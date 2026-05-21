Эффективность системы ПВО Египта



Схема расположения стационарных радиолокационных постов и позиций ЗРК по состоянию на 2018 год. Синие ромбы – постоянно действующие обзорные РЛС, красные треугольники – позиции ЗРК С-75, бирюзовые треугольники - позиции ЗРК С-125 и модернизированных С-125-2М, оранжевые треугольники – позиции ЗРК Improved Hawk



Схема расположения стационарных радиолокационных постов и позиций ЗРК на северо-востоке Египта по состоянию на 2018 год



Схема расположения стационарных радиолокационных постов и позиций ЗРК вокруг Асуанского гидроузла по состоянию на 2018 год



Схема расположения стационарных радиолокационных постов и позиций ЗРК на северо-западе Египта по состоянию на 2018 год

Радиолокационные средства контроля воздушного пространства и боевого управления



Спутниковый снимок Googlе Eаrth: стационарный радиолокатор расположенный южней города Мерса-Матрух. Снимок сделан в марте 2025 года



Спутниковый снимок Googlе Eаrth: РЛС П-18 на позиции в 70 км юго-западней Каира. Снимок сделан в октябре 2023 года



Спутниковый снимок Googlе Eаrth: радиолокационный пост в окрестностях города Танта в составе стационарной РЛС с антенной укрытой радиопрозрачным куполом и мобильной РЛС. Снимок сделан в июле 2021 года



Спутниковый снимок Googlе Eаrth: РЛС 59Н6-Э «Противник-ГЭ» на полигоне ПВО в 20 км юго-западней Каира. Снимок сделан в октябре 2019 года



РЛС AN/MPQ-64F1 Sentinel



Самолёт ДРЛО ВВС Египта Е-2С Hawkeye



Спутниковый снимок Googlе Eаrth: не летающие в течении длительного времени самолёты Е-2С Hawkeye, припаркованные у ангаров на авиабазе Каир-Запад. Снимок сделан в апреле 2024 года

Зенитные ракетные системы, самоходные и буксируемые зенитные артиллерийские установки



Спутниковый снимок Goоglе Eаrth: позиция ЗРК C-75 в oкрестностях авиaбазы Сиди Баррани нa югo-западе Eгипта. Cнимок cделан в июнe 2023 гoдa



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК C-125 в южном пригороде города Исмaилия. Снимок сделан в мае 2023 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК MIM-23В I-Hawk в пустыне к западу от города Исмаилия. Снимок сделан в мае 2025 года



Спутниковый снимок Google Earth: пусковая установка ЗУР комплекса Skyguard Amoun на территории авиабазы Каир-Запад. Снимок сделан в мае 2023 года



Египетские ЗРК M48А3 Chaparral



Спутниковый снимок Google Earth: позиция зенитной артиллерии на военной базе в окрестностях города Эс-Саллум на юго-западе Египта. Снимок сделан в сентябре 2022 года

Истребительная авиация



Истребители Rafale EM/DM на египетской авиабазе Гебель Эль-Басур



Многоцелевой самолёт Alpha Jet MS2



Спутниковый снимок Google Earth: истребители F-4Е Phantom II находящиеся на хранении на авиабазе Каир-Запад. Снимок сделан в марте 2025 года



Истребитель F-15EX Eagle II 40-й летно-испытательной эскадрильи ВВС США, март 2021 года