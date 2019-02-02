Легенда о цуба-цубе (часть 6)

Слива в цвету –

Лунный луч прохожего дразнит:

отломи-ка ветку!

Исса

Наиболее старой техникой украшения цубы является ажурная сквозная резьба, получившая название сукаси, или прорезной работы. Такой прием обработки был использован очень давно, еще на ранних цубах, сделанных из только из железа. Их делали еще задолго до эпохи Муромати, но и потом, если самурай вдруг хотел выделиться своей «древней цубой», он вполне мог заказать себе цубу сделанную под старину. Причем прорезными цубы делали сначала не просто красоты ради, а с сугубо практической целью уменьшить ее вес. Ну а потом это стало модным, стало данью традиции. Появилась и своя терминология. Так, цубы, имеющие сквозной рисунок назывались сукаси-цуба. А были также цубы ко-сукаси – если прорезной рисунок был небольшой или имел простую форму. Если, же, напротив, пустоты в цубе было много, а само изображение отличалось сложностью, то это было дзи-сукаси – «резная поверхность». Прорезной рисунок на самой цубе мог дополняться гравировкой – почему нет? Или инкрустацией… Тут все зависело отфантазии мастера и пожеланий заказчика. Рисунок ито-суками делался пилкой и был иногда очень тонким, похожим на металлическое кружево.Цуба из железа, стилизованная под изображение цветка хризантемы. Время изготовления: XVI в. Материал: железо, медь. Диаметр: 10,2 см; толщина 0,8 см; вес 189,9. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Цуба «Гуси под луной в облаках». Время изготовления: начало XVIII –начало XIX в. Материал: железо, золото, серебро, медь, сякудо. Диаметр: 7,9 см; толщина 0,6 см; вес 104,9 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Японцы не мыслят свою жизнь без цветов сакуры. Дни цветения сакуры – это праздник для всей страны. Причем обычай любоваться цветущей сакурой очень древний. Конечно, вроде бы разумнее поклоняться растениям, которые приносят полезные людям плоды. Например, тыкве или кукурузе. Однако цветение несъедобной вишни имело для крестьян Ямато первостепенное значение. Ведь оно предшествовало колошению риса и если оно было пышным, крестьяне рассчитывали на богатый урожай. Была и еще одна причина, которую поэт Исса выразил в стихах:Чужих меж нами нет!Мы все друг другу братьяПод вишнями в цвету.Согласитесь, что слова эти наполнены глубоким смыслом. И… нужно ли удивляться, что изображения цветущей сакуры в разных техниках постоянно воспроизводились на цубах. В том числе и в технике сукаси…Цуба «Сакура в цвету». Время изготовления: ок. 1615–1868 гг. Материал: железо, медь. Ширина 7,6 см; длина 5,4 cм; толщина 0,6 см; вес 121,9 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Еще одна цуба в стиле сукаси. Время изготовления: ок. 1615–1868 гг. Материал: железо, медь. Ширина 7,9 см; длина 7,6 cм; толщина 0,5 см; вес 119,1 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Эта же цуба, реверс.Некоторые цубы, выполненные в стиле сукаси напоминали самое настоящее металлическое кружево. Здесь были листья, веточки, цветы, насекомые, словом, поверхность цубы представляла собой насую настоящую картинку, правда одноцветную. Время изготовления: ок. 1615–1868 гг. Материал: железо, медь. Диаметр 7,3 см; толщина 0,5 см; вес 90,7 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Цуба «Цапля». Время изготовления: ок. 1615–1868 гг. Материал: железо, медь. Длина 8,3 см; ширина 7,9 см; толщина 0,5 см; вес 90,7 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)В некоторых прорезных цубах сама прорезь, чтобы она не изображала, очень часто дополнялась другими техниками. Вот, например, очень простая и незамысловатая цуба «Парус». На ней силуэт паруса в заметной правой стороне дан прорезью. Но канаты, идущие к мачте – инкрустация золотом, также, как кусочек мачты и рей. Время изготовления: XVIII в. Материал: железо, золото, медь, бронза. Диаметр 8,3 см; толщина 0,3 см; вес 119,1 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Цуба (аверс), подписанная мастером Имама Мацуоиси (1764 – 1837). На ней Содзёбо, повелитель демонов тенгу сидит на кипарисе, держит веер из перьев, наблюдая за тем, что происходит на реверсе – обратной стороне. Материал: медь, золото. Длина 9 см; ширина 8.3 см; толщина 0.4 см. (Художественный музей Уолтерса, Балтимор)Обратная сторона (реверс) этой же цубы, а на нем гравированный рисунок на котором легендарный Ёсицунэ – воин позднего периода Хэйан, сын и сводный брат могущественных воинов, учится у крылатых демонов тэнгу владеть мечом.Огромной популярностью пользовалась и гравировка по металлу. Мастера цубоко использовали техники гравировки хори и бори для которых применялись такие инструменты, как резец таганэ и напильник ясури. Существовало множество видов гравировки по металлу, которые можно увидеть на различных цубах.