Ядерная дубинка американского флота (часть 9)
Согласно информации, опубликованной в 2009 году в журнале Bulletin of The Atomic Scientists (англ. Бюлютень атомных учёных), с 1945 года в США было собрано приблизительно 66,5 тыс. атомных и термоядерных зарядов. В государственных лабораториях сконструировано около 100 различных типов ядерных боеприпасов и их модификаций. Хотя окончание «холодной войны» привело к снижению градуса международной напряженности и сокращению ядерных арсеналов, запасы ядерного оружия в США остаются весьма значительными. Согласно официальным американским данным производство новых материалов для сборки ядерного оружия прекращено в 1990 году (в тот момент на вооружении состояло около 22000 боезарядов), но в США в избытке имеются все необходимые компоненты, которые могут быть получены при переработке «ядерного сырья» из утилизируемых боеголовок. В то же время в ядерных лабораториях не прекращаются исследования по созданию новых типов ядерных боеприпасов и совершенствованию имеющихся.
По состоянию на конец 2010 года в распоряжении американских военных имелось более 5100 ядерных боеголовок, развёрнутых на носителях и находящихся на хранении (в этом списке не учитываются несколько сотен зарядов, снятых с вооружения и ожидающих переработки). В 2011 году на вооружении состояло 450 наземных межконтинентальных баллистических ракет, 14 атомных подлодок с 240 баллистическими ракетами и около 200 стратегических бомбардировщиков. В рамках выполнения Договора СНВ-3 число бомбардировщиков уменьшится до 60, а общее количество ядерных боезарядов сократится более чем в 3 раза. Согласно официальной информации, опубликованной Государственным департаментом США, по состоянию на 1 октября 2016 года в составе стратегических ядерных сил США находилось 1367 ядерных боезарядов на 681 развёрнутых стратегических носителях, всего имеется 848 развёрнутых и неразвёрнутых носителей. Еще примерно 2500 боеголовок, подлежащих утилизации, хранятся на складах. Согласно самым свежим данным, опубликованным 5 февраля 2018 года, в американских СЯС имеется 1350 развернутых стратегических боеголовок. Сокращение зарядов произошло в основном благодаря списанию части стратегических бомбардировщиков В-52Н, которые согласно Договору СНВ-3, считаются носителями одного ядерного заряда на самолёт, уменьшению числа развёрнутых МБР шахтного базирования, а также сокращению числа боеголовок, установленных на ракетах «Трайдент – 2».
Как известно, до определённого момента основные функции «ядерного сдерживания» несло Стратегическое авиационное командование, и большая часть ядерных зарядов была развёрнута на стратегических бомбардировщиках и межконтинентальных баллистических ракетах шахтного базирования. В конце 70-х в США число боеголовок, развёрнутых на баллистических ракетах подводных лодок, сравнялось с носителями Стратегического авиационного командования. Уже в начале 80-х основой американских СЯС стали ПЛАРБ оснащенные ракетами с термоядерными боеголовками индивидуального наведения. После принятия на вооружение в 1990 году БРПЛ «Трайдент – 2» с межконтинентальной дальностью пуска, подводные лодки типа «Огайо» получили возможность вести боевое патрулирование в территориальных водах США, что многократно повысило их неуязвимость. Данное обстоятельство способствовало тому, что в 21 веке перекос в сторону морских стратегических носителей стал ещё больше и в настоящее время именно баллистические ракеты, развёрнутые на ПЛАРБ, составляют основу стратегического ядерного потенциала США. Высокая эффективность, неуязвимость к внезапному нападению и сравнительно невысокая стоимость содержания ПЛАРБ, вооружённых БРПЛ «Трайдент-2», привели к тому, что морские стратегические силы занимают лидирующие позиции в ядерной триаде США.
Согласно информации, опубликованной на сайте американского Госдепартамента, в составе СЯС находится 60 стратегических бомбардировщиков (18 В-2А и 42 В-52Н) – носителей свободнопадающих бомб В-61, ещё 33 В-52Н и все имеющиеся В-1В после списания крылатых ракет воздушного базирования AGM-129A и AGM-86B получили «неядерный» статус. Тот же источник указывает 416 развернутых и 38 неразвёрнутых шахтных МБР LGM-30G Minuteman III с моноблочными боевыми блоками Mk.21, оснащёнными термоядерными боеголовками W87 мощностью 450 кт. В ВМС США имеется 320 ракет UGM-133A Trident II. Постоянно развернуто 209 ракет, каждая из которых, по американским данным, несёт 4 боеголовки.
