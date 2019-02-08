Виллер-Котре. Часть 6
16-й баварский пехотный полк имел в первой линии 3-й батальон, во второй — 2-й батальон, на отдыхе (в третьей линии) — 1-й батальон.
Когда после спокойной ночи внезапно начался ураганный огонь артиллерии противника, боевое охранение потребовало открыть заградительный огонь — и с боем отошло на линию главного сопротивления. Через 35 минут после открытия огня союзники ворвались в Дамар.
На линии главного сопротивления развернулся ожесточенный бой. Командир батальона первой линии выдвинул на свой левый фланг 2 роты (7-ю и 8-ю) батальона второй линии — ударные подразделения. Какое-то время позицию удавалось удерживать.
Когда союзная пехота прорвалась на участке соседнего справа 8-го резервного полка, 3-й батальон 16-го полка, который к тому же начал испытывать недостаток в патронах, долго продержаться не мог. Когда противник начал теснить его правый фланг, командир батальона первой линии отдал около 7 часов 15 минут приказ об отходе. Остатки 9-й и 10-й рот заняли позицию у фермы Лесар, а остатки 7-й, 8-й, 11-й и 12-й рот — позицию к западу от Монна.
Вскоре противник германцев перешел в наступление (танки и пехота) против германских частей, занимавших оборону у фермы Лесар и у Монна, охватывая их с флангов. Последние снова были вынуждены отойти — и были приняты на позиции прикрытия артиллерии. Там опять удалось на некоторое время задержать противника. Но к 9 часам последний постепенно подошел к окопам. Когда вскоре после этого противник ворвался в Маконьи и перешел в наступление против правого фланга 2-го и 3-го баальонов, последние отошли дальше — на высоту к юго-востоку от Маконьи.
Между тем отдыхающий батальон (1-й), стоявший в Метишь, был поднят по тревоге — и в 6 часов 15 минут выступил, чтобы расположиться к западу от Нейи. Но прежде чем он успел дойти до этого пункта, командир 8-го резервного пехотного полка сообщил командиру батальона, что Маконьи и высоты к востоку от этой деревни уже находятся в руках французов и что каждую минуту можно ожидать их наступления на Нейи. Поэтому командир 1-го батальона 16-го пехотного полка приказал своему батальону занять позицию на высотах к востоку от Нейи — в соприкосновении с батальоном третьей линии 8-го резервного пехотного полка.
Командир 16-го полка около 8 часов решил «ввиду полной неясности обстановки временно задержать отдыхающий батальон на высоте к востоку от Нейи». Соответствующее распоряжение не дошло до батальона — но командир последнего самостоятельно принял такое же решение.
Тем временем 2-й батальон 16-го полка, перемешавшийся с остатками 3-го батальона, по-прежнему держался по обе стороны дороги Дамар, Нейи примерно в 500 м к востоку от высоты 160 (южнее Маконьи). После того как была восстановлена связь между батальоном и командиром полка, последний приказал 1-му батальону 16-го полка выдвинуться на высоты к западу от Нейи, усилив 2-й батальон. Но уже был получен отданный в 8 часов 56 минут приказ командира бригады об отходе на высоты к востоку от Нейи; командир 1-го батальона 16-го полка, получивший приказ командира полка, только что выехал вперед – и поэтому роты батальона, по предложению командира 8-го резервного пехотного полка, остались на своей позиции к востоку от Нейи.
Теперь и 2-й батальон 16-го полка (с остатками 3-го батальона) получил от своего полкового командира распоряжение отойти за котловину Нейи; однако и в данном случае войска не выполнили этого приказа — они продолжали удерживать свои позиции к западу от Нейи, куда в 11 часов 25 минут к ним подошли еще две роты 3-го батальона 211-го резервного полка. Только около 15 часов, в соответствии с повторным приказом командира полка, эта часть 16-го полка отошла на высоты к востоку от Нейи. Там остатки 3-го батальона должны были собраться за правым флангом, а остатки 2-го батальона — за левым флангом 1-го батальона 16-го полка. До 3-го батальона 211-го резервного полка этот приказ не дошел, и батальон остался на своей позиции на высоте к западу от Нейи.
