Совершенствование системы ПВО КНР на фоне стратегического соперничества с США (ч. 6)

Бомбометание с истребителя-бомбардировщика J -16

Спутниковый снимок Google Еаrth: самолёты ДРЛО KJ-500 на авиабазе Lingshui, остров Хайнань

Схема расположения авиабаз и аэродромов двойного назначения в восточной части КНР

Схема расположения на территории КНР авиабаз, где имеются подземные авиационные укрытия

Схема расположения авиабаз на северо-востоке КНР

Самолёт J-10AY пилотажной группы «Первое августа»

Спутниковый снимок Google Earth: истребители J-11/Су-30МКК на авиабазе Cangzhou

Китайский истребитель 5 поколения J-20A

Спутниковый снимок Google Earth: линейка авиатехники на авиабазе Dingxin

УТС JL-8

По материалам:

https://web.archive.org/web/20170220081938/http://military.china.com/zh_cn/news/568/20040130/11612830.html

http://www.iarex.ru/news/54895.html

https://www.flightglobal.com/news/articles/analysis-2019-world-air-forces-directory-454126/

http://aviationweek.com/aviation-week-space-technology

https://www.scramble.nl/orbats/china/airforce

http://geimint.blogspot.com

https://www.abirus.ru/content/564/623/631/11311/11319.html

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1400/RR1416/RAND_RR1416.pdf

https://tass.ru/info/5409296

The Military Balance 2017

В этой части обзора мы рассмотрим численную и качественную составляющие истребительного парка ВВС НОАК, возможности по завоеванию господства в воздухе и дальнему перехвату стратегических бомбардировщиков-носителей крылатых ракет. Также поговорим о наземной аэродромной структуре и организации управления действиями истребителей перехватчиков и боевой подготовки.Согласно данным, опубликованным в открытых источниках, в ВВС НОАК имеется более 3000 самолётов, из них приблизительно 2100 — боевые. В общей сложности для выполнения задач противовоздушной обороны и завоевания господства в воздухе может быть использовано более 1100 истребителей. Наибольшую ценность в этом отношении представляют J -11А, J -11В/ВS и J -11D – которых в общей сложности насчитывается около 300 единиц. В китайских источниках говорится, что поставленные из России Су-27СК и Су-27УБК в 2018 году окончательно выведены из строевых частей в связи с выработкой ресурса. Также в истребительных авиаполках имеется 73 многофункциональных двухместных истребителя Су-30МКК российского производства. Судя по всему, 24 Су-30МК2 переданы в морскую авиацию, так как в составе ВВС НОАК по состоянию на 2017 год они не числятся. Не ясна ситуация с двухместным J-16. В китайских источниках говорится, что основной его задачей является борьба с морскими целями и нанесение ударов по точечным наземным объектам. Самолёт J-16 во многом напоминает российский Су-30МКК и якобы создан для замены фронтового бомбардировщика JH-7, коих в ВВС НОАК имеется более 70 единиц.В общей сложности предприятием Shenyang Aircraft Corporation построено около 100 самолётов J-16. Эта машина, являющаяся функциональным аналогом российского Су-34, не имеет бронированной кабины, но также оснащена многофункциональной БРЛС, может нести ракеты «воздух-воздух» средней дальности и имеет неплохой потенциал в роли перехватчика.В ноябре 2018 года в КНР были поставлены последние из 24 заказанных в России истребителей Су-35СК. Российские истребители поколения 4++ получили высокую оценку у китайских пилотов, но вряд ли они сейчас освоены лётным и техническим составом в полной мере. Кроме того, будущее этих машин не ясно. Число закупленных Су-35СК по китайским меркам очень невелико, и они не смогут заметно повысить боевую мощь ВВС НОАК. С учётом того, что несколько самолётов будут наверняка разобраны для детального ознакомления, оставшихся в лётном состоянии истребителей не хватит даже для комплектования одного авиаполка.