Всего для «Трайдент – 2» предназначено около 900 боевых блоков Mk.5A с боеголовками W88 и Mk.4А с боеголовками W76-1. В ряде источников говорится, что в рамках договора СНВ-3 в 2017 году, на американских ПЛАРБ количество шахт с загруженными БРПЛ ограниченно 20 единицами. Таким образом, на ракетах, находящихся в шахтах лодки типа «Огайо», имеется как минимум 80 термоядерных боеголовок.
USS Ohio (SSGN-726) в ходе капитального ремонта и переоборудования в носитель крылатых ракет
В настоящее время ВМС США эксплуатируют 18 лодок типа «Огайо». Согласно Программе развития ядерных сил, подготовленной администраций Била Клинтона в 1994 году, из первых восьми подводных ракетоносцев первоначально вооруженных ракетами «Трайдент – 1», четыре переоборудовали в носители крылатых ракет UGM-109 Tomahawk, а оставшиеся перевооружили БРПЛ «Трайдент – 2». Стоимость переоборудования одной лодки в ПЛАРК составила около $800 млн. Перевооружение первых четырёх ПЛАРБ с «Трайдент – 1» в атомные подводные лодки с крылатыми ракетами (ПЛАРК) произошло в период с 2002 по 2008 год. На борту каждой американской ПЛАРК может находиться до 154 крылатых ракет.
Шахтная пусковая установка с крылатыми ракетами «Томагавк» на борту ПЛАРК типа «Огайо»
В каждой переоборудованной шахте находится 7 КР «Томагавк». Из 24 ракетных шахт 22 были переделаны под крылатые ракеты. Две ближайших к рубке шахты переоборудованы в шлюзовые камеры, для обеспечения выхода боевых пловцов из лодки, находящейся в подводном положении. К шлюзовым камерам стыкуются мини-субмарины ASDS (англ. Advanced SEAL Delivery System – Расширенная система доставки боевых пловцов) или расширенные док-камеры DDS (англ. Dry Deck Shelter – Приют сухой палубы).
Эти внешние средства могут устанавливаться как вместе, так и по отдельности, но общим количеством не более двух. При этом каждая установленная ASDS блокирует три ракетных шахты, а DDS — две. В общей сложности на борту подводной лодки в длительном походе способны находиться до 66 боевых пловцов или морских пехотинцев с лёгким оружием. В случае краткосрочного нахождения на лодке это количество может быть доведено до 102 человек.
Запуск КР UGM-109 Tomahawk с борта ПЛАРК USS Florida (SSGN 728), находившейся в подводном положении
Представители ВМС США неоднократно заявляли, что все КР UGM-109А с термоядерными боеголовками в данный момент сняты с вооружения. Однако благодаря способности совершать полёт на малой высоте крылатые ракеты типа «Томагавк» являются очень трудными целями даже для современной системы ПВО, и даже будучи оснащёнными конвенционными боевыми частями, они благодаря высокой точности попадания могут использоваться для решения стратегических задач.
В 2001 году во время правления Джорджа Буша (младшего), было осуществлено распределение лодок по флотам: восемь ПЛАРБ должны находиться на Тихом океане (в Бангоре, шт. Вашингтон), шесть - на Атлантическом (Кингс-Бей, шт. Джорджия). Инфраструктура каждой военно-морской базы позволяет обслуживать до 10 лодок. При этом из четырнадцати имеющихся в боевом составе ПЛАРБ, две лодки находятся в плановом капитальном ремонте.
Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: ПЛАРБ типа «Огайо», возвращающаяся с боевого дежурства на подходе к военно-морской базе Бангор
Морской компонент американской ядерной триады представляет собой наиболее боеспособную её часть, американские лодки находятся в море 60% времени в году (т.е. около 220 суток в год), таким образом, на боевом патрулировании обычно имеется 6-7 американских ПЛАРБ. Ещё 3-4 ракетных лодки могут в течение суток выйти в море. По статистике, подводные стратегические ракетоносцы ВМС США совершают в среднем на три-четыре боевых службы в год. Согласно данным, опубликованным 10 лет назад, в 2008 году ПЛАРБ ВМС США была выполнена 31 боевая служба с продолжительностью от 60 до 90 суток. Рекорд длительности боевого патрулирования в 2014 году поставила USS Pennsylvania (SSBN 735), находившаяся в море 140 суток. Для обеспечения столь интенсивного боевого использования каждый стратегический ракетоносец укомплектован двумя экипажами — «синим» и «золотым», поочерёдно несущими боевое дежурство.