Из состава ударной группы 45-й резервной дивизии, предоставленной в распоряжение командира 10-й баварской пехотной дивизии, 211-й резервный пехотный полк получил приказ расположить свои батальоны по одному в тылу каждого из трех полков дивизии. Во исполнение этого приказа, 1-й батальон был передвинут в тыл 6-го резервного пехотного полка, 2-й батальон — в тыл 8-го резервного пехотного полка, 3-й батальон — в тыл 16-го пехотного полка. Батарея сопровождения (5-я батарея 45-го резервного артполка) была придана «северной подгруппе» и выехала на позицию на высоту к северо-западу от Нейи.
В соответствии с неоднократно упоминавшимся приказом командира 20-й баварской пехотной бригады, отданному в 8 часов 56 минут, три батальона 211-го резервного пехотного полка, частично прибывшие на участки баварских полков еще до подхода отдыхающих батальонов последних, должны были отойти на высоты к востоку от Нейи. Если 1-й в 2-й батальоны выполнили это распоряжение, то 3-й батальон, который был придан 16-му пехотному полку, выдвинулся по обе стороны шоссе Дамар, Нейи на запад – он не знал о приказе комбрига.
Первые сведения, которые командир 10-й баварской дивизии генерал Г. Беег получил о положении на фронте, были очень неутешительны.
В 6 часов 45 минут 6-й резервный пехотный полк доносил командиру 20-й баварской пехотной бригады, что «противник перешел за линию Маризи, Паси». В 7 часов 30 минут 6-й резервный пехотный полк сообщал, что ему удалось задержать наступающего противника на восточной окраине Маризи-Сен-Женевьев — но одновременно из Маконьи была получена радиотелеграмма, что удерживать позицию больше невозможно. В 8 часов 5 минут поступило сообщение о падении Маконьи — а следовательно, и о прорыве позиции прикрытия артиллерии. В это же время в штаб поступили и первые донесения о потере батарей (половины 3-й батареи баварского 17-го тяжелого артполка, 1-й и 6-й батарей баварского 20-го полевого артполка, 7-й и 8-й батарей саксонского резервного полевого артполка).
Но, хотя в центре и на левом фланге полосы дивизии не удалось задержать натиск французов на позиции прикрытия артиллерии, на высотах к западу от Нейи образовалась новая и относительно прочная линия обороны. Генерал Беег получил донесение об этом – но, вследствие нескольких очень неутешительных сообщений, поступивших вскоре после этого донесения (в т. ч. о том, что на высоте к западу от Нейи замечены танки противника), не поверил ему. Поэтому в 8 часов 55 минут он приказал командиру 20-й бригады и начальнику артиллерии отвести все войска на высоты к востоку от Нейи и безусловно удерживать эти высоты. Вследствие потери значительной части стоявших на позициях батарей, командир дивизии просил командование группы (корпуса) о присылке ему артиллерийских подкреплений — которые он предполагал ввести в дело к востоку от Нейи.
Распоряжение об отходе на высоты к востоку от Нейи привело к неувязкам, описанным выше. Приказ был передан командиром 20-й бригады уже в 8 часов 56 минут, но не был выполнен войсками. После повторного приказа командира бригады, отданного в 10 часов, отошли только 6-й резервный пехотный полк и позднее — 16-й пехотный полк. Но приданный последнему 3-й батальон 211-го резервного полка остался на высоте к западу от Нейи.
Еще в 8 часов 30 минут командование группы (корпуса) окончательно передало 10-й баварской пехотной дивизии ударную группу 45-й резервной дивизии (212-й резервный пехотный полк с 4-й батареей 45-го резервного полевого артполка и 1-й дивизион 45-го резервного артполка), которая была уже выдвинута до линии мельница Крут, Нейи, но временно оставалась в распоряжении командира корпуса. Эта группа подошла около полудня — и по распоряжению командира 10-й баварской пехотной дивизии заняла исходное положение у дороги Вишель, Ресон.
78-я резервная дивизия была атакована к северу от низины ручья Алан — французами, а к югу от ручья — американцами. На всем фронте дивизии войска, занимавшие передовую полосу (на отдельных участках достигала глубины до 2 км), с боем отошли на линию главного сопротивления — за которую разгорелась ожесточенная борьба. Заградительный огонь, затребованный гарнизоном передовой полосы, был открыт быстро и был очень метким. Союзники, и здесь поддержанные многочисленными танками, уже в этот период боя понесли большие потери. Но им постепенно удалось, особенно в низине Алана и у высоты 172 (здесь прорвались танки), вклиниться в линию главного сопротивления и продвинуться в полосу между этой линией и позицией прикрытия артиллерии.
