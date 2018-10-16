«Ручные» комплексы ПВО. Часть 6. ПЗРК «Игла»
ПЗРК «Игла» (индекс ГРАУ 9К38, кодификация НАТО – SA-18 Grouse) – советский и российский переносный зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах, в том числе в условиях противодействия с помощью ложных тепловых целей. Комплекс был принят на вооружение Советской Армии в 1983 году. По своей известности и распространению данный комплекс может соперничать с другим известным на весь мир комплексом – ПЗРК Stinger.
В настоящее время ПЗРК «Игла» находится на вооружении армий России и многих стран СНГ, а также активно поставляется на экспорт (с 1994 года). Комплекс находится на вооружении армий более чем 30 стран мира, в том числе армий Болгарии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Мексики, Сербии, Словении и многих других стран. Свои модификации комплексов «Игла» с ракетой с усовершенствованной ГСН есть и на Украине – «Игла-1М».
Разработка нового ПЗРК «Игла» проводилась в рамках работ, инициированных Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 февраля 1971 года и с учетом инициативных предложений КБМ МОП. Главным разработчиком комплекса стало КБМ Министерства оборонной промышленности СССР (главный конструктор С. П. Непобедимый), а тепловая ГСН для комплекса создавалась ЛОМО (главный конструктор ГСН – О. А. Артамонов). Основная цель разработки заключалась в том, чтобы создать ЗУР с лучшей стойкостью к мерам противодействия и более высокой эффективностью, чем у ПЗРК предыдущего поколения типа «Стрела».
В состав ПЗРК «Игла» вошли:
— Зенитная управляемая ракета 9М39;
— Пусковая труба 9П39;
— пусковой механизм 9П516 с встроенным наземным радиолокационным запросчиком 1Л14;
— переносной электронный планшет 1Л110.
При этом запросчик был заимствован из переносного комплекса «Игла-1», который был принят на вооружение советской армии в 1981 году и представлял собой упрощенный вариант комплекса с более низкими тактико-техническими характеристиками. Решение о его выпуске и принятии на вооружение было принято, так как работы по основному комплексу ПЗРК «Игла» затягивались по времени в связи с доводкой некоторых его элементов. Основным внешним отличием переносного комплекса «Игла» от упрощенной версии «Игла-1» стала расширяющаяся коническая передняя часть пусковой трубы.
Главным же техническим отличием ракеты 9М39 от предшественницы, которая использовалась с упрощенным комплексом «Игла-1», стала двухканальная ГСН 9Э410. Головка самонаведения данной ракеты обладает повышенной чувствительностью и способна различать истинные и ложные цели в условиях постановки противником искусственных помех в инфракрасном диапазоне. Для этого она имеет два канала – основной и вспомогательный. Фотоприемник основного канала ГСН – это фоторезистор на основе сурмянистого индия, охлажденного до температуры минус 200° С. Система охлаждения фотоприемника та же, что и у переносного комплекса «Иглы-1». Максимум спектральной чувствительности данного фотоприемника основного канала ГСН находится в диапазоне от 3,5 до 5 мкм, что соответствует спектральной плотности излучения газовой струи работающего реактивного двигателя. Фотоприемник вспомогательного канала ГСН представляет собой неохлаждаемый фоторезистор на базе сернистого свинца, максимум спектральной чувствительности которого находится в диапазоне от 1,8 до 3 мкм, что соответствует спектральной плотности излучения помех типа – ЛТЦ (ложных тепловых целей). Система переключения головки самонаведения 9Э410 принимает решение по следующему правилу: если уровень сигнала фотоприемника основного канала больше уровня сигнала вспомогательного канала, то это настоящая воздушная цель, если наоборот – это ложная тепловая цель.
