Как погиб Переяславль Русский. К вопросу о "татаро-монгольской орде"
780 лет назад, в марте 1239 года, одна из ордынских ратей с боем «копьем» взяла Переяславль Южный, который был одной из сильных крепостей Руси на южных рубежах.
Ранее хорошо укрепленный Переяславль Южный (Русский) был надежным стражником стольного града Киева на самом краю половецких степей. Расположенный на реке Трубеж, притоке Днепра, при впадении в неё речки Альты, град, защищенный высокими валами, глубоким рвом и мощными дубовыми стенами, долгое время защищал Южную Русь от набегов половцев. Переяславль прославился как стольный град знаменитого князя-воителя Владимира Мономаха.
Столетиями Русь то мирилась, то воевала со степью. Поэтому пограничный град-крепость Переяславль жил в атмосфере постоянной опасности. Его укрепления были частью знаменитых древних Змиевых валов, построенных праславянами-русами ещё в период с со II в до н. э. по VII в н. э. В районе Переяславля, стоявшего на границе леса и степи, из года в год происходили многочисленные схватки русских богатырских застав с половецкими «наездами».
Предыстория
После «облавы» и кровопролитного штурма Козельска весной 1238 года ордынцы продолжили боевые против черкесов, аланов и половцев. Русские летописи практически ничего не сообщают об этом. Есть только краткие сообщения восточных авторов об этих событиях. А сражения в степи были по-настоящему большими и драматическими. Ордынцы громили град за градом, уничтожали целые роды и племена, других покоряли.
Первый удар войска Батыя направили на юг. Большая рать во главе с князьями Менгу и Каданом пошла в землю черкесов, за Кубань. В нескольких жестоких битвах черкесы были разгромлены. Однако полностью подавить воинственные черкесские племена ордынцам не удалось, боевые действия на Северном Кавказе продолжались и далее.
Почти одновременно ордынцы снова схватились с половцами, воинами южнорусских степей. В 1237 году ордынская армия смогла разбить часть родов половцев и оттеснить их за Дон. Но многочисленные половецкие племена были ещё сильны и продолжали драться. Чтобы выйти к границам Южной Руси ордынским войскам пришлось сразиться с половецкими дружинами. Против половцев двинулось большое войско во главе с Берке. Половецкая степь стала ареной жестокой войны. Половцы потерпели поражение в нескольких упорных сражениях. В боях пали их князья Арджуман, Куранбас и Канерин. Некогда богатая и многолюдная земля Половецкая была разгромлена и обескровлена. Половцы окончательно разбиты и покорены. Часть половецких князей и родов бежала на запад. Но основная часть населения стала в будущем основой для населения Золотой Орды.
Война с половцами на племенами Северного Кавказа потребовала от «татарской» армии, ослабленной зимним походом на Северо-Восточную Русь, большого напряжения сил. В результате у ордынского командования не было войск для походов на других направлениях. Русь, благодаря отчаянному сопротивление половцев, алан и черкесов, получила короткую передышку. Русские летописцы сообщали, что в 1238 году «было в то лето всё тихо и мирно от татар».
Оборона Козельска. Миниатюра из русской летописи
Походы 1239 года
Однако обеспечив тыл, ордынцы в 1239 году возобновили натиск на Русь. Первоначально они ограничивались короткими ударами по русским городам на порубежье с целью расширения зоны влияния и ликвидации возможных очагов сопротивления. Зимой 1239 года войска Гуюка, Менгу, Кадана и Бури двинулись на север, в земли мордовских племен и Муромского княжества. Мордовские племена подняли восстание и отказались подчиняться Орде. Войска Батыя огнем и мечом усмирили Мордовскую землю. Также они подвергли разгрому русские города Северо-Восточной Руси, которые избежали разорения во время вторжения 1237 – 1238 года. Так, были разгромлены Муром, Городец, Нижний Новгород и Гороховец. Ордынцы опустошили земли по Клязьме и Нижней Оке, их отдельные отряды дошли до Волги.
Это же зимой другая «татарская» рать снова опустошила Рязанскую землю, которая ещё не оправилась от прежнего погрома. Рязанское княжество снова было предано огню: «Приходиша татары в Рязань, попленили её всю». Очевидно, что после недавних страшных и беспощадных боев Рязань ещё была восстановлена и не могла в этот раз оказать сильного сопротивления.
