городу Зборову подошел казачий отряд под началом сына гетмана Тимофея Хмельницкого. Жители вышли навстречу и преподнесли Тимофею богатые дары. Город поднял восстание ещё до прихода сюда повстанцев.26 сентября 1648 года под стены Льва пришел Кривонос, через два дня прибыли и основные силы во главе с Хмельницким. Древнерусский город занимал стратегическое положение: с востока шли два пути из Киева – через Луцк и Теребовль, с юга – путь из Молдавии через Коломыю и Галич, с запада – через Перемышль и Ярослав, связывая Львов с Польшей и Германией. Город имел каменную стену с 17 башнями. В город вело двое ворот – Краковские и Галицкие, имелось также две калитки. Над городом возвышался старый Высокий замок.Хмельницкий и Тугай-бей под Львовом. Картина Яна Матейко (1885)Львов был хорошо известен Хмельницкому, тут прошли годы его молодости. Многие местные горожане помогали ему. Поэтому не желая разорять родной город и проливать кровь его жителей, гетман ещё на подходе к городу послал львовским властям письмо с дружеским предложением: «Прихожу к вам как освободитель русского народа; прихожу к столичному городу земли червонорусской избавить вас от ляшской неволи».Однако предложение Хмельницкого не было принято богатыми патрициями города. Львов готовился к обороне. Здесь укрылись тысячи поляков, бежавших после поражения под Пилявцами. Ещё до Хмельницкого на короткое время во Львов прибыли потерпевшие поражение коронные войска во главе Иеремией Вишневецким и Николаем Остророгом, однако оба магната, несмотря на обещания оборонять город, не задержались в нём и уехали в Замостье. При этом Вишневецкий наложил на горожан контрибуцию для защиты Львова и отечества. Горожане должны были сдать все деньги драгоценности. Были собраны огромные средства. Забрав казну, Вишневецкий покинул город.Хмельницкий направил на штурм Высокого замка Кривоноса. Крепость быстро пала, однако сам Кривонос получил тяжёлое ранение, в результате которого вскоре скончался (по другой версии, он умер от чумы). В это время другие казацкие отряды затеяли стычки с противником на валах у Гончарной улицы, около монастыря босых кармелитов, у Галицких ворот, у бернардинского монастыря. Во время осады города к войску Хмельницкого присоединилось много местных жителей. Они рассказали, где проходит водопровод, который сразу же был перекрыт казаками.Хмельницкий не хотел идти на решительный штурм, стремясь склонить магистрат к добровольной сдаче. Ему нужен был большой выкуп для татар Тугая-бея. Он направил в город своего посла, предлагая условия сдачи. Обедневшие после контрибуции Вишневецкого горожане боялись резни, но платить много не желали. Поэтому начался торг. 11 октября 1648 года к гетману прислали послов, среди них был его старый учитель ксендз Андрей Мокрский. В своё время этот иезуит пытался сделать из Богдана преданного католика. Хмельницкий повторил своё требование о выкупе, иначе штурм и разорение города. В итоге делегация города согласилась с требованиями гетмана. Несколько дней возили выкуп. Получив около 100 тыс. злотых (польский золотой, тогда был равен 1/5 русского рубля) и тканей на 500 тыс., казаки двинулись к Замостью. Осада Львова была снята, и Хмельницкий отправился к Замостью. Татарская орда, получив выкуп, по большей части вернулась в степи. Во Львове «для спокойствия граждан» был оставлен двоюродный брат гетмана Захария Хмельницкий.Фрагмент гравюры панорамы Львова XVII векК концу октября 1648 года войско Хмельницкого подошло к Замостью. Это была сильная крепость. Кроме того, в отличие от других, её успел подготовить к длительной осаде Вишневецкий. В крепость завезли запасы пороха, продовольствия. Хмельницкий знал об этом. Также знал, что крестьянско-казацкое войско не готово осаждать сильную крепость поздней осенью, не говоря уж о зиме. Войска устали от похода, ощущалась нехватка продовольствия и фуража, начались болезни. Необходимо было отводить войска на отдых. Поэтому Хмельницкий пишет два письма: полковнику Людвигу Вейгеру, коменданту Замостья и начальнику немецких наемников, составляющих основу гарнизона крепости, с приглашением присоединиться к его войску, и шляхте и мещанам города с предложением начать переговоры. Хмельницкий указывал, что война ведётся не по воле казаков, а по вине князя Вишневецкого и пана Конецпольского, которые втянули их в войну. Хмельницкий предлагал «не воевать с нами, а добровольно заключить мир, как это сделали львовяне» и обещал немедленно отступить от города со всем войском. Однако, сидевшие за крепкими стенами и чувствуя себя в безопасности, осажденные не приняли предложение Хмельницкого. Дальнейшие попытки договориться также не привели к успеху. Штурм провалился. Поляки и немцы сравнительно легко отразили натиск восставших. После этого казаки больше не атаковали крепость. Тем более, что приближалась зима, шли холодные дожди, в войсках начались массовые болезни.5 ноября 1648 года Хмельницкий направил в Варшаву Андрея Мокрского (через него он вёл тайные переговоры) и Захария Хмельницкого. Хмельницкий решил поддержать претензии на трон Яна-Казимира. В это время в Польше шла борьба за королевский трон. Основными претендентами были братья покойного короля Ян-Казимир и Карл-Фердинанд. Млдашего из братьев Яна-Казимира поддерживала т. н. «мирная» партия во главе с коронным канцлером Оссолинским. Эта партия стремилась заключить мир с Хмельницким, что собраться с силами и покарать бунтовщиков позднее, когда смута уляжется. Кроме того, поляки опасались, что в случае продолжения войны Хмельницкий сможет заключить союз с Москвой. Эту группировку поддерживала великопольская шляхта, которая не зависела от магнатов Малороссии. Старшего брата короля Карла--Фердинанда поддерживала «партия войны» во главе с Вишневецким, которая настаивала на немедленном продолжении войны с восставшими «холопами».Казаки второй раз передали сейму свои требования. Они состояли из 8 пунктов и мало чем отличались от тех, которые были предъявлены летом 1648 года. Так, в реестр включалось 12 тыс. казаков; Польша не могла иметь свои гарнизоны в Запорожском войске; казаки могли выходить в море когда захотят и любым числом; все повстанцы получали прощение – «чтобы то, что случилось, было забыто»; чтобы казаки были только под властью короля, а не под властью коронных гетманов и имели своего гетмана, избранного из казаков и т. д. В целом требования учитывали только интересы казачества. Эти условия были выгодны и будущему королю, укрепляя королевскую власть и ослабляя власть и богатство восточных магнатов.Тем временем Хмельницкий получил письмо от осажденных в Замостье. Они соглашались выплатить 20 тыс. злотых, если казаки снимут осаду. 14 ноября была собрана рада, которая решила, получив предложенную сумму, снять осаду и вернуться к Киеву. В начале декабря польским королём становится Ян-Казимир. Богдан Хмельницкий 23 декабря торжественно вступает в Киев.