В боевой части зенитной управляемой ракеты 9М39 (аналогичной ЗУР комплекса «Игла-1») было использовано взрывчатое вещество, отличающееся повышенным фугасным действием. Взрыватель ракеты имел индукционный датчик (вихревой генератор), обеспечивающий подрыв боевой части при прохождении ЗУР вблизи металлической обшивки воздушной цели. При прямом попадании в цель подрыв БЧ производился дублирующим контактным взрывателем. Во взрыватель также была введена специальная трубка с взрывчатым веществом, предназначенная для передачи детонации от заряда БЧ к заряду впервые установленного на ракету взрывного генератора для подрыва остающегося к тому моменту топлива маршевого двигателя ЗУР.
Применение новой тепловой головки самонаведения на цель позволило использовать для снижения аэродинамического сопротивления не «треножник», который использовался на ракете переносного комплекса «Игла-1», а изящную внешне иглоподобную конструкцию. Подобное техническое решение, которое и дало название ПЗРК, было предложено инженерами КБМ еще до появления в печати информации о применении аэродинамической «иглы» на американской ракете «Трайдент-1».
Переносной комплекс «Игла» обеспечивал поражение различных воздушных целей на встречных и догонных курсах. В том числе целей, отстреливающих с промежутками времени от 0,3 с и более тепловые помехи с превышением суммарной мощности излучения над мощностью излучения цели до 6 раз. При отстреле воздушными целями тепловых помех одиночно или залпами (до 6 штук в залпе) вероятность поражения цели с помощью одной ракеты 9М39 за пролет зоны поражения составляла – 0,31 при ведении огня навстречу цели и 0,24 при ведении огня вдогон цели. В то же время ПЗРК «Игла-1» в подобных помеховых условиях был почти полностью неработоспособен.
В боевой работе комплекса «Игла» отличия от ПЗРК «Игла-1» заключались в том, что целеуказания от специально разработанного для комплекса «Игла» планшета 1Л110 по проводным линиям связи могли поступать к стрелкам-операторам на индикаторные устройства пускового механизма комплекса, это ускоряло поиск и захват воздушных целей. Также было признано целесообразным при ведении огня навстречу целям использовать переносной комплекс «Игла» с отключенным селектором истинных и ложных целей при пусках ракет в направлении солнца, а также при сильных помехах.
Позднее специально для ВДВ был создан вариант переносного комплекса «Игла-Д» с ЗУР и пусковой трубой, транспортируемой в виде двух секций, соединяемых непосредственно перед боевым применением, что позволило улучшить десантируемость комплекса и существенно повысило удобство его переноски. Помимо этого был спроектирован варианта ПЗРК «Игла-Н», отличающийся наличием более мощной боевой части. Масса комплекса при этом выросла на 2,5 кг. Ракета с более мощной боевой частью существенно повышала вероятность поражения воздушных целей. Также был создан вариант «Игла-В», предназначенный для вооружения вертолетов и наземной техники. Был добавлен блок, обеспечивающий возможность совместного использования двух ракет.
Отдельно можно выделить вариант комплекса с турелью «Джигит», предназначенный для одновременного применения двух ЗУР. В данном комплексе стрелок-оператор располагается во вращающемся кресле и вручную осуществляет наведение пусковой установки на воздушные цели. Главным преимуществом опорно-пусковой установки «Джигит» является возможность залпового пуска двух ракет одним стрелком. По оценкам разработчиков, залповый пуск ракет повышает вероятность поражения воздушной цели в среднем в 1,5 раза.
Самой современной версией комплекса является ПЗРК «Игла-С» (индекс ГРАУ – 9К338, «Игла-Супер» по кодификации НАТО SA-24 Grinch) – комбинированный вариант комплексов «Игла-Д» и «Игла-Н» с рядом технических улучшений. В частности была увеличена масса БЧ, появилась возможность эффективного поражения малоразмерных целей типа беспилотных летательных аппаратов и низколетящих крылатых ракет. Комплекс «Игла-С» прошел государственные испытания, которые завершились в декабре 2001 года и в 2002 году уже был принят на вооружение российской армии. В том же 2002 году одним из первых иностранных заказчиков комплекса «Игла-С» стал Вьетнам, который получил 50 ПЗРК в рамках контракта стоимостью 64 миллиона долларов, заключенного осенью 2001 года. По данным на 2010 год в распоряжении вьетнамских военных имелось 200 таких комплексов и порядка 1800 ракет к ним.
