"Великая чистка": борьба с басмачеством
Врагами русского народа был создан миф о советском (сталинском) терроре, репрессиях против «невинных людей». Среди этих «невинных жертв» были басмачи – бандиты, которые прикрывались идеей «священной войны» против «неверных».
Ныне в республиках Средней Азии договорились до того, что басмачество – это «национально-освободительное движение» народов Средней Азии. Всё в рамках ещё одного чёрного мифа о России и русских – об «оккупации Россией и русскими» Средней Азии, Кавказа и т. д. Проблема в том, что на территории Туркестана проживало несколько народностей. И только советская власть дала большинству народов свои национальные республики (Узбекистан, Таджикистан, Туркмения и т. д.). Произошло это в 1920-е годы, когда советская власть уже полностью контролировала ситуацию в регионе. Большая же часть населения региона в это время была полностью равнодушна к политике и безграмотна, что исключало «национально-освободительное» движение. Не видели необходимости в «национальной борьбе» и полевые командиры басмачей, феодальная и религиозная элита. Местные духовные и светские феодалы, владевшие до 85% всех лучших земель, на которых гнули спины дехкане, просто желали сохранить власть и богатство, прежнее паразитическое существование.
Басмачи (от тюркского – «нападать, налетать», то есть бандиты-налетчики) издревле действовали на территории Средней Азии (Туркестана). Это были обычные бандиты, разбойники, грабившие поселения и торговые караваны. Во время Первой мировой войны, развала России и Гражданской войны басмачество получило религиозный и политический оттенок. Турция, а затем и Англия стремились использовать басмачество против русских, чтобы оторвать Туркестан от России, и самим занять этот регион. Борьба с советской властью под лозунгами священной войны обеспечивала басмачам поддержку некоторой части верующих, исламских деятелей, духовенства. Также басмачей поддерживали феодалы, чтобы сохранить власть, а значит возможность и дальше паразитировать на местном населении. Поэтому после того, как часть Средней Азии оказалась в составе Советской России, советской власти среди прочих неотложных проблем пришлось решать и эту.
Таким образом, басмачи никогда не пользовались массовой поддержкой народа (кто любит бандитов?!), и они особо не увлекались политикой и идеологией, фактически это были бандиты. До революции они занимались своим историческим ремеслом – грабили земляков. Да и после победы советской власти продолжили своё кровавое ремесло. Так, один из курбашей (курбаши — полевой командир достаточно крупного, способного действовать сравнительно автономно отряда, бандформирования басмачей) Ибрагим-бека, Алят Налван Ильмирзаев, показал на следствии в 1931 году: «Банду я содержал за счёт населения, конечно, население добровольно не давало продовольствия, приходилось отбирать и грабить, за счёт награбленного содержать банду».
После Октябрьской революции 1917 года басмачество попало под контроль феодалов и реакционного мусульманского духовенства. Основными противника эмиров и феодалов была советская власть, которая создавала новый мир, в котором не было места социальным паразитам. Однако все попытки местной антисоветски настроенной реакционной политической элиты придать борьбе басмачей идеологический, политический и национальный оттенок, чтобы вызвать «священную войну» местного населения против красных, закончилась полным провалом.
Основная часть населения Туркестана была равнодушной к политике. Большая часть населения – крестьяне (дехкане), были безграмотны, газет не читали, их интересовало только собственное хозяйство, и жизнь их селения. Всё время уходило на сельскохозяйственные работы, простое выживание. Интеллигенции было мало. Революция 1905 – 1907 гг. и Февральская революция 1917 года прошли почти незаметно для жителей Туркестана. Единственное, что взволновало «иноверцев» (Так в Российской империи называли коренное население), так это указ 1916 года о мобилизации мужчин на тыловые работы в прифронтовых районах. Это привело к серьёзному восстанию, которое охватило большой регион.
