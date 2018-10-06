Поэма о Максиме. Ретроспектива. Часть 9. Пулемёты Гарднера, Норденфельда и Бахадура Рана
В предыдущем материале мы рассказали о том, как в конце XIX века была создана скорострельная митральеза Пальмкранца. Но самое интересное, что в основе ее конструкции лежало устройство еще более раннего двуствольного «пулемёта» американца Уильяма Гарднера. Между тем удивительного в этом ничего нет. Много раз бывало так, что придумает человек нечто новое, запатентует, но… так никто это его «новое» и не внедряет. А у него самого на это нет ни сил, ни времени, ни денег. Но проходит время, срок действия патента заканчивается, и он становится общественным достоянием. И вот тут-то находятся люди, у которых есть то, что нужно для внедрения новинки, и ее начинают внедрять и использовать.
Пятиствольная митральеза Гарднера на колесном лафете.
Вот и Уильям Гарднер предложил такую конструкцию митральезы, которая обладала на тот момент скорострельностью более высокой, нежели все остальные модели, но при этом была исключительно простой и отличалась высокой надежностью. Кроме того, она была еще и достаточно технологичной, а обслуживалась расчетом всего лишь из двух человек!
Двуствольная митральеза Гарднера.
Она же в датском Королевском музее-арсенале.
Вид сзади.
Патент на свой «пулемет» Гарднер получил в 1874 году. Этот его образец имел два ствола, стрелявших по очереди. Привод был механический, от вращения рукоятки, расположенной справа от короба, в котором находились затворы челночного типа. В ряде источников сообщается, что оба створа были помещены в кожух, куда заливалась вода. Так что это был еще и первый образец многоствольного скорострельного оружия с водяным охлаждением. Причем скорострельность у митральезы Гарднера была весьма приличной – 250 выстрелов в минуту. Плюсом системы являлось и то, что ее можно было устанавливать на самые разные лафеты, как сухопутные, так и корабельные, что делало ее универсальным оружием. Самым большим недостатком являлась сложность наведения на цель. То есть один из стрелков должен был ее нацеливать, а другой крутить рукоятку. Теоретически это мог делать и один человек, но тогда точность огня оказывалась не слишком высокой.
Уильям Гарднер со своим изобретением.
Устройство митральезы было практически одинаковым с митральезой Пальмкранца, только вот появилось оно на свет раньше. В коробе находилось два затвора, которые поочередно то открывались, то закрывались. При этом они, словно челноки, двигались строго прямолинейно. Вообще, скорострельность такого «пулемета» зависела только от скорости вращения рукоятки и еще от тренированности расчета – который должен был очень быстро его перезаряжать. Теоретически он мог дать и 800 выстрелов в минуту, но тогда его стволы моментально бы перегрелись, а вода в кожухе бы закипела.
Схема устройства митральезы Гарднера.
Схема механизма в действии вместе со стволами.
Поскольку в США в это время на вооружении уже находились митральезы Гатлинга, конструктору удалось продать всего лишь несколько сотен своих «пулеметов», и больших доходов ему это не принесло. Искать счастья он решил в Англии, куда и переехал, и где продолжал совершенствование своего изобретения. И англичане решили использовать его разработку, так что успеха он, в общем-то, добился. Но часто бывает и так, что, придумав нечто совершенное, автор этого творения уже не может больше придумать ничего. Вернее, совершенствует свое изобретение в количественном аспекте, а на новый качественный уровень перейти ему не удается. Так, например, его следующей разработкой была пятиствольная митральеза, дававшая 700 выстрелов в минуту при воздушном охлаждении стволов. То есть скорострельность этой «ручной машинки» была выше, чем у полностью автоматического пулемета «Максим», вот только как можно было из нее стрелять, если поле зрения стрелка полностью перекрывал громоздкий и очень тяжелый магазин, содержавший патроны для пяти стволов?!
Массивные маховики в коробе митральезы Гарднера обеспечивали плавность работы.
Бронза, использовавшаяся при изготовлении «пулемета», придавала ему нарядный вид!
Да и вес «машинки» образца 1874 года даже в варианте с двумя стволами был все же несколько великоват: 98,9 килограмма, при общей длине в 1193 мм и длине стволов в 763 мм. Стрелял он патронами .45 калибра, что позволяло вести огонь на расстоянии до 1800 метров. Ну, а затем пошли дальнейшие усовершенствование его системы и массовый выпуск фирмой Норденфельда.
Двуствольный «пулемет» Гарднера на колесном лафете.
Кстати, эта фирма решила выпускать и свой собственный пулемет по образцу пулемета Максима и даже нашла человека, который его сконструировал в 1897 году, внеся при этом в его устройство требуемый элемент новизны. Это был капитан шведской армии Теодор Бергман, и он более известен как создатель ряда автоматических пистолетов, однако пулеметами он тоже занимался. И вот какую конструкцию в итоге он придумал: при коротком откате ствола последний отходил назад и толкал массивную затворную раму, сцепленную с затвором. И отходила она до тех пор, пока затвор и рама не расцеплял специальный кулачковый механизм. При этом срабатывал еще и ускорительный рычаг, который отбрасывал затвор ровно в четыре раза быстрее, чем продолжала двигаться сама рама. Гильза из патронника при этом извлекалась и экстрагировалась вправо. В подающем механизме, оборудованном шестилучевой звездочкой, была предусмотрена пружина, которую эта рама сжимала и таким образом накапливала в ней (и в подающем механизме) энергию, достаточную для подачи ленты. Затем затворная рама двигалась вперед, подавала патрон в патронник и прочно сцеплялась с затвором.
Пулемет Бергмана-Норденфельда.
То есть главным достоинством данной конструкции была улучшенная подача патронов в этот пулемет, из-за чего он отличался повышенной надежностью, что можно было бы лишь только одобрить. Но более высокая трудоемкость изготовления и общая сложность повысили цену этого пулемета, поэтому соревнования с «максимом» пулемет Бергмана образца 1897 года в итоге не выдержал!
Интересно, что в том же 1897 году в далеком Непале тоже был создан двуствольный «пулемет», конструктивно схожий с митральезой Гарднера, но собранный по принципу из всего, что под руками!
Митральеза «Бира».
Тут надо прежде всего отметить, что в конце ХIХ века Непал был одной из самых бедных и отсталых стран мира (хотя и сейчас его положение немногим лучше). Полукустарные мастерские и кузницы в нем имелись с избытком – в них ковали мотыги и знаменитые кукри. Но чего-то больше и в помине не было! Зато англичане целиком и полностью вооружали небольшую непальскую армию в благодарность за гуркхов – непальских наемников, служивших в британских колониальных войсках. Но они же и отказались поставлять в Непал митральезы, посчитав, что такое суперсовременное по тому времени оружие сможет запросто вскружить им головы. Ну, а денег, чтобы их купить в других странах, у непальцев отродясь не водилось.
Современный макет «Биры», выпущенный одной из американских фирм, занимающихся изготовлением копий.
Короб «Биры». Магазин снят. Снята крышка шестеренки привода.
И вот тогда полковник (позднее ставший генералом) Гахендра Шамшер Джанг Бахадур Рана (имя еще не из самых длинных!), получивший образование в Англии, решил использовать простоту конструкции Гарднера, чтобы создать свой собственный, «непальский образец». И создал, хотя в итоге у него получилось изделие, на первоначальный образец похожее совсем мало. Первой же непальской митральезе дали название «Бира» в честь правившего тогда короля Притви Бир Бикрам Шаха и постарались одним образцом не ограничиваться.
Короб «Биры» с установленным магазином и крышкой шестеренки привода.
Механика митральезы Бахадура Рана была похожа на механику Гарднера, да и было бы странно, если бы это было не так. Тогда она вряд ли бы заработала. Принципиально новым в ней был магазин. Можно сказать, что непальский полковник первым в мире использовал в своем оружии горизонтальный дисковый магазин, вращающийся при стрельбе, и очень похожий на тот, что затем был использован на пулемете «Льюисе». Причем магазин получился очень емким. В нем 120 патронов располагались в два ряда и вот это-то и привело к тому, что вышел он очень уж тяжелым. Пустой весил 14 килограммов, а наполненный патронами – 20.
Два ствола «Биры».
Не стал Бохадур Рана применять на «Бире» и водяное охлаждение стволов. Отказался он и от бронзового корпуса «Гарднера», который в Европе сначала отливали, а затем его болванку фрезеровали, шлифовали и полировали. Непальские мастера «склепали» его из железных листов, соединив винтами и болтами. Получилась весьма оригинальная внешне конструкция, прямо-таки в стиле постапокалипсического дизельпанка.
Маркировочные таблички для непальских митральез гравировались вручную, поэтому каждая из них совершенно уникальна и представляют собой большую ценность для военных коллекционеров.
Работать над «Бирой» начали в 1896 году, а закончили в 1897. Во время испытаний выяснилось, что несмотря на «самодельщину» механизм ее работал вполне надежно, а магазин при подаче патронов не заклинивал. Успех окрылил непальцев, и они поставили производство «новинки» на поток, то есть вручную продолжали делать каждую деталь и подгонять по месту. Поэтому взаимозаменяемые части в каждой из таких митральез отсутствовали по определению. Даже магазины и те отличались друг от друга и могли использоваться только со «своей» митральезой!
Митральеза Монтиньи в арсенале Нанкина.
И тем не менее даже при таком «производстве» они сумели изготовить 25 митральез, которые вплоть до середины ХХ века охраняли столицу страны Катманду и королевский дворец. В боях она никогда не применялась, пугая врагов Непала одним своим внешним видом. Зато среди коллекционеров оружия данное «чудо техники» ценится весьма высоко, во всяком случае, последняя из проданных ушла с аукциона за 50 тысяч фунтов!
Пятиствольная митральеза Гарднера на колесном лафете.
Вот и Уильям Гарднер предложил такую конструкцию митральезы, которая обладала на тот момент скорострельностью более высокой, нежели все остальные модели, но при этом была исключительно простой и отличалась высокой надежностью. Кроме того, она была еще и достаточно технологичной, а обслуживалась расчетом всего лишь из двух человек!
Двуствольная митральеза Гарднера.
Она же в датском Королевском музее-арсенале.
Вид сзади.
Патент на свой «пулемет» Гарднер получил в 1874 году. Этот его образец имел два ствола, стрелявших по очереди. Привод был механический, от вращения рукоятки, расположенной справа от короба, в котором находились затворы челночного типа. В ряде источников сообщается, что оба створа были помещены в кожух, куда заливалась вода. Так что это был еще и первый образец многоствольного скорострельного оружия с водяным охлаждением. Причем скорострельность у митральезы Гарднера была весьма приличной – 250 выстрелов в минуту. Плюсом системы являлось и то, что ее можно было устанавливать на самые разные лафеты, как сухопутные, так и корабельные, что делало ее универсальным оружием. Самым большим недостатком являлась сложность наведения на цель. То есть один из стрелков должен был ее нацеливать, а другой крутить рукоятку. Теоретически это мог делать и один человек, но тогда точность огня оказывалась не слишком высокой.
Уильям Гарднер со своим изобретением.
Устройство митральезы было практически одинаковым с митральезой Пальмкранца, только вот появилось оно на свет раньше. В коробе находилось два затвора, которые поочередно то открывались, то закрывались. При этом они, словно челноки, двигались строго прямолинейно. Вообще, скорострельность такого «пулемета» зависела только от скорости вращения рукоятки и еще от тренированности расчета – который должен был очень быстро его перезаряжать. Теоретически он мог дать и 800 выстрелов в минуту, но тогда его стволы моментально бы перегрелись, а вода в кожухе бы закипела.
Схема устройства митральезы Гарднера.
Схема механизма в действии вместе со стволами.
Поскольку в США в это время на вооружении уже находились митральезы Гатлинга, конструктору удалось продать всего лишь несколько сотен своих «пулеметов», и больших доходов ему это не принесло. Искать счастья он решил в Англии, куда и переехал, и где продолжал совершенствование своего изобретения. И англичане решили использовать его разработку, так что успеха он, в общем-то, добился. Но часто бывает и так, что, придумав нечто совершенное, автор этого творения уже не может больше придумать ничего. Вернее, совершенствует свое изобретение в количественном аспекте, а на новый качественный уровень перейти ему не удается. Так, например, его следующей разработкой была пятиствольная митральеза, дававшая 700 выстрелов в минуту при воздушном охлаждении стволов. То есть скорострельность этой «ручной машинки» была выше, чем у полностью автоматического пулемета «Максим», вот только как можно было из нее стрелять, если поле зрения стрелка полностью перекрывал громоздкий и очень тяжелый магазин, содержавший патроны для пяти стволов?!
Массивные маховики в коробе митральезы Гарднера обеспечивали плавность работы.
Бронза, использовавшаяся при изготовлении «пулемета», придавала ему нарядный вид!
Да и вес «машинки» образца 1874 года даже в варианте с двумя стволами был все же несколько великоват: 98,9 килограмма, при общей длине в 1193 мм и длине стволов в 763 мм. Стрелял он патронами .45 калибра, что позволяло вести огонь на расстоянии до 1800 метров. Ну, а затем пошли дальнейшие усовершенствование его системы и массовый выпуск фирмой Норденфельда.
Двуствольный «пулемет» Гарднера на колесном лафете.
Кстати, эта фирма решила выпускать и свой собственный пулемет по образцу пулемета Максима и даже нашла человека, который его сконструировал в 1897 году, внеся при этом в его устройство требуемый элемент новизны. Это был капитан шведской армии Теодор Бергман, и он более известен как создатель ряда автоматических пистолетов, однако пулеметами он тоже занимался. И вот какую конструкцию в итоге он придумал: при коротком откате ствола последний отходил назад и толкал массивную затворную раму, сцепленную с затвором. И отходила она до тех пор, пока затвор и рама не расцеплял специальный кулачковый механизм. При этом срабатывал еще и ускорительный рычаг, который отбрасывал затвор ровно в четыре раза быстрее, чем продолжала двигаться сама рама. Гильза из патронника при этом извлекалась и экстрагировалась вправо. В подающем механизме, оборудованном шестилучевой звездочкой, была предусмотрена пружина, которую эта рама сжимала и таким образом накапливала в ней (и в подающем механизме) энергию, достаточную для подачи ленты. Затем затворная рама двигалась вперед, подавала патрон в патронник и прочно сцеплялась с затвором.
Пулемет Бергмана-Норденфельда.
То есть главным достоинством данной конструкции была улучшенная подача патронов в этот пулемет, из-за чего он отличался повышенной надежностью, что можно было бы лишь только одобрить. Но более высокая трудоемкость изготовления и общая сложность повысили цену этого пулемета, поэтому соревнования с «максимом» пулемет Бергмана образца 1897 года в итоге не выдержал!
Интересно, что в том же 1897 году в далеком Непале тоже был создан двуствольный «пулемет», конструктивно схожий с митральезой Гарднера, но собранный по принципу из всего, что под руками!
Митральеза «Бира».
Тут надо прежде всего отметить, что в конце ХIХ века Непал был одной из самых бедных и отсталых стран мира (хотя и сейчас его положение немногим лучше). Полукустарные мастерские и кузницы в нем имелись с избытком – в них ковали мотыги и знаменитые кукри. Но чего-то больше и в помине не было! Зато англичане целиком и полностью вооружали небольшую непальскую армию в благодарность за гуркхов – непальских наемников, служивших в британских колониальных войсках. Но они же и отказались поставлять в Непал митральезы, посчитав, что такое суперсовременное по тому времени оружие сможет запросто вскружить им головы. Ну, а денег, чтобы их купить в других странах, у непальцев отродясь не водилось.
Современный макет «Биры», выпущенный одной из американских фирм, занимающихся изготовлением копий.
Короб «Биры». Магазин снят. Снята крышка шестеренки привода.
И вот тогда полковник (позднее ставший генералом) Гахендра Шамшер Джанг Бахадур Рана (имя еще не из самых длинных!), получивший образование в Англии, решил использовать простоту конструкции Гарднера, чтобы создать свой собственный, «непальский образец». И создал, хотя в итоге у него получилось изделие, на первоначальный образец похожее совсем мало. Первой же непальской митральезе дали название «Бира» в честь правившего тогда короля Притви Бир Бикрам Шаха и постарались одним образцом не ограничиваться.
Короб «Биры» с установленным магазином и крышкой шестеренки привода.
Механика митральезы Бахадура Рана была похожа на механику Гарднера, да и было бы странно, если бы это было не так. Тогда она вряд ли бы заработала. Принципиально новым в ней был магазин. Можно сказать, что непальский полковник первым в мире использовал в своем оружии горизонтальный дисковый магазин, вращающийся при стрельбе, и очень похожий на тот, что затем был использован на пулемете «Льюисе». Причем магазин получился очень емким. В нем 120 патронов располагались в два ряда и вот это-то и привело к тому, что вышел он очень уж тяжелым. Пустой весил 14 килограммов, а наполненный патронами – 20.
Два ствола «Биры».
Не стал Бохадур Рана применять на «Бире» и водяное охлаждение стволов. Отказался он и от бронзового корпуса «Гарднера», который в Европе сначала отливали, а затем его болванку фрезеровали, шлифовали и полировали. Непальские мастера «склепали» его из железных листов, соединив винтами и болтами. Получилась весьма оригинальная внешне конструкция, прямо-таки в стиле постапокалипсического дизельпанка.
Маркировочные таблички для непальских митральез гравировались вручную, поэтому каждая из них совершенно уникальна и представляют собой большую ценность для военных коллекционеров.
Работать над «Бирой» начали в 1896 году, а закончили в 1897. Во время испытаний выяснилось, что несмотря на «самодельщину» механизм ее работал вполне надежно, а магазин при подаче патронов не заклинивал. Успех окрылил непальцев, и они поставили производство «новинки» на поток, то есть вручную продолжали делать каждую деталь и подгонять по месту. Поэтому взаимозаменяемые части в каждой из таких митральез отсутствовали по определению. Даже магазины и те отличались друг от друга и могли использоваться только со «своей» митральезой!
Митральеза Монтиньи в арсенале Нанкина.
И тем не менее даже при таком «производстве» они сумели изготовить 25 митральез, которые вплоть до середины ХХ века охраняли столицу страны Катманду и королевский дворец. В боях она никогда не применялась, пугая врагов Непала одним своим внешним видом. Зато среди коллекционеров оружия данное «чудо техники» ценится весьма высоко, во всяком случае, последняя из проданных ушла с аукциона за 50 тысяч фунтов!
- Автор:
- Вячеслав Шпаковский
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