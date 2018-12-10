Другой ленд-лиз. Балластный тягач Diamond T 980/981

Вы никогда не задумывались о парадоксах нашего восприятия красоты? То, что на первый взгляд выглядит достаточно уродливо, может внезапно стать красивым. И наоборот, красивое изначально стать уродливым.Помните росомаху? Небольшой зверек. Совершенно не грациозен. Этакий ходячий мешок с мясом и жиром. Да и само слово "ходячий" вызывает улыбку у тех, кто это видел. Иноходь росомахи выглядит действительно комично. Хотя специалисты прекрасно знают, что такой способ ходьбы дает огромные преимущества. И сотня километров для росомахи не расстояние.И вдруг на этого зверька натыкается медведь... И что мы видим?А в 9 случаях из 10 мы увидим превращение в красивое, смелое и прекрасно умеющее за себя постоять животное! И не просто постоять, а выгнать таёжного владыку со своей территории! А потом опять комичная иноходь по своим делам... Только воспринимается этот комизм нами уже с уважением и пониманием красоты этого зверя. Именно красоты!Наш герой во многом воспринимается примерно так же. Те, кто впервые видит этот автомобиль на фото, особенно если это фото "официальное", в профиль, невольно улыбаются. Уродец с большой головой и маленьким телом. Причем эта диспропорция просто режет глаз. Кабина и кузов одного размера? Да ещё и 6х4... Но это только на первый взгляд.Уверены, что те, кто никогда не видел этого автомобиля и не интересовался его историей, скоро увидят не большую голову, а силу, смелость и грациозность.Итак, 12-тонный трёхосный тягач с колёсной формулой 6×4 Diamond T 980. Читатели, знакомые с английским языком, сразу обратили внимание на не совсем соответствующее с началом материала название автомобиля. Так уродец или бриллиант?Для того чтобы название стало понятным, нам, уже по традиции, необходимо совершить экскурс в историю фирмы-создателя этого автомобильного чуда.В 1905 году Чарльз Тилт создал фирму Diamond T. Располагалась фирма в Чикаго и создавалась для производства дорогих легковых автомобилей. Отсюда и название — бриллиант. Но так как в тот период в США было достаточно много всяких "бриллиантов" и прочих драгоценных камней в названиях фирм, владелец добавил в название первую букву своей фамилии — Т.Жалко, конечно, разрушать достаточно распространенную версию о «Т» как обозначении тягача, но истина дороже. Чарльз Тилт был хорошим бизнесменом и уже в середине 10-х годов прошлого столетия понял, что вместо дорогих легковушек выгоднее выпускать дешевые грузовики.Версию о «Т» как об обозначении «грузовики» оставим без комментариев. Truck действительно «грузовик» на английском. Но все-таки «Т» в названии появилось ещё до переориентации фирмы на грузовики.Кстати, по некоторым воспоминаниям современников, он принял это решение после внимательного изучения опыта Генри Форда. Именно от Форда к владельцу Diamond T пришло понимание того, что большую прибыль приносит не производство штучных дорогих автомобилей, а наоборот, массовое производство дешевых машин.Вскоре на дорогах Америки стали трудиться множество разнокалиберных «алмазов» и «бриллиантов». Тилт выпускал грузовики самых разных классов. Можно было встретить и малотоннажные, и тяжелые Diamond T.Именно такой подход позволил фирме вполне благополучно пережить кризис 30-х годов. А коммерческий нюх Чарльза Тилта определил её дальнейшее развитие — ориентирование на военные заказы. В той политической обстановке, что была в 30-40-е годы, Тилт прекрасно сориентировался и определил платежеспособного клиента.Естественно, к 1941 году фирма предлагала армии целый модельный ряд армейских грузовиков. Причем, рассчитывая на заказы от американской армии, Тилт разработал семейство трехосных полноприводных шасси средней грузоподъемности. Эти автомобили известны сегодня как грузовик 968 (грузоподъемность 4 тонны), эвакуатор 969, грузовик с удлиненной колесной базой 970, самосвал 972, понтонер 975.Но была и ещё одна модель, которую разрабатывали именно для американской армии, но известна она больше как английский заказ. Это тяжелые машины грузоподъемностью 12 тонн с колесной формулой 6х4. Diamond T 980 и бортовой грузовик Diamond T 981. Почему это одна модель мы расскажем ниже.