Согласно американским источникам, в настоящее время лодки по большей части патрулируют у своих берегов. Боевое дежурство осуществляется в районах, для которых существуют точные гидрологические карты. Благодаря этому навигационная система ПЛАРБ, находящаяся на боевом патрулировании в подводном положении, получает от бортового гидроакустического комплекса все необходимые данные для корректировки погрешности в отслеживании своих координат.
Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: американские АПЛ на стоянке у пирса военно-морской базы Гуам, рядом с лодками судно снабжения
Впрочем, примерно 30% от времени, проведённого в море, лодки-носители крылатых и баллистических ракет находятся в отдалённых районах мирового океана. В ходе этих походов ПЛАРБ и ПЛАРК для пополнения запасов свежего продовольствия, мелкого ремонта и краткосрочного отдыха экипажей посещают военно-морские базы Гуам и Пёрл-Харбор.
Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: американские АПЛ на стоянке военно-морской базы Пёрл-Харбор
До недавнего времени в военно-морской базе Гуам на постоянной основе находилось судно снабжения, в трюмах которого имелся запасной боекомплект ракет и торпед, а также пресная вода, продовольствие и запасы различных расходных материалов. Такие суда были созданы в годы «холодной войны» и могли поддерживать боевую деятельность подводного флота не только в портах, но и в открытом море. Перегрузка ракет на борт лодки производится с помощью крана грузоподъёмностью до 70 т.
По времени, проведённому подводными ракетоносцами в море, ВМС США значительно превосходят российский флот. Первоначально лодки, как правило, эксплуатировались со 100-дневным циклом — 75 дней на патрулировании и 25 дней на базе. Наши РПКС обычно ведут патрулирование не более 25% времени в году (91 сутки в год).
На этапе проектирования срок службы лодок типа «Огайо» был рассчитан на 20 лет с одной перезарядкой реактора. Однако большой запас прочности и значительный модернизационный потенциал позволили к 1990 году продлить эксплуатационный ресурс до 30 лет. В 1995 году была запущена программа поэтапной модернизации, осуществляемой в ходе двухгодичных капитальных ремонтов, совмещённых с заменой ядерного топлива. В ходе реализации данной программы и обследования лодок, поставленных на капитальный ремонт, специалисты пришли к выводу, что имеющиеся в строю ПЛАРБ могут эксплуатироваться 42-44 года. При этом замена ядерного топлива должна производиться раз в 20 лет.
Высокий эксплуатационный ресурс, помимо продуманной конструкции американских ПЛАРБ типа «Огайо», во многом связан с отличной ремонтно-эксплуатационной базой и отработанным до мелочей процессом технического обслуживания и ремонта. В пунктах базирования Кингс-Бей и Бангор имеются пирсы с кранами, крытые крупногабаритные эллинги и сухие доки. С учётом того, что обе американские базы находятся в зонах с гораздо более мягким климатом, чем аналогичные российские объекты в Гаджиево и Вилюченске, это вызывает острую зависть у наших подводников.
Отдельно стоит сказать об американских флотских арсеналах ядерного оружия и пунктах обслуживания ракет. Согласно информации, опубликованной в американских СМИ, программа модернизации и продления сроков эксплуатации ракет Trident II D5 до уровня Trident II D5LE ведётся на территории пункта базирования Бангор. Первые ракеты Trident II D5LE были загружены в ракетные шахты ПЛАРБ в феврале 2017 года. Они постепенно должны заменить все существующие «Tрайдент – 2» на американских и британских лодках.
Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: ракетный арсенал и пункт хранения ядерного оружия на территории пункта базирования Бангор
В прошлом пункт базирования ПЛАРБ Бангор являлся самостоятельной военно-морской базой. В 2004 году с целью «оптимизации» путём слияния военно-морской базы Бремертон и базы подводных лодок Бангор, располагавшихся на западном и восточном берегах полуострова, была образована база Китсап. Часть территории ВМБ Китсап, известная как Бангор Трайдент Бейс, является крупнейшим действующим арсеналом стратегических ракет ВМС США. Именно здесь проходят диагностику, техобслуживание, ремонт и модернизацию после выгрузки с ПЛАРБ ракеты UGM-133A Trident II. Помимо ангаров с контролируемым микроклиматом, где в ходе регламентных работ, ремонта и модернизации производится разборка ракет, в этой части базы на территории протяженностью приблизительно 1200х500 м имеется около 70 укреплённых бункеров и отдельных подземных хранилищ, где складируются ракеты и термоядерные боеголовки. В хранилищах формируется постоянный обменный фонд ракет и боевых блоков, которые в случае необходимости можно оперативно установить на готовящиеся к выходу на боевое патрулирование лодки.
Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: ракетный арсенал и пункт хранения ядерного оружия на территории военно-морской базы Кингс-Бей
Аналогичный объект имеется также на территории пункта базирования Кингс-Бей, на Атлантическом побережье США. Однако в отличие от объекта Бангор Трайдент Бейс, здесь не ведут работ по модернизации «Трайдент – 2», а только проводят текущее обслуживание и мелкий ремонт. Ракетный арсенал также имеется в окрестностях военно-морской базы Пёрл-Харбор, но он, судя по всему, используется в гораздо меньших масштабах и только в качестве пункта экстренной замены ракет.
Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: американская АПЛ пришвартованная неподалёку от торпедно-ракетного арсенала в Пёрл-Харбор
Согласно опубликованным планам вывод первой лодки типа «Огайо» из боевого состава намечен на 2027 год, последняя лодка данного типа должна быть списана в 2040 году. На смену лодкам типа «Огайо» придут ПЛАРБ типа «Колумбия».
Проектирование перспективной ПЛАРБ, известной так же, как SSBN(X), в сотрудничестве с верфью Newport News Shipbuilding осуществляет корпорация Electric Boat (все 18 лодок типа «Огайо» были построены при участии Electric Boat). Всего к постройке планируются 12 лодок, строительство головной ПЛАРБ должно начаться в 2021 году. Хотя подводное водоизмещение лодки типа «Колумбия» станет примерно на 1500 т больше, чем у ПЛАРБ «Огайо», новый ракетоносец будет нести только 16 шахт с БРПЛ Trident- II D5LE, в перспективе её заменит Trident E-6.
Наибольшая длина лодки – 171 м, ширина корпуса – 13,1 м – то есть по габаритам, проектируемая ракетная субмарина близка к лодкам типа «Огайо». Можно предположить, что увеличение подводного водоизмещения связано с тем, что в течение всего жизненного цикла ПЛАРБ типа «Колумбия» не предусмотрена перезарядка реактора. При этом лодка должна служить не менее 40 лет. Считается, что больший объём внутри прочного корпуса должен обеспечить необходимый модернизационный запас во время всего срока службы.
В конструкции ПЛАРБ типа «Колумбия» предполагается применить ряд передовых технических новшеств:
- Х-образные кормовые рули
- подводные скутеры, установленные в надстройке
- всережимный гребной электродвигатель вместо турбозубчатых агрегатов и электродвигателей экономичного хода
- оборудование, созданное для АПЛ типа «Вирджиния», в том числе водомётный движитель, звукопоглощающие покрытия и носовую ГАС с широкой апертурой
- боевую систему управления, в которой будут объединены: средства связи, сонар, оптические средства наблюдения, оружие и оборонительные системы.
На Морской, воздушной и космической выставке, прошедшей в 2015 году, была представлена модель ПЛАРБ типа «Колумбия» с водомётным движителем, визуально похожим на движитель лодок типа «Вирджиния». Согласно информации, опубликованной компанией-разработчиком ракетного отсека General Dynamics Electric Boat, эта часть лодки также будет использоваться на британской перспективной ПЛАРБ типа «Дредноут» (разрабатывается для замены лодок типа «Вэнгард»). Водомётный движитель, отказ от турбозубчатых агрегатов и использование новых многослойных звукоизолирующих материалов должно повысить скрытность лодки в режиме экономичного хода на боевом патрулировании.
В то же время критики программы ПЛАРБ «Колумбия» указывают на её крайне высокую стоимость. Так, только на проектные работы и создание необходимых технологий выделено более $5 млрд. Стоимость строительства первой лодки в ценах 2018 года оценивается примерно в $9 млрд., без учёта расходов на вооружение, подготовку персонала и обустройство мест базирования. Затраты на поддержание жизненного цикла 12 лодок оценивается в $500 млрд. Завершение строительства первой ПЛАРБ «Колумбия» запланировано на 2030 год, ввод в боевой состав флота — в 2031 году. Постройку серии из 12 лодок должны завершить к 2042 году, их служба запланирована до 2084 года.
