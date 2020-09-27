Аргонавты доисторической эпохи

«Эбора IV», одна из камышовых лодок Гёрлица на плаву под парусом. Хорошо видны вертикально стоящие доски килей
Арго!
Разве путь твой ближе,
Чем дорога Млечная?
Арго,
О каких потерях плачет
Птица встречная?
Парус над тобой,
Поднятый судьбой, —
Это флаг разлуки,
Странствий знамя вечное!..
ВИА "Иверия". Песня аргонавтов из фильма "Веселая хроника опасного путешествия"
Разве путь твой ближе,
Чем дорога Млечная?
Арго,
О каких потерях плачет
Птица встречная?
Парус над тобой,
Поднятый судьбой, —
Это флаг разлуки,
Странствий знамя вечное!..
ВИА "Иверия". Песня аргонавтов из фильма "Веселая хроника опасного путешествия"
Античная цивилизация. Итак, мы в Турции. Но только не в сегодняшней, а на землях древней Фригии, Лидии, Ликии, богатство которых таково, что вызывает зависть у континентальных греков, да такую, что они придумывают историю о царе Мидасе. Но золото есть только одна из причин, как это ни удивительно. Имеется и другая: изрезанность береговой линии малоазийского побережья. Здесь много мелких островков, бухт, удобных гаваней много больше, чем на полуострове материковой Греции. Здесь легче плавать и удобнее приставать к берегу, здесь всегда можно укрыться в шторм. То есть уже в то далекое от нас время главный торговый путь шел не столько вдоль берегов Балканского полуострова, сколько у берега Малой Азии. И видимо, недаром так разбогатела в то время древняя Троя, разбудив первобытную жадность ахейских вождей. Была на то причина и крылась она в удобном географическом положении той же Троады.
Да, но куда могли плавать мореплаватели вдоль этих берегов в эпоху Париса и Агамемнона, а то и раньше? А главное, на чем? И вот сегодня мы как раз и попытаемся об этом рассказать.
Как известно, мысль о том, чтобы экспериментально доказать, что в древности океаны объединяли людей, а не служили для них непреодолимым препятствием, впервые пришла в голову Туру Хейердалу, да так с тех пор ее и не покидала.
Свое первое плавание он, как известно, совершил на бальсовом плоту «Кон-Тики» еще в 1947 году, затем последовали плавания на камышовых судах «Ра» и «Ра-2» через Атлантику. 30 лет спустя опять-таки на камышовом судне под названием «Тигрис» он вышел в море, чтобы доказать, что древние шумеры могли плавать на таких судах от Персидского залива до Африки.
Вклада его в науку никто не отрицает, но в данном случае имеется одно «но». Мы не можем точно зафиксировать те элементы влияния, которые, как он считает, принесли через океаны плоты и камышовые лодки. Что есть такого у жителей Южной Америки или Мексики, что бы говорило: да, были контакты с Древним Египтом, вот эти артефакты однозначно это подтверждают! То есть косвенных доказательств вроде бы и много. Та же легенда о бородатом боге Кетцалькоатле… Но откуда он пришел точно? И был ли он скандинавом, бретонцем или кем? Мы этого не знаем и не узнаем. То есть тренировка для ума есть, а вот научный результат этих плаваний, в общем-то, был минимален. Кроме того, все его путешествия были плаваниями в один конец. Обратно вернуться его судам не удалось...
Конечно, греки далеко не сразу начали плавать вот на таких судах, изображения которых мы знаем по их изображениям на вазах и находкам подводных археологов. Кадр из кинофильма «Странствия Одиссея» (1954 г.)