До недавнего времени наиболее многочисленными истребителями в ВВС НОАК являлись китайские копии МиГ-21: J-7D, J-7Е, J-7G и двухместные учебно-тренировочные JJ-7. Согласно данным, представленным ресурсом Flightglobal, по состоянию на 2018 год в строю имелось 360 самолётов. В данный момент их активно заменяют современными лёгкими истребителями семейства J-10. По данным того же источника, в 2017 году в истребительных авиаполках эксплуатировалось около 300 самолётов J-10А/В/С. С учетом того, что производственные мощности предприятия Chengdu Aircraft Industry Corporation в состоянии строить 50 самолётов в год, то можно предположить, что число истребителей J-10 как минимум уже сравнялось с количеством имеющихся J-7.Что касается официально принятых на вооружение истребителей 5 поколения J-20A, то их число скорее всего не превышает двух десятков, они пока что находятся в опытной эксплуатации и оказать существенного влияния на расклад сил не способны. Уходящим типом в ВВС НОАК наряду с лёгким истребителем J-7 можно считать перехватчик J-8II. В 2018 году в 4 авиаполках имелось 96 истребителей модификаций: J-8IIDF, J-8IIH, J-8IIF.Примерно 5 лет назад в ВВС НОАК началось формирование отдельных беспилотных эскадрилий специального назначения, находившихся в прямом подчинении командующим военных округов. Эти эскадрильи комплектуются переоборудованными радиоуправляемыми истребителями: J-6, J-7 и J-8. Основным их назначением является отвлечение на себя вражеских перехватчиков и зенитных систем, а также выполнение разведывательно-демонстрационных полётов с целью вскрытия системы противовоздушной обороны противника. В мирное время личный состав и техника беспилотных эскадрилий привлекаются для организации учебного процесса истребительной авиации и войск ПВО. Этому способствует значительный запас морально устаревшей авиатехники. Восстановление и переоборудование снятых с вооружения истребителей производится на авиазаводах, где эти самолёты в прошлом строились.В прошлом в КНР имелось 7 военных округов со штабами: в Пекине, Ченду, Гуанчжоу, Цзинане, Ланьчжоу, Нанкине и Шэньяне. В рамках модернизации вооруженных сил и для повышения эффективности управления частями ВВС и ПВО в 2016 году было создано 5 Территориальных командований ВВС НОАК (Театров военных действий): Восточное (штаб в Нанкине), Южное (штаб в Гуанчжоу), Западное (штаб в Ченду), Северное (штаб в Шеньяне), Центральное (штаб в Пекине). Под Пекином также находится центральный командный пункт ВВС НОАК.В штабы территориальных командований стекается информация о воздушной обстановке с многочисленных радиолокационных постов, по высокоскоростным линиям связи происходит обмен данными с командными пунктами дивизионного и полкового звена истребительной авиации и зенитно-ракетных войск. В случае необходимости в воздух поднимаются самолёты дальнего радиолокационного обнаружение и управления KJ-200 и KJ-500. В распоряжении каждого территориального командования в 2018 году имелось 3-4 самолёта ДРЛО.Есть основания полагать, что основная часть истребителей J-8IIDF/H, J-10В/С и J-11А/В/D оснащена аппаратурой автоматизированного наведения от внешнего источника целеуказания. На наиболее современных типах китайских истребителей установлена система обмена цифровой информацией, которая позволяет транслировать в режиме реального времени радиолокационную картинку на командные пункты и другие самолёты. За счёт этого формируется единое информационное поле и значительно повышается эффективность действия сил ПВО. Непосредственное управление действиями истребителей и отдельных зенитно-ракетных дивизионов осуществляется по УКВ и КВ радиосетям. В процессе боевой подготовки строевых авиаполков, вооруженных истребителями J-8II, Су-30МКК, J-11и J-10, размещённых на авиабазах вдоль побережья, много времени занимает отработка перехвата самолётов-носителей крылатых ракет до достижения ими рубежей пуска.