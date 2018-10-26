«Ручные» комплексы ПВО. Часть 7. ПЗРК Mistral
Знакомое для всех, кто следит за новостями ОПК и экспорта вооружений, слово Mistral олицетворяет не только семейство универсальных десантных кораблей, но и переносной зенитный ракетный комплекс французского производства. ПЗРК Mistral предназначен для поражения низколетящих вертолетов и самолетов противника. Модификации данного комплекса сегодня состоят на вооружении более чем 20 стран мира. На вооружение французской армии комплекс был принят в 1988 году, после чего неоднократно модернизировался.
При создании комплекса французы старались учесть недостатки других ПЗРК, а также возросшие требования современного высокоманевренного боя. Разработкой комплекса занималась компания «Matra». Основными исполнителями были: «Societe Anonyme de Telecommunications» (SAT) – инфракрасная головка самонаведения; «Manufacture de Machines du Haut Rhin SA» – боевая часть; «Societe Nationale des Poudres et Explosifs» (SNPE) – твердотопливный заряд; «Societe Europeenne de Propulsion» – ракетный двигатель. При создании комплекса к зенитной ракете предъявлялись следующие требования: единая ракета для всех вариантов комплекса, независимость от способа запуска и минимальный объем технического обслуживания. Полномасштабные работы по созданию ПЗРК были инициированы в 1980 году. В период с 1986 по 1988 годы французская армия проводила широкие войсковые испытания нового комплекса ПВО, которые закончились принятием его на вооружение в 1988 году под обозначением «Mistral».
Кроме базового переносного варианта комплекса была создана широкая линейка вариантов, предназначенных для разных ситуаций и носителей, среди которых: ATLAS – мобильный ЗРК с ПУ на две ракеты; ALAMO – комплекс, предназначенный для установки на легких автомобильных шасси; ATAM – вертолетный вариант, используется как оружие класса «воздух-воздух», в первую очередь для борьбы с вертолетами противника; SANTAL – башенная система на 6 ЗУР с РЛС обнаружения целей; SIMBAD – корабельный вариант со спаренной ПУ для судов малого водоизмещения. И это далеко не все варианты, разработанные на основе комплекса ПВО «Мистраль». В 2006 году на выставке Eurosatory в Париже компания MBDA демонстрировала многоцелевую боевую машину MPCV на базе легкой бронированной машины VBR. Боевая машина оснащалась башенным модулем на 4 ЗУР Mistral и дистанционно управляемым 12,7-мм пулеметом. Боезапас – 4 ракеты находится внутри машины, перезарядка ручная.
ПЗРК «Мистраль» включает в свой состав зенитную управляемую ракеты в герметичном транспортно-пусковом контейнере (ТПК), запросчик «свой-чужой», источник питания и треногу с прицельными приспособлениями. 20-килограммовая подставка (треножник) с оборудованием и прицельными приспособлениями и 20-килограммовая ракета в ТПК переносятся расчетом из двух человек: командиром и стрелком. Для повышения мобильности комплекса до места развертывания в боевое положение расчет может передвигаться на автомобильном транспорте.
Зенитная ракета «Mistral» выполнена по аэродинамической схеме «утка», что обеспечивает ей высокие маневренные качества, а также позволяет выдерживать сильные перегрузки, обеспечивая высокую точность наведения на конечном участке полета. По данным официального сайта компании MBDA, наиболее современные варианты ракеты в состоянии развивать скорость до 930 м/с и маневрировать с перегрузками до 30 g (скорее всего, речь идет об уже третьем поколении ракеты – Mistral 3), что позволяет поражать все типы современных воздушных целей, включая высокоскоростные и высокоманевренные объекты. Конструктивно ракета состоит из корпуса, инфракрасной ГСН, электрических серводвигателей для управления рулями, электронной аппаратуры наведения на цель, термохимической батареи, взрывателя, боевой части, маршевого, а также сбрасываемого стартового двигателей и устройства самоликвидации.