Основное предназначение ПЗРК «Игла-С» – это прикрытие войсковых подразделений, гражданских и военных объектов от непосредственных воздушных атак боевых вертолетов огневой поддержки, самолетов тактической авиации (штурмовиков, истребителей-бомбардировщиков, истребителей), а также уничтожения БПЛА и крылатых ракет на встречных и догонных курсах в условиях искусственных и естественных помех при визуальной видимости цели и в ночных условиях.
Основным отличием ПЗРК «Игла-С» от комплексов «Игла» является повышение дальности стрельбы комплекса до 6000 метров, а также увеличенном могуществе боевой части ракеты до 2,5 кг (как по массе взрывчатого вещества, так и по количеству осколков) при практически неизменившемся весе самой ЗУР. При этом возросла и эффективность действия комплекса по высокозащищенным от воздействия средств ПВО воздушным целям. В ракете комплекса ПЗРК «Игла-С» был использован неконтактный датчик цели, который обеспечивает подрыв БЧ при пролете рядом с целью, что необходимо при стрельбе по малоразмерным воздушным целям.
Специально для данного комплекса в объединении ЛОМО была создана новая помехоустойчивая ГСН 9Э435. Использование в головке самонаведениях двух фотоприемников, работающих в разных спектральных диапазонах, позволило разработчикам обеспечить селекцию тепловых помех. Помимо этого в ГСН была внедрена так называемая «схема смещения», которая обеспечивает формирование команд управления на рулевой привод ЗУР при подлете к воздушной цели таким образом, что ракета отклоняется от точки наведения, расположенной в области сопла, к центру цели, то есть в наиболее уязвимые ее агрегаты.
Для увеличения действия БЧ зенитной ракеты заряд твердого топлива маршевого двигателя был выполнен из материала, способного взрываться от детонации боевой части. Такое техническое решение, которое несмотря на всю свою простоту не было воспроизведено за границей, позволило существенно поднять эффективность ведения огня из ПЗРК на встречном курсе в области зоны поражения на 1-3 км, то есть в наиболее вероятной зоне встречи ЗУР с обстреливаемой воздушной целью.
ПЗРК «Игла» разных типов активно применялись во всех локальных войнах и конфликтах последнего десятилетия XX века и начала XXI века. Комплексы использовались во время гражданских войн в Сальвадоре и Никарагуа. В 1991 году во время операции «Буря в пустыне», с помощью «Иглы» был сбит американский истребитель F-16С. Во время боснийской войны сербам удалось сбить из ПЗРК «Игла» французский истребитель-разведчик Mirage-2000R. 17 сентября 2001 года чеченскими боевиками был осуществлен громкий теракт с использованием ПЗРК «Игла», в тот день был сбит вертолет Ми-8 с членами военной комиссии Генерального штаба, погибли 13 человек, в том числе два генерала. Последние случаи применения ПЗРК «Игла» относятся к карабахскому конфликту. Так 12 ноября 2014 года в районе линии соприкосновения войск азербайджанские военные сбили армянский вертолет Ми-24, а 2 апреля 2016 года уже армянские военные с помощью ПЗРК «Игла» сбили азербайджанский вертолет Ми-24, выполнявший боевой полет в районе линии соприкосновения войск.
Тактико-технические характеристики ПЗРК «Игла»:
Дальность поражаемых целей – до 5200 м.
Высота поражаемых целей – от 10 до 3500 м.
Скорость поражаемых целей: до 360 м/с (на встречном курсе), до 320 м/с (на догонном курсе).
Максимальная скорость ракеты – 570 м/с.
Диаметр корпуса ракеты – 72 мм.
Длина ракеты – 1670 мм.
Стартовая масса ракеты – 10,6 кг.
Масса боевой части ракеты – 1,3 кг.
Масса комплекса в боевом положении – 17 кг.
Время развертывания комплекса – не более 13 секунд.
