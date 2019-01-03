Немецкие малокалиберные зенитные установки против советской авиации (часть 6)
Немецкие 20-мм зенитные автоматы зарекомендовали себя достаточно эффективным средством борьбы с авиацией, действующей на малых высотах. Однако скорострельности одноствольных зенитных автоматов Flak 28, FlaK 30 и Flak 38 не всегда было достаточно для поражения быстро перемещающихся целей, а счетверённые установки Flakvierling 38 являлись слишком тяжелыми и громоздкими. Кроме того, разрушающее действие 20-мм осколочных снарядов всё же было весьма скромным, и для надёжного вывода штурмовика Ил-2 из строя зачастую требовалось добиться нескольких попаданий. В связи с этим, в 1942 году в Германии приступили к созданию зениток, которые при скорострельности, сравнимой с 20-мм автоматами, обладали увеличенной дальностью эффективного огня и большим разрушительным эффектом при попадании в цель.
Впрочем, у немцев уже имелся определённый опыт эксплуатации 25-мм французских зенитных автоматов, выпущенных фирмой Hotchkiss. Первая модификация 25-мм установки появилась в 1932 году, но руководство французского военного ведомства не проявило интереса, и до второй половины 30-х годов зенитки впускались только на экспорт. Только в 1938 году французская армия заказала небольшую партию 25-мм зенитных скорострелок. Первая модель, известная как Mitrailleuse de 25 mm contre-aéroplanes modèle 1938, имела оригинальный треножный лафет и магазинное питание. На международном рынке оружия данная модификация чаще всего обозначалась как 25 mm CA mle 38.
Более массовой стала установка Mitrailleuse de 25 mm contre-aéroplanes modèle 1939 (25 mm CA mle 39), отличавшаяся доработанным, более устойчивым лафетом. Для транспортировки использовался отделяемый колёсный ход.
25-мм зенитная установка 25 mm CA mle 39 в боевом положении весила около 1150 кг. Её обслуживал расчет состоящий из 9 человек. Для питания использовались магазины на 15 снарядов. Темп стрельбы составлял 250 выстр/мин. Практическая скорострельность: 100—120 выстр/мин. Углы вертикальной наводки: -10° — 85°. Эффективная дальность стрельбы — до 3000 м. Досягаемость по высоте — 2000 м. Огонь вёлся 25-мм выстрелами с длиной гильзы 163 мм. В боекомплект могли входить: фугасно-зажигательные, осколочно-трассирующие, бронебойные, бронебойно-трассирующие снаряды. Фугасно-зажигательный снаряд массой 240 г покидал ствол с начальной скоростью 900 м/с и содержал 10 г взрывчатки. На дистанции 300 метров бронебойный снаряд массой 260 г, с начальной скоростью 870 м/с по нормали пробивал 30-мм броню.
В 1940 году появилась модификация Mitrailleuse de 25 mm contre-aéroplanes modèle 1940 (25 mm CA mle 40), предназначенная для размещения на стационарных позициях и палубах боевых кораблей. В данной модели, масса которой достигала 1500 кг, темп стрельбы был доведён до 300 выстр\мин. Ещё более скорострельной являлась «спарка» Mitrailleuse de 25 mm contre-aéroplanes modèle 1940 jumelée.
В общей сложности французские вооруженные силы получили около 800 зенитных автоматов 25 mm CA mle 38/39/40, что явно не соответствовало потребностям. Примерно половина 25-мм зениток была захвачена немцами. Ещё около 200 единиц было собрано на заводе «Гочкисс» уже после оккупации Франции. В немецкой армии французские 25-мм зенитные автоматы получили обозначение 2,5 сm Flak 38/39(f). Помимо Вермахта такие же пушки использовались в румынской ПВО.
Большая часть зенитных установок 2,5 сm Flak 39(f) была размещена в укреплениях «Атлантического вала», однако какая-то часть 25-мм зениток французского производства всё же попала на Восточный фронт.
В целом, зенитные установки 25 mm CA mle 38/39/40 для своего времени были очень неплохим оружием. Благодаря тому, что конструкторы «Гочкисс» отказались от архаичных жестких лент-кассет, широко применяемых в других изделиях этой фирмы, удалось повысить надёжность. Теперь внутрь автомата попадало гораздо меньше пыли и песка, что позволило уменьшить число задержек при стрельбе. При боевой скорострельности, сравнимой с 20-мм немецкими зенитками, французские 25-мм установки обладали большей эффективной дальностью стрельбы и досягаемостью по высоте. При попадании в обшивку самолёта 25-мм фугасно-зажигательного снаряда образовывалась пробоина примерно вдвое большей площади, чем от 20-мм осколочного снаряда.