В подчинении территориального командования ВВС и ПВО находится 3-4 авиационные дивизии, в каждой из которых имеется 2-4 истребительных авиаполка. Количество авиаполков в дивизии зависит от типа истребителя. В составе некоторых командований также имеются отдельные истребительные бригады, оснащённые тяжелыми J-11А/В и Cу-30МКК. Обычно в истребительном полку, на вооружении которого стоят J-8II, J-11А/В/D и Cу-30МКК, имеется 24 одноместных и двухместных истребителя. С целью сбережения ресурса боевых самолётов для выполнения вывозных и учебно-тренировочных полётов используются устаревшие истребители: J-7 или «спарки» JJ-7. В авиаполках, где эксплуатируются лёгкие однодвигательные J-10, обычно 36 самолётов, а в полках, летающих на J-7, может быть и более 40 истребителей. Это связано с тем, что части, вооруженные ранее устаревшими J-7, активно переходят на новые типы боевых самолётов, а высвобождающиеся истребители, имеющие ещё достаточный эксплуатационный ресурс, передаются в полки, вооруженные этими самолётами.Достаточно часто на одном аэродроме базируются лёгкие и тяжелые истребители, принадлежащие разным авиационным полкам и бригадам. Не редко можно наблюдать сочетание легких J-10 с тяжелыми J-11А/В и Cу-30МКК, или истребителей с треугольным крылом J-7 и J-8II. По всей видимости, таким образом осуществляется оптимизация и разделение задач. Тяжелые перехватчики должны встречать средства воздушного нападения на дальних подступах, а лёгкие однодвигательные истребители осуществлять уничтожение прорвавшихся целей в ближней зоне и оборону собственных авиабаз.Аэродромная сеть Китая насчитывает более 400 аэродромов, в том числе 350 с твёрдым покрытием взлётно-посадочной полосы. Оперативная ёмкость аэродромов составляет 9000 самолётов, что почти в три раза больше китайского парка боевых самолётов. В распоряжении ВВС НОАК находится более 150 авиабаз. По количеству пригодных для размещения боевой авиации аэродромов КНР превосходит нашу страну примерно в 5 раз. Обычной практикой является, когда эскадрильи одного истребительного авиаполка одновременно базируются на нескольких аэродромах, находящихся на удалении друг от друга 20-50 км, или в рамках отработки выхода из под удара экстренно перебрасываются на запасные аэродромы. Такие упражнения в каждом иап отрабатываются как минимум 2 раза в год. Примерно 30% имеющихся аэродромов с капитальной взлётно-посадочной полосой находится в резерве. При этом тщательнейшим образом осуществляется поддержание в исправном состоянии как самой ВПП, так и аэродромной инфраструктуры. На резервных авиабазах размещены части охраны и инженерного обеспечения, необходимые для поддержания их жизнедеятельности, а также запасы горючего и средств авиационного поражения.В 70-80-е годы в восточных и центральных районах КНР строились авиабазы, на которых боевые самолёты укрывались в туннелях, пробитых в скальных породах. Сейчас эти укрытия с толстыми стальными воротами, способными выдержать близкий ядерный взрыв, частично законсервированы и используются как базы хранения выведенной из эксплуатации резервной авиатехники, но в случае необходимости они могут принять самолёты строевых полков. В некоторые подземные укрытия способны поместиться даже такие крупные самолёты, как Н-6 (китайская копия бомбардировщика Ту-16).По американским данным, в годы «холодной войны» в КНР было возведено более 40 авиационных подземных убежищ, сейчас в рабочем состоянии находится не менее 30 из них. Достоверно известно, что часть убежищ реконструирована и приспособлена для постоянного размещения, обслуживания и ремонта наиболее современных типов истребителей, имеющихся в ВВС НОАК.