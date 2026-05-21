Эффективность системы ПВО Египта
Объективно оценивать систему противовоздушной обороны того или иного государства бывает непросто, так как её эффективность зависит от множества факторов. Например, до 12-дневной «дистанционной» израильско-иранской войны 2025 года некоторые российские военные эксперты лестно отзывались о системе ПВО Ирана, утверждая, что в случае конфликта с Израилем или США она сможет нанести неприемлемые для агрессора потери и обеспечить неприкосновенность стратегически важных объектов. Однако на практике иранские наземные средства противовоздушной обороны и истребительная авиация были быстро уничтожены или подавлены и не смогли добиться каких-либо результатов в противостоянии со средствами воздушного нападения.
В то же время, стоит признать, что по сравнению со всеми своими соседями Иран обладал достаточно мощным противовоздушным потенциалом, и, например, боевая авиация такой страны, как Турция, не смогла бы беспрепятственно действовать в иранском воздушном пространстве. Но технологический разрыв с ВВС Израиля у большей части иранских средств обнаружения, управления и поражения воздушных целей оказался слишком велик, что сказалось на дееспособности системы ПВО в целом.
По числу развёрнутых ЗРК до 2011 года с Египтом была способна сравниться Сирия и до 2014 года – Ливия. Однако после длительного и кровопролитного периода внутренней нестабильности от развитых систем ПВО в этих странах почти ничего не осталось.
В настоящее время в «Стране пирамид» имеется относительно сбалансированная и многочисленная наземная компонента сил противовоздушной обороны, опирающаяся на опыт нескольких арабо-израильских войн, свежий по сравнению с иранским и гораздо более многочисленный истребительный парк.
На представленной ниже схеме расположения египетских стационарных радиолокационных постов и позиций объектовых зенитных ракетных комплексов видно, что большая их часть размещена на северо-востоке страны.
Схема расположения стационарных радиолокационных постов и позиций ЗРК по состоянию на 2018 год. Синие ромбы – постоянно действующие обзорные РЛС, красные треугольники – позиции ЗРК С-75, бирюзовые треугольники - позиции ЗРК С-125 и модернизированных С-125-2М, оранжевые треугольники – позиции ЗРК Improved Hawk
Концентрация объектовых ЗРК вокруг Каира, Исмаилии, Эль-Мунсура, Александрии и вдоль Суэцкого канала исторически связана с желанием прикрыть от ударов с воздуха наиболее населённые районы, важные административно-промышленные центры и оборонные объекты, а также близостью к Синайскому полуострову, который до заключения мирного договора с Израилем был оккупирован ЦАХАЛ.
Схема расположения стационарных радиолокационных постов и позиций ЗРК на северо-востоке Египта по состоянию на 2018 год
На северо-востоке страны также сконцентрирована большая часть авиабаз, на которых размещены истребители-перехватчики.
На Синайском полуострове в рамках египетско-израильских мирных соглашений имеется всего три действующих радиолокационных поста, и нет постоянно развернутых зенитных ракетных комплексов. По сравнению с северо-востоком другие районы Египта прикрыты системами противовоздушной обороны слабо. Относительно сильный узел ПВО прикрывает Асуанскую плотину. В окрестностях города Асуан также имеется авиабаза, на которой дислоцированы две эскадрильи истребителей F-16С/D.
Схема расположения стационарных радиолокационных постов и позиций ЗРК вокруг Асуанского гидроузла по состоянию на 2018 год
В северо-западной части страны позиции ЗРК и радиолокаторы развернуты вдоль побережья в окрестностях городов Салум, Сиди-Баррани и Мерса-Матрух.
Схема расположения стационарных радиолокационных постов и позиций ЗРК на северо-западе Египта по состоянию на 2018 год
В отличие от Ирана в ближайшее время Египту не грозят разрушительные рейды американской и израильской авиации, а также удары крылатыми ракетами. США являются одним из ближайших союзников, и американская администрация ежегодно выделяет Каиру солидную финансовую помощь на закупку оружия. Отношения с Израилем не безоблачные, но далеки от вооруженного противостояния. Страны ведут торговлю друг с другом и взаимодействуют в вопросах безопасности. С запада Египет граничит с Ливией, а с юга с Суданом. В ослабленной гражданской войной Ливии относительно недавно завершилась горячая фаза внутреннего конфликта, но на власть в стране по-прежнему претендуют несколько вооруженных группировок, а боевой авиации, представляющей угрозу Египту, почти не осталось. С Суданом у Египта тесные союзнические отношения, да и по численности, как и по боевому составу, суданские ВВС не способны конкурировать с египетской боевой авиацией и силами ПВО.
Тем не менее, несмотря на отсутствие явных угроз в ближайшее время, египетское руководство продолжает вкладывать значительные финансовые ресурсы в поддержание работоспособности и дальнейшее совершенствование средств боевого управления, радиолокаторов дежурного и боевого режима, наземных систем ПВО и истребительной авиации.
Радиолокационные средства контроля воздушного пространства и боевого управления
На территории Египта развёрнута очень густая сеть из более чем пятидесяти постоянно действующих РЛС различного типа. Также имеется несколько десятков радиолокаторов, приданных зенитным ракетным дивизионам, что позволяет им действовать автономно при подавлении централизованной системы управления.