В басмачи чаше всего шли члены общества, которые не нашли себя в обычной жизни. Бандитизм казался легким способом наладить личное материальное положение. Кроме того, можно было сделать «карьеру» — стать сотником, полевым командиром (курбашем), и получить в качестве награды не только долю с награбленного, но и территорию для «кормёжки» отряда, стать там полным хозяином. В результате многие стали басмачами ради личной наживы. Также в басмачи шли те, кто при установлении советской власти терял всё – власть, источники дохода, то есть представители феодального сословия и духовенства. В басмачи попадали и крестьяне, одурманенные речами местных религиозных деятелей. Басмачи также принудительно забирали мужчин-крестьян в свои отряды. Их называли палочники, так как они были вооружены подручными инструментами — топорами, серпами, ножами, вилами и т. п., а то и простыми палками.
Политику в басмачество в основном была привнесена извне – через представителей турецких и британских спецслужб. В 1913 году в Османской империи установилась младотурецкая диктатура. Все нити управления находились в руках трех виднейших деятелей партии «Единение и прогресс» — Энвера, Талаата и Джемаля. Они использовали в политических целях доктрины панисламизма и пантюркизма. С начала войны турецкие вожди вынашивали явно бредовую и авантюристическую идею (с учётом военной, технологической и экономической слабости Османской империи, в которой длительный процесс деградации подходил к логическому финалу – полному краху и развалу) объединения всех тюркоязычных народов под верховенством турок-османов. Турецкие вожди претендовали на принадлежащие России области Кавказа и Туркестана. Турецкая агентура активно действовала на Кавказе и Средней Азии. После поражения Турции в мировой войне, турецких агентов сменили британские. Британия планировала оторвать от России Туркестан, чтобы ослабить влияние русских в Азии. Таким образом, турки и британцы финансировали басмачей, передавали им современное оружие и предоставляли опытных кадровых офицеров и советников для организации восстаний и ведения войны с большевиками.
Особенностью басмачества, в отличие от крестьян-повстанцев с Центральной России, было активное использование методов «малой войны». В частности, басмачи имели хорошо поставленную разведку и использовали специфическую тактику борьбы. Басмачи имели широко разветвленную сеть агентов, которые были среди мулл, чайханщиков, торговцев, бродячих ремесленников, нищих и т. д. Благодаря таким агентам басмачи хорошо отслеживали передвижение противника, знали его силы. В бою басмачи использовали элементы заманивания, ложных атак, подводя увлеченных атакой красных под огонь лучших стрелков, сидевших в засаде. Басмачи базировались в труднодоступных горных и пустынных районах и в благоприятные моменты совершали конные рейды в густонаселённые районы, убивая большевиков, комиссаров, советских работников и сторонников советской власти. Местных жителей запугивали террором. Замеченных в сотрудничестве с советской властью дехкан, как правило, жестоко пытали и убивали. Басмачи старались избегать столкновения с крупными частями регулярных советских войск, предпочитали внезапно нападать на небольшие отряды, укрепления или занятые большевиками населённые пункты, а затем быстро уходить. В наиболее опасные моменты бандформирования дробились на мелкие группы и исчезали, а затем соединялись в безопасном месте и организовывали новый набег. Так как отряды Красной Армии и советской милиции могли оказать сильное сопротивление, басмачи предпочитали нападать на селения, где не было советских гарнизонов и оборону держали плохо вооруженные отряды местной самообороны («краснопалочники» — крестьяне, защищавшие советскую власть и свои поселения). Поэтому от набегов басмачей больше всего страдало местное же население.
Главком Сергей Каменев в 1922 году отмечал: «Характерными чертами басмачей является хитрость, большая находчивость, дерзость, чрезвычайная подвижность и неутомимость, знание местных условий и связь с населением, являющаяся одновременно средством связи между шайками. Эти свойства выдвигают на первый план необходимость особо тщательного подбора командиров во главе летучих и истребительных отрядов и соответствующее руководство ими. Басмачи хитры – надо их перехитрить; басмачи находчивы и дерзки, подвижны и неутомимы – нам надо быть ещё более находчивыми, дерзкими и подвижными, устраивать засады, внезапно появляться там, где нас не ожидают; басмачи хорошо знакомы с местными условиями – надо нам так же хорошо их изучить; басмачи базируются на симпатии населения – надо нам завоевать симпатии; это последнее особенно важно и, как показал опыт, не только облегчает борьбу, но и значительно способствует её успешности».
