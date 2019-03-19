Рыцари и рыцарство трёх веков. Рыцари Испании: Арагон, Наварра и Каталония (часть 6)

Он лег лицом к стране испанских мавров,

Чтоб Карл сказал своей дружине славной,

Что граф Роланд погиб, но победил!

(Песнь о Роланде)

Когда мавры последовательно громили христианские королевства в Испании, им не удалось уничтожить их до конца. На южных склонах Пиренейских гор продолжал сохраняться мирок (или заповедник) христианской веры, представленный несколькими пусть и небольшими, но, тем не менее, вполне самодостаточными королевствами, главную роль среди которых играла Наварра. К середине XI века, когда в 1046 году был захвачен мусульманский город Тудела, оно фактически достигло своих границ. После этого военные усилия Наварры были направлены на оказание помощи другим христианским государствам за пределами ее территории и сохранение собственной независимости, как от мусульман, так и от собратьев-христиан.Рисунок Ангуса МакБрайда, изображающий испанского рыцаря XIII века. Ему противостоят два пехотинца, один из которых имеет на своем сюрко крест Тулузы.К началу XII века королевство Арагон также уже существовало, являясь западной частью французского графства Барселона. В отличие от Наварры, Арагон старался продвигать свои владения на юг и после достижения общей границы с Кастилией в 1118 году. Спустя столетие Арагон завершил свою часть Испанской Реконкисты, захватив Балеарские острова (1229—1235) и полуостров Дения (1248). Все это, а также поглощение Арагоном Каталонии в 1162 году, укрепило позиции арагонцев не только на суше, но и на море. Вскоре они стали конкурировать с «Анжуйской монархией» за контроль над Сицилией и южной Италией.Миниатюра с изображением воинов королевства Наварра из «Наваррской иллюстрированной Библии», датированной 1197 г. Памплона, Испания. (Библиотека Амьена Метрополь)Что же касается Каталонии, то в первой половине XI века она была разделена не менее чем на восемь графств, и все теоретически являлись вассалами французской короной. Ко времени Первого крестового похода они в значительной степени объединились и смогли принять участие в Реконкисте, продвигаясь на юг вплоть до Тортосы, взятой в 1148 году. Главное, что нужно подчеркнуть, что все эти королевства находились под сильным военным влиянием южной Франции начиная с XI века. Тем не менее, между различными регионами на Севере Испании существовали четкие различия. Так, Наварра, будучи почти исключительно страной гор и долин, никогда не стремилась прорваться на равнины центральной Иберии. Именно поэтому главную роль в ее войске играла пехота. Более того: наваррские пехотинцы, вооруженные длинными копьями, высоко ценились и использовались в качестве наемников во многих частях Западной Европы XII века. То же самое относится к соседним и похожим в военном отношении баскам и гасконам. О последних известно, что они часто использовали луки вместо дротиков. Наваррская пехота пользовалась популярностью и в XIV веке, когда королевство Наварра само начало использовать наемные мусульманские войска, возможно из области Тудела. Считается, что именно эти всадники стали предшественниками более поздней испанской конницы гинетов, одетых в кольчуги и вооруженных короткими копьями, мечами и щитами.Испанские воины из «Памплонской иллюстрированной Библии и Жития святых», датируемой 1200 г. (Библиотека университета Аугсбурга)Этот же источник. Изображение всадников, сражающихся с пехотинцами. Обратите внимание на необычной формы вымпелы на копьях и то, что кони уже покрыты попонами.В Арагоне легкая кавалерия также стала играть важную роль, поскольку королевство стало расширять свои владения по равнине Эбро. Тем временем большинство арагонских наемников, воевавших за пределами Пиренейского полуострова, все также были пехотинцами. Наиболее известными и характерными для таких арагонских войск были альмогавары или «разведчики». Альмогавары известны тем, что в течение XIII—XIV веков помимо Испании воевали в качестве наемников в Италии, Латинской империи и в Леванте. Альмогавары как правило были родом из горных областей Арагона, а также Каталонии и Наварры. Обычно они носили легкий шлем, кожаные доспехи, бриджи и полугетры на ногах из овечьих и козьих шкур; а на ногах грубые кожаные сандалии.Войска альмогаваров во время завоевания Мальорки. Готическая фреска из Сало дель Тинель (Тронный зал королевского дворца) в Барселоне.Х. Морено Карбонеро. Вступление Рожера де Флора в Константинополь (1888). На переднем плане — альмогавары.Вооружением альмогаваров являлись короткие копья, использовавшиеся для метания, либо более легкие дротики, а также широкий тесак, аналог фелчена, висевший на кожаном ремне вместе с хозяйственным мешком либо сумкой для мелочей вроде кремня и трута. За достойную плату они служили и городам, и монархам, и церкви, и не удивительно, что и наемники швейцарцы и те же самые ландскнехты появились уже позднее. Раньше в них не было такой надобности и к тому же те же швейцарские кантоны вначале серьезных войн не вели. А наемников поставляли такие государства, как Шотландия, Ирландия и… Наварра с Каталонией, и Арагон!Б. Рибо-и-Терриз[ca]. Педро Великий в битве при перевале Паниссар в ходе Арагонского крестового похода 1284 – 1285 гг. (ок. 1866). Слева — альмогавары.