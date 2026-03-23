Спутниковые снимки израильских и индийских радаров СПРН и систем ПРО
Развитие ракетных технологий, активное производство и широкое распространение баллистических ракет различных классов привело к тому, что в Израиле приступили к созданию радиолокационных станций предупреждения о ракетном нападении и ракет-перехватчиков. Израильские компании сумели серьёзно продвинуться в этом направлении, разработав и наладив серийное производство радиолокаторов и противоракетных систем.
Израильские радары системы предупреждения о ракетном нападении средства противоракетной обороны
Любая система ПВО и ПРО опирается на радиолокационные средства обнаружения. В прошлом израильские радиотехнические подразделения эксплуатировали в основном радиолокаторы и средства связи американского производства. В 1990-е годы ситуация стала меняться, и сейчас на вооружении ЦАХАЛ по большей части стоят радары национального производства. Основным поставщиком радиолокационных станций для Армии обороны Израиля является компания Elta Systems, являющаяся дочкой Israel Aerospace Industries.
В 2025 году на авиабазах Сдот-Миха и Пальмахим функционировало два радиолокатора EL/M-2080 Green Pine, а на авиабазе Эйн-Шемер примерно в 6 км к востоку от Хадеры в округе Хайфа работала РЛС EL/M-2080S Super Green Pine (Green Pine Block-B).
Cпутниковый cнимoк Googlе Еаrth: РЛС EL/M-2080S Super Green Pine на авиабазе Эйн-Шемер. Снимок сделан в марте 2025 года
Радиолокационные станции семейства Green Pine предназначены для раннего обнаружения баллистических целей и выдачи целеуказания системам противоракетной обороны.
Антенный пост РЛС EL/M-2080 Green Pine
РЛС с АФАР работает в частотном диапазоне 500 МГц – 2000 МГц и может обнаружить баллистические ракеты на дальности до 900 км, обеспечив одновременное сопровождение более 30 целей, летящих на скорости более 3000 м/с. Радиолокационные станции семейства Green Pine являются транспортируемыми. Для развёртывания на специально подготовленной площадке уходит около суток.
Cпутниковый cнимoк Googlе Еаrth: РЛС EL/M-2080 Green Pine укрытая радиопрозрачным куполом на авиабазе Пальмахим. Снимок сделан в июне 2024 года
РЛС EL/M-2080 Green Pine обычно несут дежурство на хорошо оборудованных позициях и зачастую для защиты от метеорологических факторов, пыли, песка закрыты радиопрозрачным куполом.
Судя по всему, РЛС израильского производства EL/M-2080/2080S не в полной мере закрывают потребности противоракетной обороны страны. С 2012 года на горе Керен в пустыне Негев развёрнута американская РЛС AN/TPY-2, предназначенная для обнаружения тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, сопровождения и наведения на них ракет-перехватчиков в составе системы противоракетной обороны THAAD. Впрочем, РЛС AN/TPY-2 может использоваться не только совместно с комплексом THAAD, но и в составе других систем ПРО.
Ряд источников утверждает, что объект, расположенный на горе Керен, известный как Site 512, является ключевым элементом системы раннего предупреждения о ракетном нападении, который находится под управлением американских военных и обслуживается личным составом 1-й бригады Командования космической и противоракетной обороны армии США. В СМИ писали, что в этом районе также развёрнута батарея системы ПРО THAAD, но официально это не подтверждено, и найти ракетную позицию на спутниковых снимках не удалось.
Для перехвата баллистических ракет до входа их в атмосферу Воздушные силы Армии обороны Израиля используют системы Arrow-2 и Arrow-3. В их разработке и производстве с 1994 года принимали участие израильские и американские компании: Israel Aerospace Industries, Boeing Defense, Space & Security, Elta Systems, Elisra Group, Rafael Advanced Defense, Israel Military Industries, Alliant Techsystems, Lockheed Martin, Raytheon и Ceradyne.
