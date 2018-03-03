19:28 03 марта

100 лет "похабному" Брестскому миру

100 лет назад, 3 марта 1918 года, был подписан «похабный» Брестский мир. Россия официально потерпела поражение и вышла из мировой войны.

После Февраля Россия утратила возможность ведения войны с Центральными державами. Как показали военные операции лета 1917 года, русская армия была дезорганизована, разложилась и не могла проводить наступательные операции. Дальнейшая деградация России привела к тому, что армия утратила возможность даже обороняться. Политика Временного правительства и западников-февралистов привела к тому, что русская государственность была разрушена. Началась Смута, вызванная коренными противоречиями, накопившимися за столетия в России Романовых.

Это была катастрофа. Россия корчилась в агонии. Забурлили национальные окраины. Политика национал-сепаратистов стала одной из причин масштабной гражданской войны. Ещё до Октября взорвалась крестьянская Россия – началась Крестьянская война. Крестьяне делили помещичьи земли, жгли поместья, вымещая копившуюся целую эпоху ненависть на социальную несправедливость. Началась криминальная революция – извечный спутник смуты. Формировались банды, которые терроризировали целые населенные пункты и местности. Казаки вспомнили про свои вольности. Промышленность и транспортная система разваливалась, города и армия остались без снабжения. Деревня не желала кормить город, не поставляющим им промышленные товары. Начинался голод.


Россия не могла воевать. Генералитет погряз в интригах, многие высшие военачальники поддержали февральско-мартовский переворот, чтобы занять высокие посты в «новой России». Затем часть генералитета выступила уже против Временного правительства, чтобы восстановить порядок, но мятеж провалился. Другая часть генералитета пошла по пути поддержки формирования различных национальных «армий». Временное правительство своими действиями добило порядок, единоначалие, дисциплину в войсках. Рухнул тыл, транспортная система, промышленность не могла снабжать армию и города. То есть Россия утратила возможность вести регулярную войну – снабжать всем необходимым миллионы солдат. Сами солдаты (вчерашние крестьяне) и казаки не желали больше воевать, они желали мира и вернуться домой, принять участие в переделе земли. А Временное правительство так ненавидели или были полностью равнодушны к нему, что когда большевики пошли брать власть, временщиков никто не защищал.

Старая монархическая Россия умерла. Вместе с ней скончалась и «новая Россия» - прозападного демократическо-буржуазного толка. А социалистическую, советскую Россию – государственность, армию, хозяйство и т. д. – ещё предстояло создать. В этих условиях другие державы готовились к дележу «шкуры» русского медведя. Наши враги – Германия, Австро-Венгрия и Турция, готовились оккупировать западные области России. Наши западные «партнеры» - Англия, Франция и США, разделили русскую землю на сферы влияния и также готовились к захвату стратегических портов, городов и пунктов. Хозяевам Запада нужны были ресурсы России для строительства своего «нового мирового порядка».

В этих условиях советское правительство вынуждено было заключить перемирие и начать переговоры о мире. Переговоры затягивали. Большевики знали о трудностях германского блока. Германия сама еле держалась. Блокада полностью истощила страну. Армия ещё имела мощный потенциал и была готова драться. А население устало от войны, экономика трещала по швам. Ресурсов для продолжения войны уже практически не было. Надежда была только на принуждение России к миру и захват её ресурсов, с выводом части войск с Русского фронта на Западный. Состояние Австро-Венгрии и Турции было ещё хуже, они были на грани полного коллапса (по примеру России). Поэтому большевики надеялись, что пока идут переговоры, в Германии произойдёт революция и Центральные державы проиграют войну. Это позволит России сохранить существующее положение.

Однако немцы также понимали всю сложность своего положения и своих союзников, они не собирались тянуть с мирным соглашением. Также им помог украинский фактор – украинские националисты заключили отдельный, сепаратный договор с Германией. Это позволило на «законных» основаниях» начать вторжение на Украину, где советские войска уже смогли занять Киев и большую часть Малой России, освободив её от укронацистов. Кроме того, Троцкий, который был агентом влияния хозяев США, всячески провоцировал германцев, чтобы возобновить боевые действия и в условиях кризиса укрепить свои позиции в большевистской верхушке. Троцкий 28 января (10 февраля) 1918 года выступил с провокационной декларацией о том, что Советская Россия войну прекращает, армию демобилизует, а мира не подписывает. В ответ немцы заявили, что неподписание Россией мирного договора автоматически влечёт за собой прекращение перемирия.

18 февраля 1918 года германские войска начали наступление по всему фронту. Через несколько дней их поддержали австро-венгерские войска. Турецкая армия начала наступление на Кавказе ещё раньше. 19 февраля председатель СНК Ленин направил германскому правительству согласие советского правительства подписать германские условия. Германская сторона потребовала официального письменного уведомления, и продолжила наступление войск на севере на двух направлениях: на Ревель — Нарву — Петроград и на Псков. В течение недели они заняли ряд городов и создали угрозу Петрограду.

22 февраля Троцкий, признав провал своих переговоров с германской делегацией, подаёт в отставку с поста наркома по иностранным делам. Новым наркоминделом становится Г. В. Чичерин (он возглавлял ведомство до 1930 года). При этом Троцкий за поддержку Ленина во время дискуссии в партийном руководстве, ещё более возвысился. Ленин уже 4 марта назначает Троцкого председателем Высшего военного совета, а 13 марта — наркомвоеном. То есть Троцкий стал военным вождём Советской России, сосредоточив в своих руках огромную власть.

23 февраля германская сторона передала ответ, который содержал ещё более тяжелые условия. На принятие ультиматума СНК давалось 48 часов. Первые два пункта документа повторяли ультиматум от 27 января (9 февраля), то есть подтверждали территориальные претензии Центральных держав. Кроме того, предлагалось немедленно очистить Лифляндию и Эстляндию от русских войск. В обе области вводились германские полицейские силы. Германия требовала: немедленно заключить мир с Украинской Центральной радой, вывести войска с Украины и из Финляндии, возвратить анатолийские провинции Турции, немедленно демобилизовать армию, отвести свой флот в Чёрном и Балтийском морях и в Северном Ледовитом океане в русские порты и разоружить его и т. д.

23 февраля 1918 года прошло историческое заседание ЦК РСДРП(б). Ленин потребовал заключения мира на германских условиях, пригрозив в противном случае подать в отставку, что фактически означало раскол партии. Троцкий, несмотря на отрицательное отношение к мирному договору, отказался участвовать в дискуссии, и поддержал Ленина. В конечном итоге Ленин получил большинство голосов. В ходе голосования Троцкий, Дзержинский, Иоффе и Крестинский воздержались, что позволило большинством в 7 голосов против 4 при 4 воздержавшихся принять историческое решение о подписании мира. Против мира вступили «левые коммунисты» во главе с Бухариным.

Вместе с тем ЦК единогласно постановил «готовить немедленную революционную войну». Советская Россия стала предпринимать чрезвычайные меры по воссозданию армии, сначала на добровольческой основе, а затем на традиционной воинской повинности. 23 февраля СНК от 21 февраля «Социалистическое отечество в опасности!», а также «Воззвание Военного главнокомандующего» Н. В. Крыленко, которое заканчивалось словами: «… Все к оружию. Все на защиту революции». Началась массовая запись добровольцев в отряды РККА, создаваемые согласно декрету СНК РСФСР «О Рабоче-крестьянской Красной армии» от 15 (28) января 1918 года.

В этот же день 23 февраля поздним вечером состоялось совместное заседание большевистской и левоэсеровской фракций ВЦИК. Левые эсеры приняли решение голосовать против мира. После совместного заседания началось отдельное заседание одной только большевистской фракции. При голосовании Ленин собрал 72 голоса против 25 голосов за «левых коммунистов». 24 февраля Ленину с огромным трудом, 126 голосами против 85 при 26 воздержавшихся, удалось продавить своё решение через ВЦИК. Левые эсеры призывали к организации массовой партизанской войны против германских войск, даже если такая война и закончится утратой Петрограда и значительных территорий России.

Советская делегация возвратилась в Брест-Литовск 1 марта. 3 марта договор был подписан. 6 - 8 марта 1918 года на VII экстренном съезде РСДРП(б) Ленину также удалось продавить ратификацию Брестского мира. При голосовании голоса распределились следующим образом: 30 за ратификацию, 12 против, 4 воздержались. 14 - 16 марта 1918 года IV Чрезвычайный Всероссийский Съезд Советов окончательно ратифицировал мирный договор - большинством в 784 голоса против 261 при 115 воздержавшихся. Также съезд принял решение о переносе столицы из Петрограда в Москву в связи с опасностью германского наступления.

Согласно условиям Брестского мира, Россия должна была провести полную демобилизацию армии (старой царской армии, а также Красной Армии) и полное разминирование своей части Чёрного и Балтийского морей. Балтийский флот выводился из своих баз в Финляндии и Прибалтике. Россия уступала Германии области, лежащие западнее линии Брест-Литовск – Каменец – Литовск – Пружаны – Зельва – Мосты – Орел – Докудова – Дзевенишки – западнее Слободки – Гервяты – Михалишки – восточнее Свенцяны – Маленгяны – Дрисвяты – Друя и далее по течению Западной Двины до Огер, и, оставляя Ригу к западу, линия границы выходила к Рижскому заливу, проходя по нему в северном направлении между материком и Моонзундским архипелагом и к выходу из Финского залива, остававшегося целиком к востоку от разграничительной линии. Россия уступала Турции округа Ардаган, Карс и Батум, отзывала войска из всех частей Восточной Анатолии.

Советская Россия должна была немедленно заключить мир с Украинской Народной республикой и признать её мирный договор с Германией и её союзниками. Россия отзывала войска с территории Украины. То же касалось прибалтийских губерний, где граница проходила по реке Нарве, Чудскому и Псковскому озерам. Финляндия и Аландские острова также очищались от русских войск.

Россия также выплачивала 6 млрд. марок репараций плюс уплата убытков, понесенных Германией в ходе русской революции — 500 млн. золотых рублей. В приложении к договору гарантировался особый экономический статус Германии в Советской России. Граждане и фирмы Центральных держав выводились из-под действия советских декретов о национализации, а лица, уже утратившие имущество, восстанавливались в правах. То есть германским гражданам разрешалось заниматься в России частным предпринимательством. Брестский договор восстанавливал крайне невыгодные для России таможенные тарифы 1904 года с Германией. Кроме того, Россия вынуждена была подтвердить все долги Центральным державам (от которых отказались в январе 1918 года), и возобновить по ним выплаты.

Таким образом, германскую сферу влияния отходили привислинские губернии (Царство Польское), Малороссия, Белоруссия, Эстляндская, Курляндская и Лифляндская губернии, Великое княжество Финляндское. Причём границы новых территориальных образований (под власть Германии) чётко не определялись. От России была отторгнута территория площадью 780 тыс. кв. км. с населением 56 млн. человек (треть населения Российской империи) и на которой до революции находились: 27 % обрабатываемой сельскохозяйственной земли, 26 % всей железнодорожной сети, выплавлялось 73 % железа и стали, добывалось 89 % каменного угля и изготовлялось 90 % сахара, проживало 40 % промышленных рабочих и т. д.