По материалам:
https://2009-2017.state.gov/t/avc/rls/2016/266384.htm
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00963402.2018.1438219
http://bastion-karpenko.ru/ohio-ssbn-726/
https://www.globalsecurity.org/wmd/systems/ssbn-x.htm
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По состоянию на конец 2010 года в распоряжении американских военных имелось более 5100 ядерных боеголовок, развёрнутых на носителях и находящихся на хранении (в этом списке не учитываются несколько сотен зарядов, снятых с вооружения и ожидающих переработки). В 2011 году на вооружении состояло 450 наземных межконтинентальных баллистических ракет, 14 атомных подлодок с 240 баллистическими ракетами и около 200 стратегических бомбардировщиков. В рамках выполнения Договора СНВ-3 число бомбардировщиков уменьшится до 60, а общее количество ядерных боезарядов сократится более чем в 3 раза. Согласно официальной информации, опубликованной Государственным департаментом США, по состоянию на 1 октября 2016 года в составе стратегических ядерных сил США находилось 1367 ядерных боезарядов на 681 развёрнутых стратегических носителях, всего имеется 848 развёрнутых и неразвёрнутых носителей. Еще примерно 2500 боеголовок, подлежащих утилизации, хранятся на складах. Согласно самым свежим данным, опубликованным 5 февраля 2018 года, в американских СЯС имеется 1350 развернутых стратегических боеголовок. Сокращение зарядов произошло в основном благодаря списанию части стратегических бомбардировщиков В-52Н, которые согласно Договору СНВ-3, считаются носителями одного ядерного заряда на самолёт, уменьшению числа развёрнутых МБР шахтного базирования, а также сокращению числа боеголовок, установленных на ракетах «Трайдент – 2».
Как известно, до определённого момента основные функции «ядерного сдерживания» несло Стратегическое авиационное командование, и большая часть ядерных зарядов была развёрнута на стратегических бомбардировщиках и межконтинентальных баллистических ракетах шахтного базирования. В конце 70-х в США число боеголовок, развёрнутых на баллистических ракетах подводных лодок, сравнялось с носителями Стратегического авиационного командования. Уже в начале 80-х основой американских СЯС стали ПЛАРБ оснащенные ракетами с термоядерными боеголовками индивидуального наведения. После принятия на вооружение в 1990 году БРПЛ «Трайдент – 2» с межконтинентальной дальностью пуска, подводные лодки типа «Огайо» получили возможность вести боевое патрулирование в территориальных водах США, что многократно повысило их неуязвимость. Данное обстоятельство способствовало тому, что в 21 веке перекос в сторону морских стратегических носителей стал ещё больше и в настоящее время именно баллистические ракеты, развёрнутые на ПЛАРБ, составляют основу стратегического ядерного потенциала США. Высокая эффективность, неуязвимость к внезапному нападению и сравнительно невысокая стоимость содержания ПЛАРБ, вооружённых БРПЛ «Трайдент-2», привели к тому, что морские стратегические силы занимают лидирующие позиции в ядерной триаде США.
Согласно информации, опубликованной на сайте американского Госдепартамента, в составе СЯС находится 60 стратегических бомбардировщиков (18 В-2А и 42 В-52Н) – носителей свободнопадающих бомб В-61, ещё 33 В-52Н и все имеющиеся В-1В после списания крылатых ракет воздушного базирования AGM-129A и AGM-86B получили «неядерный» статус. Тот же источник указывает 416 развернутых и 38 неразвёрнутых шахтных МБР LGM-30G Minuteman III с моноблочными боевыми блоками Mk.21, оснащёнными термоядерными боеголовками W87 мощностью 450 кт. В ВМС США имеется 320 ракет UGM-133A Trident II. Постоянно развернуто 209 ракет, каждая из которых, по американским данным, несёт 4 боеголовки.
Открытые крышки ракетных шахт на ПЛАРБ типа «Огайо»
Всего для «Трайдент – 2» предназначено около 900 боевых блоков Mk.5A с боеголовками W88 и Mk.4А с боеголовками W76-1. В ряде источников говорится, что в рамках договора СНВ-3 в 2017 году, на американских ПЛАРБ количество шахт с загруженными БРПЛ ограниченно 20 единицами. Таким образом, на ракетах, находящихся в шахтах лодки типа «Огайо», имеется как минимум 80 термоядерных боеголовок.
