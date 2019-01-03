Немецкие малокалиберные зенитные установки против советской авиации (часть 6)

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Зенитная установка 25 mm CA mle 39 в боевом положении

Зенитная установка 25 mm CA mle 39 в транспортном положении

Зенитная установка 25 mm CA mle 40

2,5 сm Flak 39(f)

30-мм зенитная установка 3,0 сm Flak 103/ 38

30-мм зенитная установка 3,0 сm Flak 103/ 38 в кузове грузовика Steyr 2000A

Модель ЗСУ Steyr 2000A mit 3,0 cm Flak 103/38 "Jaboschreck"

Уничтоженные в Чехословакии ЗСУ Steyr 2000A mit 3,0 cm Flak 103/38 "Jaboschreck"

ЗСУ с 30-мм пушкой на базе Pz.Kpfw.38(t), захваченная советскими войсками в Праге

Башня ЗСУ «Kugelblitz» в музейной экспозиции

Спаренная 30-мм зенитная установка 3,0 сm Flakzwilling MK 303 (Br)

Счетверённая 30-мм зенитная установка 3,0 cm Flakvierling 103/38

По материалам:

http://sudwall.superforum.fr/t906-25-cm-flak-39-f

https://forum.axishistory.com/viewtopic.php?t=161014

http://www.navweaps.com/Weapons/WNFR_25mm-60_Hotchkiss.php

http://replica-weapons.com/replica-artillery-shells-and-projectiles/german-3cm-m-gesch-patr-mk-103.html

https://forum.valka.cz/topic/view/38137/3-cm-Flak-103-38

https://banaventura.livejournal.com/710.html

http://www.ww2technik.de/sites/dflak/3%20cm%20flak.htm

http://alternathistory.com/30-mm-pushki-rejnmetall-mk-101-i-mk-103/