В особенно тяжелом положении оказался стоявший на правом фланге 258-й резервный пехотный полк — так как, довольно быстро продвинувшись в полосе соседней 10-й баварской пехотной дивизии, некоторые союзные части свернули на юг захватили Манн, а также лес и дно долины к востоку от этой деревни. Даже после того как 258-й пехотный полк отошел на позицию прикрытия артиллерии, ему пришлось сильно пострадать от атак противника. Танковая атака с линии Маконьи, ферма Лесар (в 1 км к северу от Брей) заставила 258-й резервный полк отогнуть свой правый фланг еще на 800 м назад. При этом было потеряно соприкосновение с 10-й баварской пехотной дивизией. Но на всем остальном фронте дивизии наступление противника было задержано перед позицией прикрытия артиллерии. На левом фланге, в районе высоты 175, положение было восстановлено после танковой атаки — контратакой 260-го резервного пехотного полка.
Вследствие быстрого продвижения противника с северо-запада, не удалось своевременно отвести назад артиллерийские части, расположенные у Куэнтикура: орудия, в большинстве уже выведенные из строя огнем противника или преждевременными разрывами своих снарядов в каналах стволов, попали в руки союзников. В полосе дивизии отлично действовала именно артиллерия, подбившая до 14 танков и уничтожившая батарею сопровождения противника, выдвинувшуюся на высоту у Шевийона.
Впечатление о положении на фронте, сформировавшееся в штабе группы (корпуса) Винклера, было очень неблагоприятным. Одно за другим поступали донесения об утрате почти всех селений в передовой полосе, о том что в атаке противника участвовало большое число танков — свыше 80 на фронте корпуса. Поэтому 10-й баварской пехотной дивизии, в полосе которой противник продвинулся глубже всего, были приданы, одна за другой, две ударные группы 45-й резервной дивизии. Но еще хуже, как казалось, обстояло дело в полосе соседней группы (корпуса). Там противник, очевидно, полностью прорвался, и вышел в район Виллер-Злон и, таким образом, серьезно угрожал правому флангу 25-го резервного корпуса. В этих условиях генерал Винклер счел необходимым постепенно отвести свои дивизии назад, вывезя, по возможности, и артиллерию.
40-я пехотная дивизия, чье положение было признано наиболее неблагоприятным, получила приказ «отойти на линию Бланзи, высота 182 к северо-западу от Бийи, ферма Эдроль, лес к юго-западу от Бийи; там установить соприкосновение с 10-й баварской пех. дивизией».
Для 40-й дивизии, которая в это время еще кое-где вела бой за линию главного сопротивления, а на остальном фронте прочно удерживала позицию прикрытия артиллерии, этот приказ явился полной неожиданностью. Теперь командир дивизии генерал И. Мейстер приказал одному из батальонов приданного ему ударного полка (210-го резервного) занять редкой цепью линию Бланзи, лес юго-западнее Бийи; оба других батальона были расположены в лощине к северо-востоку от леса Реми — для обеспечения правого фланга дивизии. Полевой артиллерийский дивизион ударной группы (3-й дивизион 45-го резервного артполка) должен был занять позиции на высотах к западу от Кутремена. Кроме того, туда же был вскоре направлен и 2-й дивизион 40-го резервного полевого артполка: после участия в артиллерийской подготовке переправы через Марну l5 июля, он шел в расположение 40-й пехотной дивизии.
В 13 часов генерал Мейстер приказал занять на правом фланге отсечную позицию. Таким образом, дивизия осталась на довольно значительном расстоянии впереди линии, указанной командованием группы (корпуса).
Но по приказу командира дивизии 104-й пехотный полк, который вел бой на левом фланге, должен был еще немного отойти назад — хотя обстановка на его фронте и не требовала этого. Фактически же полк еще некоторое время продолжал занимать позицию прикрытия артиллерии. 3-й батальон полка должен был отойти только тогда, когда 2-й батальон закрепится на новой позиции. Только после полудня, атакованный крупными силами и охваченный слева, 3-й батальон 104-го полка отошел на линию, которую тем временем занял 2-й батальон.