Итоги

Несмотря на мирное соглашение германские войска продолжили наступление. 1 марта германскими войсками в Киеве была восстановлена власть Центральной рады. 5 апреля германские войска вступили в Харьков, в конце апреля — начале мая вошли в Крым и в южную часть Донской области, 22 апреля захватив Симферополь, 1 мая — Таганрог, а 8 мая — Ростов-на-Дону, вызвав падение советской власти на Дону. На Дону германцы помогли утверждению у власти атамана П. Н. Краснова, В Крыму было создано марионеточное правительство. В июне германцы вошли в Грузию. Используя в качестве формального повода отсутствие договора о границе между Советской Россией и Украиной, германцы захватили ряд ключевых пунктов на территории России. В Финляндии немцы помогли подавить красных. В Финляндии утвердился националистический режим, планирующий построить «Великую Финляндию» за счёт русских земель. На Кавказе Турция продолжила наступление с целью захвата Баку, Дагестана и районов Северного Кавказа с мусульманским населением.

Таким образом, австро-германская и турецкая интервенция позволила отторгнуть от России обширные районы и поддержать создание на них антисоветских государственных образований. Это привело к новому витку Гражданской войны и усилению её масштабов. При помощи интервентов (к ним затем присоединились британцы, французы, американцы и японцы) различные антисоветские силы окрепли и перешли в контрнаступление.

Брестский мир позволил австро-германскому главнокомандованию сосредоточить все основные силы против войск Антанты во Франции и Италии, и организовать последнее решительное стратегическое наступление на Западном фронте. Так, германское командование перебросило с Восточного фронта на Западный около полумиллиона солдат и офицеров и 23 марта начало наступательную операцию. Турция получила возможность укрепить позиции в Месопотамии и Палестине. Однако значительные военные силы Германии, Австро-Венгрии и Турции были отвлечены на продолжение интервенции, охрану и грабеж оккупированной территории западной части России.

Антанта приняла Брестский мир крайне враждебно. Англия и Франция уже поделили Россию на сферы влияния и приступили к интервенции. 6 марта в Мурманске высадился английский десант, 5 апреля - японский десант во Владивостоке, 2 августа — британский в Архангельске и т. д.

К осени 1918 года стало очевидно, что Антанта победит и в конечном итоге Германия капитулирует. В Берлине решили, в условиях нарастающей Гражданской войны в России и начавшейся интервенции Антанты, заключить дополнительные соглашения к Брест-Литовскому мирному договору. 27 августа 1918 года в Берлине в обстановке строжайшей секретности были заключены русско-германский дополнительный договор к Брестскому миру и финансовое соглашение. Его подписали, от имени правительства РСФСР - полпред Адольф Иоффе, а со стороны Германии — Пауль фон Гинце.

Согласно его условиям, демаркационная комиссия должна была детально определить и немедленно установить восточную границу Эстляндии и Лифляндии. Германские войска к востоку от демаркационной линии сразу выводились. Россия признавала независимость Украины и Грузии, отказывалась от Эстляндии и Лифляндии, выторговав себе право доступа в балтийские порты (Ревель, Рига и Виндау). Также для облегчения русской торговли через Эстляндию, Лифляндию, Курляндию и Литву устанавливался свободных транзитный провоз товаров через них в обе стороны; низкие железнодорожные и фрахтовые тарифы; свободное судоходство по Западной Двине. Советская сторона выторговала себе контроль над Баку, уступив Германии четверть производимой там продукции.

Германия согласилась также вывести свои войска из Белоруссии, с черноморского побережья, Крыма, из Ростова и части Донского бассейна, а также не оккупировать более какой-либо территории России. Германия обязалась не вмешиваться в отношения Русского государства с национальными областями и побуждать их к отложению от России или к образованию самостоятельных государственных образований. Германия гарантировала, что Финляндия не нападет на русскую территорию, в особенности на Петроград. В секретном соглашении (так называемая «нота Гинце) было зафиксировано обоюдно выраженное согласие сторон прилагать взаимные усилия к борьбе внутри России с интервентами Антанты, Добровольческой армией и восстанием Чехословацкого корпуса.

Таким образом, Брестский мир, и Добавочный договор, которыми так любят попрекать Ленина и большевиков российские либералы и западники, и которые были подписаны Советской Россией, фактически не имевшей армии, под угрозой германского вторжения и захвата столицы, были намного выгоднее, чем позорная капитуляция Горбачёва – Ельцина в 1991 году. Кроме того, Россия уже в этом же 1918 году получила возможность отказаться от условий «похабного мира».

Ленин проявил большую прозорливость. Он пошёл на огромные уступки Германии и её союзникам не только из-за отсутствия армии, но и неизбежного поражения и падения германского блока. Ленин неоднократно говорил, что Брестский мир не продержится и нескольких месяцев и что революция в Германии неизбежна. 3 ноября 1918 года в Германии восстали военные моряки в Киле, к ним присоединились тысячи солдат. Вскоре восстание охватило Гамбург, Любек, Бремен и другие города. В Баварии была провозглашена советская республика. 5 ноября советское правительство приостановило дипломатическое отношения с Германией. 9 ноября революция в Германии победила. 11 ноября Германия подписала перемирие с державами Антанты. 13 ноября Брестский договор был аннулирован.

Как отмечал американский историк Ричард Пайпс: «Прозорливо пойдя на унизительный мир, который дал ему выиграть необходимое время, а затем обрушился под действием собственной тяжести, Ленин заслужил широкое доверие большевиков. Когда 13 ноября 1918 года они разорвали Брестский мир, вслед за чем Германия капитулировала перед западными союзниками, авторитет Ленина был вознесён в большевистском движении на беспрецедентную высоту».

100 лет "похабному" Брестскому миру
Автор: Самсонов Александр


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Комментарии 115

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  1. Мар.Тира Сегодня, 06:29
    Всё верно!Ленин спас Россию от онемечивания.Как бы его не унижали либералы,и им сочувствующие сейчас.
    Мар.Тира
    1. ротмистр Сегодня, 09:39
      Цитата: Мар.Тира
      Всё верно!Ленин спас Россию от онемечивания.Как бы его не унижали либералы,и им сочувствующие сейчас.

      Нет, Ленин денежки данные немцами отработал. Вывел Россию из войны и дал возможность не умереть с голоду немцам.Ленин и Троцкий помогли американцам , англичанам и французам решить свои проблемы за счет России.
      P.S.Что бы быть справедливым отмечу, что большевики не одни разлагали армию. Им активно помогали революционеры всех мастей, ну и конечно наша прогрессивная интеллигенция. Вот уж надо отдать должное Ленину ; хорошо назвал интеллигенцию, простым русским словом. Обыкновенная зависть, жадность,стяжательство, тщеславие и абсолютное наплевательское отношение к судьбе государства и народа, вот основные движущие силы событий тех лет.
      ротмистр
    2. Ольгович Сегодня, 09:53
      Цитата: Мар.Тира
      Ленин спас Россию

      Не Россию он, а ВЛАСТЬ свою спасал, за спасение которой он треть страны отдал, а готов был и больше отдать.
      Ольгович
      1. sabakina Сегодня, 10:19
        Я, как вижу, контра будет всегда. Всё вспоминаете о своих родовых поместьях?
        sabakina
        1. Ольгович Сегодня, 11:09
          Цитата: sabakina
          Всё вспоминаете о своих родовых поместьях?

          Уважаемая Сабакина, Вы-о чем?! belay fool
          Статью-то читали? О ЧЕМ она? request
          Ольгович
          1. sabakina Сегодня, 11:17
            Уважаемый Ольгович, в том то и дело, что читал. Я вообще с детства люблю читать. Читали ли Вы?
            sabakina
            1. Ольгович Сегодня, 12:13
              Цитата: sabakina
              Уважаемый Ольгович, в том то и дело, что читал. Я вообще с детства люблю читать. Читали ли Вы?

              Читал. И не нашел в СТАТЬЕ ни слова о... поместьях и обо мне. request
              И к чему тогда ФЛУД? hi
              Ольгович
        2. РУСС Сегодня, 11:14
          Цитата: sabakina
          Я, как вижу, контра будет всегда

          Вы похоже плотно застряли в прошлом веке...
          РУСС
          1. sabakina Сегодня, 11:16
            А я вижу, Вы только что вернулись из будущего...Ну, как там?
            sabakina
      2. Ольгович Сегодня, 13:07
        Интересна личность непосредственного подписанта Брестского мира с советской стороны с символическим именем АДОЛЬФ Авррам Иоффе.
        Сын еврейского миллионера, получил специальность врача , но нигде, ни дня, никем в свои 35 лет не проработал. Половину сознательной жизни провел за границей, объездил всю Европу, вернее ее ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ клиники, где был выгодным богатым пациентом известного психиатра Альфреда Адлера.
        . После октпереворота был направлен в .....Наркомат Иностранных дел. belay lol В Бресте был председателем и ....консультантом! belay fool
        Кроме позорного Бресткого договора он подписал еще несколько малых брестских предательств-с Литвой, Эстонией, Польшей, Латвией. И подписал еще один секретный договор (помним, что большевики только что осудили навсегда все секретные догвора lol ) -с Германией, по которому Россия передавала ей ЕЩЕ 6 000 000 000 марок золотом (спасибо Антанте, она победила и уже готовый поезд-не уехал)
        Везде, как и в случае с Германией, большевики, не жалея, рассчитывались русскими территориями, людьми, золотом и имуществом страны.
        В знак вечной признательности , в наше время, каждый год, эстонское правительство устраивает панихиду на его могиле.

        Но за все предательства с ним рассчитались....сами "товарищи в борьбе": когда ему надо было уехать за границу на срочное лечение ( дикие боли), они специально не пустили его и он застрелился, написав огромное письмо, где сказал "товарищам" все.
        Его сына расстреляли, зятя-расстреляли, жены и дочь отсидели по 25 лет, ну а потомки-можно догадаться где живут.
        Ни себе, ни людям... request
        Ольгович
      3. Vladimir 5 Сегодня, 13:11
        Большевики с Троцким в главных, уверенны были в немцкой поддержке и далее, ведь Германия была одной из вглавных сил, приведших большевиков к власти. Брестский мир в основе был тайной первой большой платой большевиками своим хозяйвам. Там Троцкий открыл границы на хлебную Украину, :знаменитым : без мира и без войны, что означало сдачу территои\рий, что немцы и сделали,- двумя дивизиями и оккупировали: всю Украину с Крымом,и до Латвии. Позже большевики закрепили договором отдачу огромных территории,- так и расплатились и как будто лицо сохранили.... ..
        Vladimir 5
        1. Rastas Сегодня, 17:57
          Вопрос первый: где доказательства, что большевики имели хозяев в Германии? Вопрос второй, если немецкий Генштаб такой всесильный, что помешало ему в ноябре 18-го предотвратить революцию в собственной стране? Вопрос третий: какое отношение правительство УНР имело к большевикам, сколько большевиков было в ее составе? Вопрос чествертый: если есть неопровержимые доказательства, что большевики имели хозяев в немецком Генштабе, почему это не было использовано в пропаганде против большевизма Геббельсом в 41-м при нападении на СССР, мол вот вы воюете за тех, кого наша страна сама привела к власти?
          Rastas
          1. wer2 Сегодня, 18:41
            Цитата: Rastas
            Вопрос второй, если немецкий Генштаб такой всесильный, что помешало ему в ноябре 18-го предотвратить революцию в собственной стране?