Следующий удар ордынцы направили на Переяславль Русский – крепость на рубежах Южной Руси, столицу Переяславского княжества. Это был передовой рубеж древней столицы Руси – Киева. Город имел сильную крепость – «детинец», его валы состояли из деревянных срубов, заполненных землей и камнями, обложенных снаружи кирпичом-сырцом. Над валами стояли крепкие частоколы – «заборола». Две каменные церкви усиливали оборону кремля. Есть мнение, в Переяславле были и каменные стены. К кремлю примыкал укрепленный «окольный град», имевший свои валы. Кроме того, город защищали с трёх сторон водные преграды – реки Трубеж и Альта, а с четвёртой, северной – глубокий ров.
К Переяславлю ордынцы вышли в конце февраля или начале марта 1239 года. Русские летописи не сообщают никаких подробностей осады и штурма. Известно только, что русский град был взят решительным штурмом – «взят копьем», 3 марта 1239 года. Очевидно, штурм был хорошо организован. Ордынцы нашил слабое место и не считаясь с потерями взяли Переяславль. Кроме того, город не мог иметь сильной дружины, его защищали в основном местные ополченцы. Переяславское княжество тогда принадлежало владимиро-суздальским князьям. Последним переяславским князем перед вторжением был Святослав Всеволодович. Он перед вторжением ордынцев вернулся на север, участвовал в битве на р. Сити. Таким образом, Переяславское княжество осталось без князя и сильной дружины. Основные силы Владимиро-Суздальской земли были разбиты, поэтому Переяславль Южный остался без защиты и не стал серьёзным препятствием для «татар».
Большая часть населения города была перебиты и уведена в полон. Суздальский летописец сообщает: «Взяли татары Переяславль-Русский и епископа убили, и людей избили, и град пожгли огнем, и людей полона много взяли». Переяславская земля было разгромлено: ордынцы также взяли и сожгли другие города и поселения княжества. Переяславль Русский долго не мог оправить от этого разгрома. Вскоре княжество стало частью Золотой Орды. Многие переяславцы покинули родные земли, ушли на север, в Чернигово-Северские земли.
Таким образом, ордынцы перед новым большим походом на Южную Русь обезопасили себе тыл – землю Половецкую и ликвидировали последние островки непокоренных земель на севере – Мордовскую землю, Муром, города на Клязьме и Переяславль Русский – передовая крепость на пути к Киеву.
Источник: В. Каргалов. Монголо-татарское нашествие на Русь. М., 2015
Миф о «татаро-монголах»
В рамках «классической» версии истории, созданного германо-романской исторической школой, был создан миф о «монголах из Монголии», завоевавших значительную часть Евразии, включая Русь и «татаро-монгольском иге». Однако — это «чёрный миф», сформированный с целью искажения и уничтожения подлинной истории Руси-России и русского суперэтноса (суперэтноса русов).
В частности, половцы и ордынцы не были тюрками или монголами. Земли древней «Великой Скифии» от Дуная, Днепра, Дона и Волги до Тянь-Шаня, границ Китая и Индии с древнейших времен контролировали европеоиды (представители белой расы), индоевропейцы-арии, такие же русы-арии, как русы-русичи-русские Рязани, Новгорода, Переяславля Русского и Киева. По свидетельствам современников, половцы были русоволосы, светлоглазы, свободно общались с русичами Киевской, Черниговской и Переяславской Руси, охотно роднились с ними. Половецкие князья заключали союзы или воевали с русичами, как и русские князья друг с другом, также разоряли города и земли. Половцы отличались от русов Суздаля и Киева только тем, что сохранили степной образ жизни ариев-скифов, в отличие от жителей Северной Руси, которые стали земледельцами. Также они были язычниками – «погаными», и вели «казачий образ жизни» — более подвижный, мобильный, были очень воинственны.
Доказательств же тюркоязычности половцев нет. Просто по «европейской традиции», истории, которую подправили в интересах дома Романовых, всех, кто жил в южнорусских степях, к югу и востоку от державы Рюриковичей, считали «тюрками», «татарами» и «погаными».
