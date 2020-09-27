Аргонавты доисторической эпохи

«Эбора IV», одна из камышовых лодок Гёрлица на плаву под парусом. Хорошо видны вертикально стоящие доски килей

Арго!

Разве путь твой ближе,

Чем дорога Млечная?

Арго,

О каких потерях плачет

Птица встречная?

Парус над тобой,

Поднятый судьбой, —

Это флаг разлуки,

Странствий знамя вечное!..

ВИА "Иверия". Песня аргонавтов из фильма "Веселая хроника опасного путешествия"

Конечно, греки далеко не сразу начали плавать вот на таких судах, изображения которых мы знаем по их изображениям на вазах и находкам подводных археологов. Кадр из кинофильма «Странствия Одиссея» (1954 г.)

«Эбора IV». Кто знает, может быть, именно так и выглядели суда древних мореплавателей Средиземноморья

Доминик Гёрлиц, «наследник» Тура Хейердала

Ворота Патара. Турки вообще очень бережно относятся к своему древнегреческому наследию. В Сиде, например, археологические раскопки в городе вмонтированы в мостовую, но прикрыты прозрачным стеком. Идешь, а под твоими ногами проходит древняя жизнь!

Теперь судно Гёрлица установлено в Патаре и является «кораблем-музеем». Жаль, конечно, что я сейчас не в детском возрасте и не попал сюда в 14 лет. Вспоминаю, каким я был тогда, и могу уверенно сказать, что простоял бы около него долго, а затем решил бы построить что-то подобное и повторить плавание… финикийцев вокруг Африки эпохи фараона Нехо или маршрут экспедиции Баурджеда из дилогии И. Ефремова «Путешествие Баурджеда» и «На краю Ойкумены»

В Турции «всё для людей». Поэтому рядом с кораблем имеется поясняющая надпись на турецком и английском языках. Интересно, что во Франции 80% аналогичных надписей даже в музеях только на французском!

Конечно, плавать на таких «судах» довольно страшновато, ноги все время мокрые!

Виракоча III. Дурные примеры, говорят, заразительны, и вот уже еще и южноамериканское камышовое судно «Виракоча» было построено и оправилось в плавание по Тихому океану…

Этот 60-футовый кораблик построен в Чили 2018 году. Каюта внутри довольно просторная!

Вот так выглядит срез камыша тотора