Ещё в конце 30-х годов немецкие конструкторы начали разработку 30-мм авиационных пушек. Оружие такого калибра предназначалось для истребителей, противодействующим дальним бомбардировщикам, также оно должно было входить в состав вооружения противотанковых штурмовиков и самолётов противолодочной обороны. Летом 1940 года компания Rheinmetall-Borsig AG представила 30-мм авиационную пушку Maschinenkanone.101(МК.101). Для стрельбы из этого орудия был создан мощный выстрел размерности 30x184 мм. Бронебойный снаряд массой 455 г, с начальной скоростью 760 м/с при попадании под прямым углом на дистанции 300 м мог пробить 32 мм броню. Впоследствии для 30-мм авиационной пушки был создан бронебойно-трассирующий подкалиберный снаряд, который на дистанции 300 м при попадании под углом 60º мог пробить 50 мм броню.
Работа автоматики МК.101 была основана на коротком откате ствола. Механический разобщитель позволял вести огонь как одиночными выстрелами, так и очередями с темпом до 260 выстр/мин. Питание осуществлялось из коробчатых магазинов емкостью 10 патронов или 30-зарядных барабанов. Масса орудия с барабаном на 30 снарядов составляла 185 кг. Длина орудия — 2592 мм. Ввиду значительной массы и габаритов, и по причине ограниченной емкости магазина данная авиационная пушка не получила большого распространения. В начале 1942 года появился улучшенный вариант, в котором удалось избавиться от многих недостатков. Новая 30-мм пушка МК.103 без боеприпасов весила 145 кг. Масса ящика с лентой на 100 выстрелов – 94 кг. Схема функционирования автоматики смешанная: экстракция гильзы, подача очередного патрона и продвижение ленты происходили за счет короткого отката ствола, а для взведения затвора и отпирания канала ствола использовался отвод пороховых газов. Питание пушки МК 103 осуществлялось из металлической рассыпной ленты длиной 70-125 снарядов. Темп стрельбы – до 420 выстр/мин. Дальность прямого выстрела составляла 800 метров.
По комплексу характеристик, пушка МК.103 была, пожалуй, лучшей из серийных одноклассников. Советские специалисты, ознакомившиеся с трофейной МК.103, оценили её положительно. В заключении по итогам испытаний отмечалось, что 30-мм немецкая авиационная пушка с ленточным питанием имеет высокую для своего калибра скорострельность. Конструкция оружия достаточно проста и надёжна. Главным недостатком, по мнению наших экспертов, являлись сильные ударные нагрузки при работе автоматики. По комплексу боевых характеристик МК.103 занимала промежуточное положение между 23-мм авиапушкой ВЯ и 37-мм НС-37 и в целом больше подходила для вооружения бронированного штурмовика. Однако слишком сильная отдача, которую не мог смягчить многокамерный дульный тормоз, и резкость работы автоматики ограничивали использование 30-мм пушек в составе вооружения одномоторных истребителей. Производство МК.103 велось с середины 1942 года до февраля 1945 года и на складах Люфтваффе накопилось значительное количество невостребованных 30-мм пушек, что стало причиной использования их в зенитных установках.
На первом этапе, как и в случае с другими авиационными пулемётами и пушками, МК.103 монтировались на кустарно изготовленных зенитных лафетах. Летом 1943 года первые 30-мм пушки были установлены на примитивные и достаточно грубо изготовленные турели. Таким образом, наземный персонал Люфтваффе пытался усилить противовоздушную оборону полевых аэродромов.
Кустарно изготовленная зенитная установка с использованием 30-мм авиационной пушки МК.103
Наиболее действенными при стрельбе по воздушным целям оказались: 330 г фугасный снаряд 3 cm M.-Gesch. o. Zerl., содержащий 80 г тротила, и 320 г фугасно-трассирующий 3 cm M.-Gesch. L'spur o. Zerl., снаряженный 71 г флегматизированного гексогена в смеси с алюминиевой пудрой. Для сравнения: в советском 37-мм осколочно-трассирующем снаряде УОР-167 массой 0,732 г, входившем в боекомплект зенитного автомата 61-К, содержалось 37 г тротила.