            Революция, это, в отличие от переворота, осознанное движение созревших для нее масс. Вполне даже допускаю. что высшие чины немецкого Генштаба могли быть не последними людьми во время свершения этой революции.
            wer2
    3. РУСС Сегодня, 11:36
      Цитата: Мар.Тира
      Всё верно!Ленин спас Россию

      Воевать России было больше некем, армия перестала существовать. Ленину стало ясно, что если большевики не согласятся даже на самые жесткие условия мира, то, по выражению самого главы Совнаркома, "мир заключит уже другое правительство". Но убедить в этом соратников по партии большевистскому вождю оказалось непросто. Фракция "левых коммунистов" во главе с Николаем Бухариным выступила за "революционную войну" с немцами. Троцкий и его сторонники держались своего курса – не воевать, но и мира не подписывать. Только маневр Троцкого, в последний момент согласившегося – из опасений окончательного раскола в большевистском руководстве – воздержаться при решающем голосовании, позволил Ленину сколотить шаткое большинство в пользу мира.
      Совнарком направил в Брест новую делегацию во главе с Григорием Сокольниковым. Она и подписала мир, который сам Ленин назвал "похабным". Бывшая Российская империя уступала противнику территорию сегодняшней Украины, частично – Белоруссии и стран Балтии, некоторые регионы Южного Кавказа, проводила демобилизацию армии и флота – которые, впрочем, из-за революционных бурь и так находились в разваленном состоянии. От страны была отторгнута территория с населением 56 миллионов человек и львиной долей предприятий тяжелой промышленности. Вопреки большевистским реквизициям и экспроприациям, подданным Германии и стран-союзниц позволялось вести бизнес и владеть собственностью в России, которая к тому же обязалась возобновить выплату царских внешних долгов.

      Но большевикам повезло: Брестский мир продержался лишь 9 месяцев. В ноябре 1918 года, когда Центральные державы потерпели поражение на других фронтах Первой мировой, одним из условий перемирия Антанты и Германии стал отказ последней от условий Брест-Литовского соглашения. Через пару дней советская Россия подтвердила, что считает "похабный" мир аннулированным.
      РУСС
      1. РУСС Сегодня, 12:28
        Цитата: РУСС
        Но большевикам повезло: Брестский мир продержался лишь 9 месяцев. В ноябре 1918 года, когда Центральные державы потерпели поражение на других фронтах Первой мировой, одним из условий перемирия Антанты и Германии стал отказ последней от условий Брест-Литовского соглашения. Через пару дней советская Россия подтвердила, что считает "похабный" мир аннулированным.

        Так что так, большевики должны были в ножки кланяться Антанте за то,что та согласовала условия перемирия при которых Германия отказывается от условий позорного Брестского мира.
        РУСС
        1. zoolu350 Сегодня, 13:15
          Кланяться тем, кто в феврале 1917г. спланировал и поддержал весь этот бардак в России. А "доброта" Антанты заключалась лишь в том, что куски России остававшиеся у Центральных держав она забирала себе.
          zoolu350
  2. Одиссей Сегодня, 06:58
    Здесь надо добавить,что Ленин не просто говорил о неизбежности революции в Германии ,он ее активно приближал.
    Собственно Германские коммунисты и социал-демократы эту революцию и сделали. Так что впоследствии германские националисты и буржуазные патриоты считали, что большевики ,русские шпионы и евреи развалили великую Германию.Это собственно было одним из ключевых убеждений Гитлера.
    Одиссей
  3. Ольгович Сегодня, 07:46
    Президент России о Брестском позоре: " Это был акт НАЦИОНАЛЬНОГО ПРЕДАТЕЛЬСТВА тогдашнего руководства"
    100 лет назад, 3 марта 1918 года, был подписан «похабный» Брестский мир. Россия официально потерпела поражение и вышла из мировой войны
    .ЛОЖЬ: потерпело поражение большевистское т..н. "правительство" узурпаторов власти-зарубежных туристов, которое к России, ведущей страшную войну, не имело ни малейшего отношения( просидели ее заграницей и в тылу). Ни Император, ни ВП, ни УС НЕ собирались сдаваться оккупантам.
    Россия утратила возможность вести регулярную войну

    Напомню автору, что большевики НЕ СОБИРАЛИСЬ вести войну в любом случае-была возможность или нет, Читаем туподекрет " о мире"-там НИ слова о том, что "не могут", там о том, что НЕ ХОТЯТ, а армию ...собирались (и таки сделали)-распустить (апр. тезисы)
    В этих условиях советское правительство вынуждено было заключить перемирие и начать переговоры о мире
    Не вынуждено, а не хотело.
    Ричард Пайпс: « Ленин заслужил широкое доверие большевиков. Когда 13 ноября 1918 года они разорвали Брестский мир, вслед за чем Германи. капитулировала перед западными союзниками

    Где автор таких ов находит? belay lol СНАЧАЛА было компеьенское перемирие (капитуляция) Германии и аннулирование АНТАНТОЙ брестского позора,, а ПОТОМ, постфактум, Иличи "разорвали договор.
    И спасибо АНТАНТЕ, которая приказала немцам убраться из России: ведь могла им и разрешить остаться грабить дальше.
    Брестский позор-ярчайшее проявление полной некомпетенности, глупости, наивности, неопытности и предательства захватчиков власти: они в туподекрете провозгласили мир без аннексий и контрибуций, провели ....демобилизацию во время войны fool , а получили невиданную аннексию, контрибуцию. о них вытерли ноги все.

    А это два русских рабоче-крестьянина, НИКОГДА НИГДЕ НИ ДНЯ неработавшие (Брестский позор -их ПЕРВАЯ в жизни "работа") Лейба Бонштейн и АДОЛЬФ Иоффе-именно они подписывали и рукводили "делегацией".
    Ольгович
    1. BAI Сегодня, 08:45
      А почему же вчера в "Как Россия потеряла исторический шанс занять Константинополь и проливы" с восторгом про царское правительство - "политика - искусство компромиссов", а здесь - большевики негодяи,продали Россию? Надо как-то последовательным быть, без двойных стандартов: у царя все без исключения хорошо,у большевиков все без исключения плохо.
      BAI
      1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 08:57
        Цитата: BAI
        с восторгом про царское правительство - "политика - искусство компромиссов", а здесь - большевики негодяи,продали Россию?

        Вообще-то в 1877 году Россия не теряла свои свои промышленно развитые территории. И, в случае потенциальной войны оказывалась перед лицом враждебной коалиции без союзников. В 1918 году, большевики продали огромную часть России ради своей власти и предали союзников, с которыми Россия 3 года воевала против немцев.
        ПоручикТетеринъ
        1. антивирус Сегодня, 09:48
          Россия не теряла свои свои промышленно развитые территории

          - а эти территории были?
          антивирус
          1. Гопник Сегодня, 10:25
            разумеется
            Гопник
            1. антивирус Сегодня, 13:57
              значит были два раза!
              а где были?? -на Урале? или в Донбассе?или ННовгород и Казан?
              может только столицы СПетер-г- Москва + Польша и Прибалтика?
              антивирус
        2. sabakina Сегодня, 10:24
          Цитата: ПоручикТетеринъ
          Вообще-то в 1877 году Россия не теряла свои свои промышленно развитые территории.
          Слышь, контра, а причём тут 1877 год?
          sabakina
        3. BAI Сегодня, 13:48
          В 1918 году, большевики продали огромную часть России ради своей власти и предали союзников, с которыми Россия 3 года воевала против немцев.

          1. Территорию потеряли временно и вынужденно. Через год все вернули.
          2. В ПМВ вступили царская Россия и союзники царской России. Зачем большевикам продолжать войну к которой они не имели никакого отношения, да еще за интересы "союзников", которые их не признают? Франция и Англия никогда не были союзниками большевиков. Соответственно,они никого не предавали.
          3.Прекращение войны - естественный,логичный и единственно возможный ход,который могли сделать большевики.
          BAI
      2. Ольгович Сегодня, 10:21
        Цитата: BAI
        про царское правительство - "политика - искусство компромиссов",

        Не компромиссов, а ВОЗМОЖНОГО.
        Царское пр-во и даже Временное с Госдумой-это политики, руководившие страной и имевшие опыт в этом, знания и многолетние традиции , в т.ч. и в дипломатии. Худо-бедно, но управляли и страна, хоть и расхристанная-жила. И голода-НЕ было. Не в лучшем положении были и Германия с А-Венгрией, Франция тоже изнывала и корчилась от потерь и усталости. ВСЕМ было тяжко, в спину своим бить нельзя было в такой ситуации.
        Большевистские "вожди" же НИКОГДА НИКЕМ НЕ работали вообще, не имели ни опыта, ни знаний, ни традиций, НИ-ЧЕ-ГО! Кроме теорий об уничтожении и ненужности всего, что составляет.... государство :
        Устранение армии, полиции, чиновничества
        -это из "Апрельских тезисов"Илича, которые он сотоварищи претворял в жизнь после ВОРа. .
        Лысый турист писал это ВО ВРЕМЯ войны с немецкими оккупантами и считал нужным сделать именно вовремя войны. Это-нормальный человек? fool ЧТО было бы с ним в 1941-м? Даже марксист Плеханов назвал это БРЕДОМ.

        Кстати, Вы дворовой туалет дадите построить "теоретикам"? Нет? А почему же? request
        Ольгович
        1. BAI Сегодня, 13:53
          Большевистские "вожди" же НИКОГДА НИКЕМ НЕ работали вообще, не имели ни опыта, ни знаний, ни традиций, НИ-ЧЕ-ГО!

          А какой опыт имел Николай 2?
          По бабам бегать? Когда его пытались учить управлению государством,что он делал?
          Процитируем его учителя - Победоносцева: "С великим тщанием ковырял в носу". Это опыт и знания?
          BAI
          1. Ольгович Сегодня, 14:22
            Цитата: BAI
            А какой опыт имел Николай 2?
            По бабам бегать? Когда его пытались учить управлению государством,что он делал?

            Николай заложил ОСНОВЫ международного права, именно он ВПЕРВЫЕ в мире собрал ВСЕ народы мира в Гааге где были подписаны основополагающие принципы права, ведения войн, запрета ОВ и ОМП, сегодняшней ООН и многое другое.

            Портрет Николая в Дворце Мира в Гааге

            При нем население России выросло на 50% (на 60 млн чел). За следующие 22 года-всего на 17% , потом-вообще Русский Крест.
            Что еще надо для сравнения? request
            Ольгович
            1. HanTengri Сегодня, 19:21
              Цитата: Ольгович
              Николай заложил ОСНОВЫ международного права, именно он ВПЕРВЫЕ в мире собрал ВСЕ народы мира в Гааге где были подписаны основополагающие принципы права, ведения войн, запрета ОВ и ОМП, сегодняшней ООН и многое другое.

              Цитата: Ольгович
              При нем население России выросло на 50% (на 60 млн чел).

              Да, да конечно! А еще он испражнялся, исключительно, розочками! lol
              HanTengri
        2. HanTengri Сегодня, 19:17
          Цитата: Ольгович
          Франция тоже изнывала и корчилась от потерь и усталости. ВСЕМ было тяжко, в спину своим бить нельзя было в такой ситуации.