Ключевыми элементами системы ПРО являются пусковые установки (до 8 ПУ) с шестью противоракетами большой дальности, радиолокаторы EL/M-2080 Green Pine или EL/M-2080S Super Green Pine, командно-коммуникационный центр Elisra Golden Citron, пункт управления запуском Israel Aerospace Industries Brown Hazelnut, дизельная электрическая станция, блок охлаждения РЛС и средства связи.
Командно-коммуникационный центр Golden Citron может контролировать до 14 перехватов одновременно и способен функционировать в автоматическом режиме. Обеспечивается взаимодействие с другими средствами ПРО и системами автоматизированного управления, для чего используется протокол Link 16. Помимо наведения противоракет, вычислительный комплекс осуществляет расчёт точки падения боеголовки вражеской баллистической ракеты.
Пусковая установка системы Arrow-2
Пусковые установки и пункт управления запуском Brown Hazelnut можно располагать на расстоянии до 300 км от командно-коммуникационного центра. Пусковая установка, смонтированная на прицепе, весит 35 т. После запуска ПУ она перезаряжается в течение часа.
Двухступенчатая твердотопливная противоракета Arrow-2 оснащена комбинированной системой самонаведения с инфракрасным и радиолокационным каналами. Поражение цели происходит осколочной БЧ направленного действия массой 150 кг с эффективной зоной поражения 50 м. Противоракета Arrow-2 имеет длину 6,8 м, диаметр – 800 мм, стартовый вес – 1300 кг. Максимальная скорость – 3 км/с. Максимальная дальность перехвата – до 80 км. По информации, озвученной разработчиками, вероятность перехвата одной ракетой на максимальной дальности – не менее 90%. В настоящее время наиболее продвинутым вариантом является Arrow-2 Block-5. Эта модификация совместима не только с израильскими радарами семейства Green Pine, но и с американскими РЛС, такими как AN/TPY-2, AN/SPY-1 и AN/SPY-6.
В 2025 году подготовленные позиции для системы Arrow-2 имелись на авиабазе Пальмахим недалеко от города Ришон-ле-Цион, на авиабазе Эйн-Шемер недалеко от города Хадера, на военном объекте в окрестностях поселения Таль-Шахар в центре страны, между Гедерой и Латруном, и в окрестностях авиабазы Сдот-Миха.
Cпутниковый cнимoк Googlе Еаrth: позиция системы ПРО Arrow-2 на авиабазе Пальмахим. Снимок сделан в июне 2024 года
Наличие нескольких оборудованных позиций позволяет осуществлять маневр огневыми батареями и гибко реагировать на меняющуюся обстановку.
Cпутниковый cнимoк Googlе Еаrth: позиция системы ПРО Arrow-2 и РЛС EL/M-2080 Green Pine на военном объекте в окрестностях поселения Таль-Шахар. Снимок сделан в июне 2024 года
В 2017 году к несению опытного боевого дежурства приступила батарея системы ПРО Arrow-3, созданной совместно Израилем и США. Для выдачи целеуказания твердотопливным противоракетам с отклоняемым вектором тяги планировалось опираться на РЛС EL/M-2080S Super Green Pine и AN/TPY-2, а также высотные БПЛА, оснащенные высокочувствительными оптоэлектронными датчиками. Дальность поражения нового тяжелого перехватчика существенно выше, чем у Arrow-2, и фактически она ограничивается зоной действия систем обнаружения. Высота перехвата – до 100 км. Скорость противоракеты – до 4,5 км/с.
Как и Arrow-2, противоракеты Arrow-3 хранятся в герметичных транспортно-пусковых контейнерах и стартуют вертикально с буксируемой пусковой установки.
Cпутниковый cнимoк Googlе Еаrth: позиция системы ПРО Arrow-3 на авиабазе Эйн-Шемер. Снимок сделан в мае 2021 года
По не подтверждённой официально информации, батареи Arrow-3 разворачивались в окрестностях авиабаз Пальмахим, Эйн-Шемер и на военном объекте Таль-Шахар.
