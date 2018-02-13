12:02 13 февраля

Антирусский и антигосударственный белый проект

«Суд истории обрушится не на нас, оставшихся в России и честно исполнявших свой долг, а на тех, кто препятствовал этому, забыв интересы своей Родины и пресмыкаясь перед иностранцами, явными врагами России в ее прошлом и будущем».
Генерал М. Д. Бонч-Бруевич


Ещё в Советском Союзе сложился миф о том, что Белое движение было монархическим: «Белая армия, чёрный барон снова готовят нам царский трон». В постсоветское время этот миф был значительно дополнен тем, что белые стали считаться носителями русского государственного патриотизма.

Мол, белые спасали Россию, а «кровавые красные» её погубили. Хотя в реальности белые были обычными наемники русского прозападного капитала и глобального капитала. Российская прозападная, либерально-буржуазная верхушка общества (февралисты), свергнув царя и разрушив самодержавие, мечтали сделать из России «милую Европу», превратить её в периферийную часть европейской цивилизации. Однако не получилось. Западники совершенно не знали Россию и русский народ. Началась русская смута, усугубленная разрушительными, бестолковыми действиями прозападного Временного правительства.


Февралисты-западники быстро остались у разбитого корыта и потеряли власть, которую в центре забрали большевик, а на окраинах националисты и казаки. Но они не желали смириться и тихо жить в Париже или Венеции. К тому же был внешний заказ: хозяева Запада желали раз и навсегда уничтожить русскую цивилизацию и русский суперэтнос, своего главного концептуального и геополитического противника. Поэтому началось спешное создание националистических и белых правительств и армий, которые перевели уже идущую Гражданскую войну (крестьянская война началась сразу после Февраля, как и криминальная революция) на новый, более серьёзный уровень. В результате белые выступили как наемники хозяев Запада.

Антирусский и антигосударственный белый проект


Мифическая картинка о поручиках и корнетах, которые грудью стали на защиту Родины, «за веру, царя и Отечество» и в свободную от боев минуту со слезами на глазах певших «Боже, царя храни!», совершенно ложна. Не зря один из самых видных и талантливых белых генералов, генерал-лейтенант Я. А. Слащов-Крымский, покидая Белую армию и переходя на сторону красных, написал статью: «Лозунги русского патриотизма на службе Франции». В этом вся суть Белого движения – служба у хозяев Запада под прикрытием лозунга спасения «единой и неделимой России». Отсюда и полное моральное разложение белой верхушки, которая понимала или на уровне подсознания ощущала свою предательскую по отношению к народу роль.

Белое движение, приняв от Запада и Японии материальную помощь и военную – в виде прямой интервенции (вторжения) западных и восточных оккупантов, быстро лишилось даже внешних форм патриотического движения. Таким образом, антисоветская контрреволюция предстала как прозападная сила, ведущая к потере целостности и независимости России, полной гибели русской цивилизации и суперэтноса. Ещё великий русский учёный Д. И. Менделеев, приступая к созданию «россиеведения », поставил в этой идее условие-минимум: «уцелеть и продолжить независимый рост» России. Это — именно минимальная, неизменная и коренная задача русской государственности. Если же при этом Россия становится великой развитой державой, значит, задача русской государственности выполнена не на минимальном, а на высоком уровне (как при Сталине). Белые же воевали за власть на обломках «старой России» и ложились под хозяев Запада. Никакого патриотизма (кроме как на словах), один «бизнес» — власть и собственность, возможность продолжить паразитировать на народе.

Понятно, что русский народ моментально раскусил подлую сущность Белого движения. Это предопределило утрату широкой поддержки населения и поражение Белой армии. Даже большая часть офицерства бывшей имперской армии, получившее во многом прозападное либеральное воспитание и образование, но в душе оставшаяся русской, осознала это и поддержала красных, так как они действительно выступали за восстановление русской государственности и великой России. В Красной Армии стала служить и половина генералов и офицеров Генерального штаба, цвет имперской армии. В Красную Армию царские генералы и офицеры пошли служить почти исключительно не из идеологических, а из патриотических соображений. У большевиков был проект и программа развития России как независимой державы, а не периферии европейской (западной) цивилизации. Генерал М. Д. Бонч-Бруевич позднее писал: «Скорее инстинктом, чем разумом, я тянулся к большевикам, видя в них единственную силу, способную спасти Россию от развала и полного уничтожения».

Отлично показал суть воззрений русских генералов и офицеров, которые вступили в Красную Армию, генерал А. А. Брусилов. В воззвании «Ко всем бывшим офицерам, где бы они ни находились», с которым обратилась большая группа бывших генералов русской армии во главе с Брусиловым 30 мая 1920 г., когда сложилось угрожающее положение на Польском фронте, говорилось: «В этот критический исторический момент нашей народной жизни мы, ваши старые боевые товарищи, обращаемся к вашим чувствам любви и преданности к родине и взываем к вам с настоятельной просьбой забыть все обиды, кто бы и где бы их ни нанес, и добровольно идти с полным самоотвержением и охотой в Красную Армию и служить там не за страх, а за совесть, дабы своей честной службой, не жалея жизни, отстоять во что бы то ни стало дорогую нам Россию и не допустить ее расхищения, ибо в последнем случае она безвозвратно может пропасть, и тогда наши потомки будут нас справедливо проклинать и правильно обвинять за то, что мы из-за эгоистических чувств классовой борьбы не использовали своих боевых знаний и опыта, забыли свой родной русский народ и загубили свою матушку Россию».

Даже антисоветский историк М. Назаров в книге «Миссия русской эмиграции» отмечал: «Ориентация Белого движения на Антанту заставила многих опасаться, что при победе белых стоявшие за ними иностранные силы подчинят Россию своим интересам». Красная Армия всё больше воспринималась как сила, восстанавливающая государственность и суверенитет России.

Очевидно, что антирусская и антигосударственная сущность прозападного буржуазно-либерального (в будущем белого) проекта созрела и проявилась ещё до начала смуты. Союз с Западом во время Гражданской войны только окончательно вскрыл эту суть. Именно прозападные буржуазно-либеральные силы (февралисты) сокрушили русское самодержавие в Феврале, что привело к краху проекта и империи Романовых. Западники мечтали повести Россию по западному пути развития, для них идеалом государственного, социально-экономического устройства были Англия и Франция. Верхушка России – сгнившая аристократия вместе с великими князьями, дворянство, генералитет с частью высшего офицерства, промышленники и банкиры, буржуазия и капиталисты, лидеры большинства политических партий и движений, либеральная интеллигенция – мечтала быть частью «просвещенного Запада». Западники были за «рынок» и «демократию», полную власть «хозяев денег», собственников. Но их интересы не соответствовали национальным интересам России, коду-матрице русской цивилизации и народа. Этот коренной разлом и вызвал русскую смуту. В России смута начинается, когда народные (национальные) интересы попраны самым подлым образом, что и произошло в 1917 году.

Суть прозападного буржуазно-либерального (белого) проекта, его антирусскость и антигосударственность отлично отражены и в «Вехах» и в «Из глубины», и писателем В. В. Розановым, и очевидцами «окаянных дней» — И. Буниным и М. Пришвиным. Так, в «Окаянных днях» Бунина на каждой странице мы видим одну страсть — ожидание прихода германцев с их орднунгом и виселицами. А если не германцев, то хоть каких угодно иностранцев — лишь бы поскорее оккупировали Россию, загнали обратно в шахты и на барщину поднявшее голову «быдло». «В газетах — о начавшемся наступлении немцев. Все говорят: «Ах, если бы!»... Вчера были у Б. Собралось порядочно народу — и все в один голос: немцы, слава Богу, продвигаются, взяли Смоленск и Бологое... Слухи о каких-то польских легионах, которые тоже будто бы идут спасать нас... Немцы будто бы не идут, как обычно идут на войне, сражаясь, завоевывая, а «просто едут по железной дороге» — занимать Петербург... После вчерашних вечерних известий, что Петербург уже взят немцами, газеты очень разочаровали... В Петербург будто бы вошел немецкий корпус. Завтра декрет о денационализации банков... Видел В. В. Горячо поносил союзников: входят в переговоры с большевиками вместо того, чтобы идти оккупировать Россию...»

И далее: «Слухи и слухи. Петербург взят финнами... Гинденбург идет не то на Одессу, не то на Москву... Все-то мы ждем помощи от кого-нибудь, от чуда, от природы! Вот теперь ходим ежедневно на Николаевский бульвар: не ушел ли, избави Бог, французский броненосец, который зачем-то маячит на рейде и при котором все-таки как будто легче».

Очень сильно это показано в пьесе М. А. Булгакова «Дни Турбиных», написанной на основе романа «Белая гвардия». Братьев Турбиных и их друзей представляют нам как носителей русской офицерской чести, как тот тип людей, с которых надо брать пример. Но если разобраться по справедливости, то мы видим, как «белая гвардия» — офицеры и юнкера, стреляют из винтовок и пулеметов в неких «серых людей» и служат немцам и их марионетке-гетману. Что они защищают? Вот что: «И удары лейтенантских стеков по лицам, и шрапнельный беглый огонь по непокорным деревням, спины, исполосованные шомполами гетманских сердюков, и расписки на клочках бумаги почерком майоров и лейтенантов германской армии: «Выдать русской свинье за купленную у нее свинью 25 марок». Добродушный, презрительный хохоток над теми, кто приезжал с такой распискою в штаб германцев в Город».

А «серые» люди, в которых стреляли белые офицеры, защищая гетмана и немцев и при этом мечтая о вторжении в Россию французов и сенегальцев – это русские солдаты и крестьяне, доведённые прежней «элитой» — господами до Гражданской войны. И эти офицеры образцы чести и патриотизма? Очевидно, что нет. Генералы Брусилов и Бонч-Бруевич, полковник Шапошников, унтер-офицеры Рокоссовский и Чапаев – вот примеры для подражания и воспитания подрастающего поколения в духе любви к Родине.

Таким образом, белые были готовы опереть хоть на германцев, как атаман Краснов, хоть на французов, британцев и американцев – как Деникин и Колчак. А в это время красные лихорадочно воссоздавали русскую (советскую) государственность и армию, чтобы дать отпор интервентам и их местным холопам. При этом построить такую страну, где не будет социальных паразитов, где все будут иметь возможность получить такое образование, какое им позволит их интеллектуальный потенциал, создать мощную науку и промышленность, чтобы не зависеть от Запада.

«Верховный правитель» России, адмирал А. В. Колчак, которого так возлюбили представители современной либеральной общественности России (видимо, увидели «своего»), был настоящим «кондотьером», наемником Запада, поставленный хозяевами Великобритании и США. О русском народе он писал буквально как крайний русофоб времен перестройки: «обезумевший дикий (и лишенный подобия) неспособный выйти из психологии рабов народ». При власти Колчака в Сибири творили над этим народом такие жестокости, что крестьянские восстания в тылу белой армии стали чуть ли не главным фактором поражения белых. Кроме того, Колчак был видным февралистом-революционером, при его участи сокрушили царский престол.