Подземные укрытия, защищённые десятками метров скальной породы и укреплённые изнутри железобетоном, как правило, имеют несколько залов с основными и резервными замаскированными входами. Залы в свою очередь соединяются между собой коридорами, ширина которых позволяет транспортировать по ним самолёты. Таким образом, даже если один из входов в убежище уцелеет, самолёты можно будет вывести на поверхность и использовать в боевых действиях.Стоит признать, что командование НОАК очень серьёзно подходит к вопросу обеспечения боевой устойчивости ВВС и к возможности вести длительные боевые действия с технологически сильным противников в распоряжении которого имеются дальнобойные крылатые ракеты.Обращает на себя внимание тот факт, что 2/3 активных военных аэродромов размещены вдоль китайского побережья, а базирующиеся на них истребители защищают наиболее крупные оборонно-промышленные и административные центры КНР. Именно в районах с хорошими климатическими условиями для проживания населения сконцентрировано более 70% китайского промышленного потенциала. Вполне естественно, что именно здесь находятся основные силы противовоздушной обороны и наиболее современная авиационная техника.На западе и северо-востоке КНР концентрация истребительной авиации относительно не велика, но в то же время имеется достаточное количество действующих и законсервированных аэродромов для переброски сюда в случае необходимости значительного количества боевых самолётов. Действующие авиабазы ВВС НОАК на северо-востоке КНР, где на постоянной основе эксплуатируются боевые самолёты, расположены не ближе 130 км от российско-китайской границы. Российско-китайская граница в настоящее время рассматривается командованием КНР как второстепенное направление, не представляющее угрозы национальным интересам.На вооружении трёх авиаполков, размещённых в этом районе, стоят в основном устаревшие лёгкие истребители J-7 и перехватчики J-8II. Лишь один авиаполк, развернутый на авиабазе Yanji в окрестностях города Лунцзин в Яньбянь-Корейском автономном округе, в 2015 году перевооружен с истребителей J-7D на J-10A. В то же время с учётом количества имеющихся на северо-востоке КНР аэродромов с капитальными взлётно-посадочными полосами здесь можно очень быстро развернуть авиационную группировку, многократно превосходящую силы ВСК РФ в ДФО. Как известно, в 11-й Краснознамённой армии Воздушно-космических сил, в чьей зоне ответственности находится российский Дальний Восток, имеется немногим более сотни истребителей: МиГ-31Б/БМ, Су-27СМ, Су-30М2 и Су-35С. А по количеству аэродромов, способных принять боевые самолёты, в Дальневосточном регионе мы уступаем КНР в несколько раз.Помимо авиабаз, находящихся в подчинении территориальных командований, имеются авиационные части, напрямую управляемые из Пекина. Это относится к лётно-испытательным и центрам подготовки лётного состава и боевого применения.Авиабазе Yangcun под Пекином является местом постоянного базирования пилотажных групп «Красные соколы» и «Первое августа». Группа «Красные соколы» создана в 2011 году, а «Первое августа» существует с 1962 года. В прошлом для выполнения демонстрационных полётов использовались истребители: J-5, J-6 J-7.В 2009 году лётчики группы «Первое августа» пересели с J-7G на J-10AY. Пилотажный самолёт J-10AY представляет собой максимально облегчённый истребитель J-10A, с которого демонтировано вооружение и некоторые электронные бортовые системы. В общей сложности для китайских пилотажных групп построено 23 одноместных и двухместных самолёта J-10AY/AYS.Авиабаза Cangzhou в провинции Хэбэй является центром лётных испытаний и переподготовки пилотов истребительной авиации. В прошлом в этом месте проходили войсковые испытания перехватчики семейства J-8, а сейчас осваиваются новые модификации российских истребителей, а также последние модели J-10 и J-11.