Источники:
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/igla/igla.shtml
http://militaryrussia.ru/blog/topic-410.htm
https://www.kbm.ru/ru/production/pzrk/30.html
Материалы из открытых источников
В настоящее время ПЗРК «Игла» находится на вооружении армий России и многих стран СНГ, а также активно поставляется на экспорт (с 1994 года). Комплекс находится на вооружении армий более чем 30 стран мира, в том числе армий Болгарии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Мексики, Сербии, Словении и многих других стран. Свои модификации комплексов «Игла» с ракетой с усовершенствованной ГСН есть и на Украине – «Игла-1М».
Разработка нового ПЗРК «Игла» проводилась в рамках работ, инициированных Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 февраля 1971 года и с учетом инициативных предложений КБМ МОП. Главным разработчиком комплекса стало КБМ Министерства оборонной промышленности СССР (главный конструктор С. П. Непобедимый), а тепловая ГСН для комплекса создавалась ЛОМО (главный конструктор ГСН – О. А. Артамонов). Основная цель разработки заключалась в том, чтобы создать ЗУР с лучшей стойкостью к мерам противодействия и более высокой эффективностью, чем у ПЗРК предыдущего поколения типа «Стрела».
Вверху ПЗРК "Игла", внизу — ПЗРК "Игла-1"
В состав ПЗРК «Игла» вошли:
— Зенитная управляемая ракета 9М39;
— Пусковая труба 9П39;
— пусковой механизм 9П516 с встроенным наземным радиолокационным запросчиком 1Л14;
— переносной электронный планшет 1Л110.
При этом запросчик был заимствован из переносного комплекса «Игла-1», который был принят на вооружение советской армии в 1981 году и представлял собой упрощенный вариант комплекса с более низкими тактико-техническими характеристиками. Решение о его выпуске и принятии на вооружение было принято, так как работы по основному комплексу ПЗРК «Игла» затягивались по времени в связи с доводкой некоторых его элементов. Основным внешним отличием переносного комплекса «Игла» от упрощенной версии «Игла-1» стала расширяющаяся коническая передняя часть пусковой трубы.
Главным же техническим отличием ракеты 9М39 от предшественницы, которая использовалась с упрощенным комплексом «Игла-1», стала двухканальная ГСН 9Э410. Головка самонаведения данной ракеты обладает повышенной чувствительностью и способна различать истинные и ложные цели в условиях постановки противником искусственных помех в инфракрасном диапазоне. Для этого она имеет два канала – основной и вспомогательный. Фотоприемник основного канала ГСН – это фоторезистор на основе сурмянистого индия, охлажденного до температуры минус 200° С. Система охлаждения фотоприемника та же, что и у переносного комплекса «Иглы-1». Максимум спектральной чувствительности данного фотоприемника основного канала ГСН находится в диапазоне от 3,5 до 5 мкм, что соответствует спектральной плотности излучения газовой струи работающего реактивного двигателя. Фотоприемник вспомогательного канала ГСН представляет собой неохлаждаемый фоторезистор на базе сернистого свинца, максимум спектральной чувствительности которого находится в диапазоне от 1,8 до 3 мкм, что соответствует спектральной плотности излучения помех типа – ЛТЦ (ложных тепловых целей). Система переключения головки самонаведения 9Э410 принимает решение по следующему правилу: если уровень сигнала фотоприемника основного канала больше уровня сигнала вспомогательного канала, то это настоящая воздушная цель, если наоборот – это ложная тепловая цель.
ПЗРК "Игла-1"
В боевой части зенитной управляемой ракеты 9М39 (аналогичной ЗУР комплекса «Игла-1») было использовано взрывчатое вещество, отличающееся повышенным фугасным действием. Взрыватель ракеты имел индукционный датчик (вихревой генератор), обеспечивающий подрыв боевой части при прохождении ЗУР вблизи металлической обшивки воздушной цели. При прямом попадании в цель подрыв БЧ производился дублирующим контактным взрывателем. Во взрыватель также была введена специальная трубка с взрывчатым веществом, предназначенная для передачи детонации от заряда БЧ к заряду впервые установленного на ракету взрывного генератора для подрыва остающегося к тому моменту топлива маршевого двигателя ЗУР.