До 2024 года в распоряжении Армии обороны Израиля имелось восемь батарей ЗРК Patriot PAC-2/GEM+ с ЗУР MIM-104D. Этот комплекс был в основном заточен на борьбу с аэродинамическими целями и обладал скромными противоракетными возможностями.
Для замены ЗРК «Пэтриот» компания Rafael Advanced Defense Systems в 2006 году получила контракт на создание зенитной ракетной системы, предназначенной для перехвата вражеских самолетов, крылатых ракет, беспилотников и оперативно-тактических ракет. Система, известная как Kela David, разрабатывалась совместно с американской корпорацией Raytheon и является универсальной. Она рассматривается в качестве промежуточного звена между дальнобойными противоракетными ЗРС Arrow-2/3 и системой ближней обороны Iron Dome.
В составе комплекса используется высокоманевренная двухступенчатая противоракета Stunner с комбинированной многоканальной системой наведения, включающей комбинацию радиокомандного, активного радиолокационного и инфракрасного наведения.
Cпутниковый cнимoк Googlе Еаrth: позиция ЗРК Kela David на авиабазе Хацор. Снимок сделан в августе 2023 года
Постановка системы Kela David на боевое дежурство произошло в 2017 году. В начале 2025 года две батареи были развёрнуты на авиабазе Хацор в центральной части страны.
Наиболее массовой и часто применявшейся в прошлом является система Iron Dome, предназначенная для защиты от ракет и артиллерийских снарядов с дальностью полёта до 70 км, а также для уничтожения аэродинамических целей, таких как крылатые ракеты и самолёты, летящие на высоте до 10 км. Минимальная дальность составляет 4,5 км. Сейчас дальность стрельбы доведена до 120 км. Заявлено, что одна батарея может прикрыть территорию площадью до 150 км². Производство системы осуществляется компаниями Rafael Advanced Defense Systems и Israel Aerospace Industries.
Для перехвата используется противоракета Таmir с активной радиолокационной системой наведения. Стартовая масса перехватчика составляет 90 кг, диаметр – 160 мм, длина – 3 м. Скорость – около 750 м/с. Уничтожение цели происходит подрывом осколочной боевой части. В производстве деталей для перехватчиков Таmir участвует корпорация Raytheon.
Обычно в составе батареи Iron Dome имеется 3-4 пусковые установки (20 ракет на ПУ). Обнаружение целей осуществляется многоцелевой РЛС EL/M-2084 от компании ELTA Systems.
Cпутниковый cнимoк Googlе Еаrth: элементы системы Iron Dome на территории Военного училища противовоздушной обороны Бисла. Снимок сделан в ноябре 2024 года
Спутниковые снимки территории Израиля идут в невысоком разрешении, а места развёртывания систем «Железный купол» не разглашаются. В связи с этим удалось обнаружить только одну позицию Iron Dome на территории Военного училища противовоздушной обороны Бисла в пустыне Негев.
В данный момент пока рано говорить о результативности работы израильской системы ПРО во время продолжающейся войны с Ираном, но в ходе 12-дневного вооруженного конфликта в 2025 году были продемонстрированы неплохие результаты в части перехвата иранской баллистики. Во многом задача противодействия иранским ракетам облегчалась тем, что за районами пусков постоянно наблюдали американские и израильские разведывательные спутники. С учетом того, что длительность полёта баллистической ракеты, запущенной с территории Ирана по Израилю, составляет 12-15 минут, в распоряжении израильской системы ПРО, опирающейся на надгоризонтные радиолокационные станции, имелся достаточный временной запас, чтобы подготовиться к отражению атаки. Основная нагрузка по борьбе с иранской баллистикой легла на системы Arrow 2, Arrow 3 и Kela David. Впрочем, имеются свидетельства того, что в отражении иранских ударов также были задействованы боевые корабли ВМС США. Тем не менее можно констатировать, что тогда система противоракетной обороны Израиля сработала удовлетворительно, обезвредив не менее 85% иранской баллистики. С учётом того, что в июне 2025 года Иран пытался перенасытить израильскую ПРО, это очень неплохой показатель.