Египетские радиотехнические подразделения стационарных радиолокационных постов по большей части оснащены мощными радиолокаторами AN/TPS-43, AN/SPS-48 и Commander SL с дальностью обнаружения крупных высотных целей до 470 км.
Спутниковый снимок Googlе Eаrth: стационарный радиолокатор расположенный южней города Мерса-Матрух. Снимок сделан в марте 2025 года
Эти станции установлены на поднятых на 12-15 м над поверхностью земли бетонных основаниях, антенные посты для защиты от пыли и песка прикрыты пластиковыми радиопрозрачными куполами.
До сих пор в Египте эксплуатируется несколько десятков мобильных РЛС метрового диапазона П-18 и YLC-8А (китайская станция, созданная на базе П-12М) с дальностью обнаружения цели типа «истребитель» до 300 км. Эти радары придавались зенитным ракетным дивизионам и использовались в составе радиотехнических батальонов смешанного состава. Большая часть радиолокаторов П-18 и YLC-8А прошла восстановительный ремонт и модернизирована, но их общий срок службы составляет 40–50 лет, и в ближайшее время им потребуется замена.
Спутниковый снимок Googlе Eаrth: РЛС П-18 на позиции в 70 км юго-западней Каира. Снимок сделан в октябре 2023 года
Наряду с РЛС П-18 и YLC-8А в войсках ПВО Египта имеются новые мобильные радиолокационные станции немецкого производства TRML-4D, французские GM-403, а также египетские ESR-32 и EMBR-16A.
Спутниковый снимок Googlе Eаrth: радиолокационный пост в окрестностях города Танта в составе стационарной РЛС с антенной укрытой радиопрозрачным куполом и мобильной РЛС. Снимок сделан в июле 2021 года
Весьма высоко в Египте оцениваются РЛС российского производства 59Н6-Э «Противник-ГЭ» с дальностью обнаружения до 400 км, способные эффективно работать по различным аэродинамическим и баллистическим целям.
РЛС 59Н6-Э «Противник-ГЭ» не несут постоянного дежурства на стационарных позициях и должны обеспечивать своевременное обнаружение и выдачу целеуказания зенитным ракетным системам С-300ВМ «Антей» в «особый период».
Спутниковый снимок Googlе Eаrth: РЛС 59Н6-Э «Противник-ГЭ» на полигоне ПВО в 20 км юго-западней Каира. Снимок сделан в октябре 2019 года
Трёхкоординатные радиолокационные станции 59Н6-Э «Противник-ГЭ» также рассматриваются как мобильный резерв, которым можно закрыть бреши в радиолокационной сети, образовавшиеся в случае выхода из строя постоянно действующих стационарных радаров, местоположение которых потенциальному противнику известно.
Для непосредственной выдачи целеуказания в составе зенитных ракетных дивизионов помимо РЛС метрового диапазона П-18 и YLC-8А использовались станции дециметрового диапазона П-15, предназначенные для обнаружения маловысотных целей. Но, судя по всему, все советские П-15 уже списаны. Относительно недавно начали поступать американские радиолокаторы AN/MPQ-64F1 Sentinel, также предназначенные для обнаружения целей на малых и предельно малых высотах. В том числе таких сложных, как крылатые ракеты, летящие на малой высоте в режиме огибания рельефа местности.
РЛС AN/MPQ-64F1 Sentinel
Инструментальная дальность РЛС AN/MPQ-64F1 Sentinel достигает 120 км, но реальная дистанция обнаружения маловысотных целей в благоприятных условиях не превышает 70 км.
Стационарные радиолокационные посты связаны с командными пунктами ПВО и центрами управления воздушным движением подземными кабелями связи и радиорелейными каналами связи. Мобильные РЛС передают оповещение по УКВ/КВ радиосетям, в режиме реального времени данные могут транслироваться по радиорелейным каналам, в последнее десятилетие также начала использоваться спутниковая аппаратура связи.
Развитая сеть египетских радиолокационных постов обеспечивает формирование сплошного радиолокационного поля на малых, средних и больших высотах с многократным перекрытием в долине Нила и районе Суэцкого канала. Неплохо контролируется воздушное пространство над северо-западной частью страны. Южное и юго-западное направление постоянно просматривается только на средних и больших высотах. Мощные стационарные радиолокаторы, расположенные на юго-западе и Синайском полуострове, имеют возможность видеть воздушные суда, следующие на средних и больших высотах над территорией Ливии, Израиля и Иордании. Однако стоит понимать, что неподвижные РЛС очень уязвимы к средствам воздушного нападения и в случае вооруженного столкновения с технологически развитым противником будут быстро нейтрализованы. Также можно отметить, что в египетских радиотехнических подразделениях велика доля мобильных радаров, полученных в годы «холодной войны», которые изрядно изношены, по своим характеристикам уже не в полной мере соответствуют современным требованиям и в ближайшее время потребуется их замена.
Египет стал первой арабской страной, получившей в конце 1980-х американские самолёты ДРЛО Е-2С Hawkeye. В настоящее время в составе ВВС числится семь «летающих радарных пикетов», модернизированных до уровня Hawkeye 2000.