В нынешней России национальным героем попытались сделать А. И. Деникина. Отмечают, что он не стал помогать Гитлеру и желал победы Красной Армии в Великой Отечественной войне. Но это на склоне лет. А во время смуты Деникин де-факто служил хозяевам Запада. Как отмечал замечательный русский писатель и исследователь период Революции и Гражданской войны в России В. В. Кожинов: «Антон Иванович Деникин находился в безусловном подчинении у Запада». Биограф А. И. Деникина Д. Лехович определил взгляды лидера Белого движения как либерализм и надежды на то, что «кадетская партия сможет привести Россию к конституционной монархии британского типа», так что «идея верности союзникам [Антанте] приобрела характер символа веры».

Нельзя разделять Белое движение и иностранную интервенцию, как часто делают антисоветские исследователи, сторонники белых. Они неразрывно связаны. Без вмешательства западных держав и Японии Гражданская война в России не приняла бы такого размаха. Большевики намного быстрее и без таких больших жертв подавили бы очаги сопротивления белых, националистов-сепаратистов, басмачей и бандформирований. Без западных поставок вооружения и материалов белые и национальные армии не смогли бы развернуть свою деятельность.
Автор: Самсонов Александр


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Белые воевали за интересы Запада
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 109

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  1. Albatroz Сегодня, 07:18
    Была пестрая мозаика, палитра былых движений. Война всех против всех, с опорой на то что под рукой.
    Единого проекта конечно не был в современном понимании
    И антигосударственного в белом было не больше чем в красном. Кто-то опирался на немцев, кто-то на союзников, а кто-то - на китайцев и мадьяр)
    Люди с обеих сторон бились за видение будущее России, вперемешку всех сословий и классов.
    Ну а вышло - то что вышло
    Albatroz
    1. Albatroz Сегодня, 07:20
      большая часть офицерства бывшей имперской армии, получившее во многом прозападное либеральное воспитание и образование

      Это где они его получили - в школах прапорщиков что ли)))
      От офицерства мало что осталось к 17 году - в основном рабочие, крестьяне, трудовая интеллигенция. В этих школах и приемы обращения с оружием не всегда постигались, а уж ВОСПИТАНИЯ не было вовсе.
      Ну и так далее
      Albatroz
      1. василий50 Сегодня, 08:22
        Очень неприятно осознавать что слишком мало тех кто умеет думать.
        Триста лет Романовы и их прихлебатели в той или иной мере своего понимания занимались интеграцией РОССИИ в *систему западных ценностей*. Даже управляющих в имения нанимали немцев, в подражание царскому дому. В 1917 году именно французы с англичанами решили снести царя, а РОССИЮ сделать официальной колонией. Тем более что немцы вроде как уже почти побеждены.
        События тех дней известны по документам, но всё равно находятся те кто врёт и про события и про *устремления* столь милых и образованных *рыцарях белого движения*. Находятся те кто делает *белыми и пушистыми* атаманов и просто бандитов, вроде Антонова и прочих батек.
        В молодой СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ стали появляться уголовники с политической подкладкой. Вон до сих пор *понятия* сформулированные идеологами криминала действуют. Но вот то что бывшие офицерА стали идеологами криминала до сих пор как то опускается. И то что *советская малина врагу сказала - Да* тоже как то замалчивается. Уже после войны уголовники убивали тех кто посмел воевать против немцев, говорит о многом.
        Сегодняшняя контрреволюция тоже сопровождалась разгулом уголовников.
        Так что можно сделать вывод и об иноземном управлении и о смычке с уголовниками тех кто так печётся о *евроинтеграции* РОССИИ, пусть они рядятся в любые словеса, связь очевидна.
        василий50
        1. ротмистр Сегодня, 11:14
          Цитата: василий50
          Очень неприятно осознавать что слишком мало тех кто умеет думать.
          Триста лет Романовы и их прихлебатели в той или иной мере своего понимания занимались интеграцией РОССИИ в *систему западных ценностей*. Даже управляющих в имения нанимали немцев, в подражание царскому дому. В 1917 году именно французы с англичанами решили снести царя, а РОССИЮ сделать официальной колонией. Тем более что немцы вроде как уже почти побеждены.
          События тех дней известны по документам, но всё равно находятся те кто врёт и про события и про *устремления* столь милых и образованных *рыцарях белого движения*. Находятся те кто делает *белыми и пушистыми* атаманов и просто бандитов, вроде Антонова и прочих батек.
          В молодой СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ стали появляться уголовники с политической подкладкой. Вон до сих пор *понятия* сформулированные идеологами криминала действуют. Но вот то что бывшие офицерА стали идеологами криминала до сих пор как то опускается. И то что *советская малина врагу сказала - Да* тоже как то замалчивается. Уже после войны уголовники убивали тех кто посмел воевать против немцев, говорит о многом.
          Сегодняшняя контрреволюция тоже сопровождалась разгулом уголовников.
          Так что можно сделать вывод и об иноземном управлении и о смычке с уголовниками тех кто так печётся о *евроинтеграции* РОССИИ, пусть они рядятся в любые словеса, связь очевидна.

          Конечно Бланк, Бронштейн, Зиновьев (Овсей-Гершен Ааронович Радомысльский, в молодости также носил фамилию матери Апфельбаум),Каменев (Розенфельд), Григория Яковлевича Сокольникова (он же — Герш Янкелевич Бриллиант),Лазарь Моисеевич Каганович ,УРИЦКИЙ Моисей Соломонович ,Ешуа-Соломон Мовшевич Свердлов,В. Волода́рский (настоящее имя Моисе́й Ма́ркович Гольдште́йн);Роза́лия Само́йловна Земля́чка (урождённая Залкинд)..... Как много русских патриотов спасало Россию, особенно тех, кто был в "Бунд".
          Как ребята большевики удивительным образом выполнили план раздела России, который США привезли на Парижскую конференцию по итогам Мировой войны.Все отпало от России за 75 лет правления "патриотов", кроме Сибири. Но если кто помнит, то уже у нас в 90-е годы появляться начала национальность " сибиряк" .
          В молодой Советской республике очень много уголовников занимали государственные посты. Например знаменитый "Камо". Занимался грабежами банков. Он у нас национальный герой, как и Котовский то-же из криминала стал народным героем.
          А сегодняшняя контрреволюция это кто? ЕЕ нам из США завезли? Или может из Германии? Нет, они все детишки , племянники, внуки элиты Советского Союза. А где детки генсеков живут? Может в Москве? Нет , они все готовят революцию за бугром. Наверное очень там рискуют и страдают.
          Уважаемый г. Самсонов, вышлете им деньги(детишкам), что бы могли вернутся из США и ЕС и продолжить славные дела своих родителей по развалу РОссии.
          ротмистр
      2. Адьютант Сегодня, 10:00
        Это где они его получили - в школах прапорщиков что ли)))
        От офицерства мало что осталось к 17 году - в основном рабочие, крестьяне, трудовая интеллигенция. В этих школах и приемы обращения с оружием не всегда постигались, а уж ВОСПИТАНИЯ не было вовсе.

        Точно.
        Только в кавалерии, артиллерии и инжвойсках сохранялся в основном кадровый офицсостав.
        А это меньшинство армии
        Адьютант
    2. rkkasa 81 Сегодня, 08:08
      Цитата: Albatroz
      антигосударственного в белом было не больше чем в красном. Кто-то опирался на немцев, кто-то на союзников, а кто-то - на китайцев и мадьяр)

      То есть, на одной стороне - белые с поддержкой от ГОСУДАРСТВ - Франции, Англии, Германии, Японии , США итд. А на другой - красные, на стороне которых, китайские и мадьярские ДОБРОВОЛЬЦЫ, без какой-либо поддержки от ГОСУДАРСТВ.
      И китайские и мадьярские ДОБРОВОЛЬЦЫ оказались сильнее, чем ГОСУДАРСТВА... сильны чертяки laughing laughing laughing
      rkkasa 81
      1. Dzmicer Сегодня, 08:12
        Сами-то понимаете, что из вашего высказывания явно следует, что никакой существенной поддержки от ГОСУДАРСТВ добрармия не имела?
        Dzmicer
        1. avva2012 Сегодня, 08:51
          существенной поддержки от ГОСУДАРСТВ добрармия не имела?