В Чанджоу находится школа лётчиков-испытателей ВВС НОАК. Одновременно с войсковыми испытаниями и переподготовкой, на пилотов эскадрильи Су-30МКК возложены обязанности по обеспечению противовоздушной обороны выделенного сектора со стороны Бохайского залива.Центр боевого применения ВВС НОАК находится в каменистой пустыне, на северо-западе Китая в провинции Ганьсу, района Внутренняя Монголия. Здесь в 70 км южнее космодрома Цзюцюань расположен крупнейший в КНР авиационный полигон Dingxin. Первоначально на авиабазе неподалёку от ракетного полигона и космодрома базировались истребители J-6, J-7 и J-8, а также эскадрилья бомбардировщиков H-6, с которых запускались крылатые ракеты-мишени для испытаний ЗРК на полигоне ПВО, известном как «Площадка № 72». В 1996 году на аэродроме Dingxin начались работы по созданию здесь центра боевого применения. К 2001 году трёхполосная бетонная взлётно-посадочная полоса была увеличена до 4200 м, в окрестностях аэродрома появились радиолокационные посты, оптоэлектронные наземные станции наблюдения, ремонтные мастерские, крупный жилой городок, склады боеприпасов и ГСМ. В 7 км восточней границы авиабазы на мишенном поле соорудили макет вражеского аэродрома с бутафорскими позициями ЗРК С-300П, «Хок» и «Пэтриот», имитаторы радиолокационных станций и генераторы помех. Всё это позволяет повысить реалистичность процесса боевой подготовки и на практике отработать приёмы противодействия ЗРК, перехвата и ближнего воздушного боя в сложных условиях.На окраине авиабазы Dingxin сконцентрировано около сотни выведенных из эксплуатации устаревших истребителей J-5, J-6, J-7 и J-8. Особый интерес представляют древние J-5, являющиеся лицензионной копией советского МиГ-17. Центр боевой подготовки Dingxin остался единственным местом в КНР, где эти самолёты, официально снятые с вооружения в 1993 году, ещё поднимаются в воздух. Устаревшие дозвуковые истребители J-5 и двухместные учебно-тренировочные JJ-5, которые официально вывели из эксплуатации в 2011 году, используются в качестве беспилотных мишеней.Доводка до лётного состояния самолетов, чей возраст уже превышает 50 лет, осуществляется на авиаремонтном предприятии, расположенном к западу от ВПП авиабазы. Здесь же на самолёты-мишени устанавливается аппаратура дистанционного управления. С учетом того, что в год осуществляется восстановление и переоборудование 12-15 устаревших истребителей, их запаса может хватить ещё на 6-7 лет. Самолёты-мишени J-5 и J-6 активно используются на близлежащем полигоне в ходе контрольно-учебных стрельб, испытаний новых ракет «воздух-воздух» и зенитно-ракетных комплексов.Большим достоинством полигона Dingxin является возможность осуществлять пуски по воздушным мишеням зенитными и авиационными ракетами большой дальности, поскольку этот район практически не заселён, а в восточном направлении до ближайшего населённого пункта Баян-Нур около 600 км. Это позволяет проводить секретные испытания вдали от посторонних глаз и обеспечить необходимую безопасность полётов и применения авиационного вооружения. Вокруг полигона расположено 10 стационарных радиолокационных постов и 5 авиабаз с капитальными ВПП длиной 2-3,5 км, а также несколько гражданских аэродромов, на которые могут совершать посадку самолёты, участвующие в испытаниях и учениях.На авиационном полигоне регулярно проходят масштабные учения ВВС НОАК «Красный меч», а также заключительный этап конкурса лётчиков-истребителей «Золотой шлем». На завершающем этапе соревнований в ближнем воздушном бою сходятся истребители J-10, J-11, J-16 и Су-30МКК. На авиабазе Dingxin на постоянной основе базируется авиаотряд, играющий на учениях за противника. В этот отряд, до недавнего времени оснащённый истребителями российского производства Су-27СК/УБК, отбирались лётчики высокой квалификации. Однако в данный момент все Су-27СК/УБК ввиду выработки ресурса списаны, а пилоты китайского подразделения «Агрессор» пересели на Су-30МКК и J-11В. Имеются все основания полагать, что на аэродроме Dingxin в «Агрессорах» в скором времени будут использованы истребители Су-35СК.