Существенное подкрепление группа Винклера получила в виде 51-й резервной дивизии.
Продолжение следует...
Когда после спокойной ночи внезапно начался ураганный огонь артиллерии противника, боевое охранение потребовало открыть заградительный огонь — и с боем отошло на линию главного сопротивления. Через 35 минут после открытия огня союзники ворвались в Дамар.
На линии главного сопротивления развернулся ожесточенный бой. Командир батальона первой линии выдвинул на свой левый фланг 2 роты (7-ю и 8-ю) батальона второй линии — ударные подразделения. Какое-то время позицию удавалось удерживать.
Когда союзная пехота прорвалась на участке соседнего справа 8-го резервного полка, 3-й батальон 16-го полка, который к тому же начал испытывать недостаток в патронах, долго продержаться не мог. Когда противник начал теснить его правый фланг, командир батальона первой линии отдал около 7 часов 15 минут приказ об отходе. Остатки 9-й и 10-й рот заняли позицию у фермы Лесар, а остатки 7-й, 8-й, 11-й и 12-й рот — позицию к западу от Монна.
Вскоре противник германцев перешел в наступление (танки и пехота) против германских частей, занимавших оборону у фермы Лесар и у Монна, охватывая их с флангов. Последние снова были вынуждены отойти — и были приняты на позиции прикрытия артиллерии. Там опять удалось на некоторое время задержать противника. Но к 9 часам последний постепенно подошел к окопам. Когда вскоре после этого противник ворвался в Маконьи и перешел в наступление против правого фланга 2-го и 3-го баальонов, последние отошли дальше — на высоту к юго-востоку от Маконьи.
Между тем отдыхающий батальон (1-й), стоявший в Метишь, был поднят по тревоге — и в 6 часов 15 минут выступил, чтобы расположиться к западу от Нейи. Но прежде чем он успел дойти до этого пункта, командир 8-го резервного пехотного полка сообщил командиру батальона, что Маконьи и высоты к востоку от этой деревни уже находятся в руках французов и что каждую минуту можно ожидать их наступления на Нейи. Поэтому командир 1-го батальона 16-го пехотного полка приказал своему батальону занять позицию на высотах к востоку от Нейи — в соприкосновении с батальоном третьей линии 8-го резервного пехотного полка.
Командир 16-го полка около 8 часов решил «ввиду полной неясности обстановки временно задержать отдыхающий батальон на высоте к востоку от Нейи». Соответствующее распоряжение не дошло до батальона — но командир последнего самостоятельно принял такое же решение.
Тем временем 2-й батальон 16-го полка, перемешавшийся с остатками 3-го батальона, по-прежнему держался по обе стороны дороги Дамар, Нейи примерно в 500 м к востоку от высоты 160 (южнее Маконьи). После того как была восстановлена связь между батальоном и командиром полка, последний приказал 1-му батальону 16-го полка выдвинуться на высоты к западу от Нейи, усилив 2-й батальон. Но уже был получен отданный в 8 часов 56 минут приказ командира бригады об отходе на высоты к востоку от Нейи; командир 1-го батальона 16-го полка, получивший приказ командира полка, только что выехал вперед – и поэтому роты батальона, по предложению командира 8-го резервного пехотного полка, остались на своей позиции к востоку от Нейи.
Теперь и 2-й батальон 16-го полка (с остатками 3-го батальона) получил от своего полкового командира распоряжение отойти за котловину Нейи; однако и в данном случае войска не выполнили этого приказа — они продолжали удерживать свои позиции к западу от Нейи, куда в 11 часов 25 минут к ним подошли еще две роты 3-го батальона 211-го резервного полка. Только около 15 часов, в соответствии с повторным приказом командира полка, эта часть 16-го полка отошла на высоты к востоку от Нейи. Там остатки 3-го батальона должны были собраться за правым флангом, а остатки 2-го батальона — за левым флангом 1-го батальона 16-го полка. До 3-го батальона 211-го резервного полка этот приказ не дошел, и батальон остался на своей позиции на высоте к западу от Нейи.