          В феврале 1919 г. был заключен договор о поставке в кредит 100 аэропланов для Вооруженных сил Юга России «с полным боевым снаряжением, беспроволочным телеграфом, починочными мастерскими и запасными частями, которые предназначались для английского десанта в России». Поставки самолетов (модель RE-X) происходили в течение двух месяцев. Общая стоимость только авиационных поставок ВСЮР составила к концу сентября 1919 г. 453 тыс. фунтов стерлингов. Танки, отправляемые по договорам Щербачева с британским военным министерством (модели «ромбус» (Мк-В и Мк-V), «Уиппет» - «борзая» (Мк-А), начали поступать в Новороссийск с марта 1919 г. В отчете Щербачева сообщалось о 12 танках, отправленных в адрес ВСЮР. В июле к уже имевшимся танкам типа добавились еще 74 аналогичных танка. Возможно, эти цифры даже занижены, так как только танков РККА захватила в 1919 - 1920 гг. на юге России 73 единицы (56 MK.V и 17 «Уиппетов»). Присланные ВСЮР танки частично так и остались на базах Ростова-на-Дону и Новороссийска. Эти танки захватили красные. Британское военное министерство полностью обеспечивало и потребности белых армий в артиллерии и стрелковом вооружении. Следует иметь в виду, что еще в 1915 г. на английских заводах размещались русские заказы на трехлинейные винтовки Мосина и патроны к ним.Теперь эти «русские винтовки» и патроны (их запас на английских складах составлял 80 млн штук), собственно английские образцы (модели Ли-Энфилд, Энфилд-Маузер) отправлялись в Россию белым армиям.При этом армии генералов Деникина, Юденича и Миллера было решено перевооружить исключительно английским оружием, а армию Колчака - русскими винтовками.Во ВСЮР было отправлено 73 425 английских винтовок и приготовлено к отправке еще 100 тыс. Полностью были укомплектованы и артиллерийские парки в основном английскими 18-фунтовыми полевыми орудиями и 45-линейными гаубицами. Например, к концу мая 1919 г. Вооруженные силы на юге России получили из Великобритании 6 батарей 18-фунтовых полевых орудий и две 45-дюймовых гаубицы. Важное место в военном снабжении белых армий занимало английское обмундирование. На Юге России новые воинские формирования получали, как правило, полное английское обмундирование. Помимо военного снаряжения немаловажное значение имели также поставки из Англии и гражданского оборудования.Был открыт кредит в 500 тыс. фунтов стерлингов на «удовлетворение нужд железных дорог Юга России» (были заказаны, в частности, 2 тыс. т рельсов, 98 паровозов и 200 вагонов). В Ревель, Архангельск и Новороссийск отправлялись крупные партии лекарств и больничного оборудования. В Екатеринодаре на средства английского правительства были смонтированы две радиостанции, одна из которых объединила в общем информационном пространстве Лондон, Париж, Екатеринодар и Омск, другая - предназначалась для связи с Константинополем. Только за февраль-март 1919 г., по данным деникинского управления по снабжению, в Новороссийский порт от стран Антанты поступило 1840 пулеметов, 33200 винтовок, 64 орудия, свыше 90 млн. патронов, 211 тыс. снарядов, 72 грузовика. В апреле - мае было доставлено грузов для Добровольческой армии еще на 54 пароходах. В это время поставки из Англии в Сибирь и на Юг России сильно возросли. Князь Евгений Трубецкой находившийся тогда в Екатеринодаре, свидетельствовал, что «боевой материал стал прибывать из Англии в таком изобилии, что Добровольческая армия не успевала его разгружать. Англичане жаловались на медлительность разгрузки».То же самое рассказывал Трубецкому о Закавказье вернувшийся оттуда в апреле 1919 г., генерал И.Г. Эрдели. «Очевидно, - писал Трубецкой, - что весною 1919 г. произошел какой-то перелом в отношении Англии к нам». Нет сомнения в том, что этим переломом белые армии обязаны в первую очередь новому британскому военному министру Уинстону Черчиллю.Отправляя на Юг России, в апреле 1919 года, нового главу английской военной миссии генерал-майора Хольмана, военный министр послал с ним Деникину личное письмо, где обещал всяческую помощь в задаче «сломить большевистскую тиранию».С марта по сентябрь 1919 г. ВСЮР получили от англичан 558 орудий, 12 танков, 1685522 снаряда и 160 млн. ружейных патроно[/b[b]]в. Летом 1919 г., когда белая армия прорвала фронт в Донбассе, Антанта усилила материальную помощь Деникину.Национальный центр сообщал в Москву:«Англичане осуществляют свою помощь методично и беспрерывно. Пока ими доставлено все на армию в 100 тыс. человек. Все превосходного качества, все солидно, всего много. Завалены медикаментами. Есть бронированные аэропланы, с летчиками англичанами. Понемногу армия переодевается в английскую форму. Ожидаем дальнейшие транспорты».В октябре 1919 г. У. Черчилль под влиянием успехов войск генерала Деникина сообщил о решении правительства ассигновать 14,5 млн. фунтов стерлингов на посылку вооружения.А. И. Деникину эту радостную новость сообщил начальник британской военной миссии генерал-майор Хольман:«Мною получена следующая телеграмма из Лондона от Военного Министра: Вчера мною была получена санкция КАБИНЕТА на дополнительную поставку военного снабжения и припасов для Армий Вашего Высокопревосходительства на сумму 14,5 миллионов фунтов стерлингов, включая суда и стоимость перевозки. Эти военные припасы представляют из себя четвертую часть всех наших военных запасов и поэтому состоят из предметов коими мы можем свободно располагать. http://maxpark.com/community/8/content/1291757
          Мальцев Д. А.Сборник РУСО «Военная интервенция и гражданская война в России (1918 -1920 годы). И это только юг России. Естественно, фсе наврали.
          avva2012
          1. avva2012 Сегодня, 08:57
            Ну и чтобы зря воду не толочь в ступе, фрете, не фрете, надо прочитать информацию и с другой стороны:
            В конце 1918 - феврале 1919 гг. войска Добрармии разгромили советскую 11-ю армию и захватили весь Северный Кавказ. В целях консолидации усилий по борьбе с большевиками, опираясь на финансовую и материально-техническую помощь стран Антанты (в основном Англии), А. И. Деникин и П. Н. Краснов 26 декабря 1918 г. (8 января 1919 г.) заключили соглашение об образовании "Вооруженных сил на Юге России" (ВСЮР) во главе с Деникиным. Составной и главной частью их стала Добрармия, переименованная 10 (23) января 1919 г. В Кавказскую Добровольческую армию, командующим которой стал генерал-лейтенант барон П. Н. Врангель.
            Андрей Шкуро - Гражданская война в России: Записки белого партизана.
            Наслаждайтесь: https://profilib.net/chtenie/103019/andrey-shkuro
            -grazhdanskaya-voyna-v-rossii-zapiski-belogo-part
            izana-94.php
            avva2012
          2. Dzmicer Сегодня, 08:58
            Поиск данной книги в сети результатов не дал. Какие-либо еще есть источники?
            Dzmicer
            1. avva2012 Сегодня, 09:00
              https://profilib.net/chtenie/103019/andrey-shkuro
              -grazhdanskaya-voyna-v-rossii-zapiski-belogo-part
              izana-94.php Сменить сеть, например, если "результатов не дал".
              avva2012
              1. Dzmicer Сегодня, 09:09
                Мальцев Д. А.Сборник РУСО «Военная интервенция и гражданская война в России (1918 -1920 годы).

                Я имел в виду эту вот книгу. За ссылку на Шкуро выражаю вам свою признательность, будет интересно взглянуть, хотя и недолюбливаю иррегуляров.
                Dzmicer
                1. avva2012 Сегодня, 09:16
                  Вы, не умеете работать с источниками? Ссылка на книгу есть, которая может быть и не в сети, а может не так ищите. Посмотрите на "Озоне", например. Вообще, информация о помощи Антанты добрармии, это ещё тот "секрет".
                  avva2012
                  1. Dzmicer Сегодня, 09:19
                    Было бы интересно взглянуть на исследование, сравнивающее помощь от союзников с теми ресурсами трофейных царских военных складов, что достались большевикам.
                    Результаты гражданской войны говорят о том, что соотношение будет отнюдь не в пользу добрармии.
                    Dzmicer
                  2. Варяг_0711 Сегодня, 09:49
                    Александр, приветствую! hi Кому и что Вы пытаетесь доказать? Это же известный фашистский прихвостень. Я Вас умоляю, перестаньте кормить троллей, они не правду сюда искать приходят, а обгадить всё и вся, до чего их потные рученки дотянутся.
                    Варяг_0711
                    1. Dzmicer Сегодня, 10:16
                      Снова на связь выходите, любезный? Как думаете, какой эффект могут оказать на меня или на почтенное общество хамство, оскорбления, обвинения и провокации сторонника тоталитарной квазирелигиозной идеологии, адепты которой (вроде вас) убили больше русских людей, чем гитлеровские живодеры?
                      Dzmicer
                    2. avva2012 Сегодня, 10:51
                      Алексей, уважаемый, я не ему информацию даю. Неужели, вы думаете, что у меня есть предположение, что он купит на "Озоне" эту книгу:Мальцев Д. А.Сборник РУСО «Военная интервенция и гражданская война в России (1918 -1920 годы)? Что он, что поручик, они не для знаний сидят на сайте. Эта информация для тех, кому интересна история родной страны. Для них, это страна не родная. А насчёт, "кормить троля", то поздно, уже откормили. Надо при появлении таким не отвечать.
                      avva2012
                      1. Варяг_0711 Сегодня, 11:06
                        avva2012 Сегодня, 10:51 ↑
                        А насчёт, "кормить троля", то поздно, уже откормили.
                        Да, Вы правы, к сожалению действительно откормили...
                        Варяг_0711
            2. BAI Сегодня, 09:43
              Все есть на "Милитере" http://militera.lib.ru/memo/russian/shkuro_ag/ind
              ex.html
              BAI
          3. ПоручикТетеринъ Сегодня, 09:09
            Хм. Вы бы лучше реальную историю поучили вместо выдранных из контекста цитат. https://topwar.ru/974-kak-soyuzniki-belym-pomogal
            i.html
            Читайте и просвещайтесь—как НА САМОМ ДЕЛЕ англичане и французы «помогали» белым.
            ПоручикТетеринъ
            1. avva2012 Сегодня, 09:30
              Читайте и просвещайтесь

              Сами Старикова Н.В., читайте и просвещайтесь. Не плохая идея, конечно, заменить ж/массонов на "англичанку", которая все портит. Понять Старикова можно, а то, ж-массоны, уже желтым домом и добрыми санитарами попахивает в наше время.
              avva2012
              1. Dart2027 Сегодня, 09:58
                Цитата: avva2012
                Не плохая идея, конечно, заменить ж/массонов на "англичанку", которая все портит.

                То есть англосаксы нам не "партнёры"?
                Dart2027
                1. avva2012 Сегодня, 11:25
                  То есть англосаксы нам не "партнёры"?
                  Партнёры у нас в лексиконе у ВВП, вот у него и спрашивайте.
                  avva2012
              2. ПоручикТетеринъ Сегодня, 10:25
                Вы, безусловно, вправе не доверять умозаключениям господина Старикова, как не доверяю им и я. Но игнорировать приведённые им цитаты Деникина, в которых он говорит о реальной помощи со стороны Антанты, о мизерном ее объеме и несвоевремености (тем более, что Вы сами на Деникина ссылаетесь) это, как Вы изволили выразиться «белыми санитарами попахивает».
                ПоручикТетеринъ
                1. роман66 Сегодня, 11:02
                  а вот вам, поручик!
                  роман66
                2. Ольгович Сегодня, 11:51
                  Цитата: ПоручикТетеринъ
                  игнорировать приведённые им цитаты Деникина, в которых он говорит о реальной помощи со стороны Антанты, о мизерном ее объеме и несвоевремености

                  Не будем забывать и о КАЧЕСТВЕ этой "помощи": старье, некомплект, брак. хлам: запомнился факт присылки ... ФЕХТОВАЛЬНЫХ шпаг и масок! Или самолетов,на которых из 10 невозможно было летать на 8
                  Ольгович
            2. HanTengri Сегодня, 09:38
              Цитата: ПоручикТетеринъ
              Хм. Вы бы лучше реальную историю поучили вместо выдранных из контекста цитат. https://topwar.ru/974-kak-soyuzniki-belym-pomogal
              i.html

              Учить "реальную" историю по Старикову? Вы это серьезно? laughing

              Для общего развития: https://books.google.co.uz/books?id=_dQwCgAAQBAJ&
              amp;printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q
              &f=false
              HanTengri
              1. Dart2027 Сегодня, 09:58
                Цитата: HanTengri
                Учить "реальную" историю по Старикову? Вы это серьезно?

                "Россия. Крым. История", "Сталин. Вспоминаем вместе", "Войска НКВД на фронте и в тылу"?
                Dart2027
                1. HanTengri Сегодня, 10:19
                  Но кроме вопросов, касающихся непосредственно исторических событий, мне очень хочется спросить у г-на Старикова: что такое плагиат и почему презирают литераторов, которые им пользуются?

                  Как называют людей, которые выдвигают бездоказательные обвинения? Где место «историкам», которые обосновывают свои концепции, пользуясь сведениями только из таких источников, как воспоминания лиц, оказавшихся на свалке истории? Как называют авторов, которые препарируют цитаты, придавая прямо противоположный смысл первоначальному тексту?..

                  На страничке Старикова «ВКонтакте» я попытался выяснить некоторые моменты его залихватского «творчества», и спросил: «Николай Викторович, не подскажете, какие мемуары написал Бухарин?» Через пару часов получил ответ: «Никаких». Тогда ему был задан следующий вопрос: «А как это понимать?»

                  «Однако когда наступил реальный момент разгона парламента, ночью, то с Лениным случился тяжелый истерический приступ. «…Мы едва его не потеряли», – напишет в своих мемуарах Бухарин». (Цитата из книги «Кто убил РИ?»)