Продолжение следует…
Ныне в республиках Средней Азии договорились до того, что басмачество – это «национально-освободительное движение» народов Средней Азии. Всё в рамках ещё одного чёрного мифа о России и русских – об «оккупации Россией и русскими» Средней Азии, Кавказа и т. д. Проблема в том, что на территории Туркестана проживало несколько народностей. И только советская власть дала большинству народов свои национальные республики (Узбекистан, Таджикистан, Туркмения и т. д.). Произошло это в 1920-е годы, когда советская власть уже полностью контролировала ситуацию в регионе. Большая же часть населения региона в это время была полностью равнодушна к политике и безграмотна, что исключало «национально-освободительное» движение. Не видели необходимости в «национальной борьбе» и полевые командиры басмачей, феодальная и религиозная элита. Местные духовные и светские феодалы, владевшие до 85% всех лучших земель, на которых гнули спины дехкане, просто желали сохранить власть и богатство, прежнее паразитическое существование.
Басмачи (от тюркского – «нападать, налетать», то есть бандиты-налетчики) издревле действовали на территории Средней Азии (Туркестана). Это были обычные бандиты, разбойники, грабившие поселения и торговые караваны. Во время Первой мировой войны, развала России и Гражданской войны басмачество получило религиозный и политический оттенок. Турция, а затем и Англия стремились использовать басмачество против русских, чтобы оторвать Туркестан от России, и самим занять этот регион. Борьба с советской властью под лозунгами священной войны обеспечивала басмачам поддержку некоторой части верующих, исламских деятелей, духовенства. Также басмачей поддерживали феодалы, чтобы сохранить власть, а значит возможность и дальше паразитировать на местном населении. Поэтому после того, как часть Средней Азии оказалась в составе Советской России, советской власти среди прочих неотложных проблем пришлось решать и эту.
Таким образом, басмачи никогда не пользовались массовой поддержкой народа (кто любит бандитов?!), и они особо не увлекались политикой и идеологией, фактически это были бандиты. До революции они занимались своим историческим ремеслом – грабили земляков. Да и после победы советской власти продолжили своё кровавое ремесло. Так, один из курбашей (курбаши — полевой командир достаточно крупного, способного действовать сравнительно автономно отряда, бандформирования басмачей) Ибрагим-бека, Алят Налван Ильмирзаев, показал на следствии в 1931 году: «Банду я содержал за счёт населения, конечно, население добровольно не давало продовольствия, приходилось отбирать и грабить, за счёт награбленного содержать банду».
После Октябрьской революции 1917 года басмачество попало под контроль феодалов и реакционного мусульманского духовенства. Основными противника эмиров и феодалов была советская власть, которая создавала новый мир, в котором не было места социальным паразитам. Однако все попытки местной антисоветски настроенной реакционной политической элиты придать борьбе басмачей идеологический, политический и национальный оттенок, чтобы вызвать «священную войну» местного населения против красных, закончилась полным провалом.
Основная часть населения Туркестана была равнодушной к политике. Большая часть населения – крестьяне (дехкане), были безграмотны, газет не читали, их интересовало только собственное хозяйство, и жизнь их селения. Всё время уходило на сельскохозяйственные работы, простое выживание. Интеллигенции было мало. Революция 1905 – 1907 гг. и Февральская революция 1917 года прошли почти незаметно для жителей Туркестана. Единственное, что взволновало «иноверцев» (Так в Российской империи называли коренное население), так это указ 1916 года о мобилизации мужчин на тыловые работы в прифронтовых районах. Это привело к серьёзному восстанию, которое охватило большой регион.
В басмачи чаше всего шли члены общества, которые не нашли себя в обычной жизни. Бандитизм казался легким способом наладить личное материальное положение. Кроме того, можно было сделать «карьеру» — стать сотником, полевым командиром (курбашем), и получить в качестве награды не только долю с награбленного, но и территорию для «кормёжки» отряда, стать там полным хозяином. В результате многие стали басмачами ради личной наживы. Также в басмачи шли те, кто при установлении советской власти терял всё – власть, источники дохода, то есть представители феодального сословия и духовенства. В басмачи попадали и крестьяне, одурманенные речами местных религиозных деятелей. Басмачи также принудительно забирали мужчин-крестьян в свои отряды. Их называли палочники, так как они были вооружены подручными инструментами — топорами, серпами, ножами, вилами и т. п., а то и простыми палками.
