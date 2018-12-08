Другой ленд-лиз. «Вредитель» Kenworth 573-М1

Рассказ о новом герое ленд-лиза следует начать с простой аксиомы. Среди военных нет первых и нет последних. Нет второстепенных. Есть уважаемые и сверкающие наградами разведчики. Есть суровые немногословные снайперы. Есть «боги войны» со своими действительно страшными и красивыми помощниками. Есть вечно пахнущие мазутом танкисты.И есть кашевары, ремонтники, заправщики, санитары... Их не изображают на плакатах. Да и наградами они похвастаться не могут. Но попробуйте наступать или обороняться без этих скромных, часто нескладных и добродушных к подначкам, людей. Война войной, а обед по распорядку. Это святое правило для армии.Точно так же происходит и с военной техникой. Посмотрите на любой военный парад, где показывают технику и вооружение. Танки, ракеты, пушки, бронемашины различных специальностей. И только в крайне редких случаях заправщики, хлебопекарни, РЭМы, «инженеры» и прочие «подсобники».Эти машины обладают важнейшими для любой военной техники качествами. Они не только прочны, обладают мощными двигателями и неприхотливы к горючему. Они просты! Просты в ремонте! Отремонтировать такие машины можно практически «на коленке». Любой узел или агрегат расположен так, что у ремонтника нет необходимости разбирать половину машины для его замены.Одним из таких незаметных героев войны и является сегодняшний герой. Знакомьтесь, Вредитель (Wrecker). По-военному этот автомобиль называется ремонтно-эвакуационный автомобиль Kenworth-573 (М1А1). Машина интересная уже тем, что фактически штучная. Эвакуаторов М1А1 произведено всего 840 единиц. Из которых около 100 были направлены в СССР.Многие читатели видели на российских и не только дорогах автомобили этой фирмы. Да и Голливуд постарался раскрутить марку. Именно поэтому необходимо немного задержаться на самой фирме Kenworth. Это, наверное, объяснит штучность производимых фирмой автомобилей.Итак, истоки фирмы находятся с городе Сиэтл. Именно там в начале 20 века (второе десятилетие века) работал один из основателей Эдгар Уортингтон (Edgar K. Worthington). Арендованный ангар. Ремонт любой техники. Практически выживание. И именно там принимается решение о строительстве первого грузовика. Именно там создается компания Gerlinger Motor Car Co.В 1914 году первый грузовик начинают собирать. В 1915 году, предприимчивым механикам удалось построить свой первый автомобиль. Это была грузовая платформа с шестицилиндровым двигателем и рамой из прочного металла. Грузовой автомобиль был назван «Gersix». Сегодня это звучит странно, но для начала века произвести грузовой автомобиль всего за один год было действительно подвигом.В 1917 году компанию покупает сам Эдгар Уортингтон вместе с новым деловым партнером Фредериком Кентом (Captain Frederick Kent). Именно это и стало причиной появления названия Kenworth. Хотя в 1917 году компанию все-таки переименовали в «Gersix Motor Company», по названию уже известного в США грузовика.Производство грузовиков все ещё оставалось штучным. В 1922 году компания смогла собрать всего 53 грузовика. И вот тогда в дело вступило новое поколение — сын Фредерика Кента Гарри. Он то и дал компании шанс. Играя на бирже, Гарри Кент сумел привлечь в собственную компанию 60 000 $. Огромные деньги по тем временам.В 1923 году создается уже акционерное общество на базе «Gersix Motor Company». Новая компания названа в честь двух основателей. Фамилии просто сократили и объединили. Кеn (от Кента) и worth (от Уортингтон). Таким образом и появилась «Kenworth Motor Truck Company».А что же наш герой? Откуда появился этот автомобиль?