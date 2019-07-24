Не спустив флага. Действия крейсера "Изумруд" утром и днём 15 мая в Цусиме

Повреждения эскадренного броненосца "Орел"

Безрадостное утро

"Император Николай I" в составе 3-ей Тихоокеанской эскадры - пока еще под российским флагом

"Изумруд" на рейде Кронштадта

Встреча главных сил

На схеме, составленной А.А. Аллилуевым и М.А. Богдановым, присутствует небольшая ошибка: маленький авизо "Яйеяма", идущий концевым 5-го боевого отряда, таинственным образом превратился в броненосец "Ясима", погибший на минах под Порт-Артуром

«Всего русские добились 47 попаданий тяжелыми снарядами (от 8 до 12"), из которых все, кроме 10 или около того, были 12". Это – неплохой результат, особенно если учитывать погодные условия боя и общее поражение русского флота».

Сдача

"Прорыв "Изумруда"

«Манера его говора – мягкий баритон, немного ласково-отеческий и назидательный. Иногда вечерами в хорошую погоду он собирал на юте вокруг себя кучку матросов, угощал их папиросами и врал им без конца… Отношение к нему команды не было любовное, но и не было к нему особой ненависти. Во время похода В.Н Ферзен часто прогуливался по верхней палубе, сгорбившись и понурив голову. А сейчас, когда команда наскоро построилась, он как бы преобразился и все поразились его решительному голосу: «Господа офицеры, а также и вы, братцы-матросы! Я решил прорваться, пока японские суда не заградили нам путь. У противника нет ни одного корабля, который сравнился бы по быстроходности с нашим крейсером. Попробуем! Если не удастся уйти от врага, то лучше погибнуть с честью в бою, чем позорно сдаваться в плен. Как вы на это смотрите?». Но все поняли, что это было не желание командира посоветоваться, а приказ – «Кочегары и машинисты! От вас зависит наше спасение. Я надеюсь, что судно разовьет предельный ход!»»

С какой скоростью прорывался «Изумруд»?