          Т.е. Вы, Ольгович, признаете, что принуждение Николая 2 к отречению было, со стороны февралистов, подлым предательством?! Ибо "в спину своим бить нельзя было в такой ситуации"! Что-ж, похвально, похвально. laughing
          HanTengri
      3. sabakina Сегодня, 10:22
        BAI , просто он контра и всё.
        sabakina
    2. Rastas Сегодня, 11:17
      Ольгович, а для вас Александр II, без всякой войны продавший за бесценок США Аляску, а японцам Курилы, тоже национальный предатель? Или ему тоже большевики помешали? Николай II в уже почти выигранной войне с Японией (как сегодня доказывают неомонархисты) отдал часть Сахалина, маньчжурию и Порт-Артур. Да и вообще тогда правление Романовых началось с предательства, когда Михаил после изгнания поляков отдал им Смоленскую и Северскую земли, а шведам - Ям, Копорье, Орешек. Или это-то были правильные люди и отдавали по праву?
      Rastas
      1. Ольгович Сегодня, 12:24
        Цитата: Rastas
        льгович, а для вас Александр II, без всякой войны продавший за бесценок США Аляску, а японцам Курилы, тоже национальный предатель?

        Умный политик, сосредоточивший силы на освоении Дальнего Востока, вместо распыления их еще и на Аляску. В противном случае не было бы ни Аляски, ни ДВ.
        Цитата: Rastas
        Николай II в уже почти выигранной войне с Японией (как сегодня доказывают неомонархисты) отдал часть Сахалина, маньчжурию и Порт-Артур

        Манчжурия и Порт-Артур никогда не были российскими, что с Вами? belay Полсахалина-это ерунда по сравнению с СОХРАНЕННЫМ ДВ.
        Цитата: Rastas
        . Да и вообще тогда правление Романовых началось с предательства, когда Михаил после изгнания поляков отдал им Смоленскую и Северскую земли, а шведам - Ям, Копорье, Орешек. Или это-то были правильные люди и отдавали по праву?

        В это время Польшу и Швецию добивали с запада Англия, США и Франция? Нет? А смоленская земля разве не была УЖЕ захвачена поляками? Была, в отличие от Малороссии 1918.
        Тогда ЧТО Вы сравниваете? request
        Ольгович
        1. zoolu350 Сегодня, 13:30
          Цитата: Ольгович
          В это время Польшу и Швецию добивали с запада Англия, США и Франция? Нет? А смоленская земля разве не была УЖЕ захвачена поляками? Была, в отличие от Малороссии 1918.
          Тогда ЧТО Вы сравниваете? request

          Не поверите. В 17 веке у Ржечи Посполитой были огромные проблемы с Габсбургами и Османской империей, Швеция имела проблемы с Данией. Состояние России начала 17 в. и начала 20 в. было примерно одинаковым, но подписанные царями Столбовский договор и Деулинское перемирие по вашему это благо, а подписанный большевиками Брестский мир преступление, хотя чтоб полностью нивелировать результаты первых двух договоров царям понадобилось 100 лет, а большевикам всего лишь 22 года.
          zoolu350
          1. Ольгович Сегодня, 14:05
            Цитата: zoolu350
            Не поверите. В 17 веке у Ржечи Посполитой были огромные проблемы с Габсбургами и Османской империей

            и с Швецией воевали и в Молдавии, и в 30-летней войне-и все успешно. Австрийцы были РАЗБИТЫ и Максимилиан даже попал в плен. Так что проблем у Польши, аналогичных гарманским в 1918 г не было и в помине.
            Цитата: zoolu350
            Состояние России начала 17 в. и начала 20 в. было примерно одинаковым, но подписанные царями Столбовский договор и Деулинское перемирие по вашему это благо, а подписанный большевиками Брестский мир преступление

            Не было оно одинаковым и в помине: Польша была на подъеме, в отличие от обреченной Германии, и Смоленск в 1917 не был под оккупацией, как в начале 17-го века.
            Германия НЕ могла проглотить Россию-сил не было и времени, она убралась бы с ее территории через пару месяцев в ЛЮБОМ случае. Но- большевиков бы не было, да.
            Поэтому они и спасали ВЛАСТЬ, а не страну
            Цитата: zoolu350
            хотя чтоб полностью нивелировать результаты первых двух договоров царям понадобилось 100 лет, а большевикам всего лишь 22 года.

            Какие 22 года? belay Взгляните на западную границу России, чтобы увидеть ЧТО натворили!
            Ольгович
            1. zoolu350 Сегодня, 14:29
              Цитата: Ольгович
              и с Швецией воевали и в Молдавии, и в 30-летней войне-и все успешно. Австрийцы были РАЗБИТЫ и Максимилиан даже попал в плен. Не было оно одинаковым и в помине: Польша была на подъеме, в отличие от обреченной Германии, и Смоленск в 1917 не был под оккупацией, как в начале 17-го века.
              Германия НЕ могла проглотить Россию-сил не было и времени, она убралась бы с ее территории через пару месяцев в ЛЮБОМ случае. Но- большевиков бы не было, да.
              Поэтому они и спасали ВЛАСТЬ, а не страну

              У вас когнитивный диссонанс? Сами же и перечислили проблемы Ржечи Посполитой.
              У кого был Смоленск дело десятое. Главное в КАКОМ СОСТОЯНИИ Россия находилась. В 1941 Евросоюз №1 захватил Смоленск. Помогло это ему?
              Я не понял, через 22 года западные границы СССР проходили по линии р. Прут - г. Перемышль - г. Брест - р. Неман. Что не так?
              zoolu350
              1. Ольгович Сегодня, 14:39
                Цитата: zoolu350
                У вас когнитивный диссонанс? Сами же и перечислили проблемы Ржечи Посполитой

                РЕШЕННЫЕ проблемы
                Цитата: zoolu350
                У кого был Смоленск дело десятое

                belay fool Сколько до Москвы от него до Москвы-в курсе?
                Цитата: zoolu350
                Главное в КАКОМ СОСТОЯНИИ Россия находилась.

                1. По сравнению с 1612 г- в НАМНОГО лучшем
                2. Германия в 1917 находилась в БЕЗНАДЕЖНОМ положении. в отличие от Польши начала 17 века
                Цитата: zoolu350
                Я не понял, через 22 года западные границы СССР проходили по линии р. Прут - г. Перемышль - г. Брест - р. Неман. Что не так?

                Еще раз: через КАКИЕ 22 года "решили", если СЕГОДНЯШНЯЯ граница России совпадает с Брестским предательством? belay
                Ольгович
                1. zoolu350 Сегодня, 14:53
                  А по границам РФ на западе сегодня это к вам неовласовцам вопрос.
                  То есть в 1918г. в России было лучше чем в 1617г.? Как бы вам сказать помягче. Вы ........... и не в теме.
                  Расстояние от Москвы до Смоленска 395 км по трассе и 368 км. по прямой.
                  В 17в. при суточном переходе в 20-25 км, армия преодолевала это расстояние без боев недели за 2-3.
                  zoolu350
                  1. Ольгович Сегодня, 15:09
                    Цитата: zoolu350
                    А по границам РФ на западе сегодня это к вам неовласовцам вопрос.

                    Не понял: разве не вы, власовцы, были у власти ЕДИНОЛИЧНО все 70 лет? belay lol
                    Цитата: zoolu350
                    То есть в 1918г. в России было лучше чем в 1617г.? Как бы вам сказать помягче. Вы ........... и не в теме.

                    В 1917-м намного лучше, чем в 1612 и чем в 1918 при вас. Если Вы и этого не знаете, то
                    Цитата: zoolu350
                    Вы ........... и не в теме.
                    lol
                    Цитата: zoolu350
                    Расстояние от Москвы до Смоленска 395 км по трассе и 368 км. по прямой.

                    это ничего!
                    Ольгович
    3. Околоточный Сегодня, 12:50
      Ольгович, спасибо Антанте от вас - это разве не предательство? Спасибо интервентам? Шакалы начали делить шкуру медведя, думая, что он убит. А он оказался живым.
      Околоточный
      1. Ольгович Сегодня, 13:25
        Цитата: Околоточный
        Ольгович, спасибо Антанте от вас - это разве не предательство?

        За то, что они ВЫГНАЛИ немецко-австрийских оккупантов с территории России-конечно , спасибо.
        А если бы оставили? Предательство, если не в курсе-это ОТДАТЬ оккупантам треть страны навсегда. Кто это сделал-в курсе?
        Цитата: Околоточный
        Спасибо интервентам? Шакалы начали делить шкуру медведя, думая, что он убит.

        Интервенты появились ПОСЛЕ предательства большевиков, начавших кормить оккупантов золотом и хлебом. Оккупанты потребовали от предателей перебросить МИЛЛИОН военнопленных к границе, чтобы бросить их бой на Западе, на что те согласились. И только выступление белых остановило эту катастрофу
        Об интервентах: СССР и Англия осуществили интервенцию в Иран, разбили его войска, чтобы уничтожить союзника Гитлера. Осуждаете? А Англию, оккупировавшию с этой же целью Исландию, где собирались потом конвои для СССР-тоже осудите, да. yes
        Ольгович
  4. фа2998 Сегодня, 08:07
    Цитата: Мар.Тира
    Всё верно!Ленин спас Россию от онемечивания.Как бы его не унижали либералы,и им сочувствующие сейчас.

    Надо еще вспомнить- от куда Ленин со товарищами прибыл, и кто этот вояж оплатил? Русский язык богат, можно одни и те же события отразить другими словами.Я попробую.
    3 марта 1918 года, советское правительство России пошло на сепаратный мир с Германии, и бросило союзников. hi
    фа2998
    1. zoolu350 Сегодня, 13:31
      Для Советской России в 1918г. Антанта, такие же враги как Центральные державы и даже хуже.
      zoolu350
      1. Гопник Сегодня, 13:44
        для "советской" несомненно.
        Гопник
  5. Korsar4 Сегодня, 08:15
    Волошин:

    "С Россией кончено... На последях
    Ее мы прогаледили, проболтали..."

    Зачем сравнивать - что позорнее - Брестский Мир и Беловежское соглашение?
    Две чёрных даты.

    Доигрались в революции. До сих пор расхлебываем.
    Korsar4
    1. rkkasa 81 Сегодня, 09:01
      Цитата: Korsar4
      Доигрались в революции. До сих пор расхлебываем

      До сих пор мы расхлебываем итоги контрреволюции - возвращение к власти капиталистов.
      А итоги революции, это создание мощной индустриальной державы, с очень неплохим уровнем жизни.
      Кстати, а революции в науке-технике-медицине итд, это по вашему тоже плохо, это тоже приходится - "расхлебывать" ? smile
      Цитата: Korsar4
      Зачем сравнивать - что позорнее - Брестский Мир и Беловежское соглашение?

      Прежде чем сравнивать эти два события, многим сперва надо хотя бы немного в них разобраться.
      rkkasa 81
      1. Korsar4 Сегодня, 09:23
        О технике - нередко да. Вырывается на свободу. С непредсказуемыми последствиями. Разумеется, пользуюсь. Да и наше общение в этом формате - показатель.

