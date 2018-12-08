Другой ленд-лиз. «Вредитель» Kenworth 573-М1
Рассказ о новом герое ленд-лиза следует начать с простой аксиомы. Среди военных нет первых и нет последних. Нет второстепенных. Есть уважаемые и сверкающие наградами разведчики. Есть суровые немногословные снайперы. Есть «боги войны» со своими действительно страшными и красивыми помощниками. Есть вечно пахнущие мазутом танкисты.
И есть кашевары, ремонтники, заправщики, санитары... Их не изображают на плакатах. Да и наградами они похвастаться не могут. Но попробуйте наступать или обороняться без этих скромных, часто нескладных и добродушных к подначкам, людей. Война войной, а обед по распорядку. Это святое правило для армии.
Точно так же происходит и с военной техникой. Посмотрите на любой военный парад, где показывают технику и вооружение. Танки, ракеты, пушки, бронемашины различных специальностей. И только в крайне редких случаях заправщики, хлебопекарни, РЭМы, «инженеры» и прочие «подсобники».
Эти машины обладают важнейшими для любой военной техники качествами. Они не только прочны, обладают мощными двигателями и неприхотливы к горючему. Они просты! Просты в ремонте! Отремонтировать такие машины можно практически «на коленке». Любой узел или агрегат расположен так, что у ремонтника нет необходимости разбирать половину машины для его замены.
Одним из таких незаметных героев войны и является сегодняшний герой. Знакомьтесь, Вредитель (Wrecker). По-военному этот автомобиль называется ремонтно-эвакуационный автомобиль Kenworth-573 (М1А1). Машина интересная уже тем, что фактически штучная. Эвакуаторов М1А1 произведено всего 840 единиц. Из которых около 100 были направлены в СССР.
Многие читатели видели на российских и не только дорогах автомобили этой фирмы. Да и Голливуд постарался раскрутить марку. Именно поэтому необходимо немного задержаться на самой фирме Kenworth. Это, наверное, объяснит штучность производимых фирмой автомобилей.
Итак, истоки фирмы находятся с городе Сиэтл. Именно там в начале 20 века (второе десятилетие века) работал один из основателей Эдгар Уортингтон (Edgar K. Worthington). Арендованный ангар. Ремонт любой техники. Практически выживание. И именно там принимается решение о строительстве первого грузовика. Именно там создается компания Gerlinger Motor Car Co.
В 1914 году первый грузовик начинают собирать. В 1915 году, предприимчивым механикам удалось построить свой первый автомобиль. Это была грузовая платформа с шестицилиндровым двигателем и рамой из прочного металла. Грузовой автомобиль был назван «Gersix». Сегодня это звучит странно, но для начала века произвести грузовой автомобиль всего за один год было действительно подвигом.
В 1917 году компанию покупает сам Эдгар Уортингтон вместе с новым деловым партнером Фредериком Кентом (Captain Frederick Kent). Именно это и стало причиной появления названия Kenworth. Хотя в 1917 году компанию все-таки переименовали в «Gersix Motor Company», по названию уже известного в США грузовика.
Производство грузовиков все ещё оставалось штучным. В 1922 году компания смогла собрать всего 53 грузовика. И вот тогда в дело вступило новое поколение — сын Фредерика Кента Гарри. Он то и дал компании шанс. Играя на бирже, Гарри Кент сумел привлечь в собственную компанию 60 000 $. Огромные деньги по тем временам.
В 1923 году создается уже акционерное общество на базе «Gersix Motor Company». Новая компания названа в честь двух основателей. Фамилии просто сократили и объединили. Кеn (от Кента) и worth (от Уортингтон). Таким образом и появилась «Kenworth Motor Truck Company».
А что же наш герой? Откуда появился этот автомобиль?
Дело в том, что «Kenworth Motor Truck Company» изначально специализировалась именно на машинах-эвакуаторах. К 1941 году выпускалось сразу несколько вполне современных эвакуаторов М1. Это были машины на полноприводном шасси с колесной формулой 6×6.
То есть, фактически брался грузовик, накачивался настоящим американским виски и стероидами и – вуаля!
Основным конкурентом «Kenworth Motor Truck Company» была малоизвестная сегодня фирма «Вард ЛаФранс». Известность фирме принесли пожарные машины. Но «поднялись» по-настоящему «Франсы» на участии в программе военного ведомства США по созданию гаммы армейских эвакуаторов грузоподъемностью от 4 до 20 т. Именно это и сделало фирму головным производителем полноприводных ремонтно-эвакуационных машин 6-тонного класса.
В 1941 году программа Kenworth пополнилась эвакуатором «570» с шестицилиндровым бензиновым двигателем «22R» производства фирмы Continental. Точно такой же двигатель установили и конкуренты.
Мощность двигателей составляла 145 лошадиных сил, устанавливалась также пятиступенчатая механическая коробка передач производства фирмы Fuller, двухступенчатая раздаточная коробка и ведущие мосты фирмы Timken. За кабиной располагался пятитонный кран в виде балки-журавля, производства фирмы Gar Wood.