Схожая картина и по ордынцам-«татарам». Это были русы-арии скифосибирского мира, прямые наследники Великой Скифии, древней северной цивилизации, которая берёт своё начало в легендарной Гиперборее. Они контролировали лесостепную зону от Урала до Тихого океана, границ Китая и Японии. Таким образом, «Монгольская орда» — это скифо-сибирско-волжские роды-орды русов-язычников, которые жили в лесо-степной зоне от Южного Урала до Алтая и Поволжья. В своём движении они покорили включили в Орду-Род и другие племена, в том числе волгарей-булгар (будущие поволжские татары).
Никаких монголов на Руси не было. Монголы – это монголоиды. В русской земле той эпохи нет массовых захоронений монголоидов. Нет признаков монголоидности и местного населения, у русских. Хотя при таком масштабном вторжении они должны были остаться: монголоидность доминантна, подавляюща. Но в русских могильниках времен Орды лежат европеоиды.
Кроме того, Монголия того периода просто не могла создать мировую империю, создать непобедимую миллионную армию, которая завевала Китай, Среднюю Азию, Кавказ, Иран, Русь. Монгольские племена тогда находились на низком уровне развития духовной и материальной культуры – вроде индейских племен Северной Америки времен их завоевания европейцами. Дикари просто не могли за одно поколение стать непобедимыми воинами, умелыми оружейниками, инженерами. Дикая Монголия не могла выставить армию в сотни тысяч бойцов для завоевания мира. Для этого требуется мощная материальная база, древняя воинская традиция. Все великие империи в истории человечества – Ассирия, Македония, Рим, империя Наполеона, Русская империя, Второй и Третий рейх, США, — имели мощную производственную, материальную базу.
Никакая железная дисциплина не сделает массу дикарей армией завоевателей. Миф о «татаро-монгольском нашествии и орде» были создан в Риме, чтобы скрыть подлинную историю. Знание, информация – это власть. Позднее этот миф закрепили историки германо-романской «классической» школы. Подлинную историю человечества, Руси, суперэтноса русов переписали в своих интересах хозяева Запада, в России же приняли этот западный суррогат. Одураченным, лишенным истоков, корней народом легче управлять, вести его на бойню.
Ранее хорошо укрепленный Переяславль Южный (Русский) был надежным стражником стольного града Киева на самом краю половецких степей. Расположенный на реке Трубеж, притоке Днепра, при впадении в неё речки Альты, град, защищенный высокими валами, глубоким рвом и мощными дубовыми стенами, долгое время защищал Южную Русь от набегов половцев. Переяславль прославился как стольный град знаменитого князя-воителя Владимира Мономаха.
Столетиями Русь то мирилась, то воевала со степью. Поэтому пограничный град-крепость Переяславль жил в атмосфере постоянной опасности. Его укрепления были частью знаменитых древних Змиевых валов, построенных праславянами-русами ещё в период с со II в до н. э. по VII в н. э. В районе Переяславля, стоявшего на границе леса и степи, из года в год происходили многочисленные схватки русских богатырских застав с половецкими «наездами».
Предыстория
После «облавы» и кровопролитного штурма Козельска весной 1238 года ордынцы продолжили боевые против черкесов, аланов и половцев. Русские летописи практически ничего не сообщают об этом. Есть только краткие сообщения восточных авторов об этих событиях. А сражения в степи были по-настоящему большими и драматическими. Ордынцы громили град за градом, уничтожали целые роды и племена, других покоряли.
Первый удар войска Батыя направили на юг. Большая рать во главе с князьями Менгу и Каданом пошла в землю черкесов, за Кубань. В нескольких жестоких битвах черкесы были разгромлены. Однако полностью подавить воинственные черкесские племена ордынцам не удалось, боевые действия на Северном Кавказе продолжались и далее.