                  Больше этот «историк» со мной в диалог вступать не рисковал. (с)
                  Петр Балаев
                  "АНТИ-Стариков. Почему история все-таки наука"
                  HanTengri
              2. ПоручикТетеринъ Сегодня, 10:41
                Я уже отвечал выше,отвечу и Вам—в статье ценны не умозаключения господина Старикова, а цитаты Деникина.
                ПоручикТетеринъ
                1. HanTengri Сегодня, 11:20
                  Стариков тем и славен, что очень любит переиначивать цитаты и придумывать несуществующие мемуары. Ссылку на разбор его "исторического метода" я привел выше. hi
                  HanTengri
          4. Ольгович Сегодня, 10:26
            Цитата: avva2012
            Естественно, фсе наврали.

            Не замучились выделять жирным шрифтом-то? lol
            Эти цифры- СЛЕЗЫ по сравнению с захваченным большевиками вооружением, 12-миллионной Русской Армий.
            И именно предательство союзников (непоставка необходимых средств и вооружений) и послужило причиной поражения.
            Ольгович
        2. rkkasa 81 Сегодня, 09:07
          Цитата: Dzmicer
          из вашего высказывания явно следует, что никакой существенной поддержки от ГОСУДАРСТВ добрармия не имела

          Из моего высказывания следует, что сравнивать поддержку от ГОСУДАРСТВ, с поддержкой от ДОБРОВОЛЬЦЕВ - глупо.
          Красные победили не потому, что их поддержали добровольцы, а потому что подавляющее большинство собственных граждан, было на их стороне.
          Просто как пример - в войне против СССР, на стороне Германии воевало немало добровольцев, а вот на нашей стороне добровольцев-иностранцев почти не было. Тем не менее, Германия проиграла.
          Или в Испании, в 30е. На чьей стороне было больше добровольцев ? И кто выиграл ?
          Так что добровольцы, это дело десятое.
          rkkasa 81
      2. Albatroz Сегодня, 10:26
        То есть, на одной стороне - белые с поддержкой от ГОСУДАРСТВ - Франции, Англии, Германии, Японии , США итд. А на другой - красные, на стороне которых, китайские и мадьярские ДОБРОВОЛЬЦЫ, без какой-либо поддержки от ГОСУДАРСТВ

        РСФСР тоже не была одинока как бы: Турция, Баварская и Венгерская Советские республики, Финляндская соцреспублика. Ну а уж возможности и качество поддержки и взаимодействия, мощь государств и продолжительность их существования - вопрос третий.
        Albatroz
        1. rkkasa 81 Сегодня, 10:59
          Цитата: Albatroz
          РСФСР тоже не была одинока как бы: Турция, Баварская и Венгерская Советские республики, Финляндская соцреспублика

          Дааа... и много помощи получили красные от этих могучих государств ?
          Цитата: Albatroz
          возможности и качество поддержки и взаимодействия, мощь государств и продолжительность их существования - вопрос третий

          Нет, это вопрос первостепенный.
          rkkasa 81
    3. avt Сегодня, 09:53
      Цитата: Albatroz
      И антигосударственного в белом было не больше чем в красном. Кто-то опирался на немцев, кто-то на союзников, а кто-то - на китайцев и мадьяр)

      bully Ох уж мне эти поклонники хрустобулок ! bully Красные вообще проповедовали идею Мировой рэволюции и интернационализма , так что наличие у них
      Цитата: Albatroz
      китайцев и мадьяр)
      , сербов,из пленных кстати и прчего люда шедших за идею. Не идёт на в какое сравнение с белыми , которых НАПРЯМУЮ курировали , как Колчака миссия под руководством генерала Жанена , который потом его и слил кстати, подпираемая конкретными интервентами в тылу. Если не видите разницы - ваша беда, но не наши проблемы.
      avt
      1. Albatroz Сегодня, 10:35
        Я не поклонник хрустобулок
        Может кто-то желает повращать батонами wink
        Шутка
        НАПРЯМУЮ курировали , как Колчака миссия под руководством генерала Жанена ,

        Так хорошо курировали, что сдали. Пользовались иностранной помощью - в большей или меньшей степени. И (как пишут Деникин или Врангель) - пока это было нужно. То есть в своих интересах.
        Кстати, когда Маннергейм ставил перед Колчаком вопрос о возможном ударе на Петроград в обмен на территории - Колчак сказал: "Я русской землей не торгую".
        А кто-то слил кучу территорий по Брестскому миру - лишь бы усидеть в кресле.
        Да и не бывает так - мы одни хорошие (белые, пушистые, РСФСР), а все остальные - сплошь злодеи, враги и дураки (все остальные).
        Albatroz
        1. avt Сегодня, 11:14
          Цитата: Albatroz
          Так хорошо курировали, что сдали.

          Так использованный презерватив тоже выбрасывают.П в случае с Колчаком, ещё и золотишко прихватили , которое он проавансировал на покупку оружия.
          Цитата: Albatroz
          Пользовались иностранной помощью - в большей или меньшей степени. И (как пишут Деникин или Врангель) - пока это было нужно.

          bully А что использованный презерватив , да ещё и выброшенный в окно на улицу в мемуарах там строчит , того кто его туда кинул не интересует. Но детишки неразумные , оный предмет нашедшие под окном , могут , по недомыслию, его и надувать аки воздушный шарик, что собственно ,,дворяне", скинувшие лапти в 1991, из дворянского собраия Пролетарского района и делают. Пребывая в полном убеждении величия надутого объекта.
          Цитата: ПоручикТетеринъ
          Иными словами, Вы признаете, что красным было наплевать на Россию, потому что они воевали за утопию «Мировой революции», а Россия для них была лишь расходным материалом?

          bully Да неужели прозремши ?? bully Вот так жили,жили , да вдруг комменты на ВО почитали и ...осенило ! bully А Маркса не пробовали читать с Энгельсом , а потом Ленина ? Ну хотя бы ма-а-аленькую работу , где ,,Призрак бродит по Европе , призрак коммунизма..." Манифест называется . bully Попробуйте по ленински -,,Учиться , учиться и ещё раз-учиться." Буржуины за окияном не брезгуют сие в университетах изучать по сию пору.
          avt
      2. ПоручикТетеринъ Сегодня, 10:44
        Иными словами, Вы признаете, что красным было наплевать на Россию, потому что они воевали за утопию «Мировой революции», а Россия для них была лишь расходным материалом?
        ПоручикТетеринъ
        1. Вышибала Сегодня, 11:55
          Апплодирую Вам Поручик и Ольговичу
          В корне всего то, что соцэксперимент для кого-то был важнее всего.
          Остальное лишь инструментарий
          И как написали выше
          А кто-то слил кучу территорий по Брестскому миру - лишь бы усидеть в кресле.
          - яркое тому подтверждение. Удержимся у власти - будет мировая революция и все такое. А российские интересы - на пятом месте приложатся.
          Зверь обложенный в берлоге - может и отбиться (это я про Гражданскую), и тем более победит тот, у кого ключевые ресурсы и мощности центральной России, а не жалкие крохи окраин (то бишь красные).
          Ресурсов ядра империи хватило - чтоб отбиться от всех: белых, Антанты, Четверного союза. И всю гражданскую провоевать при параличе экономики и военном коммунизме.Во какие были ресурсы !
          Вышибала
  2. Ольгович Сегодня, 07:28
    .
    Хотя в реальности белые были обычными наемники русского прозападного капитала и глобального капитала.

    . Автор забыл, что практически ВСЯ т.н. "ленинская гвардия", осуществившая ВОРа, в СССР была признана в 1937-53 гг германскими, американскими, японскими, польскими, аргентинскими и пр. ШПИЕНАМИ yes и наймитами фашистов и Запада. (нарком Крыленко: правда, оправдывался, что он "не говорит по-американски". Но сталинские следователи вытащили за ушко на свет этого продажного наймита, как и других пробрашихся и замаскировавшихся врагов народа!!
    И тянулось это, казывается.... с дореволюционнных времен. Были и агенты мусаватистской рахведки и охранки и т.д. Думаю, автор не будет спорить с сталинским правосудием?

    Позор наймитам Запада Нахамкинсам, апфельбаумам, розенфельдам и прочим бриилиантам-наймитам Запада (разоблаченным в 1937), осуществивишим ВОРа по заданию, как получается, Запада!! yes
    Ольгович
    1. апро Сегодня, 07:42
      Уважаемый Ольгович а династия Романовых после Петра 1 чья была? Особенно Екатерина 2?и сколько в них было немецкой крови?и кто такие готтопр голштинцы какие они интересы предстваляли?практически вся дворянская братия которая не обнищала была иностранцами в своей стране
      апро
      1. Ольгович Сегодня, 07:55
        Цитата: апро
        Уважаемый Ольгович а династия Романовых после Петра 1 чья была? Особенно Екатерина 2?и сколько в них было немецкой крови?

        Мы не о крови говорим, а ПРОДАЖНЫХ наймитах Запада, которых, оказывается, среди самой верхушки большевиков-было без счета
        Да белые были ангелами на этом фоне-среди них не было людей уровня наркомов МИД, обороны, НКВД , МГБ, финансов-зарубежных шпионов и фашистов yes
        Ольгович
        1. апро Сегодня, 08:11
          Цитата: Ольгович
          Да белые были ангелами на этом фоне-среди них не было людей уровня наркомов МИД, обороны, НКВД , МГБ, финансов-зарубежных шпионов и фашистов

          Вот с этого места по подробнее.а то не понятно колчак в их число входит или нет.или врангель который флот у страны спер и расподал.или деникин учил амеров как воевать с СССР или семенов очень колоритный персонаж на японской службе.а краснов атаманец под...ну сами знаете под каким флагом.
          апро
          1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 09:18
            Врангель вообще-то увел флот из рук тех, кто стремился это флот потопить.
            6 июня (24 мая) 1918 года на Черное море прибывает ленинский посланец. Это член Морской коллегии матрос Вахрамеев. С собой у него доклад начальника Морского Генерального Штаба с лаконичной резолюцией Владимира Ильича:

            «Ввиду безвыходности положения, доказанной высшими военными авторитетами, флот уничтожить немедленно».
            https://topwar.ru/830-pochemu-lenin-i-trockij-uto
            pili-russkij-flot-chast-2.html
            Хороши «патриоты-государственники» топящие корабли, способные стать весомой силой внешнеполитической мощи государства...
            ПоручикТетеринъ
            1. апро Сегодня, 09:47
              После гражданской войны???всё понимаю но это!
              апро
              1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 10:45
                А Вы хотели бы оставить корабли тем, кто их пытался утопить?
                ПоручикТетеринъ
            2. avt Сегодня, 10:02
              Цитата: ПоручикТетеринъ
              Врангель вообще-то увел флот из рук тех, кто стремился это флот потопить.

