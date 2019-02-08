Виллер-Котре. Часть 6

16-й баварский пехотный полк имел в первой линии 3-й батальон, во второй — 2-й батальон, на отдыхе (в третьей линии) — 1-й батальон.Когда после спокойной ночи внезапно начался ураганный огонь артиллерии противника, боевое охранение потребовало открыть заградительный огонь — и с боем отошло на линию главного сопротивления. Через 35 минут после открытия огня союзники ворвались в Дамар.На линии главного сопротивления развернулся ожесточенный бой. Командир батальона первой линии выдвинул на свой левый фланг 2 роты (7-ю и 8-ю) батальона второй линии — ударные подразделения. Какое-то время позицию удавалось удерживать.Когда союзная пехота прорвалась на участке соседнего справа 8-го резервного полка, 3-й батальон 16-го полка, который к тому же начал испытывать недостаток в патронах, долго продержаться не мог. Когда противник начал теснить его правый фланг, командир батальона первой линии отдал около 7 часов 15 минут приказ об отходе. Остатки 9-й и 10-й рот заняли позицию у фермы Лесар, а остатки 7-й, 8-й, 11-й и 12-й рот — позицию к западу от Монна.Вскоре противник германцев перешел в наступление (танки и пехота) против германских частей, занимавших оборону у фермы Лесар и у Монна, охватывая их с флангов. Последние снова были вынуждены отойти — и были приняты на позиции прикрытия артиллерии. Там опять удалось на некоторое время задержать противника. Но к 9 часам последний постепенно подошел к окопам. Когда вскоре после этого противник ворвался в Маконьи и перешел в наступление против правого фланга 2-го и 3-го баальонов, последние отошли дальше — на высоту к юго-востоку от Маконьи.Между тем отдыхающий батальон (1-й), стоявший в Метишь, был поднят по тревоге — и в 6 часов 15 минут выступил, чтобы расположиться к западу от Нейи. Но прежде чем он успел дойти до этого пункта, командир 8-го резервного пехотного полка сообщил командиру батальона, что Маконьи и высоты к востоку от этой деревни уже находятся в руках французов и что каждую минуту можно ожидать их наступления на Нейи. Поэтому командир 1-го батальона 16-го пехотного полка приказал своему батальону занять позицию на высотах к востоку от Нейи — в соприкосновении с батальоном третьей линии 8-го резервного пехотного полка.Командир 16-го полка около 8 часов решил «ввиду полной неясности обстановки временно задержать отдыхающий батальон на высоте к востоку от Нейи». Соответствующее распоряжение не дошло до батальона — но командир последнего самостоятельно принял такое же решение.Тем временем 2-й батальон 16-го полка, перемешавшийся с остатками 3-го батальона, по-прежнему держался по обе стороны дороги Дамар, Нейи примерно в 500 м к востоку от высоты 160 (южнее Маконьи). После того как была восстановлена связь между батальоном и командиром полка, последний приказал 1-му батальону 16-го полка выдвинуться на высоты к западу от Нейи, усилив 2-й батальон. Но уже был получен отданный в 8 часов 56 минут приказ командира бригады об отходе на высоты к востоку от Нейи; командир 1-го батальона 16-го полка, получивший приказ командира полка, только что выехал вперед – и поэтому роты батальона, по предложению командира 8-го резервного пехотного полка, остались на своей позиции к востоку от Нейи.Теперь и 2-й батальон 16-го полка (с остатками 3-го батальона) получил от своего полкового командира распоряжение отойти за котловину Нейи; однако и в данном случае войска не выполнили этого приказа — они продолжали удерживать свои позиции к западу от Нейи, куда в 11 часов 25 минут к ним подошли еще две роты 3-го батальона 211-го резервного полка. Только около 15 часов, в соответствии с повторным приказом командира полка, эта часть 16-го полка отошла на высоты к востоку от Нейи. Там остатки 3-го батальона должны были собраться за правым флангом, а остатки 2-го батальона — за левым флангом 1-го батальона 16-го полка. До 3-го батальона 211-го резервного полка этот приказ не дошел, и батальон остался на своей позиции на высоте к западу от Нейи.