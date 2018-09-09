Неожиданная война гитлеровской Германии с СССР. Часть 19. ПВО

Продолжим рассмотрение событий в частях ПВО накануне войны.: «…»Первая запись в ЖБД касается приказания развернуть 80% частей корпуса. Указанное количество поднимаемых частей ПВО близко к числу, приведенному в мемуарах Тюленева (75%), которые ему якобы назвал Сталин. Однако, Сталин уже больше часа, как уехал из Кремля. Не верит автор в такую медлительность передачи приказов Сталина... Да и Тюленев в это время отдыхает дома... При этом боевая тревога частям корпуса, сроки, документация в части. Все как-то вялотекуще... Возможно, указание о выводе 80% частей это указание от неизвестного лица, как отголоски Директивы №1.в это время...Но как только получена информация о бомбардировке городов, то сразу идет приказание об объявлении боевой тревоги частям корпуса. Как в поговорке: пока петух не клюнул, руководство НКО и ГШ не верит в начало войны 22 июня...Мы видим, что в штабе корпуса ПВО довольно неторопливо планируют выдвижение своих частей на ОП (включая оборону Кремля). Первое указание о подъеме 80% частей 1-го корпуса ПВО поступает только в 1-40, но тревогу объявляют только в 4-30.24-я авиадивизия ПВО готова к отражению налетов противника в 5-20. Даже после объявления тревоги первые зенитные батареи начинают выдвижение на ОП только утром – в 8-20, а встали они на позиции вечером 22.6.41 г. В соответствии с РМ у немцев была достаточно неплохая дальняя авиация и поэтому нельзя говорить, что немецкие самолеты до Москвы не могли долететь 22-го июня, а вот уже 23 числа могли...(1 корпус ПВО): «...»Даже для обороны особо важного объекта (Кремля) пулеметные части и МЗА выехали из лагеря после 7-00 22.6.41г. Не ждут воздушного нападения на Москву, не ждут... И это странно, т.к. уже отправлена Директива №1 в западные ВО. Но все становится на свои места, если ждут только несколько провокаций, а не войну. Даже если война начнется, то это не опасно, т.к. на начальном этапе войны боевые действия будут происходить неторопливо...(1 корпус ПВО): «…»Можно сказать, что ПВО в центре руководит оперативно: уже в 5-40 до полка ПВО доходит приказ о подъеме приписного состава.: «...»(1 прожекторный полк): «...»(1 корпус ПВО): «…»Из истории(1 корпус ПВО): «…»Из истории: «…»: «…»: «...»Из истории: «…»В 176-м зенап чуть менее половины средств находились на ОП. Мы помним, что личный состав 12 батарей не мог круглосуточно сидеть неделями у своих орудий, т.е. дежурные батареи чередовались между собой. По остальным дивизионам и полкам нет ясности: сколько из них находилось на ОП и в лагерях. По мнению автора, их было на ОП около 1/3.: «...»Истребительная авиация для прикрытия неба столицы стала занимать исходное положение только 22 июня.(МВО): «1…»(МВО): «…»(ОрВО): «…»Представленные материалы не противоречат ЖБД 1-го корпуса ПВО. Подъем по тревоге и вывод частей ПВО из лагерей был начат только после начала войны. 21-го июня никто в Московской зоне ПВО не готовится к войне. Количество зенитных средств на ОП в среднем составляло около 1/3, что соответствовало ОГ №3.Рассмотрим, какие направления в 1-м корпусе ПВО считались угрожаемыми: «Выписка из боевого приказа №008 штакор 1 ПВО Москва 18.6.41г.«1...» На 18 июня угрожаемым направлением является и направление с северо-западной госграницы — со стороны ЛВО.Только после объявления войны из штаба 1-го корпуса ПВО в подчиненные части рассылаются документы, руководствоваться которыми следует в военное время:...»Представленный документ — это аналог «Планов...» в рамках корпуса ПВО. То, что он имеет дату 18.6.41, не имеет никого отношения к тому, что руководство КА ждало войну 22.6.41. Вы, конечно же, знаете, что разработанные «Планы прикрытия...» отдельных округов накануне войны отправлялись в Москву для утверждения.В первый день войны был объявлен приказ зам. председателя исполкома — начальника МПВО Москвы С.Ф. Фролова, в котором говорилось: «В связи с угрозой воздушного нападения на город объявляю в г. Москве и Московской области сг.». Таким образом, 21 июня и в ночь на 22 июня мероприятия в соответствии с «Инструкцией по взаимодействию и взаимоотношениям между органами...»Управлениями НКГБ и НКВД по Москве и Московской областиутра 22 июня 1941 г. был разработан «План агентурно-оперативных мероприятий…», в котором были определены мероприятия для обеспечения государственной безопасности столицы и области, в том числе и по линии МПВО.получили указания о введении «», светомаскировке и о переводе участковых команд МПВО на казарменное положение.Из представленных материалов можно сделать вывод, что на рассвете 22.6.41 партийно-военное руководство страны не опасалось налетов германских самолетов на столицу и другие города.А как же обстояло дело в городе Ленинграде? Ведь рядом немецко-финские войска, которые имеют авиацию и там также ожидают провокационные действия (или якобы войну) 22 июня. Только к 20-00 22.6.41 РУ ГШ уточняет, что отмобилизование финских войск еще не произошло. ЛВО стоит первым в списке ВО, кому адресована Директива №1. Выше мы видели, что в рамках ПВО столицы направление со стороны Ленинграда является угрожаемым для воздушного нападения.Ленинград прикрывал 2-й корпус ПВО. ЖБД 2-го корпуса ПВО ведется с 1939 года. Последняя запись в журнале перед 22.6.41 имеет дату 10.4.40 г.: «[истребительная авиация]… [для заправки аэростатов заграждения].[аэростаты заграждения]: «…»: «…»Мы видим, что в ЛВО не развернуты НП ВНОС, не развернуты части ПВО. Следовательно, они находились в степенях готовности №3 или №4. Аэростаты заграждения подготавливаются к подъему только к 24.6.41. В ЖБД говорится об одном выстреле зенитно-артиллерийской батареи 115-го зенап по самолетам противника. 115 зенап дислоцировался в районе Лисьего Носа и его дежурные батареи находились на ОП и могли оперативно открыть огонь по вражеским самолетам.: «…»А.А. Кузнецов, заменявший уехавшего в отпуск 1-го секретаря Ленинградского горкома А.А. Жданова, собрал работников горкома и райкомов и прочитал им Директиву.(только после начала войны) группы самозащиты, команды предприятий и часть формирований МПВО: «...»В воспоминаниях ветерана говорится о том, что в некоторых соединениях ЛВО в десятых числах июня стали отзывать зенитную артиллерию из лагерей. Раньше, чем это было сделано в ПрибОВО. Однако, приведенные ниже два документа свидетельствуют о том, что части ПВО округа по состоянию на 22 июня все же имелись в лагерях.: «…»: «…»: «...»(21 тд 10 мк): «…»: «...»: «[До прихода Директивы №1 авиация ЛВО не рассредотачивалась.]…»: «..»Из представленных материалов следует, что части ПВО в ЛВО начали готовится к войне только после ее начала. В соответствии с представленными материалами можно сказать, что части ПВО ЛВО могли находиться только в ОГ №4 или №3. Исключение составляли части ПВО СФ.по боевой деятельности ВНОС Остерского бригадного района ПВО: «[размещался в зоне ответственности 5-й армии]....[НП 22 об поднимается после начала войны, т.е. он не находился в ОГ №2.]...»29-й об в соответствии с документом был развернут до начала войны и обеспечен приписным составом. В рамках одного бригадного района ПВО один батальон поднят, а другой нет. Нет единообразия: нельзя сказать, что этот район поднял часть ВНОС для подготовки к войне утром 22 июня. Это могли быть плановые учения или чья-то инициатива, но никак не команда из Москвы или из округа по приведению частей ПВО в боевую готовность.(4-я дивизия ПВО, г.Львов) был поднят по тревоге в пятом часу утра 22.6.41 г. и приступил к выполнению боевой задачи.(3-я дивизия ПВО, Киев) начал развертывание 22.6.41 после получения приказа от пом.командующего войсками по ПВО генерал-майора А.И.Данилова.: «…»В зоне ответственности 29 об ВНОС, полностью развернутого до начала войны, располагается 286 озад, который после объявления тревоги только к 5-30 приводит огневые средства дивизиона в боевую готовность: черезпосле получения приказа о боевой тревоге. При таких нормативах не мог 286 озад находиться в ОГ №2...Из истории: «…»: «….»: «…»(81 мд 4 мк): «...»81 мд в ночь на 21.06.41 покинула свой летний лагерь и из Яновских лагерей был также вызван 79 озад. Вывод 81 мд из лагерей накануне войны мы рассматривали в предыдущих частях и снова обсуждать этот вопрос не будем.: «...»В Яновских лагерях находится 126 озад, так же как и 79 озад. Однако 126 озад до начала войны в боевую готовность не приводится.: «..» В 183-м зенап 3 дивизии ПВО к концу дня 21-го июня войну не ожидают и приведение его в боевую готовность является отголосками Директивы №1.(39 тд 16 мк) 22.6.41 совершал марш из Черновиц в Волока, Луковицу и войну не ожидал.(Львовский дивизионный район ПВО) поднимается по тревоге в ночь на 22 июня 1941 года.(командир батареи 509 зенап, 4 дивизия ПВО, Львов): «… [Одно орудие в готовности №1 из всей батареи.]…»Из приведенного фрагмента мемуаров нельзя сделать вывод о нахождении 509 зенап в ОГ №2. В батарее одно дежурное орудие. Неизвестно количество дежурных батарей в полку.Из истории: «…»3-го Управления НКО от 1.7.41: «...»Автору не удалось найти ни одного упоминания о введении затемнения или светомаскировки в городах или гарнизонах на территории Украины. Мы видим, что отсутствуют материалы подтверждающие перевод частей ПВО КОВО в ОГ №2 по состоянию на 21 июня 1941 года. Из представленных материалов можно сделать вывод о том, что они могли находиться только в ОГ №3 или №4.: «…»: «...»: «...»(НШ дивизиона 188 зенап 7-й бригады ПВО): «...»20-го числа вышли на ОП — это на два дня позже зенитно-артиллерийских частей ПрибОВО. Занять ОП — это еще не введение Положения №2. Это может быть и Положение №3.: «...»В соответствии с документом, в Минском районе ПВО была под видом учений введена ОГ №2. В то же время есть упоминание, что противовоздушную оборону Минска 22 июня осуществляли восемь зенитных батарей двухорудийного состава. Выходит, что на ОП 7-й бригады ПВО находилось всего 16 зениток из 60 имеющихся — это менее 30% зенитных средств. Остальные средства находились на полигоне. Если и находились эти восемь двухорудийных батарей в ОГ №2 (по временным нормативам к открытию огня), то это не значит, что вся бригада находилась в ОГ №2. Большая часть бригады была в лагерях. Суммарно по всей 7-й бригаде ПВО оперативная готовность не могла быть выше №3.Белостокский бригадный район прикрывался силами 4-й бригады ПВО. Действия бригады по отражению первых налетов фашистской авиации сковывались приказом командующего Западной зоной ПВО генерала С.С.Сазонова, согласно которому, во избежание провокаций до особого распоряжения открывать огонь по самолетам противника запрещалось. Только после 8-ми часов утра 22 июня этот приказ был отменен командующим 10-й армией генерал-лейтенантом К.Д.Голубевым.Барановический бригадный район ПВО прикрывали 518 и 751 зенап. 518 полк располагался в г.Барановичи и имел на вооружении два дивизиона 85-мм пушек. Однако уже в первый день войны у зениток полка стали заканчиваться снаряды и немецкие бомбардировщики начали безнаказанно бомбить наши войска. 28 июня штаб 13-й армии докладывал, что через его боевые порядки «прошел 518 зенап, который имеет новую матчасть, но ни одного снаряда».Гродно защищали 64 зенитки 751 зенап ПВО. Снарядов им хватило только на два часа. Уже с 6-ти часов утра немецкие самолеты безнаказанно летали над городом.12 орудий 346 озад 85 сд стояли на окраине г.Гродно. В течение 22 июня озад израсходовал около 600 снарядов сбив 5 самолетов.Несмотря на то, что 188 зенап этой бригады только получил новые 85-мм пушки и осваивал их в процессе боя, 22.6.41 зенитчики сбили над Минском шесть самолетов противника.В крепостном укреплении южнее станции Березина размещался 174 озад ПВО РГК. 15 мая 1941 года он прибыл из Полоцка. Сразу занял боевой порядок. Три огневых батареи дивизиона, каждая вооруженная четырьмя 85-мм орудиями, и прожекторная рота встали на боевое дежурство. Находясь на боевом дежурстве, личный состав производил инженерное оборудование позиций, одновременно занимался боевой подготовкой, готовился в середине июня провести боевые стрельбы393 озад 42 сд утром 22 июня под огнем противника вывел из горящего Бреста три пушки без снарядов, после чего был направлен в г.Береза-Картузская за боеприпасами. Получив снаряды, дивизион уже в первый день войны сбил до четырех самолетов противника.86 озад 2 ск 24 июня сбил один вражеский самолет и подбил пять, израсходовав всего 317 76-мм зенитных выстрела.ПВО г.Полоцк возлагалась на 324 озад ПВО, 2-ю роту 8-го об ВНОС, входивших в состав Витебского бригадного района ПВО, и 182 иап (59 иад ПВО).324 озад состоял из трех огневых батарей, зенитно-пулеметной и прожекторной рот, а также подразделений боевого и тылового обеспечения. На вооружении каждой огневой батареи находились 4 76-мм зенитные пушки обр.1931г. Огневую мощь дополняли 12 7,62-мм счетверенных зенитно-пулеметных установок «Максим» образца 1931г. и 3 12,7-мм пулемета ДШК. В ночное время 16 прожекторных станций прожекторной роты обеспечивали поиск воздушного противника на максимальной дальности до 12000 м. Выбор ОП батарей дивизиона обеспечивал тройное перекрытие зон обстрела над центром Полоцка, что должно было в первую очередь обеспечить надежное прикрытие мостов через р.Западная Двина.Многочисленные склады Полоцкого гарнизона или прикрывались 324 озад ПВО, или обладали собственными средствами ПВО, о которых известно крайне мало. Например, артиллерийский склад №69 (ж/д станция Полота) оборонялся 38 отд.батареей батальона местных стрелковых войск.324 озад находился на окружном полигоне под Крупками Борисовского района. Для прикрытия объектов г.Полоцка от него была оставлена. 22 июня в 4-13 командующему Витебским бригадным районом ПВО поступила телеграмма за подписью пом.командующего войсками ЗапОВО по ПВО генерал-майора С.С.Сазонова, согласно которой ему надлежало выполнить Директиву №2 командующего войсками ЗапОВО, содержавшую приказ НКО о возможности внезапного нападения немцев в течение 22–23 июня 1941г. Оперативным дежурным главного поста ПВО были оповещены все командиры подчиненных частей и подразделений, в том числе командир 8-го об ВНОС и 324-го озад ПВО.о боевом пути: «…»: «…»(зам.командира 2-й роты ВНОС): «...»22.6.41: «...»При наличии только РП и БП невозможно осуществлять контроль за воздушным пространством, под которым не развернуты НП ВНОС, а можно только обнаруживать самолеты противника у некоторых объектов. Снова мы видим, что не развернуты посты ВНОС, немало зенитной артиллерии находится в лагерях, что не может свидетельствовать о введении ОГ № 2 на территории ЗапОВО по состоянию на 21.6.41...: «...»16 об ВНОС также начинает развертывание в ночь на 22 июня.: «…»Некоторые зенитные части ПВО Одесского округа с 7 мая по 5 июня 1941 года отработали боевые стрельбы на Аккерманском артиллерийском полигоне, а вот оставшиеся должны были отстреляться в период с 10 июля по 5 сентября: «[батарея]…»(отсутствует лист с наименованием зад): «[дивизион]боевых действий: «…»В Крыму части ПВО, подчиненные 9 отд. корпусу, также заранее не выводились на ОП. Имеется информация, что22.6.41 выдвинулся на ОП у города Евпатории.Из немногочисленных материалов видно, что части ВНОС до 21 июня не были развернуты, часть зенитных средств находились в лагерях. НШ ОдВО Захаров не указывает в своих мемуарах о переводе частей ПВО и ВВС до 21 июня в ОГ №2. Поэтому нельзя сделать вывод о том, что ПВО ОдВО была переведена в ОГ №2, так же, как и ПВО ПрибОВО.Таким образом, из представленных материалов, которые имеются в общем доступе в настоящее время,. Поэтому задокументированный факт перевода зенитных средств ПВО в ПрибОВО в ОГ №2 и отзыв всех зенитных частей из лагерей