Ядерная дубинка американского флота (часть 9)

Сегодня, 05:13

Открытые крышки ракетных шахт на ПЛАРБ типа «Огайо»

ПЛАРК USS Georgia (SSGN-729) с внешней док-камерой DDS

ПЛАРК USS Florida (SSGN 728) в окрестностях военно-морской базы Кингс-Бей

Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: ПЛАРБ типа «Огайо» в пункте базирования Кингс-Бей

Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: ПЛАРБ типа «Огайо» в пункте базирования Бангор

Сооружения для ремонта и обслуживания ПЛАРБ в пункте базирования Бангор

Предполагаемый внешний вид ПЛАРБ типа «Колумбия»

Внутренняя компоновка проектируемой ПЛАРБ SSBN(X)

По материалам:

https://2009-2017.state.gov/t/avc/rls/2016/266384.htm

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00963402.2018.1438219

http://bastion-karpenko.ru/ohio-ssbn-726/

https://www.globalsecurity.org/wmd/systems/ssbn-x.htm