Снаряды для 30-мм пушки МК.103 слева направо: фугасный, практический осколочно-трассирующий, фугасный с самоликвидацией, бронебойно-зажигательный
Попадания фугасных 30-мм снарядов в любую часть штурмовика Ил-2 приводили к летальным повреждениям. Для изготовления особо мощных 30-мм снарядов с высоким коэффициентом наполнения взрывчатым веществом использовалась технология «глубокой вытяжки», с последующей закалкой стального корпуса токами высокой частоты.
В середине 1943 года конструкторы фирмы Waffenfabrik Mauser AG путём наложения авиационной пушки на станок 20-мм зенитки Flak 38 создали установку 3,0 сm Flak 103/ 38. Хотя данная установка во многом являлась вынужденной импровизацией военного времени, в целом она оказалась очень удачной.
По сравнению с 20-мм зениткой увеличение калибра артиллерийской части привело к росту веса примерно на 30%. Масса 3,0 сm Flak 103/ 38 в транспортном положении составляла 879 кг, после отделения колёсного хода — 619 кг. Согласно экспертным оценкам эффективность 30-мм зенитной установки возросла примерно в 1,5 раза. При этом дальность эффективного огня стала больше на 20 %, но за счёт использования ленточного питания и ящика на 40 снарядов существенно увеличилась боевая скорострельность. К тому же, могущество действия 30-мм снаряда превосходило 20-мм снаряд примерно в два раза. Таким образом, для сбития бронированного штурмовика или двухдвигательного пикирующего бомбардировщика, как правило, требовалось не более 2-3 попаданий осколочно-трассирующих или 1 попадание фугасного снаряда. Так как более тяжелый 30-мм снаряд медленней терял свою энергию, максимальная наклонная дальность стрельбы по воздушным целям составила 5700 м, досягаемость по высоте – 4700 м.
3,0 cm Flak 103/38 на полигонных испытаниях
Одноствольные зенитные автоматы на базе МК.103 на стандартном лафете 20-мм зенитки 2,0 cm Flak 38 использовались как в буксируемом варианте, размещались на шасси бронетранспортеров или в кузовах грузовиков.
Чаще всего 30-мм автоматы устанавливали на грузовики Steyr 2000A. Многоцелевые автомобили австрийского производства Steyr 270 в годы Второй мировой были широко распространены в немецких вооруженных силах. Полноприводные австрийские машины имелась во всех родах войск и задействовались для транспортировки солдат и различных грузов. Модель Steyr 1500A с двигателем 85 л.с. могла перевозить до 1,5 т или служить лёгким тягачом. В 1944 году в серию пошел удлинённый вариант Steyr 2000A грузоподъёмностью 2 т.
На базе этой модели фирма Graubschat Berlin во второй половине 1944 года создала зенитную самоходную установку Steyr 2000A mit 3,0 cm Flak 103/38 "Jaboschreck". Окончательная сборка ЗСУ происходила на заводе компании Ostbau, в г. Саган (ныне Польша). С целью снижения стоимости производства кабина была выполнена открытой. Для защиты от непогоды над рабочим местом водителя и кузовом на съёмных дугах мог устанавливаться тент. Кроме бронированного щита, расчёт импровизированной зенитной самоходки ничем не был прикрыт от пуль и осколков, и как следствие оказывался весьма уязвим при отражении авиационных налётов.
Точное количество построенных ЗСУ неизвестно, по разным данным их выпустили от 50 до 70 единиц. Столь незначительное число построенных самоходных установок объясняется тем, что их производство наладили на предприятии, которое вскоре было захвачено наступающими частями РККА.
Помимо импровизированных небронированных ЗСУ на грузовом шасси 30-мм авиационные пушки использовались в полноценных зенитных самоходках на базе лёгких танков чешского производства Pz.Kpfw.38(t). Внешне эта машина почти не отличалась от выпускавшейся серийно ЗСУ Flakpanzer 38(t) с 20-мм автоматической пушкой.
Судя по архивным данным, в 1945 году, незадолго до окончания боевых действий в нескольких зенитных танках Flakpanzer 38(t) автоматы 2,0 cm Flak 38 заменили на 3,0 сm Flak 103/ 38. Как минимум две таких машины в мае 1945 года участвовали в боях на территории Чехословакии.
Также на базе танка Pz.Kpfw.38(t) в 1945 году была разработана ЗСУ «Kleiner Kugelblitz» (нем. Малая шаровая молния) со спаренными 30-мм пушками. Аналогичная установка, известная как «Kugelblitz» (нем. Шаровая молния), создавалась на шасси среднего танка PzKpfw IV. До конца войны немцы успели выпустить шесть ЗСУ с 30-мм спарками, которые поступили на войсковые испытания.