Самолёт ДРЛО ВВС Египта Е-2С Hawkeye
Египетские самолёты ДРЛО приписаны к авиабазе Каир-Запад. Судя по спутниковым снимкам, в лётном состоянии находится всего 2-3 машины. Два «Хокая», поставленные на прикол у ангаров в восточной части авиабазы, являются «недвижимостью» уже 8-10 лет.
Спутниковый снимок Googlе Eаrth: не летающие в течении длительного времени самолёты Е-2С Hawkeye, припаркованные у ангаров на авиабазе Каир-Запад. Снимок сделан в апреле 2024 года
В данный момент командование ВВС Египта рассматривает варианты приобретения новых самолётов ДРЛО, и с большой долей вероятности это будут машины, построенные на базе бизнес-джетов Bombardier Global 6000 или 6500 и оснащённые радиотехническим комплексом Saab Electronic Systems.
Главный командный пункт войск противовоздушной обороны находится в Каире. Также имеется пять региональных КП ПВО, расположенных в Мерса-Матрухе, Асьюте, Асуане, Хургаде и в Дахле: получающих информацию из радиолокационной сети, обработанную средствами боевого управления и отображения информации.
С учётом того, что в Войсках ПВО Египта эксплуатируются радиолокаторы, изготовленные в СССР, России, США, Китае, Великобритании, Франции и Германии, а также местного производства, увязать их в одну сеть с противовоздушными системами и истребителями, также построенными в разных странах, является очень непростой задачей.
В настоящее время на региональных КП ПВО используется разработанная египетскими компаниями ACME SAICO и AOI боевая управляющая система стандарта RISC3 (Radar Integration and Surveillance Command Center), способная одновременно обрабатывать данные с 24 различных радиолокационных постов, отслеживать до 2000 воздушных целей, распределять угрозы между зенитными батареями и истребительной авиацией. В свою очередь, аналогичная аппаратура, установленная на Центральном командном пункте, координирует действия региональных командований.
Одновременно следить за воздушной обстановкой, осуществлять обработку информации и выдачу целеуказания в автоматизированном режиме на каждом КП ПВО может 48 операторов. При этом система RISC изолирует и декодирует закрытые протоколы данных НАТОвского стандарта Link-16, российские протоколы АСУ «Поляна» или «Пори-М», а также китайские стандарты. Внутри RISC3 они транслируются в единый египетский формат без нарушения секретности исходных кодов стран-производителей.
Зенитные ракетные системы, самоходные и буксируемые зенитные артиллерийские установки
Египет входит в относительно узкий круг стран, имеющих зенитные ракетные системы большой и средней дальности, обладающие противоракетными возможностями. И как это ни странно, с учётом тесных оборонных связей с США, на вооружении войск ПВО Египта стоят российские ЗРС С-300ВМ «Антей» и китайские HQ-9В.
В настоящее время Египет располагает четырьмя дивизионами С-300ВМ, но постоянного боевого дежурства войсковые «трёхсотки» с основными элементами на гусеничном шасси не несут, и их место постоянной дислокации в открытых источниках не раскрывается.
С-300ВМ является универсальной системой, способной, помимо аэродинамических целей, таких как самолёты, вертолёты, крылатые ракеты и БПЛА, перехватывать баллистические ракеты малой и средней дальности. Дальность стрельбы по крупным высотным воздушным целям достигает 200 км, баллистические ракеты могут быть перехвачены на дальности до 40 км. Радиолокационные средства способны одновременно сопровождать 24 воздушные цели с наведением на каждую двух зенитных ракет. В режиме ПРО+ПВО дивизион способен отразить удар 2–3 баллистических ракет, из них 1–2 одновременно, последующих — с интервалом 1–2 мин.
По сравнению с американскими, израильскими и китайскими системами такого класса ЗРС С-300ВМ обладает универсальностью и достаточно высокими характеристиками. Однако это очень сложная и достаточно дорогая в эксплуатации система, предъявляющая строгие требования к квалификации боевых расчётов и ремонтного персонала. Размещение основных элементов на гусеничной базе позволяет уверенно передвигаться в условиях бездорожья, что немаловажно в пустынных районах с песчаными барханами. Но в то же время гусеничное шасси по сравнению с колёсным имеет меньший ресурс и требует повышенного внимания при эксплуатации.
Помимо достоинств, у ЗРС С-300ВМ есть и особенности, к которым, например, относится более длительный по сравнению с объектовыми ЗРС С-300П процесс перезарядки и меньшая огневая производительность, что может быть критично при отражении массированного ракетно-авиационного удара. Кроме того, неизвестно, каков запас в Египте ЗУР 9М82М (предназначены для баллистических целей) и 9М83М (против аэродинамических целей) и насколько долго их хватит при сценарии ирано-израильского вооруженного противостояния. Наличие четырёх дивизионов С-300ВМ при условии достаточной обученности личного состава позволяет на какое-то время прикрыть Каир, но в этом случае речь об полноценной защите других районов не идёт.