Применение новой тепловой головки самонаведения на цель позволило использовать для снижения аэродинамического сопротивления не «треножник», который использовался на ракете переносного комплекса «Игла-1», а изящную внешне иглоподобную конструкцию. Подобное техническое решение, которое и дало название ПЗРК, было предложено инженерами КБМ еще до появления в печати информации о применении аэродинамической «иглы» на американской ракете «Трайдент-1».
Переносной комплекс «Игла» обеспечивал поражение различных воздушных целей на встречных и догонных курсах. В том числе целей, отстреливающих с промежутками времени от 0,3 с и более тепловые помехи с превышением суммарной мощности излучения над мощностью излучения цели до 6 раз. При отстреле воздушными целями тепловых помех одиночно или залпами (до 6 штук в залпе) вероятность поражения цели с помощью одной ракеты 9М39 за пролет зоны поражения составляла – 0,31 при ведении огня навстречу цели и 0,24 при ведении огня вдогон цели. В то же время ПЗРК «Игла-1» в подобных помеховых условиях был почти полностью неработоспособен.
Учебные сборы с ПЗРК "Игла"
В боевой работе комплекса «Игла» отличия от ПЗРК «Игла-1» заключались в том, что целеуказания от специально разработанного для комплекса «Игла» планшета 1Л110 по проводным линиям связи могли поступать к стрелкам-операторам на индикаторные устройства пускового механизма комплекса, это ускоряло поиск и захват воздушных целей. Также было признано целесообразным при ведении огня навстречу целям использовать переносной комплекс «Игла» с отключенным селектором истинных и ложных целей при пусках ракет в направлении солнца, а также при сильных помехах.
Позднее специально для ВДВ был создан вариант переносного комплекса «Игла-Д» с ЗУР и пусковой трубой, транспортируемой в виде двух секций, соединяемых непосредственно перед боевым применением, что позволило улучшить десантируемость комплекса и существенно повысило удобство его переноски. Помимо этого был спроектирован варианта ПЗРК «Игла-Н», отличающийся наличием более мощной боевой части. Масса комплекса при этом выросла на 2,5 кг. Ракета с более мощной боевой частью существенно повышала вероятность поражения воздушных целей. Также был создан вариант «Игла-В», предназначенный для вооружения вертолетов и наземной техники. Был добавлен блок, обеспечивающий возможность совместного использования двух ракет.
Отдельно можно выделить вариант комплекса с турелью «Джигит», предназначенный для одновременного применения двух ЗУР. В данном комплексе стрелок-оператор располагается во вращающемся кресле и вручную осуществляет наведение пусковой установки на воздушные цели. Главным преимуществом опорно-пусковой установки «Джигит» является возможность залпового пуска двух ракет одним стрелком. По оценкам разработчиков, залповый пуск ракет повышает вероятность поражения воздушной цели в среднем в 1,5 раза.
Опорно-пусковая установка "Джигит"
Самой современной версией комплекса является ПЗРК «Игла-С» (индекс ГРАУ – 9К338, «Игла-Супер» по кодификации НАТО SA-24 Grinch) – комбинированный вариант комплексов «Игла-Д» и «Игла-Н» с рядом технических улучшений. В частности была увеличена масса БЧ, появилась возможность эффективного поражения малоразмерных целей типа беспилотных летательных аппаратов и низколетящих крылатых ракет. Комплекс «Игла-С» прошел государственные испытания, которые завершились в декабре 2001 года и в 2002 году уже был принят на вооружение российской армии. В том же 2002 году одним из первых иностранных заказчиков комплекса «Игла-С» стал Вьетнам, который получил 50 ПЗРК в рамках контракта стоимостью 64 миллиона долларов, заключенного осенью 2001 года. По данным на 2010 год в распоряжении вьетнамских военных имелось 200 таких комплексов и порядка 1800 ракет к ним.
