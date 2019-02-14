Ан-22: «Летающий собор» Страны Советов. «Перевозчик» и атомолёт. Часть 6







Ан-22ПЗ №01-03 с отъемной часть крыла Ан-124



Ан-22ПЗ №01-03 с отъемной часть крыла Ан-124



Вариант Ан-22, разрабатывающийся для транспортировки фрагментов ракет





Проект самолета-амфибии с поплавками боковой устойчивости



Вариант Ан-22, разрабатывающийся для транспортировки фрагментов ракетПроект самолета-амфибии с поплавками боковой устойчивости

По материалам изданий:

testpilot.ru

Якубович Н. В. Военно-транспортный гигант Ан-22 «Антей». 2013.

О.К. Антонов: многогранность таланта. 2006.

Летный риск. 2009.

Заярин В., Краснощеков А. Античный герой ХХ века // Авиация и время. № 5. 1997.

Половников И. Записки авиаконструктора. 2010.

«Перевозчик» — такое нехитрое название дали самолету под индексом Ан-22ПЗ, предназначенного для перевозки крупногабаритных частей других, еще более крупных самолетов. Это была общемировая тенденция. Авиационные державы обзаводились широкофюзеляжными машина, в которые грузили негабаритные части летающих гигантов, а в исключительных случаях монтаж элементов производился на внешней подвеске. Таким исключительным случаем стала программа создания советского космического корабля «Буран», а также работы по машинам Ан-124 и Ан-225. В первом проекте Ан-22 поучаствовать не удалось, но в сборке старшего брата «Руслана» и сестры «Мрии» «Антей» пригодился.Первым в дело пошел борт №01-01, который оснастили четырьмя узлами внешней навески и летом 1980 года отправили на испытания в Ташкент. В Узбекской ССР смонтировали на «Антей» центроплан гиганта «Руслана», предварительно прикрыв его обтекателями. Испытания показали, что машина с грузом на «горбе» управляется вполне сносно, и 15 июля в воздух поднялся груженный центропланом Ан-22П3, взяв курс на Киев. Но уже через несколько минут после взлета экипаж ощутил серьезные вибрации, что заставило приземлиться в Красноводске. Трясло так, что пилотам приходилось зажимать приборы ногами, чтобы разглядеть показания. Подробное обследование выявило срыв обтекателей на грузе, а также сложную интерференцию или взаимное влияние центроплана и фюзеляжа Ан-22. Щель между грузом и обшивкой «Антея» во время полета еще больше усиливала эти вибрации. Однако ничего критического руководители полета в этом не нашли, и «Перевозчик» вновь отправили в путь с дополнительной посадкой в Моздоке. В дальнейшей эксплуатации шероховатости первого полета учли, сместили центроплан к хвосту и тщательно «зашпаклевали» просвет. Не забыли и про антиобледенитель для груза на внешней подвеске – установили 1000-литровый спиртовой бак, насос, коллектор и распылитель. С этого момента «Перевозчик» получил обозначение СССР-150151. Однако на самой известной фотографии самолет несет индекс СССР (UR) 64459. Это была модификация перевозчика с дополнительным килем от Ан-26, руль поворота которого был застопорен. Машина с февраля 1982 года занималась переброской к месту сборки отъемных частей крыла «Руслана» и «Мрии». На протяженных маршрутах Ташкент — Киев и Ташкент — Ульяновск в 1983 году начал работу борт №01-03, также переработанный по программе «Перевозчик». После выработки календарного срока машину продали немецкому музею в Шпайере. Огромные и тяжелые центропланы (30х7х2,5 метра и 45 тонн), а также консоли крыла «Мрии» Ан-22ПЗ перевозил с 1987 по 1994 гг. В ходе этой работы «Перевозчик» перебросил к месту сборки шесть изделий. Всего же в роли «Перевозчика» Ан-22 совершил более 100 полетов. Стоит отметить, что группа разработчиков данной модификации «Антея» была удостоена Государственной премии Украины.Дополнительный киль от самолета Ан-24 между шайбами вертикального оперения Ан-22ПЗСреди нереализованных проектов ОКБ Антонова есть несколько машин на базе Ан-22. Таким был самолет-амфибия, который по плану оснащался подводными крыльями (лыжно-крыльевым шасси) и должен был обеспечивать снабжение подводных лодок на дальних рубежах. Предполагалось также «научить» Ан-22 борьбе с вражескими субмаринами и поисково-спасательным работам. Модель амфибии даже испытывали в масштабе 1:20 в гидроканале ЦАГИ с целью определения гидродинамических характеристик. Существовал и второй вариант гидросамолета, оснащаемый поплавками, закрепленными на фюзеляже. Но ни первый, ни второй варианты не вышли даже из стадии технического предложения. Дальнейшая история Ан-22 продолжилась согласно постановлению ЦК КПСС и СМ СССР от 26/10/1965, в соответствии с которым в ОКБ О. К. Антонова на базе «Антея» разрабатывался проект сверхдальнего маловысотного самолета противолодочной обороны с ядерной силовой установкой — Ан-22-ПЛО. Это во многом абсурдное дитя холодной войны должно было оснащаться малогабаритным реактором, разрабатываемым коллективом академика А. П. Александрова. На одной «заправке» Ан-22-ПЛО мог пролететь 27 500 км за 50 часов! На взлете машина работала на обычном керосине, а в полете в дело вступал реактор, обеспечивающий работу специальных турбовинтовых моторов конструкции Н. Д. Кузнецова. Серийной установке ядерной чудо-машины на борт «Антея» мешала слабая проработанность защиты экипажа от радиации, да и обширная зона заражения, которую оставлял за собой атомный «Антей», заставляла задуматься. Но это не остановило от экспериментов, и в 1972 году на самолет №01-06 смонтировали источник нейтронного излучения мощностью 3 кВт. В Семипалатинске летчик-испытатель Юрий Курлин работал на этой машине в надежде найти эффективный способ защиты от радиации — для этой цели кабину изолировали специальной многослойной перегородкой. В общей сложности машина с таким грузом совершила 10 полетов. А на борту №01-07 под управлением летчика-испытателя Василия Самоварова стоял полноценный атомный реактор в свинцовой скорлупе, «Антей» с таким особым грузом поднимался в небо 23 раза. После экспериментальной работы машины 06 и 07 передали в 81-1 втап.Проект самолета-амфибии с подводными крыльямиРассматривали «Антей» и в качестве воздушного извозчика для ступеней МБР – индекс направления Ан-22Ш. Были даже опережающие свое время идеи реализации концепции воздушного ракетного старта. Предлагалось оснастить самолеты сразу тремя МБР, которые изначально должны были устанавливаться на субмарины. Каждая ракета массой более 14 тонн оснащалась моноблочной боеголовкой и поражала цели на удалении в 2500 км. Позже решили, что хватит с «Антея» и одной ракеты, но большой: планировали установить 33-тонную Р-29, а потом и 35-тонную Р-29Р с разделяющимися боевыми блоками. Но, как и проект поисково-спасательного Ан-22ПС, все утопические идеи остались на бумаге.Шли работы и над увеличением грузоподъемности «Антея». Машина имела шифр Ан-122 и должна была поднимать порядка 120 тонн на максимальную дальность в 2500 км. В серию пошла гораздо более совершенная машина — Ан-124 «Руслан». Стоит заметить, что осенью 1972 года «Антей» все-таки стал, пусть и на время, чисто пассажирским самолетом: эвакуировал 700 человек советского персонала из Египта. Тем самым Ан-22 выполнил обещание, которое дал главный конструктор Антонов на авиасалоне Ле-Бурже в 1965 году.Продолжение следует…