В случае же со Средиземным морем все по-другому. Есть остров Кипр, на нем растет камыш рогоз. И есть находки на нем, однозначно говорящие: вот эти изделия привезены из Египта. И есть тексты, говорящие о торговле Кипра и Египта, а также рисунки критских щитов в Египте и многое другое, что говорит нам: существовала эффективная морская торговля между Египтом и Средиземным морем, вернее, его островами. Но как же опять-таки быть с Троей? На чем она поднялась? Значит, торговые пути уже в бронзовом веке шли еще дальше на север, в Черное море. И уже оттуда нечто весьма ценное расходилось по Средиземноморскому бассейну и попадало в Египет. И путь этот шел, что также важно, мимо берегов Малой Азии.
«Эбора IV». Кто знает, может быть, именно так и выглядели суда древних мореплавателей Средиземноморья
И вот, чтобы проверить возможность морской торговли между Египтом и Черным морем, о которой, кстати говоря, сообщал еще Геродот, некто Доминик Гёрлиц собрал команду единомышленников и построил камышовую лодку «Эбора IV»*. Дело в том, что, по его мнению, эпохальные инновации в металлургии, в отличие от многих других достижений древних цивилизаций, произошли не на Востоке, а на Балканах, в Анатолии и Закавказье, где было доступное сырье для плавки первых металлов. Есть свидетельства того, что здесь впервые в истории человечества выплавили бронзу, золото, железо и даже платину, а затем именно отсюда металлургия распространилась дальше, в культурные центры Юго-Западной Азии.
Доминик Гёрлиц, «наследник» Тура Хейердала
Ну а плавать древние морепроходцы могли опять-таки на камышовых лодках. Ну, и он решил такую лодку построить и плыть на ней!
«Лодка» была построена недалеко от болгарского портового города Варна под руководством боливийских индейцев аймара. Они уже построили знаменитые плоты «Ра-2» и «Тигрис» для Тура Хейердала. В строительстве корпуса участвовали также более 75 членов ассоциации ABORA из девяти стран. В отличие от тростниковых лодок Тура Хейердала, новое парусное судно было оборудовано в соответствии с древними наскальными рисунками вертикальными килями-швертами, представлявшими вертикально вставлявшиеся доски на носу и на корме. Эти «доски» работают как современный киль и позволяют судну из тростника плыть поперек и даже немного против ветра. Только так можно было перемещаться по таким сложным для навигации водным путям, как Дарданеллы или район Кикладских островов. Еще одним важным событием стал проход судна через кальдеру Санторина, где его команда плыла между крутых скал вулканического кратера при переменчивых ветрах. Затем от Санторина «доисторические мореплаватели» взяли курс на ликийское побережье, чтобы закончить свое морское путешествие после более 1500 км пути в портовом городе Каш недалеко от древнего города Патара. Там его вытащили из воды и… поставили в качестве памятника: его могут увидеть туристы.
Ворота Патара. Турки вообще очень бережно относятся к своему древнегреческому наследию. В Сиде, например, археологические раскопки в городе вмонтированы в мостовую, но прикрыты прозрачным стеком. Идешь, а под твоими ногами проходит древняя жизнь!
Гёрлиц поставил себе целью показать, что хождение под углом к ветру, движение галсами, как говорят современные моряки, не является чем-то особенным для простых судов, подобных камышовым лодкам (правда, эта лодка весит 12 тонн!). Главное — правильно ее построить, «вооружить» и знать, как управлять ее парусным и рулевым оснащением.
Хронология экспедиций Гёрлица на тростниковых лодках такова.
«Эбора I», 1999 г. Впервые отплыла из Сардинии на Корсике и держала путь в устье Эльбы. Это была первая экспедиция на камышовой лодке. Гёрлиц говорит, что у той конструкции была слишком уж по точно центру расположена мачта, поэтому она могла двигаться под углом не более 90° к ветру, но не идти против него.
«Эбора II», 2002 г. Она впервые показала возможность движения назад и вперед по отношению к ветру. Экспедиция плавала в треугольнике Египет — Ливан и Кипр. Впервые в наше время удалось экспериментально доказать, что доисторический путешественник может вернуться в исходную точку плавания. Ведь тот же Хейердал, кстати, этого так и не доказал. Ни одно из его судов назад так и не вернулось.