Башня для «Шаровой молнии» с двумя зенитными автоматами была изготовлена фирмой Daimler-Benz в октябре 1944 года. Башня сферической формы сварена из 20-мм брони и при помощи карданной подвески монтировалась в неподвижном 30-мм броневом кожухе.
Осенью 1944 года на чешском предприятии Waffenwerke Brünn (так в годы оккупации называлось Zbrojovka Brno) началось серийное производство спаренных зенитных установок 3,0 сm MK 303 (Br), также известных как 3,0 сm Flakzwilling MK 303 (Br). В отличие от 3,0 сm Flak 103/ 38 с ленточным питанием, новая зенитка имела систему подачи боеприпасов из магазинов на 10 снарядов, с темпом стрельбы из двух стволов до 900 выстр/мин. Благодаря более длинному стволу начальная скорость бронебойного снаряда была доведена до 900 м/с. Эффективная дальность стрельбы по воздушным целям – до 3000 м.
Первоначально спаренная 30-мм зенитка предназначалась для установки на боевые корабли. Однако большая часть 3,0 сm Flakzwilling MK 303 (Br) использовалась на сухопутных стационарных позициях. До капитуляции Германии в войска удалось передать более 220 зенитных установок 3,0 сm MK 303 (Br). В послевоенное время на базе установки спроектированной по немецкому заказу, в Чехословакии создали 30-мм спаренную зенитку ZK-453(М53), которая выпускалась в буксируемом варианте и применялась в составе ЗСУ М53/59 .
По аналогии с 20-мм счетверённой зенитной установкой 2,0 cm Flakvierling 38, в конце 1944 года с использованием пушек МК.103 была создана 3,0 cm Flakvierling 103/38. Внешне 30-мм счетверённая установка отличалась от 20-мм более длинными и толстыми стволами, снабженными многокамерным дульным тормозом.
По сравнению с 2,0 cm Flakvierling 38 масса 3,0 cm Flakvierling 103/38 в боевом положении увеличилась примерно на 300 кг. Но рост веса с лихвой компенсировался возросшими боевыми характеристиками. За 6 секунд счетверённая установка могла непрерывной очередью выпустить 160 снарядов, общей массой 72 кг. Командование Верхмата планировало увеличить огневую мощь бронированных самоходных установок и перевооружить ЗСУ Flakpanzer IV «Wirbelwind» четырьмя 30-мм пушками MK.103, способными делать более 1600 выстрелов в минуту. Эта зенитная самоходка получила обозначение Zerstorer 45, и в январе 1945 года фирма Ostbau Werke построила опытный прототип. По огневой мощи данная ЗСУ не имела в то время аналогов и могла представлять серьёзную опасность как для боевых самолетов, действующих на малых высотах, так и для советских танков. Но стремительное наступление РККА не позволило наладить массовый выпуск самоходных зенитных установок, способных серьёзно усилить немецкую войсковую ПВО. В общей сложности на немецких и чешских предприятиях было собрано около 500 одноствольных, спаренных и счетверённых установок под патрон 30x184 мм. Ограниченность Германии в ресурсах, непрекращающиеся бомбардировки оборонных заводов, и успехи Красной Армии не дали выпустить количество 30-мм зениток в объёмах, способных оказать существенное влияние на ход боевых действий.
Продолжение следует…
По материалам:
http://sudwall.superforum.fr/t906-25-cm-flak-39-f
https://forum.axishistory.com/viewtopic.php?t=161014
http://www.navweaps.com/Weapons/WNFR_25mm-60_Hotchkiss.php
http://replica-weapons.com/replica-artillery-shells-and-projectiles/german-3cm-m-gesch-patr-mk-103.html
https://forum.valka.cz/topic/view/38137/3-cm-Flak-103-38
https://banaventura.livejournal.com/710.html
http://www.ww2technik.de/sites/dflak/3%20cm%20flak.htm
http://alternathistory.com/30-mm-pushki-rejnmetall-mk-101-i-mk-103/
Впрочем, у немцев уже имелся определённый опыт эксплуатации 25-мм французских зенитных автоматов, выпущенных фирмой Hotchkiss. Первая модификация 25-мм установки появилась в 1932 году, но руководство французского военного ведомства не проявило интереса, и до второй половины 30-х годов зенитки впускались только на экспорт. Только в 1938 году французская армия заказала небольшую партию 25-мм зенитных скорострелок. Первая модель, известная как Mitrailleuse de 25 mm contre-aéroplanes modèle 1938, имела оригинальный треножный лафет и магазинное питание. На международном рынке оружия данная модификация чаще всего обозначалась как 25 mm CA mle 38.