              Ага и продали все боле менее коммерчески выгодные суда. Остальные было проще продать , чем тащить в СССР , что и было сделано .
              Цитата: ПоручикТетеринъ
              Хороши «патриоты-государственники» топящие корабли, способные стать весомой силой внешнеполитической мощи государства...

              bully fool Аспадин ,,патриёт" не забыл таки упомянуть при каких условиях была затоплена часть эскадры и заодно тот факт , что остатки к немцам ушли ?Какой Врангель тогда был ???Или открылись новые обстоятельства -Врангель служил Кайзеру!? wassat Хотя зачем пускать у мозх простой , как мычание , факт , что собственно в отличии от Балтийского , деваться красным с кораблями было просто некуда.О чём и свидетельствует телеграмма Ленина.Но это ка-а-анешно не важна , а важна пройтись исключительно за
              Цитата: ПоручикТетеринъ
              Хороши «патриоты-государственники» топящие корабли

              Цитата: parusnik
              Ольгович, как-то подзабыл, как в период ПМВ либеральная пресса травила царскую семью,намекая на ее связи с Германией.
              Фу ! Какой вредный . bully Взял , да и всё опошлил bully А то что об это не большевики , а вполне себе истинные радетели монархии слухи распускали , видать на закуску оставил. bully
              avt
              1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 10:50
                Цитата: avt
                Ага и продали все боле менее коммерчески выгодные суда.

                Когда не оставалось другого выбора и эвакуированная армия начала голодать.
                Цитата: avt
                деваться красным с кораблями было просто некуда

                Ага. Сначала развязали Гражданскую, потом позорный «мир» с немцами подписали, а потом «деваться некуда». Скажите, а Ваши большевики, когда немцам пол страны отдавали, они чем думали?
                ПоручикТетеринъ
                1. avt Сегодня, 11:20
                  Цитата: ПоручикТетеринъ
                  Когда не оставалось другого выбора и эвакуированная армия начала голодать.

                  bully Вот с этого места надо грустить и плакать ? bully
                  Цитата: ПоручикТетеринъ
                  Скажите, а Ваши большевики, когда немцам пол страны отдавали, они чем думали?

                  request bully Ну это решительно невозможно ..... bully Да так , в отличии от разных ,,временных" правителей и прочих белогвардейцев, вполне себе от том , что
                  Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться.
                  любыми доступными средствами .
                  Мало взять власть, её нужно удержать!
                  Чем Ленин с компанией единомышленников переменного состава и занимался .
                  avt
          2. parusnik Сегодня, 09:37
            апро
            Ольгович, как-то подзабыл, как в период ПМВ либеральная пресса травила царскую семью,намекая на ее связи с Германией.А императрица так та вообще у либералов немецкой шпионкой была.А там по накатанной..Ленин-немецкий шпиен..
            parusnik
            1. роман66 Сегодня, 11:05
              Горбачев, Ельцын??? laughing
              роман66
              1. avt Сегодня, 11:28
                Цитата: роман66
                Горбачев, Ельцын???

                request Ну так просто кое кто забыл в СССР , или сделал вид , что ,,забыл" , вспомните , если года позволяют , как ухахатывалась интеллигенция в пьерьестройку в ,,огоньках" над
                ...по мере нашего продвижения вперед, сопротивление капиталистических элементов будет возрастать, классовая борьба будет обостряться....Нельзя представлять дело так, что социалистические формы будут развиваться, вытесняя врагов рабочего класса, а враги будут отступать молча, уступая дорогу нашему продвижению, что затем мы вновь будем продвигаться вперед, а они – вновь отступать назад, а потом «неожиданно» все без исключения социальные группы, как кулаки, так и беднота, как рабочие, так и капиталисты, окажутся «вдруг», «незаметно», без борьбы и треволнений, в лоне социалистического общества. Таких сказок не бывает и не может быть вообще, в обстановке диктатуры пролетариата – в особенности.
                avt
                1. роман66 Сегодня, 11:32
                  года позволяют даже помнить изучение ленинских работ и свое восхищение чеканностью формулировок и ясностью изложения. а perestroyka ----- брезгливость только
                  роман66
        2. avva2012 Сегодня, 08:30
          среди них не было людей уровня наркомов МИД, обороны, НКВД , МГБ, финансов-зарубежных шпионов и фашистов
          Слово "людей" не стал выделять.
          Конкретно, как их не было, примерно, с тридцатой минуты, а так, хоть и длинное видео, но интересное, на мой взгляд.
          avva2012
          1. Ольгович Сегодня, 09:49
            Цитата: avva2012
            Слово "людей" не стал выделять.

            Вы опять по-русски не понимаете. среди белых не было людей Уровня ВЫСШЕГО руководства огромной страны-оказавшихся "фашистами и предателями" ( см. 37-53 гг)..
            Цитата: avva2012
            так, хоть и длинное видео, но интересное, на мой взгляд.

            Тупая агитка, на мой взгляд.
            Ольгович
            1. avt Сегодня, 10:12
              Цитата: Ольгович
              Тупая агитка, на мой взгляд.

              Ну скорее тупой взгляд из горбатых времён , интеллигента воспитанного СМИ , ощутившего себя враз членом дворянского собрания Пролетарского района. И не надо про факты об этой вполне себе наглухо закрытой темы , без срока давности. Вот я даже не знаю кто из людей озвучивающих эту тему в СМИ , были допущены к архиву Административного отдела ЦК ВКПб тогда кажись Арон Пятницкий по совместительству с работой в Коминтерне его вёл.
              avt
        3. BAI Сегодня, 10:05
          Да белые были ангелами на этом фоне-среди них не было людей уровня наркомов МИД, обороны, НКВД , МГБ, финансов-зарубежных шпионов и фашистов

          Тогда надо дать слово непосредственным участникам тех событий:
          Речь П. Н. Милюкова на заседании Государственной думы. (Из стенограммы заседания 1 ноября 1916 года).

          Во французской желтой книге был опубликован германский документ, в котором преподавались правила, как дезорганизовать неприятельскую страну, как создать в ней брожение и беспорядки. Господа, если бы наше правительство хотело намеренно поставить перед собой эту задачу, или если бы германцы захотели употребить на это свои средства, средства влияния или средства подкупа, то ничего лучшего они не могли сделать, как поступать так, как поступало русское правительство (Родичев с места: "К сожалению, это так").

          Особенно интересна была передовая статья в "Нейе Фрейе Пресс" от 25 июня. Вот что говорится в этой статье: "Как бы не обрусел старик Штюрмер (смех), все же довольно странно, что иностранной политикой в войне, которая вышла из панславистских идей, будет руководить немец (смех). Министр-президент Штюрмер свободен от заблуждений, приведших к войне. Он не обещал, - господа, заметьте, - что без Константинополя и проливов он никогда не заключит мир. В лице Штюрмера приобретено орудие; которое можно употреблять по желанию. Благодаря политике ослабления Думы, Штюрмер стал человеком, который удовлетворяет тайные желания правых, вовсе не желающих союза с Англией. Он не будет утверждать, как Сазонов, что нужно обезвредить прусскую военную каску".

          Откуда же берут германские и австрийские газеты эту уверенность, что Штюрмер, исполняя желание правых, будет действовать против Англии и против продолжения войны? Из сведений русской печати.


          Кто делает революцию? Вот кто: оказывается, ее делают городской и земский союзы, военно-промышленные комитеты, съезды либеральных организаций. Это самое несомненное проявление грядущей революции. "Левые партии", утверждает записка, "хотят продолжать войну, чтобы в промежуток организоваться и подготовить революцию".

          Господа, вы знаете, что, кроме подобной записки, существует целый ряд отдельных записок, которые развивают ту же мысль. Есть обвинительный акт против городской и земской организации, есть и другие обвинительные акты, которые вам известны. Так вот господа, та идефикс революции, грядущей со стороны левых, та идефикс, помешательство на которой обязательно для каждого вступившего члена кабинета (голоса: "Правильно!"), и этой идефикс приносится в жертву все: и высокий национальный порыв на помощь войне, и зачатки русской свободы, и даже прочность отношений к союзникам.

          Когда со все большею настойчивостью Дума напоминает, что, надо организовать тыл для успешной борьбы, а власть продолжает твердить, что организовать, - значит организовать революцию, и сознательно предпочитает хаос и дезорганизацию -- что это, глупость или измена?

          Нельзя поэтому и население обвинять, если оно приходит к такому выводу, который я прочитал в заявлении председателей губернских управ. Вы должны понимать и то, почему у нас сегодня не раздается никакой другой речи, кроме той, которую я уже сказал: добивайтесь ухода этого правительства. Вы спрашиваете, как же мы начнем бороться во время войны? Да ведь, господа, только во время войны они и опасны. Они для войны опасны: именно потому-то во время войны и во имя войны, во имя того самого, что нас заставило объединиться, мы с ними теперь боремся. (Голоса слева: "Браво". Аплодисменты.)

          Т.е. вообще-то, - все правительство - изменники.
          BAI
      2. ПоручикТетеринъ Сегодня, 09:14
        Уважаемый апро, а почему Вы, подобно нацистам высчитываете в ком сколько крови? Екатерина II, прибыв в Россию первым делом выучила русский язык и до конца своих дней была погружена в русскую культуру и даже писала пьесы по русским народным мотивам. И ее потомки были такими же. Один Александр III, который требовал от воспитателя своих детей: «мне нужны нормальные русские дети» чего стоит.
        ПоручикТетеринъ
    2. rkkasa 81 Сегодня, 07:56
      Цитата: Ольгович
      практически ВСЯ т.н. "ленинская гвардия", осуществившая ВОРа, в СССР была признана в 1937-53 гг германскими, американскими, японскими, польскими, аргентинскими и пр. ШПИЕНАМИ и наймитами фашистов и Запада

      Огласите весь список пожалуйста... Этой самой тн "ленинской гвардии". И по каким признакам выявлялась принадлежность к этой гвардии. И кто из них был уничтожен.
      Кстати, а Молотов-Каганович-Ворошилов-Микоян-Маленков-Ждано
      в-Калинин-Землячка-Сталин, это "ленинская гвардия", или нет ?
      rkkasa 81
      1. Ольгович Сегодня, 09:25
        Цитата: rkkasa 81
        Огласите весь список пожалуйста... Этой самой тн "ленинской гвардии"

        Тут не ликбез, мил человек. Кое-что могли бы и знать: ВЕСЬ первый состав т.н. "совнаркома" lol от 26 октября 1917-уничтожен. Без следа.
        Московские процессы-тоже незнакомы? А 70% т.н. "съезда победителей", вырезанных под корень-неизвестны? Тоже нет? Так возьмите подшивки газет славных 30-х годов-там списки самых верхних бандитов приведены.
        Цитата: rkkasa 81
        Кстати, а Молотов-Каганович-Ворошилов-Микоян-Маленков-Ждано
        в-Калинин-Землячка-Сталин

        Залкинд (секретарь Мотовилихинского РК РКП(б) города Перми , 1924г), жданов ( С 1922 по август 1924 зав. агитационно-пропагандистским отделом (АПО) Нижегородского Губкома РКП(б), Маленков-СТУДЕНТ lol -это люди уровня Бронштейна, Розенфельда, Апфельбаума?! ЧТО с Вами, мил человек?! fool Вы еще бы МаНяшу и АнНяшу с НаДюшей включили в список "гвардии". lol А то совсем куцый огрызок -список получился у Вас. request
        Кстати, не забудьте, что у калинина и молотова жены оказались отъявленными вражинами народа. И кто их мужья после этого? Ничего себе-"гвардия" belay am
        Вы тщательнее подходите к работе, т.рка,-по партийному! yes
        Ольгович
        1. Варяг_0711 Сегодня, 10:04
          Ольгович Сегодня, 09:25 ↑
          Тут не ликбез, мил человек.
          Ну почему же? Вот вам например ликбез бы не помешал.
          ВЕСЬ первый состав т.н. "совнаркома" lol от 26 октября 1917-уничтожен. Без следа.
          Для вас наверное будет большим открытием узнать тот факт, что история имеет свойство повторяться и имеет свои законы. Так вот ни для кого не секрет, что любая революция сжирает тех, кто её породил. Что случилось с Дантоном, Робеспьером, Маратом и прочими первыми лицами французской революции? Или они по вашей логике тоже были все сплошь иностранные шпионы?
          Так что ваша очередная попытка в сотый раз натянуть сову на глобус провалилась по причине вашей полной безграмотности и невежества... laughing
          Варяг_0711
          1. Ольгович Сегодня, 10:41
            Цитата: Варяг_0711
            Ну почему же? Вот вам например ликбез бы не помешал.