Инфракрасная головка самонаведения устанавливается внутри обтекателя пирамидальной формы. Такой обтекатель обладает преимуществом перед обтекателем обыкновенной сферической формы, так как уменьшает лобовое сопротивление. Диаметр корпуса ракеты в 90-мм позволяет установить ГСН больших размерах, чем в комплексах конкурентов. В головке самонаведения было использовано приемное устройство мозаичного типа, которое выполнено на арсениде индия (К = 3-5 мкм), это существенным образом повышает возможности ракеты находить и захватывать воздушные цели с уменьшенным ИК-излучением, а также позволяет ГСН отличать настоящий сигнал от ложного (ИК-ловушки, ярко освещенные облака, солнце и т.д.). Помимо этого для достижения высокой чувствительности ГСН реализовано охлаждение приемного устройства (баллон, содержащий хладагент, присоединяется к пусковому механизму). Головка самонаведения ракеты Mistral в состоянии захватывать и сопровождать реактивные самолеты на дальности до 6 километров, а вертолеты, оснащенные устройствами для уменьшения ИК-излучения, на дальности до 4 километров.
Ракета оснащается достаточно мощной осколочно-фугасной боевой частью (вес БЧ почти 3 кг), которая содержит готовые шарообразные поражающие элементы из вольфрамового сплава – примерно 1500-1800 готовых поражающих элементов. БЧ ракеты оснащена контактным и неконтактным лазерными взрывателями. Неконтактный лазерный взрыватель с механизмом точного отсчета дистанции позволяет избежать преждевременного подрыва БЧ при воздействии помех излучаемых деревьями или предметами на местности. Расчетная величина ошибки для данного взрывателя укладывается по дальности в один метр. В рамках проведения полигонных испытаний ПЗРК «Мистраль» было установлено, что подрыв БЧ на таком расстоянии от воздушных целей ведет к их поражению.
Требования, предъявляемые военными к уменьшению размеров и массы двигателя, а также порядка его работы и обеспечения необходимого уровня надежности, заставили разработчиков отказаться от традиционной для зенитных управляемых ракет конструкции двигателя в пользу более сложного технического решения. Двигательная установка ракеты «Мистраль» состоит сразу из двух двигателей: стартового и маршевого. Стартовый двигатель находится в сопловой части маршевого двигателя. Во время движения зенитной ракеты в ТПК данный двигатель сообщает ей начальную скорость 40 м/с. Стартовый двигатель оснащен несколькими соплами, которые обеспечивают вращение ракеты (10 оборотов в секунду) для стабилизации ЗУР в полете. Раскрытие плоскостей стабилизатора и аэродинамических рулей ракеты осуществляется при выходе ее из пускового контейнера. На безопасном для стрелка-оператора расстоянии (порядка 15 метров) стартовый двигатель ракеты отбрасывается, запускается маршевый двигатель, который сообщает ракете максимальную скорость М=2,6 (800 м/с). Благодаря столь большой скорости полета ракета достигает вертолета, зависшего на расстоянии 4 километра от места пуска, всего за 6 секунд, что не дает вертолету возможности не только применить собственное оружие, но и попытаться укрыться за естественными складками местности. Модернизированные ракеты комплекса, по заверениям производителя, развивают еще более впечатляющую скорость – 930 м/с (M=2,8).
Для удобства наведения и пуска зенитной управляемой ракеты оператор комплекса использует треногу с сиденьем, на треноге монтируется ТПК с ракетой и вся необходимая для работы комплекса аппаратура. При помощи соответствующих механизмов обеспечивается необходимый угол возвышения и разворот для стрельбы почти в любом направлении. При транспортировке и переноске комплекс делится на две части массой порядка 20 кг каждая: тренога с прицельными приспособлениями и электронным блоком и ТПК с ракетой. При создании данного комплекса французские конструкторы достаточно большое внимание уделяли сокращению времени на его развертывание и перезарядку. Согласно результатам проведенных испытаний на установку ТПК с ракетой на треногу и полное приведение комплекса в боевую готовность уходит порядка одной минуты. На включение головки самонаведения (охлаждение ИК-датчика и раскрутку гироскопа) нужно 2 секунды. Среднее время реакции (от момента включения пусковой цепи до старта зенитной ракеты) составляет порядка 5 секунд при отсутствии данных внешнего целеуказания или 3 секунды при наличии таких данных. На перезарядку комплекса новой ракетой уходит порядка 30 секунд.
Прицельное устройство переносного комплекса состоит из телескопического и коллиматорного прицелов. Используя показания коллиматора, стрелок-оператор может учитывать горизонтальные и вертикальные углы упреждения. ПЗРК «Мистраль» оснащен также аппаратурой опознавания «свой-чужой» и тепловизионным устройством, которое обеспечивает эффективное использование комплекса и в ночных условиях. По заверениям компании-производителя, комплекс может использоваться широком диапазоне температур окружающего воздуха, в том числе и при достаточно суровых погодных условиях – при температуре от -40 до +71 градуса Цельсия.