Кстати, многие источники говорят, что в СССР применялись только 980-е и 981-е. Позволим себе не согласиться с этим выводом. Иначе как объяснить наличие эвакуатора Diamond T 969 в музее в Ивановском (наукоград Черноголовка)? Правда, как утверждают сами музейщики, это единственный сохранившийся экземпляр такого автомобиля на европейской части России.Возвращаемся в США начала 40-х. Увы, но отсутствие передних ведущих колес на тяжелых тягачах Diamond T 980 сыграло злую шутку с этими автомобилями. Они были зачислены американскими военными в «ограниченные» стандарты — Substitute Standard и Limited Standard (заменяющий и ограниченный стандарты).Поэтому участие в войне в составе американской армии было действительно ограниченным. Diamond T 980 (обозначение М20) вместе с 24-колесным трехосным прицепом М9 «Rogers» входили в состав танкового транспортера М19.Помогли британцы. Именно они обратили внимание на эти автомобили. Точнее, объявили конкурс и Diamond T его выиграл. Сказалось то, что машины уже были «в железе» и для начала их производства по новому заказу необходимо было сделать всего лишь небольшие изменения, согласно требованиям заказчика.Для СССР эти машины были вообще в новинку. Мы не выпускали ничего подобного вообще. Даже самого понятия автомобильный танковый тягач у нас ещё не появилось на начало войны. Поэтому Советский Союз тоже выразил готовность закупать или получать по ленд-лизу такие тягачи.Первыми новые тягачи получили, естественно, британцы. Действовали эти автомобили на североафриканском ТВД. Отзывы были самые лучшие. Машины не только ремонтировали подбитые танки, но и эвакуировали их под огнем противника.Часто спрашивают вроде бы совершенно понятную для специалистов вещь. Почему этот тягач называется балластным?Ответ в самой конструкции. Если учесть, что в передней части автомобиля находятся двигатель, передняя ось с односкатными колесами и цельнометаллическая кабина, а вместо длинного кузова короткий и легкий, становится понятным, кузов при буксировке должен быть обязательно загружен. Иначе необходимого сцепления колес с грунтом просто не достичь.Как же был устроен наш герой? Грузовик Diamond T 980/981 – классический капотный трехосный балластный тягач. Как мы уже писали, в передней части рамы расположен двигатель, под ним – передняя ось с односкатными колесами. За двигательным отсеком – цельнометаллическая кабина.К концу войны из-за необходимости производить больше машин, кабину выпускали в упрощенном варианте – без крыши и с низкими боковыми дверцами. Крыша таких кабин была съемной брезентовой, и боковые проемы над дверцами также закрывались брезентовыми клапанами с целлулоидными окошками.Между кабиной и кузовом для балласта устанавливалась лебедка Gar Wood 5M723B с тяговым усилием 18 тонн. Она предназначалась только для погрузки подбитых танков на транспортер. На платформе имелись рычаги управления лебёдкой и стояночным тормозом.Приводилась в движение лебёдка коротким карданным валом и цепной передачей от коробки отбора мощности, установленной на демультипликаторе. Барабан лебёдки — диаметром 178 мм, на него наматывалось 91,5 метра (у модели 980) или 152,5 метра (у модели 981) троса диаметром 22 мм.Скорость наматывания троса изменялась в зависимости от включённой передачи КПП и могла достигать 17 метров в минуту. У модели 981 появилась возможность использовать лебедку для самовытаскивания. Там трос можно было пропустить под кабиной и вывести через специальное окошко в бампере вперед.Кстати, визуально наличие окошка в бампере (с левой стороны) прекрасный определитель модели тягача.Двигатель – дизельный Hercules DFXE, рядный 6-цилиндровый 4-тактный жидкостного охлаждения, рабочим объемом 14,7 литра и мощностью 185 л.с. при 1600 об/мин (крутящий момент 902 Н•м при 1200 об/мин).Блок цилиндров отливался из серого чугуна, поршни изготавливались из алюминиевого сплава. Топливный насос высокого давления — 6-плунжерный фирмы Bosch.Коробка передач – Fuller 4B86, трехвальная, четырехступенчатая (плюс задний ход), с прямой четвертой передачей. Демультипликатор Fuller 3A86 или Fuller 3A92, трехступенчатый, с прямой второй передачей и коробкой отбора мощности для лебедки.