Зенитная установка 25 mm CA mle 39 в боевом положении
Более массовой стала установка Mitrailleuse de 25 mm contre-aéroplanes modèle 1939 (25 mm CA mle 39), отличавшаяся доработанным, более устойчивым лафетом. Для транспортировки использовался отделяемый колёсный ход.
Зенитная установка 25 mm CA mle 39 в транспортном положении
25-мм зенитная установка 25 mm CA mle 39 в боевом положении весила около 1150 кг. Её обслуживал расчет состоящий из 9 человек. Для питания использовались магазины на 15 снарядов. Темп стрельбы составлял 250 выстр/мин. Практическая скорострельность: 100—120 выстр/мин. Углы вертикальной наводки: -10° — 85°. Эффективная дальность стрельбы — до 3000 м. Досягаемость по высоте — 2000 м. Огонь вёлся 25-мм выстрелами с длиной гильзы 163 мм. В боекомплект могли входить: фугасно-зажигательные, осколочно-трассирующие, бронебойные, бронебойно-трассирующие снаряды. Фугасно-зажигательный снаряд массой 240 г покидал ствол с начальной скоростью 900 м/с и содержал 10 г взрывчатки. На дистанции 300 метров бронебойный снаряд массой 260 г, с начальной скоростью 870 м/с по нормали пробивал 30-мм броню.
Зенитная установка 25 mm CA mle 40
В 1940 году появилась модификация Mitrailleuse de 25 mm contre-aéroplanes modèle 1940 (25 mm CA mle 40), предназначенная для размещения на стационарных позициях и палубах боевых кораблей. В данной модели, масса которой достигала 1500 кг, темп стрельбы был доведён до 300 выстр\мин. Ещё более скорострельной являлась «спарка» Mitrailleuse de 25 mm contre-aéroplanes modèle 1940 jumelée.
В общей сложности французские вооруженные силы получили около 800 зенитных автоматов 25 mm CA mle 38/39/40, что явно не соответствовало потребностям. Примерно половина 25-мм зениток была захвачена немцами. Ещё около 200 единиц было собрано на заводе «Гочкисс» уже после оккупации Франции. В немецкой армии французские 25-мм зенитные автоматы получили обозначение 2,5 сm Flak 38/39(f). Помимо Вермахта такие же пушки использовались в румынской ПВО.
2,5 сm Flak 39(f)
Большая часть зенитных установок 2,5 сm Flak 39(f) была размещена в укреплениях «Атлантического вала», однако какая-то часть 25-мм зениток французского производства всё же попала на Восточный фронт.
В целом, зенитные установки 25 mm CA mle 38/39/40 для своего времени были очень неплохим оружием. Благодаря тому, что конструкторы «Гочкисс» отказались от архаичных жестких лент-кассет, широко применяемых в других изделиях этой фирмы, удалось повысить надёжность. Теперь внутрь автомата попадало гораздо меньше пыли и песка, что позволило уменьшить число задержек при стрельбе. При боевой скорострельности, сравнимой с 20-мм немецкими зенитками, французские 25-мм установки обладали большей эффективной дальностью стрельбы и досягаемостью по высоте. При попадании в обшивку самолёта 25-мм фугасно-зажигательного снаряда образовывалась пробоина примерно вдвое большей площади, чем от 20-мм осколочного снаряда.
Ещё в конце 30-х годов немецкие конструкторы начали разработку 30-мм авиационных пушек. Оружие такого калибра предназначалось для истребителей, противодействующим дальним бомбардировщикам, также оно должно было входить в состав вооружения противотанковых штурмовиков и самолётов противолодочной обороны. Летом 1940 года компания Rheinmetall-Borsig AG представила 30-мм авиационную пушку Maschinenkanone.101(МК.101). Для стрельбы из этого орудия был создан мощный выстрел размерности 30x184 мм. Бронебойный снаряд массой 455 г, с начальной скоростью 760 м/с при попадании под прямым углом на дистанции 300 м мог пробить 32 мм броню. Впоследствии для 30-мм авиационной пушки был создан бронебойно-трассирующий подкалиберный снаряд, который на дистанции 300 м при попадании под углом 60º мог пробить 50 мм броню.