Из состава ударной группы 45-й резервной дивизии, предоставленной в распоряжение командира 10-й баварской пехотной дивизии, 211-й резервный пехотный полк получил приказ расположить свои батальоны по одному в тылу каждого из трех полков дивизии. Во исполнение этого приказа, 1-й батальон был передвинут в тыл 6-го резервного пехотного полка, 2-й батальон — в тыл 8-го резервного пехотного полка, 3-й батальон — в тыл 16-го пехотного полка. Батарея сопровождения (5-я батарея 45-го резервного артполка) была придана «северной подгруппе» и выехала на позицию на высоту к северо-западу от Нейи.
В соответствии с неоднократно упоминавшимся приказом командира 20-й баварской пехотной бригады, отданному в 8 часов 56 минут, три батальона 211-го резервного пехотного полка, частично прибывшие на участки баварских полков еще до подхода отдыхающих батальонов последних, должны были отойти на высоты к востоку от Нейи. Если 1-й в 2-й батальоны выполнили это распоряжение, то 3-й батальон, который был придан 16-му пехотному полку, выдвинулся по обе стороны шоссе Дамар, Нейи на запад – он не знал о приказе комбрига.
Первые сведения, которые командир 10-й баварской дивизии генерал Г. Беег получил о положении на фронте, были очень неутешительны.
В 6 часов 45 минут 6-й резервный пехотный полк доносил командиру 20-й баварской пехотной бригады, что «противник перешел за линию Маризи, Паси». В 7 часов 30 минут 6-й резервный пехотный полк сообщал, что ему удалось задержать наступающего противника на восточной окраине Маризи-Сен-Женевьев — но одновременно из Маконьи была получена радиотелеграмма, что удерживать позицию больше невозможно. В 8 часов 5 минут поступило сообщение о падении Маконьи — а следовательно, и о прорыве позиции прикрытия артиллерии. В это же время в штаб поступили и первые донесения о потере батарей (половины 3-й батареи баварского 17-го тяжелого артполка, 1-й и 6-й батарей баварского 20-го полевого артполка, 7-й и 8-й батарей саксонского резервного полевого артполка).
Но, хотя в центре и на левом фланге полосы дивизии не удалось задержать натиск французов на позиции прикрытия артиллерии, на высотах к западу от Нейи образовалась новая и относительно прочная линия обороны. Генерал Беег получил донесение об этом – но, вследствие нескольких очень неутешительных сообщений, поступивших вскоре после этого донесения (в т. ч. о том, что на высоте к западу от Нейи замечены танки противника), не поверил ему. Поэтому в 8 часов 55 минут он приказал командиру 20-й бригады и начальнику артиллерии отвести все войска на высоты к востоку от Нейи и безусловно удерживать эти высоты. Вследствие потери значительной части стоявших на позициях батарей, командир дивизии просил командование группы (корпуса) о присылке ему артиллерийских подкреплений — которые он предполагал ввести в дело к востоку от Нейи.
Распоряжение об отходе на высоты к востоку от Нейи привело к неувязкам, описанным выше. Приказ был передан командиром 20-й бригады уже в 8 часов 56 минут, но не был выполнен войсками. После повторного приказа командира бригады, отданного в 10 часов, отошли только 6-й резервный пехотный полк и позднее — 16-й пехотный полк. Но приданный последнему 3-й батальон 211-го резервного полка остался на высоте к западу от Нейи.
Еще в 8 часов 30 минут командование группы (корпуса) окончательно передало 10-й баварской пехотной дивизии ударную группу 45-й резервной дивизии (212-й резервный пехотный полк с 4-й батареей 45-го резервного полевого артполка и 1-й дивизион 45-го резервного артполка), которая была уже выдвинута до линии мельница Крут, Нейи, но временно оставалась в распоряжении командира корпуса. Эта группа подошла около полудня — и по распоряжению командира 10-й баварской пехотной дивизии заняла исходное положение у дороги Вишель, Ресон.
78-я резервная дивизия была атакована к северу от низины ручья Алан — французами, а к югу от ручья — американцами. На всем фронте дивизии войска, занимавшие передовую полосу (на отдельных участках достигала глубины до 2 км), с боем отошли на линию главного сопротивления — за которую разгорелась ожесточенная борьба. Заградительный огонь, затребованный гарнизоном передовой полосы, был открыт быстро и был очень метким. Союзники, и здесь поддержанные многочисленными танками, уже в этот период боя понесли большие потери. Но им постепенно удалось, особенно в низине Алана и у высоты 172 (здесь прорвались танки), вклиниться в линию главного сопротивления и продвинуться в полосу между этой линией и позицией прикрытия артиллерии.