Основное предназначение ПЗРК «Игла-С» – это прикрытие войсковых подразделений, гражданских и военных объектов от непосредственных воздушных атак боевых вертолетов огневой поддержки, самолетов тактической авиации (штурмовиков, истребителей-бомбардировщиков, истребителей), а также уничтожения БПЛА и крылатых ракет на встречных и догонных курсах в условиях искусственных и естественных помех при визуальной видимости цели и в ночных условиях.
Основным отличием ПЗРК «Игла-С» от комплексов «Игла» является повышение дальности стрельбы комплекса до 6000 метров, а также увеличенном могуществе боевой части ракеты до 2,5 кг (как по массе взрывчатого вещества, так и по количеству осколков) при практически неизменившемся весе самой ЗУР. При этом возросла и эффективность действия комплекса по высокозащищенным от воздействия средств ПВО воздушным целям. В ракете комплекса ПЗРК «Игла-С» был использован неконтактный датчик цели, который обеспечивает подрыв БЧ при пролете рядом с целью, что необходимо при стрельбе по малоразмерным воздушным целям.
ПЗРК "Игла-С"
Специально для данного комплекса в объединении ЛОМО была создана новая помехоустойчивая ГСН 9Э435. Использование в головке самонаведениях двух фотоприемников, работающих в разных спектральных диапазонах, позволило разработчикам обеспечить селекцию тепловых помех. Помимо этого в ГСН была внедрена так называемая «схема смещения», которая обеспечивает формирование команд управления на рулевой привод ЗУР при подлете к воздушной цели таким образом, что ракета отклоняется от точки наведения, расположенной в области сопла, к центру цели, то есть в наиболее уязвимые ее агрегаты.
Для увеличения действия БЧ зенитной ракеты заряд твердого топлива маршевого двигателя был выполнен из материала, способного взрываться от детонации боевой части. Такое техническое решение, которое несмотря на всю свою простоту не было воспроизведено за границей, позволило существенно поднять эффективность ведения огня из ПЗРК на встречном курсе в области зоны поражения на 1-3 км, то есть в наиболее вероятной зоне встречи ЗУР с обстреливаемой воздушной целью.
ПЗРК «Игла» разных типов активно применялись во всех локальных войнах и конфликтах последнего десятилетия XX века и начала XXI века. Комплексы использовались во время гражданских войн в Сальвадоре и Никарагуа. В 1991 году во время операции «Буря в пустыне», с помощью «Иглы» был сбит американский истребитель F-16С. Во время боснийской войны сербам удалось сбить из ПЗРК «Игла» французский истребитель-разведчик Mirage-2000R. 17 сентября 2001 года чеченскими боевиками был осуществлен громкий теракт с использованием ПЗРК «Игла», в тот день был сбит вертолет Ми-8 с членами военной комиссии Генерального штаба, погибли 13 человек, в том числе два генерала. Последние случаи применения ПЗРК «Игла» относятся к карабахскому конфликту. Так 12 ноября 2014 года в районе линии соприкосновения войск азербайджанские военные сбили армянский вертолет Ми-24, а 2 апреля 2016 года уже армянские военные с помощью ПЗРК «Игла» сбили азербайджанский вертолет Ми-24, выполнявший боевой полет в районе линии соприкосновения войск.
Тактико-технические характеристики ПЗРК «Игла»:
Дальность поражаемых целей – до 5200 м.
Высота поражаемых целей – от 10 до 3500 м.
Скорость поражаемых целей: до 360 м/с (на встречном курсе), до 320 м/с (на догонном курсе).
Максимальная скорость ракеты – 570 м/с.
Диаметр корпуса ракеты – 72 мм.
Длина ракеты – 1670 мм.
Стартовая масса ракеты – 10,6 кг.
Масса боевой части ракеты – 1,3 кг.
Масса комплекса в боевом положении – 17 кг.
Время развертывания комплекса – не более 13 секунд.
Источники:
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/igla/igla.shtml
http://militaryrussia.ru/blog/topic-410.htm
https://www.kbm.ru/ru/production/pzrk/30.html
Материалы из открытых источников
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