        И у Вас, и у меня - вполне сложившаяся картина мира. Они разные. Вряд ли будет приведён какой-то довод, который способен кардинально перевернуть сознание.
        Korsar4
        1. rkkasa 81 Сегодня, 11:18
          Цитата: Korsar4
          О технике - нередко да. Вырывается на свободу

          Опять вы путаете.
          "Вырывается на свободу" - это аварии, которые происходят либо из-за нарушения ТБ, либо из-за того, что технологии новые, не все до конца изучено-понято. Но сами по себе, революции в науке-технике-медицине итд, это хорошо.
          Цитата: Korsar4
          И у Вас, и у меня - вполне сложившаяся картина мира

          Ваша картина неправильная, и я ее немного подправил. Ну а сумеете вы это осознать, или нет, уже от вас зависит.
          rkkasa 81
    2. РУСС Сегодня, 09:14
      Цитата: Korsar4
      Зачем сравнивать - что позорнее - Брестский Мир и Беловежское соглашение?
      Две чёрных даты.
      Доигрались в революции. До сих пор расхлебываем.

      И оба эти черные даты совершили красные и их прямые наследники !
      РУСС
      1. zoolu350 Сегодня, 13:37
        Ошибаетесь, Беловежские соглашения подписывали белые, они же неовласовцы. Ибо и среди большевиков также находились бывшие чиновники РИ и Временного правительства, но мы же не говорим, что Брестский мир подписывали монархисты и февралисты.
        zoolu350
        1. Гопник Сегодня, 13:45
          у вас каша в голове. Неовласовцы - возможно. Т.к. Власов был герой гражданской войны и член ВКПб. А вот белые беловежье не подписывали.
          Гопник
          1. zoolu350 Сегодня, 13:54
            Почему каша? Белые - собирательный образ включающий в себя булкохрустов-монархистов, либералов, неовласовцев, холопов олигархата РФ, адептов ХПП и других предателей и врагов простого русского народа.
            zoolu350
        2. Ольгович Сегодня, 14:08
          Цитата: zoolu350
          Ибо и среди большевиков также находились бывшие чиновники Временного правительства,
          Ну что Вы? belay lol
          Ольгович
        3. РУСС Сегодня, 15:02
          Цитата: zoolu350
          Ошибаетесь, Беловежские соглашения подписывали белые, они же неовласовцы

          Подписывали белые? Вы угарает ?Его подписывала верхушка компартии Союза, бывшие члены КПСС вплоть до ее запрета в 1991 году. Это их партия такими вырастила и воспитала ,что они одним росчерком пера эту же партию и страну предали.
          Неовласовцы это вообще дичь конкретная .
          РУСС
          1. zoolu350 Сегодня, 15:06
            Вот и вы один из этой конкретной дичи.
            zoolu350
            1. РУСС Сегодня, 15:48
              Цитата: zoolu350
              Вот и вы один из этой конкретной дичи.

              Петр вы гоните!
              РУСС
              1. zoolu350 Сегодня, 19:25
                Конечно гоню. Вас по трубам на свалку истории.
                zoolu350
    3. ротмистр Сегодня, 09:52
      Цитата: Korsar4
      Волошин:

      "С Россией кончено... На последях
      Ее мы прогаледили, проболтали..."

      Зачем сравнивать - что позорнее - Брестский Мир и Беловежское соглашение?
      Две чёрных даты.

      Доигрались в революции. До сих пор расхлебываем.

      Не доигрались, а последователи Ленина и Троцкого выполнили заказ "прогрессивного Запада". Разделили Россию. И как бы ребята ленинцы сейчас не пытались сделать из Ленина и Троцкого радетелей за русского крестьянина( в России на тот момент 82% населения были крестьяне), не получится. Все эти ленинцы стремились к диктатуре, а далеко не к демократии, диктатуре пролетариата, которого в России было около 10%. К подавлению большинства меньшинством.
      ротмистр
      1. Rastas Сегодня, 11:24
        Да ладно в кусты убегать. Ваши кумиры типа Шафаревича и Солженицына приветствовали Беловежское соглашение. Это через пару лет они перекрасились. Да и вообще причем здесь коммунисты, когда распад СССР шел под антисоветскими и националистическими лозунгами.
        Rastas
  6. rkkasa 81 Сегодня, 08:21
    Чтобы ожидало Россию в случае отказа от этого "похабного мира" ?
    1 Продолжение войны с Германией, при том, что для большей части русской армии, эта война уже насточертела. Сама поддержка народом большевиков, она как раз во многом и была обеспечена их позицией по поводу войны. Продолжение войны в таких условиях, привело бы и к падению доверия к большевикам со стороны населения, и к как минимум тяжелым поражениям.

    2 Иностранная интервенция, поддержка антибольшевистских сил, она все равно была бы, тк буржуи всех мастей очень хреново относились и к национализации, и к отказу Советской России платить царские долги, и вообще к самой идее возникновения любого социалистического государства где бы то ни было. Причем, эти поддержка и интервенция, были бы наверняка более мощными, чем в реале.
    В совокупности, падение доверия к новой власти, плюс потери от продолжающейся войны с Германией, плюс иностранная интервенция, вполне могли привести и к падению большевиков, и к дальнейшему развалу России.

    То есть - отказ от немедленного мира с Германией, пускай даже "похабного", привел бы к гораздо большим для нас бедам.

    ЗЫ " Россия также выплачивала 6 млрд. марок репараций плюс уплата убытков, понесенных Германией в ходе русской революции — 500 млн. золотых рублей "
    Выплачивала, или - должна была выплатить ? Насколько я знаю, большевики проигнорировали эти выплаты.
    rkkasa 81
    1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 08:54
      Цитата: rkkasa 81
      тобы ожидало Россию в случае отказа от этого "похабного мира" ?

      Продолжение войны, вхождение в состав стран-победителей, получение репараций со стороны Германии. Но... большевикам была дороже власть, чем усилия миллионов русских людей, самоотверженно воевавших с немецким блоком.
      ПоручикТетеринъ
      1. rkkasa 81 Сегодня, 09:35
        Цитата: ПоручикТетеринъ
        Продолжение войны

        ...и еще больше убитых и покалеченных. Причем неизвестно зачем, с весьма туманными перспективами для России.
        Цитата: ПоручикТетеринъ
        вхождение в состав стран-победителей

        ... и выплаты царских долгов странам-победителям, и еще более полное попадание в кабалу к западным "партнерам".
        Цитата: ПоручикТетеринъ
        получение репараций со стороны Германии

        ... ага... даже Франции с Англией, Германия репарации выплачивала ооочень ! неохотно, и само собой, полностью и не выплатила. А вот Расеюшке бы, немцы канешна выплатили бы все сполна laughing laughing laughing
        Цитата: ПоручикТетеринъ
        усилия миллионов русских людей, самоотверженно воевавших с немецким блоком

        ... и не менее самоотверженно бежавших от опостылевшей войны.
        rkkasa 81
        1. Гопник Сегодня, 10:31
          Цитата: rkkasa 81
          ...и еще больше убитых и покалеченных. Причем неизвестно зачем, с весьма туманными перспективами для России.


          Меньше чем в гражданскую войну

          Цитата: rkkasa 81
          ... и выплаты царских долгов странам-победителям, и еще более полное попадание в кабалу к западным "партнерам".


          Царские долги были небольшими. репарации с Германии их покрывали бы. Плюс получили бы Галицию и Проливы, т.е. то, что Сталин получил или хотел получить через 30 лет.








          Цитата: rkkasa 81
          ... ага... даже Франции с Англией, Германия репарации выплачивала ооочень ! неохотно, и само собой, полностью и не выплатила. А вот Расеюшке бы, немцы канешна выплатили бы все сполна


          Выплатили сполна. Причем недавно совсем.

          Цитата: rkkasa 81
          ... и не менее самоотверженно бежавших от опостылевшей войны.


          Когда большевикам надо было, они с успехом боролись с дезертирством в войне со своим же народом, или, например, с поляками. ПРосто воевать с немцами ради России они не хотели.
          Гопник
          1. rkkasa 81 Сегодня, 11:48
            Цитата: Гопник
            Меньше чем в гражданскую войну

            ... и интервенцию, развязанные врагами России - бълодельцами, и их западными хозяевами.
            Цитата: Гопник
            Царские долги были небольшими. репарации с Германии их покрывали бы. Плюс получили бы Галицию и Проливы, т.е. то, что Сталин получил или хотел получить через 30 лет

            Почему вы считаете, что Германия выплатила бы нам репарации ? И кто бы нам Галицию с Проливами отдал ?
            Кстати, а Сталин точно хотел получить проливы ? Есть например такое мнение ( про значение Беломорско-Балтийского канала и Северного флота ) :
            Сталин вдруг сказал:
            – Что такое Чёрное море? Лоханка. Что такое Балтийское море? Бутылка, а пробка не у нас. Вот здесь море, здесь окно! Здесь должен быть Большой флот, здесь. Отсюда мы сможем взять за живое, если понадобится, Англию и Америку. Больше неоткуда!
            Цитата: Гопник
            Выплатили сполна. Причем недавно совсем

            Выплатили... недавно... Хз, что там Германия сейчас выплатила, а тогда, она ни Франции, ни Англии, ничего толком не платила.
            Цитата: Гопник
            Когда большевикам надо было

            Согласен. Большевики молодцы.
            Но речь о том, что на начало 18го, большинство солдат, воевать не хотело категорически.
            rkkasa 81
        2. ПоручикТетеринъ Сегодня, 10:50
          Цитата: rkkasa 81
          и еще больше убитых и покалеченных. Причем неизвестно зачем, с весьма туманными перспективами для России.

          То есть количество убитых и покалеченных в результате развязанной большевиками Гражданской войны Вы не учитываете? А перспективы для России были ясны—избавление от угрозы германской агрессии и получение выхода на рынки Южной Европы.
          Цитата: rkkasa 81
          и выплаты царских долгов странам-победителям, и еще более полное попадание в кабалу к западным "партнерам".

          Этих «долгов» было столько, что на фоне общего бюджета РИ они были на фоне статистической погрешности. Почитайте статистику за 1913–17 года вместо краткого курса ВКПб. Англия, кстати, долгов побольше наделала, и ничего, никому в кабалу не попала.
          Цитата: rkkasa 81
          ага... даже Франции с Англией, Германия репарации выплачивала ооочень ! неохотно, и само собой, полностью и не выплатила.

          А это уже вопрос чисто теоретический. На Германию тогда Англия и Франция давили, требуя выплат, а вот фактор России «благодаря» большевикам был исключен.
          Цитата: rkkasa 81
          и не менее самоотверженно бежавших от опостылевшей войны.