В 2016 году в сети появились спутниковые фотографии китайских истребителей 5 поколения, запечатлённых на авиабазе Dingxin. Согласно информации, опубликованной в китайском сегменте интернета, именно здесь ведутся войсковые испытания предсерийной партии самолётов J-20A.На авиабазе Dingxin осуществляются не только испытания новейших истребителей, боевая подготовка, учебные воздушные бои и соревнования между различными авиационными частями, но и показы новой авиационной техники руководителям КНР и высшему командованию НОАК. В марте 2006 года базу посетил Генеральный секретарь ЦК КПК Ху Цзиньтао. 2 февраля 2013 года здесь побывал Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпинь.Высокая квалификация пилотов ВВС НОАК была подтверждена в ходе Армейских международных игр (АрМИ-2017), состоявшихся 30 июля — 9 августа 2017 года в Чанчуне (провинция Цзилинь на северо-востоке КНР) и соревнований военных летчиков "Авиадартс", проходивших в России 29 июля — 11 августа 2018 года на военном полигоне у села Дубровичи (Рязанская область). В 2017 году российская и китайская команды одержали победы в четырех номинациях каждая. В соревнованиях "Авиадартс-2018" китайские лётчики выиграли в двух номинациях из восьми. Согласно данным справочника The Military Balance 2017, годовой налёт пилотов китайских элитных истребительных частей может достигать и даже превышать 200 ч. В ВВС НОАК достаточно бережно относятся к сохранению ресурса современных истребителей, и значительная часть лётных часов набирается на учебно-тренировочных самолётах и устаревших истребителях. В то же время, в авиаполках, вооруженных истребителями J-7 и J-8, число лётных часов, набранных за год, в большинстве случаев не превышает 100.Достаточно интересна в Китае система подготовки лётчиков-истребителей. Первоначальная лётная подготовка в лётных училищах начинается на поршневых самолётах CJ-6 (создан на базе Як-18). Затем курсанты пересаживаются на реактивные УТС JL-8.После окончания училища, в учебных авиаполках ВВС НОАК, в рамках этапа повышенной подготовки осуществлялись полёты на «спарках» JJ-7 и одноместных J-7. Освоив китайскую копию МиГ-21, летчик начинал свою карьеру на истребителях второго поколения, после чего, если ему везло, проходил через полеты на учебно-боевых самолетах Су-27УБК, его китайском аналоге J-11AS или двухместной модификации однодвигательного истребителя J-10AS. Лишь только после этого молодой китайский лётчик получал допуск на боевые: Су-27СК, Су-30МКК, J-11A/В, J-10A/В. На поздние модификации истребителей J-8II можно было перейти, пройдя через полеты на J-8 ранних серий.Согласно сведениям, опубликованным в открытых источниках, истребительный парк ВКС РФ, включающий в себя МиГ-29, Су-27П/СМ/СМ3, Су-30СМ/М2, Су-35С и МиГ-31Б/БМ, составляет приблизительно 700 самолётов. По всей видимости, в это число также вошла авиатехника, находящаяся «на хранении» и модернизации. Таким образом, можно констатировать, что уже сейчас ВВС НОАК значительно превосходят ВКС РФ по количеству имеющихся в строю истребителей. Впрочем, в Китае всё ещё много устаревших J-7 и J-8II, но процесс их замены современными истребителями J-11B/D и J-10В/С идёт очень активно. С большой долей вероятности, с учётом темпов строительства в КНР современных боевых самолётов можно предположить, что устаревшие истребители с треугольным крылом будут окончательно выведены из эксплуатации в течение ближайшего десятилетия.