Почти одновременно ордынцы снова схватились с половцами, воинами южнорусских степей. В 1237 году ордынская армия смогла разбить часть родов половцев и оттеснить их за Дон. Но многочисленные половецкие племена были ещё сильны и продолжали драться. Чтобы выйти к границам Южной Руси ордынским войскам пришлось сразиться с половецкими дружинами. Против половцев двинулось большое войско во главе с Берке. Половецкая степь стала ареной жестокой войны. Половцы потерпели поражение в нескольких упорных сражениях. В боях пали их князья Арджуман, Куранбас и Канерин. Некогда богатая и многолюдная земля Половецкая была разгромлена и обескровлена. Половцы окончательно разбиты и покорены. Часть половецких князей и родов бежала на запад. Но основная часть населения стала в будущем основой для населения Золотой Орды.
Война с половцами на племенами Северного Кавказа потребовала от «татарской» армии, ослабленной зимним походом на Северо-Восточную Русь, большого напряжения сил. В результате у ордынского командования не было войск для походов на других направлениях. Русь, благодаря отчаянному сопротивление половцев, алан и черкесов, получила короткую передышку. Русские летописцы сообщали, что в 1238 году «было в то лето всё тихо и мирно от татар».
Оборона Козельска. Миниатюра из русской летописи
Походы 1239 года
Однако обеспечив тыл, ордынцы в 1239 году возобновили натиск на Русь. Первоначально они ограничивались короткими ударами по русским городам на порубежье с целью расширения зоны влияния и ликвидации возможных очагов сопротивления. Зимой 1239 года войска Гуюка, Менгу, Кадана и Бури двинулись на север, в земли мордовских племен и Муромского княжества. Мордовские племена подняли восстание и отказались подчиняться Орде. Войска Батыя огнем и мечом усмирили Мордовскую землю. Также они подвергли разгрому русские города Северо-Восточной Руси, которые избежали разорения во время вторжения 1237 – 1238 года. Так, были разгромлены Муром, Городец, Нижний Новгород и Гороховец. Ордынцы опустошили земли по Клязьме и Нижней Оке, их отдельные отряды дошли до Волги.
Это же зимой другая «татарская» рать снова опустошила Рязанскую землю, которая ещё не оправилась от прежнего погрома. Рязанское княжество снова было предано огню: «Приходиша татары в Рязань, попленили её всю». Очевидно, что после недавних страшных и беспощадных боев Рязань ещё была восстановлена и не могла в этот раз оказать сильного сопротивления.
Следующий удар ордынцы направили на Переяславль Русский – крепость на рубежах Южной Руси, столицу Переяславского княжества. Это был передовой рубеж древней столицы Руси – Киева. Город имел сильную крепость – «детинец», его валы состояли из деревянных срубов, заполненных землей и камнями, обложенных снаружи кирпичом-сырцом. Над валами стояли крепкие частоколы – «заборола». Две каменные церкви усиливали оборону кремля. Есть мнение, в Переяславле были и каменные стены. К кремлю примыкал укрепленный «окольный град», имевший свои валы. Кроме того, город защищали с трёх сторон водные преграды – реки Трубеж и Альта, а с четвёртой, северной – глубокий ров.
К Переяславлю ордынцы вышли в конце февраля или начале марта 1239 года. Русские летописи не сообщают никаких подробностей осады и штурма. Известно только, что русский град был взят решительным штурмом – «взят копьем», 3 марта 1239 года. Очевидно, штурм был хорошо организован. Ордынцы нашил слабое место и не считаясь с потерями взяли Переяславль. Кроме того, город не мог иметь сильной дружины, его защищали в основном местные ополченцы. Переяславское княжество тогда принадлежало владимиро-суздальским князьям. Последним переяславским князем перед вторжением был Святослав Всеволодович. Он перед вторжением ордынцев вернулся на север, участвовал в битве на р. Сити. Таким образом, Переяславское княжество осталось без князя и сильной дружины. Основные силы Владимиро-Суздальской земли были разбиты, поэтому Переяславль Южный остался без защиты и не стал серьёзным препятствием для «татар».
Большая часть населения города была перебиты и уведена в полон. Суздальский летописец сообщает: «Взяли татары Переяславль-Русский и епископа убили, и людей избили, и град пожгли огнем, и людей полона много взяли». Переяславская земля было разгромлено: ордынцы также взяли и сожгли другие города и поселения княжества. Переяславль Русский долго не мог оправить от этого разгрома. Вскоре княжество стало частью Золотой Орды. Многие переяславцы покинули родные земли, ушли на север, в Чернигово-Северские земли.