Из состава ударной группы 45-й резервной дивизии, предоставленной в распоряжение командира 10-й баварской пехотной дивизии, 211-й резервный пехотный полк получил приказ расположить свои батальоны по одному в тылу каждого из трех полков дивизии. Во исполнение этого приказа, 1-й батальон был передвинут в тыл 6-го резервного пехотного полка, 2-й батальон — в тыл 8-го резервного пехотного полка, 3-й батальон — в тыл 16-го пехотного полка. Батарея сопровождения (5-я батарея 45-го резервного артполка) была придана «северной подгруппе» и выехала на позицию на высоту к северо-западу от Нейи.В соответствии с неоднократно упоминавшимся приказом командира 20-й баварской пехотной бригады, отданному в 8 часов 56 минут, три батальона 211-го резервного пехотного полка, частично прибывшие на участки баварских полков еще до подхода отдыхающих батальонов последних, должны были отойти на высоты к востоку от Нейи. Если 1-й в 2-й батальоны выполнили это распоряжение, то 3-й батальон, который был придан 16-му пехотному полку, выдвинулся по обе стороны шоссе Дамар, Нейи на запад – он не знал о приказе комбрига.Первые сведения, которые командир 10-й баварской дивизии генерал Г. Беег получил о положении на фронте, были очень неутешительны.В 6 часов 45 минут 6-й резервный пехотный полк доносил командиру 20-й баварской пехотной бригады, что «противник перешел за линию Маризи, Паси». В 7 часов 30 минут 6-й резервный пехотный полк сообщал, что ему удалось задержать наступающего противника на восточной окраине Маризи-Сен-Женевьев — но одновременно из Маконьи была получена радиотелеграмма, что удерживать позицию больше невозможно. В 8 часов 5 минут поступило сообщение о падении Маконьи — а следовательно, и о прорыве позиции прикрытия артиллерии. В это же время в штаб поступили и первые донесения о потере батарей (половины 3-й батареи баварского 17-го тяжелого артполка, 1-й и 6-й батарей баварского 20-го полевого артполка, 7-й и 8-й батарей саксонского резервного полевого артполка).Но, хотя в центре и на левом фланге полосы дивизии не удалось задержать натиск французов на позиции прикрытия артиллерии, на высотах к западу от Нейи образовалась новая и относительно прочная линия обороны. Генерал Беег получил донесение об этом – но, вследствие нескольких очень неутешительных сообщений, поступивших вскоре после этого донесения (в т. ч. о том, что на высоте к западу от Нейи замечены танки противника), не поверил ему. Поэтому в 8 часов 55 минут он приказал командиру 20-й бригады и начальнику артиллерии отвести все войска на высоты к востоку от Нейи и безусловно удерживать эти высоты. Вследствие потери значительной части стоявших на позициях батарей, командир дивизии просил командование группы (корпуса) о присылке ему артиллерийских подкреплений — которые он предполагал ввести в дело к востоку от Нейи.Распоряжение об отходе на высоты к востоку от Нейи привело к неувязкам, описанным выше. Приказ был передан командиром 20-й бригады уже в 8 часов 56 минут, но не был выполнен войсками. После повторного приказа командира бригады, отданного в 10 часов, отошли только 6-й резервный пехотный полк и позднее — 16-й пехотный полк. Но приданный последнему 3-й батальон 211-го резервного полка остался на высоте к западу от Нейи.Еще в 8 часов 30 минут командование группы (корпуса) окончательно передало 10-й баварской пехотной дивизии ударную группу 45-й резервной дивизии (212-й резервный пехотный полк с 4-й батареей 45-го резервного полевого артполка и 1-й дивизион 45-го резервного артполка), которая была уже выдвинута до линии мельница Крут, Нейи, но временно оставалась в распоряжении командира корпуса. Эта группа подошла около полудня — и по распоряжению командира 10-й баварской пехотной дивизии заняла исходное положение у дороги Вишель, Ресон.78-я резервная дивизия была атакована к северу от низины ручья Алан — французами, а к югу от ручья — американцами. На всем фронте дивизии войска, занимавшие передовую полосу (на отдельных участках достигала глубины до 2 км), с боем отошли на линию главного сопротивления — за которую разгорелась ожесточенная борьба. Заградительный огонь, затребованный гарнизоном передовой полосы, был открыт быстро и был очень метким. Союзники, и здесь поддержанные многочисленными танками, уже в этот период боя понесли большие потери. Но им постепенно удалось, особенно в низине Алана и у высоты 172 (здесь прорвались танки), вклиниться в линию главного сопротивления и продвинуться в полосу между этой линией и позицией прикрытия артиллерии.