Политику в басмачество в основном была привнесена извне – через представителей турецких и британских спецслужб. В 1913 году в Османской империи установилась младотурецкая диктатура. Все нити управления находились в руках трех виднейших деятелей партии «Единение и прогресс» — Энвера, Талаата и Джемаля. Они использовали в политических целях доктрины панисламизма и пантюркизма. С начала войны турецкие вожди вынашивали явно бредовую и авантюристическую идею (с учётом военной, технологической и экономической слабости Османской империи, в которой длительный процесс деградации подходил к логическому финалу – полному краху и развалу) объединения всех тюркоязычных народов под верховенством турок-османов. Турецкие вожди претендовали на принадлежащие России области Кавказа и Туркестана. Турецкая агентура активно действовала на Кавказе и Средней Азии. После поражения Турции в мировой войне, турецких агентов сменили британские. Британия планировала оторвать от России Туркестан, чтобы ослабить влияние русских в Азии. Таким образом, турки и британцы финансировали басмачей, передавали им современное оружие и предоставляли опытных кадровых офицеров и советников для организации восстаний и ведения войны с большевиками.
Особенностью басмачества, в отличие от крестьян-повстанцев с Центральной России, было активное использование методов «малой войны». В частности, басмачи имели хорошо поставленную разведку и использовали специфическую тактику борьбы. Басмачи имели широко разветвленную сеть агентов, которые были среди мулл, чайханщиков, торговцев, бродячих ремесленников, нищих и т. д. Благодаря таким агентам басмачи хорошо отслеживали передвижение противника, знали его силы. В бою басмачи использовали элементы заманивания, ложных атак, подводя увлеченных атакой красных под огонь лучших стрелков, сидевших в засаде. Басмачи базировались в труднодоступных горных и пустынных районах и в благоприятные моменты совершали конные рейды в густонаселённые районы, убивая большевиков, комиссаров, советских работников и сторонников советской власти. Местных жителей запугивали террором. Замеченных в сотрудничестве с советской властью дехкан, как правило, жестоко пытали и убивали. Басмачи старались избегать столкновения с крупными частями регулярных советских войск, предпочитали внезапно нападать на небольшие отряды, укрепления или занятые большевиками населённые пункты, а затем быстро уходить. В наиболее опасные моменты бандформирования дробились на мелкие группы и исчезали, а затем соединялись в безопасном месте и организовывали новый набег. Так как отряды Красной Армии и советской милиции могли оказать сильное сопротивление, басмачи предпочитали нападать на селения, где не было советских гарнизонов и оборону держали плохо вооруженные отряды местной самообороны («краснопалочники» — крестьяне, защищавшие советскую власть и свои поселения). Поэтому от набегов басмачей больше всего страдало местное же население.
Главком Сергей Каменев в 1922 году отмечал: «Характерными чертами басмачей является хитрость, большая находчивость, дерзость, чрезвычайная подвижность и неутомимость, знание местных условий и связь с населением, являющаяся одновременно средством связи между шайками. Эти свойства выдвигают на первый план необходимость особо тщательного подбора командиров во главе летучих и истребительных отрядов и соответствующее руководство ими. Басмачи хитры – надо их перехитрить; басмачи находчивы и дерзки, подвижны и неутомимы – нам надо быть ещё более находчивыми, дерзкими и подвижными, устраивать засады, внезапно появляться там, где нас не ожидают; басмачи хорошо знакомы с местными условиями – надо нам так же хорошо их изучить; басмачи базируются на симпатии населения – надо нам завоевать симпатии; это последнее особенно важно и, как показал опыт, не только облегчает борьбу, но и значительно способствует её успешности».
Продолжение следует…
- Автор:
- Самсонов Александр
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