            Потому, что уважаемое ВО предполагает некий, достаточно высокий уровень, знаний граждан ВО. Вы что-то в состоянии опровергнуть из мною приведенного? Нет? Несостятельны? Зачем же тогда мусорить зря?
            Цитата: Варяг_0711
            я вас наверное будет большим открытием узнать тот факт, что история имеет свойство повторяться и имеет свои законы. Так вот ни для кого не секрет, что любая революция сжирает тех, кто её породил. Что случилось с Дантоном, Робеспьером, Маратом и прочими первыми лицами французской революции? Или они по вашей логике тоже были все шпионы

            Они нет, а вот ЛЕНИНСКАЯ т.н. "гвардия"-ДА: читайте же решения сталинских судов. yes
            Или Вы-против самого тов. СТАЛИНА ?! belay am lol
            На плакате :" ИСКОРЕНИМ НАЙМИТОВ ФАШИСТСКИХ разведок!" yes
            Ольгович
            1. Варяг_0711 Сегодня, 10:50
              И что вы мне пытаетесь доказать? На самом деле все просто и прозаично. Вся так называемая ленинская гвардия в итоге разделилась на два лагеря, которые абсолютно по разному видели будущее России. В итоге троцкисты проиграли, ну а то, что их потом выставили иностранными шпионами, так это не такая уж и не правда. Троцкий готов был утопить Россию в крови мировой революции, а Сталин спас страну и сделал мировой сверхдержавой.
              Так что не вижу здесь никаких противоречий, все вполне логично и закономерно.
              Варяг_0711
              1. Ольгович Сегодня, 11:56
                Цитата: Варяг_0711
                И что вы мне пытаетесь доказать?

                Повторить ОПЯТЬ? belay Ну, хорошо, для танкистов:
                практически ВСЯ т.н. "ленинская гвардия", осуществившая ВОРа, в СССР была признана в 1937-53 гг германскими, американскими, японскими, польскими, аргентинскими и пр. ШПИЕНАМИ yes и наймитами фашистов и Запада.

                Зарубите узелком на носу. hi
                Ольгович
        2. rkkasa 81 Сегодня, 10:51
          Цитата: Ольгович
          Тут не ликбез

          В общем, набрехали вы про "ленинскую гвардию".
          Цитата: Ольгович
          ВЕСЬ первый состав т.н. "совнаркома" от 26 октября 1917-уничтожен. Без следа

          Опять брехня.
          Ногин, Луначарский, Скворцов, Сталин, Елизаров, Коллонтай, Эссен - таки не были уничтожены. Пол Совнаркома.
          Цитата: Ольгович
          Бронштейна, Розенфельда, Апфельбаума

          Гвардия из трех человек ? Крутая гвардия... Ох и Ольгыч, ох и брехло...
          Цитата: Ольгович
          включили в список "гвардии"

          Так что же это за зверь то такой - "ленинская гвардия" ? Вы же сами отказываетесь, обозначить признаки этой самой гвардии.
          rkkasa 81
          1. Варяг_0711 Сегодня, 11:15
            rkkasa 81 Сегодня, 10:51 ↑
            Гвардия из трех человек ? Крутая гвардия... Ох и Ольгыч, ох и брехло...
            Ну так брехать не мешки ворочать... К тому же, ольгович скорее всего не за просто так брешет. В прочем если он брешет за бесплатно, то он еще более fool глуп, чем я о нем думал request .
            Варяг_0711
            1. rkkasa 81 Сегодня, 12:00
              Цитата: Варяг_0711
              К тому же, ольгович скорее всего не за просто так брешет. В прочем если он брешет за бесплатно, то он еще более глуп, чем я о нем думал

              Не, все таки он больше похож на тролля оплачиваемого, чем на глупого лгунишку, за которого себя выдает.
              Ладно, еще одним каментом покормлю его, и будя. Хватит с него на сегодня, уже сытый должен быть.
              rkkasa 81
          2. Ольгович Сегодня, 11:38
            Цитата: rkkasa 81
            В общем, набрехали вы про "ленинскую гвардию".

            Вы- брешите о " брехне". Считаете это "убедительным доводом"? lol
            Цитата: rkkasa 81
            Опять брехня.
            Ногин, Луначарский, Скворцов, Сталин, Елизаров, Коллонтай, Эссен - таки не были уничтожены.

            КАК -тех кто УСПЕЛ ( к своему счастью) скончаться ДО 30-х, могли расстрелять? belay Речь естественно, о доживших до благословенных 37-38 гг. yes
            А Сталин, который их уничтожал-КАК мог СЕБЯ расстрелять? fool
            Цитата: rkkasa 81
            Гвардия из трех человек ? Крутая гвардия...

            Неа, это Ваши Маленков (студент), Залкинд (секретутка), Жданов (замзав)- ленинская гвардия lol laughing Вы бы поучили ИСТОРИЮ, прежде чем ТАК позориться. yes
            Цитата: rkkasa 81
            Так что же это за зверь то такой - "ленинская гвардия" ? Вы же сами отказываетесь, обозначить признаки этой самой гвардии.

            Вы , как и тов. Авва , с ПЕРВОГО раза-не понимаете? belay
            Для танкистов повторю:
            :
            ВЕСЬ первый состав т.н. "совнаркома" lol от 26 октября 1917-уничтожен. Без следа.
            Московские процессы-тоже незнакомы? А 70% т.н. "съезда победителей", вырезанных под корень-неизвестны?
            hi
            Ольгович
            1. rkkasa 81 Сегодня, 12:02
              Цитата: Ольгович
              Залкинд (секретутка)

              Судя потому, как вы Ольгыч виляете хм... хвостом, секретутка таки вы.
              rkkasa 81
  3. shcishcok Сегодня, 07:41
    всё повторяется. опять прозападные марионетки правительства пытаются узаконить подчинение России Западу. опять всё начинается с верхов.
    shcishcok
  4. ALEA IACTA EST Сегодня, 07:48
    Видимо, красные всех оттенков из глубоких патриотических убеждений подстрекали солдат к измене.
    ALEA IACTA EST
    1. Вышибала Сегодня, 11:57
      Какие красные?
      И чьих солдат?
      Вышибала
  5. baudolino Сегодня, 07:58
    Вечный вопрос - кто прав, восставший майдан или восставший после него Донбасс?
    Историю пишут победители. А красные в 1991-м не просто проиграли, а позорно сдулись. Чем показали ошибочность марксизма-ленинизма и тщету миллионов жертв, брошенных на алтарь коммунизма.
    baudolino
    1. avt Сегодня, 11:32
      Цитата: baudolino
      А красные в 1991-м не просто проиграли, а позорно сдулись. Чем показали ошибочность марксизма-ленинизма и тщету миллионов жертв, брошенных на алтарь коммунизма.

      Вообще то тогда уж гениальное предвидение ....товарища Сталина
      Цитата: avt
      ..по мере нашего продвижения вперед, сопротивление капиталистических элементов будет возрастать, классовая борьба будет обостряться....Нельзя представлять дело так, что социалистические формы будут развиваться, вытесняя врагов рабочего класса, а враги будут отступать молча, уступая дорогу нашему продвижению, что затем мы вновь будем продвигаться вперед, а они – вновь отступать назад, а потом «неожиданно» все без исключения социальные группы, как кулаки, так и беднота, как рабочие, так и капиталисты, окажутся «вдруг», «незаметно», без борьбы и треволнений, в лоне социалистического общества. Таких сказок не бывает и не может быть вообще, в обстановке диктатуры пролетариата – в особенности.

      bully
      avt
      1. Ольгович Сегодня, 12:01
        Цитата: avt
        Вообще то тогда уж гениальное предвидение ....товарища Сталина
        Цитата: avt
        ..по мере нашего продвижения вперед, сопротивление капиталистических элементов будет возрастать, классовая борьба будет обостряться..

        Тупее этого заключения, конечно, представить невозможно: классов УЖЕ нет, а классовая борьба-обостряется. Марсиане, видимо, продолжили "бороться" lol
        Ольгович
  6. Dzmicer Сегодня, 07:58
    Снова хуцпа.
    Большевики упразднили русское государство, его институты и законодательство (как буржуазные пережитки), поставили русский народ в угнетенное положение по отношению к малым нациям ("«…интернационализм со стороны угнетающей или так называемой “великой” нации (хотя великой только своими насилиями, великой так, как велик держиморда) должен состоять не только в соблюдении формального равенства наций, но и в таком НЕРАВЕНСТВЕ, которое возмещало бы со стороны нации угнетающей, нации большой, то неравенство, которое складывается в жизни фактической" В.И. Ульянов), а антирусский и антигосударственный проект, оказывается, представляли те, кто оказывал им решительное и действенное сопротивление.
    Dzmicer
  7. Alex_59 Сегодня, 08:14
    Как всегда, дремучесть в теме зашкаливает настолько, что никакой объективный разговор не возможен. Изнасилование трупов монархизма и большевизма продолжаются.
    Alex_59
  8. parusnik Сегодня, 08:16
    О.Г.Гончарекно в своей работе-исследовании "Белогвардейцы между звездой и свастикой",указал интересные детали в период эвакуации "белых" из Крыма, Новороссийска..Кто- то ютился на палубе, а кто-то выгуливал своих собачек..Распределение продуктов так же было не справедливым.Дошло до того, что бы избежать голодных бунтов,пришлось проводить реквизиции излишки продуктов у более состоятельных пассажиров.По прибытию судов и кораблей в Турцию, союзники - французы присвоили себе вывезенный гражданский груз, ткани, чай, сахар, и прочее на общую сумму около 133 мл. франков."Белые" вчера, воевали за "светлое настоящее" сегодня..За Абрамовичей и Ко, за ипотеку и налоги...
    parusnik
  9. Cartalon Сегодня, 08:52
    Какого дьявола эти агитки делают в разделе история?
    Cartalon
  10. ПоручикТетеринъ Сегодня, 09:05
    Статье—жирный минус. Автор, несмотря на то, что позиционирует себя коммунистом, с упорством, достойным лучшего применения, следует идейным установкам геноссе Гёббельса—повторяет десятки раз ложь в тщетной надежде, что ее воспримут за правду.
    генерал-лейтенант Я. А. Слащов-Крымский, покидая Белую армию и переходя на сторону красных, написал статью: «Лозунги русского патриотизма на службе Франции».