          Дезертиры были всегда и везде. Но вот количество дезертиров во Вторую Отечественную не сравнимо с таковым в 1941...
          ПоручикТетеринъ
      2. Rastas Сегодня, 11:29
        Италия была в стане победителей, а получила крохи, хотя обещали ей почти все побережье Адриатики. И через пару лет там к власти пришли фашисты. Как такое могло быть в стране-победительнице. Да потому-что профит получали основные игроки — Англия и Франция, устранившие Германию. А Россия была страной периферийного капитализма, где 3/4 промышленности принадлежало иностранным компаниям. Следовательно, никакой выгоды от войны не получала бы.
        Rastas
        1. Гопник Сегодня, 11:40
          Нормально она получила, и на это не наработала, если честно. Англия и Франция получили не так уж и много. Основной профит, тогда уж, получили Румыния, Сербия и вообще Польша.
          Россия получила бы Галицию и контроль над Проливами.
          Гопник
          1. zoolu350 Сегодня, 13:47
            Вам же сказал умный человек что Дуче к власти в Италии не просто так пришел, а потому что основные бенефициары Антанты (Мелкобритания, СШМ и Франция) просто кинули ее по крупному при дележе, и правительство Италии ничего сделать не смогло, ибо было по уши в долгах. Румыния и Польша получили бонусы как санитарный кордон против Советской России. А Сербию Антанта назначило "смотрящим" на Балканах.
            zoolu350
          2. Rastas Сегодня, 17:50
            Так Италия получила бы то же самое, кроме Триеста, даже не участвуя в войне. Автро-Венгрия под давлением Германии соглашалась отдать им Трентинскую область, населенную итальянцами, просто за нейтралитет, но Англия с Францией пообещали рассмотреть вопрос о присоединении к Италии Истрии и Далмации, входивших тогда в состав Автро-Венгрии в случае вступления в войну на стороне Антанты. Сербия, превратившаяся после войны в королевство СХС, была и создана Англией и Францией для сдерживания в будущем Германии на Балканах и полностью зависила от Франции.
            Rastas
      3. zoolu350 Сегодня, 13:41
        Какие репарации с Германии и кто бы их получал? Десятки бантустанов, которые образовались бы на месте России если бы не большевики?
        zoolu350
        1. Гопник Сегодня, 13:46
          Россия бы получила. Без Польши и, возможно, без Финляндии.
          Гопник
          1. zoolu350 Сегодня, 14:57
            От России к 1918г. осталось практически ничего. И тут по вашему прилетает КТО ТО, кто всех застраивает. Внимание вопрос: Кто это по вашему?
            zoolu350
    2. РУСС Сегодня, 09:18
      Цитата: rkkasa 81
      Иностранная интервенция,

      Про "поход 14 держав против молодой Советской республики" каждый житель СССР слышал со школьных лет.

      Большинство механически зубрило, чтобы получить свою оценку и быстрее бежать играть в футбол. У некоторых была вредная привычка задумываться над прочитанным.

      Какие 14 держав? Из книг и фильмов все знали о британских, французских, американских, японских и польских интервентах. Самые подкованные что-то слыхали об участии греков и румын. Все равно 14 не выходит.

      Как так получилось, что в 1941-1942 годах мы, уже выполнив две с половиной пятилетки, создав мощную армию, имея союзников и подавив внутренних врагов, еле устояли против одной Германии, а в 1918-1920 годах, босые и голодные, раскидали чуть ли не весь мир и собственных белых в придачу?

      Ответ на первый вопрос можно, покопавшись, найти в специальной литературе.

      Чтобы получить внушительную цифру, коммунистические историки включили в число интервентов Канаду, чьи военнослужащие имелись в рядах британского контингента, Финляндию, чье участие в интервенции свелось к тому, что она провозгласила независимость, посягнув тем самым на территорию, которую большевики считали своей, Чехословакию и Сербию, чьи граждане участвовали в Гражданской войне не от имени и по поручению правительств своих стран, а частным образом, а также Германию, Австро-Венгрию и Турцию.

      Последними по условиям Брестского мира на протяжении нескольких месяцев были оккупированы обширные пространства бывшей Российской империи, но к пресловутой Антанте отношения они не имели и не только не стремились ликвидировать большевистский режим, а как бы не наоборот.

      Второй ответ звучит коротко и неожиданно: потому что никакого серьезного внешнего вмешательства в Гражданскую войну не было.

      По аналогии со "странной войной" в Европе в 1939-1940 годах, это можно назвать "странной интервенцией".

      Коммунистам было политически выгодно представлять дело таким образом, будто их противники без "интервентов" не продержались бы двух недель. Точно так же сегодня Кремль пытается уверять, что без "подпитки из-за бугра" никакой оппозиции в России не было бы.

      "У противников Советской власти не было никакой - ни политической, ни экономической - опоры в народных массах. И если бы не поддержка, оказанная иностранными империалистами, то Советское государство в короткий срок закончило бы с заговорщиками, подавив их сопротивление в первые же месяцы после Октября", - писала Большая советская энциклопедия.

      Соответствующие главы в учебниках назывались "Иностранная военная интервенция и Гражданская война 1918-1920 годов".

      "Интервенция" ставилась на первое место. Трагедия расколовшегося народа выдавалась за борьбу с внешней агрессией, а белые - за иностранных марионеток.

      Но однажды Владимир Ленин проговорился. "Нет сомнения, что самого ничтожного напряжения сил этих трех держав [Британии, Франции и Японии] было бы вполне достаточно, чтобы в несколько месяцев, если не несколько недель, одержать победу над нами", - написал он.

      На самом деле, интервенты действовали ничтожными силами, в боях с регулярной Красной армией почти не участвовали, лишь обозначая свое присутствие на окраинах страны и решая частные задачи, и к белым относились далеко не однозначно.

      Единственными значительными в военном отношении актами интервенции оказались действия Японии на Дальнем Востоке и советско-польская война 1920 года. Но японцы не ставили задачи поменять власть в далекой Москве, а стремились оторвать от России Приморье. Пилсудский тоже не интересовался внутренними российскими делами, а хотел воссоздать "Речь Посполиту от моря до моря".
      РУСС
      1. РУСС Сегодня, 09:19
        Советские фильмы показывали красноармейцев в лаптях и холеных, сытых, в мундирах с иголочки белых.

        Страна лежала в разрухе, армии формировались в спешке. Были и лапти, но красным достались огромные арсеналы царской армии, находившиеся, в основном, в центральной части страны. Артиллерии, броневиков и аэропланов у них имелось в достатке.

        Трудности с оружием и снаряжением испытывали как раз белые. В элитной деникинской дивизии генерала Маркова особым офицерским шиком считались грязные и прожженные шинели.

        После окончания мировой войны в распоряжении западных правительств оказались огромные избыточные запасы военного имущества, имелось и трофейное немецкое оружие. Однако белым помогали скупо и в основном за деньги. Колчак передал в уплату за поставки 147 тонн золота.

        Порой подсовывали негодное старье. Из 20 танков и 40 аэропланов, полученных Юденичем от англичан, лишь один танк и один самолет находились в исправном состоянии. Колчаку вместо пулеметов Кольта отправили устаревшие и тяжелые французские пулеметы Сен-Этьена.

        Поставки возрастали, когда белые терпели неудачи, и сокращались, когда им сопутствовал успех. По мнению историка Андрея Буровского, союзников устраивало, чтобы гражданская война в России длилась как можно дольше.

        Последний акт, по мнению одних, здравомыслия, по оценкам других, предательства Запад совершил летом и осенью 1920 года, оставив без поддержки Врангеля.

        Многие историки уверены, что, если бы Британия сделала для Врангеля то, что США в 1949 году сделали для Чан Кай-ши, то есть ввела флот в Черное море и взяла Перекоп под прицел корабельных орудий, мечта о "другой России" на "острове Крым" могла материализоваться.
        РУСС
      2. rkkasa 81 Сегодня, 12:18
        К чему эти ваши стены флуда ?
        Интервенция была ? Была.
        Помощь бълодельцам была ? Была.
        Красным достались арсеналы ? Зато центр оказался отрезанным от донецкого угля, и продовольствия юга страны.
        Ах, В.И. Ленин там якобы что-то сказал ? Но есть например высказывание Сталина, о том, что без поддержки запада, ГВ в России была бы невозможна.
        rkkasa 81
        1. РУСС Сегодня, 12:32
          Цитата: rkkasa 81
          К чему эти ваши стены флуда ?

          Флуд это бессмысленные сообщения, или сообщения не касаемые обсуждаемой темы , в чем у меня флуд?
          РУСС
    3. Ольгович Сегодня, 11:33
      Цитата: rkkasa 81
      Ы " Россия также выплачивала 6 млрд. марок репараций плюс уплата убытков, понесенных Германией в ходе русской революции — 500 млн. золотых рублей "
      Выплачивала, или - должна была выплатить ? Насколько я знаю, большевики проигнорировали эти выплаты.

      Если Вы не знаете даже ЭЛЕМЕНТАРНОГО-может, стоит поучиться и только потом рассуждать о "полезности" предательства?

      Не успели большевики отправить только второй, уже подготовленый эшелон с золотом, первый отправили.

      За проигранные войны большевики расплатились золотом ( и территориями и людьми) еще с Эстонией и Польшей
      Ольгович
      1. rkkasa 81 Сегодня, 16:32
        Цитата: Ольгович
        Не успели большевики отправить только второй, уже подготовленый эшелон с золотом, первый отправили

        1 А эшелон, это сколько золота ? Одна тонна... десять... или стопицот мильенов золотых рублей... стомильенов миллиардов рублей... Вроде не меряется золото эшелонами.
        2 Документики конечно имеются на этот эшелон ?
        ЗЫ Я конечно знаю, что монархизды существа тупые и брехливые, но они не устают "брать новые высоты" в своей тупости и брехливости.
        rkkasa 81
        1. Ольгович Сегодня, 16:53
          Цитата: rkkasa 81
          1 А эшелон, это сколько золота ? Одна тонна... десять... или стопицот мильенов золотых рублей... стомильенов миллиардов рублей... Вроде не меряется золото эшелонами.

          1. Тут разве ликбез для неучей с ЗПС? belay "Сама, сама!" (С) yes
          Цитата: rkkasa 81
          2 Документики конечно имеются на этот эшелон ?

          2. См. П.1 yes
          Цитата: rkkasa 81
          ЗЫ Я конечно знаю, что монархизды существа .

          НЕВЕЖЕСТВА, подобного Вашему, еще не встречал hi lol
          ПС Попросите своих собольшевиков", пусть они Вас натаскивают yes
          Ольгович
  7. ПоручикТетеринъ Сегодня, 08:52
    Феерическое подтасовывание фактов в угоду необольшевикам.
    Россия корчилась в агонии. Забурлили национальные окраины. Политика национал-сепаратистов стала одной из причин масштабной гражданской войны.
    Вообще-то это произошло после захвата власти большевиками. До них--русские войска усимирили в июне 1917 года финский сенат, а украинская "Рада" заявлиа о своей подчиненности Временному Правительству.
    Промышленность и транспортная система разваливалась, города и армия остались без снабжения. Деревня не желала кормить город, не поставляющим им промышленные товары. Начинался голод.
    И снова автор описывает ситуацию после большевицкого переворота. При ВП и армия, и города снабжались.
    А Временное правительство так ненавидели или были полностью равнодушны к нему, что когда большевики пошли брать власть, временщиков никто не защищал.
    Да. Так никто не защищал, что народ толпами ходил в поддержу Учредительного Собрания (главной цели существования ВП).
    Словом статья снова--ложь на лжи, подгоняемая подтасовкой фактов, с одной лишь целью--скрыть за эти словоблудием факт катастрофических последствий прихода к власти большевиков, которые ради своей власти торговали Россией, прикрываясь громкими словами о "мировой революции".
    ПоручикТетеринъ
    1. zoolu350 Сегодня, 14:03
      Факт состоит в том что Россия с февраля 1917г. находилась в состоянии войны "всех против всех", благодаря деятельности любимого булкохрустами Николая № 2, большевикам же пришлось приводить всех к единому знаменателю, то есть разгребать за данным персонажем кучи ......
      zoolu350
  8. timyr Сегодня, 08:58
    Цитата: ПоручикТетеринъ
    Феерическое подтасовывание фактов в угоду необольшевикам.
    Россия корчилась в агонии. Забурлили национальные окраины. Политика национал-сепаратистов стала одной из причин масштабной гражданской войны.
    Вообще-то это произошло после захвата власти большевиками. До них--русские войска усимирили в июне 1917 года финский сенат, а украинская "Рада" заявлиа о своей подчиненности Временному Правительству.
    Промышленность и транспортная система разваливалась, города и армия остались без снабжения. Деревня не желала кормить город, не поставляющим им промышленные товары. Начинался голод.
    И снова автор описывает ситуацию после большевицкого переворота. При ВП и армия, и города снабжались.
    А Временное правительство так ненавидели или были полностью равнодушны к нему, что когда большевики пошли брать власть, временщиков никто не защищал.
    Да. Так никто не защищал, что народ толпами ходил в поддержу Учредительного Собрания (главной цели существования ВП).
    Словом статья снова--ложь на лжи, подгоняемая подтасовкой фактов, с одной лишь целью--скрыть за эти словоблудием факт катастрофических последствий прихода к власти большевиков, которые ради своей власти торговали Россией, прикрываясь громкими словами о "мировой революции".
    интересно большевики торговали Россией ,в результате их деятельности Россия стала сверхдержавой
    timyr
    1. РУСС Сегодня, 09:20
      Цитата: timyr
      интересно большевики торговали Россией ,в результате их деятельности Россия стала сверхдержавой

      Сверхдержава на короткий срок ,а потом сами же и развалили державу.