Что касается конницы, то, например, известно, что каталонские всадники еще служили наемниками в мусульманских войсках Мурабитов в начале XII века, но уже к XIII веку самыми ценимыми среди профессиональных каталонских солдат стали… арбалетчики! Дело в том, что и каталонцы и арагонцы активно воевали на море, и здесь использование арбалета приобрело особое значение. К тому же его применение против мусульман не попадало под ограничения христианских Соборов, а это было важно. Солдаты того времени были людьми набожными и помнили, что грешников ожидает ад и геенна огненная, поэтому по возможности старались воевать, но не грешить! Огнестрельное оружие в Испании стало использоваться довольно рано. Например, известно, что в 1359 году Арагон использовал бомбарды для защиты одного из портов.Фреска с изображением битвы при Портопи, ок. 1285 – 1290 гг. из дворца Беренгера д'Агилара в Барселоне, которая сегодня хранится в Национальном музее искусства Каталонии в Барселоне.Фрагмент фрески с изображением битвы при Портопи. На ней изображен Гильем Рамон де Монкада или Гильермо II сеньор Монткады и Кастельви де Розанес (в Каталонии), виконт Беарна, Марсана, Габардана и Брулуа (на юго-западе современной Франции). На его щите, сюрко, шлеме и конской попоне, передняя часть которой сделана из кольчуги (!), изображен герб Монкады и Беарна.Интересно, что пехота альмогаваров шла в бой с каталонским боевым кличем «Desperta Ferro!» (Проснись, железо!). При этом они еще и высекали искры из камней и скал, ударяя по ним наконечниками копий и дротиков! Первое упоминание об этом их кличе встречается в описании битвы при Гальяно (1300), и также о нем сообщается в «Хронике» Рамона Мунтанера. Другими вариантами боевого клича были призывы: Aragó, Aragó! (Арагон, Арагон!), Via Sus! Via Sus!, Sant Jordi! Sant Jordi! (Святой Георгий! Святой Георгий!), Sancta Maria! Sancta Maria! (Святая Мария! Святая Мария!).Эффигия Берната де Брулля, 1345 г. (Церковь Сант Пере де Вальфероса, Сольсана Каталония). Почему-то на нем нет сюрко, но зато хорошо видно кольчужное оплечье с капюшоном и приплетенные к рукавам кольчужные перчатки с пальцами. На ногах латные поножи.Эффигий в Испании сохранилось довольно много, что позволяет нам достаточно хорошо представить себе, как были вооружены испанские рыцари 1050 – 1350 гг. Вот, например, эффигия члена семьи Кастеллет, ок. 1330 г., из базилики Санта-Марии, в Виллафранка-дель-Пенадес в Каталонии. Налицо полное сходство между ней и изображением христианских воинов, изображенных на настенной росписи «Завоевание Майорки». Самая заметная деталь – это кафтаны-сюрко с рукавами средней длины и украшенные геральдическими изображениями, надетые поверх доспехов. К 1330 году каталонский рыцарь также уже носил латные рукавицы с раструбами-манжетами и покрытые металлом наголенники.Эффигия Гуго де Червелло, ок. 1334 г. (Базилика Санта-Марии, в Вильяфранка-дель-Пенедес, Каталония) Для названного года его снаряжение может показаться уже устаревшим!Эффигия Бернадо де Минориса, Каталония, ок. 1330 (церковь Санта-Мария-де-ла-Сео, Манреса, Испания) напротив, показывает нам рыцаря, который носит новейшее европейское оружие и доспехи. И он действительно больше похож на рыцарей восточной Франции и Германии, чем на своих испанских соотечественников. Его кольчужный капюшон надет на мягкую основу, из-за чего его голова кажется практически квадратной, и почему так, кстати говоря, понятно – это нужно, чтобы на голове было удобнее носить большой шлем с плоским верхом. Пластинчатой брони на руках у него нет, и единственным признаком того, что он может носить что-либо еще, кроме кольчужного хауберка, является его сюрко, которое вполне может скрывать дополнительный доспех из пластин. Ноги прикрыты наголенниками, а на ступнях сабатоны. В руках у него очень большой меч, а на ремне справа подвешен кинжал.Эффигия дона Альваро де Кабреры Младшего из церкви Санта-Мария-де-Бельпюи-де-лас-Авелланас, Лерида, Каталония, 1299 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Но самым замечательным образцом среди всех испанских эффигий является скульптура на саркофаге, принадлежащая дону Альваро де Кабрере Младшему из церкви Санта-Мария-де-Бельпюи-де-лас-Авелланас, в Лериде, в Каталонии. Она имеет целый ряд отличительных черт, характерных для испанского, итальянского и, возможно, византийско-балканского оружия. Прежде всего это касается латного горжета для защиты шеи, прикрепленного к воротнику, лежащему на плечах. Для времени изготовления эффигии это была очень современная вещь. В украшении воротника использован тот же цветочный мотив, который виден и на заклепках на верхней части сюрко, и на сабатонах фигуры. Почти наверняка это говорит о том, что под тканью имелась какая-то металлическая или кожаная подкладка из чешуи, либо металлических пластин, которые, однако, эта ткань скрывает.Реконструкция внешнего вида доспехов Альваро де Кабрера Младшего (на рис. справа). Рис. Ангуса МакБрайда.Среди других особенностей, представляющих интерес, следует отметить рукавицы с удивительно длинными манжетами, которые, по сути, заменяют такую важную часть латного доспеха, как вамбрас. Хотя и кажется, что они металлические, но скорее всего сделаны они были из кожи. Наголенники имеют шарнирные крепления и поэтому почти наверняка сделаны из железа. Сабатоны из пластин, при этом заклепки имеют цветочный узор, сравнимый с узором заклепок на сюрко.Продолжение следует…