USS Ohio (SSGN-726) в ходе капитального ремонта и переоборудования в носитель крылатых ракет
В настоящее время ВМС США эксплуатируют 18 лодок типа «Огайо». Согласно Программе развития ядерных сил, подготовленной администраций Била Клинтона в 1994 году, из первых восьми подводных ракетоносцев первоначально вооруженных ракетами «Трайдент – 1», четыре переоборудовали в носители крылатых ракет UGM-109 Tomahawk, а оставшиеся перевооружили БРПЛ «Трайдент – 2». Стоимость переоборудования одной лодки в ПЛАРК составила около $800 млн. Перевооружение первых четырёх ПЛАРБ с «Трайдент – 1» в атомные подводные лодки с крылатыми ракетами (ПЛАРК) произошло в период с 2002 по 2008 год. На борту каждой американской ПЛАРК может находиться до 154 крылатых ракет.
Шахтная пусковая установка с крылатыми ракетами «Томагавк» на борту ПЛАРК типа «Огайо»
В каждой переоборудованной шахте находится 7 КР «Томагавк». Из 24 ракетных шахт 22 были переделаны под крылатые ракеты. Две ближайших к рубке шахты переоборудованы в шлюзовые камеры, для обеспечения выхода боевых пловцов из лодки, находящейся в подводном положении. К шлюзовым камерам стыкуются мини-субмарины ASDS (англ. Advanced SEAL Delivery System – Расширенная система доставки боевых пловцов) или расширенные док-камеры DDS (англ. Dry Deck Shelter – Приют сухой палубы).
ПЛАРК USS Georgia (SSGN-729) с внешней док-камерой DDS
Эти внешние средства могут устанавливаться как вместе, так и по отдельности, но общим количеством не более двух. При этом каждая установленная ASDS блокирует три ракетных шахты, а DDS — две. В общей сложности на борту подводной лодки в длительном походе способны находиться до 66 боевых пловцов или морских пехотинцев с лёгким оружием. В случае краткосрочного нахождения на лодке это количество может быть доведено до 102 человек.
Запуск КР UGM-109 Tomahawk с борта ПЛАРК USS Florida (SSGN 728), находившейся в подводном положении
Представители ВМС США неоднократно заявляли, что все КР UGM-109А с термоядерными боеголовками в данный момент сняты с вооружения. Однако благодаря способности совершать полёт на малой высоте крылатые ракеты типа «Томагавк» являются очень трудными целями даже для современной системы ПВО, и даже будучи оснащёнными конвенционными боевыми частями, они благодаря высокой точности попадания могут использоваться для решения стратегических задач.
ПЛАРК USS Florida (SSGN 728) в окрестностях военно-морской базы Кингс-Бей
В 2001 году во время правления Джорджа Буша (младшего), было осуществлено распределение лодок по флотам: восемь ПЛАРБ должны находиться на Тихом океане (в Бангоре, шт. Вашингтон), шесть - на Атлантическом (Кингс-Бей, шт. Джорджия). Инфраструктура каждой военно-морской базы позволяет обслуживать до 10 лодок. При этом из четырнадцати имеющихся в боевом составе ПЛАРБ, две лодки находятся в плановом капитальном ремонте.
Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: ПЛАРБ типа «Огайо», возвращающаяся с боевого дежурства на подходе к военно-морской базе Бангор
Морской компонент американской ядерной триады представляет собой наиболее боеспособную её часть, американские лодки находятся в море 60% времени в году (т.е. около 220 суток в год), таким образом, на боевом патрулировании обычно имеется 6-7 американских ПЛАРБ. Ещё 3-4 ракетных лодки могут в течение суток выйти в море. По статистике, подводные стратегические ракетоносцы ВМС США совершают в среднем на три-четыре боевых службы в год. Согласно данным, опубликованным 10 лет назад, в 2008 году ПЛАРБ ВМС США была выполнена 31 боевая служба с продолжительностью от 60 до 90 суток. Рекорд длительности боевого патрулирования в 2014 году поставила USS Pennsylvania (SSBN 735), находившаяся в море 140 суток. Для обеспечения столь интенсивного боевого использования каждый стратегический ракетоносец укомплектован двумя экипажами — «синим» и «золотым», поочерёдно несущими боевое дежурство.
Согласно американским источникам, в настоящее время лодки по большей части патрулируют у своих берегов. Боевое дежурство осуществляется в районах, для которых существуют точные гидрологические карты. Благодаря этому навигационная система ПЛАРБ, находящаяся на боевом патрулировании в подводном положении, получает от бортового гидроакустического комплекса все необходимые данные для корректировки погрешности в отслеживании своих координат.
Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: американские АПЛ на стоянке у пирса военно-морской базы Гуам, рядом с лодками судно снабжения
Впрочем, примерно 30% от времени, проведённого в море, лодки-носители крылатых и баллистических ракет находятся в отдалённых районах мирового океана. В ходе этих походов ПЛАРБ и ПЛАРК для пополнения запасов свежего продовольствия, мелкого ремонта и краткосрочного отдыха экипажей посещают военно-морские базы Гуам и Пёрл-Харбор.
Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: американские АПЛ на стоянке военно-морской базы Пёрл-Харбор
До недавнего времени в военно-морской базе Гуам на постоянной основе находилось судно снабжения, в трюмах которого имелся запасной боекомплект ракет и торпед, а также пресная вода, продовольствие и запасы различных расходных материалов. Такие суда были созданы в годы «холодной войны» и могли поддерживать боевую деятельность подводного флота не только в портах, но и в открытом море. Перегрузка ракет на борт лодки производится с помощью крана грузоподъёмностью до 70 т.
По времени, проведённому подводными ракетоносцами в море, ВМС США значительно превосходят российский флот. Первоначально лодки, как правило, эксплуатировались со 100-дневным циклом — 75 дней на патрулировании и 25 дней на базе. Наши РПКС обычно ведут патрулирование не более 25% времени в году (91 сутки в год).
Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: ПЛАРБ типа «Огайо» в пункте базирования Кингс-Бей
На этапе проектирования срок службы лодок типа «Огайо» был рассчитан на 20 лет с одной перезарядкой реактора. Однако большой запас прочности и значительный модернизационный потенциал позволили к 1990 году продлить эксплуатационный ресурс до 30 лет. В 1995 году была запущена программа поэтапной модернизации, осуществляемой в ходе двухгодичных капитальных ремонтов, совмещённых с заменой ядерного топлива. В ходе реализации данной программы и обследования лодок, поставленных на капитальный ремонт, специалисты пришли к выводу, что имеющиеся в строю ПЛАРБ могут эксплуатироваться 42-44 года. При этом замена ядерного топлива должна производиться раз в 20 лет.
Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: ПЛАРБ типа «Огайо» в пункте базирования Бангор
Высокий эксплуатационный ресурс, помимо продуманной конструкции американских ПЛАРБ типа «Огайо», во многом связан с отличной ремонтно-эксплуатационной базой и отработанным до мелочей процессом технического обслуживания и ремонта. В пунктах базирования Кингс-Бей и Бангор имеются пирсы с кранами, крытые крупногабаритные эллинги и сухие доки. С учётом того, что обе американские базы находятся в зонах с гораздо более мягким климатом, чем аналогичные российские объекты в Гаджиево и Вилюченске, это вызывает острую зависть у наших подводников.
Сооружения для ремонта и обслуживания ПЛАРБ в пункте базирования Бангор
Отдельно стоит сказать об американских флотских арсеналах ядерного оружия и пунктах обслуживания ракет. Согласно информации, опубликованной в американских СМИ, программа модернизации и продления сроков эксплуатации ракет Trident II D5 до уровня Trident II D5LE ведётся на территории пункта базирования Бангор. Первые ракеты Trident II D5LE были загружены в ракетные шахты ПЛАРБ в феврале 2017 года. Они постепенно должны заменить все существующие «Tрайдент – 2» на американских и британских лодках.
Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: ракетный арсенал и пункт хранения ядерного оружия на территории пункта базирования Бангор
В прошлом пункт базирования ПЛАРБ Бангор являлся самостоятельной военно-морской базой. В 2004 году с целью «оптимизации» путём слияния военно-морской базы Бремертон и базы подводных лодок Бангор, располагавшихся на западном и восточном берегах полуострова, была образована база Китсап. Часть территории ВМБ Китсап, известная как Бангор Трайдент Бейс, является крупнейшим действующим арсеналом стратегических ракет ВМС США. Именно здесь проходят диагностику, техобслуживание, ремонт и модернизацию после выгрузки с ПЛАРБ ракеты UGM-133A Trident II. Помимо ангаров с контролируемым микроклиматом, где в ходе регламентных работ, ремонта и модернизации производится разборка ракет, в этой части базы на территории протяженностью приблизительно 1200х500 м имеется около 70 укреплённых бункеров и отдельных подземных хранилищ, где складируются ракеты и термоядерные боеголовки. В хранилищах формируется постоянный обменный фонд ракет и боевых блоков, которые в случае необходимости можно оперативно установить на готовящиеся к выходу на боевое патрулирование лодки.
Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: ракетный арсенал и пункт хранения ядерного оружия на территории военно-морской базы Кингс-Бей
Аналогичный объект имеется также на территории пункта базирования Кингс-Бей, на Атлантическом побережье США. Однако в отличие от объекта Бангор Трайдент Бейс, здесь не ведут работ по модернизации «Трайдент – 2», а только проводят текущее обслуживание и мелкий ремонт. Ракетный арсенал также имеется в окрестностях военно-морской базы Пёрл-Харбор, но он, судя по всему, используется в гораздо меньших масштабах и только в качестве пункта экстренной замены ракет.
Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: американская АПЛ пришвартованная неподалёку от торпедно-ракетного арсенала в Пёрл-Харбор
Согласно опубликованным планам вывод первой лодки типа «Огайо» из боевого состава намечен на 2027 год, последняя лодка данного типа должна быть списана в 2040 году. На смену лодкам типа «Огайо» придут ПЛАРБ типа «Колумбия».
Предполагаемый внешний вид ПЛАРБ типа «Колумбия»
Проектирование перспективной ПЛАРБ, известной так же, как SSBN(X), в сотрудничестве с верфью Newport News Shipbuilding осуществляет корпорация Electric Boat (все 18 лодок типа «Огайо» были построены при участии Electric Boat). Всего к постройке планируются 12 лодок, строительство головной ПЛАРБ должно начаться в 2021 году. Хотя подводное водоизмещение лодки типа «Колумбия» станет примерно на 1500 т больше, чем у ПЛАРБ «Огайо», новый ракетоносец будет нести только 16 шахт с БРПЛ Trident- II D5LE, в перспективе её заменит Trident E-6.
Наибольшая длина лодки – 171 м, ширина корпуса – 13,1 м – то есть по габаритам, проектируемая ракетная субмарина близка к лодкам типа «Огайо». Можно предположить, что увеличение подводного водоизмещения связано с тем, что в течение всего жизненного цикла ПЛАРБ типа «Колумбия» не предусмотрена перезарядка реактора. При этом лодка должна служить не менее 40 лет. Считается, что больший объём внутри прочного корпуса должен обеспечить необходимый модернизационный запас во время всего срока службы.
Внутренняя компоновка проектируемой ПЛАРБ SSBN(X)
В конструкции ПЛАРБ типа «Колумбия» предполагается применить ряд передовых технических новшеств:
- Х-образные кормовые рули
- подводные скутеры, установленные в надстройке
- всережимный гребной электродвигатель вместо турбозубчатых агрегатов и электродвигателей экономичного хода
- оборудование, созданное для АПЛ типа «Вирджиния», в том числе водомётный движитель, звукопоглощающие покрытия и носовую ГАС с широкой апертурой
- боевую систему управления, в которой будут объединены: средства связи, сонар, оптические средства наблюдения, оружие и оборонительные системы.
На Морской, воздушной и космической выставке, прошедшей в 2015 году, была представлена модель ПЛАРБ типа «Колумбия» с водомётным движителем, визуально похожим на движитель лодок типа «Вирджиния». Согласно информации, опубликованной компанией-разработчиком ракетного отсека General Dynamics Electric Boat, эта часть лодки также будет использоваться на британской перспективной ПЛАРБ типа «Дредноут» (разрабатывается для замены лодок типа «Вэнгард»). Водомётный движитель, отказ от турбозубчатых агрегатов и использование новых многослойных звукоизолирующих материалов должно повысить скрытность лодки в режиме экономичного хода на боевом патрулировании.
В то же время критики программы ПЛАРБ «Колумбия» указывают на её крайне высокую стоимость. Так, только на проектные работы и создание необходимых технологий выделено более $5 млрд. Стоимость строительства первой лодки в ценах 2018 года оценивается примерно в $9 млрд., без учёта расходов на вооружение, подготовку персонала и обустройство мест базирования. Затраты на поддержание жизненного цикла 12 лодок оценивается в $500 млрд. Завершение строительства первой ПЛАРБ «Колумбия» запланировано на 2030 год, ввод в боевой состав флота — в 2031 году. Постройку серии из 12 лодок должны завершить к 2042 году, их служба запланирована до 2084 года.
По материалам:
https://2009-2017.state.gov/t/avc/rls/2016/266384.htm
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00963402.2018.1438219
http://bastion-karpenko.ru/ohio-ssbn-726/
https://www.globalsecurity.org/wmd/systems/ssbn-x.htm
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- Автор:
- Линник Сергей
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