      Путин о развале СССР-
      "Вы знаете, как я отношусь к развалу Советского Союза. Совсем необязательно было это делать. Можно было провести преобразования, в том числе демократического характера, без этого. Но хочу обратить ваше внимание на то, что во главе нашего бывшего Отечества ,СССР, находилась Коммунистическая партия. Не какая-то другая, которая продвигала идеи национализма, либо другие разрушительные идеи, которые губительны для любого государства."
      РУСС
      1. zoolu350 Сегодня, 14:05
        И в КПСС состоял подполковник КГБ Путин В.В. и не удивительно что страна рухнула при таких "защитниках".
        zoolu350
    2. К.А.С Сегодня, 10:07
      начните продавать свои ценност и накороткий срок вы стангете обеспеченным человеком. а потом нищета, и что вы назвыываете сверхдержавой-покупок зерна, технологий и прочее? с низким уровнем жизни
      К.А.С
      1. zoolu350 Сегодня, 14:35
        Это в СССР то был низкий уровень жизни? Ну если вы прикормленный холоп олигархата РФ, то скорее всего персонально для вас да.
        zoolu350
        1. РУСС Сегодня, 15:16
          Цитата: zoolu350
          Это в СССР то был низкий уровень жизни?




          В СССР никогда не было высокого уровня жизни. Уровень колебался от нищеты до бедности. В периоды нищеты в магазинах вообще ничего не было, и ходили анекдоты: " В " Правде" опечатка "в Воронеж как-то Бог послал кусочек сыра..." На что секретарь Воронежского обкома прислал опровержение, что нет, не посылал". В Москве можно было что-то "достать, недальние города: Рязань, Ярославль, Тула снабжались "колбасными" электричками. В дальних городах было сложнее. Бедность сочеталась с бесправием советских людей, воровством в торговле и резким разграничением "населения" и номенклатуры. Сейчас рассказывают сказки о справедливости советского строя. Рассказчики - старики, которые когда-то были молоды, и тогда все было хорошо. Хороша была только вера людей в светлое будущее, уверенность, что все происходящее вокруг - временные перекосы.
          РУСС
          1. Rastas Сегодня, 18:29
            Как вы лично определили, что уровень жизни был на грани нищеты? Потребление тех же мясомолочных продуктов было примерно на уровне с западными странами Европы, уровень образования, науки, вклада в мировой ВВП и научные достижения был на высоком уровне, таке не уступая Западу. Если говорить о зарплатах, то тут вы впадаете в типичную ошибку, сравнивая социалистическую модель с точки зрения капиталистической. Когда А. Зиновьеву в эмиграции сказали, что вы профессор в СССР получали на уровне американского сержанта, то он ответил, что, простите, но коммунальные платежи - копейки, в отличие от ваших, налогов нет, образование и медицина - бесплатные, выплачивать кредиты не надо, возможность культурно-досугового отдыха несравненно выше, чем у вас, так что мой уровень жизни был не то что выше американского сержанта, но был на уровне американского генерала. Это Зиновьев говорил в интервью А. Боровику в 93-м, запись есть в интернете.
            Rastas
    3. ПоручикТетеринъ Сегодня, 10:56
      В военном плане—да. В экономическом... не напомните, сколько лет нужно было ждать в СССР своей очереди на квартиру или автомобиль?
      ПоручикТетеринъ
    4. Ольгович Сегодня, 11:20
      Цитата: timyr
      интересно большевики торговали Россией ,в результате их деятельности Россия стала сверхдержавой

      И где она?!
      Ольгович
      1. zoolu350 Сегодня, 14:08
        В сердцах и мыслях каждого патриота СССР и в БУДУЩЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, в отличии от вас булкохрустов, которые скоро вымрут как динозавры.
        zoolu350
        1. Ольгович Сегодня, 14:32
          Цитата: zoolu350
          В сердцах и мыслях каждого

          Кому интересно, ЧТО творится в Вашей голове? lol
          Цитата: zoolu350
          , в отличии от вас булкохрустов, которые скоро вымрут как динозавры.

          вымирают пока что замшелые пескохрусты, застывшие в 1950-х lol
          Ольгович
        2. РУСС Сегодня, 15:18
          Цитата: zoolu350
          В сердцах и мыслях каждого патриота СССР и в БУДУЩЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, в отличии от вас булкохрустов, которые скоро вымрут как динозавры.

          У вас у красных сильно выражен -синдром отложенного счастья!
          РУСС
          1. zoolu350 Сегодня, 19:15
            А у вас булкохрустов и счастья то нет ВООБЩЕ НИКАКОГО, все серо и уныло.
            zoolu350
        3. РУСС Сегодня, 17:03
          Цитата: zoolu350
          В сердцах и мыслях каждого патриота СССР и в БУДУЩЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, в отличии от вас булкохрустов, которые скоро вымрут как динозавры.

          Развратила советская власть русского человека, халявщики из него сделала.
          РУСС
          1. К.А.С Сегодня, 17:37
            Цитата: РУСС
            Развратила советская власть русского человека, халявщики из него сделала.
            для подтверждения вашего тезтса достаточно почитать комментарии, смысл которых,в том что кто то должен чтото сделать. открыить для них производство. трудоустроить 20 млн нищих, снизить им квартплату. купить им мшину, сделать дешёвую еду, кто то для них должен делать ракеты, трусы, электронику и прочее. будут ставить в пример китай. но при этом никто из них не будет ни чего делать. так как это делают китайцы. а будут только ныть по любому поводу
            К.А.С
          2. Rastas Сегодня, 18:06
            Советская власть никого халявщиком не сделала. Не надо повторять бредни ваших кумиров-либералов, типа Чубайса и гайдара - это их риторика. В Союзе для хорошей жизни надо было работать и работать, тогда чего-то и добьешься. Это сегодня люди на халяву ведутся, играя на тотализаторах или биржах, организуя фирмы-однодневки, вступая в финансовые пирамиды. Вот это и есть жажда халявы. Но если для Вас халява - это бесплатное образование и медицина, то вы последовательный либерал.
            Rastas
            1. wer2 Сегодня, 18:35
              Цитата: Rastas
              Советская власть никого халявщиком не сделала.

              Ясен пень. Зато сделала наоборот.
              Но еще хуже стало, когда "старых большевиков" (советчиков) победили "новые большевики" (социализмисты).
              Цитата: Rastas
              В Союзе для хорошей жизни надо было работать и работать, тогда чего-то и добьешься.

              Не рассказывайте сказки. Для хорошей жизни в СССР надо было в той или иной степени криминальничать. А как раз работать было малополезно. Сильно не заработаешь, стать "рвачем" не дадут.
              Цитата: Rastas
              Вот это и есть жажда халявы.

              Между прочим, обуревает она как рез тех самых совграждан. Которые к халяве привыкли еще во времена ПОЗДНЕГО СССР. Т.е. к халяве ПОЗДНИХ коммунистов. Никакой халявы при большевиках не было вообще. Оно и понятно, это при коммунистах цена на нефть достигла заоблачных высот. После чего они явно решили, что все правильно делают.
              Отрезвление настало, когда цены на нефть рухнули. А с ними рухнул и СССР.
              Цитата: Rastas
              Но если для Вас халява - это бесплатное образование и медицина, то вы последовательный либерал.

              Или большевик-сталинист (социализмист). Я напомню, при социализмистах образование больше 7 классов было платным (кроме военного). Как и медпомощь, кроме элементарной. Типа, зеленкой помазать.
              wer2
          3. wer2 Сегодня, 18:23
            Цитата: РУСС
            Развратила советская власть русского человека, халявщики из него сделала.

            Советская власть не успела бы, слишком мало времени ей было отпущено.
            Что касается социализма, то после советской власти особо развращать было уже некого. Он просто почти полностью добил тех немногих русских, которых в ходе Гражданской войны не успела уничтожить или выдавать за границу советская власть.
            Все сказанное выше касается не только русских. Наиболее продвинутый, национально ориентированный слой общества бывшей Российской империи был большевиками либо уничтожен, либо выдавлен за границу. Не нужен он был большевикам, и понятно почему.
            wer2
  9. РУСС Сегодня, 09:32
    Все статьи и комментарии ура-патриотов и прочих красноштанишников сводятся к тому ,что- что бы не делала Советская власть всё верно и правильно: "Брестский мир" это благо и спасение, репрессии и депортации это тоже верные решения и действия итд.... Куда не глянь везде все делали правильно, а что же тогда страна то та исчезла? И сама идея социализма сдулась, в мире нет ни одно соцстраны не считая тоталитарную КНДР.
    РУСС
    1. zoolu350 Сегодня, 14:09
      Вьетнам, Куба и главное КНР. Так что социализм не сдулся, а уверенно движется к Победе.
      zoolu350
      1. РУСС Сегодня, 15:22
        Цитата: zoolu350
        Вьетнам, Куба и главное КНР. Так что социализм не сдулся, а уверенно движется к Победе.