Пусковой механизм ПЗРК включает в себя следующий набор элементов: коммутирующее устройство, которое обеспечивает нужную последовательность прохождения команд и сигналов; баллон с хладагентом; аккумулятор для питания электрических цепей; индикатор с вибрационным и со звуковым устройством, срабатывающим при захвате сигналов от воздушной цели ГСН зенитной ракеты. Для использования в ночное время суток комплекс может быть оснащен тепловизорами типа «MITS-2» компании «Thales Optronics» или MATIS компании «Sagem».
В 2000 году на вооружение был принят усовершенствованный вариант комплекса ПЗРК «Мистраль 2», он поставляется как собственным французским вооруженным силам, так и на экспорт. Обе модификации состояли на вооружении более 20 стран мира, среди которых Бельгия, Болгария, Новая Зеландия, Финляндия и другие. Одним из крупных операторов комплекса является Эстония, первый контракт на поставку на сумму 60 миллионов евро был заключен еще в 2007 году. Как писал блог bmpd, 12 июня 2018 года в Париже между компанией MBDA и Минобороны Эстонии был подписан контракт стоимостью 50 миллионов евро с опционом еще на 100 миллионов евро. На эти деньги Эстония рассчитывает получить ПЗРК Mistral 3. Поставки переносных комплексов начнутся в 2020 году, помимо самих ПЗРК и ракет будут поставляться также контрольно-проверочное оборудование, тренажеры и учебные ракеты. Приобретаемые комплексы, по информации эстонских изданий, предназначены, в том числе, и для вооружения формируемой 2-й пехотной бригады эстонской армии.
Тактико-технические характеристики ПЗРК Mistral:
Дальность поражаемых целей – 500-6000 м.
Высота поражаемых целей – от 5 до 3000 м.
Максимальная скорость ракеты – 800 м/с (2,6 М).
Диаметр корпуса ракеты – 90 мм.
Длина ракеты – 1860 мм.
Стартовая масса ракеты – 18,7 кг.
Масса боевой части ракеты – 3 кг.
Масса ракеты в ТПК – 24 кг.
Масса треноги с прицельными приспособлениями – около 20 кг.
Время приведения комплекса в боевое положение – до минуты.
Источники информации:
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/mistral/mistral.shtml
http://military-informant.com/pzrk/mistral-sp-156444966.html
http://bastion-opk.ru/mistral-pzrk-france
Материалы из открытых источников
При создании комплекса французы старались учесть недостатки других ПЗРК, а также возросшие требования современного высокоманевренного боя. Разработкой комплекса занималась компания «Matra». Основными исполнителями были: «Societe Anonyme de Telecommunications» (SAT) – инфракрасная головка самонаведения; «Manufacture de Machines du Haut Rhin SA» – боевая часть; «Societe Nationale des Poudres et Explosifs» (SNPE) – твердотопливный заряд; «Societe Europeenne de Propulsion» – ракетный двигатель. При создании комплекса к зенитной ракете предъявлялись следующие требования: единая ракета для всех вариантов комплекса, независимость от способа запуска и минимальный объем технического обслуживания. Полномасштабные работы по созданию ПЗРК были инициированы в 1980 году. В период с 1986 по 1988 годы французская армия проводила широкие войсковые испытания нового комплекса ПВО, которые закончились принятием его на вооружение в 1988 году под обозначением «Mistral».
Кроме базового переносного варианта комплекса была создана широкая линейка вариантов, предназначенных для разных ситуаций и носителей, среди которых: ATLAS – мобильный ЗРК с ПУ на две ракеты; ALAMO – комплекс, предназначенный для установки на легких автомобильных шасси; ATAM – вертолетный вариант, используется как оружие класса «воздух-воздух», в первую очередь для борьбы с вертолетами противника; SANTAL – башенная система на 6 ЗУР с РЛС обнаружения целей; SIMBAD – корабельный вариант со спаренной ПУ для судов малого водоизмещения. И это далеко не все варианты, разработанные на основе комплекса ПВО «Мистраль». В 2006 году на выставке Eurosatory в Париже компания MBDA демонстрировала многоцелевую боевую машину MPCV на базе легкой бронированной машины VBR. Боевая машина оснащалась башенным модулем на 4 ЗУР Mistral и дистанционно управляемым 12,7-мм пулеметом. Боезапас – 4 ракеты находится внутри машины, перезарядка ручная.