В гражданской сфере эти грузовики имели название «Kenworth-570» который имел своего собрата «Ward-LaFrance-1000», от которого внешне отличался более округлой формой кабины гражданского образца, прямоугольной защитной решеткой радиатора, отсутствием воздушных прорезей на боковинах капота и еще рядом мелких деталей.
Именно 570-е и получили прозвище «Вредитель». Странное прозвище для автомобиля, который должен помогать. Советские солдаты придумали бы что-то нежное. Вроде санитар для железа или помощник. У американцев все проще. «Что вижу, то и пою», кукурузный вискарь и банджо.
«Вредителем» 570-й стал только потому, что имел оригинальный бампер. Угловатый, напоминающий отвал бульдозера. И использовался он точно так же, как отвал. Машина при движении по пересеченной местности этим бампером просто ровняла грунт и уничтожала мелкие препятствия вроде деревьев и кустарников. А могла и убрать завал с дороги, благо, сил хватало.
В 1942-43 годах выпускался вариант 571 серии с уже модернизированным краном, в 1943 году — модель 572 с шести тонным краном, который получил механический привод от трансмиссии грузовика.
В 1943-45 годах обе фирмы собирали одинаковые эвакуаторы М1А1 — «Kenworth-573» и «Ward-LaFrance» серии 5, получившие открытую кабину с мягким верхом и пулеметной турелью, военизированную переднюю облицовку с угловатыми крыльями и широкой плоской решеткой радиатора, при этом бампер оставался прежним усиленным, и угловатым.
ТТХ «Kenworth-573»
Масса полная: 13,5 т
Длина: 7,92 м
Колесная база: 4,57 м
Ширина: 2,51 м
Высота: 3,10 м
Двигатель: Continental 22Р объем 8,2 л, 6 цилиндров, бензиновый
Мощность: 145 л. с.
Максимальная скорость: 60 км/ч
Расход топлива: 70 л/100 км
Дальность по горючему: 400 км
Грузоподъемность
Передняя лебедка: 9 тонн
Задняя лебедка: 21,5 тонн
Кран: 9,75 тонн, рабочий угол поворота 180°
В общей сложности на заводе «Kenworth» построили 840 эвакуаторов и 100 шасси для аэродромных пожарных машин, а компания «Ward-LaFrance» построила 4 925 эвакуаторов.
Заканчивая рассказ об американце, который хоть и не шел в первых рядах наступающих на врага советских танков, САУ и всей нашей технической мощи, но вытаскивал раненых и погибших, ремонтировал покалеченных, был крепким тылом наступающих, хочется повторить то, что написано в начале материала. На войне нет вторых. Все первые. И танки, и эвакуаторы.
А техника, которой у нас не было и не могло появиться за тот короткий срок, что нам отмерила судьба в тот период, у нас появилась. Не от Бога. От союзников. И помнить об этом надо...
И есть кашевары, ремонтники, заправщики, санитары... Их не изображают на плакатах. Да и наградами они похвастаться не могут. Но попробуйте наступать или обороняться без этих скромных, часто нескладных и добродушных к подначкам, людей. Война войной, а обед по распорядку. Это святое правило для армии.
Точно так же происходит и с военной техникой. Посмотрите на любой военный парад, где показывают технику и вооружение. Танки, ракеты, пушки, бронемашины различных специальностей. И только в крайне редких случаях заправщики, хлебопекарни, РЭМы, «инженеры» и прочие «подсобники».
Эти машины обладают важнейшими для любой военной техники качествами. Они не только прочны, обладают мощными двигателями и неприхотливы к горючему. Они просты! Просты в ремонте! Отремонтировать такие машины можно практически «на коленке». Любой узел или агрегат расположен так, что у ремонтника нет необходимости разбирать половину машины для его замены.
Одним из таких незаметных героев войны и является сегодняшний герой. Знакомьтесь, Вредитель (Wrecker). По-военному этот автомобиль называется ремонтно-эвакуационный автомобиль Kenworth-573 (М1А1). Машина интересная уже тем, что фактически штучная. Эвакуаторов М1А1 произведено всего 840 единиц. Из которых около 100 были направлены в СССР.
Многие читатели видели на российских и не только дорогах автомобили этой фирмы. Да и Голливуд постарался раскрутить марку. Именно поэтому необходимо немного задержаться на самой фирме Kenworth. Это, наверное, объяснит штучность производимых фирмой автомобилей.
Итак, истоки фирмы находятся с городе Сиэтл. Именно там в начале 20 века (второе десятилетие века) работал один из основателей Эдгар Уортингтон (Edgar K. Worthington). Арендованный ангар. Ремонт любой техники. Практически выживание. И именно там принимается решение о строительстве первого грузовика. Именно там создается компания Gerlinger Motor Car Co.
В 1914 году первый грузовик начинают собирать. В 1915 году, предприимчивым механикам удалось построить свой первый автомобиль. Это была грузовая платформа с шестицилиндровым двигателем и рамой из прочного металла. Грузовой автомобиль был назван «Gersix». Сегодня это звучит странно, но для начала века произвести грузовой автомобиль всего за один год было действительно подвигом.