        Нищеброды Куба и КНДР laughing , а вот про Китай не надо ля-ля , Китай настоящая классическая капиталистическая страна.
        Кстати и Вьетнам тоже, просто рекомендую туда съездить и все увидеть своими глазами!
        И ещё Куба все больше отпускает вожжи , уверен все станет на свои места скоро и будем летать не в Доминикану где благодаря буржуям развит туризм, а на Кубу где ожидаем восстановления туриндустрии , так как сейчас на Кубе скукота и уныние для туристов , а ведь до Фиделя Куба был рай на Карибах для туристов.
        РУСС
        1. Rastas Сегодня, 18:19
          Да Куба при Батисте была огромным малинником, где мафиози спускали свои бабосы. Как-то кубинцы не хотят возвращаться в светлое прошлое. К тому же жизнь кубинца гораздо лучше, чем простого доминиканца. Вам-то туристу, конечно, наплевать, как живет страна, лишь бы гостиница клевая была и доминиканец-прислуга тебе пятую точку лизал.
          Rastas
        2. zoolu350 Сегодня, 19:19
          КНР, где у власти КПК настоящая капиталистическая страна. Перл булкохрустный! Я думаю и СССР в период НЭПА для вас "настоящая капиталистическая страна".
          zoolu350
  10. К.А.С Сегодня, 10:05
    я так понял. что автор не будет против если какой нибудь современный большевик подпишет с США договор по которой страна откажется от своей территорией, мотивируя это тем власть и страна разложена и никто не хочет воевать. а в старне много бедных и все хотят премен и ненавидят власть!
    объясняю для поклонгников Бресткого мира и большевиков, как вы относились бы к Сталину если бы он например за два месяца до конца войны подписал мир с Гитлером?
    Россия должна признать коммунистическую власть преступной и проводящей геноцид русского народа и России!
    К.А.С
    1. РУСС Сегодня, 10:21
      Цитата: К.А.С
      Россия должна признать коммунистическую власть преступной и проводящей геноцид русского народа и России!

      good
      РУСС
    2. Ольгович Сегодня, 11:22
      Цитата: К.А.С
      объясняю для поклонгников Бресткого мира и большевиков, как вы относились бы к Сталину если бы он например за два месяца до конца войны подписал мир с Гитлером?
      Россия должна признать коммунистическую власть преступной и проводящей геноцид русского народа и России!

      Невозможно с Вами не согласиться! hi
      Ольгович
    3. Rastas Сегодня, 11:34
      Так американцам продавали территорию Аляски и форт Росс не большевики, а Ваш почитаемый император всероссийский. Причем без войны, причем за бесценок. Вы императора всероссийского в предатели не запишете?
      Rastas
    4. zoolu350 Сегодня, 14:16
      Олигархат РФ и так отказался от части акватории Берингова моря в пользу СШМ без всякой войны. А зачем Сталину, у которого народ работает как часовой механизм и все на подъеме, который подмял уже под себя пол Европы и войска которого, находясь в МАКСИМАЛЬНОЙ БОЕСПОСОБНОСТИ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, готовились штурмовать столицу Евросоюза № 1, мир подписывать?
      zoolu350
  11. Гопник Сегодня, 10:32
    Самый позорный мир в истории России. Который навсегда черным пятном останется на большевиках, как бы не старались они его отмыть.
    Гопник
    1. Ольгович Сегодня, 11:26
      Цитата: Гопник
      Самый позорный мир в истории России. Который навсегда черным пятном останется на большевиках, как бы не старались они его отмыть.

      Единственное, что утешает, так это то, что не Россия его подписала, а кучка никем не признанных узурпаторов власти, а сам т.н. "договор" НИКТО не признал (кроме, естественно, оккупантов)
      Ольгович
    2. РУСС Сегодня, 11:35
      "Могилёв. Анне Львовне Скалон. Прощай, дорогая, ненаглядная Анюта, не суди меня, прости, я больше жить не могу, благословляю тебя и Надюшу. Твой до гроба Володя".

      Такую записку нашли на столе в комнате, где в три часа пополудни 29 ноября (12 декабря по новому стилю) 1917 года застрелился генерал-майор русской армии Владимир Скалон. Новое большевистское правительство России назначило его, опытного и авторитетного офицера-штабиста, военным консультантом делегации, которая прибыла в Брест-Литовск для подготовки мирных переговоров с Германией и ее союзниками. Было ясно, что условия возможного мира будут чрезвычайно тяжелыми для России, чья армия развалилась, разложенная революционной агитацией. Генерал Скалон, монархист по убеждениям, решил не дожидаться того, что считал невыносимым позором для своей страны и армии. Предчувствия не обманули несчастного генерала: Брестский мир, после многих перипетий подписанный ровно сто лет назад – 3 марта 1918 года, по праву считается самым тяжелым и унизительным мирным соглашением в российской истории.
      РУСС
  12. Антарес Сегодня, 11:45
    Это позволило на «законных» основаниях» начать вторжение на Украину, где советские войска уже смогли занять Киев и большую часть Малой России, освободив её от укронацистов.

    интересно как...машина времени у автора?
    Антарес
  13. wer2 Сегодня, 12:26
    Цитата: Самсонов Александр
    Россия официально потерпела поражение и вышла из мировой войны.

    Не Россия, а РСФСР. Это разные вещи.
    Цитата: Самсонов Александр
    После Февраля Россия утратила возможность ведения войны с Центральными державами.

    Зачем автор "выдумывает факты"?
    Цитата: Самсонов Александр
    Как показали военные операции лета 1917 года, русская армия была дезорганизована, разложилась и не могла проводить наступательные операции.

    Автор може привести примеры наступательных операций до 1917 г?
    И потом, басни про разложение армии в 1917 г, это не более, чем басни большевиков. Прекрасно армия тогда держала фронт. Он вполне закономерно рухнул только после большевистского переворота, в 1918 г.
    Цитата: Самсонов Александр
    Дальнейшая деградация России привела к тому, что армия утратила возможность даже обороняться.

    Деградация РСФСР (Советской России).
    Цитата: Самсонов Александр
    Политика Временного правительства и западников-февралистов привела к тому, что русская государственность была разрушена.

    Вот ведь какой наглый бред.
    Цитата: Самсонов Александр
    Началась Смута, вызванная коренными противоречиями, накопившимися за столетия в России Романовых.

    Вообще-то смута была вызвана большевистским переворотом. А после буржуазной революции в России в феврале-марте 1917 г. никакой смуты в России не было. До октября 1917 - января 1918 г.
    Цитата: Самсонов Александр
    Это была катастрофа. Россия корчилась в агонии. Забурлили национальные окраины. Политика национал-сепаратистов стала одной из причин масштабной гражданской войны.

    Да, с января 1918 г уже реально началась агония. Как следствие большевистского переворота.
    Цитата: Самсонов Александр
    Ещё до Октября взорвалась крестьянская Россия – началась Крестьянская война.

    Крестьянской войны в 20 веке не было. Были ее попытки по ходу и после Гражданской войны, но они безжалостно пресекались большевиками. Ценой большой крови. Крестьян.
    Большевики вообще местное население не сказать, чтобы сберегали. Всю дорогу. Коммунисты в этом плане были заметно лучше. Гуманнее.
    Цитата: Самсонов Александр
    Крестьяне делили помещичьи земли, жгли поместья, вымещая копившуюся целую эпоху ненависть на социальную несправедливость.

    Делили и жгли. Но после января 1918 г. К тому же это не называется "крестьянская война".
    Цитата: Самсонов Александр
    Началась криминальная революция – извечный спутник смуты. Формировались банды, которые терроризировали целые населенные пункты и местности. Казаки вспомнили про свои вольности. Промышленность и транспортная система разваливалась, города и армия остались без снабжения. Деревня не желала кормить город, не поставляющим им промышленные товары. Начинался голод.

    Все это было. Но все это началось после большевистского переворота октября 1917 - января 1918 г.
    Цитата: Самсонов Александр
    Россия не могла воевать.

    Да? А как же она воевала до января 1918 г? Как выборы в Учредительное собрание в 1917 г. проходили?
    Цитата: Самсонов Александр
    поддержали февральско-мартовский переворот

    В феврале-марте 1917 г. в России произошла буржуазная революция. Национально-патриотически ориентированная часть российского общества наконец-то скинула верховных феодалов, немцев Романовых. Но менее чем через год произошел реакционный большевистский переворот. И эта революция в течении нескольких лет была подавлена реакционерами-большевиками.
    Так РСФСР, а позже СССР, в начале 20-х годов вернулась в феодализм. На другой основе, но тем не менее, в феодализм. Не все революции заканчиваются успешно.
    Цитата: Самсонов Александр
    Затем часть генералитета выступила уже против Временного правительства, чтобы восстановить порядок, но мятеж провалился.

    Не порядок, а самодержавие. Т.е. феодальное общество на основе правления немцев Романовых. Или каких-нибудь других верховных феодалов.
    Автор как будто с Марса прилетел. Такую пургу метет, уши вянут.
    Цитата: Самсонов Александр
    Другая часть генералитета пошла по пути поддержки формирования различных национальных «армий».

    А как могло быть по-другому? Настоящей свободы, равенства и братства по-другому не бывает.
    Цитата: Самсонов Александр
    Временное правительство своими действиями добило порядок, единоначалие, дисциплину в войсках. Рухнул тыл, транспортная система, промышленность не могла снабжать армию и города. То есть Россия утратила возможность вести регулярную войну – снабжать всем необходимым миллионы солдат.

    И опять бред. Армия прекрасно держала фронт. До большевистского переворота.
    Цитата: Самсонов Александр
    что когда большевики пошли брать власть, временщиков никто не защищал.

    Вообще-то большевики декларировали свою власть временной, до января 1918 г. Поэтому никто особо не возражал, не имело особого значения, кто будет управлять 3 месяца, с октября 1917 по январь 1918 г. Но в январе 1918 г. большевики власть не отдали. Не для того брали. Т.е. попросту большевики всех обманули.
    Цитата: Самсонов Александр
    Вместе с ней скончалась и «новая Россия» - прозападного демократическо-буржуазного толка.

    Она не сама умерла, она была убита большевиками. В ходе Гражданской войны.
    Цитата: Самсонов Александр
    А социалистическую, советскую Россию – государственность, армию, хозяйство и т. д. – ещё предстояло создать.

    Не надо путать советский (Ульянова) режим РСФСР/СССР и социалистический (джугашвилевский) режим СССР. Это принципиально разные вещи. Вот, вообще принципиально разные. Ничего общего.
    Цитата: Самсонов Александр
    В этих условиях другие державы готовились к дележу «шкуры» русского медведя. Наши враги – Германия, Австро-Венгрия и Турция, готовились оккупировать западные области России. Наши западные «партнеры» - Англия, Франция и США, разделили русскую землю на сферы влияния и также готовились к захвату стратегических портов, городов и пунктов. Хозяевам Запада нужны были ресурсы России для строительства своего «нового мирового порядка».

    Опять большевистские страшилки.
    Чего же не "разделили шкуру"? Красная армия позорно бежала даже от немцев, после чего большевики заключили бресткий мир. И ведь никто "шкуру" не разделил.
    Зачем пересказывать выдумки большевиков?
    Цитата: Самсонов Александр
    Поэтому большевики надеялись, что пока идут переговоры, в Германии произойдёт революция и Центральные державы проиграют войну. Это позволит России сохранить существующее положение.

    Видимо поэтому Ульянов постоянно слал телеграммы Бронштейну, требуя от него быстрейшего подписания соглашения с немцами. Бронштейн, кстати, некоторое время упирался.

    Что-то я устал читать этот бред. Брошу это дело, пожалуй.
    wer2
  14. Опер Сегодня, 13:30
    Комментировать творения столь плодовитого сколько и неоднозначного)))) автора не вижу никакой возможности! Прочитав последние два абзаца можно сделать естественный вывод, что это позорище вообще было подписано во благо будущей революции в Германии и повышения авторитета Ленина! Однако...) Хотя если принимать во внимание постулаты марксизма - ленинизма о интернационализме. пролетариате - гегемоне, мировой революции и России, как вязанке хвороста для всего этого мирового пожара то конечно все очень логично!
    Опер
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