    Приводить в пример иуду-карьериста Слащева, который предал своих, переметнувшись к большевикам—это, конечно, сильно... Он, оправдывая себя мог не то, что Францию—головоногих акулочервей с Альфа Центавры приплести.
    Белое движение, приняв от Запада и Японии материальную помощь и военную

    Ага. Объём этой помощи был так «велик», что белые потом своих союзников на разные лады очень долго проклинали. Об этом была статья на «ВО».
    задача русской государственности выполнена не на минимальном, а на высоком уровне (как при Сталине).

    Вот как? Это, значит во имя русской государственности Джугашвили проводил политику «украинизации» и «коренизации», нарезал из состава РСФСР среднеазиатские «республики», которые по статье 17 Конституции 1936 года имели право выхода из СССР. Во имя той же государственности он, видимо, не поддержал создание своей компартии в РСФСР, а «Ленинградское дело» в своём обвинении имело формулировку «создание русской партии»?
    В Красной Армии стала служить и половина генералов и офицеров Генерального штаба, цвет имперской армии.

    Ложь. На стороне красных воевало не более 20% офицеров, большую часть которых принуждали к службе угрозами им и их близким.
    Вывод из статьи простой—оправдывая большевиков, которые в тяжелые годы войны прилагали все усилия к поражению своей Родины, а после захвата власти устроили социальный геноцид ради удержания власти, господин Самсонов льёт воду на мельницу разного рода экстремистов, поощряя их деятельность.
    ПоручикТетеринъ
    1. avva2012 Сегодня, 09:40
      На стороне красных воевало не более 20% офицеров
      Кавторадзе А.Г. «Военные специалисты на службе Республики Советов 1917-1920 гг.».
      В Красной армии служили, 70.000-75.000 человек, то есть примерно 30 процентов общего его состава (меньшая доля, чем из числа генштабистов, - что имело свою многозначительную причину). Однако и эта цифра - 30 процентов - в сущности, дезориентирует. Ибо, как доказывает А.Г. Кавторадзе, еще 30 процентов офицерства в 1917 году оказались вне какой-либо армейской службы вообще (указ. соч., с. 117). А это означает, что в Красной армии служили не 30, а около 43 процентов наличного к 1918 году офицерского состава, в Белой же - 57 процентов (примерно 100 000 человек). Офицеров Генерального штаба" (с. 181) в Красной армии оказались 639 (в том числе 252 генерала) человек, что составляло 46 процентов - то есть в самом деле около половины - продолжавших служить после Октября 1917 года офицеров Генштаба; в Белой армии их было примерно 750 человек (цит. соч., с. 196-197).
      "Вопросы истории", 1993, N 6, с. 189: "общее количество кадровых офицеров, участвовавших в гражданской войне в рядах регулярной Красной Армии, более чем в 2 раза превышало число кадровых офицеров, принимавших участие в военных действиях на стороне белых". Интересное заявление?
      большую часть которых принуждали к службе угрозами им и их близким.
      Фсех?
      avva2012
      1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 10:53
        Кавторадзе—советский историк и писал под идеологическим прессом партии. Мои данные основаны на исследованиях д.и.н. Сергея Волкова, который 30 лет изучал биографии русского офицерского корпуса.
        ПоручикТетеринъ
      2. Ольгович Сегодня, 11:13
        Цитата: avva2012
        В Красной армии служили, 70.000-75.000 человек, то есть примерно 30 процентов общего его состава (меньшая доля, чем из числа генштабистов, - что имело свою многозначительную причину). Однако и эта цифра - 30 процентов - в сущности, дезориентирует. Ибо, как доказывает А.Г. Кавторадзе, еще 30 процентов офицерства в 1917 году оказались вне какой-либо армейской службы вообще (указ. соч., с. 117). А это означает, что в Красной армии служили не 30, а около 43 процентов наличного к 1918 году офицерского состава, в Белой же - 57 процентов (примерно 100 000 человек).


        Старье все это. Вот последние данные :
        общая численность офицерства составляла примерно 276 тыс. чел. (включая и тех, кто к моменту октябрьского переворота не вернулся в строй по небоеспособности или был уволен Временным правительством; и те, и другие, однако, участвовали в событиях гражданской войны и были объектом расправ). Примерно 170 тыс. из них (около 62%) воевало в белых армиях, у большевиков (без учета взятых в плен бывших белых офицеров) — 55–58 тыс. (19–20%), в армиях новообразованных государств — до 15 тыс. (5–6%) и немногим более 10% — 28–30 тыс. не участвовало в гражданской войне — главным образом по той причине, что в подавляющем большинстве (свыше 2/3 «не участвовавших») они были истреблены большевиками в первые месяцы после развала фронта (конец 1917 — весна 1918 гг.) и в ходе «красного террора».

        Ист.: Волков Сергей Владимирович
        Трагедия русского офицерства

        Цитата: avva2012
        Фсех?

        Усех:5 сентября 1918 года в Советской России официально появился институт заложничества, легализованный приказом главы НКВД Г. И. Петровского.
        Троцкий, распространил её на семьи бывших офицеров и военных чиновников. Его приказ от 30 сентября гласил:
        «Предательские перебеги лиц командного состава в лагери неприятеляпроисходят до настоящего дня. Этим чудовищным преступлениям нужно положить конец, не останавливаясь ни перед какими мерами. Перебежчики предают русских рабочих и крестьян англо-французским и японо-американским грабителям и палачам. Пусть же перебежчики знают, что они одновременно предают и свои собственные семьи: отцов, матерей, сестёр, братьев, жён и детей.
        Приказываю штабам всех армий Республики, а равно окружным комиссарам, представить по телеграфу члену Реввоенсовета Аралову списки всех перебежавших во вражеский стан лиц командного состава со всеми необходимыми сведениями об их семейном положении. На т. Аралова возлагаю принятие, по соглашению с соответственными учреждениями, необходимых мер по задержанию семейств перебежчиков и предателей»[

        На основании это ЗВЕРСТВА последовал уже приказ о семьях ВСЕХ офицеров (ПРЕВЕНТИВНЫЕ меры:
        «По приказанию Председателя Револю­ционного Совета Республики товарища Троцкого требуется установление се­мейного положения командного состава бывших офицеров и чиновников и со­хранение на ответственных постах толь­ко тех из них, семьи которых находятся в пределах советской России, и сообще­ние каждому под личную расписку — его измена и предательство повлечёт арест семьи его и что, следовательно, он берёт на себя, таким образом, ответственность за судьбу своей семьи…»

        Звери обращались с людьми по своим, ЗВЕРСКИМ законам...
        Ольгович
    2. Alex_59 Сегодня, 10:12
      Цитата: ПоручикТетеринъ
      На стороне красных воевало не более 20% офицеров, большую часть которых принуждали к службе угрозами им и их близким.

      Господин поручик, у вас воображение есть? Вы можете себе представить чтобы тысячи офицеров заставили какими-то угрозами принудить к службе у лютых врагов? Они там все что-ли поголовно генералы Власовы? За что вы их так с грязью мешаете? И ведь получается они после этих жалких угроз не только утёрлись и засунули свою честь в одно известное место, но и служили своим врагам настолько успешно, что те победили...
      Это просто сон разума. Вот не испытывая никакой любви к большевикам - ну как так можно издеваться над своей историей?
      Alex_59
      1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 10:55
        Уважаемый, у них брали в заложники семьи. Понимаете? Матерей, жён, детей. Психически здоровый человек дорожит жизнями родных ему людей, если Вы этого не понимаете. У советского генерала Власова никто семью в заложники не брал, когда он к нацистам переметнулся.
        ПоручикТетеринъ
        1. Alex_59 Сегодня, 11:27
          Цитата: ПоручикТетеринъ
          Уважаемый, у них брали в заложники семьи. Понимаете? Матерей, жён, детей.

          Нет, не понимаю. Приходят к вам некие мерзавцы, лютые враги (ну например, для наглядности, такие же изверги как фашисты), берут семью в заложники и говорят - теперь ты командуешь дивизией наших войск, а иначе мы твою семью расстреляем. И ты начинаешь командовать этой дивизией с полной отдачей, со страстью, проявляя все свои навыки и таланты чтобы обеспечить победу, так что ли? Не пулю в лоб. Не саботаж. Не попытка сбежать. Нет, честная служба, идешь и воюешь, убиваешь тысячи своих соотечественников.
          Я в этот лубок не верю. Нафига большевикам столько ненадежных потенциальных предателей в своих рядах? Как их контролировать и оценивать их деятельность, как управлять?
          Давайте спискок поименный. У кого и при каких обстоятельствах брали семьи в заложники, и как они эффективно воевали вплоть до полной победы красных.
          Иначе это пустой трёп. Я еще допускаю что некоторых военных спецов могли так удерживать ввиду ценности их знаний, в тех областях где у большевиков не было спецов-добровольцев в нужном количестве. Но не всех же. Это верный путь к поражению доверять воевать таким подневольным.
          Alex_59
      2. Ольгович Сегодня, 11:19
        Цитата: Alex_59
        аставили какими-то угрозами принудить к службе у лютых врагов?

        Если взять Вашу семью в заложники , лишить ее пайка (а другой работы в разрушенной большевиками экономике нет), то и Вы, уверен, пойдете .
        Куда Вы денетесь?
        Ольгович
        1. Alex_59 Сегодня, 11:30
          Цитата: Ольгович
          то и Вы, уверен, пойдете .

          По себе людей не судят. Вы бы и за Гитлера пошли, охотно верю. Паек важнее.
          Цитата: Ольгович
          Куда Вы денетесь?
          Я жду от вас точный список 60 тысяч деревень умерших по вине намеренных действий властей в СССР.
          Alex_59
    3. BAI Сегодня, 10:13
      Приводить в пример иуду-карьериста Слащева, который предал своих, переметнувшись к большевикам—это, конечно, сильно...

      Конечно, надо равняться на блестящего, до конца патриотичного генерала Краснова:
      Я прошу передать всем казакам, что эта война не против России, но против коммунистов, жидов и их приспешников, торгующих Русской кровью. Да поможет Господь немецкому оружию и Гитлеру! Пусть совершат они то, что сделали для Пруссии Русские и Император Александр I в 1813 г.[36][37]
      BAI
      1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 11:00
        На казачьего сепаратиста Краснова, Вы хотели сказать?
        ПоручикТетеринъ
  11. bober1982 Сегодня, 09:22
    Статья нелепая и безграмотная, ну как так можно рассуждать о пьесе Булгакова !
    Самсонов, русские офицеры и юнкера защищали русский город Киев от банд Петлюры,не было тогда никаких белых, не надо сочинять,почитайте на досуге книгу.
    bober1982
    1. Boris55 Сегодня, 09:46
      Цитата: bober1982
      русские офицеры и юнкера защищали русский город Киев от банд Петлюры

      Вы в этом уверены?
      Boris55
      1. bober1982 Сегодня, 10:04
        Вы книгу читали? С кем же воевал картавый полковник Най-Турс, Николка,Турбин и его товарищи?
        И чьи банды захватили и терроризировали Большой город, красных тогда и духа не было.
        bober1982
        1. Boris55 Сегодня, 10:17
          Цитата: bober1982
          И чьи банды захватили и терроризировали Большой город, красных тогда и духа не было.