В 1917 году компанию покупает сам Эдгар Уортингтон вместе с новым деловым партнером Фредериком Кентом (Captain Frederick Kent). Именно это и стало причиной появления названия Kenworth. Хотя в 1917 году компанию все-таки переименовали в «Gersix Motor Company», по названию уже известного в США грузовика.
Производство грузовиков все ещё оставалось штучным. В 1922 году компания смогла собрать всего 53 грузовика. И вот тогда в дело вступило новое поколение — сын Фредерика Кента Гарри. Он то и дал компании шанс. Играя на бирже, Гарри Кент сумел привлечь в собственную компанию 60 000 $. Огромные деньги по тем временам.
В 1923 году создается уже акционерное общество на базе «Gersix Motor Company». Новая компания названа в честь двух основателей. Фамилии просто сократили и объединили. Кеn (от Кента) и worth (от Уортингтон). Таким образом и появилась «Kenworth Motor Truck Company».
А что же наш герой? Откуда появился этот автомобиль?
Дело в том, что «Kenworth Motor Truck Company» изначально специализировалась именно на машинах-эвакуаторах. К 1941 году выпускалось сразу несколько вполне современных эвакуаторов М1. Это были машины на полноприводном шасси с колесной формулой 6×6.
То есть, фактически брался грузовик, накачивался настоящим американским виски и стероидами и – вуаля!
Основным конкурентом «Kenworth Motor Truck Company» была малоизвестная сегодня фирма «Вард ЛаФранс». Известность фирме принесли пожарные машины. Но «поднялись» по-настоящему «Франсы» на участии в программе военного ведомства США по созданию гаммы армейских эвакуаторов грузоподъемностью от 4 до 20 т. Именно это и сделало фирму головным производителем полноприводных ремонтно-эвакуационных машин 6-тонного класса.
В 1941 году программа Kenworth пополнилась эвакуатором «570» с шестицилиндровым бензиновым двигателем «22R» производства фирмы Continental. Точно такой же двигатель установили и конкуренты.
Мощность двигателей составляла 145 лошадиных сил, устанавливалась также пятиступенчатая механическая коробка передач производства фирмы Fuller, двухступенчатая раздаточная коробка и ведущие мосты фирмы Timken. За кабиной располагался пятитонный кран в виде балки-журавля, производства фирмы Gar Wood.
В гражданской сфере эти грузовики имели название «Kenworth-570» который имел своего собрата «Ward-LaFrance-1000», от которого внешне отличался более округлой формой кабины гражданского образца, прямоугольной защитной решеткой радиатора, отсутствием воздушных прорезей на боковинах капота и еще рядом мелких деталей.
Именно 570-е и получили прозвище «Вредитель». Странное прозвище для автомобиля, который должен помогать. Советские солдаты придумали бы что-то нежное. Вроде санитар для железа или помощник. У американцев все проще. «Что вижу, то и пою», кукурузный вискарь и банджо.
«Вредителем» 570-й стал только потому, что имел оригинальный бампер. Угловатый, напоминающий отвал бульдозера. И использовался он точно так же, как отвал. Машина при движении по пересеченной местности этим бампером просто ровняла грунт и уничтожала мелкие препятствия вроде деревьев и кустарников. А могла и убрать завал с дороги, благо, сил хватало.
В 1942-43 годах выпускался вариант 571 серии с уже модернизированным краном, в 1943 году — модель 572 с шести тонным краном, который получил механический привод от трансмиссии грузовика.
В 1943-45 годах обе фирмы собирали одинаковые эвакуаторы М1А1 — «Kenworth-573» и «Ward-LaFrance» серии 5, получившие открытую кабину с мягким верхом и пулеметной турелью, военизированную переднюю облицовку с угловатыми крыльями и широкой плоской решеткой радиатора, при этом бампер оставался прежним усиленным, и угловатым.
ТТХ «Kenworth-573»
Масса полная: 13,5 т
Длина: 7,92 м
Колесная база: 4,57 м
Ширина: 2,51 м
Высота: 3,10 м
Двигатель: Continental 22Р объем 8,2 л, 6 цилиндров, бензиновый
Мощность: 145 л. с.
Максимальная скорость: 60 км/ч
Расход топлива: 70 л/100 км
Дальность по горючему: 400 км
Грузоподъемность
Передняя лебедка: 9 тонн
Задняя лебедка: 21,5 тонн
Кран: 9,75 тонн, рабочий угол поворота 180°
В общей сложности на заводе «Kenworth» построили 840 эвакуаторов и 100 шасси для аэродромных пожарных машин, а компания «Ward-LaFrance» построила 4 925 эвакуаторов.
Заканчивая рассказ об американце, который хоть и не шел в первых рядах наступающих на врага советских танков, САУ и всей нашей технической мощи, но вытаскивал раненых и погибших, ремонтировал покалеченных, был крепким тылом наступающих, хочется повторить то, что написано в начале материала. На войне нет вторых. Все первые. И танки, и эвакуаторы.
А техника, которой у нас не было и не могло появиться за тот короткий срок, что нам отмерила судьба в тот период, у нас появилась. Не от Бога. От союзников. И помнить об этом надо...
- Автор:
- Александр Ставер, Роман Скоморохов
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