Работа автоматики МК.101 была основана на коротком откате ствола. Механический разобщитель позволял вести огонь как одиночными выстрелами, так и очередями с темпом до 260 выстр/мин. Питание осуществлялось из коробчатых магазинов емкостью 10 патронов или 30-зарядных барабанов. Масса орудия с барабаном на 30 снарядов составляла 185 кг. Длина орудия — 2592 мм. Ввиду значительной массы и габаритов, и по причине ограниченной емкости магазина данная авиационная пушка не получила большого распространения. В начале 1942 года появился улучшенный вариант, в котором удалось избавиться от многих недостатков. Новая 30-мм пушка МК.103 без боеприпасов весила 145 кг. Масса ящика с лентой на 100 выстрелов – 94 кг. Схема функционирования автоматики смешанная: экстракция гильзы, подача очередного патрона и продвижение ленты происходили за счет короткого отката ствола, а для взведения затвора и отпирания канала ствола использовался отвод пороховых газов. Питание пушки МК 103 осуществлялось из металлической рассыпной ленты длиной 70-125 снарядов. Темп стрельбы – до 420 выстр/мин. Дальность прямого выстрела составляла 800 метров.
По комплексу характеристик, пушка МК.103 была, пожалуй, лучшей из серийных одноклассников. Советские специалисты, ознакомившиеся с трофейной МК.103, оценили её положительно. В заключении по итогам испытаний отмечалось, что 30-мм немецкая авиационная пушка с ленточным питанием имеет высокую для своего калибра скорострельность. Конструкция оружия достаточно проста и надёжна. Главным недостатком, по мнению наших экспертов, являлись сильные ударные нагрузки при работе автоматики. По комплексу боевых характеристик МК.103 занимала промежуточное положение между 23-мм авиапушкой ВЯ и 37-мм НС-37 и в целом больше подходила для вооружения бронированного штурмовика. Однако слишком сильная отдача, которую не мог смягчить многокамерный дульный тормоз, и резкость работы автоматики ограничивали использование 30-мм пушек в составе вооружения одномоторных истребителей. Производство МК.103 велось с середины 1942 года до февраля 1945 года и на складах Люфтваффе накопилось значительное количество невостребованных 30-мм пушек, что стало причиной использования их в зенитных установках.
На первом этапе, как и в случае с другими авиационными пулемётами и пушками, МК.103 монтировались на кустарно изготовленных зенитных лафетах. Летом 1943 года первые 30-мм пушки были установлены на примитивные и достаточно грубо изготовленные турели. Таким образом, наземный персонал Люфтваффе пытался усилить противовоздушную оборону полевых аэродромов.
Кустарно изготовленная зенитная установка с использованием 30-мм авиационной пушки МК.103
Наиболее действенными при стрельбе по воздушным целям оказались: 330 г фугасный снаряд 3 cm M.-Gesch. o. Zerl., содержащий 80 г тротила, и 320 г фугасно-трассирующий 3 cm M.-Gesch. L'spur o. Zerl., снаряженный 71 г флегматизированного гексогена в смеси с алюминиевой пудрой. Для сравнения: в советском 37-мм осколочно-трассирующем снаряде УОР-167 массой 0,732 г, входившем в боекомплект зенитного автомата 61-К, содержалось 37 г тротила.
Снаряды для 30-мм пушки МК.103 слева направо: фугасный, практический осколочно-трассирующий, фугасный с самоликвидацией, бронебойно-зажигательный
Попадания фугасных 30-мм снарядов в любую часть штурмовика Ил-2 приводили к летальным повреждениям. Для изготовления особо мощных 30-мм снарядов с высоким коэффициентом наполнения взрывчатым веществом использовалась технология «глубокой вытяжки», с последующей закалкой стального корпуса токами высокой частоты.
В середине 1943 года конструкторы фирмы Waffenfabrik Mauser AG путём наложения авиационной пушки на станок 20-мм зенитки Flak 38 создали установку 3,0 сm Flak 103/ 38. Хотя данная установка во многом являлась вынужденной импровизацией военного времени, в целом она оказалась очень удачной.