В особенно тяжелом положении оказался стоявший на правом фланге 258-й резервный пехотный полк — так как, довольно быстро продвинувшись в полосе соседней 10-й баварской пехотной дивизии, некоторые союзные части свернули на юг захватили Манн, а также лес и дно долины к востоку от этой деревни. Даже после того как 258-й пехотный полк отошел на позицию прикрытия артиллерии, ему пришлось сильно пострадать от атак противника. Танковая атака с линии Маконьи, ферма Лесар (в 1 км к северу от Брей) заставила 258-й резервный полк отогнуть свой правый фланг еще на 800 м назад. При этом было потеряно соприкосновение с 10-й баварской пехотной дивизией. Но на всем остальном фронте дивизии наступление противника было задержано перед позицией прикрытия артиллерии. На левом фланге, в районе высоты 175, положение было восстановлено после танковой атаки — контратакой 260-го резервного пехотного полка.Вследствие быстрого продвижения противника с северо-запада, не удалось своевременно отвести назад артиллерийские части, расположенные у Куэнтикура: орудия, в большинстве уже выведенные из строя огнем противника или преждевременными разрывами своих снарядов в каналах стволов, попали в руки союзников. В полосе дивизии отлично действовала именно артиллерия, подбившая до 14 танков и уничтожившая батарею сопровождения противника, выдвинувшуюся на высоту у Шевийона.Впечатление о положении на фронте, сформировавшееся в штабе группы (корпуса) Винклера, было очень неблагоприятным. Одно за другим поступали донесения об утрате почти всех селений в передовой полосе, о том что в атаке противника участвовало большое число танков — свыше 80 на фронте корпуса. Поэтому 10-й баварской пехотной дивизии, в полосе которой противник продвинулся глубже всего, были приданы, одна за другой, две ударные группы 45-й резервной дивизии. Но еще хуже, как казалось, обстояло дело в полосе соседней группы (корпуса). Там противник, очевидно, полностью прорвался, и вышел в район Виллер-Злон и, таким образом, серьезно угрожал правому флангу 25-го резервного корпуса. В этих условиях генерал Винклер счел необходимым постепенно отвести свои дивизии назад, вывезя, по возможности, и артиллерию.40-я пехотная дивизия, чье положение было признано наиболее неблагоприятным, получила приказ «отойти на линию Бланзи, высота 182 к северо-западу от Бийи, ферма Эдроль, лес к юго-западу от Бийи; там установить соприкосновение с 10-й баварской пех. дивизией».Для 40-й дивизии, которая в это время еще кое-где вела бой за линию главного сопротивления, а на остальном фронте прочно удерживала позицию прикрытия артиллерии, этот приказ явился полной неожиданностью. Теперь командир дивизии генерал И. Мейстер приказал одному из батальонов приданного ему ударного полка (210-го резервного) занять редкой цепью линию Бланзи, лес юго-западнее Бийи; оба других батальона были расположены в лощине к северо-востоку от леса Реми — для обеспечения правого фланга дивизии. Полевой артиллерийский дивизион ударной группы (3-й дивизион 45-го резервного артполка) должен был занять позиции на высотах к западу от Кутремена. Кроме того, туда же был вскоре направлен и 2-й дивизион 40-го резервного полевого артполка: после участия в артиллерийской подготовке переправы через Марну l5 июля, он шел в расположение 40-й пехотной дивизии.В 13 часов генерал Мейстер приказал занять на правом фланге отсечную позицию. Таким образом, дивизия осталась на довольно значительном расстоянии впереди линии, указанной командованием группы (корпуса).Но по приказу командира дивизии 104-й пехотный полк, который вел бой на левом фланге, должен был еще немного отойти назад — хотя обстановка на его фронте и не требовала этого. Фактически же полк еще некоторое время продолжал занимать позицию прикрытия артиллерии. 3-й батальон полка должен был отойти только тогда, когда 2-й батальон закрепится на новой позиции. Только после полудня, атакованный крупными силами и охваченный слева, 3-й батальон 104-го полка отошел на линию, которую тем временем занял 2-й батальон.Существенное подкрепление группа Винклера получила в виде 51-й резервной дивизии.