Два ведущих моста – «последовательные» (второй приводился в движение вторым карданным валом от первого). Переключались передачи с помощью напольного рычага. Рядом с ним располагались ручной стояночный тормоз и рычаг управления демультипликатором.Рулевой механизм – без гидроусилителя, с червячной передачей и продольной рулевой тягой. Тормоза барабанные пневматические Timken с приводом Bendix-Westinghouse. Колёса Budd B-45530, диаметром 20 дюймов и шириной 10 дюймов. Покрышки 12,00×20 дюймов.Подвеска – рессорная (у задних мостов – балансирного типа). Амортизаторов не было, поэтому над передней рессорой крепился резиновый буфер, несколько смягчавший тряску на бездорожье – впрочем, на невысоких скоростях она была не столь критична. Межосевого дифференциала не имелось.Есть некоторые странности в определении численности этих выдающихся машин. Мы не смогли найти данные о количестве автомобилей обеих моделей, поставленных в СССР в годы войны. Количество в разных источниках меняется от 295 до 471 машины.Причины, как нам кажется, лежат в двух плоскостях, прежде всего в идеологической. Даже сегодня некоторая часть наших граждан придерживается того мнения, что по ленд-лизу нам шли «технические отбросы».Кстати, если быть объективным, то и про Diamond T 980/981 можно это сказать. Американская-то армия их использовала только в порядке исключения. Значит, они считали, что есть более лучшие автомобили. А то, что у нас вообще не было ничего подобного, мы забываем...И вторая причина — оплата ленд-лиза при невозврате. То есть, напомним, что техника давалась бесплатно по ленд-лизу, но если она не была уничтожена, то подлежала либо возврату, либо оплате. После долгих препирательств было решено вернуть исправные грузовику в США. И началось то, что, в принципе, и должно было начаться.Наши ну никак не хотели возвращать понравившиеся машины. Потоком понеслись документы по множеству «недоехавших» автомобилей. В боевых донесениях появились записи об уничтоженных в боях машинах, рапорты о внезапных налетах вражеской авиации, появившихся из ниоткуда минных полях…Именно тогда появились слухи, впоследствии многократно подтвержденные свидетелями, об умышленном уничтожении вполне исправных автомобилей. Фактически перед отправкой в США машины шли под пресс...Но и наши показали класс в плане «отмаза».Общее же количество выпущенных автомобилей этих марок известно точно. 6554 Diamond T 980/981. Из них поставлено в Великобританию 1000 единиц.После войны производство этих моделей прекратилось. Однако, есть экземпляры мусоровозов, выпущенные в 50-е годы на этой базе.Теперь то, что отличает именно эту статью от предыдущих. Продолжение жизни автомобилей после Победы. Не доживания, а именно жизни.Понравившиеся тягачи, которые удалось сохранить, активно использовались в СССР до 60-х годов прошлого века. Таскали грузы эти машины по сибирской и дальневосточной тайге. Хотя и модернизировали наши умельцы американцев прилично.От рассыпающейся на морозе «африканской» резины и совершенно не утепленных брезентовых кабин, до тонких топливопроводов и приспособлений для постоянной работы двигателей. Если машина глохла на морозе, то завести её уже без ремонта было невозможно.Строились даже специальные теплые боксы и приспособления для постоянного подогрева двигателей на стоянке. Так продолжалось даже тогда, когда появились советские тягачи МАЗы и КрАЗы. Водитель с факелом под машиной в районе топливного бака в те времена — картина привычная для сибирских автобаз.Ну и последнее. Именно Diamond T 980/981 стал образцом для создания советского аналогичного по характеристикам и назначению автомобиля ЯАЗ-210.Ну и традиционные технические характеристики героя:Габариты: 7110/2580/2592 ммКолесная база: 4556 ммКолея (передняя/задняя): 1927/1905Клиренс: 283 ммСобственная масса: 12 тГрузоподъемность: 8,3 тСобственная масса прицепа: 10 тГрузоподъемность прицепа: 40,1 тДвигатель: Hercules DFXE, дизельный, 14 660 куб. см, рядный, 6-цилиндровыйМощность: 185 л.с.Максимальный крутящий момент: 902 Н-мМаксимальная скорость: 37 км/чСкорость с груженым прицепом: 26 км/чЗапас хода по шоссе: 480 км