Дело в том, что «Kenworth Motor Truck Company» изначально специализировалась именно на машинах-эвакуаторах. К 1941 году выпускалось сразу несколько вполне современных эвакуаторов М1. Это были машины на полноприводном шасси с колесной формулой 6×6.То есть, фактически брался грузовик, накачивался настоящим американским виски и стероидами и – вуаля!Основным конкурентом «Kenworth Motor Truck Company» была малоизвестная сегодня фирма «Вард ЛаФранс». Известность фирме принесли пожарные машины. Но «поднялись» по-настоящему «Франсы» на участии в программе военного ведомства США по созданию гаммы армейских эвакуаторов грузоподъемностью от 4 до 20 т. Именно это и сделало фирму головным производителем полноприводных ремонтно-эвакуационных машин 6-тонного класса.В 1941 году программа Kenworth пополнилась эвакуатором «570» с шестицилиндровым бензиновым двигателем «22R» производства фирмы Continental. Точно такой же двигатель установили и конкуренты.Мощность двигателей составляла 145 лошадиных сил, устанавливалась также пятиступенчатая механическая коробка передач производства фирмы Fuller, двухступенчатая раздаточная коробка и ведущие мосты фирмы Timken. За кабиной располагался пятитонный кран в виде балки-журавля, производства фирмы Gar Wood.В гражданской сфере эти грузовики имели название «Kenworth-570» который имел своего собрата «Ward-LaFrance-1000», от которого внешне отличался более округлой формой кабины гражданского образца, прямоугольной защитной решеткой радиатора, отсутствием воздушных прорезей на боковинах капота и еще рядом мелких деталей.Именно 570-е и получили прозвище «Вредитель». Странное прозвище для автомобиля, который должен помогать. Советские солдаты придумали бы что-то нежное. Вроде санитар для железа или помощник. У американцев все проще. «Что вижу, то и пою», кукурузный вискарь и банджо.«Вредителем» 570-й стал только потому, что имел оригинальный бампер. Угловатый, напоминающий отвал бульдозера. И использовался он точно так же, как отвал. Машина при движении по пересеченной местности этим бампером просто ровняла грунт и уничтожала мелкие препятствия вроде деревьев и кустарников. А могла и убрать завал с дороги, благо, сил хватало.В 1942-43 годах выпускался вариант 571 серии с уже модернизированным краном, в 1943 году — модель 572 с шести тонным краном, который получил механический привод от трансмиссии грузовика.В 1943-45 годах обе фирмы собирали одинаковые эвакуаторы М1А1 — «Kenworth-573» и «Ward-LaFrance» серии 5, получившие открытую кабину с мягким верхом и пулеметной турелью, военизированную переднюю облицовку с угловатыми крыльями и широкой плоской решеткой радиатора, при этом бампер оставался прежним усиленным, и угловатым.ТТХ «Kenworth-573»Масса полная: 13,5 тДлина: 7,92 мКолесная база: 4,57 мШирина: 2,51 мВысота: 3,10 мДвигатель: Continental 22Р объем 8,2 л, 6 цилиндров, бензиновыйМощность: 145 л. с.Максимальная скорость: 60 км/чРасход топлива: 70 л/100 кмДальность по горючему: 400 кмГрузоподъемностьПередняя лебедка: 9 тоннЗадняя лебедка: 21,5 тоннКран: 9,75 тонн, рабочий угол поворота 180°В общей сложности на заводе «Kenworth» построили 840 эвакуаторов и 100 шасси для аэродромных пожарных машин, а компания «Ward-LaFrance» построила 4 925 эвакуаторов.Заканчивая рассказ об американце, который хоть и не шел в первых рядах наступающих на врага советских танков, САУ и всей нашей технической мощи, но вытаскивал раненых и погибших, ремонтировал покалеченных, был крепким тылом наступающих, хочется повторить то, что написано в начале материала. На войне нет вторых. Все первые. И танки, и эвакуаторы.А техника, которой у нас не было и не могло появиться за тот короткий срок, что нам отмерила судьба в тот период, у нас появилась. Не от Бога. От союзников. И помнить об этом надо...