          Честно скажу. Книга есть, но не читал. Видео с 34 мин:
          Boris55
          1. bober1982 Сегодня, 10:22
            Цитата: Boris55
            Книга есть, но не читал.

            А у меня эта книга - настольная, рекомендую.
            При всём уважении к Басову (режиссер), он как любой большой художник может допускать некоторые вольности.Книга совсем другое.
            Кстати,хорошо известно, пьеса Дни Турбиных - самая любимая у Сталина.
            bober1982
            1. Boris55 Сегодня, 10:52
              Цитата: bober1982
              При всём уважении к Басову (режиссер), он как любой большой художник может допускать некоторые вольности.Книга совсем другое

              Получилось так, что фильм "Дни Турбиных" посмотрел раньше чем приобрёл книгу. Фильм понравился и неохота портить впечатление, а вдруг... По поводу художественного вымысла, так она присутствует как у режиссёра, так и у писателя. Кроме того разные люди по разному усваивают информацию: одни лучше написанную, другие устную. hi
              Boris55
              1. bober1982 Сегодня, 11:02
                У Басова был телеспектакль, он был ограничен в показе действия, если брать современный фильм - много режиссерских фантазий,и фильм на мой взгляд неудачный.
                Булгаков в годы гражданской войны послужил и у белых,и у красных, у него фантазий было меньше,чем у современных мастеров.
                bober1982
  12. Житель Урала Сегодня, 10:03
    Ну в лучших традициях, маргинальные сталинисты пытаются доказать что красный террор был единственной правдой.
    давно разобрались уже, что гражданская война была неизбежна в силу накопившихся противоречий, и это было большой бедой для России. Хороши были и те и другие - белые расстреливали, а красные расстреливали еще больше.
    Однако никак не соглашусь, что белые выполняли чей-то заказ. Для них были незыблемы принципы монархического устройства страны, они их и отстаивали. Так они были воспитаны, на этих принципах выросли. В результате белой эмиграции страна потеряла около 2 миллионов образованных, патриотичных людей, фактически национальную элиту, которой нам сейчас не хватает. Эмигрировали с семьями, детьми.
    Известна дальнейшая жизнь эмигрантов за пределами России, депрессии, стремление вернуться на родину. про лагерь Кутепова под Галлиполи думаю рассказывать не приходится. Многие потом возвращались по якобы амнистии, но советская власть не прощала идеологических противников. Затопленные баржи тому пример.
    Все идеи причислить оппонентов красных к врагам родины преступны - именно под этими лозунгами шли убивать русские русских - главное основу подвести. Хватит уже сеять рознь в обществе - люди имеют право на свои взгляды. И эти штампы про либероидов тоже поднадоели как то. В либерализме нет ничего плохого, а те сотрудники общественных госдеповских организаций, которые нам как бы либеральные взгляды впаривают - не являются либералами, они точно так же идеологически накачаны и не признают иную точку зрения.
    Житель Урала
    1. Dzmicer Сегодня, 10:42
      hi Моё почтение!
      давно разобрались уже, что гражданская война была неизбежна в силу накопившихся противоречий

      Эти "неразрешимые противоречия" существуют только в марксистском речекряке, ГВ была вызвана конкретными поступками конкретных людей, деятельность которых вполне может быть осуждена как с точки зрения морали, так и с точки зрения закона.
      Для них были незыблемы принципы монархического устройства страны, они их и отстаивали.

      Позвольте не согласиться: монархистов в рядах добрармии было абсолютное меньшинство (из всех формирований разве что Дроздовцы могут быть однозначно отнесены к промонархическим). "Белые" отстаивали прежде всего принцип законности, отнюдь не монархический.
      В либерализме нет ничего плохого

      За эту фразу местные аксакалы, чье представление о либерализме выпестовано "этническими либералами" на зарплате из Жмеринки и Конотопа (чьи предки в большинстве своем были чекистами/нквдшниками/видными партийцами или прочими русорезами) скорее всего подвергнут остракизму, назовут фашистским прихвостнем, власовцем и вообще фашистом. laughing
      Dzmicer
    2. Варяг_0711 Сегодня, 10:44
      Житель Урала Сегодня, 10:03
      Для них были незыблемы принципы монархического устройства страны, они их и отстаивали.
      Ага, настолько были незыблемы принципы, что все офицерство в полном составе, отказалось от "царя-батюшки" и присяге, данной ему. Заметьте, присягу они давали не России, а именно самодержцу лично!
      В результате белой эмиграции страна потеряла около 2 миллионов образованных, патриотичных людей, фактически национальную элиту, которой нам сейчас не хватает.
      А вот это вообще перл! Особенно умилил перл про "патриотичных людей"... laughing fool Патриотичные остались служить России и не важно какой строй в ней установился. А на Запад бежали как раз промышленники, либералы всех мастей и прочая шваль, т.е. все те, кто все годы своего существования, нещадно грабил свой народ и страну.
      Все идеи причислить оппонентов красных к врагам родины преступны - именно под этими лозунгами шли убивать русские русских
      Еще один бред сивой кобылы. Краснов, Шкуро, Власов тоже были русскими, тем не менее им это никак не помешало встать под знамена нацистской Германии и идти вместе с немцами уничтожать свой собственный народ. Ровно такие же русские предатели сегодня пытаются уничтожить современную Россию, фамилии назвать или сами догадаетесь?
      Варяг_0711
      1. bober1982 Сегодня, 10:49
        Цитата: Варяг_0711
        Власов

        Этого члена ВКП(б) зачем включили в свой список,погорячились.
        bober1982
        1. Варяг_0711 Сегодня, 11:02
          bober1982 Сегодня, 10:49 ↑
          Этого члена ВКП(б) зачем включили в свой список,погорячились.
          А что, член ВКП(б) это не человек? Почему член ВКП(б) не может оказаться рядовым предателем и тем более русским? Речь шла о том, что в вину ставится убийство русских русскими, при чем здесь член он или не член?
          На Донбассе сейчас русские убивают русских, не смотря на то, что одни из них возомнили себя то ли древними украми, то ли украинцами. И что из того? Это как то меняет тот факт, что одни русские убивают других? Или по вашему одним русским можно убивать своих сограждан, а другим нет?
          Не знаю насколько можно считать русскими собчак, чубайса, гозмана, горбачева, ельцина, яковлева, гайдара, ципко, амнуэля и прочую мразоту, точно одно, это граждане нашей страны и убивать таких как они я почел бы своим святым долгом. Так почему мои предки не имели права уничтожить таких же гозманов и чубайсов того времени, которых тут все хрустобулочники считают "элитой общества" и "цветом нации"? Такой "цвет" просто необходимо было извести на корню, что большевики с успехом и проделали, правда не до конца, не всех доработали, вот потом они и повылазили после 1991 года. В том числе и вы... negative
          Варяг_0711
          1. bober1982 Сегодня, 11:06
            Цитата: Варяг_0711
            правда не до конца, не всех доработали

            Это потому, что их самих всех потом доработали,говоря вашим языком.
            bober1982
            1. Варяг_0711 Сегодня, 11:19
              Судя по наличию на сайте вас, ольговича, тетерина, дзимсера, русса и прочих предателей, НКВД явно недоработало. Впрочем, то что не доделали мои деды, придется доделать или мне, или моим детям!
              Варяг_0711
              1. bober1982 Сегодня, 11:26
                Дорогой товарищ, ну зачем такие глупости говорить?
                bober1982
              2. Dzmicer Сегодня, 11:48
                Судя по наличию на сайте вас, ольговича, тетерина, дзимсера, русса и прочих предателей, НКВД явно недоработало. Впрочем, то что не доделали мои деды, придется доделать или мне, или моим детям!

                Светлое коммунистическое будущее наступит тогда, когда последний оставшийся в живых коммунист "доработает" предпоследнего, не иначе))
                Dzmicer
                1. bober1982 Сегодня, 11:59
                  Цитата: Dzmicer
                  Светлое коммунистическое будущее наступит тогда, когда последний оставшийся в живых коммунист "доработает" предпоследнего, не иначе))

                  Вряд ли, тогда на смену им (доработанным) придут троцкисты (не доработанные) и не доделанные дедами.
                  bober1982
  13. Опер Сегодня, 11:02
    Действительно нет ровным счетом никакого смысла в дальнейших комментариях подобных статей! Все и так понятно, что будет дальше прочитав первый абзац! Автор со своими статьями словно с митинга на митинг бегает заводя толпу! "Дооооолой наймитов мировой буржуазии!!!! Дооооолой, отзывается толпа! Большевики спасители России!!! Вся власть Советам и т.д." Сейчас такая тенденция - большевики кроме как спасали Россию вообще вроде, как и не делали ничего! Это либералы Царя свергли, а большевики его потом просто со всей семьей немножко убили, случайно совсем! И вот видя такую кошмарную ситуацию просто решили спасти Россию! Ну как право слово России без Царя то?! Вот и поперли троцкие с ленинами со товарищи на пароходах и в почтовых вагонах из штатов и прочих германий Россию спасать! Мы же с вами знаем, господа, где на самом деле можно найти реальных спасителей России! Уж точно не в России! В России люди живут, работают, защищают ее вобщем так... пустяками занимаются! А вот настоящие спасители родины все больше в европах да за океанами ночами не спят - все о России думают! Русский мужик он то что - Иван ! И чтобы ему объяснить, как жить правильно ведь обязательно какой нибудь представитель самой обиженной в мире нации должен на броневик залезть!!! Не хочется ему, а он вот все лезет, карабкается много много лет!!! О России думает, а как же! И латыши с мадьярами и китайцами тоже прям кушать не могут если в России, что то на их взгляд не в порядке! Русский то он ведь сам не догадается! А поляки так те еще совестливее евреев! Поляки вообще традиционно готовы за русское счастье сражаться хоть до последнего русского!!! Но не на фронте нет! Желательно в ЧК, ВЧК, ОГПУ, НКВД и т.д. Специфика такая! И вот это все вы не подумайте не интервенция называется! Это, как у большевиков и водится братская интернациональная помощь! Так вот! И про генерала Слащева... Не переходил генерал, как можно из статьи понять из белой армии в красную. Из эмиграции он вернулся в Советскую Россию и учил красных командиров науке побеждать. Любил Слащев Россию. И за ним потянулись многие русские офицеры поверив в возрождение страны. Кончилось все это в очередной раз, как и во все предыдущие - плохо! Почти всех расстреляли! Когда борьба инородцев за русское счастье окончательно заколебала русских и по всей стране стали вспыхивать неблагодарные русские восстание против разноплеменных мальчиков с маузерами в кожаных тужурках! Ну а тех военспецов, которые тогда уцелели расстреляли уже в 30-х годах! Вот и отступали потом до Москвы! И кто знает чем бы это все закончилось если бы не простые русские мужики счастья своего не понимающие!
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