Индийские радары системы предупреждения о ракетном нападении, ракетные полигоны и корабли задействованные в программе противоракетной обороны
В 1999 году в связи с появлением в Пакистане баллистических ракет и усилением ракетного потенциала КНР в Индии приступили к разработке собственных противоракетных систем. Первыми шагами в этом направлении стала закупка и развёртывание двух израильских станций предупреждения о ракетном ELM-2080 Green Pine.
Cпутниковый cнимoк Googlе Еаrth: РЛС ELM-2080 Green Pine северней города Колар. Снимок сделан в октябре 2025 года
Первоначально станции этого типа были развёрнуты в окрестностях города Колар в индийском штате Карнатака и в южной части страны и на побережье Бенгальского залива недалеко от ракетного полигона, расположенного на острове Абдул Калам.
Cпутниковый cнимoк Googlе Еаrth: РЛС ELM-2080 Green Pine на побережье Бенгальского залива. Снимок сделан в феврале 2025 года
Получив опыт эксплуатации РЛС ELM-2080 Green Pine, индийские военные инициировали приобретение дополнительных радиолокаторов этого типа. На первом этапе антенные решетки были размещены открыто, но примерно 10 лет назад их защитили от воздействия неблагоприятных метеорологических факторов радиопрозрачными куполами.
После подробного изучения и накопления опыта эксплуатации израильских противоракетных РЛС EL/M-2080 в 2009 году индийская радиоэлектронная компания Bharat Electronics Limited при участии Astra Microwave и Cape Electronics создала станцию Swordfish (LRTR-I), предназначенную для обеспечения функционирования национальной программы ПРО. Это радиолокационная станция с активной фазированной антенной решеткой, способная отслеживать 200 целей на дальности до 1500 км.
В 2011 году начал функционировать противоракетный радар L-диапазона с АФАР Super Swordfish (LRTR-II), способный отслеживать на низкой околоземной орбите объекты площадью 0,25 м² на расстоянии 1000 км и 0,09 м² на расстоянии 800 км.
Новые индийские станции СПРН предназначены для обеспечения защиты от баллистических ракет средней дальности столичной зоны. РЛС LRTR-I и LRTR-II размещены на вершине горного хребта в 12 км западнее города Удайпур в штате Раджастхан.
Cпутниковый cнимoк Googlе Еаrth: РЛС LRTR-I и LRTR-II на вершине горного хребта в 12 км западнее города Удайпур. Снимок сделан в мае 2025 года
На спутниковых снимках видно, что радиопрозрачные купола имеют разный диаметр, что свидетельствует о неодинаковых геометрических размерах активных антенных решеток радиолокаторов Swordfish и Super Swordfish.
Примерно 20 лет назад в Индии начались испытания собственных противоракет. Перехватчик Prithvi (PAD), созданный на базе баллистической ракеты Prithvi, представлял собой двухступенчатую ракету с максимальной высотой перехвата 80 км.
Двигатель первой ступени работал на твердом топливе, а второй — на жидком. На среднем участке траектории ракета корректировалась радиокомандами, а на конечном включалась активная радиолокационная ГСН.
Cпутниковый cнимoк Googlе Еаrth: сооружения испытательного ракетного полигона на острове Абдул Калам. Снимок сделан в апреле 2024 года
Испытательные пуски противоракет Prithvi осуществлялись с ракетного полигона, расположенного на острове Абдул Калам. В ходе тестов удалось перехватить несколько мишеней, имитировавших ОТРК китайского производства DF-11. Однако, несмотря на определённый прогресс, противоракета, требовавшая заправки жидкими компонентами горючего и окислителя, военных не устроила, после чего было принято решение развивать твердотопливные перехватчики. Впрочем, программа создания многоэшелонной системы противоракетной обороны, которой планировалось прикрыть Нью-Дели и Мумбаи, затянулась и рискует стать очередным индийским долгостроем.