• Прежде всего это тонкая, «волосяная» гравировка штрихами – кэ-бори.• Гравировка V-образным резцом, оставляющим такую же канавку – катакири-бори. Иногда такую гравировку называли «рисунок кистью» (эфу-бори). Ведь резец можно было ставить под разными углами и получать канавки разной глубины и ширины. Подобной гравировкой очень хорошо владел мастер Сомин из школы Ёкоя.• Тинкин-бори – техника, при которой гравированная линия заполнялась золотой амальгамой.• Нику-бори – техника, при которой происходило глубокое гравирование, и работа проводилась при помощи молотка. Было множество видов такой техники, позволявшей добиваться скульптурного рельефа, то есть убрать металл вокруг фигуры на значительную глубину. То есть существовали разновидности гравировки в низком, среднем и высоком рельефах.• Но самая оригинальная техника резьбы гури-бори была опять-таки заимствована из Китая в эпоху Муромати. В случае, когда заказывалась именно такая глубокая гравировка, заготовка для цубы сковывалась горячим способом из нескольких пластинок разноцветного металла. Получались разноцветные слои. После этого на поверхности вырезался V-образный формы узор из завитков и получалась, что этот узор обнажал слои металлов, находящихся под поверхностью цубы!Цуба с узорами в технике гури-бори. Время изготовления: 1615–1868 гг. Материал: серебро, сякудо, медь. Длина 6,5 см; ширина 6,2 мм; толщина 0,6 см; вес 104,9 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Цуба с узорами в технике гури-бори. Время изготовления: 1615–1868 гг. Материал: сякудо, медь, серебро. Длина 6,4 см; ширина 5,9 мм; толщина 0,5 см; вес 82,2 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Кстати, известны были и цубы было создано с использованием трех различных металлов, соединенных в пластину не по принципу «одна на другую», а всего лишь «одна за другой». Так, например, верхняя секция могла быть выполнена из сплава олова и цинка, известного как «сентоку». Средняя часть состоять из красной меди, а нижняя часть – из сплава «сякудо», которая содержит медь, золото и серебро. Получившиеся цветные полосы линии представляют собой поток. Ну а кленовые листья, символ осени, украшают аверс цубы, а на реверсе – гравированные цветы сакуры, представляют весну. Вишневые и кленовые листья также являются для японцев двумя наиболее каноническими сезонными символами и часто появляются вместе на цубах как украшение.Цуба, подписанная мастером Хамано Нориюки, с поверхностью дзи из скованных между собой полосок трех металлов. Время изготовления: между 1793 и 1852 гг. Материал: медь, золото, серебро, сентоку, сякудо. Длина 8,3 см; ширина 7,1 мм; толщина 0,4 см. (Художественный музей Уолтерса, Балтимор)Большую популярность у японских мастеров имели также техники ламинирования. В этом случае между собой соединялось множество листов разноцветных металлов, причем считалось, что желательное количество таких слоев должно достигать… 80! Получившийся многослойный «сэндвич» затем можно было подвергать гравировке, глубокой или не слишком глубокой резьбе, что позволяло получить опять-таки изумительный рисунок поверхности «под дерево». И ничего не надо было красить! «Древесные слои» или естественную цветовую окраску слоев, которая позволяла им выделяться друг на друге. Такая техника называлась мокумэ-ганэ, то есть «деревянная поверхность».Нередко поверхность такого «сэндвича» протравливалась кислотами, что позволяло получать рельеф различной глубины (разные кислот разной концентрации по-разному воздействовали на разные металлы и сплавы!), что опять-таки создавало непередаваемую гамму цвета и… обеспечивало игру светотени на поверхности цубы. То есть по сути дела мы имеем дело с чем-то вроде живописи по металлу, потому, что по-другому просто и не скажешь!Мастерами цубако использовалось также литье (имоно) по восковой модели (рогата), причем могли отливаться как цубы целиком, так и их детали; чеканка (утидаси) – с ее помощью изготавливались мелкие детали, например, лепестки цветов; и даже такой прием, как перегородчатая эмаль (сиппо-яки), неизвестная в Японии до начала XVII века.Цуба с эмалью и инкрустацией золотом. Время изготовления: XVII в. Материалы: золото, медь, перегородчатая эмаль. Длина 6,5 см; ширина 5,4 см; толщина 0,5 см; вес 82,2 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Последняя техника японских мастеров – это химическое окрашивание и патинирование. Например, железные цубы окрашивались кузнечным способом, их также можно было позолотить при помощи ртутной амальгамы (техника гинкеси-дзоган). Все они применялись очень широко, поскольку Япония совсем небогата залежами драгоценных металлов и их приходилось беречь. Японские мастера научились добиваться очень прочной патины на своих изделиях и тех же цубах, но все-таки чистить их следует с большой осторожностью, а то и не чистить совсем!Продолжение следует…