ПЗРК «Мистраль» включает в свой состав зенитную управляемую ракеты в герметичном транспортно-пусковом контейнере (ТПК), запросчик «свой-чужой», источник питания и треногу с прицельными приспособлениями. 20-килограммовая подставка (треножник) с оборудованием и прицельными приспособлениями и 20-килограммовая ракета в ТПК переносятся расчетом из двух человек: командиром и стрелком. Для повышения мобильности комплекса до места развертывания в боевое положение расчет может передвигаться на автомобильном транспорте.
Зенитная ракета «Mistral» выполнена по аэродинамической схеме «утка», что обеспечивает ей высокие маневренные качества, а также позволяет выдерживать сильные перегрузки, обеспечивая высокую точность наведения на конечном участке полета. По данным официального сайта компании MBDA, наиболее современные варианты ракеты в состоянии развивать скорость до 930 м/с и маневрировать с перегрузками до 30 g (скорее всего, речь идет об уже третьем поколении ракеты – Mistral 3), что позволяет поражать все типы современных воздушных целей, включая высокоскоростные и высокоманевренные объекты. Конструктивно ракета состоит из корпуса, инфракрасной ГСН, электрических серводвигателей для управления рулями, электронной аппаратуры наведения на цель, термохимической батареи, взрывателя, боевой части, маршевого, а также сбрасываемого стартового двигателей и устройства самоликвидации.
ЗУР Mistral
Инфракрасная головка самонаведения устанавливается внутри обтекателя пирамидальной формы. Такой обтекатель обладает преимуществом перед обтекателем обыкновенной сферической формы, так как уменьшает лобовое сопротивление. Диаметр корпуса ракеты в 90-мм позволяет установить ГСН больших размерах, чем в комплексах конкурентов. В головке самонаведения было использовано приемное устройство мозаичного типа, которое выполнено на арсениде индия (К = 3-5 мкм), это существенным образом повышает возможности ракеты находить и захватывать воздушные цели с уменьшенным ИК-излучением, а также позволяет ГСН отличать настоящий сигнал от ложного (ИК-ловушки, ярко освещенные облака, солнце и т.д.). Помимо этого для достижения высокой чувствительности ГСН реализовано охлаждение приемного устройства (баллон, содержащий хладагент, присоединяется к пусковому механизму). Головка самонаведения ракеты Mistral в состоянии захватывать и сопровождать реактивные самолеты на дальности до 6 километров, а вертолеты, оснащенные устройствами для уменьшения ИК-излучения, на дальности до 4 километров.
Ракета оснащается достаточно мощной осколочно-фугасной боевой частью (вес БЧ почти 3 кг), которая содержит готовые шарообразные поражающие элементы из вольфрамового сплава – примерно 1500-1800 готовых поражающих элементов. БЧ ракеты оснащена контактным и неконтактным лазерными взрывателями. Неконтактный лазерный взрыватель с механизмом точного отсчета дистанции позволяет избежать преждевременного подрыва БЧ при воздействии помех излучаемых деревьями или предметами на местности. Расчетная величина ошибки для данного взрывателя укладывается по дальности в один метр. В рамках проведения полигонных испытаний ПЗРК «Мистраль» было установлено, что подрыв БЧ на таком расстоянии от воздушных целей ведет к их поражению.
Требования, предъявляемые военными к уменьшению размеров и массы двигателя, а также порядка его работы и обеспечения необходимого уровня надежности, заставили разработчиков отказаться от традиционной для зенитных управляемых ракет конструкции двигателя в пользу более сложного технического решения. Двигательная установка ракеты «Мистраль» состоит сразу из двух двигателей: стартового и маршевого. Стартовый двигатель находится в сопловой части маршевого двигателя. Во время движения зенитной ракеты в ТПК данный двигатель сообщает ей начальную скорость 40 м/с. Стартовый двигатель оснащен несколькими соплами, которые обеспечивают вращение ракеты (10 оборотов в секунду) для стабилизации ЗУР в полете. Раскрытие плоскостей стабилизатора и аэродинамических рулей ракеты осуществляется при выходе ее из пускового контейнера. На безопасном для стрелка-оператора расстоянии (порядка 15 метров) стартовый двигатель ракеты отбрасывается, запускается маршевый двигатель, который сообщает ракете максимальную скорость М=2,6 (800 м/с). Благодаря столь большой скорости полета ракета достигает вертолета, зависшего на расстоянии 4 километра от места пуска, всего за 6 секунд, что не дает вертолету возможности не только применить собственное оружие, но и попытаться укрыться за естественными складками местности. Модернизированные ракеты комплекса, по заверениям производителя, развивают еще более впечатляющую скорость – 930 м/с (M=2,8).