«Эбора III», 2007 г. Она также была организована для того, чтобы доказать возможность путешествия в Америку и обратно: по сути, шла речь о том, как могли вернуться те, кто приплыли в Новый Свет из Старого. Тогда все эксперты считали, что обратное путешествие невозможно. Однако «Эбора III» продемонстрировала: тростниковая лодка способна преодолеть вихри и штормы Северной Атлантики и самостоятельно может вернуться на родину, замкнув свой маршрут. Т.е. это не было путешествием без возврата с билетом в один конец, как это считалось раньше.
Теперь судно Гёрлица установлено в Патаре и является «кораблем-музеем». Жаль, конечно, что я сейчас не в детском возрасте и не попал сюда в 14 лет. Вспоминаю, каким я был тогда, и могу уверенно сказать, что простоял бы около него долго, а затем решил бы построить что-то подобное и повторить плавание… финикийцев вокруг Африки эпохи фараона Нехо или маршрут экспедиции Баурджеда из дилогии И. Ефремова «Путешествие Баурджеда» и «На краю Ойкумены»
И вот теперь морским путем из Болгарии в Патар прошла «Эбора IV».
Что доказало это плавание? А вот что: если бы морские торговцы того времени путешествовали на своих тростниковых лодках между Черным, Эгейским и Восточным Средиземным морями, они вполне могли бы перевозить на них груз весом в несколько тонн и таким образом избежали бы трудного и гораздо более опасного наземного пути. Что навигация по Черному морю и даже переход через проливы Босфор и Дарданеллы также были вполне возможны для тростниковых лодок, что до сих пор ставили под сомнение многие эксперты. Ну, и то, что морская торговля древних египтян с дальними торговыми партнерами на Черном море, описанная Геродотом, действительно могла существовать. То же самое относится и к торговле эгейским обсидианом с острова Мелос, который в Средиземноморье встречается во многих местах и подтверждает, что обмен товарами и культурными идеями развился задолго до появления цивилизаций, владевших письменностью, в самой что ни на есть седой древности.
В Турции «всё для людей». Поэтому рядом с кораблем имеется поясняющая надпись на турецком и английском языках. Интересно, что во Франции 80% аналогичных надписей даже в музеях только на французском!
Путешествие ABORA IV точно соответствовало одному из предполагаемых торговых маршрутов с Балкан через Эгейское море в Восточное Средиземное море. В последние годы археологи обнаружили здесь удивительные находки, которые подтверждают наличие обширных торговых путей, проложенных как по морям, так и по речным системам Европы бронзового века.
* Эбора — имя солнечного божества, предка Ла-Пальмы (Канарские острова), традиционного бога гуанчей (гуанчи — название коренного населения Канарских островов) и их камышовых лодок.
Конечно, плавать на таких «судах» довольно страшновато, ноги все время мокрые!
Виракоча III. Дурные примеры, говорят, заразительны, и вот уже еще и южноамериканское камышовое судно «Виракоча» было построено и оправилось в плавание по Тихому океану…
Этот 60-футовый кораблик построен в Чили 2018 году. Каюта внутри довольно просторная!
Вот так выглядит срез камыша тотора
P. S. Забавно, но о том, как сделать модель плота «Кон-Тики», я рассказывал в своей самой первой книге «Из всего, что под руками» («Полымя», 1987), про модель судна «Ра» из пластики – в книге «Когда уроки сделаны» («Полымя», 1991), а про модель кожаной лодки еще одного известного путешественника-реконструктора, Тима Северина, называвшуюся «Св. Брендан», — в книге «Для тех, кто любит мастерить» («Просвещение», 1990). Так что это, видно, мне было на роду написано — интересоваться экзотическими судами. И вот опять приходится о них писать! Ну надо же!