30-мм зенитная установка 3,0 сm Flak 103/ 38
По сравнению с 20-мм зениткой увеличение калибра артиллерийской части привело к росту веса примерно на 30%. Масса 3,0 сm Flak 103/ 38 в транспортном положении составляла 879 кг, после отделения колёсного хода — 619 кг. Согласно экспертным оценкам эффективность 30-мм зенитной установки возросла примерно в 1,5 раза. При этом дальность эффективного огня стала больше на 20 %, но за счёт использования ленточного питания и ящика на 40 снарядов существенно увеличилась боевая скорострельность. К тому же, могущество действия 30-мм снаряда превосходило 20-мм снаряд примерно в два раза. Таким образом, для сбития бронированного штурмовика или двухдвигательного пикирующего бомбардировщика, как правило, требовалось не более 2-3 попаданий осколочно-трассирующих или 1 попадание фугасного снаряда. Так как более тяжелый 30-мм снаряд медленней терял свою энергию, максимальная наклонная дальность стрельбы по воздушным целям составила 5700 м, досягаемость по высоте – 4700 м.
3,0 cm Flak 103/38 на полигонных испытаниях
Одноствольные зенитные автоматы на базе МК.103 на стандартном лафете 20-мм зенитки 2,0 cm Flak 38 использовались как в буксируемом варианте, размещались на шасси бронетранспортеров или в кузовах грузовиков.
30-мм зенитная установка 3,0 сm Flak 103/ 38 в кузове грузовика Steyr 2000A
Чаще всего 30-мм автоматы устанавливали на грузовики Steyr 2000A. Многоцелевые автомобили австрийского производства Steyr 270 в годы Второй мировой были широко распространены в немецких вооруженных силах. Полноприводные австрийские машины имелась во всех родах войск и задействовались для транспортировки солдат и различных грузов. Модель Steyr 1500A с двигателем 85 л.с. могла перевозить до 1,5 т или служить лёгким тягачом. В 1944 году в серию пошел удлинённый вариант Steyr 2000A грузоподъёмностью 2 т.
Модель ЗСУ Steyr 2000A mit 3,0 cm Flak 103/38 "Jaboschreck"
На базе этой модели фирма Graubschat Berlin во второй половине 1944 года создала зенитную самоходную установку Steyr 2000A mit 3,0 cm Flak 103/38 "Jaboschreck". Окончательная сборка ЗСУ происходила на заводе компании Ostbau, в г. Саган (ныне Польша). С целью снижения стоимости производства кабина была выполнена открытой. Для защиты от непогоды над рабочим местом водителя и кузовом на съёмных дугах мог устанавливаться тент. Кроме бронированного щита, расчёт импровизированной зенитной самоходки ничем не был прикрыт от пуль и осколков, и как следствие оказывался весьма уязвим при отражении авиационных налётов.
Уничтоженные в Чехословакии ЗСУ Steyr 2000A mit 3,0 cm Flak 103/38 "Jaboschreck"
Точное количество построенных ЗСУ неизвестно, по разным данным их выпустили от 50 до 70 единиц. Столь незначительное число построенных самоходных установок объясняется тем, что их производство наладили на предприятии, которое вскоре было захвачено наступающими частями РККА.
Помимо импровизированных небронированных ЗСУ на грузовом шасси 30-мм авиационные пушки использовались в полноценных зенитных самоходках на базе лёгких танков чешского производства Pz.Kpfw.38(t). Внешне эта машина почти не отличалась от выпускавшейся серийно ЗСУ Flakpanzer 38(t) с 20-мм автоматической пушкой.
ЗСУ с 30-мм пушкой на базе Pz.Kpfw.38(t), захваченная советскими войсками в Праге
Судя по архивным данным, в 1945 году, незадолго до окончания боевых действий в нескольких зенитных танках Flakpanzer 38(t) автоматы 2,0 cm Flak 38 заменили на 3,0 сm Flak 103/ 38. Как минимум две таких машины в мае 1945 года участвовали в боях на территории Чехословакии.
Также на базе танка Pz.Kpfw.38(t) в 1945 году была разработана ЗСУ «Kleiner Kugelblitz» (нем. Малая шаровая молния) со спаренными 30-мм пушками. Аналогичная установка, известная как «Kugelblitz» (нем. Шаровая молния), создавалась на шасси среднего танка PzKpfw IV. До конца войны немцы успели выпустить шесть ЗСУ с 30-мм спарками, которые поступили на войсковые испытания.
Башня ЗСУ «Kugelblitz» в музейной экспозиции
Башня для «Шаровой молнии» с двумя зенитными автоматами была изготовлена фирмой Daimler-Benz в октябре 1944 года. Башня сферической формы сварена из 20-мм брони и при помощи карданной подвески монтировалась в неподвижном 30-мм броневом кожухе.