Китайская система HQ-9B в основном заточена на борьбу с воздушными целями, но также обладает способностью перехватывать оперативно-тактические баллистические ракеты.
Распространено мнение, что при создании НQ-9 китайские товарищи в части конструкции самоходных пусковых установок, транспортно-пусковых контейнеров и зенитных ракет заимствовали технические решения российской ЗРС С-300ПМУ (экспортный вариант С-300ПС), а многофункциональный радар Н-223 во многом является копией американской РЛС AN/MPQ-53, используемой в составе ЗРК Patriot PAC-2.
Согласно экспертным оценкам, зенитная система HQ-9В по своим возможностям близка к российской С-300ПМ. Дальность поражения воздушных целей достигает 260 км. Баллистика может быть перехвачена в радиусе до 25 км от пусковой установки.
Стандартный состав дивизиона НQ-9В состоит из шести самоходных пусковых установок с четырьмя готовыми к применению ЗУР, мобильного командного пункта, многофункциональной РЛС HT-233 и средств обеспечения жизнедеятельности. Для обеспечения автономности и возможности действий в отрыве от основных сил дивизиону может придаваться мощная обзорная РЛС.
По состоянию на 2025 год Египет располагал четырьмя зрдн НQ-9В, которые, как и российские С-300ВМ, на постоянных позициях не разворачивались, и их место дислокации держится в секрете. Впрочем, с учётом развития средств спутниковой и радиоэлектронной разведки, а также наличия во всех без исключения ближневосточных странах многочисленной израильской агентуры, нет никаких сомнений, что разведывательные службы США и Израиля имеют достоверную информацию о местах хранения ЗРС С-300ВМ и НQ-9В.
В настоящее время основу объектовой ПВО Египта составляют ЗРК местного производства Tayir as Sabah («Утренняя птица») — созданные при помощи КНР и западных компаний на базе С-75, а также комплексы С-125 «Печора», С-125-2М «Печора-2М», MIM-23B Improved Hawk и Skyguard Amoun.
Длительная эксплуатация местной версии С-75 и ранних С-125 с пусковыми установками на две ракеты стала возможна благодаря построенному Советским Союзом в Каире крупному предприятию по ремонту элементов зенитных ракетных комплексов и электронной аппаратуры, а также технической поддержке со стороны Китая и европейских фирм.
Спутниковый снимок Goоglе Eаrth: позиция ЗРК C-75 в oкрестностях авиaбазы Сиди Баррани нa югo-западе Eгипта. Cнимок cделан в июнe 2023 гoдa
По состоянию на 2025 год на позициях было развёрнуто примерно два десятка ЗРК С-75. Командование ПВО Египта учло опыт противостояния с израильской авиацией, и все египетские конвертированные «семьдесятпятки» базируются на хорошо подготовленных и укреплённых стационарных позициях.
Kабины управления, дизель-генераторы, транспортно-заряжающие машины с запасными ракетами и вспомогательная техника укрыты под толстым слоем бетона и песка. На поверхности остались только обвалованные пусковые установки и антенный пост станции наведения.
По основным характеристикам египетские комплексы примерно соответствуют С-75М3. Но на СНР «Утренних птиц» нет телевизионно-оптических визиров и несколько меньше дальность поражения дозвуковых целей на больших и средних высотах.
Уже к середине 1980-х ЗРК С-75 перестали удовлетворять актуальным требованиям. Одноканальный комплекс мог обстреливать только одну цель, наводя на неё три ракеты. На западных и израильских боевых самолётах ещё в 1960-е годы появились станции постановки активных помех, затруднявших наведение ЗУР и сопровождение цели. Поражение цели, летящей на высоте ниже 100 м, «семьдесятпяткой» невозможно. Тем не менее хорошо освоенные в войсках ЗРК Tayir as-Sabah, к которым имелся большой запас зенитных ракет, продолжали нести боевое дежурство, и к началу первого десятилетия XXI века большая часть имевшихся комплексов для продления срока службы была капитально отремонтирована. С учётом того, что большая часть комплексов густо развёрнута вдоль Суэцкого канала и в наиболее населённых районах Египта, примыкающих к долине Нила, эти ЗРК имели многократно перекрываемые зоны поражения на средних и больших высотах и во взаимодействии с противовоздушными системами других типов могли создать потенциальному агрессору серьёзные проблемы. Более того, часть египетских «семьдесятпяток» прошла через программу модернизации и повышения боевых характеристик, целью которой являлось кардинальное повышение помехозащищённости и увеличения количества одновременно обстреливаемых целей. Для этого в состав ЗРК ввели новую многофункциональную РЛС с ФАР Н-200 китайского производства и осуществили доработку ЗУР.
Радиолокатор Н-200 создавался для ЗРК НQ-12, но также используется в составе современного комплекса НQ-22. Китайская станция наведения Н-200 по сравнению со штатной СНР-75М имеет увеличенную дальность взятия на сопровождение, лучшую помехозащищённость и даёт возможность одновременно обстреливать три цели, наводя на них шесть ракет. Теоретически число одновременно наводимых ЗУР могло быть и больше, но на стандартной огневой позиции ЗРК С-75 только шесть пусковых установок.
