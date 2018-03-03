100 лет "похабному" Брестскому миру

100 лет назад, 3 марта 1918 года, был подписан «похабный» Брестский мир. Россия официально потерпела поражение и вышла из мировой войны.После Февраля Россия утратила возможность ведения войны с Центральными державами. Как показали военные операции лета 1917 года, русская армия была дезорганизована, разложилась и не могла проводить наступательные операции. Дальнейшая деградация России привела к тому, что армия утратила возможность даже обороняться. Политика Временного правительства и западников-февралистов привела к тому, что русская государственность была разрушена. Началась Смута, вызванная коренными противоречиями, накопившимися за столетия в России Романовых.Это была катастрофа. Россия корчилась в агонии. Забурлили национальные окраины. Политика национал-сепаратистов стала одной из причин масштабной гражданской войны. Ещё до Октября взорвалась крестьянская Россия – началась Крестьянская война. Крестьяне делили помещичьи земли, жгли поместья, вымещая копившуюся целую эпоху ненависть на социальную несправедливость. Началась криминальная революция – извечный спутник смуты. Формировались банды, которые терроризировали целые населенные пункты и местности. Казаки вспомнили про свои вольности. Промышленность и транспортная система разваливалась, города и армия остались без снабжения. Деревня не желала кормить город, не поставляющим им промышленные товары. Начинался голод.Россия не могла воевать. Генералитет погряз в интригах, многие высшие военачальники поддержали февральско-мартовский переворот, чтобы занять высокие посты в «новой России». Затем часть генералитета выступила уже против Временного правительства, чтобы восстановить порядок, но мятеж провалился. Другая часть генералитета пошла по пути поддержки формирования различных национальных «армий». Временное правительство своими действиями добило порядок, единоначалие, дисциплину в войсках. Рухнул тыл, транспортная система, промышленность не могла снабжать армию и города. То есть– снабжать всем необходимым миллионы солдат. Сами солдаты (вчерашние крестьяне) и казаки не желали больше воевать, они желали мира и вернуться домой, принять участие в переделе земли. А Временное правительство так ненавидели или были полностью равнодушны к нему, что когда большевики пошли брать власть, временщиков никто не защищал.Старая монархическая Россия умерла. Вместе с ней скончалась и «новая Россия» - прозападного демократическо-буржуазного толка. А социалистическую, советскую Россию – государственность, армию, хозяйство и т. д. – ещё предстояло создать. В этих условиях другие державы готовились к дележу «шкуры» русского медведя. Наши враги – Германия, Австро-Венгрия и Турция, готовились оккупировать западные области России. Наши западные «партнеры» - Англия, Франция и США, разделили русскую землю на сферы влияния и также готовились к захвату стратегических портов, городов и пунктов. Хозяевам Запада нужны были ресурсы России для строительства своего «нового мирового порядка».Переговоры затягивали. Большевики знали о трудностях германского блока. Германия сама еле держалась. Блокада полностью истощила страну. Армия ещё имела мощный потенциал и была готова драться. А население устало от войны, экономика трещала по швам. Ресурсов для продолжения войны уже практически не было. Надежда была только на принуждение России к миру и захват её ресурсов, с выводом части войск с Русского фронта на Западный. Состояние Австро-Венгрии и Турции было ещё хуже, они были на грани полного коллапса (по примеру России). Поэтому большевики надеялись, что пока идут переговоры, в Германии произойдёт революция и Центральные державы проиграют войну. Это позволит России сохранить существующее положение.Однако немцы также понимали всю сложность своего положения и своих союзников, они не собирались тянуть с мирным соглашением. Также им помог украинский фактор – украинские националисты заключили отдельный, сепаратный договор с Германией. Это позволило на «законных» основаниях» начать вторжение на Украину, где советские войска уже смогли занять Киев и большую часть Малой России, освободив её от укронацистов. Кроме того, Троцкий, который был агентом влияния хозяев США, всячески провоцировал германцев, чтобы возобновить боевые действия и в условиях кризиса укрепить свои позиции в большевистской верхушке. Троцкий 28 января (10 февраля) 1918 года выступил с провокационной декларацией о том, что Советская Россия войну прекращает, армию демобилизует, а мира не подписывает. В ответ немцы заявили, что неподписание Россией мирного договора автоматически влечёт за собой прекращение перемирия.18 февраля 1918 года германские войска начали наступление по всему фронту. Через несколько дней их поддержали австро-венгерские войска. Турецкая армия начала наступление на Кавказе ещё раньше. 19 февраля председатель СНК Ленин направил германскому правительству согласие советского правительства подписать германские условия. Германская сторона потребовала официального письменного уведомления, и продолжила наступление войск на севере на двух направлениях: на Ревель — Нарву — Петроград и на Псков. В течение недели они заняли ряд городов и создали угрозу Петрограду.22 февраля Троцкий, признав провал своих переговоров с германской делегацией, подаёт в отставку с поста наркома по иностранным делам. Новым наркоминделом становится Г. В. Чичерин (он возглавлял ведомство до 1930 года). При этом Троцкий за поддержку Ленина во время дискуссии в партийном руководстве, ещё более возвысился. Ленин уже 4 марта назначает Троцкого председателем Высшего военного совета, а 13 марта — наркомвоеном. То есть Троцкий стал военным вождём Советской России, сосредоточив в своих руках огромную власть.23 февраля германская сторона передала ответ, который содержал ещё более тяжелые условия. На принятие ультиматума СНК давалось 48 часов. Первые два пункта документа повторяли ультиматум от 27 января (9 февраля), то есть подтверждали территориальные претензии Центральных держав. Кроме того, предлагалось немедленно очистить Лифляндию и Эстляндию от русских войск. В обе области вводились германские полицейские силы. Германия требовала: немедленно заключить мир с Украинской Центральной радой, вывести войска с Украины и из Финляндии, возвратить анатолийские провинции Турции, немедленно демобилизовать армию, отвести свой флот в Чёрном и Балтийском морях и в Северном Ледовитом океане в русские порты и разоружить его и т. д.23 февраля 1918 года прошло историческое заседание ЦК РСДРП(б). Ленин потребовал заключения мира на германских условиях, пригрозив в противном случае подать в отставку, что фактически означало раскол партии. Троцкий, несмотря на отрицательное отношение к мирному договору, отказался участвовать в дискуссии, и поддержал Ленина. В конечном итоге Ленин получил большинство голосов. В ходе голосования Троцкий, Дзержинский, Иоффе и Крестинский воздержались, что позволило большинством в 7 голосов против 4 при 4 воздержавшихся принять историческое решение о подписании мира. Против мира вступили «левые коммунисты» во главе с Бухариным.Вместе с тем ЦК единогласно постановил «готовить немедленную революционную войну». Советская Россия стала предпринимать чрезвычайные меры по воссозданию армии, сначала на добровольческой основе, а затем на традиционной воинской повинности. 23 февраля СНК от 21 февраля «Социалистическое отечество в опасности!», а также «Воззвание Военного главнокомандующего» Н. В. Крыленко, которое заканчивалось словами: «… Все к оружию. Все на защиту революции». Началась массовая запись добровольцев в отряды РККА, создаваемые согласно декрету СНК РСФСР «О Рабоче-крестьянской Красной армии» от 15 (28) января 1918 года.В этот же день 23 февраля поздним вечером состоялось совместное заседание большевистской и левоэсеровской фракций ВЦИК. Левые эсеры приняли решение голосовать против мира. После совместного заседания началось отдельное заседание одной только большевистской фракции. При голосовании Ленин собрал 72 голоса против 25 голосов за «левых коммунистов». 24 февраля Ленину с огромным трудом, 126 голосами против 85 при 26 воздержавшихся, удалось продавить своё решение через ВЦИК. Левые эсеры призывали к организации массовой партизанской войны против германских войск, даже если такая война и закончится утратой Петрограда и значительных территорий России.Советская делегация возвратилась в Брест-Литовск 1 марта. 3 марта договор был подписан. 6 - 8 марта 1918 года на VII экстренном съезде РСДРП(б) Ленину также удалось продавить ратификацию Брестского мира. При голосовании голоса распределились следующим образом: 30 за ратификацию, 12 против, 4 воздержались. 14 - 16 марта 1918 года IV Чрезвычайный Всероссийский Съезд Советов окончательно ратифицировал мирный договор - большинством в 784 голоса против 261 при 115 воздержавшихся. Также съезд принял решение о переносе столицы из Петрограда в Москву в связи с опасностью германского наступления.Согласно условиям Брестского мира, Россия должна была провести полную демобилизацию армии (старой царской армии, а также Красной Армии) и полное разминирование своей части Чёрного и Балтийского морей. Балтийский флот выводился из своих баз в Финляндии и Прибалтике. Россия уступала Германии области, лежащие западнее линии Брест-Литовск – Каменец – Литовск – Пружаны – Зельва – Мосты – Орел – Докудова – Дзевенишки – западнее Слободки – Гервяты – Михалишки – восточнее Свенцяны – Маленгяны – Дрисвяты – Друя и далее по течению Западной Двины до Огер, и, оставляя Ригу к западу, линия границы выходила к Рижскому заливу, проходя по нему в северном направлении между материком и Моонзундским архипелагом и к выходу из Финского залива, остававшегося целиком к востоку от разграничительной линии. Россия уступала Турции округа Ардаган, Карс и Батум, отзывала войска из всех частей Восточной Анатолии.Советская Россия должна была немедленно заключить мир с Украинской Народной республикой и признать её мирный договор с Германией и её союзниками. Россия отзывала войска с территории Украины. То же касалось прибалтийских губерний, где граница проходила по реке Нарве, Чудскому и Псковскому озерам. Финляндия и Аландские острова также очищались от русских войск.Россия также выплачивала 6 млрд. марок репараций плюс уплата убытков, понесенных Германией в ходе русской революции — 500 млн. золотых рублей. В приложении к договору гарантировался особый экономический статус Германии в Советской России. Граждане и фирмы Центральных держав выводились из-под действия советских декретов о национализации, а лица, уже утратившие имущество, восстанавливались в правах. То есть германским гражданам разрешалось заниматься в России частным предпринимательством. Брестский договор восстанавливал крайне невыгодные для России таможенные тарифы 1904 года с Германией. Кроме того, Россия вынуждена была подтвердить все долги Центральным державам (от которых отказались в январе 1918 года), и возобновить по ним выплаты.Таким образом, германскую сферу влияния отходили привислинские губернии (Царство Польское), Малороссия, Белоруссия, Эстляндская, Курляндская и Лифляндская губернии, Великое княжество Финляндское. Причём границы новых территориальных образований (под власть Германии) чётко не определялись. От России была отторгнута территория площадью 780 тыс. кв. км. с населением 56 млн. человек (треть населения Российской империи) и на которой до революции находились: 27 % обрабатываемой сельскохозяйственной земли, 26 % всей железнодорожной сети, выплавлялось 73 % железа и стали, добывалось 89 % каменного угля и изготовлялось 90 % сахара, проживало 40 % промышленных рабочих и т. д.Несмотря на мирное соглашение германские войска продолжили наступление. 1 марта германскими войсками в Киеве была восстановлена власть Центральной рады. 5 апреля германские войска вступили в Харьков, в конце апреля — начале мая вошли в Крым и в южную часть Донской области, 22 апреля захватив Симферополь, 1 мая — Таганрог, а 8 мая — Ростов-на-Дону, вызвав падение советской власти на Дону. На Дону германцы помогли утверждению у власти атамана П. Н. Краснова, В Крыму было создано марионеточное правительство. В июне германцы вошли в Грузию. Используя в качестве формального повода отсутствие договора о границе между Советской Россией и Украиной, германцы захватили ряд ключевых пунктов на территории России. В Финляндии немцы помогли подавить красных. В Финляндии утвердился националистический режим, планирующий построить «Великую Финляндию» за счёт русских земель. На Кавказе Турция продолжила наступление с целью захвата Баку, Дагестана и районов Северного Кавказа с мусульманским населением.Таким образом, австро-германская и турецкая интервенция позволила отторгнуть от России обширные районы и поддержать создание на них антисоветских государственных образований. Это привело к новому витку Гражданской войны и усилению её масштабов. При помощи интервентов (к ним затем присоединились британцы, французы, американцы и японцы) различные антисоветские силы окрепли и перешли в контрнаступление.Брестский мир позволил австро-германскому главнокомандованию сосредоточить все основные силы против войск Антанты во Франции и Италии, и организовать последнее решительное стратегическое наступление на Западном фронте. Так, германское командование перебросило с Восточного фронта на Западный около полумиллиона солдат и офицеров и 23 марта начало наступательную операцию. Турция получила возможность укрепить позиции в Месопотамии и Палестине. Однако значительные военные силы Германии, Австро-Венгрии и Турции были отвлечены на продолжение интервенции, охрану и грабеж оккупированной территории западной части России.Антанта приняла Брестский мир крайне враждебно. Англия и Франция уже поделили Россию на сферы влияния и приступили к интервенции. 6 марта в Мурманске высадился английский десант, 5 апреля - японский десант во Владивостоке, 2 августа — британский в Архангельске и т. д.К осени 1918 года стало очевидно, что Антанта победит и в конечном итоге Германия капитулирует. В Берлине решили, в условиях нарастающей Гражданской войны в России и начавшейся интервенции Антанты, заключить дополнительные соглашения к Брест-Литовскому мирному договору. 27 августа 1918 года в Берлине в обстановке строжайшей секретности были заключены русско-германский дополнительный договор к Брестскому миру и финансовое соглашение. Его подписали, от имени правительства РСФСР - полпред Адольф Иоффе, а со стороны Германии — Пауль фон Гинце.Согласно его условиям, демаркационная комиссия должна была детально определить и немедленно установить восточную границу Эстляндии и Лифляндии. Германские войска к востоку от демаркационной линии сразу выводились. Россия признавала независимость Украины и Грузии, отказывалась от Эстляндии и Лифляндии, выторговав себе право доступа в балтийские порты (Ревель, Рига и Виндау). Также для облегчения русской торговли через Эстляндию, Лифляндию, Курляндию и Литву устанавливался свободных транзитный провоз товаров через них в обе стороны; низкие железнодорожные и фрахтовые тарифы; свободное судоходство по Западной Двине. Советская сторона выторговала себе контроль над Баку, уступив Германии четверть производимой там продукции.Германия согласилась также вывести свои войска из Белоруссии, с черноморского побережья, Крыма, из Ростова и части Донского бассейна, а также не оккупировать более какой-либо территории России. Германия обязалась не вмешиваться в отношения Русского государства с национальными областями и побуждать их к отложению от России или к образованию самостоятельных государственных образований. Германия гарантировала, что Финляндия не нападет на русскую территорию, в особенности на Петроград. В секретном соглашении (так называемая «нота Гинце) было зафиксировано обоюдно выраженное согласие сторон прилагать взаимные усилия к борьбе внутри России с интервентами Антанты, Добровольческой армией и восстанием Чехословацкого корпуса.Ленин проявил большую прозорливость. Он пошёл на огромные уступки Германии и её союзникам не только из-за отсутствия армии, но и неизбежного поражения и падения германского блока. Ленин неоднократно говорил, что Брестский мир не продержится и нескольких месяцев и что революция в Германии неизбежна. 3 ноября 1918 года в Германии восстали военные моряки в Киле, к ним присоединились тысячи солдат. Вскоре восстание охватило Гамбург, Любек, Бремен и другие города. В Баварии была провозглашена советская республика. 5 ноября советское правительство приостановило дипломатическое отношения с Германией. 9 ноября революция в Германии победила. 11 ноября Германия подписала перемирие с державами Антанты. 13 ноября Брестский договор был аннулирован.Как отмечал американский историк Ричард Пайпс: «Прозорливо пойдя на унизительный мир, который дал ему выиграть необходимое время, а затем обрушился под действием собственной тяжести, Ленин заслужил широкое доверие большевиков. Когда 13 ноября 1918 года они разорвали Брестский мир, вслед за чем Германия капитулировала перед западными союзниками, авторитет Ленина был вознесён в большевистском движении на беспрецедентную высоту».