Таким образом, ордынцы перед новым большим походом на Южную Русь обезопасили себе тыл – землю Половецкую и ликвидировали последние островки непокоренных земель на севере – Мордовскую землю, Муром, города на Клязьме и Переяславль Русский – передовая крепость на пути к Киеву.
Источник: В. Каргалов. Монголо-татарское нашествие на Русь. М., 2015
Миф о «татаро-монголах»
В рамках «классической» версии истории, созданного германо-романской исторической школой, был создан миф о «монголах из Монголии», завоевавших значительную часть Евразии, включая Русь и «татаро-монгольском иге». Однако — это «чёрный миф», сформированный с целью искажения и уничтожения подлинной истории Руси-России и русского суперэтноса (суперэтноса русов).
В частности, половцы и ордынцы не были тюрками или монголами. Земли древней «Великой Скифии» от Дуная, Днепра, Дона и Волги до Тянь-Шаня, границ Китая и Индии с древнейших времен контролировали европеоиды (представители белой расы), индоевропейцы-арии, такие же русы-арии, как русы-русичи-русские Рязани, Новгорода, Переяславля Русского и Киева. По свидетельствам современников, половцы были русоволосы, светлоглазы, свободно общались с русичами Киевской, Черниговской и Переяславской Руси, охотно роднились с ними. Половецкие князья заключали союзы или воевали с русичами, как и русские князья друг с другом, также разоряли города и земли. Половцы отличались от русов Суздаля и Киева только тем, что сохранили степной образ жизни ариев-скифов, в отличие от жителей Северной Руси, которые стали земледельцами. Также они были язычниками – «погаными», и вели «казачий образ жизни» — более подвижный, мобильный, были очень воинственны.
Доказательств же тюркоязычности половцев нет. Просто по «европейской традиции», истории, которую подправили в интересах дома Романовых, всех, кто жил в южнорусских степях, к югу и востоку от державы Рюриковичей, считали «тюрками», «татарами» и «погаными».
Схожая картина и по ордынцам-«татарам». Это были русы-арии скифосибирского мира, прямые наследники Великой Скифии, древней северной цивилизации, которая берёт своё начало в легендарной Гиперборее. Они контролировали лесостепную зону от Урала до Тихого океана, границ Китая и Японии. Таким образом, «Монгольская орда» — это скифо-сибирско-волжские роды-орды русов-язычников, которые жили в лесо-степной зоне от Южного Урала до Алтая и Поволжья. В своём движении они покорили включили в Орду-Род и другие племена, в том числе волгарей-булгар (будущие поволжские татары).
Никаких монголов на Руси не было. Монголы – это монголоиды. В русской земле той эпохи нет массовых захоронений монголоидов. Нет признаков монголоидности и местного населения, у русских. Хотя при таком масштабном вторжении они должны были остаться: монголоидность доминантна, подавляюща. Но в русских могильниках времен Орды лежат европеоиды.
Кроме того, Монголия того периода просто не могла создать мировую империю, создать непобедимую миллионную армию, которая завевала Китай, Среднюю Азию, Кавказ, Иран, Русь. Монгольские племена тогда находились на низком уровне развития духовной и материальной культуры – вроде индейских племен Северной Америки времен их завоевания европейцами. Дикари просто не могли за одно поколение стать непобедимыми воинами, умелыми оружейниками, инженерами. Дикая Монголия не могла выставить армию в сотни тысяч бойцов для завоевания мира. Для этого требуется мощная материальная база, древняя воинская традиция. Все великие империи в истории человечества – Ассирия, Македония, Рим, империя Наполеона, Русская империя, Второй и Третий рейх, США, — имели мощную производственную, материальную базу.
Никакая железная дисциплина не сделает массу дикарей армией завоевателей. Миф о «татаро-монгольском нашествии и орде» были создан в Риме, чтобы скрыть подлинную историю. Знание, информация – это власть. Позднее этот миф закрепили историки германо-романской «классической» школы. Подлинную историю человечества, Руси, суперэтноса русов переписали в своих интересах хозяева Запада, в России же приняли этот западный суррогат. Одураченным, лишенным истоков, корней народом легче управлять, вести его на бойню.
- Автор:
- Самсонов Александр
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