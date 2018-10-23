Август 1914-го. Знали ли русские о Польше «от моря до моря»?

Петроградское небо мутилось дождём.

А. Блок

Примечания:

1. Государственная Дума 3-го созыва. Обзор деятельности комиссий и отделов. Сессия IV. СПб., 1911. стр. 211-244.

2. Государственная Дума 3-го созыва. Стенографические отчеты. Сессия 5. Ч. I. стр. 2591-2608.

3. Там же, стр. 2620-2650.

4. Там же, стр. 2650-2702.

5. А. Брусилов. Мои воспоминания, М.1946 г., стр.69-72.

6. Ю. Ключников и А. Сабанин. Международная политика новейшего времени в договорах, нотах и декларациях. М. 1926 г., ч. II, стр. 17-18.

7. С. Мельгунов. На путях к дворцовому перевороту, Париж, 1931, стр.14, Воспоминания и дневники. М., 2003 г., стр. 244.