В рамках второй фазы развития программы ПРО было решено создавать противоракеты ближнего рубежа AD-1 (дальность перехвата 1000 км) и дальнего рубежа AD-2 (дальность перехвата 3000 км).
Cпутниковый cнимoк Googlе Еаrth: испытательная площадка на ракетном полигоне Чандипур. Снимок сделан в январе 2023 года
Первое тестирование двухступенчатой противоракеты AD-1 состоялось 2 ноября 2022 года на полигоне Чандипур в штате Одиша, расположенном на берегу Бенгальского залива.
Для испытаний систем ПРО в ВМС Индии используется несколько судов. Плавучей стартовой платформой, предназначенной для испытания противоракетных перехватчиков, является INS Anvesh (А41). Судно, построенное верфью Cochin Shipyard Limited в портовом городе Кочин, штат Керала, введено в строй в 2022 году. В первый раз противоракета стартовала с морской пусковой установки 21 апреля 2023 года.
Испытательное судно INS Anvesh
INS Anvesh имеет длину 118,4 м, ширину 20 м и осадку 7,1 м, водоизмещение приблизительно 10 000 тонн. Скорость: 18,5 узлов. Автономность – 45 суток. Экипаж – 65 человек.
Пусковые установки противоракет на борту испытательного судна INS Anvesh
На борту имеется четыре вертикальных пусковых установки, а также оборудование для погрузки и перемещения ракет из трюма, а также гасящие крены резервуары, отсек для интеграции и проверки ракет, центр управления и обработки данных.
Cпутниковый cнимoк Googlе Еаrth: плавучая испытательная платформа INS Anvesh и учебные суда у пирса в городе Кочин. Снимок сделан в июне 2022 года
В перспективе испытательное судно INS Anvesh должно получить новый радар S-диапазона SBR с АФАР, который планируется ставить на перспективные эсминцы и фрегаты, способные выполнять задачи противоракетной обороны.
В 2021 году в состав ВМС Индии вошло научно-исследовательское судно INS Dhruv (A40), постройка которого также осуществлялась в Кочине. Фактически это плавучая станция предупреждения о ракетном нападении, которая также может быть задействована в процессе испытаний.
Научно-исследовательское судно INS Dhruv
INS Dhruv является достаточно крупным судном с водоизмещением около 15 000 т. Оно имеет длину 175 м, ширину 22 м и осадку 6 м. Два дизельных энергетических агрегата мощностью 9000 кВт каждый обеспечивают максимальную скорость хода – 21 узел. Для энергоснабжения бортового оборудования имеется три генератора мощностью по 1200 кВт. В кормовой части расположена вертолётная площадка.
Cпутниковый cнимoк Googlе Еаrth: научно-исследовательское судно INS Dhruv у пирса в городе Кочин. Снимок сделан в мае 2025 года
На борту имеется два мощных радара X-диапазона и S-диапазона с АФАР, предназначенных для обнаружения и сопровождения скоростных баллистических целей и наведения на них противоракет. Кроме того, имеется несколько оптоэлектронных систем, современные средства связи, приёма и трансляции телеметрии.
С учётом того, что в Индии имеется достаточно развитая испытательная инфраструктура на берегу, тестирование противоракет в море и создание плавучего радара СПРН может свидетельствовать о том, что высшее индийское военно-политическое руководство по примеру США намерено развивать противоракетные системы морского базирования. Что в перспективе позволит прикрывать различные районы страны и гибко реагировать на угрозы со стороны Пакистана и Китая.
Окончание следует...