В особенно тяжелом положении оказался стоявший на правом фланге 258-й резервный пехотный полк — так как, довольно быстро продвинувшись в полосе соседней 10-й баварской пехотной дивизии, некоторые союзные части свернули на юг захватили Манн, а также лес и дно долины к востоку от этой деревни. Даже после того как 258-й пехотный полк отошел на позицию прикрытия артиллерии, ему пришлось сильно пострадать от атак противника. Танковая атака с линии Маконьи, ферма Лесар (в 1 км к северу от Брей) заставила 258-й резервный полк отогнуть свой правый фланг еще на 800 м назад. При этом было потеряно соприкосновение с 10-й баварской пехотной дивизией. Но на всем остальном фронте дивизии наступление противника было задержано перед позицией прикрытия артиллерии. На левом фланге, в районе высоты 175, положение было восстановлено после танковой атаки — контратакой 260-го резервного пехотного полка.
Вследствие быстрого продвижения противника с северо-запада, не удалось своевременно отвести назад артиллерийские части, расположенные у Куэнтикура: орудия, в большинстве уже выведенные из строя огнем противника или преждевременными разрывами своих снарядов в каналах стволов, попали в руки союзников. В полосе дивизии отлично действовала именно артиллерия, подбившая до 14 танков и уничтожившая батарею сопровождения противника, выдвинувшуюся на высоту у Шевийона.
Впечатление о положении на фронте, сформировавшееся в штабе группы (корпуса) Винклера, было очень неблагоприятным. Одно за другим поступали донесения об утрате почти всех селений в передовой полосе, о том что в атаке противника участвовало большое число танков — свыше 80 на фронте корпуса. Поэтому 10-й баварской пехотной дивизии, в полосе которой противник продвинулся глубже всего, были приданы, одна за другой, две ударные группы 45-й резервной дивизии. Но еще хуже, как казалось, обстояло дело в полосе соседней группы (корпуса). Там противник, очевидно, полностью прорвался, и вышел в район Виллер-Злон и, таким образом, серьезно угрожал правому флангу 25-го резервного корпуса. В этих условиях генерал Винклер счел необходимым постепенно отвести свои дивизии назад, вывезя, по возможности, и артиллерию.
40-я пехотная дивизия, чье положение было признано наиболее неблагоприятным, получила приказ «отойти на линию Бланзи, высота 182 к северо-западу от Бийи, ферма Эдроль, лес к юго-западу от Бийи; там установить соприкосновение с 10-й баварской пех. дивизией».
Для 40-й дивизии, которая в это время еще кое-где вела бой за линию главного сопротивления, а на остальном фронте прочно удерживала позицию прикрытия артиллерии, этот приказ явился полной неожиданностью. Теперь командир дивизии генерал И. Мейстер приказал одному из батальонов приданного ему ударного полка (210-го резервного) занять редкой цепью линию Бланзи, лес юго-западнее Бийи; оба других батальона были расположены в лощине к северо-востоку от леса Реми — для обеспечения правого фланга дивизии. Полевой артиллерийский дивизион ударной группы (3-й дивизион 45-го резервного артполка) должен был занять позиции на высотах к западу от Кутремена. Кроме того, туда же был вскоре направлен и 2-й дивизион 40-го резервного полевого артполка: после участия в артиллерийской подготовке переправы через Марну l5 июля, он шел в расположение 40-й пехотной дивизии.
В 13 часов генерал Мейстер приказал занять на правом фланге отсечную позицию. Таким образом, дивизия осталась на довольно значительном расстоянии впереди линии, указанной командованием группы (корпуса).
Но по приказу командира дивизии 104-й пехотный полк, который вел бой на левом фланге, должен был еще немного отойти назад — хотя обстановка на его фронте и не требовала этого. Фактически же полк еще некоторое время продолжал занимать позицию прикрытия артиллерии. 3-й батальон полка должен был отойти только тогда, когда 2-й батальон закрепится на новой позиции. Только после полудня, атакованный крупными силами и охваченный слева, 3-й батальон 104-го полка отошел на линию, которую тем временем занял 2-й батальон.
Существенное подкрепление группа Винклера получила в виде 51-й резервной дивизии.
Продолжение следует...
- Автор:
- Олейников Алексей
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