Для удобства наведения и пуска зенитной управляемой ракеты оператор комплекса использует треногу с сиденьем, на треноге монтируется ТПК с ракетой и вся необходимая для работы комплекса аппаратура. При помощи соответствующих механизмов обеспечивается необходимый угол возвышения и разворот для стрельбы почти в любом направлении. При транспортировке и переноске комплекс делится на две части массой порядка 20 кг каждая: тренога с прицельными приспособлениями и электронным блоком и ТПК с ракетой. При создании данного комплекса французские конструкторы достаточно большое внимание уделяли сокращению времени на его развертывание и перезарядку. Согласно результатам проведенных испытаний на установку ТПК с ракетой на треногу и полное приведение комплекса в боевую готовность уходит порядка одной минуты. На включение головки самонаведения (охлаждение ИК-датчика и раскрутку гироскопа) нужно 2 секунды. Среднее время реакции (от момента включения пусковой цепи до старта зенитной ракеты) составляет порядка 5 секунд при отсутствии данных внешнего целеуказания или 3 секунды при наличии таких данных. На перезарядку комплекса новой ракетой уходит порядка 30 секунд.
Прицельное устройство переносного комплекса состоит из телескопического и коллиматорного прицелов. Используя показания коллиматора, стрелок-оператор может учитывать горизонтальные и вертикальные углы упреждения. ПЗРК «Мистраль» оснащен также аппаратурой опознавания «свой-чужой» и тепловизионным устройством, которое обеспечивает эффективное использование комплекса и в ночных условиях. По заверениям компании-производителя, комплекс может использоваться широком диапазоне температур окружающего воздуха, в том числе и при достаточно суровых погодных условиях – при температуре от -40 до +71 градуса Цельсия.
Пусковой механизм ПЗРК включает в себя следующий набор элементов: коммутирующее устройство, которое обеспечивает нужную последовательность прохождения команд и сигналов; баллон с хладагентом; аккумулятор для питания электрических цепей; индикатор с вибрационным и со звуковым устройством, срабатывающим при захвате сигналов от воздушной цели ГСН зенитной ракеты. Для использования в ночное время суток комплекс может быть оснащен тепловизорами типа «MITS-2» компании «Thales Optronics» или MATIS компании «Sagem».
В 2000 году на вооружение был принят усовершенствованный вариант комплекса ПЗРК «Мистраль 2», он поставляется как собственным французским вооруженным силам, так и на экспорт. Обе модификации состояли на вооружении более 20 стран мира, среди которых Бельгия, Болгария, Новая Зеландия, Финляндия и другие. Одним из крупных операторов комплекса является Эстония, первый контракт на поставку на сумму 60 миллионов евро был заключен еще в 2007 году. Как писал блог bmpd, 12 июня 2018 года в Париже между компанией MBDA и Минобороны Эстонии был подписан контракт стоимостью 50 миллионов евро с опционом еще на 100 миллионов евро. На эти деньги Эстония рассчитывает получить ПЗРК Mistral 3. Поставки переносных комплексов начнутся в 2020 году, помимо самих ПЗРК и ракет будут поставляться также контрольно-проверочное оборудование, тренажеры и учебные ракеты. Приобретаемые комплексы, по информации эстонских изданий, предназначены, в том числе, и для вооружения формируемой 2-й пехотной бригады эстонской армии.
Тактико-технические характеристики ПЗРК Mistral:
Дальность поражаемых целей – 500-6000 м.
Высота поражаемых целей – от 5 до 3000 м.
Максимальная скорость ракеты – 800 м/с (2,6 М).
Диаметр корпуса ракеты – 90 мм.
Длина ракеты – 1860 мм.
Стартовая масса ракеты – 18,7 кг.
Масса боевой части ракеты – 3 кг.
Масса ракеты в ТПК – 24 кг.
Масса треноги с прицельными приспособлениями – около 20 кг.
Время приведения комплекса в боевое положение – до минуты.
Источники информации:
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/mistral/mistral.shtml
http://military-informant.com/pzrk/mistral-sp-156444966.html
http://bastion-opk.ru/mistral-pzrk-france
Материалы из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
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