Осенью 1944 года на чешском предприятии Waffenwerke Brünn (так в годы оккупации называлось Zbrojovka Brno) началось серийное производство спаренных зенитных установок 3,0 сm MK 303 (Br), также известных как 3,0 сm Flakzwilling MK 303 (Br). В отличие от 3,0 сm Flak 103/ 38 с ленточным питанием, новая зенитка имела систему подачи боеприпасов из магазинов на 10 снарядов, с темпом стрельбы из двух стволов до 900 выстр/мин. Благодаря более длинному стволу начальная скорость бронебойного снаряда была доведена до 900 м/с. Эффективная дальность стрельбы по воздушным целям – до 3000 м.
Спаренная 30-мм зенитная установка 3,0 сm Flakzwilling MK 303 (Br)
Первоначально спаренная 30-мм зенитка предназначалась для установки на боевые корабли. Однако большая часть 3,0 сm Flakzwilling MK 303 (Br) использовалась на сухопутных стационарных позициях. До капитуляции Германии в войска удалось передать более 220 зенитных установок 3,0 сm MK 303 (Br). В послевоенное время на базе установки спроектированной по немецкому заказу, в Чехословакии создали 30-мм спаренную зенитку ZK-453(М53), которая выпускалась в буксируемом варианте и применялась в составе ЗСУ М53/59 .
По аналогии с 20-мм счетверённой зенитной установкой 2,0 cm Flakvierling 38, в конце 1944 года с использованием пушек МК.103 была создана 3,0 cm Flakvierling 103/38. Внешне 30-мм счетверённая установка отличалась от 20-мм более длинными и толстыми стволами, снабженными многокамерным дульным тормозом.
Счетверённая 30-мм зенитная установка 3,0 cm Flakvierling 103/38
По сравнению с 2,0 cm Flakvierling 38 масса 3,0 cm Flakvierling 103/38 в боевом положении увеличилась примерно на 300 кг. Но рост веса с лихвой компенсировался возросшими боевыми характеристиками. За 6 секунд счетверённая установка могла непрерывной очередью выпустить 160 снарядов, общей массой 72 кг. Командование Верхмата планировало увеличить огневую мощь бронированных самоходных установок и перевооружить ЗСУ Flakpanzer IV «Wirbelwind» четырьмя 30-мм пушками MK.103, способными делать более 1600 выстрелов в минуту. Эта зенитная самоходка получила обозначение Zerstorer 45, и в январе 1945 года фирма Ostbau Werke построила опытный прототип. По огневой мощи данная ЗСУ не имела в то время аналогов и могла представлять серьёзную опасность как для боевых самолетов, действующих на малых высотах, так и для советских танков. Но стремительное наступление РККА не позволило наладить массовый выпуск самоходных зенитных установок, способных серьёзно усилить немецкую войсковую ПВО. В общей сложности на немецких и чешских предприятиях было собрано около 500 одноствольных, спаренных и счетверённых установок под патрон 30x184 мм. Ограниченность Германии в ресурсах, непрекращающиеся бомбардировки оборонных заводов, и успехи Красной Армии не дали выпустить количество 30-мм зениток в объёмах, способных оказать существенное влияние на ход боевых действий.
Продолжение следует…
По материалам:
http://sudwall.superforum.fr/t906-25-cm-flak-39-f
https://forum.axishistory.com/viewtopic.php?t=161014
http://www.navweaps.com/Weapons/WNFR_25mm-60_Hotchkiss.php
http://replica-weapons.com/replica-artillery-shells-and-projectiles/german-3cm-m-gesch-patr-mk-103.html
https://forum.valka.cz/topic/view/38137/3-cm-Flak-103-38
https://banaventura.livejournal.com/710.html
http://www.ww2technik.de/sites/dflak/3%20cm%20flak.htm
http://alternathistory.com/30-mm-pushki-rejnmetall-mk-101-i-mk-103/
- Автор:
- Линник Сергей
- Статьи из этой серии:
- Немецкие малокалиберные зенитные установки против советской авиации (часть 1)
Немецкие малокалиберные зенитные установки против советской авиации (часть 2)
Немецкие малокалиберные зенитные установки против советской авиации (часть 3)
Немецкие малокалиберные зенитные установки против советской авиации (часть 4)
Немецкие малокалиберные зенитные установки против советской авиации (часть 5)
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter