Мифы о происхождении Украины и украинцев. Миф 7. Первая в мире конституция Орлика

Очередным мифом украинских мифотворцев является утверждение, что первая в мире конституция была написана в 1710 году, причём на «староукраинской» мове, гетманом всея Украины Пылыпом Орликом. Но при первой же проверке выясняется, что никакая она не первая и даже не конституция. Сам гетман ряженый, а Орлик и вовсе никакой не Пылып. Все это примитивная и глупая ложь.Эта глупость повторял и президент Украины Ющенко. утверждавший, что Орлик «первым в истории человечества в 1710 году выписал первую конституцию. Она на девяносто лет старше Конституции Польши и на семьдесят лет Конституции Америки. Это была первая украинская Конституция, поэтому мы — европейцы… мы диктовали демократию Европе".Итак, кто же такой Орлик и что это за конституция? Гетмана под таким именем в истории казачества не существовало. Был генеральный писарь Филипп Орлик и доверенная особа при изменнике Мазепе, родовитый литовский шляхтич чешского происхождения. После измены гетмана Мазепы и его бегства в обозе шведского короля Карла ХІІ с несколькими десятками старшин и около четырех тысяч казаков они оказались в Османской империи в городе Бендеры.Со смертью Мазепы бежавшая с ним часть казацкой старшины в присутствии шведского короля и турецкого султана выбирают Орлика лжегетманом. Казаки Малороссии к тому времени по существующим правилам на своей Раде в городе Глухове уже избрали гетманом Скоропадского, и тот был утвержден Петром I.При избрании Орлика он подписал договор, смысл которого заключался в обеспечении прав и вольностей казацкой старшины, и Орлик присягал, что безоговорочно будет их выполнять. Договор утвердил шведский король Карл ХІІ как гарант его соблюдения.О правах и вольностях народа Малой Руси в нем нет ни слова. Договор ограничивал власть лжегетмана в пользу генеральных старшин-магнатов. То есть уже тогда пытались закрепить принцип олигархического правления. О народе в договоре вспоминают только в смысле собирания с него налогов и запрета злоупотреблений нижестоящих чиновников по захвату земель, притеснениям, поборам, взяткам и незаконным конфискациям.Несмотря на комичность ситуации с избранием Орлика и подписанием им договора, современные украинские мифотворцы называют этот договор конституцией, опираясь на не менее анекдотический перевод этого документа. Договор был составлен на двух языках, старорусском и латыни, поскольку его подписывал «гарант» Карл XII.Экземпляр договора на старорусском был обнаружен только в 2008 году в московских архивах, и мифотворцы от укронауки пользовались хорошо известным экземпляром на латыни, который назывался «Расtа еt Соnstitutiones legum libertatumge Ехercitus Zaporoviensis». В названии есть слово «cоnstitutiones», и лжеученые перевели его как «конституция», а договор назвали «Пакты и Конституция прав и вольностей Войска Запорожского».Дословно слово «cоnstitutiones» от латинского «cоnstitutio» – «установление, учреждение, организация, постановление». То есть, если переводить буквально, текст будет выглядеть так: «Договоры и постановления прав и вольностей Войска Запорожского». Никакой конституции здесь и близко нет! Мифотворцы в свой перевод заложили мелкое жульничество и переводили так, чтобы в названии осталось слово «конституция» и можно было доказывать об авторстве первой в мире конституции.Когда был обнаружен оригинал второго экземпляра договора на старорусском, этот примитивный обман стал явным, на фотокопии документа это хорошо видно. Но мифотворцев это не остановило, они продолжают долдонить о своем.Кроме слова «конституция», мифотворцы утверждают также, что документ написан на староукраинском языке. Если посмотреть на язык оригинала, то окажется, что это язык Малороссия начала 18-го века, он совершенно не отличается от канцелярского языка петровских указов и гораздо ближе к современному русскому языку, чем к современному украинскому. К тому же на документе хорошо видно, что Орлик не Пылып, а имеет вполне русское имя Филипп.Сам документ или его фотокопии стараются не показывать, поскольку мало того, что это не Конституция вовсе, и написан он не на мове, так ещё и украинцев в нём нет никаких. Документ написан «памяти вийска Запорожського и всього руського народу». Нет в тексте договора и никакого «украинского народа». Везде только «народ малороссийский, Малая Русь или Малороссия».О чем же говорят статьи договора, принятого в турецких тогда Бендерах кучкой отщепенцев и королем Швеции без всякого на то разрешения собственно запорожских казаков и «всего народа малороссийского», которые так никогда и не узнали о существовании такого документа и такого гетмана?В первой же статье требовалось с помощью шведов освободить «отчизну нашу, Малую Россию» и запретить католическое и прочие богослужения, ислам, «а более всего зловерие жидовское» (цитата). Вот такая демократия должна была установиться с помощью иностранной армии.Вторая статья определяла границы Малой Руси без западных земель, отходивших к Польше, и закрепляла шведский протекторат над казаками. Хороша конституция! Больше похоже на вассальную присягу.Третьей статьей предусматривалось заключение военного договора с Крымским ханством, и лжегетман обязан был следить за тем, чтобы «своевольные и легкомысленные казаки» не обижали татар.Украинские мифотворцы пытаются толковать этот договор как документ, в котором впервые в мире была заложена определённая форма постоянного парламентаризм и зафиксирован принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. На том основании, что предусматривалось существование при лжегетмане рады (как бы парламента) и генерального судьи.Ничего подобного в договоре нет. Генеральная рада, которой пытаются приписали роль парламента, не парламент вовсе, а просто совещательный орган при гетмане. Это чётко вытекает из 6-й статьи договора, где описаны её функции. Собирается она три раза в год всего на несколько дней для того, чтобы давать советы гетману. Рада не имела права принимать законы. Более того, её члены даже не имели права ставить вопросы. Только обсуждать инициативы гетмана.А независимый генеральный судья — вообще полная профанация, поскольку он входил в число генеральной старшины, которая и решала, кого назначать на эту должность, и фактически узурпировала суд.Особое внимание уделено гаранту – Карлу XII. Он и покровитель, и благодетель, и прочая, прочая, прочая. По тексту неоднократно низкопоклоннически обращаются к шведскому королю, превознося его как «Наияснейшим Протектором Нашим» и признают «Его Королевское Величество шведское» на вечные времена, то есть до сих пор. И это к только что наголову разбитому под Полтавой Карлу XII. Только в преамбуле великая Швеция упоминается семь раз! Какая уж тут независимость.Все это говорит о том, что договор лжегетмана Орлика со своей старшиной, утвержденный шведским королем, не является никакой конституцией, уж тем более первой в мире. Это миф, основанный на лжи, и попытка придумать себе «великую» историю, которой никогда не существовало.