Внедрение в состав ЗРК Tayir as-Sabah РЛС Н-200 позволило существенно улучшить боевые характеристики морально устаревшего комплекса. Но стоит признать, что по состоянию на сегодняшний день модернизированные египетские «семьдесятпятки» не дают особых шансов на успех в случае столкновения с противником, способным массированно применять современные средства воздушного нападения. Внедрение новой многоканальной станции наведения, имеющей по сравнению с СНР-75М большую дальность обнаружения и захвата, не избавляет «семьдесятпятку» от врождённого недостатка, который по современным меркам является очень существенным, — громоздких зенитных ракет с двигателем на жидком топливе. Эти ракеты регулярно требуют трудоёмкой заправки ядовитым горючим и едким, очень опасным в пожарном отношении окислителем. К тому же мобильность зенитного ракетного комплекса первого поколения, а также время, затрачиваемое на его развёртывание и свёртывание, абсолютно не соответствуют современным требованиям. В то же время устаревшие ЗРК, развёрнутые на стационарных позициях, установить координаты которых способен любой обыватель, могут стать «губкой», впитавшей противорадиолокационные ракеты и другие дорогостоящие высокоточные средства поражения, что позволит выжить и успешно действовать другим современным противовоздушным системам.
Ещё одним устаревшим ЗРК советского образца является С-125 «Печора» с пусковыми установками на две ракеты. Примерно полтора десятка таких комплексов находятся на позициях до сих пор.
Как и в случае с С-75, египетские С-125 размещены на хорошо оборудованных в инженерном отношении постоянных позициях с железобетонными укрытиями. Они развёрнуты в окрестностях Каира, порта Александрия, вокруг городов Танта, Эль-Мансура, Исмаилия и вдоль Суэцкого канала.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК C-125 в южном пригороде города Исмaилия. Снимок сделан в мае 2023 года
Залогом длительного срока службы в Египте полученных от СССР около полувека назад ЗРК С-125 стала их программа восстановления и малой модернизации, проведённая при помощи западных компаний. Известно, что в 1980-е годы этим на предприятии, предназначенном для ремонта и обслуживания советских систем ПВО, построенном СССР в пригороде Каира, занималась французская фирма Thomson. Однако никакой, даже очень удачный комплекс не может служить вечно, и в силу критического износа не модернизированные «стодвацатьпятки» снимаются с вооружения.
Для замены устаревших морально и физически ЗРК С-125 с 2008 года в Египет стали поступать кардинально модернизированные российско-белорусским консорциумом «Оборонительные системы» комплексы С-125-2М «Печора-2М», переведённые на колёсное самоходное шасси.
По сравнению с исходным вариантом служебно-эксплуатационные и боевые характеристики модернизированного комплекса существенно улучшились, и он вполне соответствует современным требованиям. В настоящее время египетские войска ПВО располагают примерно двумя десятками ЗРК С-125-2М «Печора-2М», часть которых развёрнута на старых позициях С-125.
Ещё одним «динозавром» эпохи «холодной войны» является ЗРК американского производства MIM-23B Improved Hawk (I-Hawk). До 1985 года Египет получил полтора десятка «Усовершенствованных Хоков». По своим боевым возможностям американский I-Hawk близок к советскому ЗРК С-125, но использовал полуактивное радиолокационное наведение.
ЗРК Hawk были развёрнуты вдоль Суэцкого канала и вокруг Каира на капитальных, хорошо оборудованных в инженерном отношении позициях, с бетонированными укрытиями для личного состава, защищёнными хранилищами ЗУР и поднятыми над землёй площадками радиолокационных средств. Часто комплексы американского производства соседствовали с советскими С-75 и С-125.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК MIM-23В I-Hawk в пустыне к западу от города Исмаилия. Снимок сделан в мае 2025 года
В 1990-е годы одновременно с усилиями по продлению службы ЗРК советского производства в Египте была проведена модернизация имевшихся комплексов I-Hawk. Но в настоящее время они находятся в конце жизненного цикла и выводятся из эксплуатации.
В Войсках ПВО Египта служат около 60 батарей модернизированного объектового ЗРПК малой дальности Skyguard Amoun, в составе которого имеются буксируемые 35-мм артиллерийские автоматы Oerlikon GDF-005 и пусковые установки ракет RIM-7M Sparrow с дальностью поражения до 12 000 м и потолком 6000 м.
Зенитные 35-мм автоматы в большинстве случаев надолго на огневых позициях не разворачиваются, но пусковые установки с зенитными ракетами удалось обнаружить на спутниковых снимках в окрестностях крупных авиабаз.
Спутниковый снимок Google Earth: пусковая установка ЗУР комплекса Skyguard Amoun на территории авиабазы Каир-Запад. Снимок сделан в мае 2023 года
В целом ЗРПК Skyguard Amoun вполне соответствует своему назначению и способен перехватывать крупные ударные БПЛА и другие дозвуковые воздушные цели. В связи с тем, что накоплено очень значительное количество ЗУР RIM-7M Sparrow, их использование обходится значительно дешевле, чем зенитных ракет других типов.
В 2021 году в Египет прибыл первый из семи ЗРК IRIS-T SLM, которыми планировалось частично заменить устаревшие зенитные ракетные комплексы С-75, С-125 и I-Hawk. В боекомплекте этого ЗРК имеется два типа ракет: IRIS-T SLS и IRIS-T SLМ, с дальностью стрельбы 11 000 м и 40 000 м. Соответственно, досягаемость по высоте составляет 7000 м и 19 000 м. Все основные элементы ЗРК IRIS-T SLM размещены на базе грузовиков повышенной проходимости MAN SX45.
Египетские комплексы IRIS-T SLM неоднократно демонстрировались на смотрах и парадах. Расчёты подтвердили свои навыки в ходе контрольно-учебных стрельб. Но, как и другие современные зенитные системы, полученные в 21 веке, ЗРК IRIS-T SLM к несению постоянного боевого дежурства в Египте не привлекаются. Исходя из опыта боевого применения, IRIS-T SLM считается весьма эффективным средством при перехвате крылатых ракет и дронов-камикадзе типа Shahed-136.
Комплекс малой дальности Crotale P4R на мобильном колёсном шасси используется для прикрытия стационарных объектов. Около 20 лет назад ЗРК французского производства, полученные во второй половине 1970-х, были модернизированы.
Самоходные пусковые установки ЗРК Crotale P4R несут четыре ТПК с ракетами, имеющими дальность стрельбы до 10 км и досягаемостью по высоте 5 км.
Прикрытие крупных частей и соединений Сухопутных войск осуществляют советские ЗРК «Квадрат» (14 батарей) и российские «Бук-М1-2/М2» (приблизительно 10 батарей). Модернизированные «Квадраты» с обновленными ракетами могут быть эффективны против дальнобойных дронов-камикадзе и крылатых ракет, но современные системы РЭБ, имеющиеся на американских и израильских самолётах, ставят эффективно подавляют полуактивную радиолокационную систему наведения зенитных ракет. Существенным недостатком этого комплекса является неспособность наводить ЗУР на несколько целей одновременно.
Войсковые «Бук-М1-2/М2» являются вполне современными комплексами, способными бороться с широким спектром целей.
ЗРК «Бук-М2» имеет возможность перехвата тактических баллистических ракет и авиационных ракет на дальностях до 20 км и крылатых ракет с малой ЭПР. Дальняя граница зоны поражения увеличена до 45 км, по высоте — до 25 км.
К мобильным ЗРК ближней зоны относятся российские «Тор-М1Э» (16 машин) и «Тор-M2Э» (до 16 машин), а также американские M48А3 Chaparral (48 самоходных установок) и M1097 Avenger (75 машин). Наиболее эффективными в этом списке являются высокоавтоматизированные ЗРК «Тор-M2Э», способные бороться с целями, летящими с высокой дозвуковой скоростью на дальности до 15 000 м, в диапазоне высот 10-10 000 м. Имеется возможность одновременного обстрела 4 целей с наведением 8 ракет.
В составе ЗРК M48А3 Chaparral и M1097 Avenger применяются ЗУР с тепловой головкой самонаведения.
Египетские ЗРК M48А3 Chaparral
ЗРК «Чапаррел» не являются последним словом техники, но при своевременном получении внешнего оповещения вполне способны противодействовать беспилотникам и крылатым ракетам на дистанции до 9000 м.
Египетские «Эвенджеры» несколько лет назад в ходе модернизации получили улучшенные прицельно-поисковые средства, новую связную аппаратуру и расширенные возможности в части обмена информацией с другими средствами ПВО и внешнего целеуказания от различных источников и имеют дальность действия до 5500 м. Наличие на машине дистанционно управляемого 12,7-мм пулемёта расширяет возможности по борьбе с БПЛА.
В войсках и на хранении находится не менее тысячи ПЗРК Ayn-al-Saqr («Соколинный глаз»), который является лицензионной версией советского переносного комплекса «Стрела-2М». Ввиду низкой чувствительности и недостаточной помехозащищённости данный ПЗРК является устаревшим, но он по-прежнему активно эксплуатируется.
Соединённые Штаты поставили Египту около 900 ПЗРК Stinger с ракетами FIM-92C и FIM-92К. Последний вариант — это ЗУР с двухдиапазонной (инфракрасной и ультрафиолетовой) ГСН розеточного типа с высокой помехозащищенностью и улучшенной манёвренностью.
В 2005 году был заключён контракт на поставку 656 пусковых устройств для новейшего на тот момент российского ПЗРК «Игла-С» и неназванного количества зенитных ракет. Комплекс «Игла-С» имеет увеличенные дальность поражения и потолок. Внедрение новой, более чувствительной двухспектральной ГСН улучшило помехозащищённость в условиях интенсивного применения тепловых ловушек. ПЗРК «Игла-С» способен эффективно работать по малоразмерным целям, таким как крылатые ракеты и дроны.
Оценивая насыщенность Сухопутных сил Египта ПЗРК, можно констатировать, что при общей численности личного состава около 310 000 человек она вполне достаточна, но имеется потребность в замене устаревших переносных комплексов.
Самоходная зенитная артиллерия представлена ЗСУ-23-4М4 «Шилка-Стрелец» (около 300 единиц) и Sinai 23 (примерно 45 единиц).
Все египетские «Шилки» в ходе капитального ремонта и модернизации получили новый цифровой радиоприборный комплекс и современные средства связи. Вооружение дополнено ТПК с ракетами «Игла-С».
Самоходные ЗРПК Sinai 23 выпускались в Египте с 1986 по 1989 год. Вооружение этой установки состоит из двух 23-мм пушек и четырёх пусковых установок с ЗУР Ayn-al-Saqr. В батарее из пяти машин только командирская оснащена радиолокационной обзорной станцией. В ряде источников говорится, что относительно недавно устаревшие ракеты египетского производства заменены ПЗРК «Стингер».
В зенитных подразделениях вооружённых сил Египта имеется около тысячи буксируемых пулемётных и артиллерийских установок калибра 14,5-, 23-, 35- и 57-мм: ЗПУ-1, ЗПУ-2, ЗУ-23, Oerlikon GDF-005 и АЗП-57.
Наиболее современными и эффективными считаются 140 35-мм артиллерийских установок Oerlikon GDF-005, которые являются эталоном в своём классе, стоят на вооружении более чем в 30 странах.
Oerlikon GDF-005 способна поражать воздушные цели на дистанции до 4000 м, досягаемость по высоте — до 3000 м. Темп стрельбы — 1100 выстр./мин. Перезарядка запасных патронных коробов и досылание снаряда в ствол происходит автоматически, при этом присутствие расчётов на огневой позиции не обязательно. Установка оснащена компьютеризированным прицелом с лазерным дальномером и цифровой системой управления огнем. Управление зенитной батареей осуществляется станцией орудийной наводки, на крыше которого находится вращающаяся антенна импульсной доплеровской РЛС, радиолокационный дальномер и телевизионная камера. Высокая степень автоматизации и совершенная прицельно-поисковая аппаратура обеспечивают высокую вероятность поражения воздушной цели, в том числе и в тёмное время суток.
Остальные буксируемые зенитные пулемётные и артиллерийские установки, имеющиеся на вооружении, малоэффективны против современных реактивных боевых самолётов, но могут вполне успешно применяться по беспилотникам. В настоящее время командование ПВО Египта рассматривает вопрос оснащения 14,5-мм ЗПУ-2 и 23-мм ЗУ-23 современными тепловизионными прицелами, совмещёнными с лазерными дальномерами, а для 57-мм зениток ведётся поиск современной станции управления огнём.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция зенитной артиллерии на военной базе в окрестностях города Эс-Саллум на юго-западе Египта. Снимок сделан в сентябре 2022 года
Зенитные пулемётные и артиллерийские установки используются для прикрытия радиолокационных постов, стационарных позиций ЗРК, мест хранения боевой техники и крупных военных складов.
По количественному показателю наземной компоненты ПВО Египет превосходит все государства в регионе. Однако очень значительная часть противовоздушных систем, развёрнутых в «Стране пирамид», является морально и физически устаревшей и подлежит выводу из эксплуатации в ближайшее время. На вооружении стоят современные разнотипные комплексы, но число их по сравнению с ЗРК первого поколения не велико, и постоянного дежурства они не несут. Также неизвестно, насколько новые противовоздушные системы обеспечены боекомплектом и как долго они смогут воевать в ходе отражения авиационных и ракетно-дроновых атак.
Истребительная авиация
В составе ВВС Египта числится более 300 сверхзвуковых истребителей, в том числе 218 одноместных и двухместных F-16С/D модификаций Block 40, Block 42 (модернизированные Block 15) и Block 50. Также имеется 16 одноместных и два двухместных истребителя французского производства Mirage 2000ЕМ и Mirage 2000ВМ. Ориентировочно в 2017 году египетские пилоты приступили к освоению истребителей МиГ-29М/М2. Всего заказчик принял 40 одноместных МиГ-29М и шесть двухместных МиГ-29М2. Самыми современными истребителями Egyptian Air Force считаются французские Rafale EM/DM. По состоянию на начало 2026 года имелось 42 из 54 заказанных самолётов.
Истребители Rafale EM/DM на египетской авиабазе Гебель Эль-Басур
Несколько истребительных эскадрилий вооружены двухместными дозвуковыми самолётами французского производства Alpha Jet MS2 и китайскими Karakorum-8Е.
Многоцелевой самолёт Alpha Jet MS2
В общей сложности в строевых и учебных частях эксплуатируется более сорока самолётов Alpha Jet MS2 и более сотни Karakorum-8Е. К Центру лётной подготовки приписано 11 учебно-боевых L-59Е Super Albatros.
В прошлом самолёты Alpha Jet MS2, Karakorum-8Е и L-59Е Super Albatros, помимо оказания задач непосредственной авиационной поддержки и борьбы с вражеским флотом, отрабатывали перехват низколетящих целей, что стало особенно актуально с разрастанием беспилотной угрозы.
Египет, претендующий на значительное региональное влияние, формально обладает очень существенным для такой страны истребительным парком. В то же время с поддержанием должного уровня боевой готовности боевых самолётов имеются определённые проблемы.
В течение достаточно длительного времени основу египетской истребительной авиации составляли МиГ-21 различных модификаций и J-7 (китайская версия МиГ-21Ф-13). Хотя это были очень простые в части БРЭО и вооружения машины, они пользовались популярностью в строевых эскадрильях по причине удачного баланса стоимости, эффективности и простоты эксплуатации.
В настоящее время основой истребительной авиации Египта являются F-16, стоящие на вооружении пятнадцати эскадрилий. Но с учётом того, что значительная часть этих машин получена в 1980-е годы, и степень износа «Сражающихся Соколов» модификаций Block 40 и Block 42 весьма велика, скоро им также потребуется замена. Достаточно современными можно считать два десятка F-16С/D Block 50, поставленные в 2012–2013 гг. Судя по спутниковым снимкам, в последние несколько лет летать египетские F-16 стали гораздо меньше, чем раньше. По мнению зарубежных экспертов, доля пригодных к полётам F-16С/D Block 40 и Block 42 не превышает 60%.
Хотя египетско-израильские отношения в настоящее время далеки от враждебных, но в регионе имеется большое имеется большое количество других угроз. Судя по всему, именно этим объясняется нахождение на хранении истребителей F-4Е Phantom II и активная эксплуатация в истребительных эскадрильях дозвуковых учебно-боевых самолётов.
Спутниковый снимок Google Earth: истребители F-4Е Phantom II находящиеся на хранении на авиабазе Каир-Запад. Снимок сделан в марте 2025 года
Слабой стороной ВВС Египта можно считать отсутствие тяжелых истребителей с большим радиусом действия, оснащенных мощным современным радиолокатором. В какой-то мере это удалось компенсировать приобретением во Франции «Рафалей», но это очень дорогой самолёт, стоимость которого за единицу достигает $100 млн.
В 2018 году с Россией был подписан контракт на поставку истребителей Су-35СК приблизительной стоимостью $2 млрд.
Однако в 2022 году Каир, сославшись на недостатки российского тяжелого истребителя: высокую радиолокационную заметность и устаревшее БРЭО, разорвал соглашение. К моменту расторжения сделки Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) уже успел построить для ВВС Египта примерно два десятка самолётов, часть из которых впоследствии передали Ирану.
После расторжения контракта по Су-35СК египетские власти подали заявку на истребители 5-го поколения F-35A Lightning II. Однако американцы, желая сохранить качественное превосходство ВВС Израиля над арабскими странами, ответили отказом. После этого египетское руководство рассматривало варианты приобретения китайских самолётов FC-31 (J-35) и J-10C, также сообщалось о присоединении к турецкой программе истребителя 5-го поколения TAI TF-X KAAN (ранее известного как TF-X). Но закупка китайских истребителей может вызвать осложнения в отношениях с Вашингтоном, ежегодно выделяющим Каиру военную помощь в размере $1,3 млрд, а совместное производство с Турцией истребителя 5-го поколения имеет смутные перспективы.
В сложившихся условиях наиболее реалистичным для ВВС Египта вариантом является заказ многофункциональных истребителей Boeing F-15EX Eagle II. Сообщается, что переговоры между Египтом и США находятся в активной фазе обсуждения. По неподтверждённым данным, речь идёт о поставке партии из 46 машин в 2028 году.
Увеличенная грузоподъемность F-15EX обеспечивает большую по сравнению с истребителем F-15С боевую эффективность и универсальность. В типичной конфигурации для завоевания превосходства в воздухе или сопровождения F-15EX может нести двенадцать ракет класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder. Максимальный вес боевой нагрузки составляет 13 400 кг. Встроенное вооружение — 20-мм шестиствольная пушка М61А1 с 512 патронами. Максимальная взлётная масса достигает 36 740 кг. Боевой радиус без дозаправки в воздухе — до 1270 км. Практический потолок — 18 000 м. Два ТРДДФ Pratt Whitney F110-GE-129 с тягой на форсаже по 13154 кгс обеспечивают на большой высоте максимальную скорость 2 655 км/ч. Крейсерская скорость — 917 км/ч.
Истребитель F-15EX Eagle II 40-й летно-испытательной эскадрильи ВВС США, март 2021 года
F-15EX оснащен быстрым и высокопроизводительным бортовым компьютером Display Core Processor II. Также истребитель получил электродистанционную систему управления и цифровую приборную доску. БРЛС AN/APG-82(V)1 AESA с АФАР способна обнаружить крупную цель на дистанции до 200 км. В состав БРЭО также входят система инфракрасного поиска и сопровождения AN/ASG-34(V)1 IRST21, современная система радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки AN/ALQ-250, навигационная аппаратура AN/AAS-13 LANTIRN, система отстрела тепловых ловушек и дипольных отражателей AN/ALE-47, подвесной контейнер с прицельно-поисковой аппаратурой AN/AAQ-33 Sniper XR.
При сравнимой боевой эффективности с истребителями 5-го поколения стоимость F-15EX составляет приблизительно $90 млн., что примерно соответствует цене израильского F-35I Adir без вооружения. Но при этом жизненный цикл F-15EX существенно дешевле, и он проще в эксплуатации.
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